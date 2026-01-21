21 GEN 2026
Evento sul referendum promosso da "Giusto dire no"

DIBATTITO | Napoli - 16:05
Con Mario Rusciano, Ettore Ferrara, Giovanni Verde, Massimo Villone, Isaia Sales, Eugenio Mazzarella, Margherita Cassano.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Evento sul referendum promosso da "Giusto dire no"", registrato a Napoli mercoledì 21 gennaio 2026 alle 16:05.

Sono intervenuti: Ettore Ferrara (ex presidente del Tibunale di Napoli e referente territoriale del Comitato per il no), Margherita Cassano (prima Presidente Corte di Cassazione), Eugenio Mazzarella (ordinario di Filosofia Teoretica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II), Isaia Sales (docente di Storia delle Mafie presso l'Università Suor Orsola Benincasa), Massimo Villone (professore emerito di Diritto Costituzionale all'Università degli Studi di Napoli Federico II), Mario Rusciano (consigliere della Società Napoletana di Storia Patria), Gaetano Manfredi (sindaco del Comune di Napoli), Gennaro Mazzarella (professore di pneumologia presso Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), Giovanni Verde (emerito di Diritto Processuale Civile all'Università LUISS Guido Carli di Roma).

Tra gli argomenti discussi: Referendum.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 53 minuti.

Buonasera grazie a tutti per la vostra partecipazione un ringraziamento alla dottoressa De Lorenzo che direttrice della società napoletana di storia l'aggressore professoressa De Lorenzo che direttrice della società napoletana di storia patria che ci ospita grazie a di autorevoli interventori che hanno accettato di partecipare a questo nostro dibattito mi sia consentito un un ringraziamento particolare alla collega Margherita Cassano che venendo da fuori Napoli ha accettato di essere oggi qui tra nuovi grazie a Radio Radicale
Che ha deciso di procedere alla registrazione audio video di questo evento dell'intero evento da trasmettere poi in differita
Noi iniziamo benché sono sicuro che tanti altri interverranno nel corso del pomeriggio ma purtroppo alle diciotto noi siamo si dobbiamo lasciare la
E quindi iniziato a quattro io dirò solo poche parole di introduzione perché eventualmente poi mi riservo di intervenire successivamente voglio dare spazio ai relatori e se se possibile al pubblico
Perché interagire renderà sicuramente più interessante questo nostro incontro
Per troppo miseria
Tra qualche giorno ci siamo chiamati a potare per questo referendum sulla giustizia
E e quindi trattandosi di un referendum costituzionale logicamente ci interroghiamo sull'importanza di questo punto sul significato di questa riforma al fine di esprimere un voto consapevole
Questa riforma ci è stata presentata come riforma della giustizia
E però se il problema della giustizia essenzialmente un problema di tempi dei processi quindi un problema di efficienza ci accorgiamo subito che nessuno ha risposto è possibile individuare in questo articolato in relazione a questa problematica
Presso lo stesso ministro Nordio ha dichiarato che nulla ci si attende da questa riforma interrelazione alla efficienza dei del processo
è stato presentato questo proprio questo questa legge come una legge che interviene a realizzare la sua la tanto auspicata la separazione delle carriere
Ma anche questo è un qualcosa che già esisteva nel nostro ordinamento dapprima con la riforma Mastella successivamente perfezionato in tempi più recenti data dall'intervento del ministro carta e allora se così fosse sarebbe soltanto una riforma inutile
Un inutile e dannosa perché il cittadino deve sapere che questa riforma costerà allo Stato cento milioni di euro all'anno e forse quei cento milioni si sarebbero potuti investire più efficacemente nel
Nell'alimentare le risorse umane e materiali che sono apprestate per il servizio giustizia ma sarebbe fissato semplicemente una riforma inutile ricerca
Senonché interrogandosi e più a fondo su quello che può essere il il motivo recondito ma non tanto sotteso a questo questa legge
Si scopre subito leggendo gli articoli quattro e cinque della dell'articolato anzi tre quattro chiedo scusa
Che il vero obiettivo è il Consiglio superiore della magistratura e quindi attraverso il Consiglio superiore della magistratura
L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ecco prevedeva il doppio ci si CSM il sistema del sorteggio per la designazione di componenti del consiglio superiore prevede EIRE
Che le competenze disciplinari a oggi gestita dal Consiglio Superiore della Magistratura siano affidate a un organo terzo quale l'Alta Corte
Sono tutti tasselli che in qualche modo vanno a incidere in modo significativo sull'indipendenza della magistratura e quindi su quell'equilibrio dei rapporti tra i poteri dello Stato
Che alla base del nostro sistema costituzionale
Oggi quegli equilibri si vogliono modificare ma questo lo diciamo non noi lo dicono distesi soggetti istituzionali che propongono questa da questa riforma
Lo dice il il primo birillo il premier quando afferma che i magistrati devono o operare nella direzione del Governo
Lo dice lo stesso ministro della giustizia quando afferma
Che l'ASL opposizione politica non comprende qual è la valenza di questa riforma perché un domani quando arriverà al potere se ne potrà avvantaggiare essa stessa perché questa è una riforma che tende
A lasciare mani libere a chi governa questo è il vero obiettivo della riforma
è una riforma che tende a recuperare alla politica il suo primato
Come ancora una volta a fare il ministro della Giustizia tutto questo mentre parallelamente per un verso cioè il rapporto tra parlamento e governo quindi tra potere legislativo e potere esecutivo
E andato sbilanciamento sia a favore del Governo
E tutto questo venga altre riforme sono state fatte o solo programmate
Per amplificare ulteriormente liberare il potere del Governo ridico governo da qualsiasi tipo di controllo mi riferisco in particolare alla riforma della Corte del conte
Già approvata nelle more tra il Natale e l'ultimo dell'anno o alla riforma del premierato che è stata già calendarizzata allora se la realtà è questa se i fatti sono questi
Ci chiediamo qui abbiamo printer pelato gli amici che auto così autorevoli Pera ascoltare anche loro fallire ci chiediamo ma tutto questo mette o non mette a rischio la nostra democrazia
Tutto questo questa accentuazione sulla separazione delle delle carriere
Volta inevitabilmente a ricondurre il Pubblico ministero sotto il controllo del potere esecutivo
Mentre in Parlamento vi sono già proposte di legge che ripropongono il tema della revisione dello colleghi obbligatorietà dell'azione penale
Mentre al tempo stesso è stato bocciato dalle forze di maggioranza un ordine del giorno
Che è impegnata il Governo hanno un ad astenersi da qualsiasi iniziativa legislativa o non volta indebolire o compromettere il principio di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria
Da del dal dal PM e il divieto di interferenza per gli altri poteri nella conduzione delle indagini tutto questo va nella direzione di spostare il controllo delle indagini e delle attività investigative direttamente sotto il controllo dell'esecutivo
Così che alla fine al giudice arriverà solo quello che il Pubblico ministero attraverso le indicazioni del governo riterrà meritevole di essere trattato in un'aula di giustizia ecco tutto questo rappresento non rappresenta un rischio della democrazia per la democrazia nel nostro Paese
A bordo di luglio sembra proprio di sì
E la conferma di tutto questo lo troviamo le parole del Capo dello Stato che non più tardi l'altro ieri rivolgendosi ai giovani magistrati
Ha ribadito non solo l'importanza per la nostra Costituzione dei principi democrazia liberale pensate sulla separazione tra i poteri
Ma anche
Ricordato come le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura sono indiscutibili proprio perché funzionali ad assicurare che le decisioni siano adottate secondo diritto
E non in base a ragioni esterne dovute a condizionamenti
Pregiudizi influenze o per timore di ritorsioni
Noi temiamo che questa riforma vada proprio nella direzione opposta e ce lo conferma il vicepresidente del Consiglio superiore che in quella stessa
Circostanza l'alt non più tardi dell'altro ieri ha ribadito che auspica una magistratura al servizio degli attori istituzionali
La magistratura non è al servizio di nessuno e al servizio della legge perché nel rispetto della Costituzione i magistrati sono sentinelle della legalità il loro obbligo esclusivamente nei confronti della legge questi sono i motivi della nostra preoccupazione
E per questo abbiamo invitato ripeto i nostri illustri amici a esprimerci
Le le loro riflessione su questo su questo tema
Io direi di incominciare dalla collega Margherita cassa
Che stato fino a qualche mese fa primo presidente della Corte di Cassazione e come tale il il primo magistrato in questa ipotetica carriera della magistratura italiana
E quindi Limbadi era diretta ha vissuto l'esperienza della giurisdizione
Prego margherite grazie di uno
Non so se
Veniamo
Innanzitutto
Marina sì alla guida di questo nuovo benissimo valeva la pena di fare il viaggio non soltanto tre un'occasione di confronto attestare in un luogo così ricco di storia
Nato attribuisco un termine di quindici venti minuti va bene per un po'di meno sedici che venuti qua Ricci bene allora con estrema sintesi quali sono gli a spetti tecnici che dal mio punto di vista suscitano maggiori perplessità partendo innanzitutto da un profilo metodologico
è la prima volta che si interviene sulla Costituzione
Non per confermare sviluppare principi e valori che già erano presenti penso alla riforma
Se dell'articolo nove della Costituzione in materia di ambiente penso all'articolo centoundici della Costituzione giusto processo tutte modifiche costituzionali che sono servite per declinare in maniera più efficace principi che già c'era né di in continuità con le scelte del costituente
Con questa riforma invece per la prima volta si interviene ribaltando la prospettiva dei padri costituenti e le loro scelte originali e quindi un problema di merito e di metodo che però assume un rilievo di tipo costituzionale perché ogni precedente poi in questo ambito vale per l'avvenire
Per la prima volta pur per appunto oppone contrapponendo sia quelle scelte originarie assistiamo l'intervento sulla Costituzione che non ha tentato
Quella sintesi coerenti sia Crisci è quella mediazione che invece è stato il metodo di lavoro dei nostri padri costituenti se hanno cercato di trovare un punto di equilibrio faticoso ma necessarie tra le vesti e sensibilità presenti nel Paese la singolarità
Invece di questo intervento risiede nel fatto
Che il testo è stato predisposto dal governo il Parlamento non ha potuto intervenire ponendo narri meglio ad alcune delle maggiori criticità tecniche
Che in sede di audizione erano state prospettate
Ed è o preoccupa ed è un profilo che preoccupa anche il suo perché una modifica costituzionale che non nasce su solide basi tecniche
Rischia poi di diventa di perdere quella sua fonte Rigola Trichet destinata a durare nel tempo al di sopra delle leggi ordinarie di essere soggetta a continui interventi di modifica ma soprattutto
E questo l'altro aspetto costituzionale che sottopongo alla vostra attenzione rischia di trasformare la Costituzione non nella costituzione di tutti ma della Costituzione di questa o quella maggioranza
Del momento e questo toglie autorevolezza alla costituzione e al fatto che tutti i cittadini si riconoscano dei valori messa espressi indipendentemente dalle loro convinzioni dalla loro formazione culturale
Posta questa premessa di tipo metodologico e mi sembrava doverosa dico dal mio punto di vista quali sono molto velocemente gli aspetti che maggiormente mi preoccupano sotto il profilo proprio della effettività dell'intervento riformatore lo dico forte dell'esperienza
Serve componente del CSM Consiglio superiore della magistratura sotto la sua Devole presidenza del professor Verde sia in virtù della mia più recente esperienza come membro di diritto del Consiglio superiore della magistratura prima questione
Il tema della separazione delle carriere possiamo dire è un falso problema perché viene costituzionalizzato ciò che esiste già nella legge ordinaria in virtù dei due interventi riformatori del due mila sei
E del due mila ventidue perché c'è bisogno di inserirlo in Costituzione perché questo è il presupposto logico giuridico per sdoppiare in due Consigli superiori della magistratura
Perché è preoccupante lo sdoppiamento dell'Consigli superiori della magistratura
Perché il il primo messe e il la la prima il primo messaggio o su cui si fonda l'intervento e che in realtà
Il Consiglio superiore della magistratura sia un organo di alta amministrazione che si occupa soltanto della gestione ordinaria del personale di magistratura non è così ce l'ha insegnato più volte la Corte costituzionale
Chi ha detto che il Consiglio superiore della magistratura
è un organo di rilievo costituzionale tant'è che fra le sue attribuzioni c'è anche il potere di formulare anche d'ufficio pareri su provvedimenti legislativi infieri che rischiano di a vere ricadute sul funzionamento e sull'organizzazione della giustizia ai tempi del CSM
Con il professor Verde tante volte abbiamo avuto da dibattiti molto approfonditi su quelli che erano i limiti di intervento del CSM in questo ambito quindi basta citare questo flettente esempi che potremmo evocare per dimostrare che non è soltanto un organo di
Al
Amministrazione e perché sarà disfunzionale lo sdoppiamento di questi due CSM mortificati nelle loro attribuzioni con la sottrazione del potere disciplinare perché interverranno in sedi separate sulla stessa materia
Faccio un esempio per tutti una delle attribuzioni più delicati del Consiglio superiore della magistratura è quello di fissare regole per via la organizzazione interna degli uffici giudiziari per prevedere il numero dei magistrati assegnati alle sezioni e le modalità delle loro partecipazione ai concorsi interni per tre vedere
Quali sono i settori che necessitano di maggiore sostegno in vista di un miglior servizio al cittadino e queste attività di organizzazioni che si chiama
Adozione di provvedimenti tabellari viene fatta dei dirigenti degli uffici giudiziari insieme con l'ufficio del pubblico ministero che concorre per la sua parte al funzionamento degli uffici e con l'avvocatura
E questi provvedimenti tabellari sono soggetti al controllo finale del Consiglio superiore della magistratura e allora se in materia di organizzazione degli uffici
I referenti finali saranno due distinti Consigli superiori della magistratura ci sarebbe il rischio di formulazione di pareri difformi sulla stessa materia sullo stesso provvedimento tabellare visto nella prospettiva del Pubblico ministero visto nella prospettiva del giudice e soprattutto la riforma non specifica in caso di contrasto di delibere
Quale sarà l'autorità deputata ad attribuire una soluzione armonica delle due diverse pronunce mancano autorità non sono indicate le modalità per risolvere un possibile contrasto e questo sarà veramente dal mio punto di vista estremamente pericoloso come il pure il numero dei posti da assegnare ai nuovi magistrati criteri di distribuzione sul territorio nazionale sia un domani il Consiglio superiore dei giudici
Formerà dell'indicazione Consiglio Superiore dei pubblici ministeri io in un'ottica appunto più autoreferenziale forniranno indicazioni separate
Non ci sarà modo per trovare una soluzione razionale di questo problema e questo perciò non sarà un momento di maggiore miglior funzionamento ma di peggiore funzionamento
Ulteriore elemento di più occupazione e le modalità di elezione dei componenti perché voi sapete che la Costituzione fisso rapporto di due terzi e un terzo il CSM è composto per due terzi da mai attualmente per due terzi da magistrati nominati da tutti i loro colleghi di un terzo da professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione che sono eletti dal Parlamento con una maggioranza qualificata la riforma che cosa prevede
Prevede un sorteggio per entrambe le componenti ma fortemente differenziato perché per i magistrati la composizione sarà un sorteggio secco fra tutti i magistrati si operano sul territorio nazionale
Mentre per i membri laici la modifica indica testualmente che il sorteggio avverrà nell'ambito di un elenco compilato dalla Parlamento mediante elezione dei professori e degli avvocati e allora il primo dubbio
Anche di rilievo costituzionale eh
Ma tutto questo oblio la o no il principio di uguaglianza di trattamento qual è la giustificazione giuridica per un sorteggio così differenziato perché poi la legge non indica i criteri tutto è affidato un domani al legislatore quindi teoricamente un domani il Parlamento potrà indicare un numero anche ristretto
Di persone tra cui sorteggiare quindi sarà una designazione in qualche modo veicolata mentre altrettanto non vada per i magistrati altra questione molto seria che si pone non è prevista una maggioranza qualificata per la designazione dei membri laici quindi all'interno di due Consigli superiori sia dei giudici che dei pubblici ministeri
I membri laici saranno espressione devi la maggioranza politica del momento in virtù del fatto che è stato il nostro ordinamento da tempo adottato un sistema di legge elettorale maggioritaria inevitabilmente destinata a riverberare i suoi effetti sulla composizione degli organi di garanzia costituzionale terzo a questione ma se anzi dice il sorteggio per i magistrati è necessario per azzerare il potere che hanno attualmente le correnti possibile risposta che affido alla vostra valutazione critica primo
Se noi un domani manga ma indirizziamo al CSM magistrati sulla base del sorteggio che si magistrati assumeranno un ruolo delicatissimo
I due vuole di rilievo costituzionale ma non risponderanno ammessi uno del loro operato quindi si introduce per la prima volta in un sistema di stato di diritto una cesura tra svolgimento del potere e assenza di responsabilità rispetta non corretto esercizio
Di quel potere
Ulteriore considerazione noi questo che attiene ancora una volta il profilo delle ragioni di debolezza noi viviamo in una società complessa in cui sempre di più
Merita rilievo l'aspetto della specializzazione nell'esercizio di ogni attività
E invece soltanto per i magistrati vale la regola che sono capaci di fa di svolgere al meglio qualsiasi tipo di attività come se ne facessimo svolgere un intervento di appendicite ad un oculista un intervento o che vi devo dire di dermatologia ad un ortopedico ecco dico è un controsenso perché essere dei bravi magistrati
Essere capaci di scrivere delle sentenze non significa automaticamente avere quelle conoscenze ordinamentali necessarie per svolgere al meglio
Il una attività così delicata che presuppone un'esperienza specifica per la quale ci si vede formare ulteriormente il sorteggio e questo è un altro profilo di ragionevolezza
Il sorteggio viene introdotto solo per il Consiglio superiore della magistratura della ma ordinaria
Ma per i magistrati amministrativi e per i magistrati contabili rimangono i sistemi d'elezione attuale allora
Dico ancora una volta viene da chiedersi qual è la ragione giustificatrice di questo di questo intervento si dice si deve ridimensionare il potere delle correnti
Il bisogna intendersi ancora una volta sui termini perché rischiamo di fare di sovrapporre piani distinti il diritto all'associazionismo per qualunque categoria professionale
Compresa quella di magistrati garantita non solo a livello interno ma da una serie di fonti sovranazionali che lo sanciscono e tutti gli ordinamenti e tutte le altre
Magistrature straniere lo conoscono la peculiarità del nostro sistema e che in altri Paesi penso alla Francia per esempio
Ci sono tante distinte associazioni di magistrati che concorrono e si confrontano fra di loro in occasione della designazione dei componenti da me esiste
Un'unica come un associazione che raccoglie oltre il novantacinque per cento dei magistrati sia al suo interno però e articolata
In gruppi associativi che hanno un substrato culturale diverso e la pensano diversamente su una serie di temi culturali questo è il significato
Fisiologico delle correnti che nulla hanno a a vedere a che vedere invece Coni potentati le convergenze
Gli accordi che possono essere avvenuti in alcune occasioni matto non sono espressione di una diversità di idee ma di un non corretto esercizio del potere di chi alte per il quale risponde come il giallo testimonia la nostra storia risponde chi commette questi comporta pone in essere questi comportamenti non corretti
I no in in ulteriormente
Con il con questa con questo assetto sì determina un'ulteriore incongruenza mi spiego si sotterranei da un lato al Consiglio superiore della magistratura sia dei giudici e dei pubblici ministeri la competenza disciplinare i in sì gli istinti si prevedono due distinti consigli superiori in virtù della separazione delle carriere però stranamente
Questo percorso di separazione fra pubblici ministeri e giudici si interrompe perché con l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare
Pubblici ministeri e giudici sono destinati di nuova di incontrarsi perché la riforma prevede che l'Alta Corte disciplinare sia composta da tre membri
Designati dal Presidente della Repubblica tra professori universitari avvocati questa volta con venti anni almeno di esercizio
Tre membri sette sorteggiati tra le stesse categorie dal Parlamento semper e nell'ambito di una lista compilata mediante lezione dal Parlamento
Da sei su dieci che abbiano almeno venti anni di servizio abbiano avuto attualmente davvero avuto in passato ha esperienza di giudici di Cassazione e datteri e pubblici ministeri con gli stessi requisiti
Ma guardate bene la riforma a differenza di quello che avvenne per il Consiglio superiore della magistratura a proposito di quest'alta corte disciplinari riserva alla legge ordinaria
Ogni indicazione sulla compositori sulle modalità di composizione dei collegi
Guardate queste uno Damiano ha dal mio punto di vista degli aspetti più preoccupanti quindi teoricamente
La funzione disciplinare nei confronti dei magistrati che ha un potere straordinario perché incide in maniera significativa sull'autonomia sull'indipendenza dei magistrati
Potrà essere esercitata da un collegio
In cui la maggioranza dei componenti
Non è rappresentata come avviene attualmente da magistrati ma può essere a colà assicurata invece da membri laici della maggioranza del momento con tutti i possibili effetti di condizionamento del caso
E in secondo luogo se vanno distinte le due categorie come si giustifica logicamente il fatto che si recuperi una sorta di prospettiva comune
Rispetta due percorsi professionali separati nella consapevolezza ve lo potrà confermare attore il professor vede nella consapevolezza che l'esercizio dell'azione disciplinare implica una conoscenza approfondita di ogni aspetto dell'attività giudiziaria perché in sede disciplinare emergono tutti quei nodi che si conosce neanche si conoscono il corretto funzionamento dell'ufficio infine perché non voglio rubare tempo a mia disposizione ma il tema dell'Alta Corte disciplinare e uno dei più trascurati tecnicamente
Questa Alta Corte viene istituita senza porsi un problema preliminare chi abbiamo evidenziato al Parlamento che la nostra Costituzione per una precisa ragione storica
Fa divieto di istituire ulteriori giurisdizioni speciali e la Corte costituzionale ha più volte detto quell'esercizio dell'azione della funzione disciplinari è un'attività giurisdizionale a tutti gli effetti e allora primo quesito come si risolve la creazione di questa Alta Corte disciplinare
E veri della sua compatibilità rispetto a ciò che prevede il divieto di istituzioni di nuove giurisdizioni che prevede consiglio che prevede la nostra Costituzione ultima questione
Di grandissimo rilievo
Mentre nel nostro ordinamento vige un principio generalizzato di o facoltà di ricorrere in Cassazione contro tutte le sentenze provvedimenti limitativi della libertà personale
La riforma interviene modificandolo sull'articolo centocinque sesto comma della Costituzione
Prevedendo che contro le sentenze dell'Alta Corte
Disciplinare e ammessa impugnazione anche per motivi di merito quindi per motivi di diritto o per motivi di merito cito testualmente soltanto dinanzi alla stessa Corte disciplinare
Quindi soltanto per i magistrati e questo mi sembra clamoroso destinato a una cena fra una declaratoria di incostituzionalità
Evidente soltanto per la categoria dei magistrati ordinari viene sottratta la Garanzia del ricorso in Cassazione contro le sentenze in materia disciplinare in questo veramente è una no uno iato nel sistema delle garanzie difficilmente comprensibile e da ultimo perché non le sento mai parlare ma l'affido anche questo alla vostra riflessione
La riforma interviene anche su un articolo che poco citato l'articolo centosei della nostra Costituzione che prevede che in Cassazione
Possano essere nominati come consiglieri per meriti insigni per flessioni universitari in materie giuridiche avvocati cosa fa questa riforma
Dopo aver sbandierato la separazione delle carriere aver creato due distinti Consigli superiori della magistratura
Prevede che in Cassazione possano essere nominati come i giudici per meriti infine circolo magistrati che abbiano esercitato le funzioni di pubblico ministero
Per almeno quindici anni e allora dico questa separazione delle carriere tanto sbandierata esce dalla porta ma rientra dalla finestra perché non si comprende a quale sia il fondamento per vanificare questa separazione tanto pervicacemente perseguita e anche questo è un tema che sicuramente porrà questioni serie di armonizzazione e coerenza
Delle scelte operate con i principi contenuti nell'Inter impianto costituzionale
Un'esperienza Ludovica del grosso dal Consiglio superiore servono sicuramente a avevano film partecipa seduta questo involucro
Cedere sono una parola verso il mare Ranucci di rimborsabilità rifiuta senso questa riforma vedesi dell'ONU il riscontro insolventi Tonolo uno ad Avellino
C'è molta siano
Sì grato
Questa sollecita
Dichiarazione di Brest Rivarolo del Villalba seconde Novaro parlare sacerdozio non avrei dovuto praticamente a Guardamiglio perché già il
Tanto tecnico dice multicolore vice muretto invece voi
Dice molto di quello che Popeye da profano della materia
Vivi Amanda osservatore chiaramente interessata e forse comma qualche competenza di scenario sul piano un po'politico diciamo
Beh anche minime effettivi
Ora anche a me in effetti
Anche minime affetti nasceva fatto specie in questo inizio d'anno legislativo con la legge numero due mila ventisei fa proprio un introito diciamo così
Chiarissimo
Scrive oggi sul Corriere del Mezzogiorno per partendo proprio dal dall'intervento sulla corte
Sulla corte dei conti perché quell'intervento è sintomatico fondamentalmente di Indirizzo di governo che in nome di evitare un'amministrazione difensiva e quindi meno efficiente per paura del controllo erariale di legalità generale in realtà cerca di schermare in ogni modo non solo pubblica amministrazione ma persino danno quella stessa pubblica amministrazione il referente politico radicale
Quindi fondamentalmente in realtà lo scremare
Quello di
Immaginare
Alla alla fine un osservatore terzo a meno che non vive nel Paese delle Meraviglie si rende conto che fondamentalmente con questi interventi sulla corte dei conti
Quello che in nome di una presunto diciamo così messa da parte di un'amministrazione difensiva poco efficiente ai fini degli obiettivi che volevo raggiungere
In realtà
Diciamo
Nella sostanza non possiamo una riforma tecnicamente valida della Corte dei Conti per i profili che ci potrà essere e quello di salvare comunque il controllore erariale
E di legalità perché altrimenti il rischio è quello di un'amministrazione spregiudicata
La sensazione che la legge sulla corte subordina gli interventi sulla corte dei conti sembra fondamentalmente a qua come molte cose ormai in questo Paese a mettere a norma la spregiudicatezza dei comportamenti socialmente diffusi non a togliere le carceri due comportamenti spregiudicati dice
Come dire per fare la metà fronte intuitiva no cioè vietato fa in realtà parcheggiano in seconda fila è vietato però al momento fatto vietato
Ma pensare tranquillamente rischio
Con l'erario pubblico con il fondo con diciamo sì le tasche dei contribuenti questo però del chiaramente non si può fare ma vengo nello specifico della riforma no
La presidente Cassano ma già prima presidente Ferrara tonno diciamo così illustrati i punti fondamentali sono
La separazione delle delle carriere
E il conseguente sdoppiamento l'istituzione di un'altra corte
I procedimenti disciplinari che regola i procedimenti disciplinari per le toghe
Come entrambi i gli organismi affidati sostanzialmente nella loro composizione al sorteggio evidente anche per quello che ha seguito presente Cassano dietro questo c'è un tentativo paradossalmente in nome della politicizzazione otto ma del CSM di una politicizzazione eterodiretta del CSC
Quindi
Il problema non è che si risolve l'elemento inquinante di politicizzazione d'inverno non lo si sostituisce con un obolo utilizzazione è vero otto eterodiretta ancora più aberrante molto più pericolosa perché poi non andrebbe diciamo così neanche alla dialettica delle opposizioni raccolti
Per quanto riguarda il primo punto diciamo la separazione delle carriere lo ricordava inizia dall'inizio Ferrara in realtà
Previdenziale insieme questa questione veramente
Inutile cioè nel senso che in realtà a parte il fatto che già la carta abbia lo rendeva complicatissima il passaggio macchina dicono che all'incirca una ventina di toghe su nove mila e cinquecento in servizio sono passate dall'uno all'altro e tu non fare una norma per partita in materia
Se non avesse un altro figlio già emerso in tutta evidenza il presupposto logico normativo di arrivare a un controllo della della dimensione diciamo così più pericoloso per la per la politica ma non solo per la politica sostanzialmente per i poteri fondamentalmente economici concreti del Paese reale
Rispetto a quegli asset come dire a quell'elemento della giurisdizione che più pericolose cioè praticamente il potere inquirente potere impegno controllo di legalità del piede il PM dieci
D'altro canto cioè in una logica ulteriore
Che il sistema dei sorteggi a parte il tentativo di politicizzazione indirette di controllo indiretto per cose che dal presidente Cassano segnalata
Questo fatto del sorteggio e come togliendo praticamente è come se se Anna attuale tentasse viene utili per la relazione
Per certi aspetti naturale che anche fisiologica se ovviamente mantenuta nei suoi limiti dei componenti di un collegio di un corpo
Sociale messe ognuno viene incapsulato nel suo destino in modo che da solo si sente più esposto non mi ricordo se l'interno esser più facilmente intuibili cioè questo è un po'anche il come dire la gestione della psicologa ecco me per evitare diciamo così mentre alla magistratura sulla difensiva personale
Della serie a Napoli si dice la presidente Lazzaro accorta cioè questa è un po'il senso della questione diciamo di uno dei sei uno uno degli aspetti più grossi intervento diciamo ed di questo mettere in solitudine il singolo magistrato in modo che sia più facilmente intimidire fondamentalmente o ci penserà due volte prima di prendersi un rischio non nell'esercizio della giurisdizione
Ma ora al di là di poi sono sono no così non peregrina di merito di una di un esterno alla materia
Quello che
L'interrogativo che volevo POR che mi sono posto
Per chi no cioè
Non solo sul piano del dell'ovvio interesse di un potere ad essere poco controllato
Ma in realtà per un per una valutazione più sistemica
Cioè in realtà Pietro una per il vero pericolo democratico rispetto a cui noi secondo me dobbiamo porre mentre di fronte a questa riforma e perché che Yasser non non solo in se stesso cioè non solo il ma è anche cioè nella fattispecie in quanto tale questa riforma è pericoloso in quanto tale ma anche
Ma indica un pericolo più generale cioè il sintomo di una democrazia in pericolo fondamentalmente cioè nel senso che c'è nella classica divisione tra Goti a cui appartiene alla tradizione politica istituzionale e costituzionale del nostro Paese Cesio coltivo legislativo il giudiziario quello che si vede quello che c'è e c'è un enorme indebolimento della polis
Si va a votare molto di meno quindi c'è una un basso tasso di rappresentanza della politica il che vuol dire
Basso tasso di autorevolezza che il basso tasso di autorità fondamentalmente riconosciuto
E quindi fondamentalmente questi in questo inefficienza rappresentativa sì tra si trasporto Boeing sul sull'esecutivo come inefficienza del governo tutto sommato in una debolezza del governo per cui fondamentalmente
Il consenso quando tu un esecutivo
Espressione del venti per cento degli elettori
E tenta sconsiderato langue e spesso di avviarsi su un principio di dittatura della maggioranza
Cioè fondamentalmente si applica di di non guardare più a rappresentarci tutti ma rappresentano innanzitutto la propria parte che essi
Che si prende su di sé la presunta rappresentanza di tutti che non rappresenta che non rappresentano anche il limite della matematica della matematica elettorale
Questa ora la politica apparve abbiamo visto il come la prima risposta è stata l'accentramento sull'esecutivo tutto il dibattito politologico sulla leadership no
Con la riduzione come dire ammessa fra la mordacchia al legislativo in una qualche misura a traino
Non cose Mimma dimensione estrema il pericolo come dire quelli che sono legati mani e piedi alla sorte dell'iter che viene quando siamo in democrazia valutato uno a sua volta nel momento delle urne e poi nel più fondamentalmente perché legislative solidale con una l'esecutivo che è riuscito ad esprimersi
Questo indebolimento tu come robot Interlandi eretta sarebbe quello di rafforzare la politico come rappresentatività politica
In realtà poche di questo non si è capaci e qui veramente un punto di domanda non è che abbia delle risposte però diciamo sì ne facciano fenomenologico che come si il problema non rafforzare
Il di dare
Ma forza alle istituzioni
Democratiche rappresentative ma smontarle cioè poi affinché il potere esecutivo sia tra guadagni efficienza bisogni indebolire tutti gli attributi
E quindi bisogna indeboliti innanzitutto il potere giudiziario il potere di controllo no
Cosa che in Italia è particolarmente urgente perché
Da questo punto di vista perché in realtà rispetto allo sprint dell'amento della tenuta del potere esecutivo i legislativo il potere giudiziario per come è stato costruito per come sta
E organizzato fino adesso non nel bene e nel male con sua difficoltà le sue magagne e ancora di il potere il rispetto al disegno originale chiudo subito e il più ha diciamo così ha una sua auto consistenza
Il problema è come dire si brinda il lato testardo consistenza in una qualche misura per guadagnare efficienza
A un a un ha un potere esecutivo che non vuole controlli di legalità
Rispetto al nostro costitutiva debolezza ma questo in realtà non indebolisce solo magistratura questa indebolisce la democrazia indebolisce il nostro Paese
Società del reggono serenamente indotta
Il suo ruolo idrocele figura legislativa accelera in data e e acquisisce sospetto assistenti esorcismo mi sembra estremamente paga un altro no trasmessa Festival
Non solo ovalizzazione livelli considerati diventa entrare smussare impose in curva proprio il il medico
Ma anche l'impegno ieri pericoloso paragone papà unico Guercio l'ordine del giorno creare arriva
Relativa al voto degli italiani all'estero che guardate riguarda sei milioni di elettori perché la modifica di questa normativa era indispensabile al fine di accelerare i tempi della consultazione referendaria
Quindi è tutto un modo di procedere che ci preoccupa ci preoccupa tanto più perché appunto è rivolto a dare un potere a quello che è una minoranza rispetto alla entità numerica dell'elettorato nazionale per attuare delle strategie che non sono condivise da larga parte del Paese
Grazie professore dare la parola sarebbe stato il momento del professor Luciano che però come padrone di casa a
Proposto di cedere la parola prima di altri poi prima delle conclusioni del professor vende aggiungerà
Poi lo almeno idealmente qualcosa di suo allora seguendo l'ordine per avere la parola processare adesso grazie
Rendendo conto delle funzioni
L'abbiamo seri dubbi
Gli argomenti in onda quando si rileva ma invalicabili noi saremo
Sarà complica
Il
L'avviso della migliore
Quello che è più semplice direi che questa è una vendetta
Del sistema politico quasi nel suo insieme
A cinquant'anni di interventi della magistratura sulla corruzione sul sistema mafioso cioè su due punti di maggiore responsabilità storica della classe dirigente del nostro Paese
Se non partiamo da qui
Dal fatto che siamo di fronte ad una vendetta tra virgolette costituzionale
Difficilmente possiamo attirare una parte l'opinione pubblica che in bilico
Tra il sentire i magistrati ancora come
Un punto di fiducia
Al tempo stesso quando viene suscitato una diffidenza verso chi amministra la giustizia trova terreno fertile
O in ogni caso per dirla con Eugenio è un ammonimento
Un ammonimento
E in Italia ha una lunga tradizione
L'ammonimento attraverso le leggi ad personam cioè io sono colui che fa la legge non colui che
Colui che applica la legge d'altra parte resta difficile immaginare che una coalizione di governo che ha tra i due
Due sostegni fondamentali l'ideologia di un passato quella del del leader di Forza Italia Berlusconi non arrivasse ad una cosa del genere Rachel sottomettere alla giustizia o provare a sottomettere la giustizia l'esigenza del potere politico dei corpi
Perché vendetta
Perché se guardiamo alla storia d'Italia
E guardiamo ai tre momenti di questa storia
Mille ottocentosessantuno mille novecentoventidue il fascismo il dopoguerra
Noi abbiamo due di questi periodi che sono stati caratterizzati al di là delle norme da una concezione della magistratura come prolungamento del potere politico ed economico
I magistrati venivano dal stessa classe
Di governo e della stessa classe dei possidenti che determinavano la vita economica del nostro Paese
Se andiamo a vedere ciò che è avvenuto in Italia
Parti di corruzione che hanno riguardato il re che hanno riguardato i primi ministri
Che hanno garantito una impunità assoluta Lo scandalo della Banca Romana forse quello più significativo da questo punto di vista il sistema politico fino agli anni sessanta settanta per novecento ha tramutato l'immunità feudale in una impunità della magistratura
L'accordo era molto semplice
Io ti garantisco
Un ordine pubblico limitando gli eccessi per delinquenti comuni
Cerco di tenere sotto controllo gli eccessi della delinquenza caratteristiche più politica come la mafia
Ma al tempo stesso uno scambio di interessi quasi interessi di classe
Se guardiamo il tribunale di Palermo dal mille ottocentosessantuno Empoli in un luogo dove sono avvenuti tutta la mafia italiana commesso grosso modo cinquanta mila delitti una facciamo le trenta mila
Lui ci sono stati dieci ergastoli per marce dal mille ottocentosessantuno al Mail novecento ottanta se
Quindi la mafia ha avuto l'assoluta impunità perché era una delinquenza ha spiccate caratteristiche politiche
Se andiamo a vedere le condanne per corruzione in questa epoca storica
Noi restiamo esterrefatti come se la corruzione non riguarda se minimamente il sistema politico italiano
Il fascismo è il proseguimento del controllo
Della magistratura e della assoggettamento della magistratura Anna interessi dello Stato che coincidevano con l'interesse del partito di governo
Quando si è risolta questa situazione di continuità storica quando è finito il nostro Medioevo giudiziarie
Il nostro Medioevo giudiziario è finito con due elementi la scolarizzazione di massa
La rottura del passaggio da padre in figlio dei ruoli in magistratura il concorso in magistratura
E ha consentito a una classe nuova come sempre avviene quando vi rinnovare dei corpi sociali
Che erano portatori di un'idea
Che non era
Grave
Provare a fare cose giuste con la giustizia
Ecco da questo punto di vista io credo che la risposta di oggi e ha una lunga sedimentazione
Perché parte innanzitutto dalla meraviglia di alcuni del mondo politico che la magistratura potesse fare il suo corso è prenderli
In qualche modo in considerazione
A il tentativo di bloccarla per via giudizi per via legislativa
Fino all'esito di oggi cioè quando delle cose avvengono sono sempre espressione di una lunga sedimentazione
O anche dei margini che la situazione di oggi presente che forse con Berlusconi presente in prima persona da più complicato
Non
Rubricare come un interesse un interesse economico un proprio interesse ecco questo è il punto
Come vogliamo raccontarla
Questa cosa la vogliamo raccontare come cioè dell'assurdo che i magistrati del fossero sottoposti
A come dire al sorteggio che i politici no in questo momento storico fa sorridere cima
Kakà a a delle cose così inverosimili così paradossali quello che avviene che che è difficile farla rientrare dentro un un conflitto si può fare così si poteva fare così
Perché è così evidente è così evidente cioè è la vendetta di coloro che hanno avuto l'impunità per secoli è che non accettano più
Non accetto più poi
Le forme con cui questo avverranno lo sappiamo pensa è un primo è uno dei primi elementi è come voi come può posso dire due poteri che incedere
E che scendono il potere di per sé è la ricerca del massimo del potere l'equilibrio è esattamente questo dire o attento
Tu
Presidente del Consiglio che sei un imprenditore non puoi andare oltre quando poi sono sono lasciati da soli a contrapporsi al potere economico è chiaro che ci può essere un eccesso di come si dice di protagonismo no ma perché se c'è un eccesso dall'altra parte non mi dicano da nessun altro potere
Ebbene la magistratura si è trovata di fronte quasi da solo da sola a contrapporsi a contrapporsi a fare il proprio mestiere di fronte al fatto che il Italia anticipava il mondo portando l'economia al potere
è stato un fatto in in proprio nella storia nella storia nostro non era mai avvenuto nel passato in queste condizioni
E quando è finito il mondo sovietico l'alibi per dire entrano questi sono corrotti ma ci tengono dentro l'Occidente è venuto meno
Ebbene la corruzione chi riguarda la correzione riguarda in gran parte amministriamo i distruttori pubblici o i funzionari pubblici la mafia che riguarda
Non è delinquenza comune la mafia è violenza di potere che si fa potere grazie al potere ufficiale questa è mafia non è che e è un'altra cosa dunque noi siamo di fronte ad un tentativo
Posso dirlo Dini feudo Rizzo azione della politica italiana per chi fa politica è escluso dalle mire o dalle al dal dal giudizio della magistratura
Questo è un tentativo permanente nella storia delle istituzioni
Per e quando viene meno un tentativo di equilibrare chi ha potere prova a sconfinare questo è uno dei momenti in cui pensano che lo possono fare tranquillamente
Il no non è uno a questa riforma al no all'impunità della politica e dell'economia perché negli ultimi cinquant'anni se andiamo a vedere il numero di Presidenti del Consiglio colpiti due numero di magistrati numero di
Ministri numero di parlamentari numero di consiglieri regionali numero di impresa e le più grandi imprese italiane sono state colpite non è mai avvenuto nella storia italiana qualcosa del genere
Questa risposta prima o poi bisognava aspettare mai bisogna contrastarli in questo modo
Grazie questo qua lo storico rivolgere elenco a chiave di lettura estremamente importante sulla quale riflettere grazie
Approfitto per salutare il nostro sindaco che ci ha raggiunto nonostante i suoi tanti impegni
E ovviamente attendiamo coi di sapere da Louis quando intende prendere la parola
Ascoltò poco
Va bene grazie allora proseguiamo il nostro dibattito dando la parola al professor Villone decano dei costituzionalisti italiani napoletana per esempio
Almeno ma insomma
Credo non poco ecco otto dal porta sta intimidito s'aspetta va bene
Orientata poco
La prima è una importanza andiamo avanti perché cartongesso
Ah beh
Un attimo di pazienza perché abbiamo avuto un un incidente di percorso ma in questo periodo stanno capitando parecchi Lisa perché il suo non è vero ma ci credo si senta
La relazione del presidente
Io ovviamente non raggiungono nemmeno una parola l'anamnesi
Etnica che è stata fatta e perché assolutamente completa totalmente condivisibile non non saprei dire nulla di più
Però condividendo ogni parola
Ad ascoltarlo mi veniva come dire un problema
Il quale il problema
Non è vero è così ma chi dobbiamo parlare noi
Perché vedete noi non dobbiamo parlare a Bondi
Dobbiamo guardare anch'essa fuori di qui
Sia quest'è un caso tipico di quella che io definitivo quando sarà in politica la trappola dell'Assemblea
Perché il politico e l'Assemblea trova bollendo personaggio già applaude baci abbracci degli e secondo lui come dire ha vinto no il problema perché la battaglia politica non si fa con quell'ordine del giorno cifra con le quindici o venti mila che stanno fuori
E il Paese rinnovo
Noi dobbiamo chiederci come parliamo quelli che elettori che andranno a votare
Quale linguaggio parliamo cosa avranno intensa il giorno che vanno costantemente mi chiederanno sebbene aveva due CSM invece di uno l'Alta Corte
La funzione disciplinare
Io penso proprio di no
Paulson soprano nemmeno niente
Quindi hanno ma cosa cambia per me
Questo dipende dalle
Cosa cambia per me
Il giudizio in cui mi trovo allora nemmeno mio figlio ha versato fermato perché è stato coinvolto suo malgrado in una rissa davanti al bar
Che gli succede
Questo questo sì che SOGEI ammette che arrivano o un problema perché ho fatto un'occupazione
L'autostrada Concettina Belloni ovvero perché mi chiudevano Harvard Vega
Allora questo interesse
Possano questo penserà se mi succede qualcosa del genere cosa cambia per me
Il punto è che palesemente questa le riforme non cambia nulla
E allora a quel punto per la risposta più pioveva ma che m'importa almeno io non vado nemmeno contare
Noi dobbiamo pensare questo previste
è ancora nebuloso Acerbo
Noi pensiamo ieri spiegando perché è stata fatta questa riforma che voi avete già cominciato prevede le imposte
Perché in questo questo questo contenuto nella riforma interessa anche Arduino Agnelli
Nonostante
E quel giorno non avevano niente di queste cose in testa
è allora vedete quello che mi pare decisivo in questa
In cui all'approvazione di questo messaggio
Intanto una cosa che è stata diventa ma che va contro il guard
In questa riforma è proprio l'indirizzo dell'olimpico perché è una proposta del governo
Non solo vano propose al governo che il passo in Parlamento quattro vetture senza alcun emendamento che esce quindi al proprio fu la pura formazione formulazione di un indirizzo unico
E e allora perché
E perché non l'ha detto il presidente Ferrari
Perché quando quando si sente invece la giustizia
Non non non Pellegrino qualunque Peppe quello che ha firmato le carte dell'Iran
Che dice
Ma perché l'opposizione protesta perché voi converrà anche all'opposizione
Quando sarà al Governo
E guardate
Questa è una frase chiave che ci dice qual è l'obiettivo
L'obiettivo che obiettivo del governo perché quello è un indirizzo di governo
è appunto alla convenienza
è il governo ma non di questo governo nel governo come istituzione come il testo dall'aspetto istituzionale
Ma quand'è che è conveniente per il Governo una riforma della magistratura
Quando è
Utile giudichiamo quando all'URSS arriva un beneficio quale che sia
Dal punto di vista del governo belga solido a loro loro senza quando si è leader nella densa
Quando si cammina
Quando come dicevano i romani quando si vedeva tutti insieme con i governi no va be'allora ha detto nella conferenza inizio anno
Oppure quando appunto il vice presidente del CSM critica la magistratura deve Angelo insieme agli attori istituzionali ovviamente incluso nel governo
Allora chiaro che quello che si vuole
L'indebolimento della magistratura perché sia normalizzata diciamo nella per l'insieme del
De zero sette istituzionale e non sia veramente in contraddizione con il governo
Ma da magistratura salvare esattamente dal fare questo
Cioè nel nel costituzionalismo democratico la magistratura esistenza esattamente perché un cioè come c'è Chabad in senso lato alla la formula notissima che cosa significa che c'è una bene ad altre ipotesi che in questo alla separazione dei poteri
E si serve questo l'aveva non è la giustizia del re perché una volta c'era la giustizia
Adesso non ci può essere la giustizia del governo
Allora qua cominciamo a vedere che c'è un un interesse
Generale di tutte perché anche io che ho fatto un sitting
Adesso qualche problema perché ho bloccato la Rossanda
Possa avere interesse a domani e che non ci sia un governo che vuole come dire avere una mano diciamo così più ferma a cinque secondi Dent adesso interessa sì
E lo stesso premier league retrocesso per qualunque giudice nel quale mi trovo lo stesso in qualunque prospettiva io posso trovarmi domani anche se non ci sono oggi
Allora mi interessano
E mi interessa anche perché anche è stato sottolineato perché assoldando un elemento di un assetto più grande è un un un tassello del mosaico
E questo ce lo dice ancora inviso a nord e meno male che c'abbiamo un ordine leggi importanti
Perché che cosa ha detto a un organo in una sua intervista
Al correlazioni rilevare qualche giorno diciamo le persone vicine all'anno
C'ha detto guardate io poi sono stato
Ai banchi del governo insomma
Era ovviamente dall'unico eliminarlo e quando si approvavano si faceva quelle quattro professori
Ma non ho mai parlato
Ecco Rossella quattro sull'esercizio si ma non ho mai provato ma perché non ho mai interloquire con l'opposizione che ci consente di dire che proprio la formulazione pure dell'indirizzo politico del governo
Perché non ama interloquire valgono avvolgevano perché non si nomina sprecare tempo
Come dire il governo non parlo per non sprecare il tempo
Ma perché i sottotitoli allora garantendo
Per riprendere l'arcano
E quindi l'identità la connessione grazie e giustamente presidente arabo americana
Eccola nega non l'amica ipotizzate presidenza dovrà
Passando vide ministro nordico
Cioè un disegno complessivo di governo per cui bisognava parole presso qui qui l'accelerazione
Qui nella regione del non come dire dell'anticipazione avevate ventidue ventitré marzo il primo passo adesso vediamo il ventisette febbraio cosa deciderci a Lazio ma diciamo la regione dell'accelerazione
Era il fatto che non si doveva sprecare il tempo da destinare avvelenato che adesso è in coma
Ma questo significa che la magistratura non è la riforma
Come dire chiusa in se stessa e da valutare a in asso altamente come prima che qualsiasi conto della connessione con un consenso più ampio perché comunque dobbiamo invece e qual è il consenso grave di quello di una progressiva verticalizzazione del potere
Una monismo istituzionale ha centrato sul governo perché è questo che poi significa diciamo
Il disegno che è in atto e quindi una riduzione degli spazi di partecipazione democratica
Per cui quando come lui diceva ho svolto ricordate nel nel momento elettorale ma voi volete
Decidere voi chi governa specie hanno svolto per l'isola Primo Ministro elettivo o l'intervallo deciso in basso
E quello che intensa una rondine che poco italiano
Voluta ogni giorno in cui pubblico ministero e poi per il resto del tempo tali cioè e non è entrato dentro da una magistratura
E questo è un disegno che guarda
Io la risalita
Dello democrazia liberale come l'abbiamo conosciuto al mondo
E quindi noi quelli sovrappeso
Provò a questo proposito con essa verso il disegno complessivo questa proposta
Che riguarda la magistratura va oltre la magistratura dobbiamo portare all'attenzione
Presidente dove il presidente civili da ora fino al giorno in cui chi è lontano quando che sia quelli vi ringrazio
Ringrazio il professor rendono meno forte della sua esperienza anche politica ha detto una grande verità noi non dovremo parlare a voi ne siamo pienamente consapevoli dobbiamo parlare a chi ancora non ha avuto la possibilità di maturare un pensiero in ordine all'espressione di voto vedere
Al punto che dovresti problema che noi non possiamo provare a tutti e allora il nostro tentativo
Di stimolare ciascuno di voi ad operare sul territorio a parlare con giornalai conta marinaio con la domestica con tutti coloro con i quali entra in contatto
Perché questo appunto è un referendum confermativo un referendum perché non richiede un ruolo e per il cui esito è importante anche un solo voto in più
E allora noi dobbiamo rivolgerci a quella platea di soggetti che tendenzialmente si astengono dall'espressione del volto per chiamati a raccolta e far loro comprendere che qui si punta non per un partito perbacco
Ma si voterà per la tutela dei diritti e delle garanzie dei cittadini
Se Bondi dove vedete tutti quanti in questa direzione io sono convinti che ce la potremmo fare la battaglia applicata trova poco avevano in comune per l'incontro qualcuno avrebbe grazie a questo punto la prova opposizione sociale
Quell'altro veicolo entrambi fantastico film novantanove
Prevenzione ignoranza momento a verbale nel giugno mille dubbi ma nell'anno due mila tre ma per frenare l'idea non li puoi ieri ripeteva più vivi semmai rilevare l'evidenziatore cioè evidenzio che ove invece Barbieri mi sembrano essenziale io non ho mai sentito una delegazione israeliana più grande di quella di dire che io si tratta di un fondato
Cioè non è una politicizzazione è una cosa è una è una è una negazione freudiana perché è tutta politica
E nel metodo
E qui allora va la presidente Cassano versata più utile precisare anzi puntualissima ma insomma è possibile fare una una riforma costituzionale
Un disegno del Governo che va in parlamento viene votata dalla sola maggioranza
Per ben due volte ciascuna Camera senza modificare una virgola e senza sentire senza non lo so è perfino quando rimani duelli
Ci sono i due padrini che si mettono d'accordo sulle regole del gioco
E invece per fare la riforma così tutelare la contribuzione a Repubblica Italiana no non c'è bisogno di far male con l'opposizione per carità vanno per conto loro e bene ha fatto Isaia Faissola
A ricordare che questa è la riforma dedicata a Berlusconi
Ora per carità meno si diceva già allora che bisognava differenziare le le carriere che bisognava dividere i pubblici ministeri vari
Dai giudici dai giudici che appunto lei giudicanti qua voglio dire quindi è politico nel metodo per come è andata in porto questa riforma
E politica nei contenuti perché il modo di leggere
I soggetti sia nella nel Consiglio superiore della non degli dei pubblici ministeri via il Consiglio superiore dei magistrati giudicanti
Praticamente mi fa vedere come la maggioranza
Parlamentare che non fiata rispetta quello che decide il governo
E praticamente quella che avrà l'egemonia di fatto l'egemonia nei due nei due Consigli superiori poi c'è l'Alta Corte una sorta di inquisizione
Nei naturalmente i giudici
Saranno attenti fino al punto di dire io non voglio andare davanti all'Inquisizione
E quindi è una intimidazione ma davvero un'intimidazione senza precedenti quindi ripeto io ho cercato di mettere in evidenza da ultimo Massimo villone giustamente a ha ricordato ha ricordato la il premierato perché poi questo mi sa che è una che è una delle delle riforme no perché ciascuno ha avuto la sua riforma ciascuno ha avuto il film figlioletto e quindi la lega qua e il figlioletto dell'autonomia differenziata un'altra storia
Forza Italia a deve aver dovrebbe avere la separazione delle carriere e quindi non è un referendum sulla giustizia
è un è un referendum sulla attenuazione rilevante del poi del del potere la magistratura questo è il vero
E da ultimo poi abbiamo premierato che la l'aspirazione della Meloni che vuole diventare la prima ditta Trichet italiane elettiva
Cioè una cosa veramente da mettersi le mani nei capelli
Quindi che dire giustamente
Mazzarella dall'inizio ha messo in luce come perfino la Corte dei conti
è stata ridimensionata per evitare che ci fossero indagini sulla amministrazione sulla gestione
Del
Del patrimonio dei cittadini
E insomma
Che altro bisogna dire che cos'altro si deve aggiungere a cose di questo genere
Per cui giustamente il presidente Ferrara dice andate per il mondo il predicato la buona novella
E considerati gli apostoli apostoli di una di una di una calda diciamo che anche una persona servire elementare insomma si rende conto di qual è la
D. qual è l'obiettivo di qual è la ratio reale di questa di questa cosiddetta riforma della giustizia giustizia non c'entra niente non c'è una riga sui processi sulla
Sull'incremento della magistratura sull'incremento del personale per Harper's velocizzare i processi si sa che è questo Paese il problema per la velocizzazione dei processi sono le risorse materiali
E personale
Questi sono i problemi veri Dell'Anna della della giustizia
Eh ma invece si devono dividere si devono separare le carriere tra l'altro facendo perdere al pubblico ministero il senso della giurisdizione è molto importante perché il pubblico ministero
Per come è adesso deve
Considerare anche le prove a favore dell'imputata
Questo significa il senso e la giurisdizione
Se invece si perde questo e significa che praticamente il Pubblico ministero diventa un superpoliziotto che vuole semplicemente far condannare l'imputato punto e basta
Naturalmente anche i magistrati una regolata se la devono dare
Questo diciamolo pure perché talvolta appaiono come una corporazione
Un po'arrogante questo ce lo dobbiamo dire perché altrimenti
E la mia preoccupazione vera
Perché
Ci sta una rottura fra l'avvocatura e la magistratura
E questo per la giustizia non va bene
Non va bene
Io ho sentito molti avvocati di Reno ma assolutamente questa è una cosa che non può andare avanti perché ce l'hanno con i magistrati evidentemente hanno avuto delle esperienze poco simpatiche ignobile benissimo
E è un pentito per televisione avvocato che a un certo punto ha detto dice poi vediamo se ci dovesse veramente essere il pericolo che da parte dell'opposizione da parte del governo del centrosinistra
Si darà spazio appunto al premierato alla dittatura alla dittatura elettiva che vorrà Merloni allora noi in poi fermeremo
Ma insomma veramente queste son cose da numeri al lotto
Cioè insomma ecco
Quando
Questa è una riforma che porta direttamente
A questo obiettivo
Se voi volete questo
Va bene
Tarsie
Papà
Prima le grazie grazie al professor c'erano due premi considerazione la prima considerate che
Considerata soltanto questo del due mila ventidue
Per rispettare gli obiettivi del PM le sono stati assunti dodici mila precari con un contratto triennale l'assunzione di questi dodici mila precaria fatto sì che secondo dati distribuiti dal ministero della giustizia
Il cosiddetto disposi son Vanni cioè il tempo di definizione dei procedimenti se ridotto del trentasei per cento per i procedimenti penali e del ventotto per cento per i procedimenti civili
Quelli coltivati andranno a scadenza giugno e quest'anno e non sono stati reperiti i fondi per assorbire questo personale magazine impensierire ritiene di investire cento milioni di euro per i due Consigli superiori va bene maggiore correlazione nella riserva Umberto direi però di mi chiedo di che se c'è qualcuno che vuol fare l'intervento dell'anima realmente delle conclusioni del crimine concussione non sente corsi vogliamo avremo sindaci alla conclusione la pensione era innanzitutto la parola al sindaco che ovviamente la necessità di allontanarsi
Ringraziandolo ancora una volta per la sua presenza oggi qui
Che quando va importante significativa proprio nella nell'ottica di diffusione di questo messaggio per l'intera cittadinanza grazie signora
Profitto nella sede di Mario ma se l'impiego degli occupati
No
Avremo
Occorre in primo luogo volevo ringraziare Torre per avermi invitato e ci teneva a essere presente crea comma a mille manifestare la mia vicinanza personale alla loro che il Comitato del no stava portando avanti perché
Credo che sia un'azione civile estremamente importante
Non entro nel merito della valutazione diciamo giuridica del della riforma che insomma è stata esaminata credo prima da tanti colleghi così autorevolmente e anche profondi conoscitori del del tema però fare una no qualche considerazione dico più politico insomma quello che che mi sento di fare anche dopo aver ascoltato sia l'intervento di Massimo che l'intervento
Di Mario su quello che un po'il senso di questa riforma
Che devia un po'farci diciamo non dico solo preoccupare ma che è un poco il diciamo il termometro del clima politico che ne stiamo vivendo in questo periodo non solo in Italia
Ma credo a livello anche
Internazionale insomma quello che succede lo vediamo tutti i giorni
Perché
In fondo e una riforma che si alimenta su una sensazione di cittadini per avere un risultato esattamente opposto rispetto a quello che i cittadini pensano poi in fondo di votare
Perché questo è il vero tema che secondo me
è alla base del della scelta che è stata fatta dal governo ma anche poeti come si sta muovendo l'opinione pubblica in questo in questo momento ed è molto importante quello che è stato detto cioè alla fine
è importante parlare tra di noi perché parlare tra di noi è un modo anche per diciamo
Alimentare selezionare bene quelle che sono le motivazioni a voi per fondamentale parlare con il cittadino medio perché il cittadino medio alte quello che fai lavorare e mente o non mente la scheda nell'urna
Io penso anche ascoltando tante persone anche tante sensibilità diverse che alla fine su un punto tutti siamo d'accordo cioè che la giustizia italiana ha bisogno di una riforma nel senso che è una riforma che significa probabilmente una riforma organizzativa probabilmente una la necessità di maggiori risorse due portarvi l'esempio dell'esperienza del PNR dimostra che se c'è il personale le sentenze si si fanno prima quindi questo mi sembra una dimostrazione molto diciamo evidente di quello che è successo mente dubbio che nella nella nell'opinione pubblica comune esistente una valutazione negativa dell'efficacia della giustizia italiana
Che se si somma insomma tante cose treni affatto la sentenza non so regia il fatto una causa per uno sfratto che alla fine si ritarda da danni
Che ha avuto un problema sul per esempio di un contenzioso sul lavoro e alla fine non trova non trova risposta dalle cose più piccole alle cose più grandi sicuramente anche degli eccessi che a volte ci sono state anche nella giustizia penale o un'eccessiva spettacolarizzazione di Arcuti alcune di alcune situazioni che potevano essere invece gestire con maggiore sobrietà
Quindi alla fine si è alimentato nell'opinione pubblica generale una specie di diciamo di risentimento di malcontento di valutazione negativa nei confronti del funzionamento del della giustizia
E questo qua che attiene di in tanti settori della della diciamo della gestione della cosa pubblica cioè cioè il malcontento nei confronti dei partiti delle amministrazioni locali delle professioni dell'università nella stagione del malcontento quindi altrimenti non avremmo tutti questi pubblici
Che cosa si è diciamo qual è stata dal mio punto di vista la scelta che è stata fatta quella un po'di canalizzare
Questo malcontento in questa riforma spacciando la riforma come il miglioramento della situazione della giustizia se ne facciamo questa riforma la giustizia migliorerà quindi i due Problemi rivolte al cittadino semplice saranno in un certo senso Rico risolto
E questo credo a questa percezione una percezione che si è molto diffusa tra la gente se si parla con le persone diciamo se ne parliamo con le persone che incontriamo ogni giorno nella nostra vita quotidiana molti pensano a questo quando noi sappiamo bene quel gran dove l'avete espresso in maniera estremamente chiara che questa riforma con l'efficacia e l'efficienza della giustizia non certo assente niente cioè il cioè alla fine solo due cose estremamente diciamo assolutamente non collegate poi si sommano eventualmente dei malcontenti il mondo della degli avvocati insomma è la somma di tante cose
Che fa fa diciamo pensare che alla fine la la scelta fosse in un certo senso propendere
Verso una condivisione da parte della maggioranza di questa riforma perché e quello che è passato quindi è molto importante riuscire a diffondere diciamo a spiegare bene alle persone che in realtà tra il funzionamento della giustizia e questa riforma non c'entra niente che tutti credo i magistrati in primo luogo sono convinti che sulla sulla sul funzionamento della giustizia bisogna migliorare bisogna fare qualcosa di peggio
Poi come farlo di riforme che sono state fatte diverse negli ultimi anni non tutte diventerà legge hanno portato dei risultati favorevoli però alla fine probabilmente questo è la cosa che che andrà che andrebbe fatta cioè spiegare bene ma qual è il rischio che ne voglio corriamo e io che ho poi finisco questo mio brevissimo
Diciamo intervento
Che se passasse questa riforma
E se alla fine anche passasse dopo un referendum popolare con una partecipazione più o meno ampia
Che porta praticamente alla separazione delle carriere a questa scelta su il CSM alle varie cose che sono essi sono introdotte e dopo qualche mese
O qualche anno le persone si rendono conto che nulla è cambiato no
Le spento sulla nostra democrazia e l'Effetto sulla diciamo fiducia delle persone nelle nostre indichi istituzioni calerà ancora di più
Perché allega alla fine non è che il le persone se la prenderanno con il governo di adesso se la prenderanno con qualsiasi governo con qualsiasi istituzione pensando di essere presi in giro
E quindi il grande pericolo che io vedo non è solamente il fare una altro che venga approvato una cattiva riforma
Ma che la gestione voi del referendum alla Fini Lunda i cittadini che questa riforma è la panacea per i mali della giustizia e che poco dopo obolo lo si accorgeranno nelle loro
Per le loro cause durano sempre lo stesso tempo che nessuno avrà quella risposta che si aspetta che forse quegli eccessi che ci sono nella magistratura continueranno o saranno addirittura amplificati da ovest
Da questa separazione e quindi le persone crederanno sempre di meno nella nostra costituzione nella modifica della nostra Costituzione
E e penseranno alla fine che forse ci vogliono soluzioni diresse perché sopra di loro
Quindi il rischio che io vedo veramente importante veramente minacce non è solamente il risultato del referendum va
E le spento che il risultato del referendum potrà portare
Sulla nostra struttura democratica perché da un lato sicuramente porterà indebolire quelli del rugby diciamo quei principi di indipendenza indicente vaste ricordava prima Massimo che
Sono alla base di qualsiasi diciamo istituzioni democratiche ma dall'altro potrà e chiedo che così succederà
Far perdere ancora più fiducia al cittadino medio orientale quello che va a votare quello che poi votare tratto in America o o qualche altro politico in qualche altra parte del del al mondo che penserà ma alla fine io mi hanno preso in giro niente cambia quindi utilizzare uno strumento che anche la modifica della Costituzione è uno strumento democratico anche se utilizzati in maniera strumentale
Ma questa in questa modifica allo stato iniziale dichiara rigori arriva
Dell'arrivo trattenermi nemico queste queste lettere ecco se è successo che era orrore l'autonomia riverenziale ecco sette accennare a questa cosa
Volevo dire agli agricoltori combatterono nella differenziata serenità questo però indipendentemente da questo diciamo da questo aspetto io vedo che il rischio grande e che la fiducia nei confronti dell'istituzione e anche nei confronti della magistratura però presente uno dei suoi dei pilastri fondamentali
Delle nostre istituzioni democratiche alla fine di questo processo utilizzare usato utilizzato in maniera così strumentale possa a diminuire ancora di più e questo sarebbe un rischio veramente grande un rischio che morta scorciatoie
Che dal nostro punto di vista sono estremamente pericolose quindi io credo che perciò l'impegno in questa campagna che deve essere senza principalmente una campagna di informazione dei cittadini
Cercare di arrivare ai cittadini spiegare loro bene che cosa significa questa riforma perché vi garantisco comunque un gambero parlato nessuna capito nulla di quello che sta di quello che sta succedendo ENPA uno schieramento che più politica che diciamo questo papiro
Che diciamo che nel merito della questione però penso che questo lavoro sia il lavoro fondamentale che questo comitato penso che tutti noi nell'esercizio delle proprie funzioni deve fare per cercare di diffondere una consapevolezza che l'arma più forte quello impotente portare a buon fine le giuste ragioni quindi mi auguro che questo lavoro non so continua nel tempo non è nel grande però il l'impegno deve essere massimo della massima
Disciplina dell'orario degli ma si è alleato orari
Va insorgenti non era primo all'isola l'organo che dipendono regia Andrea difesa negando loro drogato numeri regolarla ma attaccata esterne allora quando si rinvia al mittente ovviamente contrari poche se fanno intervento prego Berengo un dovere
Prego allora mentre perché abbiamo
Il sole invenzione rovinerà inizio Mariuccia
Intesa veniva vicino
Io però sentire ora
Il presidente con una rimanere isolato voglio consigli nuovo non sono presenti non hanno significa
Dicono paesi Italia ma sostanzialmente una definitiva distruzione baluardo di valori etico culturale e morale incrociano avremmo che hanno sorretto tutte le classi sociali dal secondo dopoguerra travalicando tutti i governi Gino accennando
La sintesi coi Renzi attrice termine illuminato e si presenta con un elegante accento toscano dalla dottoressa Cassana
Voluta dai padri costituenti se annullata precederà vitale anche in musica un vulnus politico e giuridico
Che imbarazzo esatto un concetto di Curzio Malaparte
Trasformerà sì il nostro amato Paese dalla culla della civiltà anche giuridica sorta in una desolata tomba ovvero una desolata Kung Lao
Sono onorato
E
Il professor Mario Ciampi governano deve dire la sua amicizia
Tra interna e i relatori eccessi mi hanno dato la possibilità di poche parole
Allora se porta proprio per intervenire brevemente Veronelli domina padrona
Diamo la parola
Per le conclusioni bis
Il e al lavoro
Nella o solo vorrei richiamare la sua attenzione su due se non sono state fatte una tardiva se non riusciamo a Baghdad i magistrati una regola sessantuno epoca sindaco quando è richiamata provengono declassificato verbalizzazione Publicis
No
Io anche con riferimento a quelli ottenuti status si consuma giornale
Si evidenzia così amministratore che abbiamo vissuto la collega Cassano io sotto la guida del professor Bert
Vorrei che lui ricorda se in qualche modo anche l'impegno che c'è stato in quella consiliatura proprio per difendere la magistratura da questi pericoli
E quell'impegno domani non potrà riverberarsi dei futuri Consigli superiori della magistratura se si trovassero essere separati non sarà più possibile in quei Consigli superiori della magistratura
Un controllo sulla professionalità sulla deontologia dei pubblici ministeri da parte di quella maggioranza di giudicante che oggi siedono nel Consiglio superiore della magistratura
Grazie professor Verdun per quello che lei ha fatto in quel quadriennio a dir messa della istituzione
Vi ringrazio per il ricordo affettuoso che ci unisce per quelli perché qua per il qui quattro anni di Consiglio e Tullio che furono molto travagliati come Margherita elettore ricorderanno che cercammo di guidare tenendo come dire la barra dritta
Ma se voi aspettate dammi
Delle conclusioni tecniche
P dell'utero
Non ho nessuna intenzione di porre problemi tecnici
Il problema qui e di politico ed è anche di linguaggio da trasmettere per poter in qualche modo penetrare nella pubblica opinione
Ettore mi consentirà uno appunto guardavo noi relatori siamo troppo anziani
Qui bisognerebbe
Far partecipare a questa
A queste dei tutti iniziative
Di giovani perché tutto sommato
Non parliamo del futuro loro non vanta il nostro futuro noi non abbiamo molti anni davanti senza noi parliamo per loro
Parliamo per un'Italia che dovrà avvenire che Dini guarderà quindi il problema ecco io guardavo anche questo pubblico eh composto di persone avanti negli anni invece il problema e tutti i giovani
E allora noi dobbiamo trovare un linguaggio e io pensavo sentendo tutti quanti voi turba dobbiamo trovare un linguaggio che in qualche modo possa penetrare
Nei giorni certo perché il nostro linguaggio probabilmente è un linguaggio vecchio è un linguaggio che non si adatta è forse un linguaggio troppo colto troppo troppo Pino di tecnicismi allora bisogna andare al cuore dei problemi e cercare di titoli sostanzialmente in un qualche slogan
Il primo slogan eh
Questa riforma serve o non serve a migliorare la giustizia abbiamo detto
Questa riforma non serve a migliorare la giustizia non incide minimamente su quelli che sono i mali
Della giustizia che sono rappresentati soprattutto da una mancata adeguata e pronta risposta alla domanda di giustizia il problema cardine
Del nostro sistema e questo su questo noi tutti e corti magistrati per primi dovrebbero fare di una profonda riflessione per vedere se all'interno del sistema che c'è
Non ci siano possibilità
Dice migliorare l'organizzazione della giustizia mi sono speso che Margherita elettore ricorderanno anni in in quei quattro anni per cercare in tutti i modi di invitare e purtroppo devo dire che
Le istanze interne alla corporazione normalmente hanno bloccato ma hanno bloccato anche per altre ragioni per un perché i abbiamo una educazione del
Della trasparenza dell'attività giudiziaria che ha portato a un eccesso regolamentare per il quale i capi degli uffici giudiziari sono sostanzialmente privi di potere
Perché è tutto legato ad una organizzazione verticistica che passa attraverso il cosiddetto diritto tabellare
Che io non ho mai molto amato ma che purtroppo è stato sempre molto amato da mi a mici costituzionalisti o
Che si sono occupati di ordinamento giudiziario quindi questo bis bisogna che il primo messaggio che noi dobbiamo veicola il secondo messaggio
Vi si dice ma questa riforma non incide assolutamente sulla indipendenza della magistrato per carità voi sentite l'articolo centoquattro della Costituzione non sarà toccato assolutamente risposta ci mancherebbe altro che scrissero domani che i magistrati non sono un potere autonomo indipendente dagli altri poteri dello Stato vi immaginate
Ora qual è invece la tecnica subdola a cui si fa ricorso da parte di governi autoritari perché il nostro è un governo che tende all'autoritarismo
Quello di
Eliminare i controlli ma eliminare i controlli non in maniera diretta ecco io avrei familiari un governo che dicesse il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti non mi sta bene
Eliminiamo il controllo preventivo invece no
L'operazione subdola sì mantiene il controllo preventivo Max lo si di riempie di lacci e lacciuoli in maniera tale da rendere impossibile che quel controllo possa essere efficace
Allo stesso modo non si dice
Cambiamo l'articolo centoquattro della Costituzione ma cerchiamo di inserire delle mine all'interno del sistema che prima o poi potranno portare Alma deflagrazione ecco questo è il sistema e guardate
La il carattere subdolo della riforma nasce anche da come e presentato alla riforma qui nella riforma c'è una prima parte che riguarda la cosiddetta separazione delle carriere che funge da parte trainante
Perché perché nella pubblica opinione il messaggio che i pubblici ministeri debbono essere diversi dai giudici è un messaggio semplice ed è un messaggio che immediatamente attecchisce
E a questa prima parte si dette indi si lega indissolubilmente una seconda parte che invece tende a modificare l'assetto ordinamentale della magistratura
In maniera tale che le due cose che sono in qualche modo svincolate finiscono con l'essere collegate insieme in un unico referendum ecco vedete qual è la la
Il carattere subito il del maniera di prospettare queste cose bisogna cercare di farle capire e veicolare alle al pubblico ma al pubblico non a Novi
Canti pronti ci siamo più o meno del mestiere le capiamo ma ad una fruttivendolo al tabaccaio al marcia a chiunque e trova deve parlare di queste cose che di fronte alle nostre tecniche organizza anni osservazioni sci rispondo ma i magistrati che esso uno chi si credono di essere e fanno il bello e il cattivo tempo non non ci rispetti gli avvocati ecco negli stessi a voi oggi si è creata questa struttura profonda che in parte Dash dallo scadimento dell'avvocatura ma in potrà larga parte nasce anche dalla arroganza della della magistratura io vi dirò ho fatto per tredici anni magistrato ma io ho rispettato sente nella maniera totale di gli avvocati soprattutto dal punto di vista formale
Oggi non è così oggi non è così però posso dire perché io faccio attività professionale e quindi sono che c'è un'arroganza da parte della magistratura in quest'che ha creato una frattura e questa frattura composto
Detto questo
Passando ai messaggi mediatici
Ce n'è uno che su quale dovremmo riflettere e che riguarda il quesito principale la separazione delle carriere
Ebbene io
Vi dico
Cara Margherita il problema
Non è nella separazione delle carriere il problema e nella separazione dei corpi
Cioè ecco ancora il carattere subdolo della ma della riforma si continua a parlare nella costituzione della magistratura
Di qui faranno però parte i pubblici ministeri però nello stesso tempo si vuole separare il corpo dei di mi pubblici ministeri dal corpo dei magistrati questa è la separazione non la separazione delle carriere
Il il meccanismo non è allora non interessa la separazione delle carriere che già c'è nei fatti allora interesse la separazione di dei ricordi peristalsi tre
Dalla magistratura giudicante la magistratura e di di quinte oggi bisognerebbe per essere coerenti cambiare la Costituzione dire la funzione giurisdizionale esercitata da due corpi distinti e separati l'uno costituito dalla magistratura e l'altro dei pubblici ministeri
Con una conseguenza che il vedete perché poi vengono fuori le discrasie da queste riforme poi pensate nella costituzione si parla che la polizia giudiziaria e alle dipendenze
Domani che ci sarà la cosiddetta separazione esisterà una polizia giudiziaria
Perché a quel punto non non non avremo più un rapporto con la giurisdizione ma avremo una polizia alle dipendenze per così dire o sotto il Governo dei pubblici ministeri che sono completamente separati
E allora ecco
Messaggio che dovremmo di dare ai pubblici per in qualche modo colpire la loro fantasia mi piacerebbe un modello di polizia tipo Minneapolis
Ecco
E allora ecco cerchiamo di colpire
Non so se se rendo l'idea
Così come
Si dice
Beh i pubblici ministeri
Sono superiori i giudici sono succubi dei pubblici ministeri o hanno una posizione di subite sudditanza nei confronti pubblici ministeri io o un difetto non non amo il diritto penale non ho mai esercitato
Se non come magistrato attività
Funzioni evidente in nel settore penale
Però io mi rifiuto di pensare che un giudice del dibattimento condanni una persona per sudditanza alle richieste del Pubblico ministero
Io lodo per assioma quel giudice risponde alla propria coscienza prima di condanna
Quindi se c'è un problema di sudditanza questo problema di sudditanza non riguarda il giudice del dibattimento
Ma potrebbe riguardare al più il giudice degli retrocesso cioè il giudice delle indagini il giudice del invio
Il il settore dell'indagine del rinvio a giudizio dove
Vedete per costituzione
E qui non vi voglio illustrare problemi tecnici non vi voglio Marco
Per così dire annoiare per costituzione c'è un colloquio costante tra il pubblico ministero e il giudice
Nel se io parlassi con un un
Giurista
Del mondo anglosassone
A cui tanto spesso si fa riferimento per parlare del processo accusatorio eccetera
E gli dicessi ma ti leggi cui cento circa centocinquanta articoli che il Codice di procedura penale dedica alle indagine al jeep e al GIP io credo che quello mi porterebbe stranito di mattina nettisti parlando
Cioè non come è possibile
E allora io
Vi chiedo ecco e per lanciare un altro messaggio vendite visite registi perché in cui il Eldorado della giustizia accusatoria liberale
C'è con una possibilità di scarcerazione soltanto su cauzione
Ve lo siete mai chiesti allora il problema è questo che ci sono in quel sistema alcuni
Tipi di reati per i quali non è possibile
E l'unica soluzione quello del giudizio immediato
Però per un'altra serie di reati è possibile ma è possibile che il giudice disponga la traduzione valutando che cosa uno la possidenza economica due il pericolo che se ne scappa
Perché perché non può insegnare nel merito della della contestazione perché se lo facesse violerebbe il principio dell'indipendenza
Capite allora io direi mi piacerebbe un sistema del tipo di quello che oggi c'è abbiamo visto e di essere praticato in Svizzera
Il siete d'accordo ecco e don dovremmo cominciare arrangiare messaggi di questo genere ultimo
Impormi stemmo perché rubato troppo tempo umane per usi non è confrontabile dedico un bene dico un'altra
Francia si dice che i i giudici sono sì sì se si paventa da quello che che capisco che i giudici sono in qualche modo succubi del Pubblico ministero nel momento in cui operano lasciamo usa il quando in nel momento in cui opera poniamo che fosse vero che soldi succede nel momento in cui devono decidere nel momento in cui devono giudicare
Io mi chiedo
Secondo voi il la pressione psicologica
E il giudice subirebbe per effetto di seguire o dover seguire le indicazioni di un collega ecco di un cugino collega
Sono meno forti di quelle che oggi il giudice subisce per effetto della presenza della parte civile nel processo
No ritmi vi vi siete mai chiesti quale può essere l'incidenza sulla serenità del giudice
Di quella massa di persone che gridano chiedono giustizia se non vendetta Ford Ka le terre le aule di giustizia
Ebbene volesse rinunciare voi alla parte civile nel processo nel mondo in quell'Eldorado di processi di cui si parla la parte civile traduce
Ecco allora questi sono una serie di slogan Caro è Ettore che dovremo costruire pubblicare sui giornali e cercare di arrivare in questo modo con la maniera con il linguaggio più semplice possibile
Alla imporre della questione che possa colpire il pubblico la gente perché oggi è vero quello che dice il il sindaco c'è una diffusa
Sensazione di come dire di rivalsa nei io qui sto parlando con persone a cui cerco di spiegare quali sono i problemi e cioè mi sento dilemma quegli hanno bisogno di una lezione
Statistiche ricorda di essere ecco e io critico di fronte a questa
Sono critiche veramente siamo in Santa cioè dobbiamo percorrere una strada in salita ed endurance difficilissima però l'unica maniera per percorrere è quello di coinvolgere le persone comuni ma con un linguaggio semplice
E cercando di contrapporre a slogan
Nostri slogan che siano più credibili più seri più veritieri ringrazio
Entrambi realizzati sia una delle migliori incidentalmente il secondo siamo il silenzio del moralismo d'ospitalità abbiamo rispettato le regole avevamo benedettino Ambra nel senso giravano a vengono Statuto un ambientalista
A zero in largo per le nuove norme della mozione prevale nella valuta abbiamo già abbastanza cioè insomma Los Angeles regolare pazientemente certamente

