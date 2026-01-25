Valori: Più Libertà Più Crescita

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Sguardi sulle libertà in un'Italia che cambia: politica, media ed economia tra narrazioni e realtà".
Intervengono: Paolo Del Debbio (conduttore Rete 4 Mediaset), Antonio Polito (Videdirettore "Corriere della Sera"), Alessandro Sallusti (opinionista Mediaset).
"Libertà, crescita e competitività: voci dal mondo dell'impresa e dell'accademia).
Intervengono: Stefano Caselli (Dean SDA Bocconi School of management), Laura Colnaghi (Presidente e AD del Gruppo Carvico), Carlo Cottarelli (Direttore OCPI, Università Cattolica Milano), Emma Marcegaglia (Presidente Marcegaglia Holding, Vicepresidente … ISPI), Giovanni Orsina (Docente Università Luiss Roma), Gianfelice Rocca (Presidente Gruppo Tecnhnit e Ist.
Clinico Humanitas).
Conclusioni: Stefano Benigni (Vicesegretario FI), Alberto Cirio (Vicesegretario FI, Presidente Regione Piemonte), Carlo Calenda (Segretario nazionale Azione), Letizia Moratti (Presidente Consulta nazionale FI), Antonio Tajani (Segretario Nazione FI e Vicepresidente del Consiglio).
