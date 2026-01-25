25 GEN 2026
dibattiti

Valori: Più Libertà Più Crescita

CONVEGNO | - Milano - 10:15 Durata: 3 ore 2 min
A cura di SI
Organizzatori: 
Forza Italia
Player
Sguardi sulle libertà in un'Italia che cambia: politica, media ed economia tra narrazioni e realtà".

Intervengono: Paolo Del Debbio (conduttore Rete 4 Mediaset), Antonio Polito (Videdirettore "Corriere della Sera"), Alessandro Sallusti (opinionista Mediaset).

"Libertà, crescita e competitività: voci dal mondo dell'impresa e dell'accademia).

Intervengono: Stefano Caselli (Dean SDA Bocconi School of management), Laura Colnaghi (Presidente e AD del Gruppo Carvico), Carlo Cottarelli (Direttore OCPI, Università Cattolica Milano), Emma Marcegaglia (Presidente Marcegaglia Holding, Vicepresidente ISPI), Giovanni Orsina (Docente Università Luiss Roma), Gianfelice Rocca (Presidente Gruppo Tecnhnit e Ist.

Clinico Humanitas).

Conclusioni: Stefano Benigni (Vicesegretario FI), Alberto Cirio (Vicesegretario FI, Presidente Regione Piemonte), Carlo Calenda (Segretario nazionale Azione), Letizia Moratti (Presidente Consulta nazionale FI), Antonio Tajani (Segretario Nazione FI e Vicepresidente del Consiglio).

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate