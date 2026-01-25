Valori: Più Libertà Più Crescita

Sguardi sulle libertà in un'Italia che cambia: politica, media ed economia tra narrazioni e realtà".



Intervengono: Paolo Del Debbio (conduttore Rete 4 Mediaset), Antonio Polito (Videdirettore "Corriere della Sera"), Alessandro Sallusti (opinionista Mediaset).



"Libertà, crescita e competitività: voci dal mondo dell'impresa e dell'accademia).



Intervengono: Stefano Caselli (Dean SDA Bocconi School of management), Laura Colnaghi (Presidente e AD del Gruppo Carvico), Carlo Cottarelli (Direttore OCPI, Università Cattolica Milano), Emma Marcegaglia (Presidente Marcegaglia Holding, Vicepresidente …

ISPI), Giovanni Orsina (Docente Università Luiss Roma), Gianfelice Rocca (Presidente Gruppo Tecnhnit e Ist.



Clinico Humanitas).



Conclusioni: Stefano Benigni (Vicesegretario FI), Alberto Cirio (Vicesegretario FI, Presidente Regione Piemonte), Carlo Calenda (Segretario nazionale Azione), Letizia Moratti (Presidente Consulta nazionale FI), Antonio Tajani (Segretario Nazione FI e Vicepresidente del Consiglio).

