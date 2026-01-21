Sono intervenuti: Mariano Giustino (corrispondente di Radio Radicale dalla Turchia).
Un giorno esecuzioni di massa in gran segreto in diverse prigioni iraniani si registrano in queste ore in questi ultimi sei giorni sono stati impiccati pensate tredici prigionieri nelle carceri di salita aprisse Isfahan
Cum pesci rasa per la linea rossa tracciata da tra campa sembra essere stata ampiamente superata ieri il principe in esilio Reza Pahlavi ha lanciato un altro appello alla popolazione iraniana
Continuare questa battaglia fino alla vittoria finale non è solo un dovere e nazionale
Sostiene Palalido ma anche un impegno verso coloro che hanno perso la vita per la causa della libertà e del loro sangue
Puro il loro nomi non saranno dimenticati né nella storia nel nella memoria nazionale nei nostri cuori quel giorno non è lontano il giorno in cui celeberrimo insieme la riconquista dell'Iran e diremo con orgoglio che abbiamo resistito combattuto e vinto come sappiamo il principe Reza Pahlavi stato molto invocato in queste manifestazioni
Per suo ritornare per tu come sostiene lui stesso per traghettare il Paese dopo la caduta di alli Khamenei
Un verso verso o un sistema democratico anche ieri martedì l'apparato di sicurezza era mi hanno hai seguito numerose operazioni di vasta portata in tutto il Paese con l'arresto di Centi in I e di persone il regime accusa i manifestanti di essere al servizio degli Stati Uniti e Israele Brizzi casa per casa per arrestare i partecipanti all'insurrezione pop polare arrestati anche i familiari dei manifestanti sequestrati i cellulari
Tablet e antenne Starling la repressione si estende come stiamo documentando anche negli ospedali negli obitori
Arrestati anche coloro che hanno solo espresso sostegno morale manifestanti come asse di associazioni culturali quelle cinematografiche intanto la popolazione continua a far sentire la propria voce anti-regime ogni sera alle venti dalle abitazioni diversi centri urbani si odono campetti di liberazione grida di Morte a Khamenei e via
I Mullah da lì dall'Iran la Guida Suprema Khamenei ha confermato che non risparmierà quello che definisce come criminali nazionali e internazionali la Repubblica islamica separerà in maniera permanente e anche il Paese dall'artrite globale consiglio di internet consentendo l'accesso alla Rete solo anzi individui vagliati utilizzati dal regime mentre il resto della popolazione utile usufruirebbe soltanto di una rete nazionale chiusa infine per quanto riguarda la Siria cedente sia come abbiamo documentato ieri dopo tredici anni le forze democratiche siriane perdono il controllo di gran parte dell'Asia orientale nord orientale
A le forze governative di Damasco di il presidente ad interim a Sciara hanno cacciato le unità di predizione del popolo dalle loro roccaforti a maggioranza araba di Raqqa attacca intere giornate
Dove tratto si trova la maggior parte del petrolio
Siriano ora le uniche rimaste le aree rimaste in mano curda sono la roccaforte dico Bane al confine con la Turchia estere
Delle un frate e l'aria di Asa carte di Kamui Shiro vi sono preoccupazioni da parte cui da più queste arie possano poi essere o oggetto di ulteriore attacchi come avvenuto per le aree di alla Witte ed luce ma ieri curdi siriani avrebbero accettato un col nuovo accordo di cessate il fuoco
Più favorevole mentre l'inviato speciale statunitense Tom Barrack ha dichiarato obsolete l'esistenza delle forze democratiche siriane
Il cessate il fuoco fa seguito agli intensi durissimi scontri armati alla rapida avanzata militare siriana nel Nord Est controllata dai curdi la presidenza siriana annunciato martedì in ieri di aver raggiunto dunque un nuovo raccordo con le forze democratiche siriane in base al quale le forze governative non entreranno nei centri urbani di a Saccà e di camici lo quest'ultima una città chiave controllata dei curdi al confine con la Turchia c'è dunque sul tavolo questo lungo accordo Back
I curdi siriani che molto meno molto meno pesante di quello che era sul tavolo due settimane fa
Si darebbe e piena cittadinanza ai curdi diritti culturali integrazione delle stelle cito siriano uno status per le città a maggioranza curda in cui l'esercito siriano
Non si impegna a non entrare mille aree atto curde e la forza e vi sarebbe anche e si sarebbe e i curdi potrebbero istituire in quelle in quelle città a maggioranza curda forze di polizia locale l'accordo aggiunge che le forze militari siriane
Dunque non entreranno nei nei villaggi e che nessuna forza armata sarà presente in quei villaggi ad eccezione delle forze locali a Damasco ha dichiarato di aver concesso alle sette sei quattro giorni di tempo per attuare i termini dell'accordo per il momento è tutto la linea a Roma
