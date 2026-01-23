Da Norimberga ai giorni nostri. Il lungo cammino della giustizia penale internazionale

Saluti:Tiziana Lippiello (Rettrice Università Ca’ Foscari Venezia), Giacomo Pasini (Direttore del Dipartimento di Economia, Università Ca’ Foscari Venezia), Federica Santinon (Consigliere del Consiglio Nazionale Forense), Tommaso Bortoluzzi (Presidente Ordine degli Avvocati di Venezia).



Sessione I – Origini ed evoluzione.



Lectio Magistralis - Da Norimberga alla Corte Penale Internazionale: tappe e significato di un percorso tortuoso con Fausto Pocar (Professore emerito di diritto internazionale presso l’Università di Milano, già Presidente del Tribunale Internazionale per i Crimini …

nell’ex- Jugoslavia e membro della Camera d’Appello del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, Presidente della Commissione Crimini Internazionali istituita dalla Ministra della Giustizia nel 2022).



Sessione II – Il procedimento avanti la Corte Penale Internazionale visto dai suoi attori.



Introduce e modera Marisa Biasibetti, Consigliera Ordine degli Avvocati di Venezia.



Intervengono: Cuno Tarfusser (già Vice Presidente della Corte Penale Internazionale).



Relatore dell’Ufficio del Procuratore (TBC) - L’Ufficio del Procuratore: indagini, selezione dei casi e gestione del procedimento Sara De Vido (Ordinaria di Diritto Internazionale, Università Ca’ Foscari Venezia), Federico Cappelletti (Foro di Venezia, iscritto all’Elenco dei Difensori della Corte Penale Internazionale).



Presiede e conclude avv.



Tommaso Bortoluzzi, Presidente Ordine degli Avvocati di Venezia.

