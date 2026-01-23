Governare la transizione ecologica: scienza, economia e diritto

Introduce e coordina Alfredo Moliterni (Direttore del Master in Diritto dell’ambiente e della transizione ecologica).
Intervengono Mariolina Castellone (Vice Presidente del Senato della Repubblica), Barbara Luisi (Capo di Gabinetto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), Pierluigi Ciocca (Economista – Accademico dei Lincei Enrico Giovannini), Università Tor … Vergata (Direttore Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), Livio De Santoli (Prorettore per la Sostenibilità – Università Sapienza di Roma).
Conclude Marco D’Alberti (Giudice della Corte costituzionale).
