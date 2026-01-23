23 GEN 2026
Governare la transizione ecologica: scienza, economia e diritto

CONVEGNO | - Roma - 14:16 Durata: 1 ora 54 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Sapienza Università di Roma, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Saluti istituzionali Luisa Avitabile (Preside della Facoltà di Giurisprudenza – Università Sapienza di Roma), Mirzia Bianca (Direttrice del Dipartimento di scienze giuridiche – Università Sapienza di Roma).

Introduce e coordina Alfredo Moliterni (Direttore del Master in Diritto dell’ambiente e della transizione ecologica).

Intervengono Mariolina Castellone (Vice Presidente del Senato della Repubblica), Barbara Luisi (Capo di Gabinetto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), Pierluigi Ciocca (Economista – Accademico dei Lincei Enrico Giovannini), Università Tor Vergata (Direttore Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), Livio De Santoli (Prorettore per la Sostenibilità – Università Sapienza di Roma).

Conclude Marco D’Alberti (Giudice della Corte costituzionale).

Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Buon per i giocatori di a tutti a tutti grazie
Per essere intervenuti
Per me è un grande onore introdurre questa giornata che da
Attivo
Formale al percorso didattico scientifico del nuovo master universitario di secondo livello in diritto dell'ambiente e della transizione ecologica
Porto innanzitutto i saluti della preside a processare ritardi del processo bianca direttrice del dipartimento
E del professor bilancia direttore il dottorato che per impegni diversi enti motivi anche familiari mafia sparse settimanalmente e stagni saluti a tutti gli ospiti qui presente l'autorità presenti
Con due brevi parole sul master e sulla tradizione di questo Massa che si inserisce in una tradizione molto lunga e prestigiosa di formazione post lauream sui temi del diritto dell'ambiente che è stata avviata in maniera lungimiranti tanti anni fa
Dan maestri di questa facoltà il professor Luigi Capogrossi Colognesi professor Spinelli il professor Satta e poi è stato così vita più decente anche dal professore Lalli Angelo Lalli
è un master quindi affonda le radici in una tradizione consolidata che ha anche permesso un po'l'avanzamento della riflessione scientifica sui temi del diritto dell'ambiente della facoltà di giurisprudenza
Ma questa edizione presenta anche alcune novità che hanno trovato riscontro innanzitutto nella nuovo la cambio di denominazione
Oggi a fianco al diritto dell'ambiente cioè a quell'oggetto che senza da formare negli anni ottanta come autonoma disciplina
Si viene affiancare anche la funzione di transizione ecologica e questo non è solo un cambio formale ma è anche soprattutto l'esigenza di collocare la riflessione scientifica sulle tecniche di protezione dell'ambiente a cui pure presteremo attenzione all'interno di una cornice più ampia
Che quell'offerta dalla reazione ecologica certo transizione ecologico oggetto misteriosa controverso
Ma che c'è nel dibattito pubblico ma anche a livello scientifico si sta affermando come una nuova categoria per interpretare i problemi della contemporaneità legati alla questione ambientale
Transizione che Erika evoca l'idea di un passaggio una transizione a un dizione ad un'altra e quindi richiamo un po'l'idea di un processo graduale di trasformazione adattamento dell'intero sistema economico sociale e giuridico sia gli obiettivi della mitraglia climatica ma anche a quello del contenimento delle risorse naturali lo sfruttamento di risorse naturali questo sulla base di una nuova idea di sviluppo ma anche di società come afferma maniera lungimiranti che indica che fa riferimento a un nuovo modello sociale europeo
Che ha fondato sulla tendenziale disaccoppiamento fra lo sfruttamento delle risorse gli Obiettivi di crescita economica nell'idea che i limiti fisici del pianeta costituiscono un po'il presupposto per ogni rispettiva di sviluppo economico e sociale ma anche di benessere chiare in questo contesto l'Unione europea
Che rispetto al quale eroga assunto un ruolo fondamentale a livello globale fino al due mila e venticinque l'ambiente smette di essere quel ristretto ambito disciplinare fondato su domini fonti soggette a King riprovazione protezione per diventare un vettore un vettore
Di trasformazioni dell'ordinamento dello stesso modo di definire organizzare le politiche pubbliche anche quelle politiche pubbliche che a lungo sono state considerate nettamente separati della problematica ambientale le politiche industriali i trasporti
E l'agricoltura l'edilizia ecco in questa importante e dinamica trasformati IVA
Prende a mio avviso imprescindibile inserire la formazione giuridica materie legate all'interno di questa prospettiva più ampia
Che non può non tener conto della pluralità di conoscenze scientifiche tratta le scienze naturali l'ecologia e l'economia la statistica l'ingegneria su cui si devono fondare oggi le sempre più complesse e politiche pubbliche di sostegno transizione ecologica
E del della consapevolezza di tali trasformazioni che si è proceduto a una riorganizzazione dell'offerta didattica che sintetizzo davvero in poche battute in tre punti
Il primo punto un'attenzione ai profili di sistema e le implicazioni generali che sono sottese
All'affermazione della questione ambientale
E che saranno analizzati soprattutto nel modulo introduttivo coordinato insieme persone Edoardo di della Scuola Superiore Sant'Anna che vedrà l'intervento di storici climatologi ecologi comunisti ingegneri energetici
Come il professor De Santoli segnalo la prima lezione del master estera il ventisette febbraio e sarà tenuta da uno dei più importanti storici dell'ambiente professor Piero Bevilacqua emerito di è storia contemporanei questa tenera che ha dato un grande contributo allo studio delle radici e delle caratteristiche della questione ambientale nella storia
Italiana il secondo punto è lì l'attenzione all'interazione fra le diverse tecniche di protezione dell'ambiente pubbliche e private negoziali economiche giurisdizionali
Che saranno affrontati in un modulo molto grande orizzontale coordinato depresso tralicci Battini che prova a superare
La prospettiva di guardare al dito l'ambiente come un'occasione per ulteriori frammentazioni disciplinare il diritto penale dell'ambiente il diritto costituzionale l'ambiente il diritto internazionale l'ambiente ma guardare complessivamente al problema
Dei principi e delle tecniche di protezione non prospettiva un po'un po'più ampia e poi il master si conclude con tre moduli che finali diciamo che potremmo definire settoriali ma che e intercettano le tre principali questioni che sono sottese alla transizione ecologica il primo punto la protezione della biodiversità e degli ecosistemi anche alla luce della NATO Restoration lotti
E darà grande da fare la nostra amministrazione e nei prossimi mesi già abbastanza a Breve e sarà coordinato dal professor Fabio Giglioni di questa di questo ateneo
Un secondo modulo che ad oggetto clima ed Energia clima-energia sono affrontate nello stesso modulo proprio per tener conto mimare un po'la logica
Che spiega le politiche europee in materia e che ha trovato consacrazione nel piano appunto integrato clima-energia e poi in ultimo modulo sull'economia circolare riconversione industriale
Che guardia non solo alle tecniche principi per la riconversione industriali ma anche agli strumenti per il sostegno alla letizia Prodi e soprattutto per la mitigazione dei costi sociali c'è la prospettiva di rendere questa restrizione anche una transizione giusta alla riuscita di questo programma molto ambizioso concorreranno insomma le migliori competenze di questo ateneo ma anche gli altri atenei ma anche i più importanti protagonisti istituzionali transizione ecologia che hanno voluto prestare il loro supporto l'iniziativa e sono oggi anche in parte presenti menzione innanzitutto il ministero dell'ambiente della sicurezza energetica con cui grazie al capo di va gabinetto Barbara lui se l'avvocato Gulino abbiamo appena stipulato una convenzione triennale
Sia per favorire la formazione del personale ministeriale per il coinvolgimento delle professioni del ministero nell'attività didattica ma anche per l'attivazione di e di stage a conclusione del percorso poi l'albo gestori ambientali il quale anche quest'anno mette a disposizione delle borse di studio in memoria del dottor Eugenio onori
E a copertura totale o parziale del costo d'iscrizione al master che di due mila e cinquecento euro e e menzioni infine Istrana persone dell'altro è stato Bertolini all'Enea
E due fondamentali istituzioni attive nel campo della ricerca ambientale che hanno offerto il loro patrocinio soprattutto la loro disponibile a tenere alcune docenze similari l'Enea in particolare
Sono ringrazio presenze direttore generale l'ingegner graditi ha già fatto vedere una pacchetto di similari e su cui i temi dell'economia circolare le politiche Europa dell'innovazione di prodotto si terranno nell'ultimo modulo lo ringrazio ancora per la sua disponibilità ecco dopo questa introduzione e preannunciando che per tutti gli interessati all'iscrizione al master saremo a disposizione
A conclusione della tavola rotonda dopo aver liberato diciamo i relatori per rispondere a tutte le domande le richieste anche organizzative e pratiche ricordo che il master
Prende la chiusura del termici c'era il trentuno gennaio conclusa questa fase introduttiva
Ed è a questo punto il via questa tavola reo rotonda che un popolo
Rappresentare le diverse anime componenti accademiche istituzionali coinvolte nel governo e della transizione ecologica a partire dalla componente politica e istituzionale e in quest'ottica ho il piacere di dare la parola la senatrice Marina Castellone vicepresidente del Senato da tempo attiva nel campo della salute pubblica con una grande attenzione ai nessi all'Inter e per le azioni tra salute dell'uomo e salute della terra anche alla luce delle dolorosi vicende hanno segnato e continua ad assegnare la terra dei fuochi grazie
Grazie al professor Moliterni grazie per questo invito per me è davvero un onore essere qui oggi nella presentazione di questo master
Che a mio avviso affronta alcune delle stile cruciali di questo tempo a volte parlando di transizione quale logica si può avere l'idea che si sta parlando di qualcosa che interessi il futuro
In realtà ne stiamo parlando di qualcosa che interessa soprattutto il presente e la responsabilità nell'affrontare le sfide le sfide del presente
Responsabilità verso l'ambiente verso le nuove generazioni verso un cambiamento che è necessario a me
Piace parlare di transizione culturale invia sta perché noi dobbiamo riparlarci ad affrontare in modo diverso il futuro in realtà io speravo che la pandemia se avesse fatto capire con chiarezza che alcuni atteggiamenti devono cambiare e che la nostra salute è strettamente connessa all'ambiente in cui viviamo
Ci ricordiamo tutti le parole di papa Francesco quel marzo del due mila venti doveva piazza San Pietro deserta disse
Pensavamo di restare sani di essere esami in un mondo malato la pandemia son mostrato che non è così che anche la nostra salute strettamente collegata all'ambiente alla tutela dell'ambiente in cui viviamo purtroppo
Registriamo che quest'insegnamento si sta perdendo ed è per questo che anche percorsi accademici come quello che presentate oggi sono fondamentali
Io credo che sia molto importante anche il piano dell'interconnessione tra le diverse discipline che poi l'oggetto di questo convegno scienza economia diritto perché è importante che ci sia un dialogo costante tra queste discipline
La scienza e fondamentale e ve lo dico da decisore politico che però ha fatto per vent'anni la ricercatrice
A bere e anche dei fan prende delle decisioni politiche
Basandoci sui dati è fondamentale perché cita veramente la scienza ci dà ci consegna anche l'urgenza di intervenire in alcuni ambiti come quello ambientale
L'economia nel sul piano della transizione ecologica è un altro e un altro ambito fondamentale perché noi dobbiamo individuare dei modelli che siamo chiaramente sostenibili l'ostacolo principale
Anche in Parlamento quando si parla di transizione con logica estivo macché costo come faranno le nostre imprese ad adeguarsi non tempo rapido l'economia ci deve aiutare a trovare dei modelli di sviluppo e siamo chiaramente sostenibili
Il diritto e poi le l'altro ambito che avete evidenziato siamo è una facoltà di giurisprudenza e chiaro che il diritto civile aiutarli a tradurre le conoscenze che cita la scienza lordo Indirizzo che cita anche l'economia
Per far sì che questa trasformazione avvenga in modo ordinato in modo giusto in modo democratico quindi quando parliamo di transizione ecologica in realtà noi stiamo parlando di una sfida che sarà anche una sfida di uguaglianza una sfiga massiva di equità una sfida di giustizia sociale
Io li devo dire che sono anche orgogliosa di aver fatto parte di quelle Jisr attori che nella scorsa legislatura hanno apportato una modifica costituzionale importante che sicuramente conoscete
E che inserisce proprio la tutela dell'ambiente
Degli ecosistemi all'interno della Costituzione come sapete noi
Abbiamo diffidato siano la l'articolo nove quindi i principi fondamentali della Costituzione
Inserendo la tutela dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni e credo che questo sia un passaggio cruciale e poi abbiamo modificato l'articolo quarantuno quindi la parte dei diritti e doveri dei cittadini chiarendo che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo che rechi danno alla salute all'ambiente
Questo credo
Sia fondamentale veramente nell'ottica di un'altra di quella trasformazione transizione culturale
Di cui parlavo prima a fianco a me
Ho l'onore di avere il professor D'Alberti che più volte in tanti dei suoi interventi nominati a sottolineato come l'equilibrio tra sviluppo e sostenibilità richiedono approccio integrato responsabile ad ogni livello
Istituzionale in particolare la transizione ecologica impone a tutti i soggetti coinvolti un superamento di una frammentazione che oggi c'è frammentazione
Non sono amministrativa ma direi anche istituzionale interdisciplinare che invece dobbiamo rendere sempre più organica
E omogenea
Forse potremmo anche prendere sante da qualche Paese che più avanti di noi rispetto a questo tema penso ad esempio alla Spagna dove la tutela ecologica è stata legata fortemente alla coesione sociale alla sfida demografica
E c'è stata una negoziazione costante
E che credo sia importante anche in questo Paese con le parti sociali
Sì sono stati fatti dei patti per il territorio che hanno garantito che il cambiamento tecnologico non diventasse marginalizzazione economica e questo è veramente un passaggio importante o un altro esempio
E quella ad esempio della Francia dove invece la transizione ecologica si sta
Raggiungendo con
Importanti investimenti pubblici realtà in questo momento in Italia ne siamo in una situazione
Un po'ibrida
Questo percorso era iniziato soprattutto nella scorsa legislatura quando sapete è stato approvato
Quel piano nazionale di ripresa e residenza duecentonove miliardi di euro quasi un terzo dei fondi che l'Europa metteva a disposizione dei vari Paesi europei per ripartire dopo la pandemia
Erano settecentocinquanta miliardi totali nel Max Generation io quindi di fondi stanziati dall'Europa l'Italia ha avuto quasi un terzo duecentonove miliardi e tradizioni
Obiettivi principali e c'era proprio la transizione ecologica a cui sono dedicati nella missione due ben sessanta miliardi di euro quindi l'Italia è partita avendo l'idea di dover investire in maniera importante sulla transizione con logica purtroppo avete visto che però parte di quei fondi
Essendo cambiati gli scenari geopolitici ci stanno dirottando in altro in altro modo ma io credo che invece
Quell'obiettivo come come Paese come sistema Paese quello di raggiungere poi anche un'indipendenza energetica
Che ormai diventa sempre più importante anche alla luce dei mutati scenari geopolitici non possiamo continuare a pensare che l'indipendenza energetica voglia dire non compriamo più gas russo compriamo gastrico dagli Stati Uniti cioè l'Italia deve puntare e qui c'è il professor De Santoli che su questi un maestro
Su quelle che sono energia
Che sono a a disposizione del nostro Paese quindi tutte le energie rinnovabili in quel modo veramente possiamo raggiungere l'indipendenza energetica che anche dal punto di vista economico in questo momento diventa fondamentale quindi
Perché è importante chiaramente questo master perché voi vi ponete come obiettivo proprio quello di creare delle figure che avranno la responsabilità di individuare questi stile e la complessità di queste sfide per aiutare anche nelle decisioni pubblica nelle decisioni anche politiche
Chiaramente
Non mi voglio dilungare su cosa vuol dire transizione ecologica su quanto sia importante l'economia
Circolare lo sviluppo di di nuove fonti energetiche l'implementazione delle comunità energetiche questi sono tutti temi chiaramente che ci stanno a cuore che abbiamo provato anche ad approfondire e ad incentivare dal punto di vista legislativo
Però voglio insomma rivolgere un pensiero particolare a tutti voi
Studenti che siete qui che avete scelto di intraprendere questo percorso perché se Voeller specializzandi in questo settore significa aver scelto di assumermi una responsabilità che quella di contribuire attraverso il diritto alla costruzione di politiche pubbliche che hanno la transizione ecologica la tutela dell'ambiente e quindi anche delle future generazioni come obiettivo principale e questo credo che sia veramente molto importante quindi insomma grazie verrà per questa vostra scelta grazie
Ai professori agli ideatori di questo master da parte nostra e mi permetto di parlare anche a nome dell'istituzione che rappresento ci sarà tutta la disponibilità a voler collaborare e accompagnarvi per quanto possiamo essere utili in questo percorso
Grazie grazie davvero la senatrice Castellone anche per questo
Sostegno finale da parte del Senato della Repubblica che naturalmente accogliamo con grande piacere per aver messo in evidenza tanti aspetti importanti il tema della transizione culturale e il rapporto tra le diverse dimensioni che oggi è chiaro che nella locandina di oggi manca il volutamente il nome politica forse perché ero sarebbero stati troppi diciamo poi e i i sostantivi successivi ma la politica dentro cui il governo della transizione ecologica che poi deve aprirsi ed a valersi e delle professionalità accademiche scientifiche e anche gli enti e di ricerca che sono fondamentali
Per per orientare la transizione ecologica parleremo tanto delle modifiche costituzionali credo ne parlerà anche il professor D'Alberti a giudice costituzionale e sicuramente il punto
E che oggi un po'il convitato di pietra di questa discussione il contrasto giuridico in cui ci troviamo che evidentemente da alcuni anni ha fatto intrecciare il problema della transizione energetica col problema dell'indipendenza energetica anche sul piano geopolitico questo diciamo dal punto di vista del riorientamento del green ville delle politiche europee mi pare
Un dato un dato molto rilevante su cui su cui continueremo a ragionare ora passo la parola alla dottoressa Barbara lui si dovranno capo di gabinetto del ministero e dell'ambiente era sicurezza energetica ma che a lungo trascorso nell'amministrazione ai vertici dell'amministrazione statale Mef
L'ex mise ministero di nella dell'impresa
E la quale ci offrirà appunto una prospettiva direi privilegiata per guardare i meccanismi di funzionamento Complessi del governo deliberazione ecologica dalla dalla prospettiva del ministero immagino sia nella complessità delle interazioni con i diversi e i livelli di governo sovranazionali e nazionali ma poi anche in quella quotidiana dialettica con le altre componenti ministeriali che sono più o meno dirette coinvolte dei tempi molte nella transizione ecologica più grazie barbare Luisi grazie ancora per il sostegno che il Masi ha dato sin da subito questa a questa iniziativa
Ecco mi grazie grazie professore io ho accolto con grandissimo piacere questo questo invito
E divo esprimere subito il perché
La difficoltà enorme da parte delle amministrazioni soprattutto le amministrazioni centrali così spiccatamente tarate sulle politiche e quello di riuscire a formare a cambiare una anche una mentalità sicuramente interna ma a formare i nuovi profili
Degli operatori dell'amministrazioni pubbliche
Abbiamo sempre siamo sempre andati in avanti guardando ove il le classiche categorie di personale delle difficoltà che ci sono negli organici elementi tipici di apparati pubblici che hanno sicuramente questo tipo di necessità
Nenni misteri quali appunto il ma se io utilizzo l'acronimo
Che poi all'inizio tanto per tra Masi mise mi porto dietro il trasferimento si il trasferimento di tra l'altro anche di materie che avevo lasciato in un'altra amministrazione come l'energia

più argomenti meno argomenti

