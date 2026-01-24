24 GEN 2026
Rassegna di Geopolitica. La ossessione di Trump per la Groenlandia e il sistema Golden Dome

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
"Golden Dome and the Greenland gambit: How Trump’s Arctic obsession is rattling Russia and China" - the Times of India - 19 gen 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La ossessione di Trump per la Groenlandia e il sistema Golden Dome" di sabato 24 gennaio 2026 condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Cina, Difesa, Economia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Infrastrutture, Russia, Sicurezza, Tecnologia, Unione Europea, Usa.
