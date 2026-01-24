CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Golden Dome and the Greenland gambit: How Trump’s Arctic obsession is rattling Russia and China" - the Times of India - 19 gen 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La ossessione di Trump per la Groenlandia e il sistema Golden Dome" di sabato 24 gennaio 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Cina, Difesa, Economia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Infrastrutture, Russia, Sicurezza, Tecnologia, Unione Europea, Usa.
