Io voto "SI'": intervista al prof. Antonio Fuccillo sul referendum sulla separazione delle carriere

L'intervista è stata registrata venerdì 23 gennaio 2026 alle 14:00.
La registrazione video ha una durata di 23 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
professore di Diritto Ecclesiastico e Interculturale all'Università della Campania Luigi Vanvitelli
Radio radicale siamo in collegamento con il professore Antonio Cuciniello
Docente di diritto ecclesiastico interculturale all'Università della Campania Vanvitelli per parlare con lui del referendum sulla separazione delle carriere allora professore lei
Ha scelto di sostenere il SISMI mi spiega per quale ragione quali sono le sue motivazioni perché come avrà visto è in corso uno scontro fortissimo tra per la i comitati promotori del sì e del no sul referendum
Su o che cosa comporterà questo voto tra l'altro oggi c'è un esponente del PD che si chiama Goffredo Bettini
E ha detto che se vince se vince il sì ci sarà una svolta autoritaria allora noi siamo abituati a sentire queste cose
Nel confronto politico per delegittimare l'iniziative degli altri allora io volevo chiederle se lei vede questa svolta autoritaria
Allora innanzitutto buongiorno ai radioascoltatori
Io credo che Sissi già eccessivamente parti utilizzando il referendum
Sulla separazione delle carriere bisognerebbe dare un giudizio di carattere tecnico
Ovviamente in ogni giudizio di carattere tecnico vi è anche un contenuto politico non lo nascondo
Ma se si guarda alla riforma con gli occhiali e il giurista non si può che essere favorevoli
Adombrare addirittura svolte autoritarie in che modo in che senso
La nostra Costituzione prevede un sistema di garanzie che funziona funziona benissimo e non potrà mai vedere nessun governo di qualunque colore sia
Poteva essere tacciato di autorizzato di autoritarismo o peggio ancora rischi per la il dibattito democratico
La nostra Costituzione è stata scritta la gente veramente in gamba i padri costituenti hanno creato una casa di tutti il luogo nel quale ciascuno con le proprie idee
E la propria visione politica coltissima vere eguale accoglienza in un sistema di garanzie cucitura e funziona benissimo la magistratura
è e deve rimanere totalmente indipendente dal potere politico deve essere soggetta solo alla legge così recita la Costituzione il nulla rievocato dalla riforma in tal senso
Monti che molti esponenti politici intendono minimizzare il ruolo di questa riforma sostengono che in realtà la separazione delle carriere era già stata pianificata nel nella riforma Cartabia è così
Allora la riforma Cartabia ha creato una separazione tra i ruoli diciamo della magistratura intervenendo sull'ordinamento giudiziario questa è una riforma costituzionale è una cosa un po'più profonda ora vi faccio un esempio
Facciamo finta di giocare una partita di calcio e di scegliere l'arbitro che appartenga ad una delle due squadre
Molto probabilmente avremmo finito bene avremo un arbitro saggio che abiterà bene
Ma chi vede la partita presupponga una malafede anche quando non c'è
E presupporre la ovviamente che la partita qualunque sarà il risultato potrà essere alterata dall'arbitro di parte
Il processo penale perché è chiaro che pubblici ministeri hanno anche una funzione importante nel processo civile ma è meno evidente diciamo di minore impatto sociale
Nel processo penale il Pubblico ministero a una serie di punti i molto più forti rispetto alla difesa parte da una posizione di assoluto vantaggio
E la riforma Vassalli
Voleva che su alcuni di questi punti gli si esercitasse il controllo del giudice terzo
Ora per i cittadini
E molto meglio che la magistratura abbia percorsi completamente separati
In modo da non adombrare immani
Che il giudice terzo imparziale
Posso benvolere la visione del Pubblico ministero perché di attività una patente di affidabilità maggiore semplicemente perché appartiene alla sua stessa categoria astrusi Sordi
Ritiene che in qualche modo occorre il
La
La necessità di cancellare il sistema correntizio
All'interno del degli impieghi il CSM posso uscire una come si può dire una
Una situazione di DTP grande confusione perché noi sappiamo che le cose si costituiscono così anche certe volte per natura o per perché gli omini si organizzano in un determinato mondo che cosa cambierebbe il sorteggio a suo modo di vederlo
Ma il sorteggio
Eviterebbe che all'interno della ordine giudiziario ci possano essere delle correnti
Ma non l'intesa in senso correnti di pensiero l'idea centri di potere guardi
E le farò un esempio lei si ricorderà che ognuno di noi so ancora
Aria è stata quella dei togliere anche professori universitari il diritto di voto per le pompe la nomina delle commissioni di concorso che oggi sono tutte sorteggiate
Perché si decise di fare così proprio per evitare che ci fossero centri di potere cioè i professori più nomi più famosi potessero avere un bacino elettorale quindi indirizzare i risultati è la stessa cosa
Allora il problema non è giudicare le persone il problema è l'Italia ad un sistema così importante così delicato cioè dell'organo che sovraintende alle carriere dei magistrati
Una composizione di qualità quindi messa cioè rischi bassi
Su una prima selezione e dopodiché ad una scelta per sorteggio e quindi il sorteggio del circo
E non vedrà se una corrente più o meno forte avrà più bello più Piso all'interno delle decisioni del Consiglio superiore della magistratura
Io tra l'altro ritengo che sia anche utile dividere i due consigli in modo tale da garantire al pubblico ministero non una minore dipendenza come molti dicono ma una maggiore indipendenza
Perché avendo un proprio organo di autogoverno sarà ancora più libero di indagare di utilizzare gli strumenti forniti dall'ordinamento senza alcun rischio di controllo politico
Quindi lei sarebbe favorevolissimo al sorteggio integrale
No io preferirei un sorteggio misto nel senso che secondo me è una prima selezione si muore perché è chiaro che sorteggio un uomo è impossibile ai magistrati sono circa dieci mila vini
Non penso che si possa sorteggiare tra dieci mila persone ci vuole secondo me un pedigree una carriera per potersi sedere all'interno della
Del Consiglio superiore della magistratura
E collettivi sono di cessare la riforma prevede se non ricordo male prima un nelle una diciamo una scelta elettorale poi dopo un sorteggio tra un gruppo diciamo di persone selezionate
Hanno detto di no non è proprio allocazione il sistema che oggi dice per le Commissioni universitario c'è una prima selezione basata su titoli nel cielo o dopo un sorteggio puro
Io
Se riesce a immaginarsi di duecento serba
Allora mi rendo conto bisogna cambiare mentalità certo io io dico questo che non c'è una deriva in questa riforma
Dirigista cioè non è la politica che vuole controllare la magistratura io penso invece che si può voglia dare i cittadini
Un'idea chiara che le parti del processo devono avere eguale dignità qui di festa e accusa e devono essere parti del processo
Mentre il giudice deve essere terzo
Super partes quindi non deve appartenere né alla difesa le all'accusa questa è la garanzia d'altra parte se lei vede le lei o dei Paesi democratici che hanno la divisione delle carriere se non addirittura di ruoli
E vedrà che sono praticamente tutti i Paesi più avanzati al mondo viceversa dove questa divisione non c'è è lì a volte abbiamo il dubbio che il giudice posta in qualche misura seguire la linea della San
Io
Qual è secondo lei l'aspetto che preoccupa di più
I magistrati allora io insomma ho sentito spesso dire al procuratore Gratteri che questa riforma sarà un modo per mettere sotto controllo politico la magistratura lei cosa pensa
E io penso di non grande stima per il procuratore grande richiesta salvo ospite più volte il mio ateneo con delle elezioni meravigliose però credo che in questo caso si sbagli per una ragione molto semplice
Le garanzie sono tutti a livello costituzionale lui sa benissimo che sottoporre il Pubblico ministero al controllo del governo
Diventerebbe possibile solo qualora la Costituzione consentisse al Governo di manipolare diciamo così da nominare il Consiglio superiore della magistratura cosa che è impossibile per gli strumenti di garanzia nessuno approntati
Secondo me è la vera preoccupazione dei magistrati è un'altra
E di quella che una volta che si sono divise le carriere e che quindi si creino in effetti due magistrature e che la quello diciamo la carriera dei pubblici ministeri abbia minore rilievo rispetto a quella dei giudicanti perché è chiaro che ad oggi si parla una magistratura inevitabilmente lo scopo della riforma il proprio quello quello di dividere i ruoli di separare le carriere eufemismo
Dividere i ruoli quello che e probabilmente la vera finalità del legislatore ora se noi andiamo a dividere i rumori
è chiaro che chi farà carriera nella procura sarà diverso da chi farà carriera nella magistratura invece giudicante con il rischio inevitabilmente che il magistrato giudicante mantenga un prestigio sociale maggiore rispetto al magistrato diciamo così inquirente ecco questo o probabilmente una preoccupazione un'altra è quella di conoscono bene tutti quelli che lavorano nelle procure
è vero che la voce l'obbligatorietà dell'azione penale però è altrettanto vero che lo sappiamo benissimo
Che
Esercitare l'azione penale non è un è uguale per tutti e non funziona per tutti ci sono per esempio procure più o meno sotto dimensionate e attenzione alla certificati rispetto ad altri effettivi di fatto c'è già una una selezione diciamo così
Il il nome Alta Corte mette paura ai magistrati
Non lo so io ho molti amici magistrati con i quali chiacchiero e e oggi che oggi ce l'avranno con lei perché so rilasciano questa intervista sul sì perché quasi tutti gli amici magistrati sono per il no tanto alcuni loro fraterni
è uno stato di regola ecco mi disse che cosa senza fare i nomi ovviamente che cosa le dicono su questa su quello che provocherà questa nuova riforma se passerà
La loro preoccupazione una preoccupazione di carattere storico da noi la magistratura è sempre stata una questa è la loro preoccupazione io quando parlo con loro capisco che in realtà
Ciò che si tende alla piazza e attenzione la politica vuole controllare la magistratura eccetera eccetera ma di fatto sanno che questo non è vero
La loro collocazione un'altra dice noi siamo stati sempre una magistratura e per dividere le due leggi magistratura default da questo rischio OPA ed è quello che loro vogliono evitare cioè vorrebbero andare ok Pinna l'accesso e tutta la carriera siano due strade completamente separate il Pubblico ministero piano piano per dare agilità di magistrato
Quindi questa la loro preoccupazione
Che in realtà però dalla norma io non leggono l'arrivo anzi io vedo un pubblico ministero più forte pecco quindi il timore quello che il pubblico ministero divenga diventi on diciamo magistrato di serie B
Odeon di Lega Pro
Ecco diciamo no diciamo che pronta detta così che il Pubblico Ministero e l'ho detto l'ho detto in maniera e ad antica tanti tantissimi poveri nel nostro sistema giuridico come lei ben sa ha però una c'è un rischio appunto che piano piano perda l'appellativo di magistrato per diventare più un superpoliziotto
E questo leghe molto attento avrà visto che uno degli argomenti che spesso ricorrono ad esempio nell'intervista del procuratore grappe
Rischiamo di trasformare il Pubblico ministero in un grande su quel poliziotto no secondo me non è così c'erano il Pubblico ministero farà continua ad essere un importante magistrato che però persegue l'interesse pubblico di perseguire i reati e non Giudicarie queste Corini e
Le ho della della riforma secondo me
Le volevo chiedere secondo lei
Nordio è un buon testimonial di questa di questa riforma la personalizzata troppo ha bloccato il Parlamento che voleva cambiare il testo cioè noi sappiamo come è andata la
L'esame della della riforma costituzionale c'era un provvedimento del governo del del Parlamento che poi è diventato un ddl
Un lutto dal dal governo di riforma costituzionale il Parlamento non ha toccato palla in nessuna delle quattro letture è stato un po'pesante questa cosa qua io le volevo chiedere se secondo lei Nordio ha un po'allora la Meloni non l'ha fatto però Nordio ha personalizzato molto ha fatto il Renzi del referendum sulla separazione delle carriere si vuol dire questo
Per chi che si vuol dire esattamente diciamo che il ministro Nordio viene da una grandissima esperienza in magistratura come lei sa perfettamente era procuratore capo di Venezia
Quindi un pm
Ora Urali forma scritta da uno che ha dedicato la sua intera vita
A lavorare in una procura della Repubblica assumendo vari ruoli pari responsabilità
A giudizio di chi la legge a una patente di affidabilità
Perché sei voluto intervenire se è intervenuto è perché evidentemente dal suo punto di vista che è un osservatorio privilegiato Lou impeditiva le storture del sistema che questa riforma vuole correggere
Vede quando si dice che la riforma è una bandiera probabilmente il vero
Ma la bandiera porta ad un risultato pratico
Quello militare ai cittadini un servizio giustizia che abbia parti del processo ben delineate separate ognuna faccia il suo ruolo
E il giudice dopo la riforma apparirà molto più terzo imparziale questo era la preoccupazione di nuovo biologia prima di diventare il rischio di bordo una sua intervista zapping una sera
Era diciamo molto prima del governo Meloni e lui sosteneva che era necessario intervenire in questo campo
Proprio per questa ragione e diceva lo dico da ex procuratore capo della Repubblica di Venezia
Pensa che Berlusconi vanno Pannella volevano questo tipo di riforma
Ha provato a mettersi in
Secondo me Berlusconi no probabilmente Pannella si perché una delle preoccupazioni che aveva Pannella era quella che ci siamo detti poc'anzi perché quando è entrato in vigore la riforma Vassalli
Il codice di procedura penale avuto veramente una rilettura totale integrale non avevamo il giudice istruttore prima allora con questo sistema
Funzionava tutto in modo diverso oggi di aprire un processo di tipo USA Borio dove c'è Rossato che accusa un indagato
E
Dare alla stessa autorità cui Thibault ipotetiche possono essere seppur limitati nel tempo fa arrivare la libertà ordinari atti di indagine particolarmente invasivi eccetera tutte queste cose devono avere una garanzia lei si ricorderà
Che una delle battaglie più grandi affatto Marco Pannella è stata quella di difendere le garanzie cioè sempre io sì penso ad una persona garantista davvero mi viene in mente Marco Pannella
Probabilmente non era questa la visione di Berlusconi Berlusconi non voleva probabilmente dunque carriere avrebbe forse voluto qualcos'altro ma
Voglio dire la la riforma chi la vuole indirizzati al berlusconismo secondo me sbaglia perché questa è una riforma invece secondo me
Penso fatta descritta da persone che hanno lavorato all'interno della magistratura
Ultima cosa che voglio le volevo chiedere diciamo se ritiene che questa riforma si adatta in un sistema anti si Rillo
Bisognerebbe ridiscutere l'intero processo penale perché o questa riforma e la riforma che serve a far funzionare un sistema accusatorio ma noi dovremo pensare ad un sistema dell'attivo dal punto di vista penale
Cioè io volte faccio degli esempi che
Nell'indagine penale l'azione penale esercitata perché troppe cose che magari potrebbero essere contenute
In altri campi come si di civili sia amministrativi eccetera io non penso che il giudice penale debba intervenire in ogni dunque in ogni luogo
Anzi più un ordinamento evoluto al più una pena l'estrema ratio vi si legge sui testi universitari
Allora se non emergeranno in questi termini anche un utilizzo migliore delle risorse umane potrà veramente indirizzare l'attività delle procure
Ad indagare ad attenzionare reati diciamo di maggiore rilevanza e avere più spazio per tutelare i cittadini
Lei io la la la lei prevede una larga vittoria del sì oppure tutto dalla però bisogna
Faccio previsioni io come si ricorderà mi sono battuto per la loro riduzione del numero dei parlamentari quindi diciamo per cui mi batto io
Illirici fu una sconfitta piuttosto sonora io credo allora parlando anche usi nelle aule universitarie eccetera che la riforma sia molto apprezzata dei cittadini
Perché i cittadini di volo
Questa diciamo unitaria i ruoli tra pubblico ministero e il magistrato cioè di appartenenza allo stesso ordine come un indubbio non terzietà ma d'altra parte guardi se le leggi Merino
Il nostro sistema giuridico a differenza di altri a un numero così alto di avvocati enorme le abbiamo circa duecentoquaranta mila avvocati
Ora se ne pensa che di duecentoquaranta mila avvocati ovviamente questo numero
Eccessivo apportato nel corso degli anni ad una come dire perdita di prestigio anche nelle stesse aule giudiziarie di una categoria invece necessaria in doppia alla quale e demandata alla difesa degli interessi dell'imputato nel caso del processo penale
Allora
C'è un un rischio enorme di cittadini avvertano
E acciocché pensa il Pubblico ministero in quanto ho capito lo stesso concorso in magistratura in quanto quattro lo stesso il tirocinio
In quanto ha fatto lo stesso cursus honorum abbia una patente di affidabilità maggiore perché proviene dall'astista carriera questo è quello che i cittadini avvertono prende quello che questa riforma vuole evitare
Si decida prima voi fare il pubblico ministero Franco corso fai la tua carriera e ancor meno di autogoverno
Ma senza nessun intervento della politica non c'è questo della riforma e non ci sarà mai l'Italia è una Repubblica fondata su una Costituzione
E da tutte queste garanzie ellitticità di nuove e vuole essere provento
Lei io la ringrazio molto per le valutazioni che ha fatto perché insomma sempre meglio articolare
Nei nei particolari le motivazioni corsi portano a mettere una Croce da una parte alla volta una in una parte o in un'altra nella scheda di questo referendum oppositivo
Grazie al professor Antonio Buccino docente di diritto ecclesiastico che it culturale alla all'università Campania Vanvitelli che ricordo è anche è anche nota io la ringrazio molto Graziadei grazie
