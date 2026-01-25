25 GEN 2026
rubriche

La nuda verità - SLA, libertà di ricerca, rapporto tra scienza e politica. Lettera alla presidente della Regione Sardegna Todde

RUBRICA | di Maria Antonietta Farina Coscioni - RADIO - 19:45 Durata: 29 min 10 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Player
Puntata di "La nuda verità - SLA, libertà di ricerca, rapporto tra scienza e politica. Lettera alla presidente della Regione Sardegna Todde" di domenica 25 gennaio 2026 condotta da Maria Antonietta Farina Coscioni .

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 29 minuti.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti