Registrazione video della manifestazione "Cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2026 presso la Corte d'Appello di Palermo", registrato a Palermo sabato 31 gennaio 2026 alle ore 10:02.



L'evento è stato organizzato da Corte d'appello di Palermo e Ministero della Giustizia.



Sono intervenuti: Matteo Frasca (presidente della Corte di Appello di Palermo), Antonello Cosentino (rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura), Lina Di Domenico (Rappresentante del Ministro della Giustizia), Lia Sava (procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo), Dario …

Greco (presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo), Piergiorgio Morosini (presidente del Tribunale di Palermo), Maurizio De Lucia (procuratore della Repubblica di Palermo), Nicola Mazzamuto (presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo), Claudia Caramanna (procuratore della Repubblica per i minorenni di Palermo), Carlo Hamel (presidente della giunta esecutiva dell' ANM distrettuale di Palermo), Luisa Bettiol (rappresentante dell' Associazione Donne Magistrato Italiane), Letizia Minardi (dirigente amministrativa, rappresentante Associazione Dirigenti Giustizia), Giovanna Pedalino (rappresentante della Federazione Magistrati Onorari di Tribunale), Giulia Bentley (rappresentante consulta – MO), Floriana Barbata (rappresentante dell' Associazione Nazionale Forense), Giuseppe Siino (rappresentante distrettuale dell' Organismo Congressuale Forense), Giuseppe Di Stefano (segretario Unione Ordini Forensi della Sicilia), Cristoforo Alvich (rappresentante di Confintesa F.P:), Elena Corsale (Alunna Istituto magistrale statale Regina Margherita di Palermo), Soraja Pantano (alunna Istituto di Istruzione superiore “ Don Luigi Sturzo”di Bagheria (PA)), Chiara Androsiglio (alunna del liceo classico statale “G.Meli” di Palermo), Patrizia Graziano (dirigente scolastico, Istituto di Istruzione superiore “ Ugdulena”di Termini Imerese(PA)).



Tra gli argomenti discussi: Giustizia.



La registrazione video di questa manifestazione ha una durata di 4 ore e 6 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci