27 GEN 2026
dibattiti

Why Italia - il bello e il buono - 5 paradigmi per il futuro

CONVEGNO | - Roma - 11:30 Durata: 1 ora 21 min
A cura di Luciana Bruno
Organizzatori: 
Deloitte
Player
Intervengono: il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste; il viceministro dell'Economia e Finanze, Maurizio Leo.

Partecipano tra gli altri il presidente dell'Associazione Produttori Proteine del Latte, Ambrogio Invernizzi; il presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino; il presidente di Confindustria Moda, Luca Sburlati.

Presenta Fabrizio Comba.

Concludere i lavori Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Convegno "Why Italia - il bello e il buono - 5 paradigmi per il futuro", registrato a Roma martedì 27 gennaio 2026 alle ore 11:30.

L'evento è stato organizzato da Deloitte.

Tra gli argomenti discussi: Impresa.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 21 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Ma
Buongiorno benvenuti a Montecitorio
Autorità signore e signori
Ribadisco il bambù utili alla Camera dei Deputati presso la prestigiosa Sala della Lupa un grazie all'onorevole Fabrizio con BA che si è fatto promotore di questo evento
Onorevole e amico
E agli organizzatori in primis la dell'oil perché oggi presenteranno il rapporto qua Italia perché l'Italia sulla base appunto di un rapporto svolto dal due mila e diciotto due mila ventiquattro sul sistema economico italiano
Saluto
Anzi cosa potrò appena ci raggiungerà il viceministro Maurizio Leo di riunire previsto comunque il suo arrivo
Tutte le autorevoli presenze che interverranno questa mattina
Il sommo poeta Dante Alighieri padre della lingua italiana il precursore per ciascuna delle virtù italiane
Ha saputo declinare perfettamente i concetti di bellezza e bontà
Il bello e il buono appunto di questa nostra Italia
Lo fa particolarmente nel trentesimo canto del Paradiso vicinissimo ormai a scorgere l'ineffabile presenza di Dio descrivendone la suprema bellezza che nasce dall'unione di intelletto
Amore ebbene ovvero del vero bene il buono che genera il bello
Sette secoli dopo la Divina Commedia l'Italia resta ancora belle
Penso che lo si possa affermare con un certo orgoglio tutte una certa precisione descrittiva
Grazie al suo sconfinato patrimonio Amato visitato e consumato da tutti i cittadini del mondo
Siamo la nazione più ricca per bellezza primi per numero di siti UNESCO
Bene sessantuno materiali cui si aggiungono quelli immateriali ovvero culturali e antropologici
Tra pupi siciliani Perdonanza muretti a secco canto lirico gli uteri Ya macchinina spalla solo per citarne alcuni qualche settimana fa abbiamo inserito anche la cucina italiana
Un ulteriore tassello della potenza culturale a dimensione globale
O che arricchisce quel mosaico straordinario di paesaggi città d'arte Borghi che ci distingue
La bellezza italiana è di tale portata ad essere valore costituzionale come cita l'articolo nove secondo capoverso della nostra Carta il bello dunque il confine che segna da un lato il mondo dall'altro l'Italia
Per decenni una sorta di agnosticismo estetico ha tentato una reductio ad minimali a del concetto di bello con la terribile espressione non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace
Ebbene schiena dritta spalle forti rivendichiamo la nostra storia fatta di bellezza oggettiva
Che si compone di una tradizione millenaria capace di assumere forme inedite senza mai rinnegare sì
L'armonia nella trasformazione è identità e l'identità è la bellezza che non tramonta e fa star bene
Parlare del bello e del buono significa dunque conservare questa armonia indivisibile la capacità tutta italiana di trasformare la bontà dei prodotti delle forme e dei valori senza perdere la memoria di sé né il proprio carattere
Senza voler scimmiottare modelli che non ci appartengono
Siamo la forma immortale data dalla sintesi di tradizione e innovazione
Ed è questa radice che dobbiamo conservare è l'Italia la televisione da sola è pura Nostalgia
Plagio
L'innovazione da sola rinnega l'identità e diviene mostro livellatori
Conformismo globale
Non c'è bellezza le nostre piazze che non nasca da un'idea di bene comune e non c'è buon Tanino si prodotti che non cerchi quasi istintivamente proprio la via della bellezza dell'equilibrio dei sapori
Dell'autenticità dei prodotti una ricchezza culturale che produce ricchezza vera un patrimonio che ha generato nel due mila e venticinque oltre quaranta miliardi di euro con una tendenza in crescita
Il turismo enogastronomico di quei milioni di stranieri che visitano l'Italia e di tanti italiani che scelgono di mangiare italiano il confine
Tra la bontà di una pietanza tipica e la bontà di un'azione quasi invisibile
Pellegrino Artusi diceva che nutrirsi bene è un atto ragionevole di amore per la vita
Abbiamo trasformare il duro trasformato il dovere etico del ben fatto in un piacere estetico e sensoriale
Chi potrebbe vantare un tale successo
Il concetto greco di Kaluga Kalou Kader Attia
Kalos bellezza a Gators bontà
Bello e buono appunto l'ideale filosofico culturale che pervade l'antica Grecia abbiamo tracciato così la traiettoria che viene da lontano lasciando intuire l'orizzonte verso il quale dobbiamo protende re domanda conclusiva come preservare questa nostra identità questo nostro patrimonio
Se l'amore ciò che muove il sole e l'altre stelle ci ricorda Dante dovranno ancora una volta essere il bello e il buono a muovere il nostro futuro
Non siamo semplici custodi di un museo a cielo aperto ma artigiani di umanesimo
Il nuovo umanesimo che devo rientrarci riporta l'essere umano al centro del nostro agire e ci aiuta a distinguere riprende il percorso tracciato dei nostri padri di conquiste riproduce il buono visibile e il bello vivibile
Noi è bene ricordarlo siamo nani sulle spalle ti giganti il legame tra il buono e il bello non è una nostra invenzione
è uno stile di vita che da millenni ci tra mandiamo di padre il figlio
Grazie a tutti dell'attenzione
E buon lavoro
Buongiorno a tutti ringrazio innanzitutto agli autorevoli ospiti istituzionali e relatori che prenderanno parte alle tavole rotonde per essere qui presenti stamattina alla presentazione dei risultati dell'analisi
Qua Italia il bello e il buono che è stata condotta redatta dal gruppo di lavoro dello ittero
Nell'ambito dell'Osservatorio sul sistema economico sul tessuto economico relativo al periodo due mila e diciotto due mila ventiquattro
Perché nasce why guaio un Progetto dello Itta che nasce nel due mila e quindici con l'obiettivo proprio di valorizzare le competenze le eccellenze e il potenziale di crescita che rende il nostro tessuto economico unico
Nato con una vocazione più territoriale di racconto delle best practice locali
Quest'anno amplia l'Osservatorio di osservazioni appunto
Dandoci stamattina una rappresentazione complessive nazionale di quello che caratterizza il nostro territorio di quello che c'è di bello e buono della nostra Italia
Prima di entrare nel vivo dell'analisi e della presentazione invito al podio l'onorevole Fabrizio Bomba componente della decima Commissione Attività produttive con una suggestione
L'Italia è caratterizzata dalla ricchezza solidità e varietà del tessuto produttivo
Che assume proprio ruolo di ambasciatore nel mondo capace di esportare competenze creazione di me di valore a lei la parola onorevole grazie
Sì grazie dottoressa buongiorno e benvenuti qui alla cava i deputati
Consentitemi un ringraziamento particolare l'ufficio di presidenza grazie
Vice presidente Rampelli
Mi onora della sua amicizia che contraccambia con grande affetto
Un ringraziamento particolare ai miei colleghi presenti alla Mascaretti allora ma urlo dovrà Gabellone e a quanti altri vorranno raggiungerci in durante i lavori ci raggiungeranno poi saranno con noi il
Chiedo scusa
Saranno con noi poi autorevoli colleghi del governo ma devo dire che è soprattutto un ringraziamento particolare lo dobbiamo oggi Adernò ideologiche
Ha voluto essere qui presente
In questa in questa o in questa aulica Sala in questo luogo fortemente significativo per il popolo italiano
Quindi devo dire che quest'incontro tra istituzione e realtà dell'Oil ha un significato e Sante profondo e voi lo volete suggellare lo volete certificare con questa presenza e quindi fare oggi un'analisi introspettiva su quello che questo percorso che lei è andata a indicare sicuramente importante farlo in questo luogo o significato significante molto profondo
La competitività del sistema produttivo italiano rappresenta oggi una asset strategico dell'azione di governo e del ruolo del Parlamento rafforzarla significa quindi intervenire in modo strutturale
Sui fattori che incidono sulla capacità delle imprese di operare in un contesto economico sempre più complesso e globalizzato
è necessario garantire un quadro e questo lo diciamo ce lo diciamo un quadro normativo
Stabile chiaro
Prevedibile ridurre gli oneri amministrativi sembrano luoghi comuni dei mantra che andiamo sempre ripetendo ma dobbiamo
Dircelo e dobbiamo confermarcelo perché comunque sono non sono delle cose e delle ripetizioni
Plastiche ma devono essere comunque un una linea per noi fondamentale da seguire
Migliorare quindi l'efficienza della pubblica in sezione passa attraverso questi strumenti assicurare un sistema quindi fiscale che non penalizzi chi investe che vada verso l'innovazione crei comunque quello che poi per la cosa che noi riteniamo fondamentale la ricaduta sociale perché io non voglio mai dimenticare che fare impresa ha una funzione significativamente sociale
Al tempo stesso la comodità passa attraverso politiche industriali mirate il sostegno alla tassazione ecologica ed energetiche era falsamente le filiere produttive la tutela degli asset strategici nazionali
Chiedo scusa non ho salutato prima il il collega Aldo Mattia che ringrazio però Aldo atti è talmente una presenza fissa perché ce lo seduto di fianco così interamente quindi per me
è un pelo e una parte costante rovente del
Della presenza parlamentare
In questa prospettiva quindi la valutazione del made in Italy la difesa degli interessi economici nazionali dei contesti europei fondamentale mai fondamentale come oggi lo vediamo rafforzato dalle dalla dinamica attività del nostro governo soprattutto la nostra premier
Giorgia Meloni ecco oggi Italia ha di nuovo ha riacquisito grande credibilità sui mercati internazionali
E questa è sicuramente una cosa importante per il lavoro che fate voi di accompagnamento
Alle imprese e per
Il bene ovviamente di quello che il tessuto produttivo di questo Paese metter le imprese italiane in Rete
E nelle condizioni di competere ad armi pari significa consolidare la base produttiva del Paese rafforzare l'occupazione e garantire uno sviluppo sostenibile
E duraturo
Per farlo bisogna puntare giustamente agli investimenti nel dibattito pubblico di oggi
Si parlerà di Investimenti di attrattività economica e così via comunque fondamentale che per quello che ci concerne che una classe politica responsabile e lungimirante
Rimanga ancorata a questi concetti
E che non rimangano semplicemente dei valori così empirici in questo senso desidero illustrare perché l'Italia resta comunque in questo momento storico un Paese dove gli investimenti solo belli e buoni
Come faceva notare prima il il mio presidente Rampelli come d'altronde e il tema del convegno e soprattutto quali sono i tre motivi strutturali e strategici soprattutto per cui è possibile ed è necessario fare crescere ulteriormente gli investimenti specie quelli stranieri
Partiamo da una fotografia rigorosa prendendo in considerazione il due mila ventiquattro secondo le ultime stime l'Italia registrato duecentoventiquattro Investimenti
Diretti esteri con un incremento del cinque per cento rispetto all'anno precedente due mila ventitré in un contesto europeo dove invece si osserva un calo globale di progetti
Questi dati indicano che non è semplicemente un un fattore estemporanee un fuoco di paglia ma è una tendenza reale verso una maggiore attrattività del nostro Paese
A livello internazionale lo con ormai il dato devo dire non può che non essere certificato al fatto che il nostro Paese si colloca oggi né alla settima posizione nella graduatoria europea per la localizzazione di investimenti stranieri
Che cosa conferisce all'Italia questa maggiore competitività una combinazione di ritengo dimensioni del mercato con oltre sessanta milioni di consumatori interni e una classe media
Speriamo ci ancora per molto tempo in condizioni e dotata di un potere di acquisto
Il capitale umano e altamente qualificato non è una variabile ma è una è un punto fermo noi abbiamo sicuramente qualità e le qualità sono determinate
Dal capitale umano
Questa base solida non va confusa con un rilancio momentaneo ed è piuttosto un vettore di lungo periodo un vettore al lungo periodo che può alimentare ancora più investimenti se sostenuto con adeguate politiche
Un secondo motivo di ottimismo deriva dal quadro ed incentivi strutturali da cooperazione con le istituzioni pubbliche e private
Basti pensare ai dati più recenti della Banca Europea per gli Investimenti nell'ultimo biennio l'Italia è stato il principale beneficiario
In Europa con oltre dodici punto ventidue miliardi di euro
Di finanziamenti attivati contribuendo innescare quasi trentotto miliardi di investimenti nella nostra economia reale
Questi strumenti permettono di canalizzare risorse in Progetti ad alta intensità tecnologica e sostenibile dice digitalizzazione dell'impresa essenziale per ridurre il divario competitivo con gli altri Paesi del e membri dell'Unione europea coesione territoriale con particolare riferimento al divario competitivo
Coesione
Soprattutto pensando alle aree meridionali del nostro Paese verso le quali noi dobbiamo non solamente immaginare ma confermare un'attenzione particolare
Anche perché il rilancio il volano come spesso ci ricorda anche il nostro governo passa attraverso questo tipo di politiche il rilancio del Mezzogiorno e fonda mentale per questo Paese
Questo non vuole essere retorica l'effetto comunque di politica fiscale di sistema illuminato da parte del governo Meroni saranno sicuramente
E certamente rafforzate anche con ulteriori strumenti di coesione e di sviluppo
Il terzo punto forse il più sentire ma quello che io considero decisivo riguarda il ruolo dell'Italia del sistema economico europeo e globale nonostante alcune criticità struttura rimangono
Che rimangono il nostro Paese ha dimostrato capacità di attrarre capitali proprio grazie alla sua equilibrata il lungimirante posizione non solo geopolitica ma anche umana
Anche il Financial Times di recente ha evidenziato come la combinazione tra stabilità politica relativa rispetto ad altri Paesi europei trenta fiscale del complesso industriale
E diversificato abbia consentito all'Italia di mostrare le sue grandi capacità
Ovvero ciò che dall'esterno attrae gli investitori
Non è solo la promessa di
Rendimenti finanziari oggi la dichiarazione passa sempre attraverso i numeri e declinazioni finanziari ma anche la fiducia di una sicura e garantita leadership nazionale come una credibilità assoluta mai come in questi ultimi anni abbiamo avuto modo di rappresentare attraverso il Governo del premier Meloni mia viole conclusioni
Fondi europei incentivi finanziari partnership pubblico-privata sono tutte
Attività che stiamo portando avanti con effetti concreti e con
Flussi di investimento produttivo la nostra presenza in catene Corbari di valore unità quinta politiche fiscali intelligenti
A infrastrutture ecco infrastrutture fondamentali per ovviamente il volano e il
Il volano dell'economia di questo Paese saranno le declinazioni principali dunque investì in Italia non è un mero esercizio di retorica ma è un'opportunità concreta che ci diamo i diamo tutti quanti ed è documentata
E asseverata e certificata ed è certificata da un buon governo
Ma questo chiede continuità visione politica supporto e rigore rigore Massimo sempre nell'azione di impresa grazie per
Quello che state facendo come come azioni supporto grazie per quello che fate accompagnando le nostre imprese e lo dico con particolare orgoglio da componente della commissione Attività produttive e soprattutto ringrazio i miei colleghi per il lavoro
Puntuale determinato convinto e per il sacrificio che e la dedizione che ogni giorno portano in queste Auricchio stanze affinché questo Paese possa essere consegnato in condizioni migliori di quelle che abbiamo trovato grazie mille buon lavoro a tutti che l'arco
Grazie onorevole entriamo nel vivo della presentazione quindi inviterei al padre il dottor Fabio Pompei amministratore delegato a livello mai Italy e senta negli italiani Anna
Per raccontarci un pub condividersi la vocazione perché nasce il Progetto Wi valorizzazione dei territori e dei distretti grazie
Grazie buongiorno buongiorno a tutte tutti ovviamente parto con i ringraziamenti quindi innanzitutto con il vice presidente appelli per averci consentito diciamoglielo
Disporre il nostro lavoro in questa stava meravigliosa alcolica ovviamente grazie alla all'onorevole Comba per averci anche qua punto dato quest'opportunità
Di Progetto Italia nasce in realtà come è stato detto nel due mila quindici con un focus più ristretto dedicato ambiti territoriali
Più limitati diciamo regionali ad alcuni distretti specifici non era un obiettivo autocelebrativo anche se devo dire poi nel nella scoperta di queste aree geografiche sono avvenute
Alla luce tante realtà straordinarie che sono quelle che caratterizzano può al tessuto imprenditoriale italiano
Praticamente sconosciute ai più nel senso aziende medio piccole il cui nome non circola quasi mai ma che sono delle vere e proprie eccellenze mondiali quindi era facile magari chiarire in un'ottica celebrativa in realtà lo scopo il nostro scopo era quello di dare una fotografia
Del tessuto imprenditoriale una fotografia quanto più trasparente possibile quindi evidenziando
Sia gli aspetti che diciamo funzionavano meglio quindi i punti di forza ma anche le cose che ovviamente
Potevano essere migliorate e oggi UA italiana è un po'la naturale evoluzione di di questo progetto
Stato detto abbiamo preso in considerazione un arco temporale due mila diciotto due mila ventiquattro
Molto complesso dove non ci siamo fatti mancare nulla come come sappiamo tutti dalla pandemia alle guerre tensioni geopolitiche inflazione tassi d'interesse e quant'altro quindi periodi grande incertezza
In cui l'incertezza diciamo non non è più sicuramente un un'eccezione è una straordinarietà medi ventuno divenuta fondamentalmente una regola una regola costante
E quindi abbiamo voluto dare un così un quadro di di questo che quanto successo in questi anni cercando però anche di dare nello stesso tempo un un indirizzo di cui ormai si è voluto anche il due mila venticinque soprattutto anche una vista prospettica di quello che ci aspettiamo poi nel due mila ventisei ENEL
Nel prossimo nel prossimo futuro
Due mila diciotto mila ventiquattro i dati che abbiamo poi Robinho anticipo qualche dato che poi sarà approfondito ovviamente dalla dottoressa Brambilla e sono dati devo dire per certi versi straordinari perché
In questo periodo le nostre il campione che abbiamo selezionato un campione di oltre settanta mila aziende tutte le aziende italiane sopra i cinque milioni di euro di fatturato
Allora visto una crescita del quarantuno per cento in termini di fatturato di oltre l'ottanta per cento
L'ottantatré per cento in termini di profittabilità con la creazione di un un milione di posti di lavoro nuovi quindi un risultato che dimostra la capacità di resilienza
Direi eccezionale del delle nostre aziende che nasce probabilmente da un momento molto difficile che avevamo attraversato con la grande crisi del due mila undici due mila dodici
Momento che era stato drammatico per l'economia italiana ha visto un'emorragia di impresa italiane molte sono sono state chiuse in quegli anni quelle che sono però riuscite a sopravvivere in quel periodo sono le imprese
Più forti più solide finanziariamente e patrimonialmente le imprese che sono prima più proiettate verso i mercati internazionali questa forse è un po'una caratteristica più ricorrente nelle imprese di successo che abbiamo riscontrato in in questi anni la capacità appunto di penetrazione su tutti i mercati
Anche all'estero
In termini di settori i settori che diciamo sono continuano ad essere trainante sono sempre quelli del commercio e ovviamente
La manifattura sappiamo punto tre siamo la seconda manifattura europea dopo quella tedesca quindi anche ancora diciamo chiaramente questi sono
Gli ambiti di traino maggiore ma ci sono settori che continuano a crescere quello dei servizi information technology il turismo di qualità ma anche la logistica
Dal punto di vista del dimensionale anche qua qualche dato interessante le grandi aziende vere sopra i cinquecento milioni
Sono mediamente cresciute con fatturato oltre il quaranta per cento il quarantatré per cento
Ma su il grande traino l'hanno fatto lei Haendel medie aziende quelle tra i cinquanta e i cinquecento milioni che hanno avuto una crescita del fatturato di oltre il sessanta per cento una crescita dell'occupazione del ventisei per cento
Quindi questo è è veramente un postato il cuore della della crescita in in questo in questo periodo a questo aziende medie che sono un po'il ponte tra le le le grandi aziende e poi tutto il ovviamente il nucleo delle micro delle piccole aziende che sono come sappiamo la caratteristica principale del nostro tessuto imprenditoriale
E non c'è dubbio che
Il fattore dimensionale sia un un elemento non marginale ai fini del della crescita e non è un caso quindi che queste siano le aziende che siano cresciute di più perché ovviamente
Son quelle che sono più solide hanno capacità finanziaria e capacità di fare investimento di prioritizzare
Gli investimenti ma nello stesso tempo di essere particolarmente attente sia i temi di produttività che i temi
Anche del capitale umano e ovviamente sappiamo come
Diciamo oggi il capitale umano sicuramente scarso le nostre aziende faticano a trovare
Diciamo le competenze che servono e soprattutto ovviamente questo diventa ancora più difficile quando si tratta di di piccole e micro e micro aziende quindi direi che
Lo se vogliamo dire in conclusione un messaggio che attraversa tutto il nostro report che non c'è un un elemento unico che possono essere così identificato come fattore
Di crescita ce ne sono diversi appunto all'Investimenti le competenze l'apertura ai mercati internazionali
E quindi è un equilibrio Complesso nel quale quindi diciamo il il compito è proprio quello di creare un contesto favorevole che faciliti alle aziende il perseguimento il raggiungimento di questo equilibrio
E per fare per fare questo
Quello che riteniamo sempre
Una componente essenziale e fondamentale
E quello di una interazione di una collaborazione stretta sempre più forte tra pubblico e privato diciamo senza questa relazione così stretta e difficile diciamo riuscire a a progredire
E soprattutto continuare ad aprire diciamo una a sostenere una competizione che sempre più globale
E in questo diciamo come te noi che cerchiamo di dare un nostro contributo di essere quindi non solo quelli che accompagnano le aziende ovviamente nei mercati sia interni che internazionali ma anche quello di facilitare questa interazione
Tra mondo del delle istituzioni e mondo del dell'impresa al mondo dell'economia
E in fondo diciamo anche questo lavoro questo
Analisi di Hua Italia era un po'diciamo rientra in in questa ambizione quella con i giorni dare da un lato una fotografia un'estate trasparente del del tessuto imprenditoriale italiano ma allo stesso tempo di
Cercare ovviamente delle delle leve del
Delle indicazioni per fare in modo che
Diciamo queste imprese la crescita di questa impresa sia sempre più sostenibile sempre più in grado appunto di sostenere le competizioni globale grazie buon proseguimento
Grazie come evidenziava appunto il dottor Pompei i numeri dell'analisi dimostrano come in un arco temporale particolarmente Complesso il tessuto produttivo il tessuto economico del nostro Paese ha saputo reagire a questo punto chiamerà il dottore o genio punto
E qui ti parte Nardello e tentati per illustrarci la metodologia seguita il campione
Utilizzato e anche non c'Arci cinque paradigmi che voglio non può rappresentare delle linee guida per percorsi di crescita generalizzati grazie
Grazie dottoressa in apertura non posso che iniziare anch'io con dei ringraziamenti intanto all'onorevole Fabrizio Comba per questa iniziativa che elogia un lavoro che dura da anni
Da parte di tutti dedicato di teloni et
Certamente per noi un grande vanto poter essere chiamati in questa sede così
Suggestiva jazz densa di storia per mettere a fattore comune delle competenze che con con me con grande passione vengono coltivate dal team perché indire Lolita attivi non solo su questi ambiti ma anche su altri ambiti
E un altro ringraziamento sentito al al vicepresidente all'onorevole
Rampini che devo dire che ha sintetizzato con davvero grande visione maestria il concetto del bello il buono che dieci anni fa ispirò a questo questo Progetto grazie
Entro subito nel vivo e colgo il testimone che è stato passato dal dottor Pompei quindi non non mi addentrerò su dettagli anche per lasciare spazio alle alle alle alle tavole rotonde che approfondiranno i contenuti di questa di questo studio
E quindi per quanto riguarda l'estensione del campione tenevo solo a precisare che un campione
Che riteniamo piuttosto rappresentativo perché già sono in termini di
Numero di occupati secondo i dati della ricerca Istat pubblicata a gennaio l'otto gennaio due mila ventisei questa ricerca ne copre circa il trentasei per cento
Quindi parliamo di circa dieci milioni di di posti di lavoro quindi è una ricerca che riteniamo essere abbastanza robusta e rappresentativa
Proposte rappresentativa anche per come accennava al dottor Pompei anche per il campione che è stato inserito perché come vedete un campione abbastanza
Poliedrico definiamolo in questo modo ma rappresentativo di quello che è il tessuto economiche italiano quindi vediamo la concentrazione nelle componenti centrali che possiamo definire le componenti delle piccole e medie imprese
Che sono comunque imprese come diceva dottor Pompei che hanno oggi abbiamo fatturato fra i cinquanta e cinquecento milioni e poi abbiamo o una parte alta
Di questa Occam pione che sono le grandi imprese quindi con oltre cinquecento milioni che di fatto rappresentano una solidità per tutto il sistema con un peso importante in termini di fatturato numero di occupati
Ma dall'altra vediamo anche un un ulteriore componente ulteriormente importante per numerosità che sono le micro impresa è questo
E diciamo un'ulteriore conferma questo lettore conferma di come è strutturato il tessuto industriale italiano l'altro accenno che ha fatto il dottor Pompei alla RAI rappresentatività
In termini di settori quindi noi abbiamo analizzato un campione che di fatto diciamo include per il suo trentacinque per cento
Una componente che noi chiamiamo il manufatturiero noi sappiamo bene che l'Italia è molto famosa all'estro per l'eccellenza del proprio settore manifatturiero
Non è solo manifatturiero ma con il manifatturiero possiamo vedere anche il commercio che come vedete la oltre sessanta per cento di questo campione è rappresentato da aziende che appartengono a questi settori chiaramente ci sono anche gli altri settori
Questo ulteriore conferma di come ci stiamo addentrando in un'analisi che non può essere letta come diceva prima al dottor Pompa in un'unica direzione Mentana una serie di indicazioni quando ci siamo trovati di fronte a questa serie di indicazioni
Ci siamo posti come obiettivo quello di giungere ad una sintesi
Perché che anche il nostro mestiere come dicevo prima accompagnare il tessuto industriale verso le nuove sfide servono delle sintesi
La sintesi non passa attraverso le dimensioni non non passa attraverso i settori ma una sorta di fil rouge trasversale proviamo a ragionarci insieme
Abbiamo selezionato quelle aziende che in un periodo storico quindi dopo l'evento pandemico siamo nel due mila ventidue hanno progressivamente
Consuntiva atto risultati in crescita in termini di fatturato risultato
Quindi marginalità e numero di addetti quindi quelle aziende che abbiamo definito concedeteci gli inglesi mo'il best performer
Erano quelle aziende e sono tuttora quelle aziende perché continuiamo monitorava anche nel venticinque ventisei che continuano a crescere che ho letto un un'intervista che preparava questo questo evento gricia nonostante tutto
Un'ottima considerazione questa del del giornalista che effettivamente nonostante tutto continuano a crescere oppure possiamo girare in altro Terme in un altro talmente avvalendosi di tutto quanto e qui di nuovo torno ai discorsi anche di presentazione dall'onorevole combattono diceva il grande patrimonio che abbiamo delle aziende italiane quindi avvalendosi di questo grande patrimonio
Riescono a evidenziare i dati di crescita che rappresentava prima il dottor Comba questo una visione di crescita per settori si vede chiaramente che queste best performer in tutti i settori in cui sono presenti esprimono come eccellenza
E quindi arriviamo a quella che è la sintesi la sintesi è rappresentata da cinque paradigmi quali sono questi cinque paradigmi che poi verranno approfonditi
Da dagli importanti interventi che seguiranno a questa breve presentazione allora un primo elemento da considerare e non sono in ordine di rilevanza e come si possono accostare settori dove tradizionalmente tessuti italiano è forte a settori dove la capacità
Del dell'azienda italiana
Può esprimere diciamo un un percorso di crescita pensiamo a tutti i contesti dalla i siti ai servizi professionali cioè tutti quei settori che riteniamo emergenti ma non letti
In modo isolato dagli altri ma in sinergia che oggi affronteremo ad esempio un tema che è molto interessante sia nel mondo della moda sia nel mondo dell'alimentazione di come le nuove tecnologie possono sintetizzare
Approcci magari che arrivano dalla tradizione e renderli molto innovativi vedremo un caso sull'alimentazione dove si possono scindere ad esempio le proteine del latte per curare
Situazioni mediche molto complesse o aiutare gli sportivi nel recupero aiutarli nella loro preparazione fisica quindi una visione di abbinamento di settori tradizionali settori innovativi secondo paradigma
E l'aggregazione vista anche come selezione competitiva qui purtroppo non ci sono sconti è un messaggio che arriva già da da vari rappresentanti anche di Confindustria
è vero che si è sempre detto che
Piccolo è bello ma si è anche detto che purtroppo di questi tempi diventato una cronistico prega diretta tra cronistico alcune volte
Le soglie di investimento sono tali che che compiono una selezione diciamo competitiva nel senso che solo ad alta un po'più strutturate riescono a far fronte alle sfide di mercato
E non importa sì sì appartiene un settore emergente piuttosto che un settore tradizionale non importano tanto le dimissioni con con toni contenuti i contenuti possono spingere verso aggregazioni
Su questo rispetto ad altri paesi l'Italia PON corre imparare il nostro osservatorio sul numero di operazioni di aggregazione tra aziende dice che purtroppo su questo
Preferiamo ancora condurre da soli anche se la strada potrebbe essere molto più breve quindi su questo dobbiamo imparare un altro un altro elemento da modello di crescita ibride dinamico cosa vuol dire ibride dinamico vuol dire che non dobbiamo essere convinti che quello che abbiamo fatto per vent'anni per trent'anni per sessant'anni
Sia funzionante anche in una prospettiva futura aziende che erano abituati tradizionalmente a essere presenti in un settore che magari scopava solo di produrre adesso devono pensare che il rapporto con i mercati deve essere gestito in modo diretto quindi questa visione ibrida diventa un allargamento dei confini in cui opera l'azienda e così via
C'è un tema ulteriore che abbiamo visto che il tema dell'accesso alle fonti finanziare e qui non mi riferisco solo al tema del costo del denaro è chiaro che su un'azienda molto più importante per dimensioni il costo del denaro può essere
Mitigato da altre componenti su un'azienda più piccola magari con delle marginalità più contenute e magari con una situazione di investimenti già molto fumo
Diciamo stressata di consolidato diventa una variabile diritto di morte sulla realtà più grandi questo elemento viene mitigato qui invece mi riferisco alla alla capacità
Che solo alcune aziende hanno di aprire il proprio capitale agli investitori anche istituzionali
Mi riferisco a tutti gli strumenti che ad esempio il governo e lo Stato italiano mette a disposizione delle aziende noi in Italia continuiamo a essere un po'un fanalino di coda
Sia nell'utilizzo di contributi che arrivano
Sia dalla dalla UE sia da altri provvedimenti
Ma anche dalla disparità di capitale e qua di nuovo fortunatamente a seguire la prosa tavolo tondo avremo ad esempio testimonianze di un imprenditore che anche qui come istituzione
Che per primo ha avuto il coraggio e la determinazione di aprire il capitale verso nuovi investitori che arrivò all'ultimo che non è ultimo come dicevo che il valore delle competenze
Tutte queste sette mila e quattrocento aziende che hanno dimostrato un'elevata capacità di crescita
In questi ultimi anni cioè dal due mila ventidue fino al due mila venticinque due mila ventisei sono tutte aziende che hanno visto incrementarsi il numero dei propri dipendenti hanno visto Investimenti sistematici in attività formative e quindi
Questo elemento del capitale umano che di nuovo verrà approfondito la tavola rotonda grazie al contributo dottoressa Brambilla sarà un elemento centrale nel nei ragionamenti mi fermerei qui dottoresse lasciare spazio alla tavola rotonda grazie grazie a tutti voi
Volevo dare poi il benvenuto al questore della Camera dei deputati l'onorevole Paolo tra incassi e ne grazie di essere qui
Entriamo nel vivo del dibattito partendo dalla primo prima tavola rotonda dedicata al primo paradigma che ci annunciava il dottor punto ovvero settori tradizionali da consolidare settori emergenti da supportare partirei dal presidente Paolo Mascarino presidente di Federalimentari
L'analisi dimostra con me
Il settore produttivo economico italiano abbia dimostrato una diversa capacità di mitigazione e di risposta ai fenomeni complessi che hanno attraversato questo arco temporale
Sia per dimensioni sia per caratterizzarsi oneste triade
Quindi le chiedo rispetto al suo settore quali sono le prospettive gli interventi considerati prioritari
Buongiorno a tutti saluto le autorità presenti ringrazio dell'Oyster l'invito grazie dottoressa all'inizio del mio mandato di presidente di Federalimentare
Nei colloqui con il governo ricordavo un dato importante e cioè che dal due mila in poi il settore agroalimentare è sempre cresciuto
Ma ci Nando record dopo record nonostante tutte le crisi che dal due mila e poi si sono avvicendate quindi la crisi del debito sovrano la pandemia e la crisi energetica le guerre quindi è un settore che ha una straordinaria capacità di crescere anche in contesti complessi turbolenti
E mi è stata confermata anche il dato del due mila venticinque
Il fatturato cresce del quattro per cento Queen superiamo la soglia dei duecento miliardi siamo tra le prime manifatture del paese se non la prima
Anche l'export macina nuovo record superiamo i settanta miliardi una crescita del cinque per cento nonostante l'avvio di tutte queste complessità della frammentazione a livello internazionale mercati e le turbolenze del mercato americano
Questo significa che è un settore tradizionale che ha però dei fondamentali robusti Simini delle dei vantaggi competitivi sui quali veramente difficile per la concorrenza batterci
E mi richiamo anche agli interventi che ci hanno preceduto
Ricordare la straordinaria cultura
Del bello e del buono del bel fatto in cui viviamo che influenza anche i nostri imprenditori quindi se devo ricordare i principali vantaggi competitivi della nostra in industria
Ricorderà innanzitutto gli imprenditori i nostri imprenditori sono personalità leonardesche
Abituate a a mare le materie prime
Saperle trasformare in prodotti straordinari unici inimitabili anche con competenze tecnologiche ingegneristiche perché molti dei nostri imprenditori cosa fanno non inventano soli prodotti ma inventano anche le macchine per farle
Riuscendo a prendere i processi
Artigianali
Della sapienza storica delle nostre culture alimentari e portarle su scala industriale ne avremo un esempio poi sentiremo dottore Invernizzi che racconterà la straordinaria esperienza della sua azienda che conosco bene anche Luigi Ava
La materia prima la trasforma con tecnologie proprietarie ed è difficilissimo copiare i prodotti che realizza quindi questo è un primo grande vantaggio competitivo il secondo è che le nostre imprese competono principalmente in Italia
E il pubblico italiano ha il palato più difficile da soddisfare del mondo quindi se riusciamo a fare prodotti che hanno successo in Italia poiché portarli all'estero è sicuramente più facile
Su queste basi poi si è consolidato un rapporto di forte collaborazione con questo governo che ha sostenuto la crescita del settore ricordo all'inizio del del Governo è stato istituito il tavolo agroalimentare sinergia tra ministero dell'impresa del ministero dell'agricoltura che ha riunito tutte le rappresentanze delle filiere per farsi di far sinergie far collaborare al fine di rendere tutte le filiere più competitive
Lo straordinario lavoro del ministero dell'agricoltura che ha sollecitato finanziato e sostenuto il settore primario che è la fonte primaria delle materie prime su qui ci basiamo e poi la diplomazia della crescita quindi il grande lavoro del ministero degli Esteri per sostenere l'export dei nostri prodotti
Possiamo continuare a crescere sicuramente sì sicuramente sì abbiamo i fondamentali solidi che cosa ci manca abbiamo un'equazione della crescita ci servono più export più materie prime più innovazione
Ma anche meno costi dell'energia meno burocrazia e meno regole sui mercati europei e internazionali che discriminare i prodotti rapidamente vado attraverso questa questa semplice equazione matematica quindi più export cresciamo grazie all'export
Il Paese sappiamo a livello di demografia non cresce quindi le grandi opportunità per le nostre imprese stanno deportare i nostri prodotti sui mercati in particolare i mercati emergenti
L'America quest'anno abbiamo per la prima volta un calo negativo meno quattro per cento
Non sappiamo ancora se effetto dei dazi o se affetto degli stock che si sono creati in previsione dell'arrivo dei dazi
L'anno scorso il mercato americano crebbe del diciotto per cento quindi una frenata brusca dell'export che si è ripercossa suoi su tutto il valore dell'export nazionale speriamo che col grande lavoro fatto di nuovo dalla dal governo italiano che è riuscito a convincere l'Europa
A non fare una guerra dei dazi con gli Stati Uniti ma contenere quello che era la minaccia chi di tram perché iniziamo dal venti per poi arrivare al cinquanta per cento è riuscito a contenere il darsi al quindici per cento che è un dazio che possiamo gestire tratta gli sconti che i nostri imprenditori possono dare e quello che anche il minor la diciamo nella minor redditività degli importatori americani sui nostri prodotti quindi quello che le misuriamo è stato momento moderato degli o depresse scaffale degli Stati Uniti il che ci lascia ben sperare ma soprattutto importante aprisse nuovi mercati quindi Mercosur di grandissimo interesse per noi
è il più grande mercato al momento la più grande zona di libero scambio si verrebbe a creare guardiamo anche all'apertura al mercato indiano sono tutti nuovi mercati emergenti dove i nostri prodotti possono sicuramente crescere moltissimo
Abbiamo detto più materie prime perché l'industria assorbe l'ottanta per cento delle materie prime nazionali l'ultimo dato il settantotto per cento
Ne vorremmo di più
Siamo autosufficienti solo sull'ortofrutta il vino il pollame tutto il resto non siamo autosufficienti e dobbiamo importare materie prime per sostenere la crescita quindi auspichiamo che gli investimenti fatti nell'agricoltura italiana portino maggiori produzioni maggiore qualità maggiore innovazione
Economie di scala a sostegno della competitività delle filiere ma naturalmente dobbiamo anche importare materie prime se vogliamo sostenere questa crescita all'estero
E poi abbiamo detto più donazione i consumatori di tutto il mondo hanno abitudini che crescono che cambiano abbiamo anche Paesi dove le la cultura tradizionale italiana non è uguale alla cultura locale quindi dobbiamo anche portare la cultura alimentare italiana in quei Paesi il grande riconoscimento dell'UNESCO ci aiuterà
A far conoscere il valore della cucina italiana delle nostre produzioni anche su mercati che hanno abitudini culturali diverse e quindi un grande lavoro che dobbiamo fare tutti insieme per essere sempre più competitivi
Rapidamente dicevamo meno costi dell'energia perché l'energia e quel fattore che ci rende mi più o meno competitivi a livello internazionale quindi anche qui dobbiamo lavorare sull'energia meno burocrazia settore alimentare è uno dei settori più regolamentati a livello internazionale iper regolamentato certi casi e soprattutto abbiamo alcune grandi discriminazioni che vengono fatte da a livello internazionale che con la scusa di combattere l'obesità le malattie non trasmissibili il colpevole il cibo e il cibo viene penalizzato con tassazioni con etichette semaforiche rosse con limitazioni sui mercati e sono tutte delle restrizioni che purtroppo vanno a colpire tutte le nostre eccellenze alimentari quindi il settore può dare un grande contributo all'agenda di sviluppo del Paese né ci siamo il governo ci aiuta e quindi guardiamo al futuro con una grande Speranza e opportunità di continuare a fare sempre meglio grazie
Grazie presidente
Grazie anche verrà diciamo ogni intervento nei nei tempi perché abbiamo una mattinata insomma molto densa e quindi citare ha mosso i cinque minuti per intervento
Rilanciare la stessa domanda al dottor Luca spillati presidente di Confindustria moda
E quindi per il settore moda quali sono le prospettive gli interventi considerati prioritari aggiungendo una suggestione
L'analisi dimostra come il settore fatturi ero il commercio siano la spina dorsale del nostro tessuto produttivo grazie
Allora grazie per l'invito grazie dell'odi et grazie agli onorevoli presenti presidente Rampelli l'onorevole Comba
E iniziare con due dati anche io come ha fatto il collega la model tessile rappresenta no
Circa cento miliardi di fatturato settanta per cento di export quindi sui seicento miliardi che il nostro Paese sporto tutti gli anni ne abbiamo basica mente una settantina
Che arrivano da questo comparto questo comparto è andato molto bene fino al due mila ventiquattro l'analisi lo lo valuta dall'inizio da metà ventiquattro venticinque noi perdiamo su quelli Karan centoquattro miliardi ne parliamo una quindicina
Giusto per esser chiari è come se avessimo in due anni perso l'intero sistema spaziale del Paese
Allora qualcosa va fatto l'ho fatto rapidamente motivazioni abbiamo attacchi da destra e attacchi da ovest gli attacchi veste sono chiarissimi la Cina il governo cinese ha deciso che non si compra più occidentale
E quindi bisogna sviluppare il brand premium e alti in Cina stessa la Cina attenzionerà primo mercato per export del lusso
Quindicina chiusa
In più vulnus europeo sapete che sotto i centocinquanta euro tutti i pacchi spediti alla Cina non pagano dazi e dogane zero quindi oggi noi siamo invasi scusate uso un termine un po'legante la schifezza
Che non riusciamo neanche a provocare & bloccato in dogana perché arrivano nelle nostre case indiretta che non pagano tasse non pagando cane probabilmente vanno anche con un IVA dichiarata molto più bassa di quello che il valore i ragazzini sono bombardati dai sociali
Da dall'ultrà fast fashion che non ha negozi vende indiretta nove novantanove uso il vestito una volta lo butto via vedo molti che annuiscono perché hanno figlioli o conoscono gente anzi ragazzini che comprano in quel modo
Noi per pensiamo di perdere soltanto per il nostro sistema alcuni miliardi all'anno
Questo anziano europea un tema italiano secondo attacco da Ovest
Beh i dazi e dogane per noi ci toccano soprattutto quelli americani e i numeri non li abbiamo ancora visti perché c'è stato un po'di magazzino come è successo nell'alimentare
E perché il vero vulnus attenzione non è tanto che i nostri prodotti costano quindici per cento in più
Mai come i marchi nordamericani oggi hanno vantaggio competitivo tanto è vero che si adeguerà i risultati ci sono pochissimi prende nella moda mondiale che sono in crescita tra cui quelli nordamericani
Allora abbiamo una grande opportunità anzi due
Il marco suo parlammo del tessile fondamentale in export oggi per entriamo zero
Sostanza mentre diamo cento milioni cioè zero e il Sudamerica whole brand di eccellenza italiana in più abbiamo una grande opportunità in Sudamerica e sono materie prime ci sono i cotoni ci sono e le lane ci sono le pelli
E possiamo quindi fare un accordo di libero scambio straordinario
Su questo sappiamo che anche il governo ci ha supportato ci sta supportando l'India credo che oggi tra oggi e domani si firmi l'accordo di libero scambio con l'India lo stesso lo stesso quindi a un tema di commercio poi diamo un tema d'impresa di citarli
Allora nella dimensione nostre imprese medio-piccola
Di quei cento miliardi ricordiamoci che il brand riprende ne valgono soltanto trenta il resto è filiera i grandi tessutali coloro i quali fanno la pelletteria i costruttori come la mia impresa i progettisti allora dobbiamo difendere questo contesto e come facciamo difenderlo lo citava Eugenio
O ci mettiamo insieme quindi con le strutture che oggi lo Stato da Cdp a Simest eccetera sta immaginando di avere per entrare nel capitale
O attraverso regimi un po'diversi vantaggi fiscali come è stato il Pear quindi piccole aziende home di imprese che si quotidiano la nostra azienda né è un caso oppure una Rover le riflessioni io credo abbia fare tutti insieme e velocemente perché in Francia il venti per cento io che è il quaranta per cento dei fondi
Del risparmio privato quindi fondi assicurativi i fondi di competenza dei diversi comparti non tornano con un piccolo vantaggio fiscale ha investito era sulle nostre imprese italiane
Perché è vero quello che dicevi cioè dobbiamo attrarre capitale estero ma se non difendiamo la nostra filiera ci sarà qualcun altro che la sostituirà di attenzione l'attacco dalla Tunisia e dal Marocco dalla Turchia sul tessile pesantissimo
Quindi abbiamo un obiettivo come Confindustria moda difendere il comparto tessile difendere i nostri marchi
Molti nostri marchi sono diventati francesi tra l'altro negli ultimi anni e dobbiamo pensare che questo comparto sia strategico non faccia la fine dell'automotive e per farlo abbiamo solo un'opportunità di fare un piano a medio e lungo periodo
Per quello che mi ha presentato qualche settimana fa in Senato lo presenteremo alla Camera tra qualche settimana mano dobbiamo immaginare tutti insieme abbiamo un grande vantaggio competitivo lo citavate abbiamo un governo stabile
E questo montaggio compiti straordinario usiamolo e torneremo a fare quei numeri che abbiamo citato prima che sono numeri straordinari ma dobbiamo dare i prossimi dieci anni
Grazie a tutti
Grazie presidente
Chiudiamo la prima tavola rotonda con l'intervento della dottoressa Valeria Brambilla amministratore delegato di dell'arte taccia
L'analisi dimostra con me in nell'arco temporale preso in considerazione ci sia stata una crescente domanda di consulenza
Conobbe splatter il settore significativo parliamo di un aumento di utili del centottantasei per cento e di occupazione del trentadue per cento
Quindi le chiedo quali sono gli aspetti che caratterizzano questo trend di crescita dei servizi professionali
Grazie anzitutto ringrazio gli autorevoli rappresentanti delle istituzioni per questa occasione di confronto tra pubblico e privato e tra quella che è più di una fotografia di del mondo imprenditoriale è un'analisi volta identificare che vi ha chiamati cinque parla di mi chiamiamoli anche cinque chiavi di successo
Una di queste sta proprio nei diversi comparti settori o sotto settori
Il periodo particolare lungo me particolarmente differente sicuramente la spina dorsale del Paese in questo periodo è tuttora rimane abbiamo visto quella che il settore manifatturiero che insieme al Commercio e a quello collegato trasporti e logistica
Rappresentano il chip più del cinquanta per cento della produzione di tutto questo mondo chiami di impresa
Ecco allora antefatti sono ed è qui che possiamo fare anche una riflessione connessa all'ultimo paradigma
Alcuni settore chiamiamoli emergenti in particolare i dovuta al uno dei grandi sciocca forse il più grande no
Che abbiamo subito in questo Paese che dire che all'uscio anche del colpite
Che ha spinto oltre a quello che già arrivava quello che è un processo inevitabile ed ora accelerato che è quello della digitalizzazione
Questa necessità di digitalizzazione è chiaro che ha portato a un busta uno incredibile di certi settori in primis il pastore dell'information technology c'è tutto il settore della tecnologia e l'altro il settore dell'attività professionali
Settori rilevanti che in questo Paese settore che hanno dimostrato dichiarare dei livelli di crescita in termini reali ma soprattutto e qui è l'ultimo in termini occupazionali
Molto importanti
In termini occupazionali l'occupazione soprattutto giovanile e si collega all'ultimo paradigma qual è la stato Chick
Dato anche da chi ha preceduto una delle leve strategiche al di là di quelle che a a il comparto imprenditoriale perché compatti primarie anche sociale è il capitale umano è stato chiamato l'importanza dell'umanesimo e prima e gli interventi di prima ora più che mai
Cosa affronteremo nei prossimi tre cinque anni unna digitalizzazione o l'avvento della macchina intelligenza o intelligenza artificiale
Che se da un lato preoccupa perché sostituirà inevitabilmente l'uomo dall'altra renderà l'uomo strategico
Per alimentare i dati e per far uscire i dati ecco dunque che soprattutto la base giovanile
No dovrà c'è sta in questo momento alle sulla base anche delle analisi globali i teli serve che al nostro interno avendo una struttura PIL più ottocento mila persone
Sta succedendo che se la la capitale un uomo sta vedendo il collega macchina perché lo Utah dall'alto stanno emergendo
I fenomeni anche sociali sociologici
Di cui tutti quanti dobbiamo riflettere in particolare il carico del lavoro perché più del sessanta per cento è preoccupato perché il technology apporto un'accelerazione porta redditività porta produttività ma porta accelerazione
E quindi anche un aspetto sociologico e di nuovo sociale nella impresa ma anche nella società
Quotate da questa seconda questa cosa e l'attenzione a tutti i temi della privacy della sicurezza che va sono di nuovo un grande elemento no di sviluppo non solo dell'attività professionali connesse ma anche dell'evoluzione competitiva che le imprese faranno ecco chiudo quindi nel vedere questa faccia questa sfida perché sarà una delle grandi sfide del futuro forse la più grande della i prossimi tre o cinque anni
Perché un nel vedere la di nuovo come ha dimostrato lo studio vista la resilienza dal diciotto al ventiquattro che generalmente il nostro comparto imprenditoriale
Ha risposto con incremento in termini di reali del venti per cento nominali che oltre il quaranta quindi veramente un grande risultato
Poterla vedere di nuovo attraverso la collaborazione pubblico privato perché anche il tutto l'apparato formativo è significativamente influenzato
Come un'opportunità
Perché il capitale umano sarà sempre più strategico per prendere il nostro comparto imprenditoriale non solo quello professionale competitivo
Grazie grazie davvero per gli spunti interessanti quindi chiederei ai relatori della primo la prima tavola rotonda di accomodarsi gentilmente platea chiamerei i relatori perché parteciperanno la seconda tavola rotonda l'onorevole Aldo Mattia componente dell'ottava Commissione Ambiente Territorio lavori pubblici della Camera dei deputati
Il dottor Ernesto Lanzillotta Yvette leader dello Italia Central Mediterranean
E il dottor Ambrogio Invernizzi presidente dell'associazione produttori proteine del latte
La seconda tavola rotonda e dedicata ad altri due paradigmi
Che c'ha enunciato il dottor Puddu
Aggregazione e selezione competitiva e legame tra crescita accesso alle fonti finanziarie chiedo anche a voi la cortesia insomma di tenerci sui cinque minuti per intervento
Inizia dal presidente
Invernizzi
La l'analisi dimostra come la competitività magari lasciamo un attimo occhi perfetto
Dicevo Presidente la l'analisi dimostra come la competitività masticare derivi anche dalla capacità del tessuto produttivo di saper interpretare segnali del cambiamento
E quindi le chiedo rispetto al suo settore come appunto il suo settore ha saputo evolversi e rispondere a queste evoluzioni di mercato a questi fenomeni complessi grazie
Beh grazie e saluto anch'io a tutti buon giorno a tutti e ringrazio gli amici che noi realizzato questo convegno e per lo studio che hanno fatto perché è sempre importante
Partire dei dati per riflettere e per cercare di costruire il futuro
Quindi che mi resta la domanda voglio dire che infatti noi abbiamo dallo stesso trazione associazione dei rilievi produttori cotti nel latte un'associazione neo costituita negli scorsi due mesi abbiamo sentito l'esigenza di costruire di costituire a questa associazione perché
Riteniamo che nel prossimo futuro le proteine del latte non siano più considerarsi come una commodity ma come un tema che incrocia Salute Ricerca Filiera e politica industriale
Quindi nasce per per dare unitarietà settore e un settore che può diventare strategico per il Paese perché basato sui sei viene basato sulla ricerca e sulla qualità e quindi e questo desse basato fin dall'inizio l'integrazione tra produttori tra trasformatore della materia prima latte infatti delle proteine che sono sempre più consumate sempre più richiesta loro specialità anche per lui largo uso di diversi integratori dimagranti infatti ci sono studi che dimostrano che tra il due mila venticinque due mila trenta i soli Stati Uniti d'America raddoppieranno di settanta mila tonnellate il consumo di proteine del latte
E la ricerca perché diventa importante la ricerca l'innovazione
Però come secondo me oggi non solo il settore delle proteine del latte che deve innovare delle legato alla ricerca medica la ricerca sportiva come ha detto l'amico dottor Eugenio Puddu ma secondo me la competizione in tutti i settori oggi viviamo in un mondo diverso un mondo che sta cambiando notevolmente e se oggi le filiere di imprese italiane
Non sono supportate dalle istituzioni non diventa gli istituzioni non decidono quali sono i settori strategici quel sulle settore le imprese strategiche all'intorno di questa di questi settori purtroppo gli altri Paesi stanno facendo così stanno intervenendo addirittura il illiberali il regno del libero mercato dovesse Stati Uniti America impongono dazi né dentro né capitali dell'impresa governo entra nel capitale delle imprese strategiche
Quindi addirittura il Paese che in teoria avrebbe sarà il la fiera il paladino del libero mercato sta composta facendo di tutto meno quello che so sul libero mercato e le che siamo una media potenza è una superpotenza la Grey food
Dovremo fare dovremo decidere come il Paese come istituzioni quali sono
E i settori strategici Bendetto prima la moto ha detto benissimo se un settore strategico le istituzioni dovrebbero intervenire intervenire nel pianto sia per aiutarlo esportazioni sia prevista la finanza
Anche intervenendo dei capitali sociali e difendendo dagli aumenti da assegnata al Paese quindi per questo voglio cogliere quest'occasione oltre in piazza gli amici lo e tranciati una sfida chiedergli una Chieri se vogliono esaminare una cosa perché non farò l'Oua Italia due un weekend due basato su questi dei su questi principi siccome come detto prima i dati sono fondamentali per decidere da parte istituzioni per decidere mancano alcuni imprenditori
Un queste che duri due le chiedo se potrebbero esaminare di i fare uno studio comparativo tra tutte ai maggiori paesi al mondo
E tra i sì come si comportano questore strategici e dove l'istituzione sonda però al fianco come crescono queste come crescono questi Paesi e cosa succede invece in Italia se davvero è successo al fianco dell'impresa e come potranno crescere nel futuro questa impresa grazie
Grazie ai permessi punta merita
L'analisi dimostra anche quanto le aziende saranno sempre più chiamati ad investire in progresso
Dottor Lanzillotta quale il valore aggiunto dell'innovazione tecnologica in termini di competitività e di crescita per il settore produttivo
Intanto buon giorno a tutti e grazie anche da parte mia per l'ospitalità e la vostra presenza di ma il a rapporto Draghi ha evidenziato come elemento essenziale di competitività delle aziende europee
Suggerito l'innovazione quando si parla di innovazione non si parla di innovazione alla nostra maniera connessa sull'open Innovation o elementi innovativi mai si include anche la digitalizzazione
Se questo è un elemento essenziale disegnato all'interno di questo rapporto in Italia lo è ancora di più perché lo è ancora di più per due motivi che derivano da tour con due situazioni diciamo fattuali che caratterizzano la nostra composizione del tessuto imprenditoriale e la nostra strutturazione del sistema di reti digitali all'interno del Paese primo punto le aziende italiane lo ha detto anche il nostro studio sono prevalentemente CRO medio piccole aziende una micro medio piccola azienda a dei temi di attrazione dei talenti e dei temi di capacità di investimento che nulla portano ad eccellere sicuramente in innovazione & digitalizzazione perché hanno dei problemi
Di investimento e di raccolta delle competenze molto significative
Passaggio numero due per potere essere forti digitalmente bisogna intanto essere connesse se non si è col messi non si va da nessuna parte che le nostre i nostri assieme connessione si stanno sviluppando in maniera potenziata da tre anni a questa parte per effetto dell'intervento del Pnr Recchia rafforzati in maniera significativa la capacità di connettività di tutte le aziende italiane soprattutto delle medio piccole quindi il tema degli investimenti in digitalizzazione è un tema centrale per le piccole e medie imprese le piccole e medie imprese lo stanno affrontando con i limiti del caso dei limiti di finanza e dei limiti di competenza
Stanno andando su modelli di digitalizzazione che essenzialmente analizzandolo sulla base di quelli che sono un po'meno i nostri studi dedicati proprio la digitalizzazione sono più centrati
Verso le vendite piuttosto che verso la efficientamento produttivo quindi si stanno sviluppando marketplace si stanno sviluppando l'ecommerce perché l'imprenditore vede l'accesso al mercato compiuta con una probabilità di ritorno più rapida rispetto a quello di dover entrare all'interno diciamo
Di una rivisitazione completa del proprio processo produttivo
Quali sono quindi le necessità di questi imprenditori prima di tutto di avere la possibilità di accedere a connessioni con le università e con i centri di ricerca che consentano loro di comprendere quelle che sono delle soluzioni che possono essere la template portate all'interno della loro operatività per far rizzare efficienza le operation e dall'altra parte a rafforzare la loro la loro presenza digitale ma sicuramente un aspetto essenziale anche quello di potere accedere a delle competenze diciamo condivise che consentano di innalzare il livello di qualità diciamo della del della della conoscenza tecnologica che oggi sul medio piccolo è ancora bassa direi che le politiche fiscali di incentivazione dell'industria prima quattro punto zero poi della cinque punto zero che serve anche per potenziare l'aspetto di sostenibilità vanno sicuramente da cui verso questo rafforzamento sicuramente una capacità di poter uno o una stoffa nel favorire un'aggregazione degli imprenditori all'intorno di cinque foglie di centri digitali che possono favorirli e comprendere e renderli più accessibili alla radice il dazio nel potrebbe essere un ulteriore elemento importante da suggerire
Grazie grazie mille onorevole Mattia dal dallo studio emerge con chiarezza la necessità di investire sempre di più nella riduzione dell'impatto ambientale delle emissioni
La sostenibilità oggi rappresenta un fattore qualificante sia in termini di crescita competitività ma anche di accesso alle fonti finanziarie
Quindi le chiedo come emerge dal dallo studio se lei concorda sul fatto che sia sempre più necessario investire in aggregazione percorsi di crescita sostenibile e che una mancata attenzione a questi termini poi comporti una vulnerabilità per il sistema produttivo
Grazie grazie al collega Pomba che ha dato la possibilità in questa sala ad errori di esprimere e di evidenziare presso lo studio qua Italia e da allori legislatore la possibilità di ascoltare perché questo per me molto importante ascoltare per poter poi declinare nel nostro operato quotidiano quelle che possono essere che saranno i provvedimenti di interesse all'impresa si è parlato appunto di un anello di congiunzione di pubblico privato e solo attraverso il confronto voi qualche volta anche critico però questo può attenere
Io parto dalla fine due mila cinquantanove abbiamo l'obbligo del raggiungimento della parità
Energetica della parità ambientale ed ecco che la sua domanda sulla domanda e io devo rispondere sì la sostenibilità è il perno centrale oggi per le impresse
A trecentosessanta gradi tutte le attività produttive potrei chiudere qua il mio il mio intervento perché questa è la risposta che dovrei fare però obiettivamente qualche considerazione va fatto allora le imprese secondo me devono investire secondo l'indirizzo che ho ascoltato
Oggi tra i vari relatori
Il tema della sostenibilità sì declina in diversi pilastri però tre o quattro sono secondo me il più importante
E il primo Mirasole quello ambientale abbiamo detto l'utilizzo delle energie rinnovabili gli sprechi dell'acqua l'acqua è una risorsa importantissima ieri come Commissione ambiente Bros infrastrutture
Sono ho fatto un sopralluogo numeri invaso ognuno di invasi più grande d'Europa in Basilicata proprio per vedere come migliorare il contenimento
Di questo elemento determinante per la gestione del per le attività produttive per il futuro regia circolato
Quali la sostenibilità non è solo un aspetto del miglioramento ambientale ci sono altri pilastri secondo me vanno evidenziato
Garantire le migliori condizioni di lavoro il benessere dei dipendenti che sono a mio giudizio
O l'ossatura gliele della struttura era operativa di un'impresa che ovviamente ha necessità di un management adeguati
è l'eticità è un altro aspetto importante che va evidenziato
Nell'elemento sostenibilità cioè la trasparenza della decisione nell'ambito della gestione della governance di bordo debbono cominciare a ragionare sì per il profitto ma anche legato accorre raggiungere il profitto con eticità
Questo sicuramente un aspetto de de di Man determinante
Vogliamo parlare di reputazione Ittierre l'azienda che vuole mettere in discussione la propria reputazione sicuramente il miglioramento del proprio brand nel presentarlo nel migliore dei modi la reputazione
La competitività attraverso la riduzione dei costi attraverso presso i nuovi elementi ecco tutto questo ovviamente costa
è un dato di fatto costa in tutti i sensi
Allora io credo che Dinoi come legislatori dobbiamo dare delle risposte ma credo che questo governo come accennava prima bio collega Pomba che con il quale condividiamo mostreranno meglio siamo vicini di scranno pertanto continuamente dialoghiamo su questi aspetti
Penso ed interventi legati al pm RR debbono essere assolutamente utilizzati ho sentito prima che una delle criticità
è proprio quello di non essere in grado di utilizzare l'intera possibilità più questo strumento da e questo è un aspetto che magari da un punto di vista consulenziale dobbiamo andare ad approfondire
All'interno dell'azienda
è sicuramente il sostegno economico sostegno strutturale gli impianti energetici noi abbiamo messo in campo
Miliardi di Euro per la gestione del nuova fonte energetica Gebhardt va con la rivolta ecco perché siamo contro il consumo al di là delle aree idonee delle terreno perché l'agricoltura diceva prima Federalimentare necessità come materia per materia prima a meno che non vogliamo sposare l'idea del cibo sintetico io sono assolutamente contrario il nostro partito è assolutamente contrario abbiamo fatto da legge che dice no è attraverso gli strumenti che abbiamo messo in campo Masa formarsi girasse eterna ci sono questo governo mette a disposizione
Degli strumenti adeguati ma io credo che è la risposta più importante Lori legislatore governo Meloni ha dato alle imprese sta dando alle imprese a la stabilità di governo la stabilità dalla possibilità alle imprese di investire attraverso questo Mussolini che riusciamo a dare ma se non ci fosse la stabilità di un non avremmo
Questa risposta e chiudo dicendo
Di considerare un termine una parola non perde una parola
Reggio Cipro città
Perché dovrei probabilmente abbiamo la stessa gestione di lavoro nell'ambito della sostenibilità con i Paesi europei ma non tutti perché penso al nove all'Est probabilmente qualche problema lo andiamo a incontrare
Di mancanza di Tor Cipro città sicuramente i Paesi anglosassoni americani il Mercosur è un'opportunità sì
Sono d'accordo c'è molta strumentalizzazione su l'attacco al Mercosur però attenzione dobbiamo fare in modo che ci sia reciprocità nella gestione
Dell'attività produttiva e commerciale se vogliamo anche promozionale perché altrimenti potrebbe diventare un boomerang e non soltanto un momento di opportunità
Ieri il ministro Lollobrigida io mi onoro di quale me lo deve essere parte del suo staff perché oltre la sua Commissione Ambra responsabile capogruppo in commissione Ambiente del del mio partito sono anche responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura a evidenziato gomme siamo riusciti ad ottenere la Costituzione una task force a livello europeo per il controllo appunto
Del fatto che ci sia reciprocità e non concorrenza sleale alla risposta alla domanda che lei ha fatto rispondo sì la sostituibilità e centrale
Grazie onorevole Mattia per aver anche concluso questa mattinata densa di spunti con un elemento importante che ci ha lasciato la rilevanza del concetto di reciprocità
Siamo stati perfetti nel timing ringrazio ancora tutti per essere stati qui presenti stamattina torniamo a casa con una consapevolezza importante che bisogna ogni tanto ricordarsi di partire da un sano orgoglio di essere italiani grazie a tutti

più argomenti meno argomenti