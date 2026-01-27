Intervengono: il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste; il viceministro dell'Economia e Finanze, Maurizio Leo.



Partecipano tra gli altri il presidente dell'Associazione Produttori Proteine del Latte, Ambrogio Invernizzi; il presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino; il presidente di Confindustria Moda, Luca Sburlati.



Presenta Fabrizio Comba.



Concludere i lavori Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.



Convegno "Why Italia - il bello e il buono - 5 paradigmi per …

il futuro", registrato a Roma martedì 27 gennaio 2026 alle ore 11:30.



L'evento è stato organizzato da Deloitte.



Tra gli argomenti discussi: Impresa.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 21 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

