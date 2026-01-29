29 GEN 2026
"Soft Power Conference" - "Un indice del Soft Power nel mondo che cambia: strategie per gli interessi nazionali. Migliorare i sistemi multilaterali"

Dopo il saluto da parte della Banca d'Italia i lavori saranno aperti da Francesco Rutelli, fondatore e presidente del Soft Power Club.

Prenderà la parola poi il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per un saluto istituzionale.

Due le introduzioni, la prima a cura di Serhan Cevik, Senior Economist del Fondo Monetario Internazionale, sul tema "Misurare il Soft Power, un nuovo indice globale".

La seconda relazione sarà affidata a Mounu Prem, professore associato all'Istituto per l'Economia e Finanza Luigi Einaudi, dal titolo "Discussione sulla misurazione del Soft Power".

Il dibattito, moderato dalla giornalista Paola Pica, inizia con un keynote speech di Lord Charles Powell, ex ministro degli Esteri del governo Tatcher e membro della Camera dei Lords.

Parteciperanno Stefania Lenoci, rappresentante della Banca Mondiale in Italia e Rappresentante Speciale della Banca Mondiale per l'Europa meridionale, la Santa Sede e le Agenzie delle Nazioni Unite a Roma; Marzio Galeotti, Professore di Economia all'università di Milano e Direttore della Ricerca scientifica alla Fondazione Eni Enrico Mattei; Lorenzo Galanti, direttore generale dell'Agenzia per il Commercio Estero, Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura; Alessandro Tommasi, fondatore e CEO di Future Proof Society.

