"Soft Power Conference" - "Un indice del Soft Power nel mondo che cambia: strategie per gli interessi nazionali. Migliorare i sistemi multilaterali"

Dopo il saluto da parte della Banca d'Italia i lavori saranno aperti da Francesco Rutelli, fondatore e presidente del Soft Power Club.



Prenderà la parola poi il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per un saluto istituzionale.



Due le introduzioni, la prima a cura di Serhan Cevik, Senior Economist del Fondo Monetario Internazionale, sul tema "Misurare il Soft Power, un nuovo indice globale".



La seconda relazione sarà affidata a Mounu Prem, professore associato all'Istituto per l'Economia e Finanza Luigi Einaudi, dal titolo "Discussione sulla misurazione del Soft Power".



Il dibattito, moderato dalla …

giornalista Paola Pica, inizia con un keynote speech di Lord Charles Powell, ex ministro degli Esteri del governo Tatcher e membro della Camera dei Lords.



Parteciperanno Stefania Lenoci, rappresentante della Banca Mondiale in Italia e Rappresentante Speciale della Banca Mondiale per l'Europa meridionale, la Santa Sede e le Agenzie delle Nazioni Unite a Roma; Marzio Galeotti, Professore di Economia all'università di Milano e Direttore della Ricerca scientifica alla Fondazione Eni Enrico Mattei; Lorenzo Galanti, direttore generale dell'Agenzia per il Commercio Estero, Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura; Alessandro Tommasi, fondatore e CEO di Future Proof Society.

