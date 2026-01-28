28 GEN 2026
Rassegna di Geopolitica. I nuovi dazi di Trump sulla Groenlandia e il ritorno di Sell America

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
"Markets plunge as Trump reignites fears of a trade war over Greenland" - NBC News - 20 gen 2026 --- "US foreign debt an ‘enormous vulnerability,’ says Bridgewater’s Dalio" - Semafor, com - 20 gen 2026 --- "The U.S.

has ‘escalation dominance’ in a debt war: Europe would face a violent market crash if it dumps Treasuries" - Fortune - 23 gen 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. I nuovi dazi di Trump sulla Groenlandia e il ritorno di Sell America" di mercoledì 28 gennaio 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Banche, Commercio, Difesa, Economia, Energia, Esteri, Fisco, Geopolitica, Mercato, Sicurezza, Unione Europea, Usa.

