Asiatica - Vietnam: l'ascesa di To Lam tra apparati di sicurezza e crescita economica

Conduce Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.

Ospite: Pietro Masina, docente di Storia del Sud Est Asiatico all'Università "L'Orientale" di Napoli.

Puntata di "Asiatica - Vietnam: l'ascesa di To Lam tra apparati di sicurezza e crescita economica" di mercoledì 28 gennaio 2026 condotta da Francesco Radicioni che in questa puntata ha ospitato Pietro Masina (professore ordinario di Storia e Istituzioni dell'Asia all'Università di Napoli L'Orientale).

Tra gli argomenti discussi: Alimenti, Asia, Burocrazia, Cina, Comunismo, Crisi, Economia, Elettronica, Esportazione, Esteri, Estremo Oriente, Geopolitica, Industria, Inflazione, Investimenti, Istituzioni, Lama, Lavoro, Moneta, Produzione, Pubblico Impiego, Reddito, Riforme, Samsung, Sicurezza, Storia, Trump, Usa.

