Conduce Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.
Ospite: Pietro Masina, docente di Storia del Sud Est Asiatico all'Università "L'Orientale" di Napoli.
Puntata di "Asiatica - Vietnam: l'ascesa di To Lam tra apparati di sicurezza e crescita economica" di mercoledì 28 gennaio 2026 condotta da Francesco Radicioni che in questa puntata ha ospitato Pietro Masina (professore ordinario di Storia e Istituzioni dell'Asia all'Università di Napoli L'Orientale).
Tra gli argomenti discussi: Alimenti, Asia, Burocrazia, Cina, Comunismo, Crisi, Economia, Elettronica, Esportazione, … Esteri, Estremo Oriente, Geopolitica, Industria, Inflazione, Investimenti, Istituzioni, Lama, Lavoro, Moneta, Produzione, Pubblico Impiego, Reddito, Riforme, Samsung, Sicurezza, Storia, Trump, Usa.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 31 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
