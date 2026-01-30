"Soft Power Conference" - "Un indice del Soft Power nel mondo che cambia: strategie per gli interessi nazionali. Migliorare i sistemi multilaterali" (seconda giornata)

Dopo i saluti istituzionali del Vice Presidente della Camera Giorgio Mulè, l'introduzione alla giornata sarà affidata al Ministro della Cultura Alessandro Giuli.



La relazione al dibattito sarà affidata a Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati.



Il Keynote Speech sarà tenuto da Alberto Tripi, Presidente di Almaviva.



Dopo il Videomessaggio di Faith Birol, Direttore esecutivo, Agenzia internazionale per l'energia, al dibattito, moderato dalla giornalista Cristina Battocletti, parteciperanno: Giulio Boccaletti Direttore scientifico …

del Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici, Barbara Carfagna giornalista ed esperta in innovazione e tecnologie emergenti; Fatou Jeng, citato da Forbes tra i migliori 30 under 30 del 2025, ex Consigliere per il clima del Segretario generale delle Nazioni Unite, fondatore di Clean Earth Gambia; Marco Lombardi, Ceo di Proger; Antonio Nicita, Senatore e Professore di Economia alla Lumsa; S.E.



Mons.



Vincenzo PagliaPresidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita; Barbara Quacquarelli, Professoressa di Gestione delle Risorse Umane presso l'Università di Milano-Bicocca e Caporedattrice del MIT Sloan Management Review Italia; Sneska Quaedvlieg-Mihailovic Segretario Generale di Europa Nostra; Valeria Sandei, Ceo di Almawave; Alessandra Santacroce, Responsabile Affari Governativi e Regolamentari IBM Italia, Vice Presidente Unindustria; Massimo Sterpi, Partner, Responsabile IP/Nuove Tecnologie Gianni & Origoni; Presidente della Task Force sull'IA, Unione Internazionale degli Avvocati (da remoto).



Parteciperà ai lavori il Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica, Ambasciatore Fabio Cassese.

