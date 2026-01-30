30 GEN 2026
Presentazione del progetto “Percorso 27 – Formazione e lavoro oltre la pena sulle orme di Giulia di Barolo”

CONVEGNO | - Torino - 14:15 Durata: 2 ore 4 min
Apertura dei lavori: Claudio Albanese (Vicepresidente della Fondazione CRT).

Intervengono: Renato Brunetta (Presidente del CNEL), Andrea Delmastro Delle Vedove (Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia).

Il progetto Percorso27 è illustrato dai partner dell’iniziativa: Claudia Amoruso, Presidente di CON VOI APS; Kerry Kennedy, Presidente della Robert F.

Kennedy Foundation; Stefano Carmine De Michele, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; Paola Nicastro, Presidente e Amministratrice Delegata di Sviluppo Lavoro Italia; Giuliana Cirio, Presidente della Fondazione Industriali; Elena Lombardi Vallauri, Direttrice della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”.

Intervengono inoltre Elena Chiorino, Vicepresidente della Regione Piemonte, e Michela Favaro, Vicesindaca di Torino.

Le conclusioni saranno affidate ad Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT.

