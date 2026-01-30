Presentazione del progetto “Percorso 27 – Formazione e lavoro oltre la pena sulle orme di Giulia di Barolo”

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Apertura dei lavori: Claudio Albanese (Vicepresidente della Fondazione CRT).
Intervengono: Renato Brunetta (Presidente del CNEL), Andrea Delmastro Delle Vedove (Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia).
Il progetto Percorso27 è illustrato dai partner dell’iniziativa: Claudia Amoruso, Presidente di CON VOI APS; Kerry Kennedy, Presidente della Robert F.
Kennedy Foundation; Stefano Carmine De Michele, Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; Paola Nicastro, Presidente e Amministratrice Delegata di Sviluppo Lavoro Italia; Giuliana Cirio, Presidente della Fondazione … Industriali; Elena Lombardi Vallauri, Direttrice della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”.
Intervengono inoltre Elena Chiorino, Vicepresidente della Regione Piemonte, e Michela Favaro, Vicesindaca di Torino.
Le conclusioni saranno affidate ad Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT.
