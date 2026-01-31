31 GEN 2026
rubriche

Rassegna di Geopolitica. Presentatione dell'ultimo rapporto della IEA dedicato al Gas

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
Player
"Gas Market Report, Q1-2026" - IEA - gennaio 2026 --- "Growth in global demand for natural gas is set to accelerate in 2026 as LNG wave spreads through markets" - IEA - 23 gen 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Presentatione dell'ultimo rapporto della IEA dedicato al Gas" di sabato 31 gennaio 2026 condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cina, Clima, Commercio, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Geopolitica, Industria, Infrastrutture, Mercato, Sicurezza, Tecnologia, Unione Europea, Usa.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti