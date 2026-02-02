02 FEB 2026
dibattiti

Appalti e contrasto alla mafia: informative antimafia e limiti operativi

CONVEGNO | - Roma - 15:10 Durata: 2 ore 47 min
Organizzatori: 
Unione di Centro
Saluti istituzionali: Lorenzo Cesa (Presidente Delegazione Italiana NATO), Giovanni Melillo (Procuratore Nazionale Antimafia), Lamberto Giannini (Prefetto di Roma).

Introduce e modera Angela Maenza.

Apre i lavori Alessandra Bruno (Presidente ENAV).

Intervengono: Salvatore De Luca (Procuratore della Repubblica, DDA Caltanissetta), Giovanni Verardi (Giudice Tribunale di Reggio Calabria – Misure di Prevenzione), Raoul Russo (Coordinatore VIII Comitato Infiltrazione e condizionamento mafioso negli appalti e nei contratti pubblici), Ettore De La Greennelais Anas (Responsabile Struttura territoriale Veneto e Friuli-Venezia Giulia), Andrea Parrella (Stretto Di Messina Responsabile della Direzione Legale e Acquisti), Santi Roberto Condorelli (Procuratore Aggiunto DDA Procura della Repubblica di Caltanissetta) Prof.

STEFANO SCOCA Ordinario Dir.

Amministrativo Università di Teramo.

