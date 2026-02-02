Appalti e contrasto alla mafia: informative antimafia e limiti operativi

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Saluti istituzionali: Lorenzo Cesa (Presidente Delegazione Italiana NATO), Giovanni Melillo (Procuratore Nazionale Antimafia), Lamberto Giannini (Prefetto di Roma).
Introduce e modera Angela Maenza.
Apre i lavori Alessandra Bruno (Presidente ENAV).
Intervengono: Salvatore De Luca (Procuratore della Repubblica, DDA Caltanissetta), Giovanni Verardi (Giudice Tribunale di Reggio Calabria – Misure di Prevenzione), Raoul Russo (Coordinatore VIII Comitato Infiltrazione e condizionamento mafioso negli appalti e nei contratti pubblici), Ettore De La Greennelais Anas (Responsabile Struttura territoriale … Veneto e Friuli-Venezia Giulia), Andrea Parrella (Stretto Di Messina Responsabile della Direzione Legale e Acquisti), Santi Roberto Condorelli (Procuratore Aggiunto DDA Procura della Repubblica di Caltanissetta) Prof.
STEFANO SCOCA Ordinario Dir.
Amministrativo Università di Teramo.
