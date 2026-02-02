02 FEB 2026
Rassegna di Geopolitica. La tempesta invernale negli Usa fa aumentare I prezzi globali del gas

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO
"US storm drives global natural gas prices higher" - Semafor, com - 27 gen 2026 --- "US Natgas Tops $6 on Cold Wave" - Trading Economics - 27 gen 2026 --- "When the US freezes, the global LNG market catches a cold" - Reuters - 27gen 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La tempesta invernale negli Usa fa aumentare I prezzi globali del gas" di lunedì 2 febbraio 2026 condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Clima, Commercio, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Industria, Infrastrutture, Mercato, Sicurezza, Tecnologia, Unione Europea, Usa.
