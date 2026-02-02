CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"US storm drives global natural gas prices higher" - Semafor, com - 27 gen 2026 --- "US Natgas Tops $6 on Cold Wave" - Trading Economics - 27 gen 2026 --- "When the US freezes, the global LNG market catches a cold" - Reuters - 27gen 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La tempesta invernale negli Usa fa aumentare I prezzi globali del gas" di lunedì 2 febbraio 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Clima, Commercio, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Industria, Infrastrutture, Mercato, Sicurezza, Tecnologia, Unione Europea, Usa.
