01 FEB 2026
rubriche

La nuda verità - Anche la Regione Lazio ha la sua Garante per la tutela delle persone con disabilità

RUBRICA | di Maria Antonietta Farina Coscioni - RADIO - 19:45 Durata: 29 min 24 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Il Consiglio regionale del Lazio elegge Anna Teresa Formisano, 70 anni, già parlamentare dell’UDC, Garante per la tutela delle persone con disabilità con ventisette voti su cinquanta, dopo più di anni dalle legge istitutiva n.

7 del 25 luglio 2023.

Tra le funzioni il Garante vigila sulle condizioni delle persone con disabilità ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie con sede nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelle che non possono autodeterminarsi e a quelle prive di legami familiari.

É molto grave apprendere la notizia di ennesimi maltrattamenti scoperti questa volta in provincia di Roma.

Vessazioni, violenze in una RSA dei Castelli Romani.

