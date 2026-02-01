La nuda verità - Anche la Regione Lazio ha la sua Garante per la tutela delle persone con disabilità

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Il Consiglio regionale del Lazio elegge Anna Teresa Formisano, 70 anni, già parlamentare dell’UDC, Garante per la tutela delle persone con disabilità con ventisette voti su cinquanta, dopo più di anni dalle legge istitutiva n.
7 del 25 luglio 2023.
Tra le funzioni il Garante vigila sulle condizioni delle persone con disabilità ospiti di strutture residenziali e semiresidenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie con sede nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelle che non possono autodeterminarsi e a quelle prive di legami familiari.
É molto grave apprendere la … notizia di ennesimi maltrattamenti scoperti questa volta in provincia di Roma.
Vessazioni, violenze in una RSA dei Castelli Romani.
