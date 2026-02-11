L'Università in discussione

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Saluti istituzionali: Guglielmo Meardi (Preside della Classe di Scienze Politico-Sociali della Scuola Normale Superiore di Firenze), Donatella della Porta (Coordinatrice del Dottorato in Political Science and Sociology della Scuola Normale Superiore di Firenze).
Introduzione ai lavori: Franca Roncarolo (Presidente SISP).
"Criticità ed evidenze empiriche".
Intervengono: Manuela Caiani (Scuola Normale Superiore di Firenze), Carlo Cappa (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), Giliberto Capano (Università degli Studi di Bologna), Gianfranco Viesti (Università degli Studi di Bari … “Aldo Moro”), Cristina Solera (Università degli Studi di Torino), Lorenzo Zamponi (Scuola Normale Superiore di Firenze), Giuseppe Lipari (ADI).
"Strategie di riforma e poste in gioco".
Intervengono: Fortunato Musella (Università degli Studi di Napoli Federico II), Paolo Vincenzo Pedone (Presidente CUN), Antonio Felice Uricchio (Presidente ANVUR), Alessandra Petrucci (Rettrice dell’Università di Firenze), Francesco Amoretti (Presidente della Consulta di Area 14), Adriano Fabris (Presidente della Consulta di Area 11), Gennaro Iasevoli (Presidente di AIDEA), Beniamino Caravita ( CASAG), Mario Pianta (Rete delle Società Scientifiche).
"La scienza politica italiana di fronte alle sfide del cambiamento.
Dal quadro attuale all'impatto della riforma".
Intervengono: Stefania Panebianco,(Professore associato di Scienza Politica all’Università di Catania), Luca Verzichelli (Università degli Studi di Siena), Diego Giannone (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”), Stefano Costalli (Università degli Studi di Firenze), Daniela Irrera (Centro Alti Studi Difesa - Scuola Superiore Universitaria) e Francesco Strazzari (Scuola Superiore Sant’Anna di Firenze).
Introduzione ai lavori: Franca Roncarolo (Presidente SISP).
"Criticità ed evidenze empiriche".
Intervengono: Manuela Caiani (Scuola Normale Superiore di Firenze), Carlo Cappa (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), Giliberto Capano (Università degli Studi di Bologna), Gianfranco Viesti (Università degli Studi di Bari … “Aldo Moro”), Cristina Solera (Università degli Studi di Torino), Lorenzo Zamponi (Scuola Normale Superiore di Firenze), Giuseppe Lipari (ADI).
"Strategie di riforma e poste in gioco".
Intervengono: Fortunato Musella (Università degli Studi di Napoli Federico II), Paolo Vincenzo Pedone (Presidente CUN), Antonio Felice Uricchio (Presidente ANVUR), Alessandra Petrucci (Rettrice dell’Università di Firenze), Francesco Amoretti (Presidente della Consulta di Area 14), Adriano Fabris (Presidente della Consulta di Area 11), Gennaro Iasevoli (Presidente di AIDEA), Beniamino Caravita ( CASAG), Mario Pianta (Rete delle Società Scientifiche).
"La scienza politica italiana di fronte alle sfide del cambiamento.
Dal quadro attuale all'impatto della riforma".
Intervengono: Stefania Panebianco,(Professore associato di Scienza Politica all’Università di Catania), Luca Verzichelli (Università degli Studi di Siena), Diego Giannone (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”), Stefano Costalli (Università degli Studi di Firenze), Daniela Irrera (Centro Alti Studi Difesa - Scuola Superiore Universitaria) e Francesco Strazzari (Scuola Superiore Sant’Anna di Firenze).
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci