Promosso dal Gruppo del Partito Democratico della Camera dei Deputati.



L'incontro è introdotto dal segretario del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, e vedrà la partecipazione di figure chiave della lotta alla criminalità e rappresentanti istituzionali: Antonello Cracolici, Franco La Torre, Francesca Terranova, Emilio Miceli, Walter Verini ed Enza Rando.



Il dibattito vedrà inoltre gli interventi della capogruppo alla Camera, Chiara Braga, e di Giuseppe Provenzano.



Le conclusioni saranno affidate alla segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein.



Convegno ""1976-2026: 50 anni dalla …

relazione che ha cambiato l'antimafia"", registrato a Roma martedì 3 febbraio 2026 alle ore 15:45.



Sono intervenuti: Chiara Braga (deputata, capogruppo PD, Commissione Ambiente e componente della Commissione bicamerale Ecomafie), Anthony Barbagallo (segretario PD Sicilia), Elly Schlein (deputata, segretaria nazionale del PD), Franco La Torre (storico e scrittore), Francesca Terranova (nipote di Cesare Terranova), Antonello Cracolici (presidente della Commissione regionale Antimafia Siciliana), Emilio Miceli (presidente del Centro di Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre OInlus di Palermo), Valter Verini (senatore, componente la Commissione Giustiiza), Vincenza Rando (senatrice, coordinatrice del comitato cultura della legalità e protezione minori), Giuseppe Provenzano (deputato, responsabile Esteri del Partito Democratico).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Criminalita', Mafia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 43 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

