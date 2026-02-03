03 FEB 2026
dibattiti

"1976-2026: 50 anni dalla relazione che ha cambiato l'antimafia"

CONVEGNO | - Roma - 15:45 Durata: 1 ora 43 min
A cura di Pantheon
Promosso dal Gruppo del Partito Democratico della Camera dei Deputati.

L'incontro è introdotto dal segretario del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, e vedrà la partecipazione di figure chiave della lotta alla criminalità e rappresentanti istituzionali: Antonello Cracolici, Franco La Torre, Francesca Terranova, Emilio Miceli, Walter Verini ed Enza Rando.

Il dibattito vedrà inoltre gli interventi della capogruppo alla Camera, Chiara Braga, e di Giuseppe Provenzano.

Le conclusioni saranno affidate alla segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein.

Convegno ""1976-2026: 50 anni dalla relazione che ha cambiato l'antimafia"", registrato a Roma martedì 3 febbraio 2026 alle ore 15:45.

Sono intervenuti: Chiara Braga (deputata, capogruppo PD, Commissione Ambiente e componente della Commissione bicamerale Ecomafie), Anthony Barbagallo (segretario PD Sicilia), Elly Schlein (deputata, segretaria nazionale del PD), Franco La Torre (storico e scrittore), Francesca Terranova (nipote di Cesare Terranova), Antonello Cracolici (presidente della Commissione regionale Antimafia Siciliana), Emilio Miceli (presidente del Centro di Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre OInlus di Palermo), Valter Verini (senatore, componente la Commissione Giustiiza), Vincenza Rando (senatrice, coordinatrice del comitato cultura della legalità e protezione minori), Giuseppe Provenzano (deputato, responsabile Esteri del Partito Democratico).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Criminalita', Mafia.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 43 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Marittima tutte a tutti benvenuti voglio salutare con particolare affetto e piacere Franco la Torre Francesca Terranova il collega deputati e deputate e senatrici e senatori
I rappresentanti delle istituzioni siciliane chi oggi è qui con noi condividere questo pomeriggio e ovviamente la segretaria nostra segretaria di Jean lasciatemi ringraziare in modo particolare Antonio Barbagallo per avere fortemente voluto questo appuntamento nostro segretario regionale del Pd siciliano componente insieme a Peppe Walter Verini entrando della Commissione antimafia in cui appunto
Il lavoro continua su una traccia di cui oggi come dire parleremo anche abbondantemente e questa è un'occasione che si propone due obiettivi ricordare immensa opera di questi due protagonisti nella lotta la mafia compresa meglio il contributo fare il punto sud-ovest siamo arrivati dove possiamo andare per sconfiggere un fenomeno odioso e violento
Che come diceva Falcone rimane però un fenomeno umano e quindi destinato a finire
Noi restiamo convinti che questo sarà possibile solo grazie all'impegno delle istituzioni e qui sta il nostro compito di capire il fenomeno garantire tutti gli strumenti necessari per combatterlo e soprattutto dei cittadini onesti non con eroi smisurati ma con un'azione collettiva e condivisa
Quello di cui discutiamo oggi un documento il cui valore storico politico giudiziario è stato riconosciuto da tempo si tratta della relazione di minoranza redatta nell'ottantadue a fine legislatura
Dall'autorevoli più una torre insieme al giudice Cesare Terranova è sottoscritta da deputati e senatori come Gerardo Chiaromonte
Le caratteristiche di quel documento saranno Otis descritte insomma di chi ne parleremo insieme ai nostri occhi ospiti ma quello che fu chiaro fin dall'inizio
E la valutazione fortemente critica proposto dei firmatari verso la relazione di maggioranza che ometteva il tema centrale per la comprensione del fenomeno mafioso
Ovvero il rapporto di compenetrazione tra il sistema di potere mafioso l'apparato dello Stato e della politica
Ma poi la relazione di minoranza aveva anche sulla pallore aggiunto come sappiamo conteneva le premesse della proposta di legge di Pio la Torre sul reato di associazione mafiosa che sarà approvata negli assetti tredici settembre mille novecentottantadue come legge Rognoni datore una pietra miliare della normativa antimafia un modello esportato nella legislazione di altri paesi
E quella rimane per noi una fonte di ispirazione anche oggi per promuovere iniziative legislative nella lotta alla mafia ma anche per richiamare alle sue contraddizioni ed è qui ci sentiamo di doverlo fare
Un Governo che in questi anni su questo fronte ha fatto molte proteste citazioni roboanti e intanto ha progressivamente allentato la maglia dei controlli della prevenzione delegittimato in molti casi gli strumenti di contrasto e repressione a partire da un attacco a una delegittimazione che anche pochi minuti fa abbiamo sentito nei confronti della magistratura
Come diceva Calamandrei la libertà è condizione ineliminabile della legalità e quando ci impegniamo nelle Aule per la parlamentari nelle amministrazioni per garantire a tutti a tutte le società fondamentali
Lo facciamo per contribuire a rendere il paese più giusto che più sicuro
Più libero dallo sfruttamento soprattutto in quei contesti di maggiore fragilità e marginalità dove le mafie rischiano di apparire come alternative immediate sul piano del lavoro del Wi-Fi
Per noi invece rimane come sempre la lezione di uomini come Pio la Torre
Ed è il giudice Terranova vi ringrazio per la vostra presenza oggi e quindi doc con piacere la parola Anthony Barbagallo per guidarci diciamo in questo nostro incontro grazie
Grazie inviare
Cinquant'anni fa proprio in questi minuti in queste ore
Pio la Torre Cesare Terranova mettevano a punto gli ultimi dettagli
Della relazione di minoranza che poi sarebbe stata presentata all'indomani in Commissione antimafia
Io ringrazio di cuore veramente Franco la Torre Francesca Terranova per essere stasera qui con noi perché la loro presenza significa tanto una relazione di minoranza che è anche un documento non soltanto politico ma anche i valenza storica perché rappresenta una pietra miliare nella lotta alla mafia nel contrasto all'organizzazione
Mafiosa anche a ciò che soprattutto nel metodo perché in quella relazione emergono in modo chiaro e netto per la prima volta su quello che poi era lo spirito anche di Pio la Torre
Nel nell'attività politica regolatori Pio la Torre era uno che quando faceva i comizi nei paesi
E indicava i potenti i mafiosi conniventi il potere alla demolizione cristiana in alcune realtà locali in Sicilia e la relazione rispecchia anche l'andamento chi quel clima di battaglia politica
Una relazione che a distanza di cinquant'anni ancora oggi a nostro giudizio e tremendamente attuale tremendamente attuale perché la situazione oggi in Sicilia come allora
Vivere di una connivenza preoccupante della criminalità organizzata negli enti locali nelle stazioni appaltanti e con una evidente capacità della mafia ora come allora di infiltrarsi e nei centri di potere identico nei centri che garantiscono la distribuzione delle risorse
Oggi
A distanza di cinquant'anni e rivivere a rivedere quel documento ci sul ci spinge anche ad avere una lettura critica nei confronti anche di alcuni fatti che accadono oggi come il calo delle denunce rispetto al passato
Loro sanno bene i colleghi della Commissione antimafia con cui
Abbiamo fatto una serie Massimo dimissioni al Sud e in particolare in Sicilia ad esempio quella di Catania ha testimoniato e lì l'assenza
Di denunce per usura e una sola denuncia negli ultimi tre anni in una città metropolitane via un milione duecentocinquanta mila abitanti e quindi la gente oggi con denuncia più
E credo che un tema questo con cui fare i conti
Io organizzando pensando un po'a questo momento
Mi sono chiesto anche
Secchio Latorre Cesare Terranova se eccome avrebbero commentato alcuni fatti dal tempo che stiamo difendo
E credo che avrebbero avuto tante cose da dire
Su alcune vicende che in Sicilia hanno superato la misura di allerta noi abbiamo denunciato con forza il caso
Che ha riguardato Mascalucia dove il la nuora del Boss è stata candidata con Forza Italia e si è dimessa soltanto a seguito delle rimostranze delle rimostranze dei consiglieri di minoranza
Oppure della vicenda scandalosa con Enza ne abbiamo fatto una battaglia che ahimè non ho avuto poi un'eco mediatico come meritava dell'assegnazione al nipote di Brusca dello del Politeama
A Palermo ecco io credo che su questi aspetti lo Latorre Cesare Terranova oggi ne avrebbero fatto una battaglia politica ma l'elenco è lungo potrebbe continuare con le lungaggini relative
Al Lido dei Ciclopi incendio ricavata ambiente insieme un sì insomma
Un sistema che oggi e messo in discussione su cui il partito democratico è chiamato a rilanciare tale per noi la relazione non è soltanto un momento di ricordo e anche una memoria affettiva
Alla vigilia anche
Del centenario della nascita di Pio la Torre su cui come dire ci misureremo anche con uno stanziamento un confronto al governo ne abbiamo chiesto la pubblicazione presidente della Camera degli atti parlamentari diciamo che la voglia
E del partito democratico in particolare il partito democratico piano mai come adesso è quella di costruire un percorso antiche di ricordo che coinvolga
Le giovani generazioni per fare tesoro di quello sforzo e trasmetterlo alle future generazioni e comunque sospiro la parola alla nostra segretaria nazionale
Buongiorno a tutti quel giorno a tutti grazie di essere intervenuti questo pomeriggio ringrazio anch'io la capogruppo Chiara Braga presidente del gruppo del partito democratico naturalmente Anthony Barbagallo
Che anche il nostro segretario regionale ma soprattutto fatemi ringraziare nostri ospiti venuti da fuori Francesca Terranova Franco la Torre naturalmente anche Antonello Cracolici
Era per noi molto importante organizzare questa questo evento questo incontro questa opportunità per ricordare i cinquant'anni dall'approvazione della relazione di minoranza
Siglata proprio da dalla Torre Terranova e voglio anch'io soffermarmi un po'sul perché fosse così
Attuale perché è stata una svolta
Che ha rifiutato la lettura tradizionale e miope del fenomeno mafioso per collocarlo molto più correttamente nel suo contesto sociale economico culturale e anche politico
Quali sono gli elementi più
Innovativi che sono poi diventati gli elementi fondanti dell'Antimafia moderna beh anzitutto vedere la mafia come sistema di potere non esclusivamente come crimine o come serie di Crimi
Un'organizzazione profondamente radicata nei rapporti economici sociali e politici
Il legame strutturale tra la mafia e anche l'accumulazione capitalistica in particolare nella speculazione edilizia nella rendita nel settore degli appalti
La responsabilità della politica e delle classi dirigenti che hanno consentito alla mafia di prosperare attraverso delle vere e proprie connivenze omissioni o anche scambi di consenso
E poi la centralità del patrimonio mafioso cioè per contrastare efficacemente la mafia bisogna aggredire né le ricchezze non perseguirne soltanto il singoli reati qualcosa che ci ricorda poi no
La stagione delle grandi inchieste alcune Borsellino Follo demoni seguire il denaro
Ecco e con questo la relazione segnalava anche la necessità di strumenti legislativi nuovi che poi sono arrivati solo qualche anno dopo a partire dalla necessità di riconoscere la specificità del reato di associazione
Criminale di stampo mafioso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso è stata sicuramente in questo una visione anticipatrice molti degli elementi contenuti in quella relazione
Hanno trovato attuazione solo appunto negli anni successivi l'introduzione del reato di associazione a quattrocentosedici bis
Le misure di confisca e sequestro dei beni a proposito del concentrarsi a colpire dove fa più male cioè sui patrimoni accumulati
E ricordo che a livello europeo questa ma questa recentissima ero europarlamentare io quando ci battemmo per un Regolamento europeo uguale in tutti i ventisette Paesi dell'Unione è proprio sulla sequestri e confische e la confisca dei beni lì bisognerebbe entrare su un altro terreno che conoscete bene no
Franco spesso ci siamo incrociati anche quegli anni cioè la difficoltà di di raccogliere la le buone pratiche
Legislative e amministrative sviluppate nel nostro paese nel contrasto alla criminalità Rizzato ha in qualche modo farne patrimonio collettivo anche oltre i nostri confini
Perché le Marche hanno senza dubbio fatto enormi affari aldilà di ogni confine europeo approfittando si dell'esistenza di un mercato unico europeo
E ha in mente molto spesso anche più
Delle piccole medie e micro imprese italiane questo deve farci profondamente riflettere sull'adeguatezza degli strumenti di contrasto quindi la battaglia anche sul versante europeo non è affatto finita e ci si scontra spesso con una rigidità giuridica da parte di altri paesi che non colgo nulla necessita di strumenti specifici e consapevoli del fenomeno mafioso per come si pratiche come si dispiega
Quindi questa relazione ha un valore enorme fu già allora un atto di straordinario coraggio politico un manifesto vero e proprio dell'Antimafia costituzionale
E un richiamo attualissima la necessità di leggere le mafie nel contesto dei loro rapporti con la finanza l'economia il potere e anche la politica cioè l'idea di una legalità che non si accontenta della repressione ma mira a trasformare anche le strutture che rendono possibile
Il fenomeno mafioso e il potere mafioso e anche oggi la mafia è un sistema di potere che continua a intrecciare a cercare diciamo la connivenza con interessi economici e politici continua purtroppo a cercare di pensare le istituzioni e le decisioni si muove nell'ombra certo ma lascia tracce molto ben visibili
Negli appalti dove si inserisce in ogni consenso distorto in ogni decisione amministrativa che non è guidata dal interesse comune ma piuttosto dalle logiche di profitto illecito e chi pensa che la mafia sia sconfitta mostarda guardando la realtà anzi anzi quando si vede meno quando si sente meno quando spara
Meno dobbiamo preoccuparci di più perché evidentemente ha trovato altri modi di garantire la propria sopravvivenza e il fiorire dei propri affare
Già in quella relazione misero in fila tutta una serie di nomi quindi per questo dico anche un atto di straordinario coraggio politico nomi riportati nella relazione redatta nel mille novecentosettantasei per Cesare Terranova e più la Torre
Che danno anche atto della forte conoscenza del territorio e cioè del potere indicare dove stavano le connessioni da attenzionare di fresco gioia Luciano Liggio il deputato regionale canzone era il commercialista Mandalari
Che ospita nel suo ufficio anche Totò Riina braccio destro di Luciano Liggio e Di Tano Badalamenti di Cinisi altro nome che purtroppo conosciamo bene sono stato anche io a Cinisi in visita a quella che era la casa
I Donna felicità Salvo Lima il costruttore Arturo Cassina
Che per trentasei anni consecutivi non dimentichiamo che ha gestito la manutenzione delle strade telefoni di Palermo ecco questa capacità di entrare no e di mettere in fila proprio le situazioni da attenzionare ecco lo dico perché sappiamo anche
Quello che poi ha portato purtroppo alla uccisione di più Latorre lo sappiamo quella relazione di Latorre Terranova rompeva con la lettura tradizionale e questo anime ha avuto per loro anche un prezzo non solo violenze legalità è la mafia non poteva organizzato capaci di controllare il consenso dei RIS di controllare risorse economiche ingenti
E in questo l'omertà non è un atteggiamento culturale passivo ma una vera e propria funzione politica uno strumento di riproduzione dei rapporti di potere
Ciò che rende questa analisi è ancora oggi centrale forse proprio il metodo che hanno utilizzato partire dalla conoscenza dei territori delle relazioni dei fatti concreti intrecciando lì con atti giudiziari frutto del lavoro
Molto costante della magistratura senza sostituirsi ad essa ma esercitando in pieno la funzione politica istituzionale della Commissione antimafia
Ecco oggi come allora dobbiamo occuparci insomma di di come trarre la lezione che ci hanno lasciato e portarla avanti
Capire come oggi la mafia continua a muoversi nell'economia legale infiltrare la riciclare capitali e cercare interlocuzione con la politica
E usare anche quella ricerca distorta del consesso come uno strumento di vero e proprio controllo nel territorio
La lezione di quella relazione chiara per combattere la mafia bisogna capire come opera dove si inserisce chi ne beneficia e denunciare senza compromessi ogni distorsione del bene comune
Per queste ragioni credo che oggi l'impegno anche con nostri parlamentari che vedo qui e che ringrazio a partire proprio da Barbagallo da Provenzano varando degli rivincita tutti i componenti della Commissione antimafia
Abbiamo il dovere di agire con la stessa lucidità
Di dare vita a una nuova relazione di minoranza se dovesse servire e capace di leggere il presente con occhi molto attenti e di denunciare nuove forme di potere mafioso
E le deviazioni della politica non possiamo limitarci alla memoria dobbiamo esercitare il nostro ruolo è colpire quelle ombre che minacciano nel profondo la nostra democrazia per proteggere il bene comune
E chiudo con un riferimento all'attualità
Guardate molto si deve fare per rafforzare gli strumenti di contrasto al fenomeno mafioso
Il lavoro che tutti i giorni portano avanti le forze dell'ordine i magistrati specializzati nel contrasto a questo fenomeno
Bisognerebbe aiutarli anche interloquire con i colleghi di altri Paesi per diffondere questa cultura e questi strumenti di contrasto oltre i confini italiani
Bisogna attrezzare strumenti anche a livello europeo come dicevo ma bisogna anche capire bene quello che invece indebolisce
Il contrasto alle mafie nelle loro diverse articolazioni
E da questo punto di vista noi abbiamo contestato alcune scelte fatte recentemente come quello dell'abbassamento del tetto del contante
Come quella di inserire nel Codice degli appalti in subappalto a cascata che rende più difficile il controlli lungo la lunga catena degli appalti e dove poi chiaramente in fondo a quella catena
Il lavoratore più ricattabile
E sappiamo pure che è più facile infiltrarsi per le mafie dentro all'economia anche legale
Allora è chiaro che noi su questo terreno continueremo invece a chiedere di tornare indietro su alcune di queste scelte così come avete letto in questi giorni
Autorevoli voci
Che hanno sollevato a l'importanza nel contrasto alle mafie di salvaguardare di garantire il pieno l'indipendenza e l'autonomia della magistratura
E al contempo non dimenticare che il contrasto alle mafie passa anche da un grande lavoro sociale e culturale culturale che deve partire a contrastare quell'omertà fin dall'educazione nelle scuole
E sociale
Perché per la mafia e fiuta il più facile inserirsi coi suoi ricatti laddove trova diciamo il Tirreno della ricattabilità che deriva dalla mancanza di risposte sociali da parte dello Stato
Se vogliamo contrastare efficacemente il fenomeno mafioso lo Stato deve arrivare sempre prima e deve arrivarci con risposte concrete che non espongano a quella ricattabilità
Che riguarda le persone fragili le persone che si sono impoverite lungo le crisi quelli esposti ai ricatti del racket ma pure piccole-medie imprese che si trovano in improvvisa difficoltà
Non dimentichiamo che non è mai un gioco a saldo zero questo
Perché nei ritardi infrastrutturali in ogni diritto negato e poi quasi raccontato come un favore concesso anziché quello che la Costituzione scrive e descrive come diritto
Lì si vede anche il peso che le Marche hanno avuto sulla nostra società e sulla nostra economia e dobbiamo essere consapevoli che se vogliamo invece il rilancio pieno nel nostro Paese non possiamo abbassare la guardia anzi soprattutto quando arrivano grandi investimenti come caso del Pnr R. bisogna alzare il livello di guardia e innalzare anche gli strumenti di legalità
Facciamo tesoro della grande lezione che persone come Cesare Terranova e più la torre ci hanno lasciato perché le forme sono mutate senza dubbio le mafie trovano sempre nuovi noti di inquinare l'economia e di ricattare lei lei Società e dentro le società quelle persone più in difficoltà e più funzionali al loro progetto criminale
E noi invece dobbiamo saper intervenire prima dobbiamo sapere reagire prima fare una grande grande tesoro di questo insegnamento e declinarlo al presente ma pure al futuro se vogliamo un futuro migliore per tutto il paese grazie
Grazie segretaria
Allora Franco la Torre quante attuale oggi quella relazione di minoranza
Grazie intorni
Grazie segretaria
Grazie al PdL componenti della Commissione antimafia
E a tutte e a tutti voi si è fatto bene ricordare Bisso un attimo sulla domanda nel segretario onorevole Barbagallo è fatto bene
Segretaria ricordare la tua battaglia Bruxelles o perché c'è anche quella dimensione
La lotta alla mafia re le caratteristiche proprie del fenomeno stesso
è un fenomeno globale
Sicuramente per quanto riguarda la proiezione internazionale delle mafie di Cosa Nostra richiede un'azione a livello comunica
Punto vediamo alla domanda di tentoni ti ringrazio perché volevo proprio iniziare condividendo con voi diciamo un sentimento
Come il figlio sono estremamente orgoglioso
Chi sentire che questa relazione cinquanta anni di distanza ancora uso le tue parole in toni viene considerato
Tremendamente attuale
Come cittadino
Mi domando come mai
In genere è un atto politico dopo cinquant'anni insomma d'urgenza al terzo quarto livello della libreria
Perché usiamo consultare in genere documenti più recenti
Poi ovviamente
Nella letteratura ci sono i Promessi Sposi quegli anche se scritti due secoli fa stanno sempre diciamo nella parte bassa visto che mi sembra opinione condivisa che sono il primo romanzo della letteratura italiana antimafia
Che ricostruisce bene seppure in altre terre il sistema di potere
Don Rodrigo
L'avvocato Azzeccagarbugli
Il conte zio
E l'Innominato c'erano tutti
Tengo tutti
Tu segretaria hai detto bene cosa c'è cosa troviamo l'intento
è il fatto un elenco di nomi anch'io mi sono divertito
L'ho stilato la classifica dei primi dieci
I più citati nella relazione di minoranza
Al primo posto c'è il signor Vassallo
Di mestiere carrettiere
Che dall'oggi al domani diventa il più grande imprenditore edile di Pale
Erano gli anni del Sacco e c'era un'opportunità per tutte la mafia diede questa grande opportunità a questo carrettiere
Uno dei motivi del suo arricchimento fu quello di costruire quegli edifici che ospitarono per decenni le scuole pubbliche del Comune e della Provincia di Palermo io ne sono testimone perché ho frequentato le scuole medie proprio in uno di quei Palazzo
Che poco avevano delle caratteristiche che doveva avere una scuola fatto sta che non c'avevamo la palestra educazione fisica l'andavo a fare ma altri istituto a mezz'ora appieno stilista
Al secondo posto troviamo il ministro della Marina mercantile Giovanni Gioia
Al terzo il costruttore un altro Cassina acqua sottoposto un sindaco Salvo Lima abbassarlo al primo posto c'ha sessanta citazioni
Stacca gioia di quindici
Va bene
E dopo Lima c'è Marta ve lo ricordate quell'assessore ai lavori pubblici della Giunta Ciancimino che assurge a lo scranno di Montecitorio
E vede una manifestazione di dignità da parte dei concorrenti dalla Commissione antimafia che lo costringono a dimettersi
Fatto molto complicato chi è parlamentare lo sa meglio di me quando sì a che fare poi con le Commissioni bicamerali
Eppure ci riuscirono quelli della minoranza ci riuscì
Procediamo senza che è stato un sindaco presidente alla Cassa di Risparmio senatore
Parente di gioia
E poi c'è di fresco il Presidente della Provincia Clare ente di gioia
All'ottavo posto il povero Ciancimino
Al nono finalmente troviamo un appartenente di Cosa Nostra la Barbera la che significa ha detto tende dei numeri dieci si conclude con un altro ministro Restivo ecco
Questo è il motivo sicuramente
Che ha fatto sì che questa relazione ci spiega il sistema di potere
Pio la Torre Cesare Terranova non è che tutte le mattine quando si svegliavano andavano a caccia di mafiosi non era quello il loro compito
Non sia
Come dire non si nutrivano di cronaca nera e giudiziaria
Avevano una visione ampia
Non ho avuto modo di conoscere Cesare Terranova riconosciuto Pio la Torre vengono una visione politica del problema come sta tuo ben detto che infatti le conclusioni di quella relazioni di minoranza
Riguardano proprio la porti
Perché al primo punto c'è scritto che il modo per contrastare la mafia
E quello di trasformare il rapporto tra stato e cittadini
Al secondo punto c'è lo sviluppo della democrazia al terzo la mobilitazione unitaria dei lavoratori al quarto l'autogoverno popolare
E alcuni Into la partecipazione dei cittadini al funzionamento delle istituzioni democratica
Da questa lista si evince che nella concezione di chi ha scritto quella relazione di minoranza la mafia non è un problema di ordine pubblico ma di ordine democratico
Il ruolo della politica è fondamentale
La scansione di quegli anni però come dire ci sempre parlo come cittadino lascia un attimo perplessi
Perché appunto la commissione parlamentare termine suo lavori nel settantasei
Date cui hanno in cui vengono presentate le relazioni
Di maggioranza e minoranza
De perché il parlamento ci torni a occupare con un dibattito anche non siamo singole interpellanze mozioni del problema passano due anni
E nel settantotto a fronte di una recrudescenza dello scontro mafioso in Sicilia che proprio Pio la Torre presenta un'interpellanza dove chiede tra l'altro
Il coordinamento interforze visto che dice nell'interpellanza Polizia Carabinieri e Guardia di
Anzi agiscono in contrasto tra di loro
Dovremo aspettare il dibattito successivo all'omicidio di Piersanti Mattarella il sei gennaio dell'ottanta
Perché il Parlamento nuovamente si è impegnato in un amplissimo dibattito
Ogni partito presenterà delle interpellanze delle mozioni ovviamente i partiti di governo vedranno approvare le loro e l'unica mozione di minoranza
O meglio e c'è una mozione di minoranza che viene approvata quella presentata da Pio la Torre
Per il suo lavoro di tessitura nella presentata una anche Leonardo Sciascia che si convinse a ritirarla ecco che questo fece sì che è una mozione di minoranza ottenne la maggioranza
In quella relazione oltre ad aggiornare l'analisi Pio la Torre annunciava che di lì a poco sarebbe stata presentata quella legge
Nata dagli appunti che Cesare Terranova aveva consegnato a Pio la Torre non essendo più candidato in quella legislatura e che Pio chiese a un gruppo di lavoro ce lo ricorda
Un giovane parlamentare siciliano
A dei giovani parlamentari riunì in quella stanza Luciano Violante appena eletto
Il dottor Erickson magistrato ora preso il posto di Terranova come candidato nella Sinistra indipendente Martorelli
E chiese loro appunto che sulla base di quegli appunti
Che gli aveva consegnato Cesare Terranova eravamo all'indomani del suo omicidio si lavorasse per una proposta di legge che venne presentata primo firmatario più Latorre subito dopo il dibattito parlamentare nel marzo del mille novecentottanta
Ah dobbiamo aspettare altri due anni ma scansione biennale settantasei settantotto ottanta ottantadue
L'uccisione di Rosario Di Salvo e di Pio la Torre di Domenico Russo
Di Emanuela Setti Carraro e di Carlo Alberto Dalla Chiesa
Dieci giorni dopo quel tragico omicidio a Palermo in via Carini avvenuto il tre settembre il Parlamento approva la cosiddetta Rognoni l'atto
Ne abbiamo fatta di strada io personalmente sono orgoglioso dell'Italia come oggi
E che differenza dell'Italia delle strade mi novecentottantadue si possa tranquillamente parlare di mafia
Che la mafia sia un reato iscritto nel Codice Penale che lo Stato si è dotato di strumenti di contrasto e repressione
L'eccellenza a livello mondiale
Cosa ancora più importante che c'è un'antimafia civile diffusa in tutto il paese che questo proprio fa la differenza
Perché le leggi le possono fare i Parlamenti tutti i paesi ma la coscienza civile non viene forgiata dai Parlamenti
Questo vuol dire che si è fatto uno straordinario lavoro
Certo
Mi permetto di concludere una nota diciamo
Di preoccupazione
Come ricorda bene Emilio Miceli che il presidente del Centro Pio la Torre di Palermo l'antimafia è sotto attacco da tempo
Lo è in queste sedi
Perché in Parlamento sono stati depositati disegni e proposte di legge
Che puntano a ridimensionare le misure di prevenzione la faccio breve
Indebolire le misure di prevenzione perché i cani a queste parti come a questa a quest'oggi
Come ci ricordano all'inaugurazione degli anni giudiziari
I procuratori generali
Lato Tazio a me negli apparati di contrasse repressioni si riduce hanno Topor
Hanno top
Abbiamo nel dibattito politico l'ultima che almeno che ho letto io è stata una cosa vergognosa scritta sul settimanale Panorama che attacca la CGIL libera perché loro fanno carne di porco dei beni confiscati
E poi c'è una situazione di criticità oggettiva questa filiera quella della gestione dei beni confiscati necessiterebbe un lavoro di manutenzione molto accurato
Perché l'Agenzia nazionale potrebbe fare meglio il suo mestiere perché gli enti locali potrebbero essere diciamo accompagnati un po'di più e perché tutto quell'antimafia sociale che si fa carico poi della gestione della chiusura del Circolo della restituzione alla società del bene confiscato anche loro hanno bisogno diciamo di quelle misure il supporto
Come c'è da sviluppare un'azione che consenta di colpire la finanza mafiosa che la diciamo non è la nuova frontiera perché è stata aperta da tanto tempo ma è quella dove si si stenta anche perché è la dimensione nazionale spesso non è sufficiente e qui mi ricollego all'inizio bisogna agire anche a livello europeo
E poi c'è contribuire al rilancio di quell'antimafia civile ne parlo diciamo me ne assumo la responsabilità che secondo me troppo a lungo appunto si inutilità di cronaca nera e cronaca giudiziaria
Mancando a quell'azione che è stata più volte sottolineata da al segretaria Shine
Che la mafia se la cui combattere le riconosce e se la vuoi conoscere la devi studiare
E lo studio non si può limitare gli atti giudiziari
Perché quella è una realtà
Parziale ecco
E insomma questo è il lavoro che attende tutti noi che abbiamo a cuore la democrazia di questo Paese grazie
Grazie Franco
Allora Francesca dico
Lo zio sì le fonti dicono che fecero un grande lavoro filologico di ricostruzione del tagliato
Perché come dire
Forgiato in anni e anni di attività processuale
E poi c'è anche il lato umano dello zio che noi più volte abbiamo ricordato che dico a cui ci stiamo selezionando anche ogni volta che tracciamo questi momenti di ricordo e di ricostruzione storica
Sì io come insomma ringrazio tutti e di questa opportunità e il PD che ci ospita la nostra segretaria che ha fatto un'analisi molto attenta articolata e profonda sia della situazione attuale sia appunto delle radici ringrazio tutti voi che ci state ospitando qua anche Franco la Torre che come sempre
Con parole incisive ci aiuta a
A capire meglio il percorso anche che dobbiamo intrapreso dobbiamo continuare a percorrere appunto
Luís alla fine ha parlato di studiare ecco quello che ammette la relazione ha colpito tanto
è proprio la percezione della complessità del fenomeno mafioso che fino a quel momento probabilmente non era stata captata dovere
Io sono figlia del fratello piccolo di Cesare Terranova che non aveva figli quindi noi nipoti diciamo che cerchiamo un po'di portare avanti questa memoria lo facciamo ogni tanto con Franco nelle scuole anche ecco quello che mi preme sottolineare al quale ha fatto cenno anche la segretaria e anche Franco poi il il discorso un po'della formazione di quanto importante sia diciamo a livello scolastico sia poi nelle fasi successive
Perché noi dobbiamo anche pensare e me lo ricordava anche mio fratello
Che questi diciamo i mafiosi di oggi quelli di ieri erano cresciuti in famiglie dove non c'era
Una percezione della realtà come insomma pensiamo e speriamo di averla tutti noi ma diciamo la loro la loro crescita è stata fondata su concetti quale quali la la prevaricazione l'aggressività
Ecco un'altra cosa e proprio qui sta che mi ricollega immediatamente al presente questo spirito di antagonismo che connota un Poggi
La vita politica che è estremamente a mio parere dannoso sono questo dovere per forza continuamente trovare un nemico
E attaccarlo piuttosto che studiare appunto come diceva Franco e trovare strumenti per combattere questo fenomeno ecco spero che credo sono convinta che tutti noi siamo qui proprio perché
Il sistema che è stato disegnato da Pio la Torre e Cesare Terranova
Cinquant'anni fa tutto il lavoro che loro hanno fatto e che hanno fatto tutti coloro che gli hanno ogni anno poi seguiti e molti dei quali hanno perso la vita ricordo anche Leni Mancuso che l'ha persa insieme a lo zio Cesare quindi questo ringrazio tutti
Spero che il il loro messaggio possa post essere vivo ancora oggi tenuto in vita da noi grazie
Grazie Francesca
Allora io ringrazio l'ho fatto più volte ma voglio fare anche stasera Antonello Cracolici per lavoro straordinario che sta facendo in Sicilia come presidente della commissione antimafia che in us
E con Antonello abbiamo immaginato anche un percorso di ricordo non soltanto dei della relazione nel cinquantesimo
Anniversario ma anche alla vigilia del centenario del violatore che si muova sull'asse Roma Palermo di ricordo e di commemorazione
Appunto lui organizzerà il prossimo ventitré febbraio Finazzo momento di ricordo perché è uno sforzo che dobbiamo fare anche non soltanto nei palazzi istituzionali ma nei territorio credo che la sua attività
Si stia caratterizzando anche per questa sfondo sociale tantissime incontrerà le scuole un messaggio di un'antimafia viva che non è soltanto quella legata all'attività istituzionale ma passa anche appunto molto per il sociale
Ma io credo che sia un giorno bello fatto che il Pd
Ricordi non soltanto per un fatto di memoria ma ricordi
Quell'atto politico importante che fu compiuto cinquant'anni fa e provi a ragionare cosa serve orci
Perché
Consentitemi di dire bio come tutti noi ho letto
Non c'è non ero un militante politico ero troppo piccolo
Ma credo che la lezione che emerge da quella relazione e la relazione
Di un uomo che era anche la sintesi di un gruppo dirigente di un partito
La relazione
Di Pio la Torre resta solo la relazione ci sono dieci annegati
E questi allegati sono delle pagine di letteratura
Sociale su come riconoscere alla non sono come conosce qua
A come riconoscerla Attraverso e nel momento storico in cui la mafia si negava
E si minimizza perché ieri come oggi
Quando si parla di mafia si tende a rappresentarla come un fenomeno criminale
Insomma un affare di polizia e magistrati
L'intuizione di Pio la Torre
Fu proprio questa c'è quello di fare assurgere al ruolo della mafia nei territori allora in Sicilia ma con evidente ricadute sul piano della politica e dell'economia
Nazionale
Vorrei ricordare che piova Torre città
Vent'anni prima che fosse contenuto in un atto giudiziario il nome di Ferruzzi
E lo cita nella relazione di minoranza
Vorrei citare il fatto che piova Torre parla di Buscemi che ai più non dice nulla
Ma in queste settimane torna a essere uno dei protagonisti del tentativo di ricostruire Cosa Nostra dopo anni di carcere
Malgrado sia un uomo anziano
Allora riconoscere in un tempo nel quale
La mafia dicevo veniva negata addirittura quel tempo avevamo un vescovo
Che nella città di Palermo
Negava l'esistenza della mafia diceva che la mafia è un'invenzione dei comunisti
Lui era di Pergamo
Mi riferisco cardinale Ruffini
Allora perché è importante la lezione di Pio la Torre quel metodo
Ed è oggi quello che a noi deve servire non solo per recuperare quella capaci
Ma di lettura come sistema di potere giustamente diceva la segretaria un potere economico politico e che contribuiva a formare le classi dirigenti di questo Paese
Non era solo un fenomeno criminale
Non era dovuto non erano i bravi di Manzoni
Era don Rodrigo era era classe dirigente erano politici controllavano le chiavi dell'economia del tempo
Cos'è cambiato nel frattempo scelto cinquant'anni non sono passati invano grazie anche a quella non solo a quella relazione ma qui alla legge la legge Rognoni-La Torre se pensiamo che cinquanta anni fa la misura più significativa
Di contrasto ai cosiddetti mafiosi delinquenti
Era o il confino o il ritiro della patente
Eroi gli atti con i quali i questori del l'epoca neanche i magistrati
Combinavano le sanzioni
Che il più delle volte proprio per l'epoca che vivevamo allora che si viveva in quel tempo non è detto che venissero rivolti ai mafiosi
Capitava spesso che il confino di polizia venisse adottato nei confronti di dirigenti del Partito comunista di alcuni Paesi
E questa è la storia quella storia d'Italia allora nel riconoscere la mafia e nel dargli un valore come dire i potere economico e politico facendo nomi e cognomi una delle cose belle che ho scoperto in questi giorni
In occasione della qualche giorno prima che più Latorre depositasse quella relazione usciva per la prima volta in Italia Repubblica
In questi giorni si sta celebrando
I cinquant'anni dell'edizione di Repubblica nel primo e nel secondo numero di Repubblica del quattordici e del quindici gennaio del settantasei
Venivano ospitate alcune riflessioni Pio la Torre e deriva riportato in una grande pagina
Forse per la prima volta in un giornale nazionale perché anche voi diciamoci la verità fino ad allora il problema della mafia un fatto geografico
Per un fatto dei siciliani
E quando si uccideva qualcuno in Sicilia in realtà la prima cosa che scattava e che era una una cosa fra di loro fra siciliani sa cosa aveva fatto
C'era sempre una sorta di responsabilità della vittima rispetto al all'assassino rispetto agli altri ai carnefici
E quindi si tendeva sembra giustificare in qualche modo perché la macchina per sua natura
Non ha come finalità la violenza
Sesto diamo diciamo il fenomeno mafioso ci accorgiamo che sono in epoche ristretta
Limitata nel tempo ha usato la violenza come strumento di affermazione della propria identità
La mafia è forte quando uno spaccato quando spara ed è potrebbe e costretta a sparare
E che siano oggi assistiamo ad un lungo periodo vidi cosiddetta non violenza
Almeno quella che si sente con il rumore alle pallottole delle bombe
E dobbiamo interrogarci perché la mafia a un tratto di continuità non so con i suoi comportamenti e nelle sue finalità
Ma persino in questi giorni scopriamo che
Qualche mese fa a Palermo c'è stato grandeur una grande operazione di polizia centottantuno arresti per avere una dimensione
E la più grande operazione dopo quella che fu fatta dopo le confessioni di Buscetta
Beh quei centottantuno
Personaggi che sono inquisiti sono stati arrestati
Più della metà meno di quarant'anni
Non c'era vantaggi
E l'altra cosa che caratterizza questa questo rapporto di polizia non perché la politica si deve ispirare il rapporto di polizia perché me
Latorre fece l'esatto contrario
Sulla politica indirizzare la polizia e la forza dell'ordine alle magistratura a indicare loro i terreni sui quali indagare apodittica anticipo persino alla stessa magistratura dell'epoca
Ma in quel rapporto di polizia che in questo rapporto che è uscito in queste settimane
C'è una cosa che per certi versi sconvolge
I commi omini e in alcuni casi i nomi sono sempre gli stessi anche rispetto a cinquanta anni fa cambiano le date di nascita
Perché ci sono i nipoti dei nonni mafiosi che hanno lo stesso nome del nonno ma cambiando la data di nascita cosa ci dice tutto questo
Che nella organizzazione mafiosa il carattere dinastico e di continuità è un tratto peculiare nella specificità mafioso
Quindi questo quel metodo
A cui ci siamo riferiti leggendo la relazione di Pio la Torre di Terranova il cui contributo fu anche dato da un altro giudice che poi è stato ucciso Rocco Chinnici
Perché l'intuizione dell'associazione mafiosa
Non nasce cioè pensare che in quell'epoca si introduceva un reato dove non avevi commesso direttamente il fatto che ti veniva in qui
Contestato ma il fatto di appartenere ad una metodologia di relazione mafiosa
In qualche modo chiamava ha una responsabilità diretta dal punto di vista penale buoni principio all'associazione mafiosa fu una rivoluzione
Non peraltro l'Italia è stata ed è il Paese che anticipato anche u dal punto di vista giuridico
Sistemi di contrasto alla mafia che non sono ancora adottati in diversi Paesi risolvere la segretaria l'Europa oggi è una delle frontiere su cui dobbiamo lavorare
Per uniformare il più possibile anche perché ci viene chiesto io ho incontrato qualche settimana fa dei parlamentari della Spezia
Che sono venuti a Palermo per conoscere la legislazione antimafia siciliana e nazionale
E chi li stanno vivendo un dramma
Il dramma di conoscere l'uno di conoscere un sistema non solo di violenza ma di infiltrazione del sistema istituzionale a cui non erano abituati e stanno cercando di capire come contrastarli adottando strumenti che sono state adottate vita ecco
Io credo che la torre ci ha insegnato un metodo e quel metodo abbiamo il dovere di continuare a portarlo avanti dando voce a quello che succede nei territori non affidiamoci soltanto
Nei rapporti di polizia Neale i rapporti del del di magistratura abbiamo bisogno che il territorio Dordi essere una sentinella attiva per impedire che la mafia torni ad alzare la testa
Grazie Antonello coscienza leggio Micelli che il presidente del Centro Studi io studi Pio la Torre
Che chiamo per dare un contributo nel frattempo abbiamo cambiato scenografia così Enza Rando il volto ieri e sono dei colleghi della Commissione antimafia
Ci raggiungono
Sì grazie per l'invito intanto no io mi resta da fare solo qualche valutazione perché si è detto tanto insomma se illustrata
Relazione vorrei dire due o tre cose innanzitutto dalla prima è questa
è l'unica volta quella della relazione di minoranza in cui la magistratura imparziale dalla politica
A conoscere specchi importanti della presenza della mafia nel territorio
Non è più successo
Ormai leggiamo gli atti giudiziari per capire cosa succede nella società
E la verità è che quel documento è un documento che presentava un quadro completo e antico bella società
Potrei no al coloniale i collegamenti insomma tutte le cose che conosciamo
Secondo
Nessuno sa cosa ci sia scritto nella relazione di maggioranza
Dal senatore Carraro io avviamento ho ho dovuto esercitarne anche su quell'anno non è marcio come come relazione però non la conosce nessuno perché è l'unico documento
Di quel tempo che hanno dato agli onori della cronaca e che è diventato materia di confronto di discussione e di scontro che violazione paradossalmente di minoranza
Questione cose servono secondo me a un po'a a chiarire il quadro del perché questa relazione è diventato un punto fermo della dell'azione o i cento cioè tutto il resto cose che si sono dette
E da lì che nasce la mossa l'idea che bisogna colpire i patrimoni perché perché l'arricchimento illecito l'elemento centrale su quello bisogna in qualche modo lavora
Questo è il e e la prima parte del ragionamento la seconda parte questa è un po'storico-culturale
Beh forse possiamo dire che
Con la relazione di minoranza la mafia esce dall'anonimato
E si comincia a uscire dagli stereotipi
L'onorata società insomma tutto questo tutta questa diciamo questo modo in qualche modo di esercitarsi per girare attorno al problema senza toccarlo mai
Succede una cosa molto o molto precisa
La marcia comincia a dare un volto comincia per un sistema di relazioni si comincia a capire via via che non ci troviamo di fronte a un fenomeno né sociologico ne è un fenomeno così strambo
La federazione del PC di Palermo nell'allegato di cui parlava Antonello Cracolici poco fa a un certo punto dice credo che questo sia anche illuminata come cosa dice non ci sono due macchine
Una testa alle attività criminali Eure è una cosiddetta di di atteggiamenti di costume
Perché ancora eravamo una fase nella quale bisogna dimostrare come diceva Antonello che la mafia c'era il sistema una forza aveva delle relazioni usava l'omicidio e via così discutendo ma nella società tutto questo non c'è
Non pensava non aveva il peso che era necessario
L'ultima cosa che riguarda la caratteristica di questa relazione e il fatto che dieci anni prima di Buscetta
Cominciano ad avere un quadro imporre aggiornato dalla presenza dalla mafia del territorio
Sappiamo come succede qualcosa succede a Palermo quali sono le cointeressenze dietro Palermo
Cominciamo a conoscere Trapani ad verso la Sicilia cominciamo ad avere un quadro il più chiaro possibile per il tempo ovviamente ma il più chiaro possibile della presenza mafiosa
In Sicilia per questo è diventato un documento storico
Perché è un documento il quale ha rotto un modello e ha cominciato a costruirne un altro
Certo è un altro tempo rispetto a oggi se mi posso azzardare avventurare
è il tempo in cui la mafia è un elemento di stabilizzazione moderata verbale
Diventeranno invece un'associazione eversiva poi
Quando arriveranno i corleonesi però per quel tempo per quel blocco che si era determinato dal documento più lucido sul quale in qualche modo potere razionale esempi sono tanti
Io li prendo velocemente
Il primo è
Almeno se guardiamo Palermo apolitico urbanistica della città
Sono successe delle cose che insomma e difficile dire
Adesso pensavo Antonello mentre raccontava le cose
Questo imprenditore Vassallo
Ha cominciato a costruire senza avere alcuna licenza
Di fu imprestata di corsa anzi gli fu stampata falsa di corsa da una municipalizzata di Palermo perché lui era un uomo di Ciancimino
Non era un appaltatore vile non avrebbe come li ha mai fatto l'appaltatore dirà se non gli fosse stato condannato vi fate voi
E da un giorno all'altro lui costruisce
Un'aria dove ci saranno trecento mila abitanti
Ha fatto talora
Quindi come dire
Quello che avviene nella società è qualcosa di molto profondo di molto pesante
Pensate alle
Sembra una cosa alle manutenzioni alle strade delle fondi a un appalto da cento miliardi negli anni Novanta era di cento miliardi è cominciato negli anni quaranta ed era rinnovato ogni anno annualmente
Ogni anno a non non c'erano appalti tre anni quattro amici né si faceva gare
Veniva rinnovato per trattativa privata cioè noi abbiamo convissuto con questo modello economico sociale
Ed è il modello economico sociale che evidentemente puntava una stabilizzazione del del del
Detto questo e chiudo
Ma
Noi oggi ci troviamo un altro torna
Poco fa parlavo della mafia vista come elemento di stabilizzazione moderata
Dagli anni ottanta in poi la storia cambiata e forse bisognerebbe riscrivere
La Commissione antimafia nazionale non voglio dire che sta cercando di depistare portarci d'altra parte però siamo lì vicino
Siamo in una fase nella quale
Il generale Mori
è il
E diventato in qualche modo punto di riferimento della della maggioranza dalla commissione
Siamo in una fase nella quale
Si tende a azzerare tutto il modello che avevano in testa adesso Falcone parlava di menti raffinatissime questi hanno derivati agli appaltatori di quattro soldi che hanno ucciso Borsellino
Cioè stanno deprimendo è buttando giù un modello che si era costruito un ragionamento basato evidentemente su elementi molto forti
E poi ci sono alcuni elementi che davvero non si può fare si può fare a meno di rilevare ora si rassegni no
A Palermo Cosa Nostra e i fascisti hanno avuto una fase di lunga convalida
Punto
L'hanno avuto non com'è l'uso di adesso posso sto dentro Johnston dentro le vie per drogati da diciamo geografica delle linee e io sono cioè linea ma Bellini a dire da una parte a quello già era i servizi
Comunque così è
Mangia negli Concutelli mollò Mariano Tullio Troia cioè
Sono tutte evidenze processuali unicamente sto inventando io
Dovranno fare i conti con il suo ex perché ritengono di dover coprire una cosa dalla quale potrebbero tranquillamente insomma fare a meno questo è tutto d'acqua ha spiegato quindi siamo in una fase nella quale abbiamo bisogno probabilmente di lavorare
Perché una nuova narrazione un nuovo modello una nuova analisi si possano si possa rimettere in campo questo è necessario perché abbiamo i delitti politici perché abbiamo le stragi perché abbiamo c'è un cumulo di cose sull'attuale dobbiamo spiega
Chiudo il
Come dire
C'è un elemento che obiettivamente andrebbe indagato
Anche per capire un po'la storia d'Italia connessi costruito vedete in in Germania in Irlanda in Spagna
Abbiamo avuto forze terroristiche che hanno
Come agito anche ma tutte queste organizzazioni terroristiche hanno avuto un inizio
I colonnelli in Grecia
Hanno avuto un inizio non ha figli la stessa cosa per la Spagna e via così scooter la verità e che in Italia il colpo di Stato non l'hanno fatto
Che
Questa diciamo
Che il il che l'Italia è stato un Paese che ha saputo respingere solitaria è l'unico Paese che convive da dal tempo di Portella della Ginestra cioè dal quarantasette come un modello terroristico saggistico e mafioso Perna mente
E questo è il tema che va indagato su quale in qualche modo bisogna ragionare finisco una citazione perché la trovo la trovo interessante Alfio Caruso
Che
Dedicata vigentina
Sono costretti storico che sono sono costretto ricorre ai catanesi
E Alfio Caruso in un suo libro dice una cosa che secondo me comunque insomma in qualche modo andrebbe andrebbe vista con maggiore attenzione e mi dice fino alla dissoluzione del comunismo l'Italia è stata teatro della più calda delle guerre fra mente e
Perché è sede del Vaticano ed è il più potente partito comunista Italia
Ora è una frase irriguardosa
Io la rendita
Però fa riflettere che forse lì c'è una delle chiavi di leva
Grazie Emilio andiamo rilasciò le conclusioni abbiamo costruito queste iniziative insieme con i colleghi della Commissione antimafia quindi come ci sono Walter Verini entrando aperta Provenzano Walter
La centrodestra si costa concentrando su questo dossier ma se mafia appalti in commissione un po'le cose che ha detto Emilio sono quelle che odio emergono anche e confondere il nostro mondo l'opinione pubblica su una gestione come dire faziosa anche dal dibattito che c'è stato fortemente della commissione
Sì grazie Anthony quando ho ascoltato all'inizio sia l'intervento della segretaria sia poi quelli di Franco la Torre di Francesca Terranova ma anche di Antonello e anche le introduzione dello stesso Anthony
Devo dire devo dire con sincerità
Mi mi mi pendeva anche un devo essere sincero quante dibattiti abbiamo fatti insieme no una certa commozione da un lato perché essere qui con Francesca Terranova e con Franco la Torre a cinquant'anni dalla relazione
Mi mi mi colpisce ma al tempo stesso una sorta di grande preoccupazione perché diciamo
La domanda è ma noi noi pur avendo qui vicino a me personalità autorevoli della politica della la lotta alle mafie saremo all'altezza di quella storia di quell'impegno di quella testimonianza di quel sacrificio
E la domanda non retorica credetemi anche perché
Noi abbiamo davanti un po'quello che adesso il Micelli diceva e che in qualche modo è riecheggiato abbiamo una Commissione parlamentare antimafia nel guidata e soprattutto
Numericamente
E con una destra prevalente che ha assunto una decisione anzi due decisioni
La prima quella di riscrivere la storia soprattutto del periodo delle stragi in qualche modo è stato già detto bene cercando di cancellare ogni possibilità di ferimento al fatto che all'epoca quelle stragi non furono causate soltanto da un filone Mafia e appalti che pure c'era che pure c'era nessuno nega questo
Ma cercando di cancellare di negare ogni possibile relazione ogni possibile nel rapporto con i cambiamenti politici del Paese
Legami legami con forze politiche che all'orizzonte stavano cercando di sostituire i partiti della cosiddetta Prima Repubblica e di cancellare ogni relazione con l'estremismo nero
Secondo noi in queste cose sono politicamente storicamente incancellabili però questa è la linea questa è la linea via D'Amelio come accelerazione di per evitare la verità su mafia e appalti
Questo dobbiamo farci i conti noi saremo in qualche misura lo auspicava
La nostra segretaria noi faremo una relazione di minoranza che certamente credo purtroppo non passerà alla storia come questa insomma per ovvi motivi di e tuttavia
Noi siamo determinati a contrastare questa riscrittura e l'abbiamo fatto cercando di occupare gli spazi possibili cercando le audizioni non solo di Salvatore
Borsellino della all'avvocato epici ma anche di Giancarlo Caselli
Che veramente con un filo di voce
è stato anche quello un'emulsione venuto per ben due volte da Torino in condizioni di salute certamente non buone per fare il suo dovere civico e a raccontare Caselli lo può fare meglio di tanti altri
Quegli anni quei legami e quella storia
La seconda decisione che questa destra ha preso e quella non solo quindi con Mario Mori sul non solo sullo sfondo ma che spesso detta i tempi ha dettato tempi è qualcosa di più ai membri della Commissione antimafia ma anche quella di non occuparsi delle mafie di oggi
In questo senso la relazione di cinquant'anni fa ha una sua vitalità ha una sua attualità anche come metodo di analisi la complessità cioè oggi anche qui tornello Cracolici diceva quello che che che che che sappiamo che le mafie quando lo sparo non è perché non ci sono ma perché fanno altri tipi occupano altri tipi di ambiti
Non solo quelli che conosciamo la penetrazione dell'economia ma anche ambiti su cui lo stato staccato qualcosa pongo una domanda non polemica
Penso al fatto che oggi mafia anche a livello internazionale di qui la dimensione sovrannazionale
E hanno criptato le loro piattaforme digitali
Per non essere penetrate al tempo stesso hanno investito miliardi penetrare alte piattaforme magari di
Multinazionali di gruppi imprenditoriali privati distanti
Di stati apparati dello Stato per penetrare rubare dati Suppa rifare dedicati magari non li conosciamo perché questione che poi appartiene alle trattative dell'Intelligence
Ma le mafie oggi sono a un livello così sofisticato di pericolosità che minano davvero come lo hanno fatto con le armi con le stragi altre volte la democrazia e la sicurezza di qualsiasi Paese democratico dell'Italia per esempio
E l'altra cosa infine che questa maggioranza non solo in Antimafia in questo caso non solo in Antimafia fa
E quella di cercare di indebolire smantellate per certi aspetti dei prestiti dei presìdi che la legislazione antimafia ha conquistato con le unghie e con i denti grazie soprattutto a sacrifici alle lotte di quegli anni agli esempi di quegli anni
Presi di che di legalità e di contrasto che sono fondamentali
Di all'abuso d'ufficio via il traffico di influenze via solo quarantacinque giorni di tempo per le intercettazioni anche per reati di corruzione
Derubricazione di tutto quello che significa lotta per i reati contro i reati della pubblica Bisconti alla pubblica amministrazione
Attacco anche a chi è chi racconta queste cose si chiama giornalismo di inchiesta
Non vogliono fare una legge contro le querele temerarie c'è un insieme cioè di debbo di tentativi di indebolimento di presidi di legalità e che che sono cose di oggi ecco parlare
Del passato loro per riscrivere la storia ma anche per la nonna
Cadere il tempo in Antimafia per parlare delle Marche via oggi di come penetrano di come faccio la dico come con una battuta
è talmente invasiva a oggi la penetrazione delle mafie non solo nell'economia legale e non solo negli appalti ogni loro con i subappalti a go go indeboliscono anche questo settore di di contrasto
Ma anche talmente invasiva nelle pubbliche amministrazioni della politica ci sono intere zone nelle quali comuni vengono sciolti allora proposto di separazione della delle carriere Anthony lo diciamo sarebbe ora se poco qualche carriera si deve separare si separasse quella di certi politici da quella di certe in organizzazioni mafiose pensiamo ultimi episodi nell'Agro Pontino nel sud pontino e Aprilia a Minturno con Gaeta
Informi e così via e il suo è un indagine lattina
Eccoli quando vogliamo andare in missione c'è freno a mano tirato non si può andare non per risolvere ma per dare dei segnali voglio davvero chiude anziché fare allora restare Liam prendere
Il frustrazione no noi sparsi cerchiamo da da un lato di contrastare questi disegni e lo facciamo devo dire con un un gruppo che ha le forze che hanno anche fatto da da persone davvero che molto politicamente robuste competenti anche non sto parlando di me
E dico sul serio
Ma per esempio noi porteremo a casa porteremo a casa la legge liberi di scegliere
La legge liberi di scegliere una battaglia storica di libera e l'abbiamo conquistata grazie alla tenacia di questa signora che qui entrando che ha passato
Negli ultimi vent'anni della sua vita occuparsi di queste cose ma alla fine aver coordinato quel comitato con la sua tenacia portato all'unanimità la Commissione a licenziare una legge che è una battaglia storica di libera di emancipazione
Da quei contesti per i minori soprattutto per le madri magari su giocate da atto che patriarcato patriarcato mafioso
E magari approveremo il Parlamento all'unanimità una legge che comunque è una avanza mento è un risultato pur in questo contesto di difficoltà
Potremmo tenere anche qualche altra cosa
Come dire di rilievo minore che riguarda i rapporti tra la 'ndrangheta e gli ultrà degli stadi oppure il levitare che scolpiscono la legislazione indeboliscono sui beni confiscati voglio dire che cerchiamo spuri minoranza di ottenere degli spazi e di contrastare un uso politico
Della commissione che questi vogliono fare per esempio con un paradosso applaudono letteralmente applaudono in Commissione antimafia il generale Mori e vogliono cacciare dalla Commissione antimafia
Federico Cafiero de Raho e e Scarpinato verso i quali noi non è che ci appiattiamo non siamo appiattiti Penon pensiamo che abbiano ragione su tutto ma diamine
Vogliono cacciare dei magistrati che hanno preso e hanno speso la vita contro le mafie
E dicono applaudono un signore il suo attendente De Donno che in Commissione antimafia a nostra domanda hanno risposto
Nove stimo stimavo estimo Dell'Utri condannato in via definitiva per associazione mafiosa per quella legge che di cui avete fatto riferimento
Questo il clima ciononostante cerchiamo di di combattere
Ho finito davvero qualcuno prima tra ecco un appello Franco signora Terranova
Io non ho mai sulle questa mia ultima esperienza parlamentare ha vent'anni quando la relazione fu approvata già facevo politica nel Partito comunista ho avuto la fortuna una volta di conoscere il papà di di Franco Pio a una conferenza agraria del Partito comunista della Regione Umbria lui era responsabile agrario dell'agricoltura e della del nazionale
E tutto qui il mio rapporto però me lo ricordo quella roba e me la ricordo come come il fatto che anche in periferia fece colpo
Ecco allora c'era anche però sull'onda anche motiva in quegli anni c'era un'antimafia unità
Parlo di antimafia sociale unità
C'erano delle personalità che insieme combattevano ed erano la sponda ideale anche di una battaglia politica in Parlamento nell'istituzione
Oggi dobbiamo lavorare perché l'antimafia sociale che pure c'è che pure esiste e che pure combattiva appartiene da libera da don Ciotti però trovi il modo di essere di nuovo coesa e questo dobbiamo farlo perché non possiamo regalare divisioni incomprensioni è un tema che riguardano la Commissione antimafia riguarda in generale la politica e il Paese mi auguravo grazie ancora Anthony per questa cosa
Che due cose cinquant'anni dalla relazione l'attore Terranova
Ottant'anni dalla Costituzione due carte due carte diverse ancora di stragrande attualità e che dobbiamo entrambe dicembre
Grazie Walter siamo un volume di perché abbiamo superato quasi l'ora e mezza nel dibattito quindi do la parola ora carenze poi avrebbe per le conclusioni sa che è responsabile in segreteria nazionale del dibattimento per la lotta alla criminalità organizzata che sta facendo in questi anni un grande lavoro in commissione al partito protocollo libere di scegliere come ricordava l'altra
Beh la legge in condizione la legge che stiamo diciamo che abbiamo depositato no intanto grazie grazie tanto variamo bombardamenti ancora Grazia Francescato Terranova e
Grazie anche per avere voluto questo momento che è importante perché a volte cioè ricordare non è naturalmente un esercizio di memoria ritardare la i cinquant'anni della relazione di minoranza appunto è un atto politico lo diceva prima la segretaria
è una scelta precisa di campo e soprattutto Hermann mio parere un modo per interrogarci
Su che cosa significa oggi antimafia lo ce lo stiamo facendo anche del del partito non a caso la segretaria voluto proprio dentro il partito un dipartimento della pineta organizzata che sta facendo un lavoro che sta facendo un lavoro
Quelle ore né che ci ha insegnato Pio la Torre ci sarà Terranova fece conoscere il territorio e commentati dal possesso uno strumento nei territori anche per non lasciare soli i territori ecco
Allora quella relazione lo avete letto tutta in tanti nasce appunto dentro questa Commissione antimafia che al termine dei lavori voleva offriva al Paese una lettura rassicurante no la mafia come fenomeno criminale circoscritto arretrato quasi residuale un problema di ordine pubblico più che di democrazia o di qualità della democrazia
Platone rifiuta quella lettura e lo fa con lucidità con rigore
Ma anche forse a volte io ho letto spesso sia quando ho fatto la tesi all'università se quando preso questa funzione la relazione a volte con tanta solitudine che oggi ancora colpisce no perché eticamente dire gli allegati l'abbiamo letti i nomi e cognomi rappresentare capire quella che era in quel momento la borghesia mafiosa quella che in quel momento come andava invece parlare dare i nomi quando si dà il nome a qualcosa
Lei così esistono e questo diciamolo ha fatto un esercizio importante quindi per per la Torre la mafia non era non è una patologia marginale della società italiana
Era un sistema preciso di potere un sistema che intrecciava violenza e consenso criminalità ed economia interessi legali e pezzi importanti delle istituzioni
Un sistema che cresce dove lo Stato arretra ma anche dove lo Stato si rende spesso complice e qui la prima grande rottura
Chi fa e che nella relazione lo si vede in maniera chiara nella sua analisi la mafia non come altro rispetto alla società ma come un fenomeno profondamente interno ai rapporti sociali ed economici
Nella relazione appunto c'è un'intuizione che allora apparve quasi scandalose che oggi ci sembra evidente perché abbiamo fatto grandi passi avanti lo diceva anche Franco Latorre la mafia non vive di pistoleri
Vive di capitali ma da sempre prima si sentiva più le pistole ma sempre vissuto di capitale parlavamo di Cassina di Buscemi
Vive gli appalti di Randy di speculazione edilizia di controllo del territorio trasformato il il valore economico
L'attore lo dice in maniera chiarì cosa che Alice non si colpiscono i patrimoni se non si interrompe l'accumulazione mafiosa ogni repressione penale è destinata a fallire ma lo diceva nel settantasei nel settanta negli anni settanta
Ed è una verità anche allora la politica non vola politica non voleva ascoltare Vobarno ascoltare
Ed è un è una verità però che ancora oggi rischiamo di dimenticare questo diciamo è oggi quando ci poniamo che cos'è oggi l'antimafia cosa oggi anche la politica come la deve porre al centro l'Antimafia
Ma la relazione di minoranza va anche oltre perché nomina una parola che da nel settantasei poche avevano il coraggio di pronunciare fino in fondo responsabilità
Responsabilità della politica delle classi dirigenti di chi per convenienza opportunismo calcolo elettorale ha accettato di convivere con il potere mafioso
Quindi però Pio la Torre non costruisce l'Antimafia moralistica costruisce un'attiva sia politica nel senso più alto del termine capace di interrogare i rapporti di potere le scelte economiche le diseguaglianze sociali
Quando ci parla delle lotte di contadini dell'acqua per l'acqua per le terre non a caso quella redazione appunto rimane di minoranze in quel momento non a caso serviranno altri anni altre stragi
Altro sangue perché quelle idee trovino finalmente spazio anche nell'ordinamento della nostra Repubblica
Eppure se oggi parliamo di quattrocentosedici bis di sequestro e confisca dei beni depressione dei patrimoni mafiosi lo dobbiamo a quella visione poi quella relazione di minoranza si traduce in legge che la legge La Torre Rognoni
Ed è una visione però che diventerà legge dopo che l'assassino
Di più l'attore del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel nel mille novecentottantadue siamo dal settantasei al mille novecentottantadue ed è impossibile non ferma su un momento anche su questo punto perché qui la memoria si fa scomoda Pio la Torre non è stato ucciso perché combatteva la mafia
E stato ucciso perché metteva in discussione sistema di interessi perché indicava la saldatura chiara tra criminalità organizzata economia e politica
Che però perché proponeva uno stato che non si limitasse a reprimere ma che fosse capace di trasformare le condizioni materiali che alimentavano il potere mafioso
L'omicida di Pio la Torre e quindi un omicidio politico-mafioso anche se ancora oggi spesso sentiamo e questo lo dobbiamo vere molto chiara la preoccupazione questa verità la sicula mediare
Confondere distorcere sostenendo che gli omicidi l'attore anche quelli Mattarella sono solo vicino a Chioggia il lavoro che si sta facendo in Commissione antimafia lo diceva prima Walter quindi mettere al centro della politica la lotta alla mafia e la corruzione
Significa anche capire perché è stato ucciso Pio la Torre e qual è stata la strategia stragista della quale ancora non conosciamo pienamente la verità
Cinquant'anni dopo quella lezione tutt'altro che superata anzi e dal magicamente attuale oggi le mafie lo diceva anche Gracco dieci prima
Non è che anche in Commissione antimafia regionale la madre sono meno visibili non solo al Sud ma anche al nord meno sanguinarie più integrati nei circuiti economici e finanziari
Hanno cambiato anche linguaggio strumenti strategie ma continuano a prosperare dove i lavori povero dove i diritti sono fragili dove la politica rinuncia alla propria funzione di guida e di controllo
E allora la domanda che oggi ci poniamo è che ci dobbiamo porre che cosa è stata la relazione di minoranza di Pio la Torre la domanda vera non etico testata ma la domanda vera è che cosa facciamo oggi
Perché ricordarla senza assumerne le conseguenze la responsabilità sarebbe una forma di ipocrisia ricordarla significa accettare anche l'antimafia non è neutra
Che chiama in causa le scelte economiche il modello di sviluppo il rapporto tra pubblico e privato tra stato e mercato
Significa riconoscere che non esiste una vera lotta alle mafie senza una lotta disuguaglianze senza un lavoro dignitoso sensore come mia mia trasparente senza istituzioni credibile in questo senso Pio la Torre ci parla ancora
Ci parla quando denunciamo l'uso distorto degli appalti lo diceva la segretaria
Ci parla quando difendiamo il valore sociale dei beni confiscati ci parla quando difendiamo i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici ci parla quando rifiutiamo l'idea che la legalità sia solo una questione ripristina
E non anche una politica di giustizia sociale
La sorella sua relazione di minoranza e a tutti gli effetti un manifesto dell'Antimafia costituzionali si lo diceva anche la segretaria un'antimafia che non separi legalità e diritti che non separa sicurezza e democrazia che non separa lotta alla criminalità e qualità della democrazia
Concludo dicendo che
Con una considerazione che credo sia il senso più profondo di questa ricorrenza ricordare che la torre oggi non significa collocarlo nel passato significa portarlo nel presente significa sceglie da che parte stare quando la legalità diventa scomoda
Quando colpisce interessi forti quando chiede una politica di essere all'altezza
Che dalla politica che sta all'altezza della responsabilità e noi stiamo cercando di farlo la segreteria che ha voluto fortemente la segretaria il dipartimento delle cavità organizzata Stame viaggiando nei territori stiamo ascoltando i territori stiamo vedendo
Quali sono le varie nuove forme dell'attività organizzata ma
Dobbiamo stare anche attenti noi abbiamo una ottima legislazione antimafia l'abbiamo scritta corsa anche l'abbiamo detto
Ma stiamo attenti che ci sono segnali chiari precisi di indebolimento senza vederla chiaramente ma l'indebolimento avviene Mammano poi si scava assente in ogni in ogni diciamo
Come dire strumento legislativo i di non solo di repressione ma anche di prevenzione su questo lo Forlì vediamo nel sui temi delle delle dei beni confiscati sull'interdittiva antimafia quindi in questo momento quello che ci chiede più la torre che ci parla di una torre di quello che dobbiamo difendere con gli strumenti che questa democrazia per una migliore qualità della documentazione che grazie
Grazie ai genitori ringraziare tutti coloro che in presenza hanno assistito a questo
Momento di approfondimento sulla relazione antimafia ringraziare ancora Franco la Torre
E
Francesca Terranova che ringraziare coloro che ci hanno seguito anche sui canali social Pepper per le conclusioni ma io ringrazio tenta di ieri Chiara Braga per avere blu
Tora ospitato in questo momento di ricordo importante io faro conclusioni ma davvero l'ultimo intervento di questa giornata che è stata già
Lunga e secondo me importante che ha fatto
Emerge ancora una volta quanto la figura di Pio la Torre appartenga al patrimonio dell'Italia è un costruttore della democrazia italiane per questo lasciatemelo dire qualche settimana e distanza delle polemiche sulla legge di bilancio
Io sono molto felice che la Repubblica italiana si impegni per il centenario di io o la Torre per ricordarlo anche a livello nazionale voglio dire
Qualche cosa sulla a relazione perché diciamo e molti vostri interventi sono stimolanti anche per capirne meglio a mio avviso le ragioni dell'attualità
La relazione Latorre e Terranova nonché il deputato del ragno firmata così talvolta impressione
è realtà un punto di approdo un punto di partenza è il punto di approdo nell'analisi
Di cosa non dello studio oggetto dello studio ma di trent'anni di lotta politica alla mafia condotta mondo nuovo solo ma da un partito da un sindacato dopo i mento questo lo ricordava Antonello Cracolici io credo sia molto importante ribadirlo
è una delle ragioni dell'inattualità
Erano stati discussione la seconda è che anche il punto di partenza perché nell'analisi che poi lui fare l'Amati turbare la mafia imprenditrice da lì scaturiscono le proposte gruppo lo porteranno alla morte anche una relazione di frontiera o meglio che si muove sulla frontiera tra che cosa tra l'analisi e la ricostruzione
Di un vecchio blocco conservatore di reazione
Che entra in crisi ma che invece si era protratto dalla formazione dello Stato unitario fino al dopoguerra e più la torre lo ricostruisce tutto nelle sue articolazioni l'aristocrazia
La chiesa un pezzo della magistratura l'alta mafia che veniva inglobata
E la ricostruzione di un nuovo blocco legato alla Reggina predatoria alla prevaricazione che violenza come ricordava prima Francesca Terranova anche quando non spara un blocco informazione tra contraddizioni conflitti le guerre di mafia
Innescano in quella a stagione spazi di battaglia politica in cui collocava un'azione divoratore Calò era solo un'azione di denuncia
O di
Come dire di di volta ora azione politica su questo torneo
O o alla fine oggi forse l'interrogativo al quale non siamo nelle condizioni di rispondere quale nuovo blocco si sta formando
In termini di reazione con le sue dimensioni internazionali che venivano ricordati prima con i suoi
Strumenti che si collocano sulla frontiera dell'innovazione quale ruolo le mafie stanno giocando in questo blocco
Questa relazione è stato ricordato prima era una relazione di minoranza narrazione di dissenso Emilio Miceli ha ricordato una cosa importante secondo me
Che in realtà anche la relazione Carraro la relazione di maggioranza erano a reazioni che faceva dei passi avanti importanti allora su cosa
Pio la Torre concentrava la sua rinuncia di inadeguatezza di reticenza di curare l'azione del rivelatore io una cosa molto semplice adesso a Bari giocosi quella relazione diceva il peccato ma non il peccatore e Louis questa cosa ma poteva accettare
Perché lui diceva patria è un fenomeno di classi dirigenti e quindi svolge una funzione perché un pezzo di storia dalla mafia ma anche di storia politica una ricostruzione delle responsabilità delle classi politiche anche delle classi della democrazia cristiana
Che porta avanti con una lucidità e una stagione questo voglio tornare alla fine in cui il partito comunista sta lavorando alla solidarietà nazionale con la democrazia
E in cui siamo tenuti risultati importanti siano tenuti per la le dimissioni di Ciancimino
Che non era una cosa da poco sul piano politico rabbia laddove si interroga non solo lui diceva qua non è sono Ciancimino è come si arriva a Ciancimino
Ecco la reazione ricostruisce le cose che venivano ricordate prima da Franco gioia Lima che peraltro erano coi passando a storie come andreottiani perché Andreotti diciamo capo di tutti i mali erano erano tanti Fagnani
è una compagnia ed era tutta la Democrazia Cristiana no perché la democrazia disagi piace no antimafiosi ma come sempre ricordato
Emanuele Macaluso Giuseppe Alessi che le fondatore alla Democrazia cristiana in Sicilia e nel due mila e tre rilascia interviste intuisce che volete noi dopo del dopoguerra per fermare i socialisti e i comunisti
Abbiamo fatto un patto con la mafia toghe trattativa
E allora è che e perché perché piantone questo CCD dice guarda che c'è tutte le volte che c'è una spinta alla trasformazione al cambiamento entra in campo
Lungo blocco della conservazione
Che va a colpire gravosa e sarebbe accaduto ancora in quegli anni mentre Pio la Torre stava scrivendo quella cosa di cui lui è protagonista
E questo ci deve puntare ci deve portare un'altra riflessione che non riguarda solo le classi dirigenti siciliane perché queste classi dirigenti siciliana no legami con le classi dirigenti nazionali
Ernesto Ruffini il cardinale lo zio del
Il vino certissimo amico nostro Ermes Ernesto e e era e l'ho il nipote era Attilio Ruffini appunto che era diciamo perbenista della Repubblica
Questo voglio dire cioè noi dobbiamo anche secondo me stesso ci sfugge questa cosa interrogarci su un punto che quello che poi è la Torre cioè della natura delle classi dirigenti italiane la costruzione del nostro Stato
Che sono classi dirigenti che hanno utilizzato la violenza non solo la violenza delle solleva una violenza della Provincia prevaricazione per affermare i loro interessi per la sopraffazione
E per il potere come in nessun altro Paese democratico la democrazia ha vinto dice Sergio Mattarella
Ma democrazia ha vinto in questo contesto e noi dobbiamo essere consapevoli ancora oggi
Poi c'è tutto il tema di vari poli ma chiariti poi diciamo Masi politica ma qua violatori ci dice Mario impresa
E ci parla di questo concetto di compenetrazione che qualcosa di diverso che va molto al di là di quello che poi è stato spesso utilizzato che oggi a mio avviso rimane inadeguato che quello dell'infiltrazione cioè una cosa diverso di parlare
Di compenetrazione avere un po'sopra la lunga su questo voglio dire che è stato
Bello oggi io ringrazio la Presidenza di Francesca perché abbiamo voluto ricordare il ruolo decisivo che ha svolto Cesare Terranova anche nella relazione Cesare Terranova è stato il primo giudice istruttore che ha fatto paura la mafia
In Sicilia e perché ha fatto Corona lavate perché per la prima volta di dato in comune di Palermo come il luogo in cui si stavano consolidando il governo degli interessi mafiosi e Cesare Terranova ci ricorda una cosa
Della novità che si stava determinando nella magistratura nel nostro Paese dopo l'approvazione la Costituzione perché perché era di statura a cui diciamo si garantiva l'indipendenza e l'autonomia per la prima volta
Questo che questo è di attualità
Perché una maxi misura indipendente autonoma riusciva indagare cosa cioè un pezzo del sistema di potere
E non l'ha fatto quando è stato scritto sulla carta punitiva perché la Costituzione è stata approda nel quarantotto ma per avere una magistratura indipendente che facesse quel lavoro che è facile Terranova non bastano e così scritto sulla carta abbiamo dovuto aspettare trent'anni
Di mutamento sostanziale quindi non basta scrivere sulla carta o lasciare scritto sulla carta costituzionale che la Magistratura indipendente autonoma se
Non lo è più e mi fa impressione la relazione io coi ripassano riletta proprio stamattina perché sempre un piacere diversa con tutte le cose per esempio ricorda sempre Sergio Lima degli allegati li ricordava Antonello che sono veramente emozionati allegati scritti negli anni Sessanta dalle federazioni
Il Partito Comunista ma ancora nel settantasei vicino casa mia a Mussomeli il pretore reggente si chiamava allora perché non c'era perché mancava da due nominato
Era diciamo un notabile di Mussomeli era il migliore amico di Genco Russo del capomafia
Cioè nel settantasei ancora per lire a proposito la magistratura tutti diciamo si svolse quel ruolo c'è un'altra cosa e di attualità
Che una lettura attenta di questa relazione sarà che c'è una fresca miglia mi abbia su cui viene mi ha veramente colpito il riconoscimento dei diversivi della destra
Cioè questa relazione lui smaschera i diversivi che la destra fa nella discussione in Commissione antimafia una lettura Intini intelligentissima Mai pigra e coraggiosa difende l'operazione Milazzo
Dipende l'operazione Milazzo perché la destra dice e vuole scrivere quella relazione che l'operazione Milazzo si di fu il momento più alto tra vidi in cui la mafia contro la Sicilia invece no spiega Pio la Torre assumendosi una responsabilità enorme perché nessuno lavora difende l'operazione Milazzo
Dice no non è vero noi con l'operazione Milazzo vogliamo cambiare i consorzi di bonifica
Dire dipendente la Camera che non a caso oggi ci vogliono ritornare sulla una mafia appalti
Già c'è una una grandissimo anche anche il coraggio politico lettura politico ma come straordinario per esempio allora nel settantasei non si sapeva nulla
Cose che torna nazionali non si sapeva nulla della partecipazione dell'Amati tentativi di golpe alle trame nere del Paese su cui fra qualche giorno dopo domani presenteremo il libro di Luthor ed importante e lo scrive nella relazione idiomatiche ligio se ne va
Al nord
A e alla vigilia la della di Piazza della Loggia e dice attenzione che nella penetrazione elevati al Nord anche lei fa una lettura sugli strumenti
Il con fino che cosa che ruolo sta avendo c'è una lettura così va be'io non voglio parlare onde voglio dire su questo punto mi fa sempre sul ridere un po'quando gli dice
Non è solo mafia
Da anche con le migliori intenzioni perché questa relazione più laddove c'è una mafia Nothing ma è stato solo manda se fosse solo ma abbiamo sarebbe mafia
Non solo Celik è chiaro che non è solo mafia adoratore fa un salto in più da questa considerazione che il la sintesi di questa relazione lui dice sarà Marchionne sommaria
L'antimafia non può essere solo antimafia
La prima abbia deve essere
Diciamo una proposta generale di politica
E anche antimafia nello specifico e mentre presenta questa relazione di minoranza approva le proposte che la Commissione complessivamente va la stessa commissione le proposte alla
Parlamento ma poi diciamo parla di tutto quello che serve e lavora su tutto quello che serve forse questa è l'unica critica che mi sento di fare anche Franco ha citato
L'auto-governo ce l'aveva troppa fiducia secondo me sull'autogoverno democratico in particolare delle regioni vivo
Era un regionalista convinto forse il senno di voi diciamo mondo per
Colpa sua ovviamente così ma lavora soprattutto alla solidarietà nazionale perché nel nel momento stesso in cui su questo che fa quest'attacco così duro questa rottura così dura
Con il sistema di potere denuncia e fa i nomi a Democrazia Cristiana
Lui dice attenzione perché questa cosa entra in crisi e qui si apre uno spazio di battaglia politica perché io vedo un uno schieramento sempre più ampio anche all'interno della Democrazia Cristiana che ora esprime una volontà di cambiamento perché quel sistema entra invece io lì vicino il filo vicini fino col Governo Mattarella che anticipa il la solidarietà nazionale
Le date tu hai
Citato un rosario evitate io voglio citare quello che avviene in pochissimi mesi li fa impressione quattro febbraio
Relazione di minoranza rottura
Fortissima dei magazzini Scala ad aprire lo stesso Pio la Torre e protagonista
Di un salto riformista del Partito Comunista in cui si astiene per la prima volta su un intervento straordinario al Mezzogiorno e sulla Cassa del Mezzogiorno perché dice ora è azionista di qua
Dobbiamo dare quelle risposte che liberano al ricatto del bisogno e nel luglio del settantasei tutto il partito comunista viva
Al cosiddetto governo della non sfiducia e in Sicilia si lavora sulla solidarietà autonomistica che poi avrebbe portato al governo o Mattarella
E
Anche in quella stagione di cambiamento come in altre fasi della storia come nel in quel glorioso quarantasette quando le forze popolari raggiunsero in Sicilia la maggioranza rivolge furono stroncate a Portella della Ginestra
Anche i vantaggi nel cambiamento viene stroncata con le morti di Moro Mattarella Pio Latorre
Allora ci sono tante cose attuali questa storia a cominciare dal fatto che gli ultimi nei figli ultime settimane Antonello ricordava agli arresti ma il procuratore
Di Palermo ci parla di borghesia mafiosa
Le evidenze ci raccontano di guida continua riservata interlocuzione tra esponenti mafiosi esponenti di amministrazioni locali che hanno
Riferimenti politici siamo di fronte a un tentativo riduzioni in lista io lo chiamerei così
Che sta facendo la commissione nazionale antimafia sulla lettura persino delle stragi come se non ci fossero le stragi del novantatré
Come se non ci fosse una un qualcosa che riguardasse l'intero Paese inediti una strategia riduzioni stabilito
Che riporta fissino le stragi punto più alto d'attacco allo Stato quasi a una dimensione regionale invece quello che ricordava Enza che ha ricordato la segretaria prima un tentativo di smantellamento di un armamentario
Di contrasto alle mafie chi si deve anche la figura di Rio Latorre c'è stata una stagione politica
In cui forse questa figura Franco era un po'caduta non dico nel dimenticatoio ma riportata a una dimensione esclusivamente regionale nera memoria
E tanto più la figura di Cesare Terranova oggi io penso che la giornata di oggi e il lavoro che faremo nelle prossime settimane i prossimi mesi
Servirà e dovrà essere testimonianza di quanto queste figure siano diventa siano diventato un patrimonio del Paese quella relazione di minoranza voglio ricordare è stata adottata poi dalla Commissione nazionale antimafia dottor con Rosi Bindi vicepresidente
Sono un patrimonio della società italiana
Che svolge una funzione importante apparire quel centro Pio la Torre altre realtà che secondo me dobbiamo coinvolgere in questo percorso è un patrimonio anche il nostro partito voglio dirlo anche a livello nazionale ma questo ci richiama un impegno alcune
E alcuni impegni ci siamo presi anche oggi mi pare poi
Proveremo a esserne all'altezza

