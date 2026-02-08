Registrazione video di "43° Congresso del Partito Radicale Transnazionale (ultima giornata)", registrato a Roma domenica 8 febbraio 2026 alle ore 10:12.



L'evento è stato organizzato da Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.



Sono intervenuti: Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Angelica Russomando, Ivan Innocenti (Membro del Consiglio Generale del Partito Radicale), Bruno Mellano (già garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Piemonte), Claudio …

Scaldaferri (Iscritto al Partito Radicale), Fabio Federico (coordinatore del Comitato per il Sì "Pannella - Sciascia - Tortora"), Michele Minieri (iscritto al Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Ruben Della Rocca (giornalista, già vice presidente e responsabile Comunicazione della Comunità Ebraica di Roma), Giuseppe Di Leo (giornalista vaticanista di Radio Radicale), Angela Furlan (avvocato, membro della Segreteria del Consiglio generale del Partito Radicale), Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale), Maurizio Turco (Segretario del Partito Radicale), Fabrizio Fabi (Membro del Consiglio Generale del Partito Radicale), Gianpaolo Catanzariti (avvocato, responsabile nazionale dell'Osservatorio Carcere dell'UCPI), Simona Giannetti (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Partiti, Politica.



La registrazione video del congresso ha una durata di 2 ore e 12 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

