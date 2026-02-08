08 FEB 2026

43° Congresso del Partito Radicale Transnazionale (ultima giornata)

CONGRESSO | - Roma - 10:12 Durata: 2 ore 12 min
Organizzatori: 
Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito
Registrazione video di "43° Congresso del Partito Radicale Transnazionale (ultima giornata)", registrato a Roma domenica 8 febbraio 2026 alle ore 10:12.

L'evento è stato organizzato da Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.

Sono intervenuti: Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Angelica Russomando, Ivan Innocenti (Membro del Consiglio Generale del Partito Radicale), Bruno Mellano (già garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Piemonte), Claudio Scaldaferri (Iscritto al Partito Radicale), Fabio Federico (coordinatore del Comitato per il Sì "Pannella - Sciascia - Tortora"), Michele Minieri (iscritto al Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Ruben Della Rocca (giornalista, già vice presidente e responsabile Comunicazione della Comunità Ebraica di Roma), Giuseppe Di Leo (giornalista vaticanista di Radio Radicale), Angela Furlan (avvocato, membro della Segreteria del Consiglio generale del Partito Radicale), Diego Sabatinelli (presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale), Maurizio Turco (Segretario del Partito Radicale), Fabrizio Fabi (Membro del Consiglio Generale del Partito Radicale), Gianpaolo Catanzariti (avvocato, responsabile nazionale dell'Osservatorio Carcere dell'UCPI), Simona Giannetti (avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Partiti, Politica.

La registrazione video del congresso ha una durata di 2 ore e 12 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

  • Diego Sabatinelli

    presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito

    10:12 Durata: 1 min 52 sec

  • Angelica Russomando

    10:14 Durata: 12 min 23 sec

  • Ivan Innocenti

    Membro del Consiglio Generale del Partito Radicale

    10:27 Durata: 2 min 35 sec

  • Bruno Mellano

    già garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Piemonte

    10:29 Durata: 9 min 53 sec

  • Claudio Scaldaferri

    Iscritto al Partito Radicale

    10:39 Durata: 14 min 9 sec

  • Fabio Federico

    coordinatore del Comitato per il Sì "Pannella - Sciascia - Tortora"

    10:53 Durata: 11 min 59 sec

  • Michele Minieri

    iscritto al Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito

    11:05 Durata: 7 min 53 sec

  • Ruben Della Rocca

    giornalista, già vice presidente e responsabile Comunicazione della Comunità Ebraica di Roma

    11:13 Durata: 10 min 28 sec

  • Giuseppe Di Leo

    giornalista vaticanista di Radio Radicale

    11:24 Durata: 13 min 31 sec

  • Angela Furlan

    avvocato, membro della Segreteria del Consiglio generale del Partito Radicale

    11:37 Durata: 8 min 5 sec

  • Lettura Mozione Generale

    Diego Sabatinelli

    presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale

    11:45 Durata: 6 min 34 sec

  • Maurizio Turco

    Segretario del Partito Radicale

    11:52 Durata: 10 min 17 sec

  • Illustrazione, Discussione e Votazione Emendamenti alla Mozione

    Diego Sabatinelli

    presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale

    Fabrizio Fabi

    Membro del Consiglio Generale del Partito Radicale

    Maurizio Turco

    Segretario del Partito Radicale

    Gianpaolo Catanzariti

    avvocato, responsabile nazionale dell'Osservatorio Carcere dell'UCPI

    Ruben Della Rocca

    giornalista, già vice presidente e responsabile Comunicazione della Comunità Ebraica di Roma

    Simona Giannetti

    avvocato, consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito

    12:02 Durata: 15 min 21 sec

  • Dichiarazione di voto e Votazione Mozione Generale

    Diego Sabatinelli

    presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale

    Giuseppe Di Leo

    giornalista vaticanista di Radio Radicale

    Maurizio Turco

    Segretario del Partito Radicale

    12:17 Durata: 7 min 47 sec
