Asiatica - Le grandi purghe nell'esercito cinese. Colpiti i più alti vertici. Quali sono gli obiettivi e le preoccupazioni del potere a Pechino?

RUBRICA | di Valeria Manieri e Francesco Radicioni - RADIO - 23:00 Durata: 29 min 23 sec
A cura di Luciana Bruno e Guido Mesiti
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia per Radio Radicale.

Ospite Simone Dossi, Professore associato di Relazioni Internazionali, Universita' Statale di Milano.

Puntata di "Asiatica - Le grandi purghe nell'esercito cinese. Colpiti i più alti vertici. Quali sono gli obiettivi e le preoccupazioni del potere a Pechino?" di mercoledì 4 febbraio 2026 condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri con gli interventi di Simone Dossi (professore associato di Relazioni Internazionali all'Università Statale di Milano).

Tra gli argomenti discussi: Asia, Cina, Esteri, Forze Armate, Politica, Totalitarismo, Xi Jinping.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 29 minuti.

Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

Buonasera chi ci ascolta Barry trovati all'appuntamento con asiatica qui su Radio Radicale chi vi parla Valeria Manieri
Cioè in collegamento da Bangkok Francesco Radicioni buonasera Francesco corrispondente co-conduttore di questa rubrica corrispondente all'Asia per radio radicale buonasera
Ciò Valeria buona serate buonasera che ci ascolta
Tra poco vi introdurremo il l'ospite di questa sera ma stasera andremo a parlare di una evento diciamo piuttosto importante che ha colpito la Repubblica popolare cinese infatti appunto a fine gennaio due ventisei quindi a la partenza di questo nuovo o hanno una massiccia ondata di epurazioni ha colpito di fatto i vertici dell'Esercito Popolare di Liberazione disegnando
Probabilmente uno dei momenti più seri forse anche turbolenti della leadership militare e cinese vi andremo a raccontare nel dettaglio chi qua e quali che appunto comparti sono stati colpiti il ventiquattro gennaio due ventisei Ministero della difesa cinese ha confermato l'avvio di indagini per gravi violazioni della disciplina e della legge contro le figure più alte in grado appunto di forze armate
E cinesi e diciamo questa grande purga per così dire è stata Porat paragonata da alcuni analisti alle epurazioni staliniane del mille novecentotrentasette indicando appunto
Un clima di grande incertezza e di punto forte il controllo al limite diciamo
Diciamo del del del di grandi macchinazioni che poi andremo a raccontare del potere a Pechino Francesco cerchiamo di raccontare un po'di più che cosa sta succedendo che cosa è successo perché se ne è parlato in parte sui quotidiani internazionali nacque abbiamo come sempre l'occasione
Per
Discuterne meglio
Intanto io dopo il benvenuto per aiutarci a districarci in questo argomento così importante al professore Simone dossier ricordo
Professore associato di relazioni internazionali all'Università statale di Milano beh ritrovato qui ad asiatica
Una sera grazie Francesco allora che succede
Valeria come ricordavi con un
Laconico comunicato ventidue secondi tanto è durato l'annuncio sulla CCTV sulla televisione di Stato Ichino della il ministero della difesa
Cinese Pechino appunto a annunciato questa indagine su i vertici delle delle forze armate sui massimi vertici delle delle forze armate
Di chi stiamo parlando per un verso di Gianico sia e cioè il numero due della potentissima Commissione militare centrale sopra di lui cioè solamente si giunti in tre i parliamo poi di Liu Jo in lite che è il capo cioè capo di stato maggiore congiunto dell'Esercito Popolare di Liberazione anche lui membro della commissione militare centrale
Le queste indagini queste nuove epurazioni arrivano dopo che
Dal due mila e ventitré i che le forze armate di Pechino sono al centro di una importante e di una serie di indagini solo qualche mese fa era stata annunciato anche
Una
La rimozione dall'incarico
Dire Guido e cioè l'altro vicepresidente della Commissione militare centrale tanto che di questa importantissima commissione politica del partito comunista
Che lo ricordiamo a controlla le le forze armate di Pechino che sono ufficialmente il braccio armato del partito nomine e non dello Stato questo è qualcosa che
Diciamo va sempre ricordato quando si parla di Repubblica popolare in questo momento di questa potentissima Commissione militare centrale degli originari sette membri ne sono rimasti solamente due si Jinping
E e appunto una
Un altro una un altro di questi mesi Francesco una cosa prima diciamo ma di pavidità ieri sui nomi qual è la grande ossessione in questo momento a Pechino perché sono una roba di questo genere di queste proporzioni e fa capire che c'è
Una preoccupazione di fondo con molto grande evidentemente ora sono un diciamo un modo per rimescolare le carte del potere
Questo non lo sappiamo questo sui in queste settimane stanno uscendo moltissime speculazioni e molte ne dovremo ovviamente di queste anche analizzare che cosa cambia rispetto allo scenario presente ritengo Anna perché le opinioni diciamo così da Pechino non nasce nulla
Le opinioni degli analisti e di quelli che studiano le forze armate cinesi non potrebbero essere più più più distanti cioè che dice
Questo potrebbe portare più vicino un attacco su Taiwan e chi dice esattamente l'opposto che in questo momento si giunti in un po'non ha la fiducia delle forze armate quindi allontana l'attacco l'attacco su Taiwan
Ne sappiamo che nel due mila e ventitré e questa stretta sulle sull'esercito era iniziata
Presentata all'interno della campagna anticorruzione come prendendo di mira e colpendo soprattutto le cosiddette forze missilistiche che controllano anche l'arsenale nucleare della Repubblica Popolare
Non sappiamo se queste indagini siano tutte collegate tra di loro
Sappiamo e questo ce l'ha detto in modo molto chiaro all'indomani della del del dell'epurazione di già io sia e di li ho già Militello ha scritto in modo assolutamente chiaro rilegge Fangio un Baudo e cioè la voce delle forze armate cinesi
Che ha parlato che ha accusato i due generali non solo di corruzione ma soprattutto di accuse politiche e cioè cito testualmente di aver minato e sabotato
Il sistema di responsabilità della presidente della Commissione militare centrale e cioè proprio
Questo impegno
è chiaro almeno questa è la mia impressione ma adesso passo subito la palla Simone dopo si deve spero ci aiuti a a dipanare almeno un po'delle delle destra prima Leonini
E che stiamo parlando di di qualcosa di di un'enfasi maggiore sulla politica rispetto alla alla semplice corruzione Simonetto che i reati si è fatto di di fronte a tutto cioè io
Sì allora condivido anzitutto la considerazione che facevi sul fatto che in questo momento non abbiamo molti degli elementi quindi le diverse interpretazioni che sono state presentate anche Surya sui mezzi di comunicazione internazionale da parte di diversi osservatori sono tutte appunto interpretazione di pochi elementi che abbiamo che sono per tutti sostanzialmente gli stessi
Cioè l'ordine con cui questa campagna anticorruzione è andata avanti nel nel corso di ultimi anni colpendo figure sempre più apicali e il gli scarni comunicati che sono stati via via resi pubblici
Questa fase è sicuramente il culmine manca un salto di qualità rispetto le fasi precedenti per le ragioni dimensionali
Il in particolari giorni ossia vicepresidente il primo dei due vicepresidenti della Commissione militare centrale è di fatto il più alto ufficiale incaricare forze armate cinesi quindi diciamo ufficiale colpito a questo punto il più alto ufficiale in carica le forze armate
Insieme a lui il capo di stato maggiore interforze più una figura una posizione operativa di qui le riflessioni sulle implicazioni dal punto di vista dell'operatività delle forze armate
Ma queste due figure rappresentano punto il il culmine di una campagna che ha colpito altri membri della Commissione militare centrale l'unico che rimane Nico militare che rimane in questo momento in carica e non casualmente
L'alto ufficiale responsabile di sistema anticorruzione all'interno delle forze armate
Sullo stato di quelle settimane appare era stato promossi una vicepresidente
Ma senza una posizione all'interno del Politburo anche questo fatto saranno diciamo così nella complicatissima tentativo di leggere le foglie di tè di quello che succede in Cina
Esatto
Quindi diciamo colpiti i vertici ce lo commise militare centrale pagherò colpite subito sotto tutta una fascia di comando perché nei mesi scorsi sono state colpite tantissimi figure di nuovo composizione operative per esempio comandanti di ragioni militari comandati di servizi armati
Commissari politici
Di ragioni militari e di servizi armati quindi diciamo la da questo punto ed incapace di comando dell'organizzazione che è stata sostanzialmente decimata
Ora le interpretazioni che di nuovo si basano su quei pochi elementi che abbiamo in questo momento mi sembra converga non volendo semplificare vergine verifiche su due diverse diciamo direzioni da un lato una direzione tecnico militare cioè l'idea che
Questi
Diciamo cadute eccellenti in particolare contrario siamo agli uccelli Capo di Stato maggiore interforze siano legati a divergenze su alcuni aspetti della politica militare con la dirigenza politica
Che possono riguardare le priorità esercitazioni per esempio sono state menzionate alcune analisi
Le priorità le stesse operazioni che qui si inserisce anche tutta la riflessione sullo scenario di Taiwan quindi alcune spiegazioni puntano alla in esame tecnico militare
Io credo in alcuni casi forzando veramente molti pochissimi elementi capiamo perché su sulla base di elementi che abbiamo Daria ricostruire delle divergenze rispetto allo scenario da quanto ampiamente mi sembra veramente un po'un po'eccessivo
L'aumento prevenzione invece brani questa è una domanda che si ascoltano se ti interrompo questa è una è una questione che molto ci si è provato a chiedere devo dire me l'hanno chiesta anche sui sociale ma si riesce a capire chi dei due era più interventista su Taiwan
Francamente io almeno una risposta non ce l'ho
No Jonio insomma è stato raggiunto io per primo ci sono non mi sembra ci siano elementi che consentano e sapendo che quindi tra veramente sempre molto poco quasi niente no
Pensavo che lì la l'ambito elitari in un sistema opaco come quello cinese figurati l'ambito militare quanto può essere opaco siamo quasi alla
Domando sia praticamente infatti secondo me diciamo andare a come dire a ricamare rischia di essere veramente fuorviante
Su questi aspetti più di politica militare
Sul versante invece il politico l'altro giorno andrebbe ci sarà un po'e no delle indiscrezioni a proposito cioè sul versante politico abbiamo detto poi continueremo a dire appunto rispetto a diciamo alle mire cinesi su Taiwan
Ci sono però delle indiscrezioni che in qualche modo circolano rimbalzano alcuni quotidiani appunto sebbene le accuse le accuse formali sacrosante quelle di abuso di potere corruzione Rita abbiamo capito che
Non c'entra quasi mai niente
Si parla appunto di
Di tentativi da parte di alcuni di questi di chiamiamo così dice usare con gli Stati Uniti o comunque di rapporti non chiede la spiegava esalta lei con la lettura e l'ho detto
Il ruolo stretto il giorno esatto citando
Fonti anonime buona conoscenza però della di quello che è stato fatto uscire a Pechino
Hanno detto che il genio si era stato accusato di aver passato informazioni sul programma nucleare scesa del sei virgola nove questione una questione
Che per molti analisti ha lasciato molti analisti piuttosto scettici
E e e adesso però lo facciamo spiegare da Simone ma
Diciamo così non sarebbe la prima volta che pezzi del potere cinese usano in mezzi di comunicazione internazionali per far passare i messaggi di una certa fazione
Addirittura l'identità di di possibili colpi di Stato insomma che quello mi sembra diciamo molto molto complicato peraltro diciamo secondo venne sulle proprie provvigione sopra un gesto cioè bisogna
Anche comprende un po'la finalità delle informazioni che vengono fatte circolare cioè non è escluso che possa essere effettivamente è stato detto anche in un contesto più o meno informato il primario punto formale che parte della usati fare con la violazione del segreto persino addirittura su quello che riguarda deterrente nucleare ma questo non vuol dire che sia necessariamente vero
Cioè può essere appunto una usate costruita per minare ulteriormente la figura l'autorevolezza di una figura che aiutano le forze armate era non solo molto influente ma anche da quello che sappiamo molto autorevole
Quindi può anche essere che questa cosa è stata detta ma non necessariamente vera
I venti cattivissimo ovviamente no cioè
Dirigente Domenico esattamente diventi nel momento in cui tu sei molto potente e questa è la è la è quella domanda sulla quale appunto stavo per andare con Simone Dossi cioè nel momento in cui ho un un signore di anni settantacinque e che ha fatto tutta la sua carriera all'interno alle forze armate che ha una Ca'perché che è uno dei pochi in Cina che ha combattuto davvero sul campo
Nella guerra del Vietnam alla fine col Vietnam col Vietnam ma tra Cina e Vietnam alla fine degli il degli anni settanta
è chiaro che abbia tutto una sua rete di potere all'interno alle forze armate se tu capisci punti il dito dicendo a venduto il pezzi del programma nucleare cinese al nemico è chiaro che tu provi a minare quella quella quella quella Rete
E qui è la domanda tra l'altro cioè
Che cosa si sta succedendo per quel che si riesce a capire quel che possiamo immaginare da
Davvero nelle fila dell'esercito qual è l'umore all'interno delle forze armate cinesi che forse si capisce questo
Come dire molte delle altre degli altri nodi su questo filo di lana cambiamo forse si sciolgono
è una bella domanda in effetti appunto è difficile capire cosa avviene in questo momento all'interno dell'organizzazione si possono formulare alcune ipotesi
Allora per prima cosa volevo punto confermare quello che diceva prima galleria sul fatto che c'è una dimensione evidentemente politica che però è addirittura ufficiale ed esplicita perché come diceva prima Francesco
Nella editoriale pubblicato sul quotidiano le forze armate cinesi
In due
Ufficiali sottoposti a indagine giovane genio si aprirebbe gli uccelli vengono accusati di aver violato il calpestato un termine nuovo utilizzato in precedenti casi Z
Il principio della responsabilità del presidente principio formale su cui si fonda l'autorità i sigilli all'interno della commissione militare centrale che appunto lei l'ha diciamo il vertice politico militare
Estesissima politico cinese quindi c'è evidentemente una cosa che politica cioè un'accusa che riguarda la corruzione ma c'è evidentemente ed esplicitamente anche un'accusa politica
Ora l'interpretazione quella più politica anche che in questi in questi mesi in questi giorni viene proposta che secondo me più convincente rispetto all'altra fa riferimento alla volontà di contenere e ridurre ulteriormente l'autonomia
Delle forze armate e in particolare il suo di alcuni suoi alti ufficiali delle loro reti all'interno delle forze armate in come centro di potere
Quindi un'ulteriore manifestazione di quella tendenza all'accentramento del potere che ha caratterizzato tutta la cosiddetta Provera dal diciottesimo congresso
Allora sì questo l'obiettivo cioè a ridurre ulteriormente l'autonomia ridurre
Centri di potere potenzialmente autonomi colpire figure di vertice e in qualche modo era già stato fatto in passato colpendo figure di vertice appena ritirati residue vicepresidente appena ritirati sì Urbino ed comandato di sviluppi
Colpire deposizioni figure di vertice ha un impatto
Molto forte sull'intera organizzazione del Caligola di vertice sono quelli che hanno promosso
Tantissime delle figure che a tutti i livelli l'organizzazione in questo momento
Occupano posizioni chiave e ovviamente col dire figure di vertice accusandoli di corruzione compresa la corruzione
Nelle promozioni compravendita di promozioni vuol dire tenere sotto ricatto quelle altre figure che sono ancora dentro le forze armate ma che sono esposte a un clima di intimidazione evidentemente quindi
Spettro domandato domanda Francesco ma in questo momento ancora più che in passato ma questo nuovo superando in tutta la Campania corruzione sin dall'inizio incrina ovviamente intimidazione
è finalizzato a ridurre alcuni margini di autonomia interna le forze armate
Da parte delle forze armate
Proprio su questo cioè dell'esercito come centro di potere in realtà alla l'intera storia della Repubblica Popolare
è costellata di questo Mauser don ancora prima di fare del del primo ottobre del del quarantanove della fondazione della Repubblica Popolare aveva detto appunto che il potere si fonda
Sulla punta del fucile
E e questo significa lo ricordavamo di come l'Esercito Popolare di Liberazione è il braccio armato del partito risponde al partito
La Commissione militare centrale che abbiamo detto è un organismo potentissimo e l'organismo alla cui presidenza si è manifestato il potere nel corso della storia della del del del Partito comunista cinese anche recentemente
Nel mille novecentottantanove a Tienanmen presidente della Commissione militare centrale era dance doping prese lui la decisione
Più più tardi anche quando c'erano le le transizioni di potere ordinate quinquennio sapevamo due mandati etc
Jiang Zemin presa in più mantenne l'incarico di Presidente della Commissione militare centrale se non mi ricordo male per due anni durante la cosiddetta di cui Centaro
Cioè il controllo dell'esercito è fondamentale perché poi si può tornare indietro
Alle cose dette da pendeva why dopo il grande balzo in avanti un ruolo che Bill inviavo durante la Rivoluzione culturale insomma l'esercito in Cina
è molto più rispetto ad alcuni personaggi ex militare di cui si parla in queste ore in Italia
Sì indubbiamente il nell'esercito il controllo sull'esercito eh considerato fondamento il potere politico questo è una costante di lunghissima durata nella storia politica cinese
Che l'attacco è chiamato tracce dei comunisti stessi presumo dell'esercito di partito leader del partito per conquistare il potere deve avere una propria forza armata
è un modello importato dall'Unione Sovietica ma non dei comunisti importato dai nazionalisti nessun sente importa questo modello e i comunisti in un tondo assomiglia zen
Questa idea alla CNN di comportamento che facciamo qui facciamo anche un po'di storia ogni tanto dinamismo non mi rincuora
E appunto qui diciamo questa è una costante lunghissimo periodo è un elemento cruciale della cultura politica del partito c'è l'idea che il controllo del fucile sia essenziale per l'esercizio del potere politico in realtà la stessa lettura
Data dei comunisti cinesi a lungo al seguito di lunga riflessione della caduta dell'Unione Sovietica
Elisa socialisti nord-orientale è legata a tutto questo c'è questa è uno dei conclusioni Bruno sono giunti che il potere cade quando perde il controllo il fucile oltre altre cose ovviamente però alcuni casi in particolare quella mania
Sono state attentamente studiati in Cina allora questo aspetto della controllo del è un aspetto centrale da questo punto di vista sicuramente vincente queste vicende ci rimandano a un livello più generale però all'interno del sistema politico cinese
Cioè anche da questo punto di vista la nuova linea si caratterizza per un accentramento c'è una riduzione di margini di autonomia dall'esercito
Rispetto alla fase precedente la fase di bugie ottavo
Ma anche quelli giansenismo tutto sommato in quel sommato sono l'esercito aveva avuto una maggior autonomia maggiore professionalizzazione questo riguarda l'esercito riguardanti altri ambiti del sistema del partito Stato le burocrazie province peritale imprese di Stato
Cioè all'inizio della nuova era come se fosse stata appresa una decisione forse inizialmente anche abbastanza consensuale che bisognava riaccentrare rispetto forze centrifughe
Che negli anni precedenti erano cresciute arrivando a una soglia di rischio quindi da un lato l'esigenza di riaccentrare
Dall'altro lato però il dilemma è che riaccenda dando questo crea un processo decisionale che è molto concentrato sulle preferenze sulle percezioni sui bias del decisore che detiene il potere
Che è un primo processo decisionale che esista prima di una serie di stimoli gli elementi di cautela e che quindi va dal punto di vista l'efficacia delle politiche può anche avere degli ascolti presente tutto il tema del Covent e anche un po'delle politiche COVIP si presta all'interpretazione di questo tipo
Assolutamente che apre tra l'altro Simone un'altra domanda fondamentale che in qualche modo Gioè inizia per rispondere cioè manca
Un un anno e mezzo poco più di un anno e mezzo al congresso del Partito comunista cinese delle l'ingiuria del due mila ventisette tra l'altro esatto in più in teoria l'impressione che ne avevamo avuto era e così avevamo descritto Django si chiama non solo Django sia anche altri personaggi che sono stati vittime di questa campagna contro la corruzione con tutto quello che significa cioè non necessariamente le tangenti ma sempre di più dorme viene è stato teorizzato anche da documenti ufficiali del partito comunista sempre di più l'assenza
Di aderenza politica alle siccome alle decisioni del Comitato centrale cioè disgiunti in
E quindi sembra l'impressione che parliamo però di personaggi chi erano vicini a leader della Repubblica Popolare sono già io sia molto molto si è parlato anche su questo ci sono state miliardi di speculazioni
I due si conoscevano da da una vita perché sono entrambi cosiddetti principini rossi cioè figli di rivoluzionari del periodo maoista
Probabilmente appunto si conoscevano di di direttamente poi quale fosse il giudizio
Che uno avesse dall'altro era
Anche su questo si può speculare
Però è come se ci fosse una sorta di dieci piccoli indiani all'interno del cerchio di dissi Jinping spesso e che lo scenario apre a questo punto verso il il prossimo congresso del ventunesimo congresso del Partito comunista
Questo è molto difficile ire indubbiamente si tratta di uno sviluppo che non era prevedibile che non era immaginato insomma il fatto che il primo ma
Dato il primo e il secondo mandato si Jinping a diciamo utilizzato molto selettivamente la campagna anti corruzione Vito Console è un fenomeno endemico che esiste
Ma ovviamente la campagna anticorruzione politicamente selettiva cioè colpisce alcuni che non colpisce altri
Questo è molto evidente dei due mandati dove coloro che venivano colpiti erano figure legate padre decesso esigibili legati insomma collegate direttamente a lui e via via sostituite con figure fedeli considerati tali da Siglienti
In questo in questo mandato i però invece visto che diverse figure
Che io stesso si giudicava promosso partiva il ministro degli esteri no cordate diciamo una figura perché ha avuto un'ascesa rapidissima Edipower la cui caduta è stata ancora più rapida
Quindi questo sollevato il ministro della Difesa per cadere in questi anni abbiamo abbiamo perso anche un ministro della difesa non pochi mesi dalla nomina esatto inventando Benigni
Diciamo questo questo mandato da questo punto di vista solleva una serie di di di interrogativi
Rispetto quelle potranno anche essere le scelte fatte
Nel prossimo congresso all'interno delle forze armate quello che si vede dicevo prima
C'è stata la decimazione della fascia di comando la figura più alta nella insomma venne in grandi delle piene che esso anziano cioè diciamo generale di fascia superiore sono stati diciamo colpiti in maniera particolarmente massiccia e adesso c'è una nuova fascia è stata promossa a quel rango però ancora tutta da cioè turnover così rapido ai livelli alti l'organizzazione militare
Pone una serie di interrogativi su che cosa questo comporti e lo stesso diciamo rischia di di di di verificarsi del partito ricordiamo che all'ultimo congresso dopo giorni ossia
Così come l'attuale ministro degli Esteri ormai erano stati in qualche modo graziati dall'applicazione della piccola si rinveniva fosse una norma sull'età di diciamo di editing di ritiro dalla politica sessantotto anni
Quindi a maggior ragione quelle due figure Guanyi Gianni ossia erano considerati figura particolarmente vicina si Jinping perché altrimenti come mai
Diciamo violare la norma sulla sulle teorie e cure
Carta microimpresa quello è è caduto male cioè nel senso poteva essere fatto di mettere si è scelto di non farlo fare insomma cioè
Manca un anno e mezzo al Congresso poteva la isolato le mani nell'isola invece no salterebbe deliberata ce l'averlo colpito per questo non c'è una valenza anche politica proprio di
Volontà di ulteriore conversione dell'autonomia tendente forze armate così come gli altri potenziare i centri di potere impopolare la tendenza quell'accentramento molto spinto a questo punto
E allora li abbiamo davvero due minuti io quello che volevo chiedere come
Ultima domanda a Simone dossier professor Dossi e capire anche da Pechino si tutte queste turco turbolenze all'interno dell'esercito
E all'interno il potere e appunto cinese
Possano essere in qualche modo anche legati al periodo di grave incertezza gestione anche rapsodica no degli interventi militari da parte di Washington c'è questo quanto sta influendo anche come diciamo così sentiment generale rispetto a no a una politica cinese che ci sembra sempre dall'esterno un blocco monolite poi capiamo che in realtà non lo è
E che sembra sempre molto imperturbabile no anche quando il crollo del mondo loro stanno lì fermi un po'come il semaforo di Prodi però
Da sì è difficile da dire anche questo verrà io non credo che la dimensione internazionale più di tanto incida sui processi politici interni specialmente quando si avvicinano scadenze come quello in Congresso
Sicuramente tra le migliori contesto del quale credo si tenga conto cioè credo che ci sia una dinamica sua anche abbastanza autonoma pagine cedimento di contesto che pochi anni l'opportunità o dei vincoli
E allora forse da questo punto di vista la situazione è un po'caotica di viene percepita Occidente che però forse alleggerisce un po'la pressione in questo momento sul contesto della diciamo della periferia della Cina
Rispetto al passato magari può essere stata considerata una finestra di opportunità in cui prendere dei provvedimenti anche molto drastici sulle forze armate
Potrebbe avere un impatto più contenuto perché l'imminenza di uno scontro diretto con gli Stati Uniti in questo momento non non c'è insomma non appare
All'orizzonte più immediato con i forse la percezione di una piccola finestra di opportunità creata dalla questo andamento un po'ritenete caotico del della vita politica americana
L'anno e andiamo in chiusura grazie davvero Simone Dossi professore grazie per essere stato con noi grazie al compagno di viaggio Francesco Radicioni collegato da Bangkok corrispondente dall'Asia
Per Radio Radicale co-conduttore di asiatica per questa sera a qui da noi tutto grazie per seguirci e alla prossima settimana intanto buona proseguimento con i programmi
Di radio radicale

