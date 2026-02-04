Ospite Simone Dossi, Professore associato di Relazioni Internazionali, Universita' Statale di Milano.
Puntata di "Asiatica - Le grandi purghe nell'esercito cinese. Colpiti i più alti vertici. Quali sono gli obiettivi e le preoccupazioni del potere a Pechino?" di mercoledì 4 febbraio 2026 condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri con gli interventi di Simone Dossi (professore associato di Relazioni Internazionali all'Università Statale di Milano).
Tra gli argomenti discussi: … Asia, Cina, Esteri, Forze Armate, Politica, Totalitarismo, Xi Jinping.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 29 minuti.
Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.
