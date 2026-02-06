"La trasversalità del Sì. Verso il referendum: un percorso lungo 40 anni"

Introduzione: Giulia Boccassi (Vicepresidente UCPI).
Saluti Giuseppe Belcastro (Presidente Camera Penale di Roma), Giovanna Ollà (Consigliere Segretario Consiglio Nazionale Forense).
Intervento di Tullio Padovani (Accademico dei Lincei e Presidente Onorario Comitato Camere Penali per il SÌ).
Alle 11.00 il Ministro della Giustizia Carlo Nordio dialogherà con il Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane e del Comitato Camere Penali per il Sì, Francesco Petrelli.
Intervengono: Rinaldo Romanelli (Segretario UCPI), Luigi Bobbio … (Giudice presso il Tribunale di Nocera Inferiore), Alfonso D’Avino (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma), Anna Gallucci (Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro), Paolo Itri (Presidente di sezione della Corte di giustizia tributaria di Napoli, già Sostituto Procuratore nazionale antimafia), Enrico Morando (già Viceministro dell’Economia e delle Finanze, già Senatore), Enzo Bianco (Avvocato, già Ministro dell’Interno, già Sindaco di Catania), Giuseppe Capoccia (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce), Giuliano Castiglia (Presidente Corte di Giustizia Tributaria di Palermo, già GIP presso il Tribunale di Palermo), Costanzo Cea (già Presidente di sezione Corte d’Appello di Bari), Natalia Ceccarelli (Consigliere Corte d’Appello di Napoli), Santi Consolo (già Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione), Stefano Ceccanti (Costituzionalista, Libertà Eguale), Edoardo D’Ambrosio (Presidente sezione penale Tribunale di Crotone), Catello Maresca (già Sostituto Procuratore DDA di Napoli), Angelantonio Racanelli (Procuratore della Repubblica di Padova), Francesca Scopelliti (Presidente Fondazione Internazionale per la giustizia “Enzo Tortora”), Massimo Vaccari (Giudice Tribunale di Verona).
