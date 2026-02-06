06 FEB 2026
"La trasversalità del Sì. Verso il referendum: un percorso lungo 40 anni"

Roma - 10:23 Durata: 5 ore 12 min
Unione Camere Penali Italiane
In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Introduzione: Giulia Boccassi (Vicepresidente UCPI).

Saluti Giuseppe Belcastro (Presidente Camera Penale di Roma), Giovanna Ollà (Consigliere Segretario Consiglio Nazionale Forense).

Intervento di Tullio Padovani (Accademico dei Lincei e Presidente Onorario Comitato Camere Penali per il SÌ).

Alle 11.00 il Ministro della Giustizia Carlo Nordio dialogherà con il Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane e del Comitato Camere Penali per il Sì, Francesco Petrelli.

Intervengono: Rinaldo Romanelli (Segretario UCPI), Luigi Bobbio (Giudice presso il Tribunale di Nocera Inferiore), Alfonso D’Avino (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma), Anna Gallucci (Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro), Paolo Itri (Presidente di sezione della Corte di giustizia tributaria di Napoli, già Sostituto Procuratore nazionale antimafia), Enrico Morando (già Viceministro dell’Economia e delle Finanze, già Senatore), Enzo Bianco (Avvocato, già Ministro dell’Interno, già Sindaco di Catania), Giuseppe Capoccia (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce), Giuliano Castiglia (Presidente Corte di Giustizia Tributaria di Palermo, già GIP presso il Tribunale di Palermo), Costanzo Cea (già Presidente di sezione Corte d’Appello di Bari), Natalia Ceccarelli (Consigliere Corte d’Appello di Napoli), Santi Consolo (già Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione), Stefano Ceccanti (Costituzionalista, Libertà Eguale), Edoardo D’Ambrosio (Presidente sezione penale Tribunale di Crotone), Catello Maresca (già Sostituto Procuratore DDA di Napoli), Angelantonio Racanelli (Procuratore della Repubblica di Padova), Francesca Scopelliti (Presidente Fondazione Internazionale per la giustizia “Enzo Tortora”), Massimo Vaccari (Giudice Tribunale di Verona).

A nome del presidente Francesco perché
Vi do il benvenuto alla inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti due mila ventisei
Un ringraziamento particolare è un benvenuto al signor ministro che qui con noi a seguire i nostri lavori
Le nostre inaugurazioni fin dalla prima edizione che si è tenuta proprio qui a Roma ormai vent'anni fa hanno sempre rappresentato un mare movimento politico importante per la nostra associazione caratterizzato da approfonditi dibattiti confronti sui temi della giustizia penale e del Processo
E aperti non solo l'avvocatura ma alla magistratura e all'Accademia in chiara antitesi alle paludate inaugurazioni che si tengono presso la Corte di Cassazione nei distretti di Corte d'Appello
Questa non ci siamo posti il problema
Dell'opportunità di ritenere questo tradizionale per noi appuntamento perché momento storico è indubbiamente particolare
Direi eccezionale che ci vede direttamente coinvolti nella campagna referendaria e quindi questo rende in qualche misura necessario necessarie iniziative
Eccezionali o comunque diverse rispetto ai nostri soliti format
Abbiamo peraltro ritenuto irrinunciabile quest'evento per due ragioni
La prima perché in questo momento in questo contesto ci pare giusto ritrovarci insieme prima di affrontare l'ultimo e più impegnativo tratto della campagna referendaria
Ci turbi dobbiamo trovare insieme con tutte le camere penali con tutti i nostri iscritti perché lasciatemelo dire
I nostri iscritti
Poi state svolgendo sui territori un lavoro incredibile che ancora una volta ci fa comprendere qualora ve ne fosse necessario il vero valore della nostra associazione che è composta
Da persone
Animate da passione da impegno date negazione che si mettono sempre a disposizione con assoluta generosità per le battaglie dell'Unione e questa è la battaglia fondamentale dell'unione
La seconda ragione perché questo ci consente
Ancora di più oggi nel clima ad essere generosi assai scomposto di questa campagna referendaria
Di fermarci un attimo a riflettere concentrandoci ancora una volta
Sulle nostre idee idea che sono maturate non oggi ma sono maturate in quarant'anni di impegno ribadendo qual è la cifra la connotazione
Dell'Unione delle camere penali in ogni sua agire politico la trasversalità che costituisce un fondamentale pilastro della nostra identità
Ed a motivo della nostra forza e della nostra autorevolezza fuori da ogni logica di alleanza
Utilizzando proprio questa autorevolezza che viene dalla nostra lunga storia l'Unione ha sempre voluto riunire intorno a sé
Rispetto ai progetti di riforma che proponeva il più vasto consenso trasversale dell'opinione pubblica della politica dell'informazione delle istituzioni e allora oggi in un momento così importante
Molto complicato
Abbiamo ritenuto di rimettere al centro la trasversalità ripresa nel titolo di questa inaugurazione richiamando proprio il compito dell'Unione quello che ho appena citato di coagulare attorno a sé un consenso trasversale in adesione alle nostre idee in tema di giustizia e in questo momento inevitabilmente sul tema della riforma costituzionale
La trasversalità come contrapposizione alla evidente radicalizzazione politica che caratterizza questa campagna
Destra sinistra
Magistrati politici buoni cattivi
è un compito non facile
Il nostro in quanto la nostra campagna
Si inserisce in un lo spazio di comunicazione che proprio la radicalizzazione la politicizzazione rischiano di annullare emarginando del tutto i temi della riforma
Più si avvicina la data del voto più il volume della propaganda si alza e contemporaneamente il livello del dibattito sia bassa e il merito della questione tende a svanire
Ma lei non possiamo deflettere dal compito che ci siamo prefissati e che è un compito che come dico viene da molto lontano
La presenza dell'Unione la campagna referendaria è infatti strategica proprio perché consente agli elettori di individuare un soggetto terzo estraneo a quegli estremismi politici competente sui temi della giustizia
Pronto a rivendicare un ruolo di servizio rispetto a un una corretta informazione dell'elettorato
Indipendente e autorevole in quanto artefice della stessa proposta di riforma ed estraneo alla sua politicizzazione
La prospettazione gli argomenti seri
Rigorosi tecnici
Ci pone come un interlocutore fondamentale in questa campagna referendaria e ognuno di noi nel proprio territorio avrà certo punto certamente avuto modo dei tanti dibattiti che si sono tenuti che si stanno tenendo e si terranno
I sperimentare né in l'interesse dei cittadini rispetto alle nostre idee sulla riforma ma anche e soprattutto al nostro modo di raccontarle
La nostra conoscenza profonda dell'attività giudiziaria del processo la storicità
Della nostro pensiero in tema di separazione delle carriere rappresentano indubbiamente un valore aggiunto per tutta la collettività per riaffermare il fondamentale principio democratico di trasparenza e di conoscenza che assume particolare rilevanza in questo assai confuso contesto referendario
I cittadini devono poter decidere non in base a vuoti slogan propagandistici o a messaggi che instilla no una paura assolutamente ingiustificata ma su informazioni solide
Verificabili per far sì che il dibattito sulla riforma sia davvero democratica
Tornando alla trasversalità questa occasione è davvero importante
Per far comprendere che non si può sterilizzare tutto come dire in due schieramenti a comparti stagni
Si può essere di sinistra si può votare sì si può essere magistrati e si può votare sì se si crede nella bontà della riforma a prescindere dagli schieramenti
Il programma dei lavori come avete letto molto intenso e io non voglio rubare spazio ai numerosissimi ospiti che ringrazio e che hanno accettato con un entusiasmo direi quasi sorprendente di partecipare ai nostri lavori
Sarà quindi un'edizione eccezionale della nostra inaugurazione ma ne sono certa sarà speciale buon hanno giudiziario e soprattutto buona campagna referendaria noi
Diamo inizio ai lavori siamo a Roma e quindi chiamo il presidente della camera penale di Roma Giuseppe Belcastro per un indirizzo di saluto
Che colpo d'occhio
Sarà un indirizzo di saluto un pochino più rinforzato essendo a Roma e avendo l'obbligo di dare conto di alcune riflessioni che voglio condividere con voi amiche e amici è una straordinaria emozione aprile
Questi lavori nel giorno in cui percorriamo probabilmente l'ultimo miglio verso un obiettivo che abbiamo così tanto desiderato
Chi mi conosce sa che la mia storia di militanza nell'Unione e legata a doppio filo alla separazione delle carriere sono passati nove anni davanti a me c'è Beniamino Migliacci
E anche Cesare Placanica che era in quel periodo il presidente della camera penale che oggi mi onoro di rappresentare sono passati due anni da quando a abbiamo raccolto settantadue mila firme in cinque mesi
E quella raccolta firme è stata una entusiasmante momento di aggregazione della nostra comunità al suo interno oltre che la prova di una maturità politica all'epoca forse non propriamente sospettabile
Quelle raccolte nata tra mille difficoltà di chi non sapeva cosa stava per fare cosa stava incominciando a fare ma aveva comunque il cuore per cominciare lo stesso lavoro ed è una raccolta che ha segnato il cammino di questi anni ha aperto la strada
Ad una serie di proposte di riforma la nostra proposta di legge è stata poi recepita in alcune proposte di riforma che sono naufragate nella temperie Barbara della più grande
Del più grande disastro politico del secondo dopoguerra e capite cosa vi sto riferendo ma quel testo di legge ha costituito l'indicatore di una rotta politica che non è stata più abbandonato
Certo a guardare questo teatro posso dire che ne è passata di acqua sotto i ponti
Da un tempo in cui quando si provava a parlare di separazione delle carriere
Il Pubblico ministero con cui ci capitava di interloquire in maniera quasi come dire paternalistica e con qualche pacca sulla spalla ci diceva ma ancora con questo tema vecchio è inservibile furono le parole che mi disse
Un pubblico ministero all'epoca mi sono guardato intorno nei giorni scorsi e nei mesi scorsi
E non l'ho più visto facce irridenti ho visto facce preoccupate
E qualche volta persino livore ossea perché quelle maschere che coprivano quei volti sono cadute e quello che abbiamo visto era molto più vicino a quello che intuiva amo di quanto non potessimo immaginare il tema che ci affatica in una democrazia matura avrebbe necessitato di un impegno dei giuristi per tradurre in un linguaggio corrente comune
Una questione che ha un alto coefficiente tecnico e che quindi è difficile trasferire senza un impegno appunto serie senza l'acquisizione di una responsabilità morale rispetto al cimento
Che ci viene davanti invece le parole d'ordine di questa battaglia divenuta tutta politica
Anzi se posso dire tutta partitica sono diventate ora quel raggianti ora di scherno
Ora di mistificazione fino alla vergogna di additare chi vota sì come mafiose come fascista e allora noi siamo qui per testimoniare anche questo guardate ci non siamo né mafiosi né fascisti
Noi non siamo non siamo mafiosi e fascisti e questa vergogna cadrà marchi era a coloro che hanno provato a dirlo piuttosto che coloro che sono i pretesi appestati che poi saremmo noi
Il nostro presidente Petrelli a cui va il mio pensiero di affetto e la profonda gratitudine mia personale e della Camera Penale di Roma che all'unisono ti trasmette Francesco Amico mio queste parole
Aveva messo in guardia all'inizio di questa campagna del rischio di una degenerazione di una perdita come l'ho chiamato alcuni giorni fa di continenza espressiva e quindi dal rischio di sporcarsi le mani nella pozza dell'agone politico
Che non è un rischio che possono correre tutti qualche alcuni lo possono correre legittimamente altri dovrebbero astenermene astenersi né perché è quel rischio implica mettere in discussione incrinare l'apparenza dell'imparzialità che nel settore dell'esercizio della giurisdizione vale tanto quanto l'imparzialità medesima purtroppo
Purtroppo queste parole sono state parole vane
Ancora una volta come nella storia di questo Paese è sempre accaduto
Abbiamo trovato una parte della magistratura che ha osteggiato un progetto di riforma quale che fosse le ragioni sono sempre le medesime se guardiamo indietro le stesse ragioni vengono poste a qualsiasi progetto di riforma che tocchi in qualche maniera gli interessi
Della magistratura
Noi le abbiamo sentite tutte vado rapidamente cercano di stringere i tempi che avevo immaginato
Di cui avevo immaginato disporre non abbiamo sentito tutti abbiamo sentito di un pubblico ministero schiacciato sotto l'esecutivo che vai a capire dove si legge in questa riforma questo fatto
Abbiamo sentito di un pubblico ministero poliziotto autoreferenziale senza controllo insomma una specie di Cerbero a tre teste che anche scusare questa la devo dire una sotto modulazione David Diana
Di questa raffinata teoria consiste nel fatto che il pm indagherà i conti correnti dei giudici che gli daranno torto e come si sa i giudici non temono altro al mondo che l'indagine sul proprio conto corrente
Abbiamo sentito che il sorteggio mortifica la rappresentatività del CSM ma l'idea poi si è liquefatta di fronte alla considerazione che il CSM non ha alcuna funzione rappresentativa
Del corpo dei magistrati e questo lo dice viva Dio la Costituzione anche molti declamano anzi molti agitano e pochi hanno letto abbiamo sentito che il sorteggio impedisce di scegliere i migliori e abbiamo visto dissolversi questo pensiero di fronte all'amara considerazione che quegli stessi soggetti che vengono considerati non i migliori possono però decidere della libertà del patrimonio dell'onore della vita dei cittadini
E lasciatemelo dire questa riflessione la facevo con un amico
Se le percentuali bulgare di valutazioni positive circa il novantanove per cento attestano che sono tutti i migliori qual è il rischio di beccare l'incapace un rischio francamente ridotto di cui non è dato comprendere la la portata in tutto questo abbiamo ascoltato i nuovi giuristi che si sono perché sullo scranno a raccontare al noi la Costituzione avendo forse letto il titolo della Costituzione abbiamo letto di persone che Ammanniti mano insegnamenti sulla posizione non perché ciascuno non posso esprimere la sua hit
A e diritto che lo faccia ma perché dovrebbe farlo con quella responsabilità morale di dire che lo sta facendo senza sapere di cosa sta parlando di dire che lo sta facendo per una questione politica più che peraltro io ho detto alcuni giorni fa
Che
La forza delle idee non dipende né dai decibel con cui noi la detto abbiamo né dalle suggestioni che siamo capaci di coagulare non siamo avvocati quindi come avvocati siamo avvocati giuristi magistrati siamo capaci di usare della parola né tanto meno dai testimoni alla a cui affidiamo
Affidiamo questo compito la forza delle idee dipende dal contenuto delle idee e della capacità di trasferirle argomentatamente non staccandosi mai dall'oggetto dell'attenzione
Sullo sfondo di questo e mi avvio l'ultimo minuto a chiudere questo intervento c'è uno scontro politico innaturale
In cui una battaglia che è appartenuta alla sinistra per lunghissimo tempo è stata abbandonata da quella stessa parte politica che è stata abbacinato a dal miraggio di mandare a casa un Governo come se le cose della Costituzione e gli assetti ordinamentali possano essere sacrificati sull'altare dei rapporti di questa o quell'altra maggioranza
Foto o l'opposizione
E poi dopo questo sfondo
Francesco con orgoglio c'è l'Unione delle camere penali e le centoventinove piazze per il sì fatemi dire di Roma che è stata una piazza che il direttivo all'unisono ha spinto e ha posato ma una fra tutti gli altri nel direttivo ha fatto il lavoro
Più importante senza il quale non avremmo ottenuto i risultati che stiamo ottenendo continuamente ed è Eleonora Piraino al quale alla quale ritenevo per davvero di dare
Un riconoscimento formale
C'è l'Unione dicevo che è fatta di avvocati e di avvocati che questa storia dell'Unità ordinamentale l'anno come dire vissuta l'hanno respinto l'hanno studiato l'abbiamo studiato sui libri nessuno ce l'ha spiegato
L'abbiamo respirato con la pelle col cuore infranto in aula lo abbiamo respirato guardando gli occhi avvolte lucidità i nostri assistiti che non si spiega non non si spiegavano e speriamo invece poi si spiegheranno
Quale sia l'innaturale rapporto che lega la funzione dell'accusa alla funzione
Della difesa certo noi siamo coloro che non temono di custodire al loro interno anche idee diverse
Noi abbiamo soci o soci della camera penale che la pensano diversamente e mi confronto quotidianamente con loro quando però le idee sono argomentate pacate serie ed espresse in maniera continente e teniamo ancora meno
Voglio dirlo con franchezza
Il confronto con i magistrati con i politici con i cittadini che avverso alla riforma ma che non urlano che non urlano perché sono animati da convincimenti sinceri che si possono avere in senso contrario
Non sono affatto pochi costoro e dobbiamo guardare a loro con rispetto e attenzione perché Irving il discorso il ventiquattro marzo quale che sia l'esito del referendum dovrà ripartire con chi vuole ragionare sui temi della giustizia che non finiscono con questo referendum oggi è un grande giorno
Nel giorno in cui questo questa questi lavori racconteranno al Paese che vuole ascoltare che il referendum non è l'altare su cui sacrificare il raziocinio per ragioni piccole di parrocchie piccole raccontiamo che la magistratura non è un monolite ma un corpo composito che mutua dalla collettività tutto il bene e tutto il male un corpo fatto di uomini uomini e donne normali con pregi e difetti
Vizi e virtù ma raccontiamo che la battaglia per il sì non appartiene alla destra o alla sinistra ma appartiene ai cittadini
Raccontiamo che raccontare di mirabili storie di buoni e cattivi di giusti o sbagliati di guelfi e ghibellini è una mistificazione
Ero raccontiamo come sappiamo fare noi
Liberali dando voce in questa sede a chi non trova spazio dalle sue parti lo facciamo da liberali per restituire al processo penale e infine alla giustizia italiana quel marchio liberale che per tutto troppo tempo lei è stato ingiustamente sottratto la Camera Penale di Roma ha fatto e farà tutto quanto necessario per questo obiettivo e comincia da subito augurando mio tramite a tutti voi che questo sia per davvero l'anno giudiziario che ricorderemo come quello in cui abbiamo raggiunto il nostro più grande obiettivo
Buon anno giudiziario ai penalisti italiani e viva l'Unione delle camere penali italiane
Giovanna hanno la sì gliene segretario del CNF
Che ci porta i saluti non possiamo o ricordare che tutti i consiglieri delle CNF oggi è presente anche la consigliera Francesca Palma hanno aderito personalmente al nostro comitato per il sì presto è stato
Stiamo
L'importante è che noi diamo e apprezziamo moltissimo prego Giovanni
Grazie grazie a tutti saluto l'Unione delle camere penali sul presidente il ministro e lo staff oggi presente ringraziandolo anche per questo importante e non facile percorso
Che all'ultimo miglio ma sicuramente con una strada non non certo non tortuosa porto il saluto del consiglio nazionale forense l'ho già ricordato chi mi ha preceduto noi abbiamo ritenuto di aderire nel rispetto anche della nostra natura istituzionale anche giurisdizionale di aderire come singoli
Noi siamo trentaquattro consiglieri e siamo trentaquattro aderenti al Comitato del Sì dell'unione delle camere penale
Quindi direi che il contenuto di questa consiliatura più a stare attenti con le parole che non dire che poi avete
Basta difficoltà la istituzione che rappresenta tutti ma è un dato che è un dato di fatto vero storico certo
L'intera componente umana di trentaquattro consiglieri aderito al Comitato per i sì dell'Unione delle Camere penali e devo dire che abbiamo detto e per questo porto un saluto che non è diritto o di stile non lo è mai stato ma questa volta meno ancora all'Unione delle camere penali e a questo consesso ma un soluto sincero
E di grande apprezzamento e di ringraziamento ma anche di serenità in questa adesione personale di tutti noi consiglieri
è stato già detto ma lo dico anche io
L'Unione delle camere penali in questa campagna referendaria ma ancora prima in questo importante percorso che ha contribuito a questo significativo approdo referendario
Ha utilizzato le proprie risorse umane
Noi abbiamo visto nelle centoventinove piazze le donne e gli uomini dell'Unione delle camere penali le avvocate e gli avvocati che si sono sforzati mettendo a disposizione non solo il proprio impegno ma anche le proprie conoscenze le proprie competenze a veicolare a un cittadino sicuramente un po'confuso vuoi per la difficoltà tecnica del tema vuoi anche per il bombardamento dei messaggi
Un messaggio chiaro sereno trasparente leale
A differenza di chi e devo dire si è affidato così a situazioni molto diverse come comici cantanti abbiamo assistito di tutti dove si è dato prevalenza all'attrazione del personaggio pubblico piuttosto che al messaggio un messaggio che invece importante significativo e anche definitorio per quello che la indicazione corretta di un ordinamento che vuole oggi la separazione delle carriere non possiamo dimenticarci che questo percorso nasce ormai dalla Storia dell'Unione delle camere penali è stato da sempre nel DNA dell'Unione delle camere penali ma oggi finalmente e per la prima volta siamo ad un approdo di voto
Manca l'ultimo miglio l'ultimo tratto percorriamo lo assieme con la nostra autorevolezza con la nostra libertà con la nostra autonomia quello che rivendichiamo per i magistrati grazie
Entriamo nel divo dei
Entriamo nel vivo dei nostri lavori
Per il professor Tullio Padovani che ovviamente non eccessi alti presenta
Non ricordare che è il presidente onorario del nostro comitato per il sì Luís la parola l'ora che volge al disegno
L'ora che volge il Di Siro
Il Lisia lo sappiamo tutti quale
Illesi o che quarant'anni di percorso si concludano
Una buona volta felicemente
Tanto più che non sono quarant'anni sono molto più lunghi
La vicenda del pubblico ministero è una vicenda che comincia molto da lontano
Ed è una vicenda intricata complicata
Non è un caso che
Un grande studioso spagnolo Andrés si bagna disse
Abbiate finito l'argomento nella sua monografia terza ero in discordia un campo di battaglia
Perché in affetti
Sulla figura del Pubblico ministero si discute da sempre è sempre in modo
Estremamente problematico
Possiamo partire da relativamente lontano ma è un partire istruttivo perché
Valutare le cadenze del percorso aiuta a raggiungere lamenta con maggiore consapevolezza
Ecco Francesco Carrara come padre
Della scienza penalistica non solo italiana
Era rigoroso
Nel sostenere che il Pubblico ministero mai avrebbe potuto e dovuto dipendere dal potere esecutivo
Ma era altrettanto per così dire titubante di fronte alle norme ampiezza che
Il Pubblico ministero
Deteneva nei propri poteri e c'è curioso documento che voglio portare a conoscenza pubblica perché ha una diffusione editoriale men che modesta è dovuta a una scoperta di un grande lavorista Lucchese Giuseppe terapie
A suo tempo la pubblicò in una Cernic Tadic lettere di Francesco Carrara ne trovo una
Directa nomina un destinatario qualunque a Giuseppe Garibaldi
Il ventotto dicembre del mille ottocentosessantanove perché Garibaldi gli aveva affidato la difesa di un suo amico fraterno e compagno d'armi
Francesco Carrara gli scrive caro generale voi avete combattuto sempre con la spada per le libertà politiche d'Italia
E siete stato fortunato
Io ho combattuto tutta la vita con la voce con gli iscritti per le libertà civili
Ma sono stato sfortunato
Oggi in Italia i Birolli travestiti da liberali
Ed i procuratori del re sono onnipotente
Ho fatto e farò per il nostro Cavallino quello che potrò
Ma finché il processo e in mano dell'accusa
E in un cerchio di ferro
Sono parole
Che la dicono lunga
Sulla situazione del mille ottocentosessantanove in Italia se dobbiamo prestar credito a un uomo come Francesco Carrara che ripeto
Non indulge Eva accerto a forme di autoritarismo più o meno occulto
E in realtà questa dimensione diciamo problematica percorre tutto l'Ottocento tutto il Novecento
Io ho riletto di recente un piccolo ma succoso saggio di Giacomo Matteotti pubblicato nel mille novecentodiciannove sulla rivista penale Giacomo Matteotti era un giurista molto molto fine oltreché
Una grande nobile figura di uomo politico
E Matteotti sosteneva a spada tratta che il Pubblico ministero è e non può non essere una parte processuale non di più
Lamentava la sua surrettizia identificazione col giudice demolendo tutti gli argomenti
Che volevano fare del Pubblico ministero una parte sovraordinata solo perché persegue un interesse diverso
Ed eventualmente più nobile di quello della difesa
Quindi anche Luís come poi Carnelutti negli anni Cinquanta si proponeva di mettere il Pubblico ministero al suo posto già al posto che gli compete
Ma come mai in Italia
Questa unione cane
Sciagura talmente sopravvissuta alla riforma del codice Vassalli perché con il codice Vassalli le cose
Mo'fatte anche se recentemente è stata raccontata la vicenda dell'approvazione
Non tutto era stato compiuto mancava per l'appunto la riforma dell'ordinamento giudiziario ma il termine per la delega stava per scadere e Vassalli quel grand'uomo di Vassalli
Decise che non si poteva
Indugiare oltre Lora che volgeva quel Disipio di un nuovo Codice doveva compiersi e si assunse la responsabilità nonostante gli dicesse proprio a quell'epoca frequentavo molto
Il ministero della giustizia sentivo quel che accadeva anche se non ho partecipato ai lavori del Codice di procedura
Che nonostante sapesse gli dicessero che in Italia nulla era pronto per il nuovo Codice si vide si vide poiché nulla era pronto neanche i moduli nulla
Però bisogna avere il coraggio di lanciare
Il cuore oltre la rete e luglio ebbe e noi gli dobbiamo eterna gratitudine
Ma l'incompiuto l'incompiuto quel che doveva compiersi cioè la separazione delle carriere che stava scritta nel codice
In modo evidente chiaro inoppugnabile dichiarato il modulo processuale era completamente ribaltato rispetto al modulo inquisitorio che solo poteva giustificare questa identificazione
Ordinamentale in un solo ordinamentale delle due figure era accaduto era caduto
E avevamo un altro mondo
Da percorrere e da edificare
Ma come mai è persistito a quella che Massimo Nobili
Grande processualista prematuramente scomparso denunciava come atavica stortura alla fine degli anni Novanta del secolo scorso
Un'atavica scorto Ortu ora per cui dinanzi all'accusato si profila un'autorità giudiziaria alternativamente o cumulativamente rappresentata dal giudice o dal Pubblico ministero
Le persone comuni non distinguono quando vedono un pubblico ministero chiamano signor giudice
è una volta e recapitato di sentire un pubblico ministero non tutti lo fanno guardi che io non sono un giudice mi scusi vostro onore rispose perché il malcapitata
Perché tutto gli veniva in mente meno che l'Ulivo non appartenesse a quelle in pire o nel quale si trovava Carla ma perché questo
Questa semplice
Ma persistente eredità udite udite del fascismo
Perché fu l'ordinamento giudiziario
Emanato
Da Dino Grandi predecessore il predecessore purtroppo predecessore del ministro no semmai si può si può indicato un predecessore più antitetico beh questa è l'antipolio del ministro che per fortuna
Ci troviamo ad a vere
Con questo progetto di riforma promotore di questo progetto di riforma ebbene
Dino Grandi
Decise che
L'autorità giudiziaria
Ombrello definito come luogo di appartenenza comune di chi esercitasse un potere di natura giudiziaria comprendesse
Sia i pubblici ministeri che i giudici
In funzione di che cosa in funzione del fatto che diceva Dino Grandi
S essi esercitano un'unica funzione
Che la funzione punitiva
Questa è la ragione addotta apertis verbis nella relazione nel mille novecentoquaranta
Esercitano la stessa funzione sono entrambe autorità giudiziaria e devono stare
Uniti
In uno stesso ordine in un'unica prospettiva di carriera
Questa è la quintessenza
Della visione inquisitoria naturalmente perché nella visione inquisitoria che c'è un'unica funzione statale di persecuzione penale che si scompone nelle due sotto funzioni di accusa e di decisione
Ma si scompone informa gara dualistica inizia con l'accusa che avvia il cammino i siti conclude con il giudice che lo porta a compimento
Quindi c'è una continuità che giustifica l'unicità
E da questo punto di vista siccome il processo prima di essere un istituto giuridico
Un fenomeno altamente culturale e sociale
Questa rappresentazione rapidi ha costituito
Un seme tossico che ha dato piante velenose
Una in particolare
Per libri il mentre velenosa
La percezione pubblica che l'accusa sia un'anticipazione della condanna per cui se c'è un'accusa essa darebbe trasformarsi in condanna in nessun Paese come nel nostro la pronuncia di una soluzione tende ad essere percepita e valutata come il fallimento della giustizia la giustizia fallito perché non ha condannato
Se un magistrato sostiene l'accusa chiede la condanna ma come può come può a un altro magistrato del suo stesso ordine assolvere
Non può
E infatti Vincenzo Manzini
Non aveva alcun dubbio e si batteva generosamente contro la presunzione di innocenza retaggio di una cultura francese priva di senso e di fondamento secondo lui
Perché in realtà il Pubblico ministero agisce
In nome della giustizia persegue un fine pubblico ricerca la verità quindi ciò che fa corrisponde necessariamente
Agli scopi che egli persegue
Lei può essere eccezionalmente una devianza ma si tratta di fenomeni marginali e che comunque non incidono sulla Fondazione legittimata di una presunzione di colpevolezza perché accusato non di una presunzione d'innocenza questo detto chiaramente le pagine di Manzini sono una realtà che abbiamo di intorno
E continua a esistere
Perché il processo vivevo oltre le norme penetra nel costume
E per sradicare
Certi convincimenti maturati nei secoli ci vuole tempo e pazienza ma soprattutto ci vuole decisione nell'eliminare i sei Miché hanno generato la mala pianta
Ora
Di fronte alle esigenze postulati e dal processo accusatorio molti degli oppositori
Non dico che si arrendono perché non si arrendono
Però
Tentenna non meglio eludono
La questione ma ma ce l'abbiamo già la separazione sono separate le funzioni solo una volta nella vita possono cambiare ma insomma non lo fa quasi nessuno
E insomma riempì ammessa da una parte i giudici dall'altra in modo chiaro netto distinto che volete di più che interessa
Separare le carriere
Ma vedete il punto
Che stavano unite perché si identificava in ciascuna delle due un'unica funzione
Diversamente graduata
Ora devono stare separate perché si deve riconoscere che le funzioni che rispettivamente esercitano sono eterogenee e antagoniste che è potenzialmente non appartengono alla stessa sfera
E questo
E questo sta scritto nel sistema
Sta scritto nel sistema e sta scritto nella Costituzione capito tutta costituzione
Se leggiamo l'articolo venticinque nessuno può essere punito
Se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso questa norma chi si dirige che ha che applica questa norma forse il Pubblico ministero no
Non può applicarla sennò come farebbe a fare le indagini questa è una norma che riguarda un finale di partita riguarda solo il giudice
E il giudice che è soggetto solo alla legge nel senso che l'articolo venticinque postula
Il giudice perché ha un compito Happy Stenico per andare a controllare se sussistono i presupposti di fatto per applicare quella legge
Il pm fa un'altra cosa
Il PM ha un'altra formalità la polarità attualmente rappresentata col mente per quanto mi riguarda può continuare a essere rappresentata dall'articolo centododici
L'azione penale obbligatoria
Nel senso che il pm deve portare al giudice una contestazione
Cioè un fatto che al culmine di una ricerca
Corrisponda ai postulati di esercizio di un'azione penale cioè di un'azione per un fatto previsto dalla legge come reato
Tanto è vero che il nostro Codice pone l'inizio dell'azione penale alla fine delle indagini preliminari e non all'inizio quindi il Pubblico ministero governa un inizio di partita il giudice un finale
E per giungere a una formulare una contestazione
Che cosa deve fare il PM deve svolgere non un'attività cognitiva e piste mica anche questo perché entra diciamo nel percorso ma la struttura del percorso è per formati perché deve selezionare i fatti valutarne la rilevanza individuare le fonti di prova scartare quelli nati invivibili azione intrinsecamente
Componenti nel proprio potere diamo ampia e a volte amplissima discrezionalità
Sul modo di condurre le indagini sui ritmi sull'intensità
Sulla valutazione stessa della notizia di reato
E si tratta di una discrezionalità te non è suscettibile di canoni cristallizzati in formule cogenti non si può dire quando e come in termini tassativi
Per giunta
A differenza dell'ufficio del giudice che tendenzialmente personale ora vero l'abbiamo indebolito durante il dibattimento si può passare da un giudice all'altro con una facilità che ancora riesco a fatica a digerire ma oltre al fantacalcio
Diciamo che facciamo finta facciamo finta comunque tendenzialmente almeno
Ma qui siamo agli antipodi perché il pubblico ministero da solo potrà fare le Bagatelle se no ha bisogno di un'organizzazione che deve essere flessibile abitabili alle contingenze coordinata correlata più complessa l'indagine
Beh non risulta personale
I magistrati si riuniscono in pole
Hanno necessariamente un vincolo che in qualche modo si esprime gerarchicamente insomma è un mondo eterogeneo nei contenuti e nelle forme di quel potere non riducibile in alcun modo
Al alla funzione del giudice
Non riducibile in alcun modo e quindi siamo in una situazione nella quale
Ci si pone il problema
In questo contesto che fondamento può a vere l'idea
Che la separazione delle carriere
Preluda al controllo circa il se e il quando dell'esercizio dell'azione penale
Che fondamento nessuno
Perché non c'è nessuna modifica di nessun tipo l'indipendenza del pubblico ministero è sancito e resta tale e quale quella che si presenta attualmente nel sistema misto normativo quindi
Si replica e continuiamo a replicare che nessuna delle norme garantiscono l'indipendenza del pm eh toccata minimamente dalla riforma
Quindi il sospetto da che cosa dovrebbe scaturire
E a leggere certe opinioni ne leggo una di un uomo politico senatore della Repubblica esponente di spicco di un partito d'opposizione che
Replicando al ministro replicando idealmente
Quando il ministro osserva che la giustizia non sarà controllata dal governo perché nel testo non c'è
Il senatore Bazoli replica dimenticate in tutti i Paesi in cui c'è la separazione delle carriere
E in qualche modo il PM controllato dal potere esecutivo per una ragione molto semplice
Altrimenti sarebbe un potere autonomo troppo forte è fuori controllo
No scusate ma ci siamo ci facciamo perché
Perché poi bisogna anche
Cioè bisogna anche i stabilire su quali Circuiti scorre il pensiero perché oggi a oggi oggi
è è meno forte di quello che sarà domani
Meno fuori controllo
Meno quelli che Francesco Carrara diceva nel mille ottocentosessantanove sono onnipotenti meno
è un problema
E non è i poteri che restano tali e quali che sono i poteri dell'accusa i poteri che un ministro che un
Magistrato francese
Antoine gara poco
Definiva Poteri
A nome di chi e terribili potere d'accusa un potere a nomi copie terribile cioè tendenzialmente non regolabile fa nomi e terribile terribile perché ha una capacità espansiva che non si riesce a frenare
A oggi
Oggi come il Pubblico ministero
è per l'appunto soggetto molto forte
Un soggetto molto forte fortissimo
Perché il nuovo codice proprio mantenendo questa ambiguità
Di figura
Comunque consentito uno sviluppo ovvero rigoroso dei poteri d'accusa già
Rappresentati in modo diciamo profetico da un grande magistrato che all'indomani del Codice sentendo i lamenti dei pubblici ministeri in un convegno fare Gardone Riviera mi pare
è una sera mi prese sottobraccio ero giovane allora e non lo sapevo
Mi disse
Ma gli sentiti questi eravamo in ottimi rapporti nonostante la differenza di età in sé ma sano proprio si espresse da toscano in modo che non si può dire in un convegno esce ma non hanno capito che siamo diventati infinitamente potenti il processo sarà nostro
E parlava all'indomani del Codice non c'era ancora stata l'opera di svuotamento della Corte costituzionale che interverrà successivamente
In realtà
In realtà
Il problema
Bella modalità di esercizio dell'azione penale è un problema
Che si poneva ieri si pone oggi ci si porrà domani perché è un problema che prescinde dalla separazione delle carriere prescinderne
è un problema che si è
Posto fin da sempre e voglio citare fonti insospettabili ho ripreso in mano un libro di Luciano Violante non credo siano
Non lo so non so se voterà sì o no però l'impressione che non voterà sei non so borse spero di sbagliare comunque personaggio al di sopra di ogni sospetto per il quale proprio
Sentimenti di stima anche di ammirazione l'Italia dopo il mille novecentonovantanove un bel libro
In cui ribadisce che l'articolo centododici è una garanzia di indipendenza dal potere politico per il Pubblico ministero ma fatta questa scelta prosegue letteralmente
Era rimasto io ho risolto per mezzo secolo il problema
Della individuazione del titolare della politica criminale
Il popolo ecco ministero a settembre mille novecentonovantotto si contano circa mille ottocento magistrati dell'accusa
A i mezzi e i poteri per scegliere di fatto i processi da avviare ma no risponde delle sue scelte discrezionali né a il dovere di rendere pubblici i criteri cui si ispira
è cambiato qualcosa nel frattempo abbiamo avuto un rovesciamento di fronte
Queste frasi
Che sono state scritte nel mille novecentonovantotto non sono altrettanto valide
Trent'anni dopo oggi
Io credo che siano ancora più validi
Ma anche più di recente vorrei ricordare il lucido lucidissimo quadro
Che nel due mila ventuno Giovanni Melillo l'attuale Procuratore nazionale antimafia in una lucidare l'azione ad un convegno sulla obbligatorietà dell'azione penale
Riflette
Sulla realtà ed effettività dei criteri di priorità
Da un uomo intellettualmente raffinato quale Giovanni Melillo una persona
Gode della mia incondizionata stima
I esistano ed il sistema le allungo conosciute e praticate forme solo apparenti di esercizio dell'azione penale
Perché in fatto non assistite da quei due cannoni del principio di obbligatorietà che ora conviene richiamare nuovamente tempestività e completezza delle investigazioni
Soluzioni non a caso introdotte al momento dell'istituzione della Direzione distrettuale antimafia prosegue segnalando che in definitiva
La persecuzione penale in Italia si svolge a pelle di leopardo
Dato di fatto che chiunque è in grado di condividere
Le soluzioni tentate finora e sono state parziali dislocate su versanti normativi eterogenei dotate di dubbia efficacia insomma si è proceduto un po'così a vista e a volte senza vista
Ma il pm resta il signore dell'azione penale un dato che iscritto nella nella costituzione materiale
Dell'Italia dietro il paravento dell'articolo centododici non citerei la mia riscrittura la mia rilettura dell'articolo uno se non l'avesse fatta proprio a Sabino Cassese quindi Mia sto Canato mi permetto di citare sete che agita bene pensate che articolo uno L'Italia è una repubblica giudiziaria fondata sull'esercizio dell'azione penale
La sovranità
Appartiene ai pubblici ministeri che la esercitano discrezionalmente questo è un dato di fatto diciamo che potrà essere attribuito anche a quella nota di eccessività che riconosco propria della mia personalità può darsi che a volte insomma mi allargo un po'troppo ma mi allargo partendo da un nucleo che incontrovertibile queste nella realtà
Quanto ha pesato ecco l'esercizio dell'azione penale in questo Paese quanto pesa
Storicamente
Nel dopoguerra fatevi questa domanda date di le risposte del caso e vedrete che
Otterrete da soli la risposta
Anche senza quella rilettura un po'tendenziosa ma fondata dell'articolo uno
Ma che c'entra con la separazione delle carriere questa centra cosa c'entra
Non c'entra proprio niente
Nel senso che se c'entra c'entra solo che la separazione favorirà
La risoluzione del problema si tratterà di garantire trasparenza uniformità e correttezza dell'esercizio dell'azione penale in una maniera che non incida sull'indipendenza è impossibile questo ma neanche per idea
è possibilissimo è possibilissimo
Ma vedete io credo e vado verso la conclusione due parole però sul sorteggio meglio debbo lasciare
E io credo che tutta la parte che pure costituisce
La polpa del referendum la separazione delle carriere
Rappresenti un idolo polemico si scatena nuove
Le obiezioni sulle carriere
Perché sulle carriere si può lanciare il messaggio tanto infondato quanto tendenzioso che si tratta di un tentativo di soggiogare la magistratura non ora ma in futuro ma è comunque di sottoporla al potere politico in modo da trasformare il quesito referendario impropriamente nel quesito vorreste la magistratura soggetta al potere politico no e allora votate no
Ecco con questa diciamo operazione
Che potrebbe dire sì tipicamente
Da neo lingua orwelliana ecco pure oppure da langue de Bois queste Lalande de Bois una monografia di François se Tom che mi sono procurato in Romania che indaga sulla struttura del linguaggio sovietico un'opera
Linguisticamente straordinaria di cui non posso raccomandare la lettura perché il libro introvabile oppure non è stato neanche tradotto in italiano
Ero credo anche perché ma il problema è quindi che che qui la polemica io direi
Si esercita dove il dente non duole
Non dove il dente duole
La lingua batte dove il dente non duole cioè sulla la separazione delle carriere la bimba insomma
Perché
In realtà il dente duole sul sorteggio
Perché il sorteggio l'elemento che scandinava l'assetto politico ottenuto impropriamente
Dalla magistratura nel corso del repubblica democrazia
Di questo si è trattato in buona sostanza perché da esso inutile far polemiche cosa sono le correnti ma insomma alle correnti
Diciamo che lo sappiamo tutti chi non le sa vuol dire che fa parte di una corretta ecco
Per quei dette non so come possano essere definite
Consorterie clientelari partitelle corporativi sindacati politicizzati non so non ha importanza questo certo sono una
Una
Una tossina nel corpo della magistratura una tossina e mi pare che gli stessi magistrati poi sotto sotto lo riconoscono io conosco tanti magistrati pericolose i fiori sono iscritto alla tal corrente prese no
Col cavolo che faccio caduta di era farei sempre fermo qua quindi è la tessera della carriera spesso e volentieri
Per carità
All'inizio si dice all'inizio erano associazioni culturali che promuovevano una certa visione del diritto ma perbacco
Non discuto su quelli che erano gli inizi prendo atto che questi inizi si sono rapidi al me rapidamente in voluti in una vera e propria deformazione intollerabile
Che trova spazio al campo a sua volta nella trasformazione del CSM da organo di alta amministrazione enormi hanno di natura politica con una dilatazione di funzioni che
Accuratamente segnalata
Nell'ultimo studio prima di morire di Giuseppe Di Federico
Scrisse un lungo saggio pubblicato su legislazione penale e recentemente un libro postumo
Verrà presentato quanto prima a Bologna proprio su questi su queste problematiche
E allora e il sorteggio udite udite non si può non si può perché il sorteggio abbandona al caso una scelta così così seria così importante
Facciamo esserci
La selezione
Di qualunque personale
Corrisponde a tecniche diversificate
Che
Sono buone o cattive in funzione della congruità allo scopo che perseguono
Se si tratta di operare scelte valoriali
E implicano contemperamento di interessi confliggenti ma ottima anzi inevitabile è l'elezione di rappresentanti che rispecchino la pluralità delle posizioni coinvolte
Ed è per questo perché la ragione per cui non si possono sorteggiare i deputati
Bisogna necessariamente leggeri o non sono più quel che devono essere rappresentativi di interessi eventualmente confligge
Se si tratta però di apprezzare la Valentina tecnica il merito professionale per lo svolgimento di determinati compiti si o adotteranno l'elezione ma il concorso non si eleggono i cardiologi
E perché il cardiologo eletto potrebbe essere l'ultimo asino uscito dall'università
Quando poi si tratta di gestire compiti io interessi parimenti diffusi in una determinata cerchia e secondo criteri comuni e paritari il sorteggio
Lo strumento delezione
Un esempio banale
Baldi giovani accampati nel bosco sorteggiare i turni di guardia o gli altri compiti che nell'accampamento vengono distribuiti
No se è legge chi deve spazzare non si elegge chi deve vigilare siamo tutti giovani tutti Baldi tutti ugualmente dotati di queste elementari capacità e quindi sorte diciamo per non far torto a nessuno
Allora
Stando così le cose
Chiediamoci che cosa è l'ordine giudiziario
Nelle rispettive componenti non è un potere
Perché il potere non appartiene all'ordine appartiene ai singoli membri l'ordine sacro non ha il potere di trasformare la particolare il singolo prete che può farlo solo il singolo prete non l'ordine sacro nel suo complesso
E quindi
Il CSM non è un organo di rappresentanza politica ma di gestione amministrativa
Elevata a quanto si vuole
In termini di rilevanza costituzionale ma pur sempre amministrativa
E quindi il sorteggio mentre tenderà a riportare nell'alveo costituzionale il CSM libererà i magistrati dal vincolo di appartenenza
Non saranno più tenuti perché
Chi è stato sorteggiato ci potrà essere quella volta non potrà promettere niente per il futuro mentre Sam membro di una consorteria non promette l'ultima promette la consorteria per il futuro
Quindi sarà una liberazione obietta un costituzionalista che
Gode di tutta la mia stima Gaetano Silvestri
Eliminare l'elezione per azzerare
Le correnti
Scrive è come buttar via il termometro per far passare la febbre
Le correnti rimarrebbero con la sola differenza che rispetto alle stesse la composizione dei singoli collegi potrebbe risultare squilibrata ma io pongo la domanda
Rimarrebbero
E perché mai rimarrebbero
Quando non saranno più in grado di assicurare nulla né di promettere nulla né di garantire nulla quale suggestione
Quale suggestione potranno esercitare quale il vincolo stabilire e quale potere esercitare rispondete voi io dico nessuno
Quindi concludo eliminare le correnti è una lotta di liberazione combattuta per i giudici la magistratura dovrebbe per la prima volta nel sei e io mi auguro che la maggioranza dei giudizi soprattutto dei giudizi voterà sì nel segreto dell'urna perché ho fiducia che la magistratura italiana sia composta da teste veramente pensanti e capaci di individuare dove sta
L'interesse generale
L'interesse generale che non è nell'interesse di tutti interesse di tutti passa per le maggioranze naturalmente
Perché l'interesse generale trionfi bisogna ottenere la maggioranza
E siamo qui per questo
Ma alla fine l'interesse generale potrà essere deluso dall'interesse di tutti continuerà a essere interesse generale solo che il Paese invece di camminare
Con le due gambe sarà sotto troppo come prima più di prima è peggio di prima facciamo in modo che così non sia avanti
E qua grazie grazie al al professor Padovani per questa magistrale e appassionata relazione ora è il momento e del dialogo
Tra il signor ministro Carlo Nordio e il presidente dell'Unione delle Camere Penali Francesco Petrelli ho già che invita a salire qua ho già ringraziato prima il ministro
Però la ringrazio ancora di più perché abbiamo saputo che oggi è il giorno del suo compleanno e lo ringraziamo e dico trascorreva con Noemi facciamo tanti tanti auguri è sparita o no
Ecco
Buon compleanno al signor ministro
E ne intanto signor ministro la vogliamo ringraziare perché la sua presenza ad una nostra inaugurazione
Non solo non è mai scontata
Ma perché in questo in questa occasione in questo momento
Credo che la sua presenza sia la raffigurazione plastica
Di ciò che significa e di ciò che noi intendiamo per trasversalità perché non sempre siamo andati d'accordo
Farò dire poi a lei quali sono le questioni che ci separano che ci vedono contrapporsi
Però ecco il segno della trasversalità è un segno di rispetto reciproco
E anche
Ti riconoscimento dell'importanza fondamentale del dialogo quando ci si incontra e anche quando ci si scontra quindi non la vogliamo davvero ringraziare profondamente della sua presenze
Questa riformata Ardian partiamo da cui
Porta il suo nome
Però credo che dentro questa riforma ci sia
Il sudore il cuore dell'Unione delle camere penali
E lo dico con un certo orgoglio perché insomma la mia storia personale profonde e professionale
Alla stessa durata di questa nostra battaglia io sono entrato nell'avvocatura nei primi anni ottanta
Quando l'Unione delle camere penali nasceva con il sogno di realizzare un nuovo modello processuale e sapendo che quel modello processuale
Avrebbe avuto successo avrebbe trovato una effettività una realizzazione solo se nella nostra Costituzione
Sarebbe stato poi riconosciuto il la figura del di un giudice di un giudice davvero davvero terzo
Ora proprio perché questa riforma
Appartiene
Anche alla nostra alla nostra storia mi piace ricordare lo ha già fatto primario nostra vicepresidente e Giulia Boccassi
Ricordare la straordinaria iniziativa delle centoventinove piazze per il sì centoventinove quante sono le nostre camere penali distribuite sul territorio
Noi stiamo facendo un lavoro di dialogo con i cittadini perché il cittadino come è stato pure detto e frastornato
Dalla polarizzazione dalla radicalizzazione di questa campagna referendaria ma abbiamo scelto la strada del dialogo del colloquio e ci siamo messi a disposizione dei cittadini per spiegare il senso di questa riforma e abbiamo per questa ragione diciamo di prossimità il polso della situazione di questa campagna referendaria
La vediamo dal basso
Io le chiedo signor ministro come la vede lei dal dalla sua posizione di governo dall'alto per così dire perché non le sfuggirà non certo le contraddizioni che noi avvertiamo è anche lo smarrimento che attraversa in alcuni momenti il Paese in questa così delicata scelta referendaria grazie
Funziona sì
Grazie il presidente grazie a tutti voi
La battaglia rivera battaglie si tratta del camere penali
Mi ha visto sempre associato dalla fine degli anni Novanta quando ho scritto il mio primo libro sulla riforma della giustizia
Dove trattava trattavo da magistrato dal PM le stesse problematiche con le stesse argomentazioni che abbiamo sentito prima in un modo così brillante è ovviamente ineguagliabile dell'amico professor Padovani
Re anche ricordare che mio fratello che è mancato il mese scorso è stato presidente emerito delle camere penali Treviso io appartengo a una famiglia di avvocati anche se ho sempre svolge ruolo di pubblico ministero
Come la vedo allora dal punto di vista politica molto semplice il Governo assolutamente compatto la maggioranza che avete visto che ha approvato questa legge è stata quasi vicina alla maggioranza qualificata anche perché qualcuno dell'opposizione sia aggregato a questa riforma che è una riforma di civiltà da cittadino ha no sempre da politico mi Dorigo
Che si stia purtroppo com'era prevedibile si stia col per così dire politici Zandonà rischi di diventare per ragioni comprensibili da un punto di vista della l'astio politico che che si è rivelato in questi giorni come una sorta di governo si governo nome buonissime nominò Parlamento si Parlamento
E che quindi si trasformerebbe da una referendum sui contenuti a un referendum sul governo sulla politica sul Parlamento
Noi abbiamo detto io l'ho detto dal primo giorno che vorrei avrei voluto e vorrei ancora che l'ambito di discussione si mantenesse in termini razionali giuridici contenutistici
Però vedo che questo appello rimasto inascoltato
Ho anche detto che comunque vada
Ma non ci saranno nessuna conseguenza nei confronti del Governo e del Parlamento
Se vinceremo come penso
Noi apriremo subito un dialogo con voi e anche con la magistratura con il mondo accademico per le norme di attuazione che avranno la loro importanza
Se dovessimo perdere ne prenderemo atto con rispetto della volontà degli elettori
Ma il Governo il Parlamento continuerebbe fino alla fine naturale della legislatura quindi si illudono quelle di poter pensare che un eventuale no potesse avere gli affetti che ebbe ah mi fa con il referendum Di Renzo
Come cittadino eccome anche modesto divulgatore
Vedo una certa anzi una notevole
Diciamo mala informazione
Su questa su questi contenuti sono contenuti difficili questo lo ammettiamo
Ma solo contenuti che potrebbero possono essere divulgati in modo accessibile
Si tratta di fare una comunicazione che sia sempre adeguata l'uditorio che ti ascolta coerente oggi parlando da tecnici alcune espressioni versatile usiamo proprio le diamo per scontate
Se parli in televisione il linguaggio dovrà essere diverso separarle i Rotary Lions a Orazio vita civile ancora diverse farglielo scuole ancora diverso se bar delle fabbriche ancora diverso
Per esempio adeguarti aveva l'uditorio vede ascolta ma sempre dicendo
Dico la verità esponendo le cose come stanno
Faccio un esempio professor Padovani prima ripete in modo ineguagliabile a diciamo elencato tutte quelle distonie del Consiglio Superiore della Magistratura che noi conosciamo
è chiaro che se tu lo spiega al pubblico e il pubblico non lo capisce perché non conosce il meccanismo del Consiglio superiore della magistratura
Però io posso fare un esempio il pubblico
Posso dire scusate se con colonnello dei carabinieri viene sostituito oggi da un altro colonnello dei carabinieri
Lo scambio e la bandiera avere lo stesso giorno se un prefetto va in pensione il giorno dopo il prefetto nuovo è già arrivato
Se un dirigente di azienda se aveva beh l'amministratore delegato o il giorno dopo o una settimana dopo ha già trovato il sostituto
Perché se se verrà un presidente di un tribunale un procuratore della Repubblica un presidente di Corte d'Appello arriva due anni dopo
Perché devono aspettare di incasellare tutte le cariche apicali per mettere d'accordo tutte le correnti e questo la gente lo capisce
Fate una faccio un altro esempio sempre prendendo lo spunto da quello che ha detto il maestro verso Padova
Il Consiglio superiore della magistratura è una consorteria
Di sta diciamo che sta alle correnti come il Parlamento sta ai partiti è una cosa che noi sappiamo perfettamente cosa sono le correnti lo sappiano
Forse gli unici che non lo sa ma come ci professore sono quelli che appartengono le correnti
è però se io spiego l'altro giorno ho letto un articolo interessante
In Italia gli iscritti a un sindacato anche sindacati più aggressivi sindacati più dinamici sindacati importanti i lavoratori iscritti al sindacato sono mediamente dal trentacinque al quaranta per cento
I magistrati iscritte alle correnti sono il novantasette per cento vi siete domandati perché è la risposta data il professor Padovani perché sentono ti iscrivi a una delle correnti non hai il padrino nel momento in cui lei cedere una carica trovare una sistemazione in una terminato posto e soprattutto nel momento in cui ti trovi
Davanti alla sezione disciplinare perché tiene perché sia incappato in qualche disgrazia ti trovi di fronte alla giustizia domestica
Del della sezione disciplinare poi del CSM dovete ognuno ha i suoi padrini in Tizio protegge Caio o Sempronio protegge Martino è meglio che non ha nessuna protezione magari viene condannato con una salutare manifestazione
Di come si dice severità e imparzialità ma solo tanto perché
Non ha questi padrini e perché non la
Questi i padrini o perché esistono questi padrini per le stesse ragioni che ha detto prima il professore che si possono spiegare così alle persone
Nel Consiglio Superiore della Magistratura
Ora vengono eletti i magistrati che telefonano o scrivono i fax e una volta i fax adesso le e-mail fanno incontri chiedono i voti agli stessi magistrati
Per cui il magistrato che un domani dovesse essere giudicato dal dalla sezione disciplinare del CSM si troverebbe di fronte il suo giudice che è quello che gli ha chiesto il voto
E al quale lui ha dato il voto e se non è lui fa parte della consorteria alla quale appartiene quello che ha dato chiesto il voto
è una giustizia domestica che si vede statisticamente dai tipi di assoluzione di condanna che hanno coinvolto magistrati o non hanno coinvolto magistrati che magari ci sono anche macchiati di colpe gravi
E questo chi lo dice ebbe se voi leggete lo scandalo Palamara che ormai sta per entrare nel dimenticatoio ma sul quale è stata messa come si deve mettono nel circo parecchio sulla pentola
è è vedrete che in quelle novanta sessanta mila intercettazioni e ciabatte di cui ha parlato Palamara
Non è uscita quasi nessuna o meglio sono uscita soltanto quelle che potevano colpire certi magistrati che appartenevano a certe correnti e le altre sono state sepolte la sezione di quando Palamara e guardate che io sono dei magistrati che non figurano mai nei libri di Palamara vuol dire che non conta o nulla questo è ovvio ma non avevo neanche conosciuto
è ebbene queste quando è stato giudicato Palamara chiesta la testimonianza di cento e venti magistrati
Perché con questi magistrati ha avuto la stessa batteria politico-giudiziaria che aveva avuto con quei quattro che erano stati costretti a indotto a dimettersi dal Consiglio Superiore della Magistratura che li hanno negati
Perché li hanno legati è perché perché probabilmente chissà chi c'era dentro
E allora arriviamo alla conclusione che suona di cosa hanno paura i magistrati
Mazzata che la separazione delle carriere in secca ma quello che han paura il sorteggio perché il sorteggio rompe le correnti perché il sorteggio rompe il legame tra Gil tra elettore ed eletto perché rompa il legame tra giudicante
Giudicando e giudicato
Perché alla fine nessuno si scriverà o si scriveranno meno alle correnti come si scrivono meno negli altri sindacati gli altri lavoratori
Perché le correnti a questo servono non sono più uno scambio come erano gli inizi
Di cultura di di di di dinamiche culturali di differenze ideologiche chiamiamole come vogliamo sono diventati puri e semplici strumenti di bassissimo potere
Ed è solo per potere che mantengono questa con questa situazione di conservazione
Le faccio una domanda più politica diciamo il fronte del no sì contraddistingue a mio avviso per due posizioni
Quella chiamiamola così degli apocalittici
Di di coloro che rappresentano
In questa in questa tornata referendaria uno spartiacque tra la catastrofe e la conservazione dello status quo
E dall'altra quella degli strategici di coloro che cioè tutto sommato sarebbero favorevoli al sì
E tuttavia per ragioni puramente di opposizione ritengono di votare di votare no per non favorire governo in carica
Sono due posizioni ben distinte e e vorrei sapere qual è il suo parere rispetto a queste due posizioni che sono entrambi indubbiamente presenti sulla scena
Ma la prima apocalittica ecco il che
Si è manifestata sia in Parlamento sia purtroppo e dico purtroppo nella magistrati in alcuna parte neppure parte della magistratura
Rete in Parlamento io accetto di tutto la politica da Padan Fryer come si dice
Mi hanno detto che erano ai tempi di Al Masri che avevo le mani insanguinate ai tempi di Cospito che avrei condannato a morte una persona incarcerata
Ai tempi adesso della riforma siano passate ha detto piduista mafioso mi ha detto di tutto
Questo passa come l'acqua su una superficie liscia perché in Parlamento ripeto
Certe cose si sentono nemmeno ti fioriscono qualche volta fai un sorriso e magari ti rimproverano di sorridere
Quegli stessi che magari è un'ora prima non solo non avevano sorriso si erano agitati in un modo anche abbastanza scomposto ma ripeto la politica è una parata non è accettabile che queste diciamo apocalittiche od offensiva considerazioni arrivino dalla magistratura
La magistratura e lacrime e sangue a nelle mani la vita all'onore degli individui non può non può scendere ai livelli polemici dove può scendere un parlamentare per ragioni tutto su e quando io ho sentito un procuratore generale di un'importante città dire che io stavo attuando la riforma di Licio Gelli
A parte che allora dovrebbero essere piduisti Cassese barbe era Vassalli e tutti quelli causata dal crollo bene questa persona Aia massimo disprezzo e non gli stringerei mai la mano magistrato non può dire al ministro della giustizia che attua la riforma di un condannato
Questo non lo tollero e lo trovo ripeto inammissibile naturalmente mi guardo bene da fare qualsiasi forma di cose
Ha tutto il mio disprezzo e lo dico chiaramente
Detto questo tolti gli apocalittici che hanno detto che stiamo alterando la Costituzione risposta facilissima la Costituzione stessa prevede di essere modificata Ubi voluit dixit il legislatore no lui Chiofalo centoundici Zachary
Sì ma diciamo subito che l'unico Art l'unica l'unico articolo che vieta una riforma costituzionale quello che dice che solo la Repubblica la forma repubblicana non è soggetta di revisione Ubi voluit dixit e per il resto è tutto modificabile
Ho detto più volte citando il mio latinorum che soltanto la verità sta omini manettino eterno ma tutto il resto è modificabile
Poi naturalmente il centoundici sale epoca avrebbe dovuto prevedere questo ma come è stato detto prima come diciamo da sempre già ai tempi di Vassalli si sarebbe dovuto adeguare io ero stato a cena con Vassalli
Pochi anni dopo pochi presiedevo la commissione per la riforma del codice penale
Vorrei aprire una parentesi
Il nostro codice penale è firmato da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele terzo e gode ancora di buona salute
Il codice di procedura penale firmato da un eroe della Resistenza è stato modificato con voi lo sapete meglio di me modificato alterato integrato soppresso centinaia di volte
Perché perché effettivamente in contrasto con la Costituzione ma perché in contrasto con la Costituzione perché i nostri padri costituenti
Quando hanno scritto quegli articoli avevano davanti a sé il modello del Codice Rocco che tutto sommato avevano accertato
Tanto è vero che è durato per quarant'anni
Più o meno bene
Ed è anche abbastanza decorosamente in costanza di costituzione non avrebbero mai immaginato che quarant'anni dopo uno degli stessi padri costituenti avrebbe introdotto il processo accusatorio che postula battuta un'altra serie di struttura costituzionale questa è la ragione
Giuridica che peraltro sapete sappiamo tutti benissimo quindi la diciamo questa apocalittica come giustamente lei ha definito visione
Di sovvertimento costituzionale
Aventi assurda la seconda è assurda assurdità è quella formula ormai vuota trite e ritrite questa è proprio un'astrazione speculativa che non ha nessun fondamento logico della cultura della giurisdizione la giurisdizione o si intende nel senso stretto di ius dicere allora vale solo per il giudice oppure è la dialettica che si forma tra il suo dibattimento allora un tra un tavolo a tre gambe
Dove difensore pubblico ministero e giudice hanno la stessa dignità quindi se di cultura della giurisdizione si deve parlare bisogna inserire il nome il pubblico ministero il giudice come è stato fatto fino ad ora ma allora l'avvocato il pm il giudizio questa è la vera cultura della giurisdizione
Però è difficile cambiare le leggi ma è ancora più difficile da cambiare le teste
E allora ma voi sapete che molti molti pm rimproverano alla riforma di perdere questa cultura della giurisdizione perché il pm in realtà sarebbe una sorta di surrogato di giudice
Potrò che risponderei con questa cultura della Costituzione il giudice il surrogato del PM e molto spesso lo è quindi la diciamo non esiste nessuna ragione logica giuridica razionale
Che non sia quella apocalittica e e noi non abbiamo argomenti l'ultimo ecco mettiamolo
Addirittura assurdo il processo alle intenzioni ma sì adesso è vero fate così o un domani però allora la logica aristotelica quelle Mimina ci insegna che è impossibile dare una prova negativa soprattutto che è una prova è impossibile dare una prova negativa di un evento futuro incerto
Questo è il minimo della logica quindi come vedete quando sarà un non sarà un caso che l'Anm ha rifiutato di confrontarsi come comprò davanti a Bruno Vespa
Parliamoci chiaro Bruno Vespa ci ha invitato alla più importante trasmissione one to one o della televisione io ho detto subito di sì l'Anm prima ha detto di sì e poi ha detto no
Presidente no segretario generale no perché ha detto perché non vogliamo buttarla in politica
Allora Rota avete fondato il Comitato del no andate a fare comizi contro i partiti e non volete buttarla in politica hanno paura di confrontarsi perché non hanno argomenti e allora mandano i cantanti gli attori veste persona rispettabilissima che però sono apocalittiche queste quindi la prima da una sulla seconda strategici liste d'attese allora io credo che molti magistrati perché lo saprà
Siano favorevole alla riforma per valore sempre segreto prima professor Padovani ci sentiranno molto più liberi
Poi però ci sono quelli e io le rispetto di più come l'onorevole Bettini fondatore uno dei fondatori del Partito Democratico
E quale detto chiaro e tondo signori questa riforma va benissimo io avrei votato sì anzi è in primo momento a letto voterò sì
Poi ha detto però poiché ha un forte significato politico e se vince il no la Meloni se avevate voterò no benissimo beata sincerità
Ma allora allora portiamo il referendum purtroppo sotto un profilo dei contrapposizione politica
E questo però apre uno scenario inquietante perché una vittoria o una sconfitta politica hanno delle conseguenze politiche
E una conseguenza per esempio politica se dovesse vincere il sì è e vedesse dall'altra parte sconfitti o solo l'opposizione ma anche una magistratura che si fosse politicamente aggregata a questa struttura che si viene sconfitta
Le sconfitte politiche non sono indolori
è per quello che io auspico che la politica rimanga estranea
A questa diciamo che la visione politica delle conseguenze politiche
Rimanga estraneo e soprattutto che rimanga estraneo alla magistratura e che si mantenga su ragioni tecnico giuridiche che peraltro essendo assenti la costringono ad diciamo ad adeguarsi a cui si slogan apocalittici che non hanno nessun senso logico
Quando quando noi abbiamo rilevato la contraddizione sempre nel fronte di chi si schiera per il no a proposito della posizione del Pubblico ministero a seguito della della riforma
Da un lato di chi diceva che il Pubblico ministero sarebbe diventato un burocratese su sonnolento e dall'altra coloro che invece dicevano che la riforma lo avrebbe trasformato in un superpoliziotto
Dotato di poteri quasi eversivi
C'hanno risposto che non era in realtà una contraddizione ed è stata tirata fuori la formula
Della cosiddetta eterogenesi dei figli in sostanza si è detto il Governo voleva in realtà un pubblico ministero più debole
Ma in realtà nei fatti questa riforma ci consegnerà un superpoliziotto le volevo chiedere cosa resta di questa obiezione è vero che volevate un pur riguarderà i computer a avendo studiato a suo tempo un po'di logica
Questa questo modo di argomentare che pone di argomentare si chiama paralogismo o trucco verbale
Sono vuote espressioni lessicali che non significano assolutamente nulla che vuol dire un domani l'eterogenesi dei fini di porterà a io ripeto nella logica aristotelica né tantomeno quella pop Haryana
Possono spiegare quello che può essere un evento futuro incerto o quella che è l'eterogenesi dice dei dei fini
E sappiamo come sta
è scusate essere stata elaborata centralmente nell'Ottocento alla parte da lontano la famosa ottiche
Tucci l'idea che orienta gli eventi verso diciamo risultati imprevisti e imprevedibili da parte di chi aveva agito in un determinato modo
Questo non fa
The del raziocinio avrebbe dell'attività discorsiva dell'intelletto aperta da parte delle belle pensate lasciamo gliele come sono quanto al fatto che il Pubblico ministero dire è già un superpoliziotto
Ma è un super super poliziotto
Perché nella anche qui quando i nostri padri costituenti hanno diciamo istituito questa figura dandogli le stesse garanzie attenzione non tutte le garanzie del giudice
Ma al novanta per cento siamo noi che gliele diamo le garanzie del giudice perché se voi adesso leggete la riforma vedete che l'articolo centoquattro non fa che levare il pubblico ministero ha lo stesso rango del giudice cosa che oggi con l'articolo centosette non c'è
Uso gli articoli perché ripeto parlo dei tecnici quindici diamo per scontato
Però quando il corpo padre costituente diciamo assimilato questi due figure un'assimilazione che si vedeva anche nelle aule di giustizia perché siete nel pubblico ministero
Sedeva accanto il giudice aveva gli stessi onori veniva chiamato come è stato detto prima signor giudice vostro onore eccetera eccetera
Ebbene quando però a adatto ha conferito al Pubblico ministero questo rango costituzionale assimilabile a quello del giudice
Non aveva il potere di questo Pubblico ministero e che gli sono poi stati conferiti quarant'anni dopo con il nuovo codice di procedura penale
Per cui oggi il Pubblico ministero si trova ad avere Ave ad avere le garanzie sacrosante di indipendenza e di autonomia del giudice
Ma è essere capo della polizia giudiziaria che sempre per Costituzione quali credo perché non dice che è il capo dice che dispone della polizia giudiziaria
è però è un potere senza responsabilità
Semmai semmai e noi abbiamo non abbiamo toccato nell'obbligatorietà dell'azione penale né tanto meno l'articolo che dispone che che che che indica la polizia giudiziaria sotto la disponibilità del Pubblico ministero
Ma il pubblico ministero ha un potere senza controllo proprio perché dirige la polizia giudiziaria come fa il distretto attorno ai americano e non fa invece il procuratore inglese alcun modello al quale mi ispiro a Veio ma il procuratore distrettuale americano dirige la polizia giudiziaria ma una responsabilità politica elettivo se sbaglia paga sei vacanza
Il nostro pubblico ministero proprio perché gode e lo ripeto godrà ancora delle guarentigie del giudice
Esercita un potere senza responsabilità
Perché da un lato ai poteri del District Attorney americano perché dirigerà politici pone della polizia giudiziaria ma gode delle stesse garanzie di indipendenza del giudice e quindi è l'unico organismo al mondo che abbia un forte potere senza responsabilità adesso
Quindi il problema dei diritti un superpoliziotto non esiste più
Come sarà però mitigata questa qua proprio perché con la separazione delle carriere attenzione i pubblici ministeri non varranno più i voti ai giudici e i giudici non verranno più i voti dei pubblici ministeri
Il problema della separazione delle carriere non è quello della separazione delle funzioni che sappiamo benissimo essere stato superato
E che appartenendo alla stessa famiglia sia dei consigli giudiziari sia soprattutto il CSM si danno i voti l'uno con l'altro e se l'imputato ma questo sì che lo andiamo dire ai cittadini se l'imputato sapesse che il suo giudice
è giudicato dal suo accusatore ebbe non si sentirebbe tanto tranquillo io non mi sentirei tranquillo questo bisogna andare via e dire e questo faremo
Istituire da un lato trasparenza al giudizio e dall'altro quindi autorevolezza alle decisioni credo che sia proprio uno dei fini che questo informa credo anche ma lo stava dicendo ora io cerco di chiosare questa affermazione di in base a quella che è la nostra esperienza è il nostro punto di vista insomma le sorti del Pubblico ministero una volta che ne è stata garantita autonomia ed indipendenza tutto sommato poco importa no se noi abbiamo la tranquillità e la certezza che quel pubblico ministero
Nel processo sia nella fase del dibattimento che soprattutto nella fase delle indagini preliminari
Incontra davanti a sé un giudice che non è un giudice di scopo ma è un giudice portatore della cultura del limite
Questa credo che sia la scommessa della riforma
Come dice il poeta parola non c'è Pulcro non aggiungo nulla del suo corpo
Venne veniamo al merito di una questione perché a mio avviso fondamentale perché se la riforma passa il vaglio popolare del voto del referendum poi ci sarà da porre mano credo che il governo abbia già in parte provveduto a questo lavoro ai decreti attuativi alle norme di attuazione perché è ovvio lo sappiamo che gran parte della del risultato e dell'effettività della riforma ricade anche sulla sul modo con il quale poi il nuovo CSM sarà regolato così come sarà regolata ad adottare la Corte disciplinare
A che punto è il lavoro del governo
Allora ovviamente
Se vincesse il sì cosa fondamentale sarebbe arrivare alla costituzione del nuovo Consiglio Superiore della Magistratura con la norme nuove e anche qui bisogna dire che il giochino che ha fatto l'opposizione
E in parte anche la magistratura è stato quello di rallentare questo processo no in modo che anche se avesse vinto il sì magari però con un referendum in autunno nuovo CSM sarebbe stato eletto con le norme vecchie in questo trucco
Non ci siamo caduti
Naturalmente vincendo dissi
Però abbiamo più tempo e questo giova anche a loro oltre che a voi
Perché se il ventidue di marzo ventitré di marzo dovessero inserirsi il giorno dopo noi apriremo un tavolo ovviamente con voi con l'avvocatura con le camere penali con la magistratura con il mondo accademico
Per le norme di attuazione
Naturalmente qualche idea l'abbiamo già proprio per evitare che inizi quella sequenza dilatoria che si è vista nella fase parlamentare quando in Commissione sono note avanti più di un anno a fare audizioni audizioni
Per rallentare i lavori perché non è vero che non ci sia stato dialogo
Non l'hanno voluto perché perché per rallentare i tempi hanno fatto decine e decine di audizioni alla commissione Giustizia
Chiamando persone generalmente contrarie
Che per ore e ore spiegavano del motivazioni che si potevano pure leggere nelle loro varie pubblicazioni quindi è stato presidente legittimamente diarchia però nemmeno lì siamo così ingenui
Aprile avendo invece un po'di tempo apriremo subito questo tavolo di consultazione
Abbiamo già delle idee sulle strutture fondamentali ma voi dite che sono appaleso tutto il rimediabile
Ma gli altri se ne sono modificabili
Abbiano o dei settori dove penso che potremmo trovare dei punti di accordo sin d'ora faccio un esempio sono stato detto che contro la decisione dell'Alta Corte di giustizia
Non sarebbe possibile ricorrere per Cassazione non è vero
La norma dice che controllare un punto fondamentale dov'è non arrendersi però anche qui è si tratta
Io lo dico sì o malafede un altro trucco verbale se uno legge la norma
Ecco i centoquattro che dice la magistratura si divide in magistratura requirente e giudicante entrambe libere indipendenti sovrana eccetera eccetera no non va bene IBM va sotto l'esecutivo perché perché non si sa mai ecco
In questo caso in questo caso la norma dice che contro la data
Decisione in prima istanza della corte si può ricorrere al premio
Non dice altro non dice che non è possibile attuare l'articolo centoundici a ricorrere per Cassazione secondo noi si può e devo dire anche che secondo noi stiamo discutendo si deve è chiaro che in questo caso una rapporto con voi con la stessa magistratura alla quale diremo vedete
State parlando sul nulla perché l'ultima parola alla fine spetterà a voi anche sul giudizio disciplinare sia pure dopo due sequenze presso l'Alta corte
Un'altra cosa sarà quella del sorteggio dei laici si discute tanto
è chiaro che dovendo anche proteggere in un certo senso le minoranze di oggi e di domani tra i sorteggiati bisognerà trovare un sistema nell'ambito del sorteggio che attui questa proporzione
Ho fatto i due esempi forse vale altri se ne sono arrivate rubare tempo ma per dire che se dovesse vincere il sì il giorno seguente noi siamo già pronti a discutere con voi con i magistrati con il mondo accademico
La diciamo la la possibilità di norme attuative attuative che siano il più possibile condiviso
Bene allora
Aspettiamo
Incrociando le dita di sederci intorno a quel tavolo
Veniamo un po'alla cronaca all'attualità e alle iniziative legislativa del del governo disegni di legge decreti qui le nostre strade come lei sa insomma non sempre
Hanno hanno trovato una convergenza anzi un'aspra situazione di conflitto e di contrasto
A noi i pacchetti sicurezza nomi non piacciono
Non piace la politica che il Governo sta attuando sulle carceri
E questo insomma
è stato oggetto di di tanti nostri
Incontri
Ma di questo insomma avremo modo di parlare
Ma voi siete davvero convinti che queste normative serva no a garantire la sicurezza effettiva in concreto dei cittadini o non si sta proseguendo sulla strada
Delle norme bandiera che in realtà servono solo a lanciare messaggi di rassicurazione
Ma
Non è per usare il mio Paese dantesco latinorum però ah ma anzi un mio era a Maurice integrazione destra
I dissensi degli amanti sono un'integrazione dell'amore
E quindi è nato è naturale che ci sia lotte del dei disegni dei dissensi con le camere penali con i quali condivido condividiamo il novanta per cento dei Gal
Allora lasciata stare il questione calzino perché la vogliamo evitare la perché sappiano che delicatissima uno qui l'amica Rita Bernardini con la quale dialogo adesso prosegue
è una situazione come sapete sedimentata se nei decenni ne stiamo discutendo sul punto sulla quarto riguarda da detenzione alternativa per i tossicodipendenti io conto molto anche sulla limitazione della custodia cautelare
Se passasse il sì una delle prime cose faremo se la modifica del codice di procedura penale perché guardate che noi abbiamo venti per cento i detenuti che non sono condannati definitivamente
Ora anche ammettendo che un la metà di loro si erano stati arrestati in flagranza e che quindi la presunzione di di di di innocenza si sia affievolita in un certo senso com'è ovvio che accada
è l'altra metà son dieci mila persone
Se noi riuscissimo a intervenire sono dieci mila persone che non sono numeri sono lacrime e sangue vite rovinate di persone che vanno in galera poi senza scusate abbiamo sbagliato anzi inutili come anche abbiamo sbagliato abbiamo sbagliato a decorare avrà è la giustizia
è un rischio calcolato sono dei danni collaterali quindi interverremo che su quello ma interverremo che sua arma dedicheremo una cosa a parte
Con le camere penali anche per questi dissensi che dalle carceri lei lo so amo quotidiana non so io leggo amo in quali condizioni Negro detenuti del nel suo Paese ora per fortuna non tutte ci sono andati poi da una cosa
Baretta i casi italiani sono molto disomogenei abbiamo delle carceri modello dove si fanno delle cose straordinarie giorno devono visitare assieme quelle poi a visitare perduto
E purtroppo è una situazione di vetro che si è sedimentata nei decenni neanche negli anni e che ci sta molto a cuore purtroppo non è una cosa che si possa risolvere ma ripeto dedicheremo una o un confronto anche accedono se vogliamo perché perché la la politica diciamo così ha dei limiti nell'intervento di perché sono anche dei limiti finanziari ma sono anche i limiti burocratici costruire un carcere
Non è facile come farlo in Arizona dove puoi portare dei moduli dentro un deserto in Italia Regina Coeli fatto l'esempio l'altra volta non può non posso spostare una porta che darebbe più spazio perché c'è il vincolo delle Belle Arti
Poi guardate cosa succede con il quarantuno bis e quarantuno bis se sia giusto o non giusto si può discutere medicine avete discusso e ne abbiamo discusso non eccetera
Però le stesse parti politiche che insistono per volerlo a tutti i costi magari per farlo ampliare vedasi la Sardegna quando i vizi che una trentina di detenuti con il quarantuno bis delle mandi nelle isole non la vogliono cioè Complesso del noto My Back
Esistente
Voi dite questo si deve fare ma non alle mie spalle non dietro casa mia e va be allora posso dire che sono problemi che si incrociano e non sono di facile soluzione
Questo per quanto riguarda queste cose
Per così dire dove ci incontreremo di nuovo i pacchetti sicurezza
Grazie l'altro giorno sono state bar avete visto tutti dove è successa macchine incendiate
Poliziotto preso a martellate poliziotto preso a calci nel sedere eccetera
Questo è stato messo agli arresti domiciliari i giudici hanno detta dicono sempre ma noi applichiamo la legge
Benissimo io sono sicuro che applicare
Però se applicato la legge uno che ha preso a martellate rischiano di avanzare un poliziotto va agli arresti domiciliari vuol dire che va cambiata la legge
Cioè ore il giudice N o è il no no allora o è il giudice che l'ha applicata male ma io mi rifiuto di pensare che l'aveva applicata male
Oppure qua perché aveva chiaramente allora la legge sul quella quell'anno ero la cambiano
Ma è è un esempio che è significativo per dire che di fronte alle esigenze di sicurezza che vogliono i cittadini di fronte a fenomeni così devastanti come quello che abbiamo visto
Un silenzio dello stato sarebbe stato impossibile
Ma la parte più importante la prevenzione a parte il fatto che abbiamo eliminato due ad una ipotesi di reato come sapete e li abbiamo degradati al rango di sanzione amministrativa quindi abbiamo tre depenalizzato cosa che si per carità
Non è che i conflitti abbiamo cercato di conciliare due cose
Ma abbiamo siamo intervenuti relatività colletta preventiva perché il massimo rimprovero che c'è stato rivolto da quello di dire ma queste cose non si devono reprimere con nuove leggi nuove pene nato vanno prevenute benissimo
Il novanta per cento è fatto di prevenzione
La l'allargamento dei da Arcore nota elemento questo fermo che consente di vedere chi sei come fai tu che fai non sono forse queste attività di prevenzione perché se uno gira ecco se uno gira con i coltelli con i coltelli a Abhidharma di di quelli proibiti no quelli che saranno tagliare la carne era cioè vogliamo dire che un'attività di controllo preventivo può fossero evitare ridurre a fenomeni come quello dell'altro giorno
Guardate questa è una è una questione delicatissima Mario figurarsi se io non me ne rendo conto da ex pm e da giurista liberale
Però dovete tener presente che di fronte a situazioni come quelle che avevamo visto l'altro giorno non è possibile che lo stato non reagisca perché le esigenze dei del garantismo non sono soltanto quelle di garantire la presunzione di innocenza sono anche quelle di garantire la certezza della pena e anche di garantire la sicurezza dei cittadini quello che abbiamo visto l'altro giorno probabilmente accelerato un puro o o forse anche determinato una una serie di norme che forse non sarebbero state fatte e che comunque dove saranno soggette oggetto al vaglio del Parlamento è però questa è la situazione guardate quando si è in politica io capisco tutte le posizioni naturalmente noi dobbiamo ascoltare
Le vittime dobbiamo ascoltare gli indagati dobbiamo ascoltare gli avvocati dobbiamo conciliare tutte queste situazioni
Non credo che ci siano norme liberticide non sono affatto norme che limitano la libertà di manifestazione del pensiero
Sono norme che fosse
Sono norme che cercano di limitare la questa infiltrazione da parte di soggetti armati e travisati rivolto che come avete visto hanno portato in queste manifestazioni non soltanto dei disordini di aveva devastazioni e dei saccheggi ma anche messo a repentaglio i servitori dello Stato
E è che noi crediamo che non ci sia nulla di peggio di norme vessillo che poi sono nella loro concretezza inattuabili perché quel fermo
Il fermo di polizia di dodici ore
è attuabile se si pensa che possa colpire due tre persone ma se dobbiamo immaginare centinaia di manifestanti portati dove nelle questure quali camere di sicurezza dove li alloggiavamo nei salottini delle questure
E insomma bisogna pensare poi all'attuazione pratica anche certe nel seduto in narice auguriamo che in presenza di queste norme
Non vi siano più centinaia di mezzi pesanti che arrivano con Tacconi caschi con le con i coltelli con le mazze ferrate eccetera
Visto che
La norma penale entro certi limiti non è che mi illuda che ad un effetto deterrente figurarsi deterrente al cento per cento ma entro certi limiti la norma penale una una certa deterrenza se la quindi probabilmente non saranno diciamo di numeri così consistenti come dice quanto la parola orribile a fermo di polizia non è propriamente la stessa cosa
Fermo di polizia entrato sappiamo io poi l'ho vissuto ai tempi della Legge Reale cinquant'anni Fatah è stata la Corte costituzionale
Che si apre pronunciata contro quindi siamo stati molto attenti a non rientrare in quella fattispecie che a suo tempo è stata bocciata come sapete c'è stata un'interlocuzione anche con il Quirinale quindi direi che si tratta di una forma minima di controllo proprio per evitare per prevenire altrimenti ci dovrebbero dire scusate quelli che dicono che non dovete reprimere o prevenire dovrebbero dirci come vorreste prevenire allora Lisa assumete dieci mila carabinieri benissimo a patto che lo stiamo facendo
E ma se devo assumere dieci mila carabinieri ammettendo che possano essere presi a martellate poi non succede niente allora non vedo perché dovrei assumere ceri assumono spesso ma no no non non concludo il cursus della prevenzione
Avremo modo di approfondire ovviamente
In Parlamento questi questi temi dove sicuramente saremo consentiti
Torniamo al tema del del referendum per concludere come abbiamo ricordato prima l'Unione delle camere penali penalisti italiani sono nelle piazze di questo Paese e stanno svolgendo questa credo encomiabile fondamentale funzione di informazione
In questo ultimo tratto di strada che ci separa dal dal voto
Il governo che tipo di attività immagina di poter svolgere
Per quanto lui visto che la chiamano impropriamente peraltro riforma Nordio e la l'agenda
Elettronica del ministro della Giustizia
Costanzo piena fino alla fino al venti di di di marzo a
Permetta in manifestazioni più o meno politica e con i partiti e per l'altra metà con la società civile proprio per informare le persone tutti i livelli di tutte le
Categorie di istruzione prefigurate la la la conoscenza del della giustizia è una conoscenza estremamente limitata anche persone di elevatissima cultura
Ma sono gli ma se se se pensiamo che ci sono addirittura giornalisti laureati e cronisti giudiziari i quali peraltro confondono la pena comminata con la pena irrogata e fin qua magari ci può stare però parlo di reato penale allora capite che siamo a livelli per cure è bene informare allora ti trovi davanti ingegneri nucleari che però di queste cose bisogna bisogna informare loro
Che ha come ho detto prima ti devi adeguare l'uditorio che hai davanti se vai a parlare con le scuole parli in un altro modo saper parlare nelle fabbriche Z
Personalmente è una buona metà del mio tempo la dedico Nova quelli politici
Che magari sono già convinti perché cioè ma a quelli da istruì dai da detta informare ecco poi decideranno se Obama di formare ripeto con pacatezza senza polemiche senza
Visioni apocalittica
Per quanto riguarda il governo chiaramente tutti sono impegnati ce l'avete con più o meno chiamiamola così capacità di interlocuzione
E proprio perché si tratta di una materia
Lo dico altamente tecnica ma comunque di
Contenuto che non tutti sono in grado di gestire diciamo che ministro della Giustizia ministro interrati sono quelli che sono più impegnati
Per quanto riguarda però la compagine governativa a cominciare veramente da presidente
La ripeto la compattezza è unanime poi i mezzi di comunicazione
Sapete durante un referendum come durante la campagna elettorale sono in progressione noi oggi siamo una sorta di diesel un mese e mezzo prima delle elezioni
Ma nel momento in cui in Estremo investirà anche il governo io bruciatore poi post bruciatore nel rush finale
Questo penso che avverrà
Ministro da voi
Le siamo ottimisti
La trasversalità c'è ha aperto un cammino comune sappiamo che la strada non è affatto una strada in discesa ne siamo consapevoli è una strada in salita tortuosa piena di di ostacoli però appunto noi siamo molto fiduciosi
La ringraziamo per essere stato qui con noi
E che vinca il sì
Scusa se vi accomodate riprendiamo perché siamo anche un po'in ritardo sui tempi
Come da migliori abitudini consuetudine
è stato una un avvio molto intenso però vi chiederei cortesemente se se ci sediamo
Così riprendiamo i lavori
Va be'siamo molto indisciplinati riprendiamo i lavori lo stesso tanto deve parlare il segretario che sarei io e dopo tutto quello che ho sentito
No dopo tutto quello che ho sentito come dire quasi superfluo diciamo ma siamo solo all'inizio quindi avremo avremo degli interventi altrettanto interessante allora
Abbiamo sentito già atto porre il tema dell'inasprimento dei toni e anche dell'allontanamento ai fatti ed ai temi che connotano la riforma io vorrei sottolineare come è stato già fatto che hanno invece ci occupiamo del merito della riforma l'approfondiamo in ogni suo aspetto
Mi approfondiamo le implicazioni e le conseguenze e le ricadute sul piano ordinamentale
E sul piano del funzionamento del potere giudiziario e vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli amici e i colleghi che dedicano tempo impegno e passione a studiare questi argomenti
E ringraziando tutti in particolare vorrei ringraziare a nome mio della giunta e del presidente ovviamente
Che qui a fianco a me in particolare l'Osservatorio ordinamento giudiziario che sta facendo un lavoro eccezionale
E anche il nostro centro studi giuridici e sociali Aldo Marongiu noi ci distinguiamo
Ci distinguiamo e teniamo distinguerci sempre per il valore e la qualità delle nostre idee perché non abbiamo altro che la nostra elaborazione culturale altro che le nostre idee
E se l'Unione diventata quello che è diventata e perché noi abbiamo tenuto in grande considerazione proprio questi due aspetti
Sui quali non siamo disponibili a negoziare per semplificare temi o per andare a ricercare un voto in più un voto in meno
Detto questo che però tenevo a sottolineare nuovamente anche se è già stato detto
Questi temi diciamo che in qualche modo avvelenano la campagna elettorale prefigurando scenari apocalittici li abbiamo già sentiti in qualche modo illustrare riguardano il Pubblico ministero alle dipendenze dell'esecutivo ne è già stata fatta ampiamente giustizia dal professor Padovani e poi anche dall'intervento del ministro
E e riguardano più in generale l'indebolimento dell'intero potere giudiziario che passerebbe a travata attraverso l'indebolimento del Consiglio superiore della magistratura
Con l'inserimento del sorteggio dei componenti togati e dei componenti laici del Consiglio superiore della magistratura e dunque si dice questo comporterebbe una maggior una minore indipendenza del potere giudiziario una maggior dipendenza dalla politica perché i componenti sorteggiati sarebbero più condizionabili al Consiglio superiore della magistratura e dunque i magistrati che il Consiglio superiore della magistratura deve
Che genere e e ai quali deve garantire totale autonomia e indipendenza sarebbero a loro volta più condizionabile
Questo passaggio si lega col fatto che il fenomeno del correntismo è un fenomeno sostanzialmente da ascriversi a Palamara e a pochi magistrati che con lui operavano come ha ben ricordato il professor Padovani prima
Noi tutti sappiamo che non è così tranne chi appartiene alle correnti ma questa comunque è la vulgata è stato archiviato in questo modo allora io solitamente non leggo ma se avete un attimo di pazienza di ascoltare quello che sto per leggervi alla fine capirete perché vi leggo queste parole
La crisi profonda dell'associazionismo dei magistrati ha pesantemente influito sulla stessa funzionalità delle istituzioni
Le correnti dell'Associazione anche se poi fu per fortuna non tutti in egual misura si sono trasformate in macchine elettorali per il Consiglio superiore della magistratura
E quella occupazione delle istituzioni da parte dei partiti politici che è alla base della questione morale
Si è puntualmente presentata anche in seno all'organo di governo autonomo della magistratura con note di pesantezza sconosciute nella stessa sede politica
La caccia esasperate ricorrente al voto del magistrato è la difesa corporativa della categoria sono diventate
In alcune correnti più che in altre le attività più significative della vita associativa e al di là di mere declamazioni di principio né i fatti il dibattito ideologico è scaduto a livelli intollerabile
Ai deprecati fenomeni della carriera del carrierismo sono subentrate carriere di altro tipo
In funzione di controllo dell'elettorato con la conseguenza che anziché privilegiare le qualità professionali e l'attitudine specifica svolge determinate funzioni si tende a preferire chi assicura una migliore resa in termini elettorali
Questa analisi per fortuna
Comincia a farsi strada anche in sede associativa
Di fatti nel documento di Unità per la Costituzione si afferma le correnti dell'Associazione devono saper superare logiche di schieramento incrementando il confronto di opinioni reali e culturali non trasformandosi in apparati di potere
Che soffocano le voci dissenzienti trasformando le assemblee in rituali formali e inutili e concentrando quasi tutto il loro impegno nei momenti elettorali per condizionare il totalmente la composizione degli organi rappresentativi e utilizzando l'arma del clientelismo
Bene
Queste parole sono state pronunciate da Giovanni Falcone
A Milano il cinque novembre del mille novecentottantotto e sembrano pronunciate ieri e purtroppo io vi posso leggere solo una parte del discorso di Giovanni Falcone che vi consiglio di ascoltare perché disponibile ormai tutto disponibile su YouTube su You tube anche su Radio Radicale per tutte le altre interessanti riflessioni che fa
E c'è un altro aspetto che però io voglio affrontare e lo farò sempre citando le parole del dottor Falcone che riguarda le valutazioni dei protesti di professionalità dei magistrati
E che giustamente già allora il dottor Falcone metteva in stretta correlazione con la indipendenza dei magistrati prima di fare questo però voglio ricordare chi di questo tema chi questo tema approfondito e ha studiato e ha sviscerato in ogni suo aspetto e chi ha evidenziato per primo la stretta correlazione tra una corretta valutazione di professionalità
E l'indipendenza del magistrato che il professor Giuseppe Di Federico che ha mancato di recente
è mancato il ventisei di settembre del due mila venticinque ed è stato per noi tutti maestro in queste materia bene dottor Falcone diceva
Occorre rendersi conto infatti che l'indipendenza e l'autonomia della magistratura come dimostrato da quanto sta accadendo in questi giorni rischia di essere gravemente compromessa se l'azione dei giudici non è assicurata da una robusta
E responsabile professionalità al servizio del cittadino
Ora cerchiamo matta automatismi di carriera
E la pretesa in confessata di considerare il magistrato solo perché ha vinto il concorso di ammissione in carriera come idoneo a svolgere qualsiasi funzione una sorta di superuomo infallibile incensurabile
Sono causa non secondaria della grave situazione in cui versa al momento la magistratura
La inefficienza dei confini dei controlli sulla professionalità cui dovrebbero provvedere il Consiglio superiore della magistratura i Consigli giudiziari ha prodotto inevitabilmente un livellamento dei valori della professionalità dei magistrati verso il basso
Queste dichiarazioni sono valse al dottor Falcone una mozione di censura da parte dell'Associazione nazionale magistrati nel mille novecentottantotto in ogni leggerle oggi ci rendiamo conto di quanto siano attuali e di quanto siano vere
E dunque il sorteggio che Obiettivo a quello di limitare l'autonomia dell'indipendenza della magistratura o quello di restituire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura anche passando attraverso le valutazioni di professionalità che ora sono effettuate e da da da componenti del Consiglio superiore della magistratura che sono eletti dai magistrati che loro devono valutare e dunque in pieno conflitto di interessi e dunque malgrado comportino una procedura particolarmente articolata sono totalmente in effettive inutili e quindi non garantiscono prima di tutto l'indipendenza dei magistrati
E i sorteggi ancora cosa ammira realizzare se non rafforzare l'indipendenza Esterna dei magistrati
Perché quei rapporti dei quali abbiamo sentito parlare che si basano su schieramenti di carattere politico anche all'interno delle correnti necessariamente chiamano asse i contatti con la politica politicante con la politica dei partiti e portano la politica
Anche all'interno del Consiglio superiore della magistratura
E cosa mira
A raggiungere come obiettivo se non è l'obiettivo di aumentare l'autonomia e l'indipendenza interna degli stessi magistrati che oggi per poter raggiungere un loro obiettivo di carriera al quale legittimamente aspirano devono come abbiamo sentito ricordare prima anche dal ministro Nordio iscriversi a un'associazione poi rivolgersi ha un qualche capo corrente perché se non hanno alcuna possibilità alcuna speranza
Di veder soddisfatte
Le loro aspettative o qualche volta magari hanno anche il timore di cadere sotto i colpi
Di qualcuno che non diciamo condivide questa indipendenza tutto questo indebolisce il potere giudiziario o tutto questo mira a documentare la qualità della giustizia attraverso l'indipendenza dei singoli magistrati che esercitano il potere giudiziario
E dunque tutto questo mira a garantire maggiormente
Il cittadino
E tutto questo forse altro tema che rimane sempre in secondo piano non ha anche una ricaduta benché questo non sia lo scopo
Principale di questa riforma in termini di efficienza cioè noi forse non pensiamo che sostituire criteri di appartenenza nella scelta quaccheri teli di merito possa naturalmente produrrà un effetto anche di efficientamento del sistema
A me pare abbastanza banale come considerazione mi pare abbastanza evidente che si crei anche questo questo è stretto
E si crea anche e questo è l'obiettivo ulteriore del sorteggio un ulteriore aspetto che altrettanto se non più importante cioè quello di liberare il Consiglio superiore dalla magistratura
Dal correntismo e quindi rendere il Consiglio superiore della magistratura di nuovo
Autorevole e credibile perché la perdita di credibilità del Consiglio Superiore della Magistratura produce l'effetto della perdita di credibilità dei singoli magistrati e quando il singolo magistrato si trova ad operare in condizioni di difficoltà che sono le condizioni di normalità per l'esercizio della giurisdizione perché la giurisdizione risolve i conflitti individuali e talvolta queste pronunce hanno anche degli effetti di risoluzione di conflitti più ampi
E sociali bene quando si trova in questa condizione deve rendere giustizia deve esercitare lo jus dicere portando su di sé il fardello che qualunque decisione cui prenderà e noi sappiamo che qualunque decisione giudiziaria non è una decisione scontata
E prevedibile ma ogni ogni questione
Consente più soluzioni diverse bene qualunque soluzione prenderà rischierà di essere etichettato come un magistrato politico che ha fatto questa o quella scelta non per ragioni di giustizia ma per ragioni politiche di appartenenza di schieramento di retropensieri
O di interessi
Bene restituire l'autonomia
E l'indipendenza i magistrati la credibilità del consiglio superiore della magistrature l'autorità alle decisioni giudiziarie la finalità di una riforma che nell'interesse del cittadino vuole preservare questi beni che non sono bene dalla magistratura sono beni del cittadino
E allora noi pensiamo
Che questo obiettivo sia un obiettivo che non può essere mancato rispetto al quale dobbiamo profondere tutte le nostre energie
Perché purtroppo nella vita o si va avanti o si va indietro
E se questa norma se questa riforma non verrà approvata
Questa condizione che noi abbiamo vissuto progressivamente negli ultimi cinquant'anni di perdita di autonomia e indipendenza della magistratura di politici e tutti politici d'azione della magistratura non potrà che aggravarsi
Quindi questo è un obiettivo che noi non possiamo mancare rispetto al quale diamo profondere tutte le nostre forze le nostre energie e tutto il nostro entusiasmo e tutta la storia dell'unione che sta dietro di noi che ci ha portato fino a qua ci dà la forza per fare il lavoro che va fatto che deve essere fatto ora perché se non lo facciamo adesso
Non lo potremmo fare più forse per i prossimi cinquant'anni grazie
Allora
Riprendiamo con con le nostre attività chiamiamo a salire sul palco ringraziandolo di essere venuto qua benché non sia prevista in programma per oggi ma è venuto oggi purtroppo deve andare via il dottor Catello Maresca
Non so se è già pronto
L'acqua
Compare da dietro sorpresa
Buongiorno
Ben trovati e
Grazie dell'invito mi perdonerete dell'incursione però ci tenevo a a partecipare a fare i complimenti
A voi
Per l'iniziativa
Ad augurarvi un buon anno giudiziario
A salutare anche i i tanti amici avvocati i magistrati anche che vedo in
L'Altea
Complimenti perché tre camere penali hanno scelto correttamente di fare informazione
E
Dirlo per una riforma costituzionale
Sembra un
Un fuor d'opera un un di più in realtà purtroppo non lo è
Da quando la discussione su un tema così delicato sembra invece essere diventata non dico una discussione da bar ma sicuramente caratterizzata da toni da tifoseria e questo sicuramente un male
è un male perché sentivo prima il il ministro
L'avvocato Romanelli e condivido molte delle loro preoccupazioni soprattutto nell'esigenza di dare di fornire ai cittadini
Anche nella complessità della questione un'informazione chiara precisa e soprattutto Vera
Perché
Relativa lo scelto
Un posizione di riserbo
Che consideravo confacente rispetto alla categoria dei magistrati
è chiaro che noi siamo parte in causa
Dei quindi sarebbe stato opportuno a partire dall'Associazione nazionale magistrati
Acquisire una posizione di di terzietà anche lì nodi di equidistanza di non invadenza rispetto ad una scelta che non è più solo una scelta delle legislature ma una scelta di cittadini e quindi del popolo è stato fatto altro
E già questo mi ha un po'preoccupato i di indotto a forse a a a scegliere una strada diversa anche di di esteriore manifestazione di un di un idea poi
Ho visto
Quei manifesti
Nelle stazioni
E guardate quei manifesti nelle stazioni rappresentano una mortificazione all'intelligenza
Perché dire
Anzi nemmeno dire scrivere
Ma qualche volta si dice
Verba volant scripta manent quegli scritti resta quegli scritti restano indebolite indelebili come la più grossa Bugia credo che si possa dire su questa riforma
Peraltro con una modalità davvero aggressiva e condizionante e cioè
Voi che i giudici che i giudici
E non i pubblici ministeri credo che sia la prima volta che si mette in discussione l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e non dei pubblici voi che i giudici siano sottomessi alla politica allora
Evidentemente condivido anche la scelta di molti colleghi perché fortunatamente io quando esiste un pensiero unico che
Occupò sei
Fortunatamente anche in magistratura non c'è un pensiero unico
Che non so se siamo cinquanta sessanta settanta ottanta diciamo se ce ne sono molti ieri incontra un'altra collega che immaginavo essere orientata diversamente detto no io sicuramente voterò poté Rossi
Molti giustamente non scelgono DTT di non esporsi e non di dichiararlo pubblicamente
Però io leggevo e provo a rispettare deve disabile mi vengono dati ci sarebbe da parlare di tante cose
Ma sicuramente lo lo si farà col contributo di tutti in queste due giornate
Di di approfondimento io
Non voterò no
Che ora
Sicuramente non voterò no
Peraltro
Mi è piaciuto molto l'intervento
Non so se l'avete l'avete sentito di Augusto Barbera
E io le condivido anche Titoni le modalità no perché noi siamo giuristi
Siamo giuristi
E il giurista a una a una traccia un indirizzo a un dogma che il testo della norma
Che il testo della norma io sto ancora aspettando perché mi mi farebbe piacere diciamo ricevere dai sostenitori del no l'indicazione del testo a cui loro agganciano le loro convinzioni
O no
E vi assicuro come come diceva Barberio sono disposto anche a cambiare idea
Da da buon giudicante io euro ora dopo tanti anni di di procura sono giudicati
Perché vorrei capire effettivamente tutti questi rischi che che sono
Paventati da da da molti dove stanno scritti a partire l'autonomia dei giudici ma anche dei pubblici ministeri
A partire da quella sbandierato indebolimento della della magistratura e e attraverso quella del Consiglio superiore della magistratura o viceversa non ho capito quale causa del quale Effetto ma perché perché averne due in debole e poi indebolirebbe rispetto a cosa
Così come sorteggio vado rapidissimo se ne parlava prima che però secondo me tradisce un'idea di fondo sbagliata
Il sorteggio l'avversità diciamo al al sorteggio si dice almeno sento principalmente questa questa critica si dice sorte Jeanne do non si sa quali dei otto mila novemila magistrati andranno si sa che invece vanno delle persone espresse dalla politica come oggi
Perché Parlamento oggi
Diciamo rivolto tra maggioranza opposizione dovrà fare una lista un po'più numerosa da cui saranno sorteggiati
Ma mi chiedo
Dicendo è più forte la componente la componente politica che coesa rispetto alla alla componente dei magistrati che a sorteggio eventualmente non sarà coesa che significa
Che il Consiglio superiore della magistratura ha una funzione politica
Ha una funzione politica perché se è così e così la pensano io credo che sono molto fuori strada grazie buon lavoro
Dottor Luigi Bobbio venuto grazie per l'assegnazione grazie a tutti grazie a voi avete delle camere penali per questo graditissimo invito giudico un vero onore essa è stato richiesto di queste
In poche parole perché di poche parole si tratterà nella misura in cui ebbe non è facile cioè lo spazio sarebbe molto ampio per potersi diffondere lo farete lo faranno in tanti
Al tempo stesso però la materia al di là di quello che si possa pensare o cercare di far credere agli altri essi tecnica ma è molto meno con perché Nica dal punto di vista della sua importanza della sua comprensibilità di quanto strumentalmente non si voglia far credere
La tema della riforma costituzionale di cui ci occuperemo per tutti prossimi quasi due mesi
è un tema che come dire mi coinvolge personalmente sotto vari aspetti
E sono assolutamente fiero orgoglioso della mia assoluta libertà e non siamo in pochi a godere di questa fortunata libertà intellettuale nello schierarmi da sempre pubblicamente fortemente per una decisa separazione delle carriere fra i giudici e pubblici ministeri e guardate io cercherò esserne i tempi vorrei solo dirvi perché
Che si capisca proviene
Quel chi sono io perché dico queste cose io sono stato quindici anni pubblico ministero sono stato tredici anni in politica attiva dagli ultimi tredici anni sono giudice di tribunale si potrebbe dire tu sei la sintesi dell'unione delle carriere no io sono in grado oggi di dire quanto importante una volta di più sia separare assolutamente le carriere fra giudici e pubblici ministeri dare da da da senatore da relatore alla riforma dell'ordinamento giudiziario dell'allora ministro Castelli legislatura due mila uno due mila sei io ero relatore al Senato di quella riforma FLI autore anche di molti emendamenti
Quasi tutti approvati uno mi fu fatto ritirare perché non fu ritenuto dai Etienne dal presidente Berlusconi dell'allora presidente Fini
Un come dire coerente con i tempi prematuro era l'emendamento che io avevo scritto per introdurre il doppio concorso uno per i può dieci ministeri e uno per i giudicanti per evitare ogni forma di permeabilità fra i due ruoli quindi dentro di me già c'era quest'idea ed era maturata nel corso degli anni ora una cosa deve essere molto chiara nello spiegarlo proprie cittadini secondo me
Perché oggi ci parliamo parliamo fra di noi ci come dire ci conforti amore ci arricchiamo parole dobbiamo comunicare alla gente quanto fondamentale sia sul piano civile questa riforma
è fondamentale anche per l'efficienza della giustizia
La magistratura associata che di fatto ormai ha gettato la maschera schierandosi apertamente per il no costituendo un comitato si è dichiarata partito politico a tutti gli effetti parliamoci chiaro perché di fatto questo è l'associazione magistrati
Cui pure io sono iscritto e qui non escludo nemmeno di notificare una diffida sull'utilizzazione dei fondi delle iscrizioni delle quote di iscrizione che stanno facendo perché sicuramente non lo fanno il mio nome e questo
Non diciamo e nel novero delle possibilità
Ma
La magistratura si è appropriata danni in maniera la corporazione io così paghiamo che essi che si fonda sulle correnti che a loro volta s'
Fondano l'Associazione che incarna e pretende di incarnare attraverso il controllo tutta la magistratura almeno fino a oggi sia appropriata fra le altre cose meno strumentale se fa lo scudo
Delle due magiche parole autonomia e indipendenza ebbene io da sempre cerco di ricordare e continuano a farlo a questi
Personaggi i non perfetta buona fede diciamo così che autonomia e indipendenza non ci sono diritti dei magistrati per noi magistrati sono un dovere e un Lin mite sono diritti dei cittadini è diritto dei cittadini avere dei magistrati autonomi e indipendenti e la riforma non tocca Manzi e ribadisce
Questo principio fondamentale il resto e
Fumo per i gonzi stanno cercando tutto il fronte del no e mi dispiace che questo a questa manfrina prendano parte dei magistrati perché guardate
Primo dovere di un magistrato primo attenzione di un magistrato dovrebbe essere quella del rispetto della verità
Quando un magistrato si spinge per sostenere una propria posizione approva alare la menzogna allora ha rinunciato alla sua stessa essenza
E questo atteggiamento che porta poi aperto la la strada e ti questo poi ci si dovrà interrogare al referendum finito
Che si vincerà ma è una battaglia da combattere fino all'ultimo fino all'ultimo voto aprirà la strada una valutazione circa cosa resta
Dell'imparzialità della magistratura italiana dopo questa stagione referendaria e dopo questo schieramento e su questo la stessa magistratura si dovrà interrogare profondamente io
Credo come tutti noi che abbiamo un'esperienza nel settore della giustizia nel settore delle istituzioni
Che questa non sarà una volta approvato il referendum un una riforma che entrerà a pieno regime immediatamente
Io credo che occorreranno almeno quattro cinque concorsi e quindi nuove immissioni per avere finalmente che cosa quella che è la prima grande conquista di questa riforma
Di ripeto di civiltà cioè a dei fare in modo che Pubblico ministero e giudice che ad oggi e fino ad oggi sono colleghi
A dire
Si tratta di un principio di addestrare i finalmente come strade dell'avvocato rispetto al giudice allo stesso modo sarà estraneo il Pubblico ministero rispetto noi oggi ci diamo il tour ci chiamiamo per nome ci eccezioni ci si vede ci ci si dà del tu ci si aspetterebbe
Oggi il giudice aspetto e l'udienza il pubblico ministero non aspetto in udienza l'avvocato questo non va bene non va assolutamente bene
Questo è uno dei tanti aspetti apparentemente minimali ma in realtà sostanziali di questa riforma quindi ne avremo finalmente a un giudice che sia estraneo rispetto al pubblico ministero un giudice che dovrà però essere deformarsi
Remo finalmente un ritorno della cultura si parla tanto di cultura della giurisdizione nell'avremo finalmente con la riforma la vera cultura della giurisdizione perché oggi avremmo avremo la prossima che viene finalmente dei giudici giudicanti quindi formati nel rispetto profondo della cultura della prova e non culturalmente assoggettati a un principio di in cultura della prova Terme diventato tipico del Pubblico ministero questo secondo me rappresenta la vera grande frontiera evolutiva di questa che
Ma ci sarebbero tante cose da dire la madre di tutte le battaglie lo sulla la separazione è battaglia di grande civiltà civile proprio la vera madre delle battaglie il vero cuore fondante che porterà la disarticolazione ecco perché questo scontro così viola in top e alla fine della stessa associazione Azione magistrati come come contenitori di correnti di partitelle di politici e però lo sdoppiamento del CSM
E lo il sorteggio sono questi due punti di attacco per un recupero virtuoso finale per dare finalmente all'Italia e gli stessi magistrati
La libertà dal potere invasivo pervasivo e condizionante delle correnti attualmente invoca grazie
Il dottor Alfonso d'asilo che al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma grazie dottore prima
Grazie alle all'Unione delle camere penali e mi ha dato l'occasione da magistrato
Di affrontare qualche aspetto della riforma e dovrò dire delle cose che da magistrato mi costano perché sono quarantadue anni che indosso una toga riversa dalla posto ma è pur sempre una turca
Andato occorre del problema io vedo che questo aspetto si può affrontare da una triplice prospettiva la prima prospettiva è lo diceva anche poco fa il collega Bobbio ha detto il ministro sul Padovan
Che cosa diceva riforma
La e questo un fatto oggettivo la seconda prospettiva che cosa si cela dietro la riforma e qui siamo alla fantasia
La terza prospettiva perché ciascuno di noi aderisce ad un ad uno schieramento piuttosto che a un altro allora che cosa diceva riforma io non mi soffermerò perché siamo tecnici voi siete maestri danni sul punto della così tra separazione delle carriere io vorrei soffermarmi sul terzo punto perché io aderisco a questo schieramento ma per affrontare stesso punto
Devo necessariamente affrontare di sia pur rapidamente il secondo punto ed è da questo che devo partite
Che cosa ci dice si cela dietro la riforma cui siamo nella fantasia anzi direi di più siamo è stato già detto nella Bugia
E siamo nel campo delle menzogne
I sostenitori del no usano due termini che sono i più ricorrente
Rischio
E pericolo
Nessuno di loro ha mai affrontato il testo della della riforma se parliamo di rischio e pericolo io dico e sostenuto i i sostenitori dello voi non avete bisogno di un seggio elettorale voi avete bisogno di un broker di assicurazione perché
Perché vi siete inventati letteralmente inventati delle cose che non solo non sanno scritto stanno scritte ma non sono neanche lontanamente preventiva PC e allora sui tre temi della riforma separazione sorteggio e Alta Corte sulla separazione già si è detto la questione della sottoposizione del pm oppure contraddizione in termini diventa il super
Poliziotto ecco abbiamo le prime Bugie mi dispiace dirlo sono di Napoli
E Procolo di Napoli
Pur di propagandare qualcosa detto indiretta una clamorosa bugia evocando il dottor Falcone frasi che non ha mai detto
E poi ha continuato ad apparire in televisione si evoca
L'autonomia e l'indipendenza per carità sono principi cardine però non nascondiamoci dietro un dito
Perché autonomia indipendenza a volte sono lo schermo dietro il quale si nasconde il tentativo di molti magistrati di non rispondere a nessuno neanche alla legge
Autonomia rispetto ai vertici degli uffici giudiziari ma autonomia e indipendenza anche rispetto alla legge quante volte nelle pronunce delle sentenze civili leggiamo delle cose che non stanno
A scritte nella nella legge sono frutto del parto
Ideologico
Il sorteggio e qui abbiamo la maggior parte delle delle bugie propagandate il fronte del no si avvale lo abbiamo già visto di cantanti attori giornalisti giallisti persone degnissime faccio nome e cognome Gassman Alessandro Gassman
Marisa Laurito
Maurizio De Giovanni e giallista
Carofiglio Saviano ecco ognuno di loro lancia degli slogan Saviano è arrivato a dire che se passa il sì si indebolisce la lotta alla mafia ma siamo veramente all'assurdo
Ma allora io non me la prendo tanto con queste persone che possono considerarsi non me ne voglia e dell'ente una sorta di banditori cioè di persone che vanno in giro
Mettendo in buona fede a propagandare tesi non loro per la verità perché ovviamente non sono non sono esperti ma io me la prendo con coloro e sono i magistrati
E avallando con la diffusione sul solo sui social queste queste bugie queste falsità queste menzogna
E quando il professor Barbetta uno storico
Di fronte al quale tanto di cappello arriva a dire a proposito proprio delle sorteggio
Che mentre i magistrati vengono sorteggiati
Letteralmente
Il governo continua a scegliere chi chi vuole nominare questa è una bugia e mettere sul sociale questa bugia vantandosi che
La questo video ha avuto quattro milioni di milioni di visualizzazioni e un oltraggio alla intelligenza delle persone
Allora perché
La menzogna perché la bugia evidentemente perché e perché non si affronta il testo della norma e evidentemente perché dietro non c'è nulla allora se dietro non c'è nulla perché tace non percepire non tacere perché evidentemente bisogna conservare lo si è già detto il potente e il tempo è tiranno quindi uno dei motivi che mi ha spinto al di là della questione separazione delle carriere che di fatto con la separazione delle funzioni già c'è e proprio questo ridare credibilità ad una magistratura alla quale io personalmente ho consacrato tutta la mia la mia vita ridare credibilità alla magistratura abolendo o tentando di imitare il potere di quelle corrente che è diventato un potere pericolosissimo pericolosissimo per i cittadini ma pericolosissimo soprattutto per la sta per la stessa
Magistratura un'ultima cosa voglio dire a proposito dell'Alta Corte ci dice
L'Alta Corte non serve perché esse vengono diffusi dei numeri per sostenere che la giustizia
Di Cina e funzione non siamo i in Europa i migliori ma perché perché si confrontano letti condanne per esempio rispetto al numero delle persone andrà mandate a giudizio
Ma è come se io volessi dire ho mandato a giudizio cento autori dei furti novantacinque sono stati condannati quindi abbiamo risolto il problema dei furti
Ma il problema è che ho nascosto così dicendo che sul dieci mila furti che io non ho proprio perseguito perché non sono in grado di trovare gli Autori dieci mila furti allora in questo caso
Per rispondere alla domanda veramente di di giustizia
Il sorteggio e l'Alta Corte servono sono necessarie perché noi per primi i magistrati
Il Consiglio superiore ha fallito nei suoi obiettivi più importanti e mi auguro che la vittoria sia che si possa così una svolta veramente a tutela innanzitutto della magistratura ovviamente di cittadini tutti
Grazie
Mi piace sottolineare
No ha scritto in un articolo utilizzo di difesa la rivista della nostra associazione i valori che la riforma esprime non sono allori comprimibili in aree ideologica che mi pare la più bella finzione della trasversalità l'attuale intitolato il nostro evento inaugurale grazie
Allora come la dottoressa Anna Carlucci sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro prego
Grazie grazie a tutti per questo invito per questa importante occasione di dialogo e di confronto perché io pubblico ministero deciso di votare sì a questo referendum l'ora partiamo dalla separazione delle carriere allora che la separazione delle carriere sia un corollario dell'articolo centoundici quindi del giusto processo che si deve celebrare davanti a un giudice terzo ed imparziale
Non c'è dubbio ma per la verità vi devo confessare che anch'io inizialmente era un po'scettica sul tema della separazione delle carriere in generale
Perché stando dall'altra parte come pubblico ministero non comprendevo e la reale importanza di due cose cioè innanzitutto che questo devo ringraziare gli amici avvocati che perché il dialogo poi serve proprio qui esistono che mi hanno illuminato su certi aspetti innanzitutto che il giudice non deve solo essere terzo ed imparziale ma deve anche apparire come tale deve essere percepito come tale
Dai clienti
Dagli indagati dei procedimenti penali
E mi hanno fatto riflettere anche su un'altra cosa cioè io ero abituata no analizzando la normativa il Codice di procedura penale dice del pubblico ministero è obbligato a fare indagini anche a favore dell'indagato
Per me era così così del normale ma
Mi sono resa conto che tutta questa percezione del pubblico ministero che indaga a trecentosessanta gradi che quindi porta anche elementi a favore della difesa in realtà non c'è e allora se così
Non è dobbiamo avere anche il coraggio di porsi un attimo in discussione
E qual è il modo migliore per garantire che il Pubblico ministero Poste effettivamente agire secondo regole chiare precise uguali per tutti e in maniera anche specializzate proprio separarlo
Dalla giudice separarlo come carriera ma separarlo anche per disciplinare in maniera specifica
L'agire del Pubblico ministero qual è una delle obiezioni che si muove che si sente dire spesso dai sostenitori del no a Sensi séparé il Pubblico ministero dal giudice
Allora il Pubblico ministero perderà quella caratteristica di imparzialità che adesso cioè quella caratteristica di poter portare anche elementi a favore della difesa ma a parte le considerazioni che
Abbiamo appena fatto ma il tema quelle
Ma perché perché delle questa caratteristica opera ovvero non avere questa caratteristica deve stare insieme ai giudici nella stessa carriera dei giudici assolutamente no
Io sono
D'accordo che il Pubblico ministero non deve diventare un super poliziotto non deve assolutamente diventare un avvocato dell'accusa ma questo non lo sta dicendo nessuno questi argomenti non hanno nulla a che vedere con la riforma attuale
Perché questa riforma possono aiutare e qui subentrerà il compito di noi operatori del diritto anche in sede di attuazione appunto della degli dei decreti attuativi della riforma etc cioè occorrerà far sì che il Pubblico ministero a mio avviso sia formato
Ad indagare a trecentosessanta gradi quindi non a cercare per forza un capro espiatorio ma a
Appunto a cercare anche gli elementi della persona su cui si stanno concentrando le investigazioni non ad innamorarsi di una tesi a perseguirla fino alla fine e queste importantissimo soprattutto nelle prime fasi perché sappiamo benissimo che una volta che una persona
Se fatta la custodia cautelare se fatta la custodia cautelare cioè poi dopo dieci anni arriva soluzione ma intanto c'è una vita che che è finita così no inutile nasconderci dietro un dito
Quindi starà poi appunto con le carriere finalmente separate staranno gli operatori del diritto vigilare perché il pubblico ministero abbia una disciplina specifica
E vi dirò di più qui la separazione delle carriere si lega quest'altro punto della riforma che è quello del sorteggio che secondo me sono due aspetti assolutamente complementari che non possono essere staccati l'uno dall'altro il Pubblico ministero
Separato dal giudice formato specificamente obbligato a prendere in considerazione anche l'ipotesi della difesa
Quindi obbligato significa anche responsabilizzato sul punto questo Pubblico ministero nel momento in cui non sarà più giudicato dai giudici
Né dai componenti del CSM eletti sulla base dell'attuale sistema correntizio sarà un pubblico ministero indipendente cioè sarà un pubblico ministero che potrà applicare solo ho sempre ed esclusivamente la legge sarà percepito come tale e sarà libero dal timore
Di ripercussioni sulla propria carriera derivanti appunto dal condizionamento delle correnti o sarà anche libero appunto dalla dalla voglia che può essere anche un po'naturali di scegliere una strada al posto di un'altra per avere un favoritismo all'interno della carriera perfettamente legittimo ma che nell'attuale sistema correntizio purtroppo è naturale perché abbiamo un sistema all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura dove i componenti sono eletti ora io qui non è che esprime un giudizio di valore perché il sistema è queste previsto dalla legge e bisogna prenderne atto ma ditemi cioè mi chiedo una cosa ma quale letto non terrà conto e dei desideri degli elettori ma anche inconsciamente i consiglieri attuali del Consiglio Superiore della Magistratura fanno una vera e propria campagna elettorale
All'esito della quale devono essere votati come sentivo dire prima giustamente dalla professor Padovani è chiaro che
La il punto quale che ogni consigliere appartiene ad una corrente ad un gruppo no quindi superato ma andrà poi a beneficio del gruppo in generale e quindi
Sarà importantissimo continuare a cercare
Di avere quanto meno un'affinità culturale con da tutti coloro che hanno letto il Consigliere ecco questo sistema con il sorteggio sarà spezzato io mi sarei aspettata di trovare i magistrati in prima linea
A dire che tutti noi magistrati possiamo essere i doni ad essere sorteggiati come componenti del Consiglio superiore della magistratura
Sì sento sempre parlare di delegittimazione della magistratura quando magari vengono criticati dei provvedimenti invece qui sono i magistrati i primi a delegittimare l'intera categoria
Hanno detto che noi non possiamo giudicarsi tra di voi
Hanno detto che noi non siamo in grado di interpretare delle norme ordinamentali che altro non riguardano che il nostro lavoro che la nostra professione e allora mi chiedo e vi chiedo allora come possiamo privare anche solo per un'ora un nostro concittadino della libertà personale
E concludo dicendo che io sono certa che vincerà il sì io ho piena fiducia nei cittadini che andranno a votare soprattutto dei cittadini più si riempie cene i cittadini che di cui spesso si sente che non riescono a comprendere le dinamiche interne alla magistratura stesa
Invece non è così io sono convinta che tutti i cittadini che varcano ogni giorno silenziosamente le soglie dei palazzi di giustizia
Sanno che la magistratura va riformata non si lasceranno impressionare da slogan ad alto impatto e per questo sono certa che vincerà il sì grazie
Con noi il dottor Paolo Itri presidente della sezione giustizia tributaria di Napoli è già sostituto procuratore nazionale antimafia Buongiorno dottore la parola buongiorno grazie
Ora gli ho fatto il Pubblico ministero per trentatré anni
E la mia carriera
Mi mi batto per la
Svolgo questa battaglia da circa dieci anni andai via dall'Associazione nazionale magistrati
Dall'ora
Gli interni sono sono impegnato quando ero ancora magistrato ordinario
Per questa battaglia
La riforma sulla separazione sulla separazione delle carriere secondo me di sollecita innanzitutto una riflessione su quello che il ruolo dei poteri di controllo nelle moderne democrazie costituzionali
Il tema della primazia dei poteri di controllo sugli altri poteri dello Stato si colloca alla Crocevia al crocevia tra la teoria della separazione dei poteri Stato di diritto il costituzionalismo contemporanea
Chiaramente più che di una supremazia in senso gerarchico si tratta di una centralità funzionale degli organi di controllo poteri di controllo assume un ruolo sistemico essenziale per garantire che l'esercizio del potere politico resti conforme alla Costituzione diritti fondamentali ma cos'è che giustifica
Questa primazia del massimo potere di controllo in una democrazia costituzionale che è il potere legislativo su gli altri poteri l'esecutivo e il legislativo ci sono vari momenti in cui si esercita questo controllo
Il momento più più forte e anche più evidente quello in cui
Avviene l'esercizio dell'azione penale
Nei confronti nei confronti di esponenti del parte della del potere esecutivo o della ho detto o parlamentare soggetti politici
Ma perché cos'è che giustifica questa questa primazia
Fondamentalmente sono due cose
Sono due i fattori di carattere ordinamentale e anche strutturale che giustificano questa questa primazia
Che sono innanzitutto la natura di poteri diffuso
Della magistratura
E i magistrati
Devono essere innanzitutto liberi e indipendenti uno per uno
Devono essere liberi indipendente sia all'esterno
Sia nei confronti delle eventuali entrate a gamba tesa e delle della politica nella nella nel costrutto ordinamentale della dell'ordine giudiziario
Ma anche all'interno anzi forse soprattutto all'interno
Ma è stato del libero quando ne assume una decisione non deve rispondere della sua decisione a nessuno tanto meno all'interno della sua organizzazione
E lo può fare liberamente senza temere e senza sperare nulla senza aver timore e senza sperare di poter ricavare dei vantaggi da una certa decisione se noi mettiamo in questa struttura di potere diffuso mettiamo un capo
Una cabina di regia diciamo così
Chiaramente è proprio la lega il sistema dell'equilibrio dei poteri dello Stato che ne subisce un gravissimo pregiudizio
La seconda è il secondo elemento che giustifica la primazia del potere giudiziario sugli altri poteri è la distinzione netta
Che vi deve essere siccome il potere giudiziario è un è uno è il potere massimo potere di controllo che vi sia una netta distinzione tra il controllante e il controllato
Allora perché ovviamente non so neanche a spiegare il perché perché se si dà ad esempio alla controllato
Il potere di decidere chi deve andare chi deve svolgere il controllo già questo determina una gravissima lesione di quell'equilibrio tra i poteri di cui parlavo prima
Allora qua la la stortura diciamo la stortura in quel man nella nostra esperienza
O referendaria odierna non è la riforma ma è l'attuale sistema che è diventata oramai intollerabile perché sono diciamoci almeno vent'anni vent'anni dico vent'anni perché il faccio partire questo diciamo il problema esploso ha seguito nel due mila e sei fondamentalmente due mila sei due mila sette non la riforma Mastella già inserito appunto gli elementi di criticità soprattutto per quanto riguarda per quanto riguarda il settore il settore delle nomine dei direttivi ecco le successive con le successive circolari del Consiglio superiore che hanno attribuito sostanzialmente uno ius vitae attenerci s'alle correnti alla Consiglio superiore e quindi alle correnti su quelli che sono i percorsi professionali dei magistrati
Oramai modificare quel sistema è diventato ormai indefettibile
Allora noi qua qua ci troviamo di fronte a una sorta di eterogenesi dei fini perché ci troviamo di fronte a uno all'assurdo per il quale in un paese in cui c'è una larga parte non solo della politica ma soprattutto della sezione Lazio dei dei magistrati i quali si oppongono e secondo me anche giustamente alla elettività del giudice perché dicono che la politica non deve entrare non deve stabilire non deve non deve non deve decidere chi fa il giudice perché i giudici devono dunque superare un concorso e cielo perché il hanno una una loro natura burocratica che va garantita trascinava cinquanta l'assurdo per il quale
Loro applicano quel principio elettivo che non vogliono che si applichi invece ai cittadini cioè loro vogliono scegliersi vogliono scegliersi componenti del consiglio superiore per fare che cosa
Per poi diciamo
Quando andranno a fare i concorsi per i direttivi o quando si troveranno a essere soggetti a un giudizio disciplinare per poterlo dire guarda tu sei persona che appartiene alla mia corrente sei persone che appartiene alla mia parrocchia e quindi vediamo pure dobbiamo far questa è la sulla vera struttura c'è un organo di alta amministrazione come Consiglio sulle la magistratura la cui funzioni diciamo fondamentali sul consistono proprio nella nomina dei direttivi e nell'esercizio del potere disciplinare poi alla fine chi decide queste cose è espressione di chi poi deve concorrere oppure si trova incolpato in un procedimento disciplinare allora
Chiudo
No
Quelli leva principale forse unico rilievo serio Dale degli amici del no chiamiamoli così è quello per il quale poi dopo il sorteggio le correnti resteranno per cui sostanzialmente problema si sposerà insomma ciò però non si risolve allora io voglio dire questo
Che cosa significa questo cosa cosa si intende dire con questo cioè che i giudici sì con le correnti non si possono abolire perché sono coperte dalla garanzia costituzionale ho promesso che cosa ho qualcosa starebbe a significare che i giudici sono incapaci
Persico appartengono alla corrente sono incapaci di esercitare in maniera oggettiva
Di applicare in maniera oggettiva la legge i regolamenti nel momento in cui devono giudicare i propri i propri colleghi in sede disciplinare oppure in sede in sede di valutazione di professionalità allora questo che cosa vuol dire dove voglia arrivare voglio arrivare di queste primo passo il secondo passo evidentemente sarà quello di delimitare in maniera forte la discrezionalità il potere discrezionale stesso del Consiglio superiore la magistratura mettere dei paletti ben precisi perché della discrezionalità o si fa un buon uso oppure è meglio semplicemente abolirla
Grazie
Piace ricordare quello che ridotto rincari ha detto in un'intervista al foglio quella sintetizzata o questi concetti nel seguente modo pure cantiere senza sorteggio porterebbero solo ad uno sdoppiamento del proprio
Ritenuto venuto un po'troppo entusiasta al senatore Enrico Morando già vice ministro dell'Economia e delle Finanze prego senatore
Grazie buongiorno a tutti
Dunque ormai ci siamo siamo entrati nel vivo della campagna elettorale quindi
è tempo di compiere delle scelte che siano finalizzate
All'obiettivo che perseguiamo cioè la vittoria del sì in un referendum che coinvolge tutti i cittadini italiani
Quando ci si trova di fronte ad un appuntamento di questo tipo che presenta anche livelli di complessità tecnica notevoli
La prima cosa da fare secondo me scegliere un punto di vista alla luce del quale esaminare i tantissimi ne abbiamo sentiti tanti anche questa mattina argomenti utili allo scopo
Per selezionarli in funzione del risultato le campagne elettorali qualche esperienza cielo si si fanno si fanno così
Un punto di vista per selezionare gli argomenti perché non è vero che tutti gli argomenti sono necessariamente utili Allo scopo della mobilitazione elettorale
Ora
Qual è il punto di vista giusto
Per condurre questa battaglia
Dico subito non è quello di quelli che fanno il mio mestiere
E senza offendere nessuno qui siete tutti addetti ai lavori secondo me il punto di vista giusto non è nemmeno quello degli addetti ai lavori
Le competenze tecniche degli addetti ai lavori sono fondamentali una volta che si è scelto il punto di vista giusto
Per gli affetti che vogliamo ottenere nella mobilitazione elettorale naturalmente
La diciamo confezione degli argomenti da presentare dovrà tenere conto fondamentalmente dei pareri dei tecnici di quelli che sono competenti ma il punto di vista giusto deve essere scelto
Diciamo guardando a tutti gli attori fondamentali e qual è l'attore fondamentale per chi è che abbiamo proposto degli anni per quello che mi riguarda a voi ancora ancora di più
Questa soluzione di riforma costituzionale la separazione delle carriere per chi è che l'abbiamo fatto per il cittadino
Poi certo ci sono le conseguenze per le gli addetti ai lavori ma la scelta fondamentale è fatta in funzione del cittadino
E allora io penso che il punto di vista giusto eh il punto di vista del cittadino italiano
Che peraltro è quello che adesso deve decidere perché prima hanno deciso gli addetti al per adesso hanno deciso gli addetti ai lavori in questo caso il potere legislativo ma il Parlamento ma adesso decidono i cittadini
Non è la cosa che ho appena detto purtroppo non è del tutto via
Penso che siamo tutti d'accordo ma poi inesorabilmente siamo spinti a
Abbandonare questo punto di vista per impelagarci dentro ciò che sappiamo fare meglio nel caso della politica
Le le le cose della politica nel caso dei competenti del settore giustizia le cose di giustizia
E abbiamo già avuto qualche incidente io penso che il ministro Nordio abbia fatto anche questa mattina un'ottima selezione di argomenti
Che abbia fornito un contributo determinante alla dare uno sbocco parlamentare alla battaglia per la separazione delle carriere
Ma detto questo non c'è dubbio che nella intervista al Corriere della Sera di qualche settimana fa
C'era uno scivolone da questo punto di vista secondo me piuttosto serio che va segnalato esplicitamente per non ripetere questo errore
Quando il ministro ha detto ma questi delle opposizioni come fanno a non capire che la riforma può servire anche a loro se vanno al governo
Ha dato l'argomento a al al al no micidiale ecco la la vera intenzione ecco il punto di vista da cui hanno fatto la riforma ma non no non è quello il punto di vista da cui abbiamo la per da cui abbiamo lavorato per fare questa riforma
Questo è solo uno scivolone che di cui bisogna avere consapevolezza perché perché lì ha portato il punto di vista di quelli che fanno il mio mestiere
Di chi di chi è un operatore tra virgolette della politica
E peraltro anche un punto di vista che in questo senso fatemelo dire è anche un po'distorto perché io faccio politica ma non ho affatto quel punto di vista io non faccio non ho fatto la riforma per ottenere che se vado al Governo se attorno al governo non succederà data la mia
Data la mia età e la mia volontà
Se torna al governo io possa essere tutelato dal fatto che ho fatto questa riforma non cent'non le questa è una distorsione ora finisco su questo punto
Lo segnalo perché in campagna elettorale il detonatore di questi errori
è è potente e perché abbiamo di fronte avversari che
Sanno utilizzarlo
Siamo arrivati al punto che l'ordine dei giornalisti a diciamo preso posizione come a voi che avete visto in quel quindi diciamo
Ci siamo capiti secondo osservazione rapidissima ma il centro della nostra campagna elettorale dei sostenitori del sì
è il testo o il contesto
Perché i sostenitori del no stanno scatenando sì sul contesto ignorando il testo il significato politico del della vittoria del sì
Meloni per sempre il significato politico della vittoria del no
Governo a catafascio l'opposizione trionfante
Tutti elementi di contesto che io no non dico che non siano presenti nel confronto nel confronto ci sono
Ma quel terreno lì oppure tutte le visioni catastrofiche di cui avete parlato questa quel questa questa mattina
Tu se se tu
Accetti di privilegiare il contesto e ti infili nella contestazione puntuale di questi argomenti tu stai abbandonando
Il tuo punto forte se il punto di vista è quello del cittadino
Allora è è il testo la separazione delle carriere con i due CSM con la Commissione di disciplina con l'altare eccetera e cieco alle soluzioni fondamentali il sorteggio
Bene o male io sul sorteggio avevo opinioni diverse le conservo non avrei scelto questa soluzione ma adesso se voglio la separazione delle carriere deve votare sì fare in modo che vinca il sì in questa campagna perché altrimenti la separazione delle carriere cioè la scelta fondamentale del testo non la non la ottengo allora
Nel campo costituzionale cosa dobbiamo obiettare a quelli che insistono sul contesto per spiegare il loro hanno
Guardate che state commettendo un errore imbarazzante perché
Perché il contesto può cambiare domani mattina
Il contesto può cambiare a domani mattina
Per quello che per esempio partendo dalla mia parte politica se il problema votare contro il governo devo solo aspettare poco tempo una ci sono le elezioni politiche andrò a votare contro il governo sperando che il centrosinistra presenti
Una proposta sensata
è credibile di governo ma quella sarà l'occasione per occuparmi del contesto adesso mi devo occupare del testo e il testo è la separazione delle carriere con gli annessi con le scelte
Conseguenti
Ora in questo senso quindi
Bisogna insistere perché se non si insiste sul testo
Le tutte le ragioni fondamentali su cui noi possiamo contare sia nebbia non è che non il si annebbiano diventano parte di una discussione tra addetti ai lavori che il cittadino normale non non capisce
Infine un punto di di merito su cui insisterei illustrato già questa mattina come assolutamente
Centrale
Che appunto
Il il i la la la questione che stiamo discutendo sottoposta ad un referendum costituzionale vogliamo scrivere qualcosa di nuovo la separazione delle carriere in Costituzione
Il contesto può vuota buon modificarsi domani mattina la Costituzione resta ed è per questo quindi che bisogna saper distinguere la contrapposizione governo opposizione che il contesto della democrazia
Parlamentare le normale è tranquillo che Ali le sue scadenze dal dalla incapacità di vedere che si si discute di testo costituzionale si discute di qualcosa destinato a rimanere a prescindere dal governo di destra o dal governo di sinistra questo è il punto fondamentale su cui noi doc
Quindi il nostro terreno è in testo
Dobbiamo contestare questa scelta di al continuo richiamo al contesto perché non si hanno argomenti sul testo non gli argomenti sul testo ce l'abbiamo usiamoli per favore
Terzo punto
Come come del resto state perfettamente facendo in tutta Italia perché io sono chiamato da molto da molti di voi per per per de e di per questo mi accorgo
Che c'è un un impegno veramente molto importante per il quale vi ringrazio
Forti di questo approccio dobbiamo e ho terminato diciamo affrontare probabilmente quello che è il punto più Complesso ma questo pm a carriere separate
Altra si era per esempio proprio Sorgo rosso con cui ho fatto una una discussione pubblica di di grande successo di pubblico a Torino qualche qualche giorno fa
Professor Grosso ha detto ha detto una cosa precisa di fronte alla mia insistenza su la separazione delle carriere come conseguenza logica dal punto di vista del cittadino
Dell'articolo centoundici sul giusto processo che abbiamo votato tutti assieme al centro destra e centro e centro sinistra come conseguenza logica
Ha detto no ma Morando dice qualcosa che non è affondato quando dice che il PM è parte
Questo
Un nodo un nodo cruciale ma se il PM non è parte
Ma qual è il significato dell'articolo centoundici della costituzione che dice che le parti accusa e difesa in condizioni di par Rita incorri sta scritto così me lo ricordo a memoria no
In condizione di parità solo di fronte ad un giudice terzo ed
Imparziale abbiamo cambiato anche il posto dove si devono sedere no diciamo perché perché con l'ingresso del rito accusatorio quella
Quella quel quel pm che stava sopra quel giudice istruttore così detto che stava sopra naturalmente era una plastica dimostrazione che non c'erano le condizioni di parità ma le condizioni di parità si possono determinare se si completa al processo
è un completamento quello che dobbiamo fare della grande riforma per l'introduzione del rito accusatorio che intrinsecamente democratico
Esattamente come il rito inquisitorio è intrinsecamente autoritario ed è per questo che ci sono tante persone di sinistra che sostengono questa riforma
Proposito chiede le ultime parole dell'onorevole Morando voglio ricordare quello che ha scritto poco tempo fa siamo seduti tutti sulle spalle di giganti della cultura del riformismo liberalsocialista come Giuliano Vassalli
Ed Emanuele Macaluso a proposito di trasversalità
Un pomeriggio a tutti riprendiamo i nostri enti i nostri lavori
I
Volevo il il cercare di introdurre questo pomeriggio nella in maniera migliore possibile mi trovo francamente in difficoltà perché non non mi aspettavo di di arrivare un giorno della mia vita a a stare su questo palco in un momento così importante per l'associazione e quindi adesso stavo ripensando un po'al al percorso che caratterizza il il titolo della della manifestazione e cioè la trasversalità Intel si della della ricerca del compimento della dell'arrivi di riforma costituzionale e otto ripensato un pochino al al mio percorso anche all'interno della dell'Unione al Primo congresso al quale ho partecipato che nel due mila nove che divide casualmente
Capitare seduto a fianco Giovanni Conso che poi di lì a poco pronunciò quel famoso discorso del quale parlava della ineluttabilità della della separazione delle carriere
Quindi il percorso lungo e la trasversalità che sono la Racca la caratteristica principale che secondo me cinquanta appunto caratterizzate Loi lo ha detto benissimo il Presidente questa mattina introducendo questa stupenda giornata
Ci riteniamo attorno ai nostri valori e andiamo insieme a tutti quanti coloro i nostri valori di condividono questo il senso del del nostro esistere all'interno di questa associazione ne dobbiamo secondo me essere orgogliosi continuare in questo percorso
Comunque vadano le cose
Riprendiamo i nostri lavori e i nostri interventi e anche qui un pizzico di di
Di timore insomma di rispetto di vedere tante persone importanti a attorno a nuovi insieme a noi fa sempre pensare che con noi oggi pomeriggio il senatore Enzo Bianco che è stato già ministro dell'interno sindaco di Catania mi ha detto di essere anche avvocato sebbene non non ha mai esercitato ed è suo il il primo intervento del pomeriggio
Grazie grazie di cuore desidero anzitutto esprimere un apprezzamento sincero vero e non di circostanza nei confronti dell'Unione delle camere penali per il taglio che ha dato a questa iniziativa
Di cui avverto anche nella base sulla base dalla mia lunga esperienza
Di cui avverto assolutamente la necessità cioè o la percezione che
Il modo in cui
Le forze politiche ma non solo le forze politiche
Chiunque a vario titolo compresa la stampa i giornalisti insomma si sta occupando di questo referendum è un modo normalmente prevalentemente sbagliato
E il modo invece il taglio che voi avete dato a questo confronto a questa iniziativa questo approfondimento
Aiuta a ritrovare
Una strada corretta per operare delle scelte
è stato tanto l'apprezzamento che io ho deciso di mantenere il mio impegno di essere oggi pomeriggio qui nonostante lo so se qualcuno di voi conosce la mia città Catania dove per molti anni ho fatto il film che il Sindaco ma ieri se che ieri era Santagata Santagata e la santa patrona dalla città
E posso dirvi soltanto che
La processione
è finita anziché ieri sera anche a tarda sera e finita questa mattina
E quindi io sono riuscita a prendere al volo un un un aereo per arrivare qui ad essere con voi e descrivervi questo apprezzamento perché perché il primo è la prima ragione e che
Quando c'è un referendum
Bisogna discutere prevalentemente del tema che oggetto del confronto referendario e la percezione che ho è che molte volte sta prevalendo viceversa
Una presentazione di carattere politico
E quindi naturalmente con forzature anche evidenti
Devo dirvi che per esempio una delle forzature che viene fatta per far vincere
Il no e faccio un esempio
E che il Partito Democratico è un partito schierato
No nettamente Perillo
Per io
Come dire mi onoro di essere uno delle quattro personaggi politici
Che ha dato vita al partito democratico che ha firmato l'atto costitutivo
Insieme con me c'eravamo io il presidente come Presidente del Consiglio nazionale della Margherita e come Francesco Rutelli che era e per quanto riguarda l'RDS c'erano Walter Veltroni
E c'era insieme con Veltroni Piero Fassino
Quindi come dire ho svolto responsabilità sono tuttora un militante
Del Partito Democratico e sono convintamente schierato per il sì al referendum sulla base
Sulla base di un ragionamento non di opportunità politica
E fare discipline discendere dall'esito referendario
Conseguenze di carattere politico e clamorosamente sbagliato tratto è accaduto altre volte cito un esempio alla persona che conosco bene con cui ora porto personale ottimo Matteo Renzi
Quando era presidente
Così io che c'è sì ci vorrebbe rendono e decise di fare discende nel suo futuro politico dalla dall'esito del referendum non c'entra niente un referendum deve essere concentrato sul tema che è oggetto nel quesito che viene rivolta agli elettori
E su questo argomento sul fatto che
L'organizzazione il funzionamento della magistratura italiana ha bisogno di una vera seria riforma
Io non ho dubbi ed è la ragione vera per la quale sono nettamente schierato per il sì perché ritengo che sia indispensabile voltare pagina
Guardate le ragioni per cui molte cose non funzionano sono ovviamente tante la voglio dire e non sono tutte che riguardano coloro i quali operano nel mondo dalla magistratura e magistrati eccetera
Persino qualche volta qualche responsabilità consentitemi di dirlo c'era anche
La la stampa
Quando quando leggete sulla stampa che una persona che ha ricevuto un avviso di garanzia sulla prima pagina ragionare Italo trovi come è stato trattato già condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di cui non si parla nemmeno
E poi magari quando viene prosciolto o assolto
Come sapete perfettamente non esce niente quattro righe in quindicesima pagina
E io vengo da una condizione di questo tipo sostanzialmente
Dopo sette anni sono stato completamente
E pienamente assolto ma sono stato assolto da una ipotesi di reato che non era stata mai non era stata mai oggetto della dell'incriminazione quindi assolto da per abitiamo del da un da un ipotesi di abuso d'ufficio per reato per il quale non è stato mai notificato nessuna quindi nessuna nessuna forma di quindi sostanzialmente voglio dirvi molto bene molto positivo riportare il confronto su queste tematiche
L'altra cosa che vorrei dirvi
Questa cosa del sorteggio
Ecco io anche su questo non ho il minimo dubbio io penso che un problema più grave molto più grave per la magistratura italiana sia l'organizzazione e le scelte sulla base delle correnti
L'eccesso di ruolo delle correnti nel funzionamento alla magistratura e probabilmente il male peggiore contro cui ci dobbiamo confrontare perché perché fu naturalmente come dire
Pensiamo soltanto alle carriere e alle responsabilità e io invece penso che al contrario qualunque sistema anche quello casuale tutto sommato garantisca una condizione di netto Ilio lamento
Ecco io voglio dirvi che e concludo
L'ultima cosa ho sentito delle citazioni
Su quello che avrebbe pensato Giovanni Falcone
Ecco io era un amico personale di Giovanni Falcone con lui festeggia il suo ultimo compleanno sei giorni prima che l'ammazzassero mangiando qui a Roma in una cena a Campo dei Fiori
Con a con con Ayala che era faceva il compleanno il giorno dopo
E devo dirvi in quella sera abbiamo chiacchierato a lungo personalmente io lui e la moglie Francesca ecco nei confronti di Giovanni Falcone il gioco delle correnti dell'organizzazione qualche volta fu veramente eccessivo
E Lusi sfogo molto con noi quella sera posso dirvi che quello che è un attributo a Falcone in questi giorni pur di far passare un messaggio no che come dire che sarebbe qui oggi affianca noi a difendersi dagli assalti no dagli assalti al versante di chi vuole comunque la riforma non è assolutamente vero voglio quindi dedicare l'impegno ulteriore che mettono anche personalmente a quello che una persona come Giovanni Falcone ha ha fatto e ha detto su questa materia ha vissuto su questa materia e che qualcuno oggi vorrebbe schierare
Come dire da una parte solo per comodità è una ragione per cui dimostriamo seriamente chi siamo grazie grazie grazie grazie grazie
Allora per chiosare diciamo il le le parole importanti del senatore Bianco
Mi piaceva rileggere una sua dichiarazione tratta da un intervento sul sul foglio che si attaglia perfettamente
Secondo secondo noi a quello che è il il momento e che cosa significa il il referendum
La caratteristica fondamentale del referendum nel sistema costituzionale italiano non è quella di vedere contrapposti due schieramenti fortemente politicizzati in cui si assume pregiudizialmente una posizione o l'altra
Nella nostra Costituzione questo compito spetta tendenzialmente al Parlamento ma quando ci si rivolge ai cittadini allora dovrebbe prevalere l'esame nel merito della questione
Ringraziamo ancora Enzo Bianco per il suo intervento e adesso chiamiamo a anche in termini e Giuliano Castiglia che è presidente della corte tributaria di Palermo già di presso il tribunale di Palermo grazie
Buonasera a tutti e grazie per avermi invitato
Non è facile
Essere qui perché è difficile trovare gli argomenti da da spendere
Ho partecipato a vari dibattiti
Con diversi avvocati
E mi sembra che gli avvocati abbiano capito perfettamente
Come stanno le cose quindi
Veramente difficile trovare qualche argomento ulteriore rispetto a quelli che sono stati spesi anche testé dal all'avvocato
Enzo Bianco
Che ha toccato dei tempi mi ha rubato delle cose che avrei voluto dire io
Allora che devo dire che questo dibattito questo confronto che al quale stiamo partecipando
Ha subito
Tra che abbastanza presto una inasprimento notevole che si è trasformata in vero e proprio imbarbarimento dopo che il referendum è stato indetto
I detrattori della riforma accusano chi la riforma la promuove di volere attentare alla democrazia
E di volere abolire sostanzialmente lo stato di diritto devo dire che effettivamente alcune idee dichiarazioni ma intenzioni che si sentono dichiarava da parte di coloro che invece sostengono di sì alimentano
Queste preoccupazione
Invece ed è uno degli argomenti che mi ha rubato l'avvocato bianco
Fortemente apprezzabile secondo me l'atteggiamento
La condotta che hanno assunto e penalisti italiani l'Unione delle camere penale
A certamente un condizionamento che le deriva
Dalla storia
Ma si è messa di fronte la riforma eh
Immagino abbia cercato di valutarne i contenuti reali per prendere poi posizione in base a quei contenuti
Altrettanto non mi pare che invece abbia fatto soprattutto la magistratura associata la quale magistratura associata
Ha assunto una posizione pregiudiziale di rifiuto di questa riforma quando lei è stata presentata la definita irricevibile
E questo il motivo per cui l'atteggiamento della magistratura associata secondo me non è condivisibile on perché sia per il no alla riforma che ci può stare
Sulla base di argomenti razionali logici che eventualmente possono essere sviluppati quello che non ci può stare secondo me e questo rifiuto pregiudiziale preconcetto di irricevibilità
Della riforma certo
Non è che non fosse prevedibile questa questo atteggiamento
Era prevedibile perché era prevedibile perché è ovvio che
La classe dirigente
Dell'apparato giudiziario italiano è una classe dirigente che viene fuori dal sistema che questo apparato giudiziario da tanto tempo amministra ed è difficile o comunque non è facile che si seri si voi a segare il ramo sul quale sul quale si sta seduti il
Sistema che governa
L'apparato giudiziario italiano lo conosciamo è un sistema oligarchico purtroppo
Non che non ha nulla di democratico è un sistema basato sulle appartenenza e sulla lottizzazione
Basta per conoscerlo per capire come fatto bisogna o una di si può fare in tanti modi ma uno dei modi più semplici per arrivarci è andare in Rete
Andare alla ricerca dell'intervista che Enrico Berlinguer rese a Eugenio Scalfari nel luglio del mille novecentottantuno quella sulla famosa questione morale
è
Leggere quelle parole e capire perfettamente qual è quel sistema un sistema in cui tra l'altro diceva
Le correi Lilli Luís parlava di parte di scrivere i partiti ma il discorso si attaglia perfettamente alle correnti che sono diventate da quello per il si sono trasformate dal
Movimenti culturali per i quali nascevano India macchine di potere e di cliente era questo era uno delle delle tante affermazioni che sono rese in quella in quell'intervista ma la cosa particolare e che questo avviene
Quattro virgola per con note di pesantezza sconosciute anche in sede politica chiudo virgolette non sono parole mie sono parole di Giovanni Falcone che non cito per ossequio al principio di autorità che ormai diversi secoli fa è stato superato ma perché sono parole che esprimono perfettamente il concetto note di pesantezza
Sconosciute anche in sede politica e questo lo diceva della occupazione delle istituzioni la proposta dell'occupazione delle istituzioni
Da parte delle correnti dei magistrati e sono parole testuali queste anti non sono parole contraffatte perché sono parole scritte è parole dette pronunciate e anche parole scritta
Il
Modo per superare questo sistema è quello che la riforma costituzionale propone e cioè eliminare la possibilità il potere
Che le correnti stabiliscano con programmi a lungo termine
In modo scientifico che
è quando va al Consiglio superiore della magistratura con tutte le conseguenze che né derivano perché il potere non è quello di avere i propri al Consiglio superiore della magistratura questo potere
Profondo radicati Simo e che si stabilisce oggi per i prossimi ventiquattro anni che ci va al Consiglio superiore della magistratura e quando ci va al Consiglio superiore della magistratura dico io spesso
Di ai ai colleghi agli amici che mi dicono ma guarda che col sorteggio potrebbe andare questa persona al CSM
Perfetto è vero col sorteggio c'è la probabilità che questa persona bada al CSM ma con il voto hai la certezza assoluta che questa persona andrà al Consiglio superiore della magistratura
Chi ci deve andare al Consiglio superiore la Costituzione i magistrati ciascun magistrato deve avere la possibilità se il suo percorso professionale
Non è
Particolarmente incidentato accidentato deve avere la possibilità di andare al Consiglio superiore della magistratura ancora non lo dico io ma lo dicono altri è sempre senza osservò al principio di ragione di di autorità ma perché sono parole che secondo me esprimono perfettamente il concetto
Occorre tra le altre cose recuperare la consapevolezza che fra i doveri di ciascun magistrato rientra l'attiva l'attiva partecipazione al governo autonomo della magistratura in ogni sua articolazione sono
Parole del presidente
Della repubblica Sergio Mattarella del giugno del due mila tenti e questa possibilità oggi non è data dal sistema attuale che preclude alla gran parte dei magistrati di partecipare in modo consapevole e autonomo al governo della magistratura in ogni sua articolazione
Non mi voglio sottrarre
A un argomento
Il importante
Perché del del sorteggio sostanzialmente gli avvocati secondo me hanno capito
Tutto perfettamente vi ho sentito parlare quindi non mi soffermo e l'ho io soffermare da magistrato su un'altra aspetto della riforma che è quello della separazione delle carriere
E
Separazione legale che non significa separazione delle funzioni ci dicono spesso rimase presso le carriere c'è già assolutamente non è vero cioè è vero una separazione
Delle funzioni separazione le funzioni significa che ciascuno ha dei compiti che sono diversi da quelli degli altri le carriere e la separazione delle carriere non attengono ai compiti che si svolgono ma attengono alla struttura alla assetto dell'apparato al quale ciascuno che svolge certi compiti appartiene e oggi i giudici e pubblici ministeri in Italia appartengono allo stesso apparato amministrativo sono colleghi
Che non vuol dire che non è un'offesa ma significa che ciascuno partecipa all'amministrazione alla gestione del percorso professionale degli altri e quindi c'è una sorta di dipendenza inevitabile
Dell'uno dall'altro dei giudici dei pubblici ministeri dei pubblici ministeri dai giudici
Per cui chi amministrativi gestisce l'azione penale chi amministra l'azione il Pubblico ministero a una sorta di influenza nell'amministrazione di colui che invece gestisce di colui al quale compete la decisione nel nel processo ma quindi ha estratto processum su anche qui svolgo
Una
Una non sono parole mie
E svolgo quindi una citazione ma la svolgo perché sono queste che visto per leggere secondo me delle parole che esprimono in maniera difficilmente superabile con chiarezza
Di concetti in modo efficace ciò che Poglio appunto appena perché subito di quindi est processo su che cosa è il processo
Bisogna vedere se non ci sia un dato il quale riflette non già l'esigenza di verità di di giustizia di certezza e via dicendo tutte cose che astrattamente giustizia verità
Certezza si possono avere anche senza processo
Ma bisogna vedere se c'è un dato
Che esprime proprio l'essenza del giudizio per cui posta distinte sesso manca non ci sia giudizio bisogna in altri termini indagare e fissare se è possibile quale sia l'elemento costitutivo del giudizio quello per cui sesso manchi di giudizio non si possa in alcun modo parlare
E a me sembra
Che questo elemento sia individuabile e sia uno solo che il giudizio si è arreso da un terzo
Terzo e colui che non è parte
Non c'è altro modo di definirlo la massima esperienza del processo si concreta indubbiamente nella indipendenza dei giudici che non vuol dire altro se non garanzia
Che il giudice non è e non sarà parte perché non è giudice ma parte colui che dipende da chi amministra l'azione
In queste parole pronunciate da Salvatore Satta a Catania
Il quattro aprile del mille novecentoquarantanove quindi in tempi certamente non sospetti
Troviamo secondo me l'aprile prepara ineccepibile spiegazione della necessità ineludibile che il giudice al quale nel processo compete la decisione
Sia altro rispetto al pubblico ministero e sia indipendente dal Pubblico ministero ossia colui che amministra l'azione
Ora la separazione ha sempre comportato perché chi
Crede
Non nel principio dell'obbligatorietà dell'azione penale serie preoccupazioni perché
Vado a concludere perché spesso non di rado si accompagna laddove esiste
Alla discrezionalità dell'azione penale e quindi conseguentemente alla responsabilità politica inevitabilmente di questa azione quindi all'assoggettamento del pubblico ministero
Al in qualche modo alla potere
Politico alla politica ora il pregio
Di questa riforma e mi sorprende che
L'Associazione nazionale magistrati non ci sia saltata addosso e proprio che realizza la separazione delle carriere conservando intatte il principio di obbligatorietà dell'azione penale
E altre sir rafforzando altro che diminuendo
Le ha garanzia di indipendenza del pubblico ministero perché la magistratura
Requirente e
Dichiarata autonoma e indipendente al pari identico della magistratura giudicante nell'unico ordine giudiziari e scusate se poco grazie
Emerge chiaramente l'esigenza ne ha di forma dell'ordinamento giudiziario ancora della separazione delle carriere intervento del dottor Castiglia che possiamo riassumere in un'intervista rilasciata riformista
Il sorteggio dei componenti del CSM anzi dei due CSM la vera chiave di volta di un ordinamento giurisdizionale che finalmente possa essere davvero indigna
Con gli attuali principi costituzionali in tema di giurisdizione oggi minacciati compromessi da una partitocrazia in toga
Che tradendo lo spirito della Costituzione e le sue stesse basi ideali da decenni occupa le istituzioni giudiziarie con note di pesantezza sconosciuti in anche in sede politica
Allora a questo punto dovremmo avere un collegamento corretto abbiamo in collegamento da remoto il dottor Giuseppe Capoccia procuratore di Lecce che siamo onorati di avere come come al nostro graditissimo ospite s Band
A distanza a mano ormai siamo abituati anche nelle Aule a questo tipo di ti di di partecipazione quindi vedere un procuratore partecipa a distanza qualcosa che ci conforta
Per certi versi allora del grazie dottor Capozza di aver voluto partecipare a questa nostra manifestazione ascolteremmo con molto interesse le sue parole
Grazie
Soltanto grazie presidente dissi mo'invito a parlare davanti a una platea così qualifica
Io vorrei dire alcune alcune cose che ho sempre pensato e che non sono generate dalla clima di campagna referendaria attuale uno degli argomenti che spesso ci sostiene il no a usato e quello che separare PM dal giudice sia un errore perché partecipano entrambe le categorie alla stessa cultura della giurisdizione
Bene e questa cosa sebbene io appartenga a queste categorie mi ha sempre indignato perché io ritengo che la cultura della giurisdizione
Appartenga a tutti i componenti della scena del processo penale
Perché se pm se il giudice hanno la comune cultura della giurisdizione mi pare che ci sia una grave esclusione degli avvocati da questo ambito e che assolutamente io dico quasi offensivo utilizzare l'argomento per tenere assieme le due categorie
Ma quello che
Vorrei vorrei dire che sempre mi ha convinto della utilità della separazione e che oggi più che mai
Si tratta di due
Attività due mestieri dico io completamente diversi
Il pubblico ministero il giudice fanno due mestieri differenti
Per un verso dell'IBM e un soggetto curioso che deve guardare cercare
Ricercare elementi abbandonare delle strade prenderne delle altre valorizzare degli indizi avere l'onestà di abbandonare strade che si sono dimostrate senza uscita
E oggi più che mai deve avere una approccio verso tutte le nuove tecnologie che come vorrei sapere frequentando le aule di giustizia sono ogni giorno you o difficoltoso più rapinate e anche dico io più affascinanti
E tutto questo tutto questo non appartiene al bagaglio necessario del giudice il giudice anzi deve avere un approccio sereno tranquillo
Disincantato nei confronti di quando il pm forse con grande l'interesse con grande popolari cercato nelle sue indagini allo stesso modo delle investigazioni difensive che possono essere state svolte e lei sul suo scranno ad ascoltare le versioni dell'una e dell'altra parte
Ebbene e vede scegliere deve decidere
Interpreta serenità senza condiviso
Prima insieme al pm camminando un po'troppo vicini scelte investigative emesse nel corso delle indagini preliminari
D'altra parte e notai quotidiana che indagini che abbiano un minimo di importanza sono oggi le indagini coordinate io ritengo che il la caratteristica
Della professione del del Pubblico ministero non sia tanto quella della assoluta indipendenza quasi monade
Che non deve comunicare con gli altri anzi spesso generoso delle investigazioni rispetto anche al collega della della porta accanto
Ma piuttosto quello della collaborazione d'altra parte l'esempio che tutto il mondo ci invidia investigazioni complesse nei confronti della criminalità organizzata anche internazionale e la direzione nazionale antimafia
Diessina nazionale antimafia che molti nel mondo Marzano invitando e l'esempio per cui le indagini devono essere coordinate le indagini devono essere messe a fattor comune fra più bici tipici italiani tra più vicinanze europei
Basti questo aspetto per dire la radicale differenza con il giudice perché nessuno
Nessuno potrebbe mai immaginare nessun polle potrebbe aveva l'idea di creare una direzione nazionale dei giudici
Questo mi diceva radicale ontologica di coerenza fra le lingue category
Si dice nella
Narrazione del no che il PM
Forse diventerà succube della politica ovvero peraltro verso IBM diventerà un superpoliziotto ora bisogna fare pace con con i i propri pensieri perché o diventa più debole o diventa più forte la cosa che è stata trascurata
Finora e di mettere in evidenza che l'articolo centoquattro ribadisce che il Pubblico ministero e un magistrato rimane appartenente alla categoria della magistratura ancorché la magistratura si distinguerà nella carriera requirente in quella giudica ma quello che
E a mio avviso ancora più decisivo
E che il PM rimane
Il colui che dirige la polizia giudiziaria
Il centonove della Costituzione e in dato rispetto a questo passaggio passaggio di riforma dispone direttamente
Della polizia giudiziaria non si capisce in qual modo eventualmente
Un intervento politico un intervento
I tipo governativo ossa interrompere questa mia diretta disponibilità
Della degli organi di investigazione
D'altro canto il silicio potrebbe diventare un superpoliziotto
E i parte che io non riesco a capire Cosa rossa significare questa questa espressione
Potrà restare senza presupposti
O trattenere in carcere persone senza doversi rivolgere al giudice
Potrà intercettare quello che vuole potrà fare perquisizioni senza chiedere autorizzazione o convalida aggiunge mi pare che tutto questo sia inimmaginabile sia frutto di questo tentativo di spargere terrore attorno al riforma
Perché delle due l'una o queste cose non si devono fare non si faranno mai oppure il superpoliziotto corse esiste già adesso ma siccome parte qualche deprecabile
Eccezione non mi pare che le cronache raccontino di questo si tratta anche qui di aver messo in giro paure assolutamente assolutamente infondate il
Uno dei vantaggi di separare
Il CSM fra un CSM dei giunse uno dei giudici e quello che questo sì
Ha creato non pochi ostacoli all'efficienza dell'azione delle delle procure perché un CSM in cui la maggioranza sono giudici è un GSM che emette circolari orientato il dorso su un modo di essere dei giudici cioè criteri tabellare ora se il criterio della è un principio che trova fondamento nella regola del giudice naturale costituito per legge e qualcosa che riguarda l'organizzazione delle procure che invece devono quotidianamente organizzarsi e trovare il modo di affrontare i problemi chiede via via si presentano e un sistema e la le recenti dai scende circolare il CSM ha fatto sull'organizzazione delle procure
Ha creato non pochi non pochi problemi al al nostro vivere quotidiana l'organizzazione del lavoro che come sanno bene gli avvocati inseguendo erano presidente PC corridori della delle procure non sono non sono di poco momento soprattutto dalle norme massa di procedimenti chiede mi comunque sopraggiungono e che dobbiamo gestire in collaborazione con con gli avvocati
Ripeto attorno per concludere a quello che è avvenuto in apertura
Il la separazione delle carriere
Che come bene ha sottolineato che mi ha preceduto significa strutturale distinzione di due carriere non vele nere funzioni trae origine non già una decisione di questo governo ma da una storia
Più che quarantennale chi volontaria adottare il modello accusatori modi l'accusato aveva bisogno di viene e non sia collega del del giudice
Non è una storia quindi recente l'avete ribadito benissimo nel nel titolo di questo di questo encomiabile incontro questa due giorni
E e ritengo quindi che mi ha detto
L'onorevole Bianco in apertura aver montato tutto in politica su questo
Referendum sia stato un gravissimo errore bisognava bisognava discutere del merito bisogna discutere di quello che ce ne sarà tanto il lavoro da svolgere
E l'attuazione della della riforma ma intanto mettiamo un punto fermo e facciamo vincere il sì perché il giorno dopo sarà un'altra storia grazie grazie a quell'invito
Grazie dottor Capozza le
Le le sue parole sono state estremamente apprezzate apprezzabili perché ci hanno ribadito quanto noi pensiamo da tempo non solo in relazione a questa figura mitologica del del super poliziotto che in realtà sappiamo tutti che sostanzialmente già cioè quindi dovrebbe diventare un iper poliziotto nel negli scenari più catastrofisti marci ribadisce anche la necessità del di arrivare alla separazione delle carriere perché un qualcosa che necessità al rafforzamento della figura del giudice che deve essere appunto i limiti a questi superpoteri di questo personaggio mitologico che appunto il il Pubblico ministero per cui grazie ancora del del suo intervento
Sì senta ecco si muovono le tenne perché aleggiano fantasmi però si concretizza la presenza dei Costanzo Acea che è già presidente di sezione della Corte d'appello di Bari
Contro Felice grazie per l'invito estremamente gradito perché sono in pensione
Nonostante l'età io sono ancora ingenua
Sapete chi è un ingenuo uno che si fa sorprendere ogni giorno dalla vita sapete l'ultima sorpresa creando che se sei di sinistra S.p.A. giunto al magistrato per circa quarant'anni
E dichiari
Di aderire al partito del sì tu vieni additato con un esempio pernicioso di una sconosciuta mutazione genetica
E diventi destinatario
Delle nuove lettere scarlatte ve le ricordate
Certo simbolica vi risparmio gli improperi che i miei ex colleghi
Il più carino il più gentile vai ai giardinetti cioè mi hanno dato del rimbambito
Ma quello che mi ha sorpreso ancora di più sono i suggerimenti degli amici che mi hanno detto
Riflette
Se correndo il rischio
Di macchiare la tua immagine di magistrato o questa è una cosa seria quarant'anni quasi vuol dire macchiare l'interattività e io ho riflettuto
Davvero io corro il rischio di mangiare la mia immagine ma non di magistrato di uomo di cittadino se rinunciasse
A manifestare le mie idee
A combattere per le mie idee
Mi hanno dato del fascista a me
Che a diciott'anni sono entrato nel partito comunista
Loro che non sanno che cosa significhi essere di sinistra
Perché io appartengo a quella sinistra che affonda le sue radici nelle rigidità dell'Illuminismo io credo nella maggior
Ne sono cui e non mi frega assolutamente niente dalla provenienza politica di questa legge mi interessa il contenuto di questa legge che la ragione mi dice di tifare
E la ragione nello strumento che noi abbiamo per opporci a una campagna elettorale fondata sulla paura sulle menzogne sull'ipocrisia sulle suggestioni
Miei amici di sinistra combattete il populismo dicendo che utilizza la paura per intercettare il consenso giustissimo che cosa state facendo voi oggi
Ha paura
Oggi un mio amico mi ha fatto un vigile
Un posto un procuratore della Repubblica di un'importante città ha detto se vince il sì favorisce la mafia
L'aveva detto Saviano ma se lo dice un procuratore della Repubblica state alimentando la paura perché non avete più argomenti
Ho sette minuti no ci vorrebbero sette ore per le menzogne che non basterebbero perché nel momento in cui li abbiamo esaurite ne sono arrivate altre sette d ore dimensioni nelle sciolgo una sola una che io considero la madre di tutte le bugie per l'importanza perché contenuta in uno Peace opuscolo scusatemi
Di redatto da un consigliere di questo Consiglio superiore che scrive questo che evidentemente no studio
Scrive i costituenti scelsero l'unicità della carriera perso calato nella magistratura all'influenza del potere politico
Questa non è una balla che un assunto
Paola
L'unicità della carriera era amata dal fascismo
Che l'anno scorso e sapete perché perché rispondeva il postulati di uno Stato
Totalitario perché nel quarantuno coordinamento grandi lo Stato fascista non era più lo Stato autoritario era uno stato totalitario e sapete perché è una balla dal punto di vista tecnico perché a quel periodo
L'epoca del costituente
Non c'era grossa distinzione tra giudici e pm grande Mirko Cervi
Il PM Aprilia potere in comune col giudice formava la prova istruttoria sommaria Adria provvedimenti sulla libertà degli individui il giudice istruttore aveva il nome di giudice ma era il motore delle indagini
Con l'istruttoria formale
Il Pro-Rettore era l'incarnazione giudiziario della Santissima Trinità iniziava l'azione penale conduceva le indagini giudicata uno e trovino
Martedì che separazione delle carriere avremmo potuto parlare nel mille novecentoquarantasei avrebbero dovuto dire scusati dice il codice di procedura civile penale che facciamo
Quindi queste la madre di tutte le banche siccome il tempo stringe andiamo all'ipocrisia mi piace una cosa assai quando non sarà quando non sanno più che cosa dire Emma voi Poletti il pm avvocato dello Stato
Ma io sì
Cioè parole se voi riflettete avvocato dello Stato un termine neutro Stato l'altro e offensivo perché se non volesse l'avvocato dello Stato e perché ha un tono oggettivamente si ritiene superiore
All'avvocato questa è la verità
Ma qual è l'argomento Emma il PM alle indagini difensiva
Il PM che fa le indagini difensive
Come Brahms l'araba fenice di Metastasio tutti dicono che ci sia nessuno lo sa dove
A meno che la vogliamo gettare in Casciana come fa il bond a Vigo quando fa agli eventi del fatto quotidiano che dice ogni pm
Alle indagini difensive quando va a verificare quali vede all'imputata va be ridiamo
Con l'OPA per smontaggi allo quelle sono indagini
Passiamo alle cose serie facevo parlava Cassazione
Gli avvocati vanno per violazione dell'articolo trecentocinquantotto ai democratici credo e quelli dicono o Matoussi scemo sopra la media cosa che è inammissibile fuoricorso è perché perché il trecentocinquantotto è un obbligo senza sanzione
Poi trovata immaginare un genitore che dice al figlio tu questo non lo devi fare restringere dice Abu e se no
Se non il mio intrecciano
Due
Duelli che dopo guerriglia dopo ipocrisia obbligo senza sanzione si vergognano siccome devono rispondere dicono
Non insistere è una facoltà obbligo nottolino è una facoltà che appartiene alla discrezionalità
Del PM quinti non rompere anche perché è questa l'affermazione della giustizia di classe che gli amici la sinistra non prevedono la giustizia di classe non esiste più non è detto
Nei confronti degli indagati esiste perché la Cassazione che dice di che ti lamenti cioè le indagini difensive
Voi lo sapete le indagini difensive appartengono upper class la maggior parte degli indagati non se le può permettere e perché io non devo denunziare la violazione di legge
Perché è una facoltà un obbligo che diventa facoltà
La suggestione
Il sorteggio lasciamo perdere le sapete non voglio ripetere il sorteggio
Eleggono l'amministratore del condominio maestro amministratore del condominio che viene eletto non mi mi tormentava e poi mi dico e si fanno gli incapaci
Ma io mi sento l'incapace scusate io l'ho detto mai letto il centocinque dalla Costituzione che dice
Promozioni trasferimenti assunzioni assegnazione
Un ok idoneo a giudicare la vita e i diritti fondamentali non si può occupare di queste cose
Ma quello di cui non si rendono conto cioè quando fanno questa affermazione monastero non una giustizia di classe ma una giustizia di casta dove alla tutela dei magistrati è superiore a quella dei comuni cittadini questa è la verità
L'ultima cosa
Quando non hanno più argomenti c'è un argomento fantasma gossip come
Cioè
Eh ma le norme di attuazione
Norme di attuazione tutti si spaventa come in un western quattro giudici giovane a Bari dicono gioia
Ma tu lo sai che i costituenti non hanno costituzionalizzato l'ordinamento giudiziario
Sai che cosa vuole dire
Che ogni riforma dell'ordinamento giudiziario adottata con lettere o tirare con legge ordinaria guai Jordi l'aria tutta di maggioranze politiche contingenti ma il sistema ciò gli anticorpi l'incidente di costituzionalità
Che si solleva davanti a un giudice e il giudice poi lo trasferisce alla corte
Costituzionale e non mi sembra che una corte costituzionale un giudice sia un organico arrivi alle maggioranze politiche contingenti quindi smettetela
E mi avvio alla conclusione perché ho fatto il barocco e sono andata oltre i sette minuti
Mi perdonate
La conclusione io so di parlare con voi che avete un grande merito
Quello di aver perseverato se oggi stiamo a pochi centimetri dal traguardo finale il merito posso
Contro
Una politica insipiente che riteneva giusto e ha rinnegato quest'idea
Però in questo momento il vostro compito non è finito
Se vinceranno i sì voi avete
Un ulteriore compito innanzitutto il controllo
Del processo di formazione delle norme di attuazione
Voi siete un presidio di controllo democratico e soprattutto avete un ulteriore compito se vince chi si dovete evitare che la vittoria si traduca in umiliazione della magistratura
L'indipendenza l'autonomia della giustizia della magistratura sono valori dell'intera collettività e quindi anche dagli avvocati
Certa
La lotta è dura
Sembrava
Che ci avviassimo la vittoria ma la lotta e dura
Ma chi lotta
Mette in conto di perdere
Chi non lotta ha già perso cari amici la sinistra queste non sono parole mie sono parole di Che Guevara cannibale che ove fosse fascista
Quindi
L'insieme continuano a lottare per il sì a spalla vittoria sia imponente
Grazie grazie
Dottor c'è anche dell'intervento appassionato accorato e soprattutto divertente Gentile nel dialetto barese anche questo si piace
Mi sembra riduttivo a riassumere il pensiero nove bene sprezzo della del presidente Acea della intervista estrapolata dall'altra voce ma ve la leggo comunque
E questo molte delle critiche più allarmistiche rivolte alla riforma non trovano riscontro nel testo costituzionale mentre mi sembra che abbia detto tanto tanto di più oggi qui con noi
Dicono non penso che nessuno di noi si sarebbe aspettato un questa qualità di di di di interventi e adesso ne avremo un altro secondo me
Ci darà a ancora contezza della qualità della bontà delle di quello che pensiamo
Facciamo entrare la dottoressa Natalia Ceccarelli che abbiamo conosciuto di recente attraverso un video
Che abbiamo
E qua
Grazie come preventiva
Buonasera buonasera
Domandavo se utilizzare la e finale di consiglieri vola a finale dei consiglieri come vuole lei indifferente
Assoluto quello di
Io mi riporto tutto quello che ha detto sospette
No a parte gli scherzi
Io non sono abituata a parlare in ambienti non ho sentiti
Per cui vi chiedo la cortesia
Bindi Grigna ridenti
Di concentrarvi di non applaudire di non sorridere
Dunque
A sono molto più felice di essere qui stasera o a Arco ha accettato l'invito con grande piacere
Per due ragioni
La prima e che ho apprezzato moltissimo il titolo di questa manifestazione
Un percorso che dura da quarant'anni così
E già queste poche parole
Dicono qual è l'atteggiamento dell'Unione nazionale camere Penati rispetto a questa riforma
Non c'è retro pensiero politico
Non c'è finalità punitiva
C'è coerenza con una storia
Che voi di cui voi siete testimoni e di cui vi state facendo veramente con onore
Portatori
La vostra è una storia di quarant'anni è un percorso di quarant'anni
è una battaglia di
Di civiltà giuridica
Che io condivido
Però anche noi abbiamo una piccola storia
Che non dura da quarant'anni ma da decenni
Sono almeno venti anni
Che pochi folli dentro la magistratura
Cominciarono a parlare di sorteggio
Gli si buttava l'acqua santa addosso e su queste e posseduto non
Non ci sono altre spiegazioni
Ma vent'anni fa
Un collega compianto
Che si chiamava Bruno Tinti
Che era un magistrato
Che era uno scrittore
Che era un giornalista e che è stato cofondatore di una testata attualmente impegnata in prima linea nel fronte sul fronte del no
Perché evidentemente questa riforma tra le tante
Tra i tanti fenomeni che ha scatenato ha scatenato anche quello dell'amnesia
Ebbene vent'anni fa prima ancora che scoppiasse la fare Palamara c'era chi parlava di sorteggio
Ho detto che il titolo della vostra manifestazione dà l'idea di una intento
Tutt'affatto punitivo di questa riforma
Nella nell'approccio che voi avete scelto di adottare
E vi dico che per cui quattro pazzi
Di colleghi miei
Che invocavano il sorteggio
Sorteggio non è punitiva neanche il sorteggio lo è il sorteggio è giusto
Perché è coerente con il dettato della Costituzione
Ne abbiamo una norma l'articolo centosette comma tre che dice che i magistrati sono tutti uguali e si distinguono solo per funzioni
Abbiamo un'altra norma l'articolo cento uno che dice che i magistrati sono soggetti soltanto alla legge
Con queste due coordinate chiunque può e deve andare a
Al Consiglio superiore della magistratura
Vedete
Dicevo la vostra una battaglia di civiltà la nostra battaglia di sopravvivenza
Di sopravvivenza della dignità della funzione
Che è stata completamente e vi dico completamente svuotata di contenuto dal correntismo
Il correntismo
Ci ha privati della dignità della funzione
La nostra una battaglia di liberazione
Io sono un appassionato di cinema tra le tante cose Pannella per campare faccio il tecnico del diritto non faccio il sorvegliante della democrazia faccio il tecnico dell'IRI
Non so se voi vi ricordate un bellissimo film degli anni due mila che si chiamava le vite degli altri
Che parlava della per della gente di come campava di come viveva nella Germania Est prima che cadesse il muro di Berlino
Con la pulizia morale che diceva che quello che era giusto pensare quello che era sbagliato
Attualmente la magistratura e in questa condizione
Di metus
Tra avvocati io lo so voi
Di confrontati discutete animatamente da chi vuole votare sì e chi vuole votare no
Tra magistrati chi vuole votare sì non si vede
Per il semplice motivo che è vietato portare sì
Ecco perché questi cinquanta con
Qui peones
Che hanno detto noi votiamo sì
Mi sembreranno pochi
Per me questa cosa grande valore simbolico andate a votare badate come vi pare
Che nessuno ve lo leva lo stipendio
Le vite degli altri
Il metus il muro di Berlino ogni tanto c'è qualcuno che lo scavalca
Se poi tra l'altro era si butta a Berlino Ovest questa amici chimiche pop pop pop
Puntualmente seguono il loro lavoro
Io pure cerca di scavalcarlo ogni tanto quando quando sono accesi i microfoni di Radio Radicale io scalo quando si spengono Savoca scala l'ultima volta che gli ho scalati questi questo muro e che quindi Cecchini erano già pronti
Ad abbattere mi
C'è stata una cosa strana che che non avete mai previsto perché quello che ho detto il diciassette gennaio due mila ventisei quello che io dico sempre cerco di dirlo insomma magari quel giorno era un po'più ispirata non lo so
E che è un giornalista ha tagliato un pezzo del mio intervento lo ha pubblicato sul suo profilo diventato virale Bombo c'è insomma non io non c'ho capito più niente in quello che stava succedendo per e successo una cosa successo una cosa bellissima
Che la mia fuga per la vittoria ha cominciato ad audire una copertura
Uno scudo
Dell'opinione pubblica dell'avvocatura della stampa libera
è questo il secondo motivo per cui sono qui per ringraziarti
Mi avvio alla conclusione
Fateci caso quando un magistrato e ostracizzato nel suo ambiente
Al di fuori del suo ambiente c'è sempre qualcuno che lo apprezza non parlo di me parlo dei colleghi
Parlo di quelli che si sono esposti prima di me
Questo vi dà l'idea che qualcosa là dentro non funziona
E che va cambiato
E va cambiato per il bene della magistratura che è il bene della società che il bene dei cittadini che bene degli avvocati
Perché un giudice condizionato è un pessimo affare per tutti
Attualmente la magistratura è governata da una oligarchia
Di stampo ottocentesco
In cui esiste la massa che inaugura che deve realizzare i numeri del piede sull'ndr che non dorme la notte che si esaurisce
E poi ci sono
Le grandi menti quelli che c'hanno l'attitudine direttiva o consiliare
Quelli là che da quando sono entrati cioè da quando erano piccoli
Da quando erano piccoli hanno imparato una grande regola di cui forse voi avete sentito parlare a Palermo e cioè che il lavoro e tempo sottratto alla cartiera
Quella devono sgobbare sulle carte
Per loro la volgare
E terzo
Questo muro scene è ancora alto cerchiamo di abbatterlo tutti quanti insieme facciamo in modo che vinca il sì
Grazie alla dottoressa Ceccarelli che effettivamente però non è la quell'Est quando è venuta fuori nel luglio nel corso dell'ultima riunione di Anm dal quale poi è uscito fuori quel quel video che è diventato i Valle è stato il momento di di conoscenza per il mondo intero il segue invece i i lavori dei CP CTNM
Ma la conosceva e già s'aveva ben chiaro quello che che era il il suo pensiero quindi per noi sostanzialmente una conferma la ringraziamo infinitamente per questo suo intervento
Ed è con noi a qui Santi Consolo già sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione componenti del CSM e noto anche per il suo impegno era il mondo voi la carta grazie
Buonasera a tutti innanzitutto un complimento all'Unione Camere penali
Ha fatto due cose
Che danno chiarezza
A questa consultazione
Primo
Diffondere il testo della riforma costituzionale
Secondo elaborato un compendio che veramente equilibrato approfondito chiaro
E che dà conto delle obiezioni che si fanno alla riforma costituzionale
In modo
Assolutamente netto esce però da polemiche che non ci dovrebbero essere in una consultazione di questo tipo
Con queste premesse io normalmente parlo abbraccio ma leggerò Rispetto di chi deve parlare dopo e per non sforare
Allora mi dico quelle poche cose che ho appuntato è perché in questi minuti ho trasformato in scritto
Correttamente è stato osservato che purtroppo il referendum e si è trasformato in un plebiscito morale
I cui toni Sports spesso degradano in risse verbali con accuse reciproche alquanto ingiusta
Esagerate e generalizzate
Certo bisogna riconoscere che la politica in sede parlamentare
E non voglio attribuire colpe dall'uno all'altra parte avrebbe dovuto dialogare meglio per raggiungere un'intesa il più possibile condivisa su una modifica costituzionale
Che incide su assetti istituzionali destinati a essere durevoli nel tempo e condivido
Le osservazioni che sono state fatte non sono però una forza di governo contro una forza di governo
Tutti si succederanno così come è stato in passato abbiamo avuto governi che si diceva che dura avrebbero sarebbero stati durevoli per i prossimi quarant'anni non è vero niente
Allora molti argomenti sono fuorvianti come quello di evocare rapper l'ipotesi della vittoria del sì il rischio d'una svolta autoritaria
Durevole
Sì sono tace che molti leader storici della sinistra
Quali fra gli altri qua ne abbiamo ascoltati molti ma voglio citare l'ex ministro Minniti si sono pronunziati per il sì
Le adesioni in entrambi i fronti sia pure in misura diversa sono trasversali
E pertanto il risultato indifferente ai fini dovrebbe essere indifferenti
Ma lo si trascina su altri campi dovrebbe essere indifferente ai fini politici sempre che qualche leader sbagliando non è faccio una bandiera politica
Un avvertimento l'esito di ai Giochi non è fatto non è affatto definitivo
L'Anm per il tramite dei suoi rappresentanti apicali
Prima di assumere posizioni nette e forti a favore del no
Tali da non suscitare non poche paura
Avrebbe dovuto anche essa assumere atteggiamenti più prudente dialoganti con approcci più tecnici aderenti al testo
Costituzionale approvato in sede parlamentare
Ciò anche nel rispetto dell'esito del referendum sul sorteggio che indisse tra i suoi iscritti il ventisette e ventotto gennaio del due mila ventidue
Vi conoscete ma questi gli esiti se non sbaglio su sette mila ottocento settantadue iscritti
Ma i magistrati a quella data erano nettamente di più
L'affluenza voto fu del cinquantaquattro virgola trentuno per cento
E dei votanti se non prender Rory il quarantuno virgola otto per cento si è esposto favorevolmente al sorteggio
E allora di tutti questi magistrati
è rappresentativa l'Anm quando lancia accerta che getta accuse a favore del no
E allora questo lo dico a tutti a politici e magistrati il buon senso
Sia per i politici sia
Le figure apicali dell'Anm deve comunque prevalere senza soccombere al senso comune declamato
Ma oggi il pallino decisivo torni in mano al popolo sovrano
Ed è sul testo della riforma che ci si deve confrontare
Il testo come dicevo è semplice di compiuta comprensione anche per l'Unione ma dette all'avvocato
Soprattutto agli organi di informazione ma purtroppo
Sappiamo come sempre si sa se pronunciata riunione dei giornalisti
Dovrebbero quindi diffonderlo nella sua integrità all'articolo due letterale raffrontando l'alle parti della Costituzione che si sostituiscono questa è la migliore pubblicità del comitato dei sì non bisogna farne altri
In esito alla decisione
Dei giudici della seconda sezione bis amministrativa sono ormai definitivamente certe le date in cui si potrà votare e Silvia si avrà quindi un mese e mezzo di tempo per promuovere i dibattiti che auspicano possono porre a confronto leale pacato e comprensibili
Non buttiamo rincari Ciarra perché quando quando si si creano queste contrapposizioni violente non si fa un buon servizio
A all'elettorato
Ecco
I sostenitori delle due diverso più opzioni io personalmente ormai visto come si stanno sviluppando avevo deciso di mettermi da parte
Per primo vengo qua poi vengo ovunque mi invitino
E
Parteciperò
Prossimamente a un dibattito all'università in cui ci saranno
Rappresentanti grazie rappresentanti l'anno voglio che me lo dicono in faccia perché bisogna votare no
I parlamentari da parte loro però
E con questo
Voglio esprimere sommessamente un suggerimento ai parlamentari
I parlamentari da parte loro
Nei dibattiti soprattutto le forze di governo perché le paure timori sono espresse a aveva ragione l'ex ministro Bianco quant'altri hanno parlato
Da come re rappresentanti autorevoli della sinistre in Italia
Bisogna dire che
Io non ho capito bene
Se facevano parte del Comitato del sì o del no perché hanno detto certe cose che sicuramente terrorizzano
E aiutano gli altri dire vedete questi queste sono le intenzioni ulteriori che si svilupperà
Allora dovrebbero anticipare come vorrebbero
E come vorrebbero articolare le leggi attuative per l'ipotesi di approvazione popolare
Così per fugare dubbi e preoccupazioni che anche
Un'autorità
Il professor Gustavo Zagrebelsky ha formulato sul fronte del no
Ecco io vorrei sapere con riferimento agli articoli centoquattro quattro corpo quarto comma e centocinque comma tre nuovo testo
Soprattutto i partiti di governo dovrebbero quindi su questi profili
Chiarire come intendono compilare mediante elezione l'elenco dei professori ordinari avvocati nonché quali saranno i criteri di estrazione a sorte da questi eventi perché a Ricci con tale procedure nei due CSM nell'Alta Corte la presenza dei professori ordinari e degli avvocati
Sarà proporzionale alle diverse rappresentanze politiche presenti in Parlamento o la maggioranza
Forte
Della superiorità numerica io sono d'accordo con questa preoccupazione del professore Zagrebelski forte della sua superiorità numerica porterà a blindare gli elenchi e quindi i sorteggi
A questa seconda eventualità io personalmente sono contrario
Perché è bene che in tali istituzione sia pure in proporzioni diverse così come è stato per il passato siano rispettate le diverse sensibilità politiche
E tutto questo lo farà giustizia del fatto che si dica che i consigli e l'Alta Corte saranno appannaggio dei politici
Perché due terzi di magistrati e offensivo nei confronti delle del corpo dalla magistratura due terzi dei magistrati
Dove in quelle
In quei in quei consigli ci sarà anche il primo presidente della Cassazione e il procuratore generale della Cassazione che non sono i primi venuti che hanno esperienze che si sanno proporre che hanno grandi culture
I magistrati si faranno soggiogare da un terzo dei politici no
E il terzo dei politici non sarà compatto perché sarà espressione delle diverse sensibilità politica se ho sforato io chiudo ma vorrei dire un'altra cosa
Vi vorrei dire così come è stato per la presentazione
Io sono reo confesso sono componente del consiglio sono stato nel lontano novantotto componente del Consiglio superiore della magistratura
E allora
Allora c'era un sistema elettorale diverso
E quindi la condizione abilità era diverso
Io per mia scelta
Non avevo fatto carrierismo associativo nel distretto di Pale
Ma fortemente il distretto di Palermo
Esprimendosi con una larghissima maggioranza
Maggioranza che era trasversale
Mi voleva al Consiglio superiore
Il sorbetto ai giorni è stato sfavorevoli sino
Perché nell'ambito allora c'era il proporzionale quindi il primo avversario era quello che avevi all'interno del tuo collegio all'interno del mio collegio
Rinnegando le promesse che aveva fatto ma questo è un altro discorso
Va bene sì Candido si candidò
Un collega che io non volendo fare carrierismo associativo aveva aiutato a diventare mantenendo le due cariche fra l'altro segretario nazionale dell'Associazione nazionale magistrati
Presi presente se è segretario pure
Del gruppo col quale io mi presenta
Allora con quel sistema presi la valigetta e andai anche Norditalia affare
La mia campagna elettorale perché così volevano nel mio distretto io già avevo rinunciato
Bene io ebbi più del doppio dei voti del mio concorrente
E arrivato al Consiglio superiore
Trovai nel mio gruppo anche quella che fino a a poco tempo fa è stata la prima presidente dalla Corte di Cassazione
Ma quale unitamente agli altri mi disse tu se è stato il primo degli eletti tra i pubblici ministeri
In Italia
E quindi
Tu sei il nostro capogruppo
Tu unitamente a quello che era stato il primo degli eletti nel settore dei giudicanti che era Ettore Ferrara per la Campania
Avrai unitamente a Luino una delle due stanze più bella che c'è al Consiglio superiore a quella che si affaccia con i balconi nella piazza
Tutte cose gratificante belle tutte cosa gratificante bello
Sarà un volo un tavolo per le riunioni ma le riunioni si facevano all'interno al nostro gruppo non si facevano all'esterno
Cominciai a capire quel meccanismo del dal quale ero completamente estraneo perché non ha non mi ero candidato nemmeno per i Consigli giudiziari
E cominciai a a ad avvertire disagio e l'imbarazzo
Tutte quelle cose che oggi avete detto
Dovevo giudicare su quelli che erano stati i miei
I miei grandi elettori
Dovevo decidere chi preferire in un incarico direttivo
Era un disagio totale interiore che mi tormenta
è una diritta bellissima
Me la diede un magistrato
Che non c'è più tra di noi ma gli avvocati Cassazioni sì sicuramente hanno avuto l'opportunità di conoscere ed asprezze ed apprezzare per la signorilità
Con la quale si proponeva era Morozzo Della Rocca
Morozzo Della Rocca
Mi
Mi manifestava stretto
Un giorno ci incontrammo per parlare per scambiarci opinioni
E con questo chiudo
Credo potrei dire tante altre cose sull'esperienza ma
Scusatemi oscurato dal tono
Ci incontrammo lui da gran signore qual era allora si diceva che era un magistrato con la nobile
Mi disse Santino
Tu sai che prima di te io sono stato al Consiglio superiore della magistratura
Dopo poco tempo
Mia moglie mi ha detto
Sai che non sei più come prima sai che stai cambiando
L'indomani nel farmi la barba mio guardo allo specchio
E mi dico
Stai attento
Tua moglie ha ragione stai cambiando
Dopodiché
Il messaggio fu forte diretto ma fu forte diretto da parte di un signore mi abbracciò e mi disse Santino
Vi auguro di uscire da qua dentro così come sei entrato codesto è il monito che deve passare per tutte le correnti e per tutto alla magistratura grazie
Grazie a
Solo facciamo nostro lo abbiamo fatto nostro nelle centoventinove piazze eri dobbiamo sempre ringraziare tutti i nostri presidenti basta ittica dedicati al prezzo l'invito a leggere il testo
Esto della riforma che risulterebbe comprensibile a i sconfessando i processi alle intenzioni
Allora ci ha raggiunto già sul sul Parco avete riconosciuto professor Stefano settanta
Costituzione di Nesta
Anche di quale
Appartenenza politica ma lo sappiamo tutti ma
Per introdurlo come costituzionalista negli ultimi giorni sono venute fuori delle liste di suoi colleghi che si sarebbero apertamente schierati contro questa riforma da mo'fare una lista dei costituzionalisti il silicone
No io non farei viste fare ragionamenti mi sembra che questo sia il modo non mi sono mai piaciute molto le liste di costruzione di politici sia anche trasversali eccetera però mi sembra cioè non sono scienze esatte in cui due più due fa quattro quindi preservare il pluralismo delle interpretazioni
Ma io vincente su due punti il primo è questo che cos'è un referendum perché c'è da del referendum
Sì all'abrogativo settantacinque sia quello del centotrentotto sulle riforme costituzionali i referendum ci è dato per poter esprimere un giudizio diverso da quello che esprimiamo né elezioni politiche altrimenti referendum non avrebbe senso
Se fosse un bis elezioni politiche converrebbe toglierlo il referendum infatti all'Assemblea Costituente quelli che erano contrari al referendum
Dicevano appunto questo ne dobbiamo fare la democrazia solo mediata dai partiti i referendum può produrre maggioranze diverse evitiamo lo Palmiro tutte Togliatti era contro referendum per questo motivo molto coerente all'opposto
Aldo Moro se voi andate riprendere l'intervento sulle fanno di Aldo Moro dice no noi dobbiamo dare agli elettori la possibilità di un giudizio mirato diverso giudizio politico perché perché già allora era un altro ponte sono tanto più oggi
Quando noi votiamo per un partito lezioni politiche condividiamo cento idee su cento di quel partito turn trovo difficile trovare un elettore che condivida questo chiunque di noi che abbia anche fatto il parlamentare io ho fatto parlamentare Pd per due legislature quando si candida anche all'esempio asino chi si candida condividerà settanta ottanta diteci ottocento ma al cittadino deve essere consentito di esprimere un giudizio mirato sul tema oggetto del referendum sul testo
Non sui vaghi contesti che cambiano oggi rispetto a parole la costruzione che sono destinate a essere lì per venti trenta quarant'anni
Questo era il primo punto che volevo dire il secondo punto è la questione abbiamo pagato punto del testo me votiamo sul testo non su contesti contingenti ma c'è anche un pretesto di oggi
Quello che viene prima del testo di oggi che ci fa dire che noi apparentemente votiamo su una revisione della Costituzione ma sostanzialmente noi votiamo su applicare la Costituzione
Il voto a cui siamo chiamati e per applicare la Costituzione questo è il punto FIAT e questo è un percorso non solo di quarant'anni come il vostro percorso
Ma è un percorso che arriva quasi ottanta di anni perché parte
Dalla settima disposizione transitoria della Costituzione
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità costituzione
Continuano l'osservazione norme dall'ordinamento vigente che quindi non sono conformi a costruzione
La settima disposizione transitoria mette in mora
La logica fascista autoritarie del processo inquisitorio
La quale si basava sul primato delle istituzioni rispetto alla persona
Prima vengono le esigenze di sicurezza dello Stato e quindi la presunzione di colpevolezza col giudice il pm di Stan la stessa parte l'avvocato è un male minore che purtroppo siamo costretti a mettere lì
Ma questo è l'opposto dei principi costituzionali la prima parte è l'opposto del principio di non colpevolezza e quindi però siccome non ci possono essere vuoti
Sì conferma sul momento le norme vigenti ma dicendo sia chiaro prima possibile se ne ha cambiato è in fondo la stessa soluzione foto Tata per il Concordato del ventinove il Concordato del ventinove era radicalmente contrari i principi di libertà religiosa dalla Costituzione però siccome calino ci poteva essere un vuoto che cosa si scrisse un articolo setto nonché si costituzionalizza va al Concordato del ventinove si costituzionalizza la il metodo concordatario
E che eventuali modifiche si potevano fare in maniera semplice senza revisione costituzionale quindi si evitano vuoti ma si mettono in mora il cocco del ventinove come il processo inquisitorio questo il punto chiave quindi siamo su una linea di
Applicazione incrementare la costruzione ora è chiaro che cambiare le mentalità la mentalità del processo inquisitorio e pass
Processo accusatorio
E ci vuole tempo non è una questione non è solo un po'infatti noi che cosa abbiamo abbiamo avuto una legge ordinaria
Il codice Vassalli
Che applica ma abbiamo avuto delle resistenze la cassazione della corte costituzionale nell'applicazione processo accusatorio perché quella mentalità inquisitorio ma che scompaiono giornate un paradigma i paradigmi
Come spiegava così paradigmi scompaiono con le persone che ci credono
Thomas Cuno struttura rivoluzione scientifica
E allora e perché ci fu centoundici costruzione perché la Corte Costituzionale aveva fatto una sentenza
Che interni di acquisizione delle prove non era in linea che allora il parlamento a maggioranza enorme
Voto e novecentoundici trasformando incostituzionali le norme ordinarie che erano stati dichiarato in costruzione dalla corte la il Parlamento che allora era più capace di dialogo rispetto ad oggi centrodestra centrosinistra insieme riprendendo anche alcuni pezzi
Per lavoro comune alla commissione bicamerale fece novecentoundici a dire no corte costituzionale noi ti trasformiamo in norme costituzionali perché noi continuiamo la linea direttrice della settima disposizione transitoria il passaggio pieno non solo tendenziale al processo accusatorio
Ma perché nel novecentoundici non si divisero in due CSM
Che era stata materia del dibattito alla Commissione bicamerale D'Alema e li avevano trovato una soluzione di compromesso per mettere d'accordo tutti di fare due sezioni dello stesso CSM con alcune cose che si giudicavano separatamente altre insieme
Perché lo hanno detto ieri i due estensori materialità riforma articolo centoundici
Il senatore Marcello Pera e il senatore Cesare Salvi c'era uno scontro tra Silvio Berlusconi in commento capo l'opposizione e i pubblici ministeri di Mirano
Per cui si penso di mettere lì il principio giudice terzo equidistante dalle parti
E di dividere il CSM dopo una volta che fosse scomparso lo scontro tra Berlusconi e pubblici ministeri ma i parlamentari quando quotavano centoundici lo sapevano che si sarebbe andato
Alla separazione dice assieme perché separazione carriere vuol dire che nel nessuno incide sulle ferie dagli altri ma se c'è l'organo che gestisce le carriere do in cui l'unicità sull'altro non è possibile
Ancor più stupefacente sono le obiezioni alla Corte disciplinare io ho fatto il candidato del Partito Democratico nel due mila ventidue avevamo scritto nel programma elettorale del due mila ventidue che ci voleva la Corte disciplinare che deriva deriva dalla commissione Paladin del mille novecentonovantuno se voi andate a rileggere il terzo Commissione paladina novantuno diceva
Che hanno malìa grave avere un organo che fa contemporaneamente amministrazione giurisdizione va creata con revisione costituzionale nome Scipione ad hoc era normale pensano già nel mille novecentonovantuno
Poiché vuole per finire a dire una cosa visto c'è stata polemica CasaPound cosa dirà
Il venticinque aprile prossimo si festeggeranno cinquant'anni della costruzione del Portogallo
Che a sua volta deriva dal venticinque aprile
Mille novecentosettantaquattro se c'è una Costituzione
Che ha l'antifascismo scritto all'inizio e nasce l'abbiamo scritta tra disposizioni transitorie finale ma lì c'erano scritta all'inizio prendetelo il preambolo questo preambolo
Che piuttosto di sinistra perché dice persino aprire la strada a una società socialista nel rispetto la volontà degli elettori arriva persino a questo proposito un po'eccessivo anche per persone di sinistra come me scrivono proprio in Costituzione
Questo spiega fra l'altro questa cosa curiosa che in Portogallo il panico di centrodestra si chiama socialdemocratico perché doveva dire che anche lui voleva farlo società socialista anche se non era vero non c'ho mai pensato
Però per evitare problemi ormai siamo socialdemocratici quindi il partito che aderisce al PPE
Pari d'oliva si chiama socialdemocratico che non si sa mai lo rispettiamo costruzioni descritto socialismo noi ci stiamo sociali alla seconda riga già e il ricordo storico noi due anni fa abbiamo abbattuto il regime fascista bene
La costruzione lunga piuttosto un detta un po'più della nostra scendete giù al duecentodiciotto duecentoventi trovate due CSM a partire dall'antifascismo grazie
Grazie grazie professor Ceccanti
Ce l'ha detto in altri modi però richiamerei con la frase che aveva pronunciato qualche tempo fa in un convegno a ad Agliana Pistoia sostengo questa riforma perché sono di sinistra non nonostante io sia di sinistra
Vietiamo adesso sul palco Edoardo D'Ambrosio che è presidente della sezione penale del Tribunale di di Crotone
Buon pomeriggio a tutti
Volevo presentarmi con un semplice affermazione
Non sono mai stato scritto una corrente
Perché
Quando studiamo per il concorso in magistratura sognavo quest'idea romantica di diventare un servitore dello Stato
Non avevo mai sognato ovviamente di essere un servitore di gruppi privati magistrati
E nessuno mai aveva detto che una volta entrato in magistratura sarei dovuto ha premuto quest'onere insomma di scrivermi a una corrente per poter fare la mia carriera tranquillamente
Franois coerente con le mie idee e mi sono mai voluto scriverà a una corrente
Un'altra premesse che io ho affidato il mio pensiero di uno scritto perché è un po'per deformazione professionale sono abituato
A esprimere il mio pensiero più efficacemente come alcune descritte quindi spero di non tediarvi ma o laboratori modo appunto da essere meno pesante possibile
No d'altronde non avendo le capacità oratorie sia di voi avvocati che dei miei colleghi devo dire illustri che mi hanno preceduto già noto invece dato dimostrazione di grande capacità oratoria
Vorrei ringraziare per il gentile invito l'Unione delle camere penali in persona del suo presidente ed in particolare l'avvocato Cavaliere che ha caldeggiato la mia adesione all'invito
Mia posizione favorevole alla riforma la giustizia era stata resa nota con un intervento pubblicato qualche mese fa in cui mi ero soffermato sull'argomentazioni offerte dal no in particolare l'Associazione nazionale magistrati
Rivera Arne infondatezza in questo mio intervento oggi vorrei soffre soffermarmi invece sulle ragioni del sì in particolare sul perché a mio avviso la riforma porterà un miglioramento do la struttura organizzativa di l'ordine giudiziario nel suo complesso
Primo punto separazione delle carriere
La separazione delle carriere si avrà evidentemente maggiore garanzia ad indagato imputato
Che si noti bene sempre ontologicamente la parte debole del processo
Senza distinzione di classe tra imputati dato che la difesa nessuna nemmeno la più abbiente dispone dei potenti mezzi investigativi e probatori di cui dispone la Procura della Repubblica
Per cui la maggior garanzia di un imputato degli imputati si attuerà in tutti i procedimenti penali attraverso l'attuazione del principio di terzietà del giudice
Sotto l'aspetto della necessaria estraneità del giudice rispetto al rapporto di colleganza professionale con il pubblico ministero
Così come il giudice incompatibile a trattare la causa in cui in un rapporto di vicinanza con una delle parti
E così come il magistrato di un distretto non può essere giudicato dai colleghi del suo distretto a norma dell'articolo undici del Codice procedura penale
Altrettanto si stabilisce oggi una causa costituzionale di assoluta incompatibilità del giudice rispetto ad una delle parti che appartiene al suo stesso ordine professionale
Stabilendo appunto che giudice pubblico ministero devono appartenere ordini professionali diversi separati
E che non sia un esigenza stravagante rifondata ne abbiamo conferma proprio l'articolo undici del Codice di rito
Per il quale il Codice stabilisce l'incompetenza del giudice appartenenti allo stesso distretto aggiudicare un magistrato del suo stesso distretto stabilendo una presunzione legale assoluta di incompatibilità del giudice distrettuale
Legata proprio la sua contiguità professionale con il magistrato parte privata del processo
Non ci si accontenta dell'ipotesi ordinare di astensione lasciata alla sensibilità del singolo magistrato che dovrebbe giudicare il collega del distretto ma Sisti bisce appunto un'incompatibilità funzionale di tutti i giudici dello stesso distretto
A giudicare nel processo in cui il collega e parte privata
è vero che te l'ipotesi Trichet il magistrato che si appunto portatori di un interesse privato nel procedimento rivestendo la qualità di imputato di persona offesa
Ma le ragioni per cui si deroga la competenza ordinari in questi casi sono le stesse ragioni per cui con la riforma costituzionale si ritiene di estendere tale incompatibilità per essere collega magistrato portatore di un interesse professionale
Perché infatti non si vuole che il magistrato parte privata non sia giudicato dal giudice dello stesso distretto
è stata la stessa Corte costituzionale nella ordinanza quattro sei due del novantasette a spiegarcelo
Dall'altro cito testualmente le ragioni della deroga alle regole ordinarie di competenza disposto dell'articolo undici del Codice procedura penale
Quando ravvisa la necessità di assicurare la serenità l'obiettività dei giudizi nonché l'imparzialità e la terzietà del giudice anche con riferimento all'esigenza di eliminare presso l'opinione pubblica
Qualsiasi sospetto di parzialità determinato dal rapporto di colleganza dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari appartenenti al medesimo distretto di corte d'appello
Il rapporto di colleganza fra appartenenti all'ordine all'ordine giudiziario e un rapporto ragionevolmente individuato dal legislatore come situazione tipica potenzialmente idonea a ledere il principio di imparzialità del giudice
Anche sotto il profilo della sua immagine di terzietà di neutralità presso l'opinione pubblica
Allo stesso modo sono le sezioni unite della Corte di cassazione di una sentenza due nove due del due mila cinque sempre a proposito della ratio dell'articolo undici del Codice di rito
A stabilire testualmente il legislatore con tale scelta ha voluto evidentemente rafforzare in modo particolare
La tutela dell'immagine della terzietà agli occhi del pubblico al di là del grado più o meno intenso dei rapporti intersoggettiva di colleganza che si stava all'interno dell'area distrettuale
Sono o non sono le stesse situazioni di contiguità professionale in ragione delle quali oggi legislatore costituzionale ha inteso estendere il principio di terzietà del giudice rispetto alla parte pubblica sostenitrice della tesi d'accusa
La soluzione adottata dal legislatore può non piacere ma non si può dire che il problema della continuità professionale non esista
Quello che fino ad ora era lasciato l'autonomia soggettiva del singolo giudicante la sua capacità di non farsi condizionare dal rapporto di colleganza con il pubblico ministero
Diventa oggi legge costituzionale e garantisce in maniera obiettiva tutti gli imputati nei confronti di tutti i giudici dello Stato
Altro che finalità di impedire il passaggio delle funzioni requirenti e quelle giudicanti e viceversa in trenta quaranta casi all'anno
La separazione delle carriere va oltre il mero passaggio da una funzione all'altro dello stesso magistrato gli assicura appunto in tutti i processi in cui è parte pubblica un pubblico ministero togato che non ci sia sospetto di contiguità con il giudice
Che siamo d'altronde l'unico Paese democratico in cui la separazione delle carriere non esiste forse bisognerebbe chiedersi il perché di questa anomalia
L'unità l'unitarietà delle carriere risale a regimi politici preunitari
Che non mi pare fosse un modello di democrazia rispecchiavano concezione come pure è stato detto da me predecessori una concezione autoritaria degli apparati dello Stato nonché del processo penale
L'attuale assetto di noi unitarietà poi delle carriere venne poi fatto proprio dal regime fascista con il ministro dalla giustizia Dino Grandi e trovo consacrazione nel regio decreto del quarantuno
Con il nuovo Codice procedura penale dell'ottantotto e ancor più con l'introduzione nel mille novecentonovantanove del nuovo articolo centoundici della Costituzione si adottato ovviamente un modello accusatore di processo penale
Più garantista dei diritti dell'imputato tra questi diritti è previsto espressamente quello di essere giudicato da un giudice terzo perciò è opportuno separare le carriere garantendo l'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero da ogni oltre da ogni altro potere condizioni che questo che la riforma rispetta d'altronde che questa nuova idea di terzietà del giudice separato al Pubblico ministero trovi la resistenza della magistratura
Non deve stupire dato che anche in passato si è fatto fatica ad abituarsi a concetti che prevedessero la difesa in una posizione almeno di reale di parità con l'accusa così successe con il principio del contraddittorio nella formazione della prova
Al quale si contrapponeva da parte della magistratura che la prova dove doveva essere quella formata unilateralmente unilateralmente dal Pubblico Ministero nel segreto delle indagini
E si opponeva un inesistente principe di non dispersione della prova proclamato addirittura dalla Corte costituzionale alle sentenze del novantadue nel novantotto
Tanto che nel mille duecentonovantanove si dovette proclamare appunto dell'articolo centoundici che la prova è quella che si forma il contraddittorio tra le parti dinanzi a un giudice terzo e imparziale
Il Pubblico ministero pur separato dal giudice dal giudice sarà obbligato da applicare lo stesso sistema processuale vigente tra cui enorme di ispirazione garantista che l'obbligo non svolgerà indagini anche in favore l'obbligano in favore dell'indagato e a chiedere l'assoluzione quando la responsabilità penale non è provata al di là di ogni ragionevole dubbio
Non segue il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza per cui non è vero che con la separazione Pubblico ministero perderà inesorabilmente la cultura dalla giurisdizione
Secondo punto sorteggio dei componenti del Consiglio superiore
Questo rimedio aumenta l'indipendenza dei magistrati perché attraverso di esso si garantisce che il CSM organo deputato la garanzia dell'indipendenza dell'ordine giudiziario
Non sarà soggetto ai condizionamenti di gruppi privati di magistrati che gestiscono il governo della magistratura secondo logiche di parte di appartenenza
E non secondo criteri di buongoverno imparzialità
Gruppi privati orientamento ideologico affine a quello dei partiti politici
Attualmente indipendenza dei magistrati
E minata dalle correnti sia direttamente o sta
Con ostacolando gli Enti indipendenza interna dei singoli magistrati che si vedono sprovvisti di garanzie discriminati nell'avanzamento di carriera nel caso in cui non facciano parte di gruppi dominanti all'interno del CSM
E sia indirettamente attraverso l'influenza dei partiti politici che nelle correnti collaterali trovano il veicolo comodo per influire sulle scelte del CSM perseguitando i magistrati liberi e scomodi o favorendo quelli al contrario comodi
Il CSM trasformato in organo politico rappresentativo delle correnti
Questo sì altera l'equilibrio dei poteri dello Stato condizionando politicamente l'indipendenza della magistratura trasformando il CSM in terza Camera dello Stato nel parlamentino delle toghe non previsto e non voluto sicuramente dalla Costituzione
Consigliere togato sorteggiato libero da vincoli di appartenenza con la corrente che gli ha consentito di essere eletto sarà più autorevole proprio perché più libero moralmente e quindi più responsabile
Non dovendo al contrario rispondere a nessun condizionamento esterno rispetto alla sua coscienza
Con i due testi di togati un terzo espressione del parlamento in seduta comune di nessun condizionamento do la politica si può seriamente parlare ma piuttosto di giusto equilibrio tra i poteri dello Stato
Questa garanzia di indipendenza del CSM si traduce anche in un servizio della giustizia che valorizza le esigenze dei cittadini
Perché garantisce appunto il merito delle scelte del CSM ad esempio mediante la scelta dei dirigenti negli uffici
Secondo logiche di effettiva capacità organizzativa e quindi di maggiore efficienza degli uffici medesimi a tutto vantaggio della buona amministrazione della giustizia
Terzo e ultimo punto
Alta corte anche sistema disciplinare dei magistrati migliora sicuramente nel senso da un lato di una maggiore terzietà del giudice disciplinare e dall'altro di maggiori garanzia del magistrato incolpato
Il sistema disciplinare attuale a decidere la responsabilità del magistrato con sentenza
E un organo amministrativo la sezione disciplinare del CSM governato da logiche di parte in un unico grado di merito
E con ricorribili da in Cassazione della sentenza solo per violazione di legge
Quindi un monstrum giuridico
Con la riforma si passa ad un sistema in cui giudizio disciplinare disciplinare che affidato invece ad un organo giudiziario terzo diverso dal CSM che si occupa di amministrare lo status dei magistrati
Con garanzia dell'incolpato di non sarà oggetto di persecuzione e con garanzie del cittadino che l'incolpato non sarà protetto dalla corporazione di appartenenza
Il magistrato incolpato potrà contare su due gradi di merito dell'anzi l'Alta Corte di punibilità impugnabilità est esclusivamente dinanzi all'Alta Corte essendo prevista espressamente dal testo di una norma solo per le sentenze rese in prima istanza
Contro le sentenze di seconda istanza del magistrato incolpato potrà contare ragionevolmente su ricorso per Cassazione per violazione di legge sempre garantito dall'articolo centoundici
Comma sette della costituzione
L'ultimo punto e concludo l'Alta Corte sarà composto da quindici membri come sappiamo tutti per nove quindici esimi ossia tre quinti da una componente togata
Per tre quindicesimo i quindi un solo quinto da componenti nominati dal Presidente della Repubblica che si vede presume siano non
Che
Di espressione punto di però non punta di parte e tre quindici esimi ossia un quinto da componenti di estrazione parlamentare
Quindi componenti di estrazione politica parlamentare sono solo tre quindici tra quindicesimo sia solo un quinto come si fa quindi ragionevolmente parlare di rischio di condizionamento politico o addirittura di soggetto assoggettamento politico
Sono solo gli slogan della propaganda per il no purtroppo grazie
D'Ambrosio
Concludiamo l'intervento ricordando una frasi lui pronunciata poi che i provvedimenti disciplinari hanno natura giurisdizionale è giusto che siano affidati ad un organo giudiziario imparziali e questo a proposito all'Alta Corte
Allora a questo punto abbiamo ci avviamo verso la conclusione perché sappiamo che alle diciassette i lavori devono essere necessariamente conclusi
Perché questi sono i nostri impegni abbiamo un collegamento da remoto con il dottor Massimo Vaccari che giudice
Presso il tribunale di Verona buona sera dottore grazie del di partecipare a questo nostro evento buonasera mi sentite
Sì la sentiamo magari del CER mente basso quindi non so se è un problema
Di regia o del suo audio del adesso vi sentite meglio molto meglio
Ora come buona sera Pegg grazie dell'invito dell'occasione di poter intervenire su questi temi
Io stretto quindi considerazioni ad uno dei punti che secondo me più col più qualificanti dopo quello della separazione delle carriere
Della riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario ed è quello del sorteggio farò delle considerazioni un po'stanza
Pratiche quindi mi scuso già se non se non sarò di un livello alto di intervento come quello di chi mi ha preceduto
Ma anche in quest'ultimo periodo diciamo vista le occasioni di confronto che ci sono stati su questi temi ho ritenuto opportuno focalizzarmi su alcuni spetti un po'di carattere pratico della riforma in particolare di quella che riguarda il sorteggio visto che da diversi anni ben prima delle vicende che sono note come caso Palamara hanno Ringo ha riguardato la magistratura io Cancun in pochi altri colleghi
Avevamo individuato proprio il sorteggio dei componenti togati del CSM come uno dei rimedi se non forse uno dei più efficaci
Per ovviare al diciamo deriva del correntismo
E forse è il caso che ci soffermiamo un attimo o su quelle che sono le obiezioni che vengono fatte all'introduzione del sorteggio in generale e in particolare quello dei componenti togati del CSM
E le ore assunte in cinque anche per cercare di rispettare i tempi che sono stati previsti per questa serie di interventi allora il primo la prima obiezione che viene fatta quella secondo cui ci sono tre libri di un criterio ti designazione dei componenti togati del CSM che non Vito rispetterebbe il principio di rappresentatività degli stessi ebbene sappiamo ormai per chi ha affrontato queste tematiche che il
Rapporto che si crea tra i designati al CSM una componenti togati
E i colleghi che diciamo l'esercito né funzione giurisdizionale non è un rapporto di rappresentanza
In realtà e quindi non si giustifica di per sé una selezione dei togati che vanno a comporre il CSM detti tasse necessariamente tramite un'elezione
E quindi da questo punto di vista il sorteggio risa risulta comunque compatibile con una rapporto che invece solo di rappresentanza per categoria dei dei componenti togati rispetto alla pletora dei magistrati
Tant'è che anche si potrebbe ipotizzare eventualmente visto che comunque c'è semmai non è un organo di rappresentanza ma un organo di alta amministrazione anche nulla toglierebbe costi Zara anche un concorso per selezionare i componenti che vanno a comporre nella componente togata al Consiglio superiore dalla magistratura
Altro menzione che si sente ripeta ripetere quella secondo cui il sorteggio come sul metodo di designazione dei dei con della componente togata nel CSM nonna
Abbiamo un piccolo problema di collegamento dottor Vaccari e se non so se ci se ci sente
Oppure
Se ci dicono qualcosa dalla
Dalla regia se avete qualche indicazione taglia perfetto
Allora magari se si riesce a ricollegare il dottor Vaccari loro lo lo recuperiamo subito dopo
Simona
E allora abbiamo l'ultimo intervento del dottor Racanelli procuratore della Repubblica presso il tribunale di ad una buonasera benvenuto
Buonasera a tutti ringrazio l'avvocato Francesco Petrelli e l'Unione delle camere penali per il cortese invito per la possibilità offerta mi di partecipare a questo importante momento di confronto e di riflessione
Premetto che fino a qualche tempo fa ero contrario alla separazione delle carriere ma già nel novembre due mila ventitré durante un convegno avevo testualmente detto che era necessario fare un esercizio di sano realismo politico
In quell'occasione aveva affermato dobbiamo prendere atto della realtà
Ci troviamo di fronte ad una forte maggioranza parlamentare legittimata dal voto popolare che ha un preciso programma politico in tema di giustizia e di magistratura non dimentichiamo anche lei sul referendum di giugno due mila e ventidue
Sulla separazione delle carriere vi è di fatto già una separazione delle carriere si analizzi amo il numero di cambiamenti ma ovviamente questa pacifica circostanza non è di per sé sufficiente a sostenere la contrarietà
Alla separazione delle carriere se si valuta l'assetto del nostro processo penale così come disegnato nel corso degli anni a partire dalla riforma dell'ottantotto ottantanove
Dobbiamo considerare che tu con le legittime critiche che si possono fare alla legge di riforma costituzionale la stessa è stata indubbiamente un passo in avanti
Rispetto ad altri progetti di riforma di iniziativa parlamentare è permettetemi di dirlo in questa sede anche rispetto alla proposta di legge di iniziativa popolare delle camere penali sul tema
Che se non ricordo male interveniva anche sull'articolo centododici della Costituzione
Il CSM dei pm nella riforma e presieduto dal presidente La Repubblica e già questo è un elemento che deve fare i fatti stare tranquilli sull'autonomia e indipendenza del pubblico ministero
Peraltro possiamo fare tutte le illazioni che vogliamo ma questa realtà basta leggere l'articolo centoquattro della Costituzione così come riformulato
Peraltro se si analizza il testo della riforma come è stato già autorevolmente rilevato paradossalmente il livello di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza del pubblico ministero
Viene innalzato rispetto al testo precedente essendo affidato ad una legge di livello costituzionale perché si realizzi quanto temuto da alcuni occorrerebbe un nuovo intervento di riforma costituzionale
Personalmente io non ritengo che la separazione delle carriere comporterà necessariamente la perdita della cosiddetta cultura della giurisdizione da parte dei pubblici ministeri
Trattasi di un elemento che dovesse connaturato alla figura del PM così come delineata nel nostro ordinamento processuale anche in caso di separazione delle carriere
Non comprendo perché la separazione delle carriere debba comportare automaticamente come conseguenza necessaria la trasformazione del PM in un superpoliziotto con tutto il rispetto per i poliziotti considerato il nostro sistema processuale
Il pm non sarà necessariamente colpevolista continuerà ad applicare con coscienza e la legge e potrà continuare ad indagare a trecentosessanta gradi salvo che vi siano ulteriori interventi normativi non auspicabili
Abbiamo nel nostro ordinamento la e articolo trecentocinquantotto o va al di là nella circostanza ogni considerazione sulla circostanza se venga applicato non venga applicato in ogni caso è uno una con un articolo che rimane costituisce in ogni caso un obbligo deontologico per il Pubblico ministero
è come ha detto il professor Ceccanti d'iniziativa di riforma non si pone in termini di modifica bensì non è altro che una integrazioni chiarificatrice di coerenza e di adeguamento
Dell'intesa impianto costituzionale ciò soprattutto dopo l'introduzione del nuovo Codice procedura penale non possiamo dimenticare quando disse all'epoca il professor Giuliano Vassalli uno dei padri del nuovo Codice dall'uva ministro e giustizia
Parlare di sistema accusatorio laddove il pubblico ministero un magistrato uguale il giudice Innaro catturi stessi poteri del giudice come gli ha oggi ma che continuava a far parte della stessa che arriva degli stessi luoghi essere colleghi eccetera è uno dei tanti elementi che non rendono leale parlare di sistema accusatorio ora e quello importante anche ricordare la modifica dell'articolo centoundici della Costituzione
E quindi io direi che la separazione delle carriere diventa il precipitato necessario dei predetti interventi normativi d'altronde non può far riflettere circostanza che il nostro ordinamento rappresenta un unicum
Nel panorama internazionale e vi sono numerose indicazioni anche in documenti WP sul punto spesso si citano documenti contro la separazione delle carriere ma essi sono altrettanti documenti a favore della separazione delle carriere
Quello che è importante sottolineare l'ha già evidenziato
Il collega Capozza che diciamo così le modifiche ordinamentali apportate al pubblico ministero e dalla legge Castelli Mastella Award valutarsi in quest'ottica purtroppo quelle modifiche sono apparsi ridimensionate dalla legge cartaria con un tentativo a mio parere del tutto sbagliato di equiparare l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero agli uffici giudicanti con i problemi organizzativi che giustamente citava
Il Procuratore Capo Caccia in questa situazione secondo me non aveva alcun senso andare alla guerra non ho assolutamente condiviso la posizione dell'Associazione nazionale magistrati di totale contrapposizione e di rifiuto di ogni dialogo di fronte alle proposte di riforma
è stata una strategia suicida
IVA necessario confrontarsi
Provare a negoziare e ritengo che ci fosse presupposti anche devo tenere qualche modifica le proposte di riforma
Anche perché c'erano delle differenziazioni presenti nelle forze per politiche si poteva parlare di sorteggio temperato si poteva parlare di due sezioni distinte all'interno dello stesso CSM
Ora anche un altro argomento che si fa spesso quanto il sorteggio si dice possono diventare il componente del CSM soggetti non idonei questo è veramente offensivo per la categoria dei magistrati
Indubbiamente indubbiamente inserite attuazione andranno stabiliti dei requisiti per essere inclusi nell'elenco distorte Gian di tipo aver superato una determinata valutazioni professionalità ma in ogni caso l'inserimento dovesse condizionato
Alla disponibilità di ciascun magistrato il magistrato che non si reputa se idoneo o non volesse svolge le funzioni componente seme
Non dovrebbe dare la propria disponibilità
Secondo me si poteva anche discute sull'Alta Corte disciplinare nel senso che secondo me così come è fatta obiettivamente potrebbe avere un un sapore punitivo nei confronti di magistrati ordinari perché la proposta originale che risale a durante riguardava un'Alta Corte disciplinare per tutte le categorie dei magistrati su questo secondo me si potrebbe lavorare
Anche successivamente
A mi avvio alla conclusione dicendo che secondo me il confronto è sempre preferibile al rifiuto del dialogo non credo che alzava lo scontro in questa battaglia referendaria sia stata dissi una buona strategia da ambo le parti
Dobbiamo essere consapevoli che la politica strumenti di comunicazione che i magistrati non hanno peraltro anche recenti iniziative dell'Anm suscitano perplessità per non parlare di alcune esternazioni a mezzo Solter di fronte alle quali anche gli stessi magistrati avrebbero dovuto reagire con maggior vigore non essendo certamente insufficienti le scuse dell'interessato
Io personalmente ritengo e lo dico con il massimo rispetto per chi la pensa diversamente che i magistrati devono essere liberi di dire quello che pensano di partecipare ad incontri come sto facendo io in quest'occasione ma non debba fa parte né dei comitati per il sì né dei comitati per il no
Perché è così facendo i magistrati assumono inevitabilmente una caratterizzazione politica
Anche l'Associazione nazionale magistrati avrebbe dovuto affrontare diversamente questa campagna referendaria quale che sia l'esito del referendum indubbiamente la magistratura nel suo complesso purtroppo perdeva in termini di prestigio di credibilità e d'immagine
Perché purtroppo sta emergendo l'idea di un'associazione di magistrati trasformata in un partito in un grande oppositore politico rispetto ad una riforma costituzionale sottoposta al vaglio dei cittadini
Le gravi conseguenze di quanto appena detto sono stati evidenziati di recente in un intervento sul dubbi dell'avvocato Petrelli che giustamente ha parlato di progressiva radicalizzazione degli argomenti continua esasperazione degli slogan incontrollata escalation comunicativa eccetera
Faccio mio il suo invito mancano ancora circa due mesi al voto ci si fermi finché si è ancora in tempo e invito vagamente per tutti per i sostenitori del sì
E per il suo istinto interno chiudo questo mio breve intervento dicendo che la mia posizione e sicuramente di non conta l'età la riforma poteva essere fatta meglio vi sono alcune criticità
Che si sarebbe potuti superare se ci fosse stato un dialogo proficuo e costruttivo tra politica magistratura ed avvocatura
Credo che ora sono importanti in caso di conferma referendaria
Trattare tutti insieme avvocati magistrati e parlamenti e Parlamento in sede di legge di attuazione per cercare di rimediare nei limiti del possibile ad alcune criticità che possono essere risolte in quella sede e che non ho qui il tempo di evidenziare vi ringrazio per l'attenzione
Servizio intervento
Condividiamo pienamente la diciamo la strategia suicida come lei l'ha definita dell'Anm del dialogo dell'Aniene
Allora sembra che abbiamo re recuperato il il collegamento col dottor Vaccari
Portiamo a termine il suo intervento
Nella giornata
Adesso dell'audio invece il problema dottore
Il microfono spento probabilmente
No ancora no
Mi sentite adesso sì
Ecco dicevo in realtà il punto che stavo toccando prima dell'interruzione lo ha toccato il collega Racanelli ed era appunto quello dei dell'obiezione secondo cui i componenti togati
Per per il piccolo incidente tecnico recupereremo la sua il suo intervento domani mattina senza dubbio
Per stasera i nostri lavori sono conclusi vi aspettiamo tutti domani mattina
Alle nove e mezza a tutti poi grazie grazie davvero a tutti

