"La trasversalità del Sì. Verso il referendum: un percorso lungo 40 anni" (seconda giornata)

Dialogo con i Past President UCPI: Gaetano Pecorella - Oreste Dominioni – Valerio Spigarelli – Beniamino Migliucci – Gian Domenico Caiazza.
Intervengono: Caterina Chiaravalloti (Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria), Giuseppe Cioffi (Giudice Tribunale di Napoli Nord), Valerio de Gioia (Giudice Corte d’Appello di Roma), Annalisa Imparato (Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), Antonio Saraco (Giudice Corte di Cassazione), Gennaro Varone (Sostituto Procuratore della Repubblica … Tribunale di Pescara), Enrico Costa (Deputato della Repubblica), Raffaella Paita (Senatore della Repubblica).
Conclusioni Francesco Petrelli, Presidente UCPI.
leggi tutto
riduci