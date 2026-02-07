07 FEB 2026
"La trasversalità del Sì. Verso il referendum: un percorso lungo 40 anni" (seconda giornata)

Unione Camere Penali Italiane
In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Dialogo con i Past President UCPI: Gaetano Pecorella - Oreste Dominioni – Valerio Spigarelli – Beniamino Migliucci – Gian Domenico Caiazza.

Intervengono: Caterina Chiaravalloti (Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria), Giuseppe Cioffi (Giudice Tribunale di Napoli Nord), Valerio de Gioia (Giudice Corte d’Appello di Roma), Annalisa Imparato (Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), Antonio Saraco (Giudice Corte di Cassazione), Gennaro Varone (Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Pescara), Enrico Costa (Deputato della Repubblica), Raffaella Paita (Senatore della Repubblica).

Conclusioni Francesco Petrelli, Presidente UCPI.

Viceministro buongiorno grazie di essere intervenuto non so se sentiamo la tua voce
No chi sentiamo
Non so se è un problema della nostra regia o della tua eccomi qua a Ò ecco atti eccoci grazie di essere intervenuto grammi voi la nostra inaugurazione ti saluta calorosamente tra
Perché nelle possibili
Un volo per Genova dove oggi c'è l'ennesimo
Evento sul sul sito per noi dobbiamo essere necessariamente presenti tutti quanti ad essere apostoli Guerrieri
Testimoni di una riforma di grande civiltà io non dirò nulla su centoundici non dirò nulla sul sorteggio non dirò nulla sulla necessità dell'Alta Corte mi limiterò a dire che la riforma a un link evidentissima
Protezione del cittadino giudice terzo e imparziale centoundici
Sorteggio per quanto riguarda il Consiglio superiore per restituire dignità alla magistratura e meritocrazia alla alla ricopre alla copertura dei dei ruoli apicali basta con il giudice che e prima
Giudicato per appartenenza e poi per per meriti e massima libertà a coloro che non lo consiglio superiore
Indipendentemente dalla loro appartenenza alle correnti l'Alta Corte come accade per avvocati e notai da autonomia indipendenza alla fase disciplinare se la magistratura vuole autonomia indipendenza di vent'averne pretende l'addirittura anche in una fase disciplinare mi sorprendono gli impegni pochi minuti che mi restano sul problema etico perché cari colleghi cari amici noi subiamo può costantemente un attacco alla nostra etica non più tardi di ieri procurato da Repubblica di Bari ha detto che la mafia votassi al referendum
Questa è un'offesa gravissima che noi non ci possiamo ottenere che io respingo al mittente con grande intensità e con grande
Ultimamente vogliono esprimere il loro consenso sul referendum
Democraticamente proposto al popolo sovrano rispettando i meccanismi del centotrentotto ritenuto di perfetta costituzionali tanto che lo stesso Presidente da Repubblica
A ritenuto e un procuratore da Repubblica chi cita dei mafiosi io lo trovo assolutamente insostenibile
Allora questa è diventata insieme le accuse di fascismo insieme le accuse che gli arriveranno i la polizia di Trump arriveranno non solo l'Apocalisse
E diventato adesso un problema etico non soltanto un problema giuridico
Si tratta di respingere accuse gravissime e di affermare con il sì la perfetta correttezza del nostro agire una riforma meravigliosa dal punto di vista dei dei contenuti una riforma che da civiltà che restituisce fiducia al cittadino
Dà dignità alla alla magistratura e tu ti permetti di dire che i mafiosi votano sì quando il giudice rimane autonomo i magistrati rimangono Tonini e e indipendenti allora questa mistificazione quotidiana
E il provvedimento di ieri dalla Cassazione oggi c'è un Consiglio dei ministri che stabilirà sulla data se mantenere la data o eventualmente spostarla chiaro che la discussione in in sé non ci viene sarà sulla capacità imitativa del quesito se indicare i numeri degli articoli esposti o meno il contenuto del del quesito si tratti soltanto di un drafting se così fosse si potrebbe mantenere la data del ventidue ventitré se invece si ritenesse che si tratta di un New Deal rispetto al quesito precedentemente ammesso dalla Cassazione il provvedimento su cui io mi permetto avendolo letto
Di esprimere delle forti perplessità diciamo criticare il provvedimento è conforme all'articolo ventuno possiamo tranquillamente farne ma il provvedimento c'è
Oggi in CDM deciderà che cosa fare allora sono attacchi continui alla stabilità della possibilità di recuperare il consenso su questa riforma noi dobbiamo essere anche eticamente determinati la magistratura non è il correttore etico della democrazia
Loro non vengono dopo il consenso parlamentare non vengono dopo la fatica che gli avvocati pongono i vetri quotidianamente per affermare le regole del processo il rispetto delle regole ecco
Tutto qui rivestiamo la nostra battaglia nei bar nelle officine sui campi di calcio sui campi da tennis nei nei taxi dappertutto rivolgendoci alla alla gente comune perché finché parliamo tra di noi discorso chiarissimo
Noi dobbiamo Polo provare ad andare fuori
Dal nostro perimetro dal perimetro dalla condivisione naturale di di questa riforma le camere penali sono sempre stati in primissima linea su questo io essendo un fedele orgoglioso appartenente delle camere penali sono sempre stato in linea con questo provvedimento allora ne cambia perché tu sei viceministro non cambia della
La bomba ce l'hai sempre sotto pelle e tra porti addosso allora cari amici e care amiche
Vi dico trasformiamo ci anche in portatori etici di questa riforma perché poco ci manca che ci diranno che anche i pedofili portandosi su questa riforma siamo a un passo siamo un passo
Allora a fronte di questi attacchi la nostra resistenza nel senso più bello del termine attiva parafrasare una
Nel giurisprudenza sulle cause di giustificazione nostra esistenza attiva deve essere assoluto ecco tutto qua io ti abbraccio vi ringrazio e palazzi devono proteggere rivedere grazie viceministro in bocca al lupo
No Francesco
A questo punto dobbiamo recuperare un collegamento che ieri per ragioni tecniche
Si è interrotto il dottor Vaccari ora è in collegamento e quindi attendiamo il suo contributo buongiorno buongiorno mi sentite speriamo che oggi non ci siano più interferenze tecniche a lei la parola ma grazie mille anche che aveva ripescato il mio intervento nonostante mancherebbe l'eretico
Di ieri ci ritroviamo dopo questa inattesa notizia di ripensamento della Suprema Corte sui quesiti referendari sui quali si potrebbe molto discutere rilievo solo che da una veloce verifica nel primo caso IVA riformulazione dopo ammissione
E che le valutazioni poiché potremo fare con calma riprendendo le fila del discorso che avevo iniziato ieri ossia le considerazioni collega risposte alle obiezioni di chi contrasta esso introduzione del sorteggio secco per i componenti togati del Consiglio superiore della magistratura
Che come anche ha ben spiegato il sottosegretario Sisto funzione è chiaro a tutti quale sia quella dell'introduzione del sorteggio sia quella di ridare una purezza una capacità di valutazione autonoma da parte di madre i magistrati nel conferimento soprattutto degli incarichi semidirettive direttivi
Le obiezioni che vengono mosse muovono forse in in gran parte da una equivoco di fondo non so se ho voluto o diciamo frutto di scarsa considerazione ossia
Dall'equivoco secondo cui il Consiglio superiore la magistratura avrebbe funzioni di rappresentanza dei magistrati quindi una funzione lato sensu politica in realtà
Come ormai credo tutti sappiamo il Consiglio Superiore Magistratura una funzione di alta amministrazione quindi sostanzialmente amministrativa
E quindi non ha una funzione di rappresentanza rappresenta i magistrati per categoria ma non con me espressione
Diciamo che la loro indicazione di voto per cui il sorteggio
Chiaramente compatibile con questa funzione l'alternativa sarebbe quella invece di pensare ad un concorso di accesso Consiglio Superiore magistrature che anche questa compatibile con la sua funzione di alta amministrazione
E l'altro obiezione che viene fatta è quella per cui appunto il sorteggio non garantirebbe una selezione altamente qualificata di chi va a comporre il Consiglio superiore della magistratura
Ma anche questo obiezioni si è facile risponda senza voler sminuire le funzioni del Consiglio superiore della magistratura ed in compiti che vengono svolti dai componenti che vi accedono però
C'è da dire che gli stessi componenti che vi lavorano
Riconoscono che in realtà il compito è abbastanza agevole perché si tratta di un compito di amministrazione che viene agevolato se non in gran parte svolto da uno staff di segretari funzionari specializzati con la larghissima esperienza
Che predispongono già l'istruttoria delle varie delibere delle varie pratiche per cui in realtà poi il il compito del singolo consigliere viene agevolato tanto più che poi si arriva una delitti cessione collegiale
Ed era e d'altro canto se pensiamo che i magistrati nella loro ordinaria attività nello nell'ordine all'esercizio dell'attività giurisdizionale sono chiamati ad assumere decisioni di rilevante impatto sulla vita delle persone in ambito penale
Possono comminare pene elevatissime in ambito civile possono assumere decisioni anche monocratiche di rilevante impatto economico pensiamo le concessioni poi della provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi che vengono assunte
Per lo più monocratica mente comprendiamo come non sia dal ministro non sia molto più impegnativo incarico che
Si possa andare a svolgere nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura tra per di più come ho già detto in funzione collegiale quindi con il supporto oltre dello staff tecnico anche dei dei componenti degli altri componenti dello stesso organo collegiale
Altra obiezione che viene fatta è quella per cui si dice ma in realtà il sorteggio potrebbe consentire di accedere al CSM anche magistrati legati alle correnti
Bene questa obiezione non considera quelli che sono il gli effetti che potrebbe produrre il sorteggio una volta che fosse introdotto è il primo aspetto sarebbe quella inevitabilmente di portare ad una allentamento se non ad un alibi visione del legame
Che la il con il magistrato legato alla corrente ha con la sua corrente perché è chiaro che a quel punto non si sulle armi si manterrebbe
Quel vincolo di riconoscenza verso con la corrente che gli ha consentito di accedere al Consiglio superiore della magistratura soprattutto in una prospettiva di medio-lungo termine così come la prospettiva di medio e lungo termine potrebbe nel corso degli anni portare sempre più magistrati non legati alle correnti ad accedere al Consiglio superiore per cui a quel punto è chiaro che l'influenza delle correnti gradualmente scenderebbe fino a scomparire del tutto
Ulteriore obiezione che si legge e si sente è quella per cui si dice ma in realtà né il panorama belli
Organi di autogoverno europei quanto meno questo sarebbe l'unico caso di introduzione di un sorteggio o appunto nell'ambito della dell'autogoverno della magistratura va bene a parte il fatto che non è così esattamente perché se non non si sa ce l'abbiamo già un precedente la Grecia che ha un sistema di sorteggio diciamo per due sottosezione del Consiglio Superiore della Magistratura greco e però il problema che ci dobbiamo porre se anche fosse un unicum nella storia diciamo giudiziaria europea
è giustificato e io direi che la risposta è sicuramente giustificata perché dobbiamo fare i conti con la nostra storia recente
E i conti col con la nostra storia recente sono con la cosiddetto caso Palamara che declinato così sembrerebbe voler mantenere quella narrazione secondo cui sarebbe un caso isolato in realtà se chi ha avuto la pazienza di seguire le vicende legate a ecco l'ex collega Palamara si sarà reso conto che quel caso ha ha fatto emergere finalmente è stata la punta dell'iceberg di una realtà sottostante che ha coinvolto come certi istituti che chiedevano favorita sei numero rilevante di colleghi purtroppo però poi
Molti di questi sono la stragrande maggioranza sono usciti indenni dalla dalle
Maglie dei procedimenti disciplinari che da qui anche sì innesta la necessità questo punto di sottrarre la valutazione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura affinché questo subisce l'influenza delle correnti
Ulteriore e ultima fa critica che si fa l'introduzione del sorteggio quella che dice ma in realtà il sorteggio per i componenti togati del Consiglio superiore della magistratura sarebbe un cosiddetto sorteggio secco mentre invece il il sorteggio che è stato previsto nella riforma costituzionale
Per la componente laica del CSM non è un sorteggio se come cosiddetto sorteggio temperato sia verrebbe dopo che Lispi Parlamento e ha individuato diciamo i soggetti sorteggiate ritratti professori universitari che chi gli avvocati
Ebbene secondo me anche questa obiezione è un poco si osa perché per due ragioni innanzitutto perché affronta situazioni tra loro non raffrontabili perché la pletora dei togati che verrebbero sorteggiati
Tenuto conto che come è stato detto anche ieri quasi sicuramente nelle norme di attuazione si dovrebbero prevedere dei requisiti di sorteggio abilità quindi dicevo la pletora dei togati sarebbe molto ristretta quindi rispetto ai circa nove dieci mila magistrati probabilmente se li avessero introdotto i presupposti del ammissione al sorteggio si ridurrebbe probabilmente anche a sette otto mila se non addirittura di meno mentre invece la pletora dei sorteggiati nell'ambito della componente laica tra avvocati che diciamo professori universitari molto più ampia e quindi dichiaro che da un certo punto di vista la rappresentanza di costoro dovrebbe essere un po'selezionata illimitata ma l'altra ragione secondo me
è quella per cui proprio per la componente togata che c'era necessità
In essenziale ineludibile dividere quella legame che quel connubio che esiste tuttora tra magistrati che va accedono al CSM correnti sta diciamo questa esigenza non è altrettanto forte ineludibile per la componente laica se dal mio punto di vista e quindi è da questo punto di vista che si può giustificare una diversa formulazione intende il sorteggio
è chiaro poi che questo è stato già detto o ieri tutto questo implicherebbe poi una verifica tenta sulle modalità attuative quindi una vigilanza da parte di tutti
Interessati su come si darà attuazione alla introduzione del sorteggio i quali saremmo saranno le misure che non credo che verranno adottate certo è dico
Che sentir dire che proprio per evitare i rischi ad esempio che la componente togata sorteggiata perché una delle obiezioni ulteriori che viene fatta all'introduzione del sorteggio quella per cui i magistrati sorteggiati sarebbero degli sprovveduti incapaci di poter assumere decisioni diciamo unitario comuni quindi esposti alla pressione irresistibile della componente l'architetto mi sembra che sia anche questo un obiezione abbastanza offensiva
E che porta tra l'altro quelli che la sostengono ad affermare che tutto sommato allora meglio mantenere lo status quotata in questo sì si garantirebbe
Diciamo una maggiore alla fine protezione civile a legittimare tutto sommato il sistema attuale
Perché la corrente da un certo punto di vista secondo questa lettura garantirebbe di più la capacità di di di decisione e di determinazione della componente togata io credo che invece di fronte alla realtà attuale il mantenimento dello status quo non sia più accettabile non sia più tollerabile e che quindi sia necessario almeno provare ad introdurre un meccanismo che posso portare ad un cambiamento tutto ripeto dipenderà anche dalle misure di attuazione ma il primo passo secondo me
Va necessariamente fatto se vogliamo provare ad uscire dallo status quo
Io ho terminato il mio intervento vi ringrazio ancora che auguro buon proseguimento dei lavori errato
Migliore
Dottor Vaccari la la ringraziamo perché lei ha toccato con grande sintesi ma con estrema
Chiarezza e con argomentazioni molto efficaci tutti i punti essenziali della riforma la ringraziamo davvero se voleva essere intervenuto grazie ancora a lungo
A questo punto credo che potremo presentare il successivo format che vede il dialogo tra i nostri aspra incident e quindi invito già assalire sul palco e apprendere posto l'avvocato Beniamino Miglio uccelli
L'avvocato Giandomenico Caiazza
E l'avvocato Valerio Spigarelli
Vi comunico che ha avremo in collegamento speriamo di riuscire tecnicamente a farlo anche del nostro Pastore incident Gaetano Pecorella
E appena sarà possibile collegarci gli daremo ovviamente la parola io
Sento però la necessità per ovvia ed intuibili ragioni nel presentare questo format di dire qualche parola dati in ordine agli accadimenti diciamo del del giorno
Sapevamo che che questa sarebbe stata
Un'avventura complessa per l'Unione delle camere penali questa campagna
Referendaria si presentava già come un percorso tortuoso in salita come
Insomma non come una passeggiata
Non immaginavo però che sarebbe diventato unione un percorso ad ostacoli
è arrivata invece ieri mentre eravamo eravamo ancora qui
Una notizia che evidentemente ha attraversato tutti noi rapidamente
La cui eco insomma è rimbalzata su tutti
Su tutti i media parlo ovviamente
Della ordinanza dell'ufficio centrale della Corte Suprema di Cassazione l'ufficio centrale per il referendum
L'ordinanza emessa in data ieri oggi e domani
Perché porta
La data del sei di gennaio
La data del sei di febbraio è quella del sei di novembre del due mila e ventisei
Vedete
Io non ho mai non ho mai creduto che
L'imparzialità di un giudice come qualcuno autorevolmente ha sostenuto si potesse misurare dal testo di una decisione io credo che l'imparzialità di un giudicante
Debba inevitabilmente essere valutata in base alla sua postura
Alla postura adottata prima del processo fuori dal processo dentro in durante il processo
Perché così funziona quel dato fondamentale
Della comunicazione dell'imparzialità che non solo l'essere imparziali ma anche l'apparire tali
Lo abbiamo sempre sostenuto
E lo ripeteremo a tutti coloro che invece pretendono
Di ricondurre l'imparzialità ad un dato postumo oggettivo
Vedete
Questa questa ordinanza
Porta
Nella lista
Dei nomi dei consiglieri
Che hanno deciso su di una questione fondamentale
Riguardo i tempi i modi i contenuti gli esiti di questo di questo referendum li abbiamo letti li abbiamo letti tutti abbiamo letto anche un passaggio che io trovo un culto
Interessante ed utile ai fini di di fare questa prima approssimativa valutazione dove
Quell'ufficio
Proclama
La sua natura soggettivamente giurisdizionale
E ritiene che quella natura
Oggettivamente giurisdizionale implichi
Inevitabilmente sentite bene una condizione di neutralità rispetto agli interessi che tenuto a garantire
Posizione di neutralità
Ora noi lo dice in modo già ai tempi dell'Assemblea
Tenutasi nell'aula magna della Corte di Cassazione che si stava compiendo boh qualcosa di di di inedito
Si stava passando il Rubicone
Si stava giù dichiarando che
L'associazione nazionale dei magistrati si stava trasformando in un soggetto dichiaratamente politico
E stava scendendo in campo con tutti quei mezzi quelle modalità
Che Bobo con una campagna referendaria volta al fine di condizionare di determinare il voto dei cittadini
Si risolvesse in una pure attività politica nonostante
Qualcuno ancora oggi cerchi di negare ma quello che noi gli avevamo detto
è che al di là della questione nominalistica serie un un comitato fosse o non fosse lo è un un organismo politico
E per gli affetti diciamo così immediati sotto il profilo del confronto politico tra le parti vi erano un dato che a noi preoccupa alla
Che era quello
Dello snaturamento di quella necessaria postura di sobrietà e di imparzialità
Sulla quale si gioca l'affidabilità la credibilità all'autorevolezza
Delle decisioni giurisdizionali e dell'Entella giurisdizioni un valore che non è che appartiene alla magistratura che appartiene a tutti i cittadini
E allora
Se è vero
Che quel giudice decideva in condizioni di neutralità rispetto agli interessi che è tenuto a garantire quegli interessi che il caso di specie era tenuta a garantire erano quelli
Appartenenti a un comitato del nuovo
A noi preoccupa
Leggere tra quei nominativi dei giudici che avrebbero dovuto essere neutrali
Che essi stessi avevano un'esperienza partitica parlamentare o erano coinvolti in attività di propaganda
Decideva non sostanzialmente su interessi che erano propri
E allora ecco quella che era una preoccupazione
Di ordine generale
Che riguardava
L'etica della comunicazione l'etica dei rapporti civile tratto tra le forze
Tra le componenti in gioco in questo referendum a il tutto questo un precipitato che diviene davvero preoccupanti
Ci saremmo attesi sono che qualcuno magari avesse utilizzato lo strumento per l'astensione
Per apparire un minimo imparziale neutrale
Ora voi sapete
Che a mezzogiorno sono le ultime notizie
Il consiglio dei ministri si riunirà
Perché è stata agitata la possibilità di
Di di un conflitto di attribuzione perché e quant'altro non entro ovviamente nel merito di questioni che non saprei tecnicamente affrontare abbiamo sentito anche in ore notturne i parenti riti molti
Costituzionalisti
Ma non è questo il punto
La questione
è e resta una questione evidentemente politica
Che il governo dovrà affrontare tutti consiglio dei ministri dirà
Qualcuno dice che è probabile se non sicura
Una modifica della data
Referendari
Per noi non è un problema
Io
Io credo che avere più tempo
Per spiegare ai cittadini
Le ragioni reali di questa riforma di tornare a spiegare con pazienza nelle strade nelle piazze in tutte le occasioni che ci sono date
E quelle che con fatica ci conquistiamo quotidianamente nei territori delle nostre camere penali
Tornerà a nostro vantaggio perché riusciremo ad aprirci nel migliore dei modi un imbarco all'interno di questa insopportabile estremizzazioni del confronto politico
Sia la data che sarà noi siamo pronti perché
Chi quotidianamente lavora per difendere i diritti dei cittadini è sempre pronta grazie
Raggiungo i miei mi dice così do la parola al loro grazie
Si sente
Non so no
No
Un un bravo presentatore in questa occasione credo che tuttavia questa mia mancanza di professionalità sia compensata dal fatto che insomma non devo presentare a voi nessuno
E che in questo dialogo che ha per oggetto ovviamente la storia di questa
Riforma
Ci sia poco da dire sotto il profilo dell'introduzione perché si tratta di storie che abbiamo vissuto tutti insieme nel tempo quindi look l'unico
L'unico diciamo così dubbio che ho e sull'ordine sull'ordine da seguire però la mia idea sarebbe quella di seguire un ordine cronologico quindi partiamo pari Scotti
No in realtà pensavo
Pensate versava
Pensavo io pensavo ad un ordine un ordine cronologico storico quindi partendo partendo dalla presidenza più antica perché poi in realtà è stato il più giovane degli presidente credo
Lo so io so
Io sono il più vecchio matusa e il più giovane
E quindi gli darei la parola non so se il collegamento con Gaetano Pecorella
A luglio
Eh lo so però non so se riusciamo ad attivarlo poi nel momento in cui
Nel momento in cui
No no non
No non lo è
Però ne approfitto
Però ne approfitto ne approfitto per salutare anche
A a distanza Oreste Dominioni che non è potuto avvenire e non poteva collegarsi e lo salutiamo tutti con un abbraccio caloroso e un applauso
La parola
A tale
Velasco ve l'aspettate
No va be'e che dire
Beh oggi siamo un po'come dire
Abbia abbiamo qualche retropensiero naturalmente che in maniera sempre elegante Anna
Esternato Francesco su quello che successo ieri quindi una parola su quello che è successo ieri tutti se l'aspettano nell'ora io forse viste alzerò dicendo che ne siamo un'Assemblea di avvocati
E la nostra forza e proprio quella di essere un'assemblea di avvocati le nostre ragioni sono sempre quelle del diritto
E quindi di fronte a quella decisione
Che pure ha
Quei come dire quelle venature che Francesco con la sua solida puntualità e delicatezza
Vi ha detto e che in un processo normale avrebbero prodotto un comportamento cauto da parte di coloro che potevano ritenere in una qualche misura appannata l'immagine di imparzialità della giurisdizione non possiamo unirci ai colori che pure vediamo molto spesso i letterati sulle ragioni degli
Da un certo punto di vista se mai
Il dispiacere che se era così evidente
La illegittimità del quesito quel quesito non fosse stato dichiarato in qualche misura irricevibile immediatamente o comunque non si fossero attivati
Quelle procedure che permettevano anche in immediatamente dopo una correzione di quel quesito
Perché questo discorso si accompagna anche all'evidenza invece ad una serie di iniziative che sono state iniziative dichiaratamente come dire tesse a prendere tempo nell'idea che e questo il cuore prima ancora dei racconti diciamo aulici del passato che vorrei affrontare
Del discorso è il segno di questa campagna elettorale
Mi verrebbe da dire che si scippa la democrazia attraverso le bugie
Si scippa la democrazia attraverso la propaganda quando si parla di una modifica costituzionale questo noi lo stiamo vedendo tutti i giorni
Io l'ho anche scritto da qualche parte lo vado ripetendo da sempre ma non è una cosa che ci deve sorprendere
C'avevano detto da subito che si sarebbe scesi sul terreno della propaganda politica con tutte le armi della propaganda politica ivi incluse non ho paura a dirlo le menzogne
E noi di menzogne parliamo in continuazione ogni volta che ci rivolgiamo agli italiani per tentare di smontare
Prima di tutto la menzogna sul segno di questa storia
E perché perché il segno di questa storia siamo uno in realtà
Inutile dircelo nella storia dell'Unione delle camere penali la battaglia per la separazione delle carriere è stata una battaglia che è andata in parallelo con l'introduzione il rafforzamento il recupero del giusto processo
Nel segno di una giustizia che vede il rapporto tra il cittadino e il processo diverso rispetto a quello che poteva essere lo stesso identico rapporto del cittadino del processo in un modello che nel modello inquisitorio
E dunque sentirci dare degli autoritarie tra virgolette perché siamo
Coloro che da più tempo si battono per la separazione delle carriere è sempre stato il segno della propaganda della Corbani Anna anche di infimo livello io quand'era un anno fa perché ci fu un'altra Assemblea a Milano
Conclusi dicendo
Sono disposto a tutto
Però non sono disposto a farmi dare del fascista perché sono per la separazione delle carriere
E questo lo continuo a dire oggi ieri Ceccanti
Ha detto qualcosa in più ognuno sa poi la sua storia politica naturalmente
E ha detto io non sono per la separazione delle carriere
Nonostante sia di sinistra io ha detto io sono delle per la separazione delle carriere perché sto dentro una storia di sinistra sul
E questa non è una invocazione che può riguardare una parte perché la nostra attività Rosa attività come Unione delle camere penali ha sempre avuto una stella polare
E facile rintracciarla proprio nelle vicende che si sono succedute sulla separazione delle carriere
Che era quella della nostra ispirazione ideale me che era quella anche della nostra crescita politica noi siamo cresciuti politicamente attorno a questa vicenda
Siamo cresciuti politicamente perché questa storia come dissi a Milano in realtà inizio addirittura prima del mille novecentottantanove in un articolo cioè comparso sul sulla nostra difesa io rammento quando prima ancora dell'entrata in vigore del Codice quando gli avvocati si battevano per per l'entrata in vigore di quel codice si discuteva attorno ad un principio un concetto che era importante si diceva guardate il difetto della giurisdizione italiana
E che intende il processo come uno strumento di difesa sociale e quindi partorisce la sua giurisprudenza attorno a questo aspetto
E qualcuno che la vedeva lunga e che quindi immagino a quello che sarebbe successo immediatamente dopo l'entrata in vigore del codice dell'ottantotto ammoniva sul fatto che io
Si fosse accompagnata una riforma di struttura ordinamentale che peraltro reclamava
La settima disposizione transitoria della Costituzione italiana
Oppure l'abito mentale dei giudici
Avrebbe portato a mettere in fuorigioco anche la novità legislativa del codice accusatori successe esattamente questo lo sappiamo perfettamente bene tutti e successe un tomo di tempo rapidissimo nel giro di tre anni
La novità più importante del Codice il concetto più importante cioè il contraddittorio
Sulla prova per la prova venne completamente messo in fuorigioco
Ed era quella il segno del cambiamento culturale proprio il segno del cambiamento anche del dell'atto del giudice rispetto al cittadino
Era quella la come dire il segno di una giurisdizione che rinnega ma qualsiasi deriva autoritaria anche nella autoritarie perdere e paternalista anche nel gesso del giudicare
Bene
Dopo di quello noi focalizzando ovviamente la nostra battaglia in quella traversata del deserto che andò dal novantadue al novantanove al due mila sul recupero dei crismi del processo accusatorio ma allo stesso tempo crebbe quella consapevolezza cioè che se lui non cambiavamo
Questo inganno della unicità
Della giurisdizione con due sotto funzioni che erano due sotto funzioni quasi indistinguibili che era il motivo che aveva portato
A mettere fuori gioco l'accusa Dorio se il PM e sostanzialmente come il giudice non si capisce perché la prova formato dal pm non debba essere equiparata a quella del giudice ed è quello che avvenne noi comprende ma immediatamente qual era
La posta in gioco nel congresso di Catania della metà degli anni novanta il titolo era tutti i giudici e nessun giudice perché con prendemmo che non non saremmo riusciti
Nella nostra battaglia se non si fosse anche mutato l'ordinamento e se non ci fosse mutato probabilmente la Costituzione
Poi continua a mo'e continua la nostra evoluzione politica continuo dopo aver raggiunto l'obiettivo del centoundici con una graduale come dire ascesa di questo problema continuiamo e cominciamo a chiedere insistentemente ma non ad una parte politica
Alla politica italiana di riconsegnare quella novità dell'ottantotto quella scelta culturale così importante che appunto riguardava il rapporto tra il cittadino e la giustizia nel processo
Lo fece
Lo fece Giuseppe Frigo ecco mi forse dobbiamo rammentare quanto fu lungimirante idea di Frigo che partorì
Qui terzo in costituzione che si accompagnavano imparziale a sottolineare il fatto che persone imparziale sono due concetti non omologhi
Perché la diversità e nell'ordinamento e l'imparzialità e nel singolo process
Poi continuiamo nella battaglia e trovammo ostacoli in politica ostacoli in politica anche da parte di chi si dichiarava a favore di questa nostra battaglia
E quindi ci fu la stagione in cui mettemmo come dire in mora anche e le maggioranze politiche che si dichiaravano favorevole voi agivano per il contrario questo avvenne nel corso dei anche dei governi Berlusconi
Questo avvenne con le presidenze di Ettore Randazzo e le presidenze di Oreste Dominioni
E di lì capimmo anche che dovevamo perché cresceva anche la nostra maniera di fare politica giudiziaria la nostra ma gli era di interloquire che noi dovevamo propone
Proporre alla politica qualche cosa che non poteva essere interpretato
è per questo che fummo noi gli Signori fummo noi a scrivere tutte le proposte di modifica sul punto le scrivemmo per via ordinaria ai tempi della giunta Randazzo quando ci si diceva che non era nel nell'agenda politica una riforma costituzionale
Continuavamo a scriverle nella stessa identica maniera all'inizio della presidenza Dominioni ma qua ci convincemmo che bisognava fare qualche cosa che riguardava anche la modifica costituzionale
La prima proposta di riforma organica venne da noi e guardate che era una proposta talmente lungimirante che non soltanto proponeva perfino
L'introduzione dell'alta corte di giustizia
Ma come dire a distinguerci dagli altri facemmo e questa fu una indicazione che venne proprio nella giunta di Oreste facemmo una proposta che riguardava anche la giustizia domestica degli avvocati perché dicemmo che quell'alta corte
Doveva riguardare anche in secondo livello le decisioni sulla giustizia degli avvocati
Perché non abbiamo una visione proprietaria della giustizia come hanno
Come all'Associazione nazionale dei magistrati
Noi non ci riteniamo padroni della giustizia come loro invece in tutti questi anni hanno continuato a ritenersi padroni interloquendo con i governi ammonendo le Commissioni bicamerali a non fare modifiche costituzionali nessuno può dimenticare che durante i lavori della commissione D'Alema anche il buon Boato che adesso ci ha ripensato ma per motivi che sono tutti i politici e certamente non giuridici che quella Commissione ebbero interlocuzione diretta dalle procure della Repubblica le procure della Repubblica mandare una sorta di un warning al Parlamento dicendo che non potevano modificare la Costituzione
Fummo noi e continuiamo su questa battaglia e continuiamo su questa battaglia anche riuscendo sia pure per un brevissimo momento il governo in carica ed era il quarto governo Berlusconi o il quinto governo Berlusconi col ministro alza Alfano a presentare una riforma organica che era ricalcata sulle nostre proposta
Palazzo è andata avanti a soli andata avanti con chi addirittura constatando il Def
Il tre della politica ha detto benissimo allora rivolgiamoci anche direttamente i cittadini pensiamo la politica con una proposta di legge costituzionale che venga sottoscritta come poi in effetti fu da decine di migliaia di cittadini
Allora noi siamo
Coloro che possono vantare nei confronti di tutti i soggetti che sono in ballo in questa discussione una coerenza che fondata non soltanto su una idea che è un'idea che pone proprio il cittadino in maniera diversa di fronte all'ordinamento della giustizia ma siamo noi anche quelli che possono vantare come dire un
Uno sguardo che ha sempre tentato di coinvolgere il Parlamento coinvolgere le forze politiche coinvolgere l'Accademia
L'Accademia che vedo oggi divisa e che pure
Proprio nel due mila sette in un documento dell'associazione nazionale dei cultori del processo penale si disse favorevole alla separazione delle carriere
Allora questa è la nostra storia questa è la nostra tradizione questo è il nostro come dire e l'impostazione nostra
Certamente Boy
Quando ci vediamo travolti da scelte politiche o travolti perché è inutile che ti che lo nascondiamo questa iniziativa che s'che ha partorito Boy la decisione di ieri è un'iniziativa che nuovamente tenta di come dire far slittare i tempi del referendum nella consapevolezza che quello che sta avvenendo e cioè questa orgia propagandistica
Fondata su Balleri su menzogne Possa corrompere in una qualche misura il processo democratico e farlo fondato fondarono non sulla verità
Ma sulle Bugie
Ecco noi dobbiamo uscire da qua secondo me con questa consapevolezza noi siamo ancora quelli di questa storia
Certamente siamo quelli di questa storia anche di fronte agli errori che vengono fatti da alcuni nostri compagni di strada se il centrodestra all'epoca di Berlusconi non avesse invitato la gente ad andare al mare
E adesso lo votate in una certa maniera quel referendum che noi nuovamente assieme
Ai radicali facemmo probabilmente la storia politica della separazione delle carriere sarebbe stata diversa
E allora che fare
Perché poi il punto che fa io penso che noi e oggi abbiamo nuovamente tutta intera la possibilità di continuare a rivolgersi a tutti quanti soggetti politici forse l'abbiamo cambiare tono però
Forse dobbiamo cominciare a
Come dire denunciare
L'orgia propagandistica che Starship quando la il voto democratico degli italiani e forse dovremmo incominciare a farlo anche nei confronti di una informazione che come al solito diciamo relega
Le ragioni di quelli che non sono etichetta ambiti nella Pantheon anche grottesco della politica come noi
E non gli dà spazio noi continuiamo a essere una voce che non si sente nelle televisioni una voce che si sente
Assai poco sui media dobbiamo fronteggiare una maniera anche di comunicare in politica che quella di oggi che quella dei sociali in cui obiettivamente
Ragioni pacate ragioni meditate ragioni che sono fondate sul diritto stentano a
Perforare ieri il muro della propaganda però siamo sempre noi
E se siamo sempre noi dobbiamo
Se siamo sempre noi dobbiamo continuare a rimanere esattamente su quella cifra
Non confondibili
E quando dico non confondibili chiudo su questo non confondibili neanche con
Diciamo alcune ragioni che vediamo agitate da coloro i quali dicono di avere lo stesso obiettivo e cioè la
Affermazione della riforma costituzionale non ero disposto non sono disposto a farmi dare del fascista
Perché sono a favore della separazione delle carriere
Ma non sono disposto neanche a legittimare un grumo di una legislazione securitaria che comprime i diritti delle persone in nome di questo obiettivo perché tradirei la nostra storia tradiremmo la nostra storia
E io penso che il miglior biglietto da visita rispetto all'elettorato referendaria proprio mostrare coerenza anche da questo punto di vista non abbiate non dobbiamo avere nessuna remora a continuare a distinguerci e ad essere quelli che siamo sempre stati
In questo Periodo la storia del nostro Paese grazie
Cioè noi potevamo morire
E adesso cambiano il microfono
Come
Come immagina come immaginavo insomma la gestione di questo format molto più semplice di quello che si potrebbe immaginare perché infatti Valerio ha già fatto il il il mio lavoro
Anche il nostro potenziamo andar via ha già raccontato tutto perché perché ha parlato della raccolta delle firme che passaggio storico diciamo così successivo
Degli altri past president
Intanto buongiorno a tutti io devo dire subito che sono contento
Stamattina
Perché io non sapevo perché ma il ventidue e il ventitré avevo preso degli impegni
Sì ero con sicurezza in quanto ci sono quelle cose che uno dice
Sono sicuro che una una cosa qualche cosa cambia e quindi sono sollevato
Parleremo poi anche della raccolta delle firme ma
Cioè qualche qualche cosa mi par di dirlo su quello anche che ha già detto Valerio
Ed io tutti i giorni adesso quando torno a casa
Ho in contraddittorio con mia moglie
La quale ha aggiunto ai consueti insulti l'ultima volta che ma distretto fascista
L'oscuro ma e dice ho visto il video
Quello non so di chi della Shoah indietro
Il giorno dopo sono entrato detto mafioso
Poi ho cercato anche di convincerla
Comunque delle nostre buone ragioni
E lei mi ha detto guarda che io ho sentito pista
E Alessandro Gassman
E al che ho detto
E al che ho detto ma
Poi ho sentito Saviano
E
Ci ha detto che questa riforma contrasterà la lotta alla mafia
E allora mi sono detto ma c'è una stranezza
Contrari con la riforma non ho non si contrasterà la lo non ci contrasterà la lotta alla mafia opportunamente loro detto ma guarda un po'
Ma Falcone che è stato il baluardo della lotta alla mafia era per la separazione delle carriere
Come questa storia chi è che ha ragione
E poi stamattina
Anzi stanotte ho letto
L'ordinanza della corte di cassazione alla quale come diceva giustamente Valerio anche Francesco nuovi rispettosamente sempre dobbiamo guardare perché siamo giuristi
E ancora una volta ho imparato cose che io non conoscevo
Un paradosso
Per esempio
Che
E possibile
Che vi sia un giudicato formale e sostanziale
Su l'ammissibilità originaria referendum
Quindi sia un giudicato
Ma questo giudicato consente anche di superare quella prima dichiarazione di ammissibilità
E probabilmente sarà così
Si può fare
Ho letto anche che il fatto che ci sia stato una dichiarazione di ammissibilità
Non significa che non vi sia interesse
A guardarne e a legittimare un altro
Devo però Costa alle pagine fatica
E quindi
Ho capito Bettini e questo grazie
E quindi ho capito che si può fare e poi ho letto anche che però l'ordinanza ammissiva iniziale
E potrebbe
è non è modificabile
Così scrive
La Cassazione
Però poi in un altro punto vengo leggo che è venuta meno
E allora mi son detto
No io dico etico no
Probabilmente sono inadeguato
Perché
Se non è modificabile come fa venire meno
Però si può
E poi ancora grazie
E poi ancora ho letto sostanzialmente che
Quello che diceva Francesco stamattina che
Ho letto questo articolo sedici che non conoscevo della legge trecentocinquantadue settanta
E leggo visto l'articolo se sedici della legge considerate
Le due alternative ivi indicate ritenuto che la prima di esse riguarda la legge di diretta revisione costituzionale
E la seconda la legge di rango costituzionale ritiene che il quesito al lettorato si debba riformulare secondo la prima alternativa
Cioè sostanzialmente questa legge prevede che
La dico male calice meglio la cassazione
Che quando si tratta di un disegno di revisione costituzionale si debbano indicare
In specificamente gli articoli se si tratta di una legge costituzionale si può fare come la prima volta e allora mi chiedo
Ma se così perché è la prima volta è stata dichiarata ammissibile
Domande che rimarranno senza risposta
Cioè no la risposta c'è già però poi ho voluto trarre degli argomenti favorevoli da questa
Perché
La prima questione poiché viene anche alla credo al cittadino altri avvocati Cima ne abbiamo adesso passato due mesi facendo
Una campagna referendaria noi con il voi con i toni e contenuti giusti
La politica tutta con i contenuti sbagliati la magistratura associata anche con i contenuti e i toni sbagliati
Però mi sono chiesto vedrai che adesso con questa specificazione cioè adesso
Finalmente anche il comitato per il no capirà e quindi ritireranno i cartelloni dalle stazioni
E si perché avevano capito male
Il segretario dell'Anm Marotti non dirà più adesso che è specificamente indicato non dirà più che con questa riforma e noi arriviamo in un mondo nel quale l'Ice la falda padroni
Avranno modo di riflettere
Perché leggo l'articolo adesso le dico lei non ci siamo sbagliati allo sgomento per gli anni cartelloni
Ci ha detto quindi questo ha anche una possibilità di
E poi guardando quello che diceva Francesco stamattina ho guardato
Senza fare ovviamente enormi
Ho visto che
Cioè
Un altro
Giudice che il diciotto febbraio
Partecipa
A
Un convegno del giusto dire no dello
Ora anche su questo mi piace dire due parole
Nonostante il nostro presidente Francesco Petrelli avesse detto guardate adesso dobbiamo spiegare più che altro ai cittadini le ragioni del sì
Noi tutti in tutte le camere penali abbiamo ritenuto di confrontarci con le ragioni del no
Quindi abbiamo sempre invitato anche chi la pensava diversamente con dei confronti duri così non è avvenuto al contrario e infatti
In questa
Giornata
Dove tutti parlano per il no profit e partecipa a questo magistrato che ha
Forse partecipa a questo magistrato perché potrebbe esserci anche un'omonimia
Parlano tutti dello e intervengono tante persone tra queste anche Marisa Laurito che si aggiungerà Pif
E
Però ho detto ma se il magistrato
Non è l'UI siamo a posto sei Luís poi ho detto beh però lui non è che proprio parla per il no
Lui moderati quindi lui dirà e Nora Agazzi
è uno ma non è proprio del tutto no
Il modererà
Si dirà voi dite di no ma e quindi probabilmente non avrebbe dovuto astenersi
Queste cose le dico perché
Quando tu capisci
Che
Ci sono delle cose stonate troppo stonate
Ti rimangono indigeste
E ti viene un malessere
Che ti fa ritenere che ci sia lontani anche dai modelli
Sui ai quali noi abbiamo creduto sino ad oggi
E ci si allontani anche
Da un dibattito democratico serio ma non basta mi mandano stamattina
Un amico
Che il comitato per il no
In relazione al referendum del ventidue ventitré marzo scrive sei uno studente fuori sede non potrai rientrare nel tuo Comune di residenza per votare
Ci stiamo organizzando per supportare atti
Contattarci e lascia i due recapiti per ricevere informazioni
Ora io non so questo supporto cosa sia
Se fosse un supporto economico forse ci potrebbe essere qualche problema
Ma non sarà così lì andranno a prendere in macchina perché non hanno altro da fare quindi tutti gli studenti diranno no io sono qua quindi andranno a prenderli con un pullman con una macchina e quindi non c'è nessun tipo di
Dette
Vedete vedete
La questione sta assumendo
Dei connotati
Che non piacciono
La cosa bella però e che ci siamo accorti che siamo anche in buona compagnia ieri
Quando abbiamo visto e noia questua
Crediamo che ci sono
Tanti magistrati che non sono fascisti che non sono mafiosi che la pensano come noi che hanno avuto il coraggio di manifestarsi
E noi crediamo
Complessivamente nella magistratura
E abbiamo detto tante volte
Che questa riforma
è fatta anche nell'interesse della magistratura
Che in qualche modo
Dobbiamo proteggere
Da chi
Come sta facendo l'Anm
Con il suo comitato
Propugna notizie false
E chi cerca la verità nei processi
Non può
Disinformare e peggio ancora dire falsità
La storia l'ha raccontata
Valerio quasi tutta tutta
L'altra la conosciamo perché è recente ed è
E ci consente anche di dire orgogliosamente che tutte le camere penali
Hanno svolto un ruolo fondamentale
Dicendo alla politica non toccate questa riforma perché abbiamo raccolto le firme senza partiti
Lo sapevo lo ricorda perfettamente Giandomenico che era il responsabile anche della comunicazione Giuseppe Belcastro tutti gli amici che hanno partecipato a quella raccolta delle firme abbiamo previsto Risi portato all'attenzione un tema un tempo che era sepolto e poi con la presidenza di Giandomenico l'abbiamo ribaltata in Parlamento no
Mantenendo vivo in un periodo terribile
Per la nostra Repubblica quello che sembrava poteva essere morto
E l'abbiamo fatto e c'è ricco Costa che anche partecipò a mantenere vivo
Questo bene allora sappiano
Consiglio dei ministri
Deciderà aprile
Deciderà maggio podio sono un po'preoccupato perché a maggio in generale se c'è un certo tipo di elettorato vanno al mare però quindi speriamo che che sia un po'prima
Sappiano
Che noi
Se pensava noti c'è qualcuno può pensare che
Vi si sia stanchi
Hanno ragione siamo stanchi
Pensano però che non ci scoraggiano si sbagliano di grosso
Pensa hanno chiedo in qualche modo lasceremo la Presa
Non sanno che l'avvocatura quando è stanca dà il meglio di sé e non ci scoraggia erano mai
A vado direttamente così bene
Buongiorno a tutti a tutti sì sì
Sono contento adesso di intervenire dopo i miei colleghi past president più anziani che hanno già diciamo affrontato un po'tutti ditemi le riflessioni io non ho letto la confesso non ho letto
L'ordinanza
è un'ordinanza
Non ho letto un'ordinanza ho letto alcuni nomi dei dei magistrati che l'hanno scritta
E e come va benissimo ricordato
Francesco penso davvero che in
La magistratura una certa magistratura in questa contingenza stia perdendo veramente
Il senso del limite
Perché
Perché così
Perché è così e mi e mi interrogo su come non si siano consapevoli qualunque sarà l'esito della vicenda di come
La magistratura sta mettendo in gioco in modo veramente definitivo la propria credibilità
Quindi io non ritorno sulle cose che sono state dette benissimo
E e e su cosa distante ed è l'Unione delle camere penali e le camere penali
Ciascuna delle camere penali territoriali
In questa storia come in altre quanto sia
Protagonista di questa avventura così complessa e difficile
Però io vorrei fare una riflessione su quello
Che noi ora dobbiamo fare
è una riflessione se quello che abbiamo fatto finora sia
Sia sufficiente
Perché
Noi dobbiamo prendere atto di una cosa non abbiamo denunciato in ogni modo si è scelto da parte diciamo del fronte del no la strada
Dell'inganno dei cittadini
Dell'allarme dei cittadini
Io ho sempre detto che se fosse vero quello che viene detto di questo referendum io voterei no
Io
Ma io non voglio in questo Paese
Una magistratura controllata ovviamente un negli uffici di procura che debbano in qualche modo rendere conto noi non siamo una democrazia sufficientemente strutturata in matura per poter gestire come invece avviene in altri Paesi
In modo equilibrato
Un sistema di questo genere
Quindi noi abbiamo a che fare con una campagna di disinformazione di menzogne
E stiamo facendo il nostro dovere
Per contrastare questo per dire badante non è vero badate le cose stanno così e e e questo stiamo facendo fino ad oggi va bene e dovevamo farlo e dobbiamo farlo nei limiti del possibile
Dobbiamo continuare a farlo
Ma non possiamo più permetterci che lo scontro politico avvenga su questo piano
Perché questo è un piano che rende più forte
Chi
Lancia una campagna di disinformazione e costringe noi in una condizione
Di dover
Ribattere e di dover dire ai cittadini che non è vero quello che viene detto è l'agenda Nonda dettiamo noi
Stiamo lì a discutere se il pubblico ministero ossia o non sia alle dipendenze dell'esecutivo cioè di una cosa che non c'è nello di formazione
Appunto
E allora qual è il passo successivo il passo successivo poi continuiamo a fare se abbiamo tutto quello che volete abbiamo per fatto proprio perfino fatto un libro ma servirà
Noi dobbiamo per recuperare la centralità delle parole d'ordine che sono alla base
Della storia di questa battaglia
La storia di questa battaglia e la storia di chi vuole un giudice più forte
Di chi vuole un giudice più forte e il tema della maggior forza del giudice non è quella dell'indipendenza della politica
Che non è mai stato messo in discussione in questo Paese in nessun caso di nessuna vicenda che noi conosciamo
Il giudice più forte e il giudice indipendente dal Pubblico ministero e il giudice che rafforza la sua indipendenza interna
Quindi questa è una battaglia
Se dobbiamo parlare ad un Paese che non ci può seguire sui dati strettamente tecnici
Per una giustizia più giusta
E non diciamo una semplificazione manipolatoria
è la semplice verità
è un passo avanti importantissimo
Verso un giudice che ci garantisca di più
Nella sua autonomia nella sua indipendenza
Di un giudice che ampia maggiore capacità e forza
Dissi intaccare
L'ipotesi accusatoria già nella fase della sua costruzione
Che è una fase che può costare alla nella vita dei cittadini
Prezzi altissimi che sono quelli della libertà personale
Della propria dignità
Della tutela e difesa del proprio patrimonio delle proprie imprese aziendali
Della propria dignità agli occhi della comunità sociale
Per essere raggiunti da un'accusa i da misure
Il cui effetto è indifferente poi all'esito del giudizio finale che sarà
Non ce ne importa nulla di discutere se le assoluzioni sono il cinquanta per cento il quarantasette per cento il cinquantadue per cento e quanto siamo bravi che assolviamo nel cinquanta per cento
Noi vogliamo discutere di quello che succede alla gente
Ai cittadini
Se c'è un giudice che non ha la forza di controllare e di governare la legalità processuale delle indagini del pubblico ministero questo è il problema
Quindi se questa è la chiave perché lo è lo è storicamente se no che ci importa noi
I discutere dell'ordinamento giudiziario noi che il motivo di questa battaglia è questo
Noi abbiamo tutto il sacrosanto diritto e sappiamo di essere onesti con i cittadini
Se recuperiamo la parola d'ordine della battaglia di una giustizia più giusta
E abbiamo il sacrosanto diritto di riscrivere
Nella quotidianità di questa battaglia il racconto delle storie di chi appagato questo squilibrio ordinamentale e questo squilibrio della ministra per la giustizia
Nel nostro Paese
Abbiamo il diritto di iscrivere in questa battaglia
Il dato scandaloso delle ingiuste detenzioni
Che sono banalmente è semplicemente la cifra statistica del fallimento del controllo giurisdizionale delle indagini
Ciò è il risultato di un giudice più debole
C'è l'altro tema
Che è quello diciamo così che viene
Sintetizzato nel nel nel nel sorteggio
Che è un tema che non viene compreso non viene digerito facilmente dall'opinione pubblica o sto notando davvero
Che sono sempre di più coloro che dicono io sarei sarei io voterei capisco il disco però
Raccontavo prima una signora una in uno di quei dei tanti dibattiti in giro per l'Italia si alza una dottoressa sono un medico l'ho ascoltata lei dice delle cose molto persuasive ma io non posso a votare sì ad una riforma che mi che che il sorteggio il giudice che mi deve giudicare dico guardi lei è fuori strada però chi chi parlava
Era una persona di livello diciamo
Per me medio alto sociale
Allora come lo dobbiamo disporre a contare questa storia del sorteggio ma noi abbiamo una miniera d'oro
Di cose da raccontare non è vero Enrico Costa
Noi noi sappiamo sappiamo qual è il problema
Il problema e che indichi i magistrati che massacrarono Enzo Tortora sono stati promossi con encomio alle più alte alle più alte cariche è ai più alti vertici ed alla loro carriera
Non abbiamo bisogno di dire molto altro
Ma possiamo raccontare
Tutto quello che accade nell'esercizio della della giurisdizione domestica
Alla quale dispongono quindi di Canducci delle percentuali ridicole noi sappiamo perfettamente che cosa accade
Nell'amministrazione
Della giustizia disciplinare
E questo la gente lo capisce
Cioè la gente capisce di avere di fronte
L'unico potere di questo Paese che non è chiamato a rispondere dei propri atti
Nemmeno a livello disciplinare
Nemmeno a livello disciplinare e di avanzamento di carriera
E questo è uno scandalo la cui evidenza e solare
E quindi noi dobbiamo raccontare queste storie
E dobbiamo dire che non c'è un'altra soluzione che il sorteggio si poteva scrivere meglio certo che si poteva scrivere mai
Dur durante la mia presidenza abbiamo avuto occasione di segnalarlo al ministro
Che sarebbe stato più equilibrata una soluzione di sorteggio non l'hanno la nostra proposta non c'era proprio l'idea del sorteggio
Ma quando è stata messa in campo abbiamo detto forse il sorteggio temperato potrebbe essere una soluzione più equilibrata si è fatta questa scelta
Ma vogliamo ricordare che nel gennaio del due mila ventidue l'Associazione nazionale magistrati
All'apparenza travolta dallo scandalo Palamara o in quel momento travolta dallo spam scandalo Palamara
Indice un referendum interno chiedendo ai propri iscritti cosa pensassero del sorteggio
E se l'Associazione nazionale magistrati ha pensato a quella soluzione
Addirittura sottoponendolo al giudizio dei propri iscritti evidentemente questa soluzione non deve essere così scandalosa antidemocratica sovversiva di criteri di rappresentanza politica
Che non esistono se non in una degenerazione incostituzionale del Consiglio superiore della magistratura
E il quaranta per cento di quei magistrati
Disse sì al sorteggio il quaranta per cento qualcosa di più quarantaquattro per cento
E allora noi raccontando questo alla gente che ascolta e che vuole capire perché deve andare a votare
Ma passerà raccontare questo per dirgli che nessuno conosce la magistratura
E le magagne della magistratura più dei magistrati
Che che quasi pressoché la metà hanno detto sì facciamo una bella coso sorte già mo'non ne parliamo più
E questa bella iniziativa dell'Unione
Di dare voce ai magistrati per il sì lo ha confermato sentiamo del e abbiamo sentito continuiamo a sentire
Delle cose straordinarie allora
No no io ancora leggo bene
Allora
Allora
Dobbiamo dare una svolta forte
E questa è una svolta che deve riguardare tutto il fronte del sì
Perché il frutto riuscire uno
Non ci sono come i tanti e comitati
I comitati
Sono articolazioni occasionali
A sostegno di una battaglia comune e io non personalmente io mi auguro sempre che ne sorgano altri e che siano più bravi di noi possibilmente
Perché abbiamo bisogno tutti insieme di concorrere un risultato allora noi abbiamo
Immaginato vero Francesco che adesso noi speriamo che arrivino a compimento tutte le ampi non facili
En a autorizzazioni amministrative
Abbiamo voluto condividere
E non solo tra Dinoi due comitati anche con un Terzo Comitato e speriamo con altri
La il rilancio con altri comitati che sicuramente ci raggiungeranno se questa iniziativa prenderà corpo noi abbiamo voluto riproporre una battaglia che per noi è stata i conica che quella della maratona oratoria
Noi dobbiamo portare in piazza da tutta Italia
Cittadini che vengono vengono a vengano a raccontare le storie di ingiustizia subite
Non dobbiamo avere remore su questo
Dobbiamo noi porre l'agenda dello scontro sul sì
L'agenda dello scontro sul sì e chi voglia una giustizia più giusta
Un giudice più indipendente
Un giudice che sappia
Controllare
L'operato e la legalità e la legittimità del Pubblico ministero
è una grande occasione se riusciamo a realizzarla
è un modo per fare un grande lavoro insieme
Ecco questo io vi volevo dire
Non possiamo
Proseguire su questo piano
Noi non possiamo passare il prossimo adesso chi lo sa se un mese un mese e mezzo due mesi chi lo sa a dire no alla Parodi tre pugili
Perché poi quando dici non è vero devi spiegare perché non è vero
Devi entrare nel dato tecnico e non è non ti ascolta nessuno dopo venti secondi non c'è niente da fare di quelli che
Contano che Deborah che dovranno votare se la dottoressa si alza in piedi e mi dice che noi vogliamo sorteggiare le il giudice che la deve giudicare capite non hanno ed è un è una è una battaglia impari
Non non abbiamo la forza ma non che non abbiamo la forza non c'è la possibilità è semplicemente una cosa impossibile perché noi a volte abbiamo questa idea che il mondo sia questo qui che in questo che in questo teatro invece non ha nulla a che fare con quello che c'è in questo teatro
Allora abbiamo fatto concludo
Abbiamo fatto come dire i signori anche troppo
E questa l'idea che ho io poi naturalmente è un'idea che dobbiamo tutti condividere fermo restando che continueremo a fare il nostro lavoro di testimonianza sul contenuto testuale sul tecnico
Che la separazione delle funzioni non hanno nulla a che fare con la separazione delle carriere che lo capisce l'uno virgola sei per cento della popolazione quale facciamo questo discorso
Noi dobbiamo invertire
Il terreno di scontro
E sul terreno della giustizia giusta
Sul terreno del giudice
Che sappia farei
Della terzietà la propria ragione
Sul tema dell'apparenza dell'imparzialità perché se in tutto il mondo ci sono c'è la separazione delle carriere ci sarà una ragione non è che stanno sedili a dire aspre ma quante sono le percentuali di assoluzione
Sono questi signori che devono dirci perché e non lo sappiamo perché
Vogliono rimanere attaccanti ad un ferro vecchio fascista
Delle carriere unite ereditate dal fascismo dritto per dritto e che noi condividiamo in compagnia di Turchia Bulgaria e Romania sono loro che devono dire perché vogliono continuare
Al attaccati a questa assurdità
Allora io spero che questo
Venga compreso da tutti
Forse qualche settimana in più quasi quasi ci torna comoda
Credo che abbiamo tempo per una battuta
Rapidissima di
E approfondimento Valerio che no col ritiro ammesso che sono perfettamente d'accordo sono perfettamente d'accordo sul fatto che dobbiamo cambiare un registro comunicativo no stavo riflettendo sul fatto che poi obiettiva mente qui su questo palco io per mio demerito perché mi sono infilato quasi diciamo l'ultimo momento però tutti e tre siamo in tre comitati diverso i io è quello dei radicali Giandomenico in quello della Fondazione Now di Beniamino in quello dell'Unione delle camere penali ma tutto questo significa che possiamo diciamo aiutarci perché riusciamo a parlare a diversi ambiti c'è una cosa che però vorrei sottolineare non è facile quello che dice
Giandomenico e al tempo stesso c'è qualche cosa che può colpire l'opinione pubblica perché quando si parla della percentuale di ingiuste detenzioni
Bisogna anche raccontare agli italiani che se gli capitava avventura poi di chiedere il risarcimento alle ingiuste detenzioni si troveranno dei giudici
Talmente dalla parte della pretesa punitiva che inventeranno le cose più in vere Conte per non dargli un euro del tipo quella che conosciamo tutti i guanti Secchia valida la facoltà di non rispondere allora non hai diritto annulla
Ecco noi dobbiamo fare degli esempi che sono degli esempi dicendo guarda che questo può riguardare te guarda può riguardare te
Che finisci in un girone infernale giudiziario e poi vai scandalizzato l'otto avvocato a dire ma scusi com'è possibile che quello che scrive il giudice è esattamente quello che con il taglia e incolla ha scritto il Pubblico ministero allora il giudice che lavoro fa fa loro del Pubblico ministero
Noi dobbiamo andare agli italiani dagli italiani ha raccontato di perché è possibile che le loro conversazioni siano intercettate per chissà quanto tempo magari
Per sbaglio nuovamente con dei decreti che sono scritti da un pubblico ministero e che sono copiati e incollati
Da un giudice delle indagini preliminari noi abbiamo degli esempi da poter fare però noi dobbiamo dare anche un altro messaggio che per me importante
Varare questa campagna elettorale
Su cui voglio dire una cosa come nero segnato prima ho detto annui
Sostanzialmente che la cosa duri questo mese che viene quello dopo è anche due tre dal certo punto di vista ci deve cui si dice qua delle parti nostri rimbalzare
Perché noi abbiamo avremo più tempo a disposizione per fare la nostra campagna elettorale pur non essendo così ingenui da non capire che più andiamo verso l'estate
E peggiore sarà la risposta democratica alla richiesta di cambiamento della Costituzione perché così ed è questa la ragione vera che ha ispirato coloro che vogliono tirare a lungo la faccenda
Però noi dobbiamo fare
Anche un altro discorso che è un discorso sull'informazione Giandomenico
Perché qui c'è una crisi democratica anche di informazione perché quando l'informazione è un'informazione inattesi
Quando le informazioni si accoda alle menzogne noi dobbiamo avere il coraggio civile rimarremo anche in minoranza rispetto agli organi d'informazione di denunciare anche le menzogne dell'informazione italiana ci sono
Delle dei canali televisivi che campano dalla mattina che fanno le informazioni in un certo tipo e finiscono a notte fonda non invitando mai
Uno di noi a tentare di spiegare le ragioni civili del sì ma mettendo insieme quei teatrini e che poi utilizzano gli argomenti che si dice però noi dovremmo anche puntare il dito contro la magistratura italiana
E dirgli che stanno
Seminando per il futuro le macerie di un rapporto con l'avvocatura che non si potrà ricostituire in maniera civile se ci sentiremo e continueremo a sentirci insultati
Noi dobbiamo continuare a dire che loro non sono i padroni della giustizia non sono i padroni dei palazzi di giustizia
Non possono utilizzarli come lo sportello elettorale non possono cacciare come avvenuto in Piemonte
Le ragioni democratiche degli avvocati italiani
Dalla sala delle inaugurazioni dell'anno giudiziario
Perché questa è una crisi di democrazia
Verso dobbiamo dire agli italiani e dobbiamo dirlo alle forze politiche
Sanno seminando e macerie questo è il problema è
Quelle macerie su quelle macerie sarà difficile
Ricostituire invece una giustizia che sia la giustizia equilibrata questo nove lo dobbiamo dire con forza
Ripeto senza fare sconti a nessuno è vero
Siamo tutti per il sì quelli che sono per il sì
Ma noi abbiamo una voce che si distingue dalle altre anche perché non soltanto denunziamo la balla vomitevole che esse buddisti stai dietro la mano armata Dellai se come ha scritto fatto intendere addirittura un rappresentante dell'Associazione nazionale magistrati ufficioso salvo poi pentirsi ma il pentimento qua da queste parti è cosa santa
Un minuto dopo
No noi dobbiamo oltre che smascherare queste Bugie
Riuscire a far comprendere agli italiani che si queste macerie resteranno sarà colpa dell'associazione nazionale dei magistrati in questo paese questa è anche la denuncia democratica che noi dobbiamo fare
Non ho sentito l'intervento di Valerio per ragioni di età
Direttamente e e però l'ultima parte l'ho sentita e condivido naturalmente tutto
E sono anche d'accordo con quello ovviamente d'accordo
Con quello che ha detto Giandomenico prima
E e credo comunque che in questa prima parte
Che sarà una prima sarà evidentemente forse sarà una prima parte
Anche
Che si prolungherà nel tempo
Noi abbiamo tutti quanti svolto un ruolo tutte tutti i comitati del sì
Perché era anche importante in ogni caso replicare con la verità
Alle balle che venivano era corretto non si poteva
Non lasciar passare
Ma
è arrivato il momento Giandomenico diceva
Forse
Dobbiamo essere meno signori
No
Per sfondi una porta aperta con me
Essere meno signore se questo è no ecco stufe invece per ciò che sei più garbato sobrio calmo si si intensificò lo sapete o meno
Però io dico che
Capendo ovviamente capito il senso che noi saremmo molto signori nel raccontare sempre queste verità
Perché quando noi diremo e diciamo
Cose che le persone forse dimenticano i più giovani non sanno che tutti i magistrati
Che si posero contro Enzo Tortora fecero carriera e l'unico che non l'ha fatto e quello che l'ha assolto
Diremo delle verità quindi non perché Remo di in signorilità
Quando noi diremo
Quando noi diremo che dal mille novecentonovantadue ad oggi fa
Sono stati pagati più di un miliardo di euro per ingiusta detenzione
Non contra diremo all'idea di essere signori saremo ancor più signori perché diremo al nostro Paese una verità pacificamente reale e racconteremo che il giudice
Non è stato in grado finora per il sistema di contrastare e di essere antagonista del potere del Pubblico ministero
Dell'accusa non saremmo poco signori anzi
Lo diremo di nuovo in e quando diremo
Perché non l'abbiamo mai fatto volgarmente è ripreso no no e no no no no no no stavo dicendo un'altra cosa
Era il presidente tu
Non abbiamo mai volgarmente attaccato la magistratura nello scandalo Palamara
Mai
Mai
E invece adesso dobbiamo aprire gli anni Roccavivi Atene ecco il testo che è stato ma è secolare hanno e sarebbero lasciati e però eh ho capito però sembra lascia e però presso è però abbiamo preso secolare salirebbe era allora avete capito per avete capito lui pensa che dato che io c'ho tre mesi più di lui sono rimbambito stavo dice sta stavo dicendo questo
Non è che noi dicendo la verità
E cioè
Che era una storia che noi conoscevamo da sempre
E che semmai se loro hanno la preoccupazione
Di essere contaminati dalla politica quella era la contaminazione della politica perché la politica andava a chiedere chi doveva fare il procuratore in questa o in quella città
Perché erano i ruoli più importanti perché il procuratore iscrivere ogni scrive e scrive per quale reato non iscrive determinando anche la vita politica del Paese
Quindi non faremo un'opera di mancanza di signorilità
E dovranno loro
Replicare questo il cambiamento di passo che adesso noi dovremo fare
Perché è arrivato il momento
Dispiegare
Ancora una volta al nostro Paese una cosa semplicissima lo diceva Giandomenico l'ha detto anche Valerio ecco girando in tutti i nostri convegni sapete la cosa che convince di più le persone quando tu mi dici ma tu
Se devi essere giudicato da qualcuno
Preferisci che sia distinto da chi accusa
Tutti ti rispondono di sì
Se tu con delle persone
Dotate di normale intelligenza dici
Non è il caso nel nostro Paese che il giudice si rafforzi chi si dia più importanza le sentenze rispetto alle indagini ti diranno di sì
Se turni chiedi ai cittadini ma tu non pensi
Che la carriera di un giudice debba essere determinata
Non per questioni di carattere elettorale correntizio
Perché dovremmo fare riferimento a quello ma evidentemente ha meriti io credo che le persone diranno di sì quindi il nostro impegno da qui a quando sarà si moltiplicherà
Con la collaborazione credo di tutti gli amici in tutti quanti comitati e anche di quelli che non conosciamo quelle carote Ranaldi del sì e di quelli che verranno Domenico
Mai io
So cosa aggiungere alle parole di saggezza che nascono dalla dalla dall'età ed all'età
Che hanno praticamente concluso tutto
No volevo essere frainteso su questo discorso della siamo signori mi avete capito
Non è che adesso cominciamo a dire morta ci vostri ancora oddio qualche volta può anche succedere ma intende che intendevo di parlare di un fair-play diciamo così
Che che ci che del quale ci sentiamo investiti per senso di responsabilità cioè del dell'esplicazione per quanto possibile comprensibile
Del dato tecnico no perché questo è già e quello che dobbiamo certamente continuare a fare ma sono avete avete compreso qual era qual era la la mia sollecitazione
E interessante quando noi portiamo il tema tecnico le risposte ondivaga che ci vengono dagli interlocutori tecnici con i quali ci misuriamo che che che non sanno che non sanno cosa dire permetti l'esempio più clamoroso è quello della idea di un pubblico ministero che da un lato verrebbe sottoposto l'esecutivo e dall'altro diventa uno squadrone della morte
Incontrollabile non l'ho mai visto nella nella magistratura italiana sorgere una una prima azione così allarmante sul fatto che i pubblici ministeri potessero diventare cattivi perché loro hanno l'idea del Pubblico ministero primo giudice del fatto che esattamente l'eredità del primo del processo inquisitorio la chiamano
Cultura della giurisdizione
Ma la cultura della giurisdizione non è altro che una rappresentazione moderna del concetto
Inquisitorio del problema truffa delle se il Pubblico ministero e il primo giudice del fatto il pubblico ministero il giudice ha un ruolo diciamo così ancillare
Rispetto all'attività del del pubblico c'è ora li vedo tutti preoccupati
Che per esempio Nicola Gratteri possa perdere con la sua terzietà che lo caratterizza
Nelle indagini quel senso di equilibrio
Di distacco di preoccupazione nella raccolta degli elementi a favore dell'indagato che diciamo lo ha caratterizzato e purtroppo rischiamo che egli debba diventare un un un un poliziotto diciamo pensate un po'come come vanno le cose nella vita un abbraccio a tutti voi grazie per la grazie grazie a tutti
Lasciamo
Il palco ai nostri ospiti grazie grazie a tutti
Gli amici past president
Scusate servì risiedete perché proseguiamo i lavori
Ci sono una serie di magistrati Tudor intervenire per il sì solo adulti otto e potranno parlare il pubblico consolidarlo
Si sente sì
Nella sua relazione alla inaugurazione dell'anno giudiziario effettuato un richiamo a volto a far sì che il dibattito sulla riforma questi in una da potenziali strumentalizzazioni politiche
E cessi di essere un terreno di scontro ideologico per diventare un progetto condiviso per poter restituire ai cittadini un sistema efficiente ecco realmente al servizio del bene comune
Accogliamo sul palco la dottoressa Caterina Chiaravalloti presidente dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria
Allora buon giorno a tutti grazie per questo invito un saluto agli organizzatori ai relatori io faccio una premessa sono una in una posizione più che minoritaria
Perché non ho voluto partecipare e schierarmi
Con nessuna parte né del sì né del no in ragione della eccessiva caratterizzazione politica
Che sta assumendo questo dibattito quindi per rispetto verso la funzione che rivesto il ruolo che rivesto ho voluto Mancio tenuto a mantenere questo ruolo di terzietà
Sono comunque interessata alla fondi riflessione
è devo dire ho anche apprezzato molto nella perseguito sia pure diciamo a distanza questo ultimo percorso delle camere penali questo impegno nella difesa e dei diritti e delle garanzie
Questa estraneità dalla questa terzietà rispetto alle posizioni politiche
Quindi condividerò con voi alcune riflessioni che vanno un po'al di là di quelli che sono proprio i temi principali della riforma e che attengono più che altro a delle criticità che il nostro sistema giustizia ha evidenziato sulle quali a mio parere sarà al di là del di ogni esito referendario sarà necessario
Riflettere proprio dal punto di vista di una dal punto di vista normativo perché sicuramente alcune problematiche si sono rivelate in questi anni di applicazione del nuovo codice di procedura penale soprattutto cercherò di essere brevissimo a farò uno rapido excursus di quelle che sono le criticità che a mio parere si sono evidenziate e che ho potuto riscontrare anche diciamo nel corso dell'espletamento dell'attività giurisdizionale
Anche dei nei distretti nei quali ho svolto le funzioni quindi primo problema la qualificazione giuridica del fatto che patrimonio
Diciamo esclusivo del Pubblico ministero che e quindi un
Così mi ore nelle prima del nel attribuire l'antigiuridicità al fatto poi qualificarlo in base stabilire sia o meno rilevanza penale è ricondurlo alla reticolato giuridico predisposto dalla fattispecie incriminatrice
Questo non è un significato di poco conto perché in relazione alla qualificazione giuridica di di un fatto
Scaturiscono delle conseguenze di diritto processuale penale
Tipo la possibilità di richiedere intercettazioni custodie cautelari
Eccetera questo problema era già stato affrontato proprio all'inizio dell'entrata in vigore del nuovo Codice anche in relazione dal punto di vista contrario al potere di cestino azione della notitia criminis da parte del pubblico ministero senza un controllo del giudice delle indagini preliminari quindi la domanda sinteticamente e quella se sia necessario aprire delle cosiddette finestre di giurisdizione sin dall'inizio dall'avvio delle indagini preliminari
Perché questo nostro processo penale i maggiori problemi le maggiori criticità le ha evidenziate proprio nella fase dirle indagini preliminari altro problema che riguarda appunto la i diritti della difesa in questa fase delicata soprattutto quando vengono emessi provvedimenti coercitivi
Perché il materiale probatorio non è sempre adeguatamente selezionato nella fase delle indagini preliminari
Non no non sempre risponde a requisiti di pertinenza e di rilevanza in relazione alla all'oggetto delle contestazioni e non sempre la difesa alla possibilità nei tempi ristrettissimi di avere cognizione di quelli che sono gli elementi perché siamo tutti a conoscenza di faldoni non facilmente conoscibili
E in questo si inserisce anche il problema del rilascio delle copie dei file audio delle intercettazioni
Quindi la compromissione a mio parere dei diritti della difesa soprattutto del contraddittorio su i quali principi sui quali la giurisprudenza delle corti europee stai mettendo sentenze di condanna dello Stato italiano prima fra tutte ricordiamo la sentenza contrada contro Italia
Per me il solito problema delle intercettazioni in cui figurano terzi estranei alla ai procedimenti penali le cui le trascrizioni vengono riportate in provvedimenti giurisdizionali non sono nelle richieste di misura cautelare anche nelle ordinanze e talora nelle nelle sentenze anche di primo grado
E questo comporta ovviamente una lezione notevole
Dei diritti della difesa soprattutto dei diritti del terzo che estraneo al Processo questo accade
Non solo con le intercettazioni ma soprattutto nei maxiprocessi di criminalità organizzata è un problema che rinveniamo anche con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
Non è infrequente che dichiarazioni che magari non sono poi suscettibili realmente di di riscontro o che non hanno dato poi seguito Amour promo di mento dell'azione penale nei confronti di determinate persone che figurano terzo in un determinato procedimento
Ma vengono consacrate in provvedimenti giurisdizionali con un effetto lesivo di non poco conto all'immagine della persona che poi non ha potuto non ha avuto anche occasione di difendersi
All'interno del processo e questo queste problematiche poi si riflettono anche su quelle che sono e i problemi che attengono alle tecniche redazionali dei provvedimenti giurisdizionali la stessa corte di cassazione in sede di annullamento
Con rinvio e senza rinvio di provvedimenti di sentenze di merito di primo e secondo grado e di ordinanze emesse in sede cautelare
Ha rilevato la trasposizione acritica di prove le l'introduzione di elementi assolutamente eccentrici rispetto al tema probandum
E e collo diciamo sentenze con motivazioni eccessive e ridondanti tutto questo è un po'anche una conseguenza di questa enfatizzazione del fenomeno della criminalità organizzata che ha sempre avuto ormai negli ultimi tempi una narrazione
E in termini di spettacolarizzazione di proclama che ha narrato il fenomeno sempre con noi questa caratterizzazione costantemente emergenziale
Forse trascurando producendo semmai un effetto poi alla fine di indifferenza e trascurando la rilevanza
Tutt'altro appunto che che poca del fenomeno criminale moderno che è quello delle che reputo valute delle insediamenti pericolosi delle infiltrazioni pericolose nell'economia locale
Questa enfatizzazione però che poi un po'è stata trasposta anche nei processi che hanno dimensioni per trofica e che riguardano anche altri
Altre tipologie di reato a determinato talora anche un abbassamento degli standard probatori soprattutto nella fase delle indagini preliminari del processo di primo grado
Perché forse si è ritenuto che appunto
La dimensione eccezionale rilevante del fenomeno potesse consentire l'applicazione di regole eccezionali in realtà nonno sussista al di là di quelle che sono previste normativamente in ragione della specificità
Di una certa tipologia di reati l'affievolimento punto delle garanzie della difesa e certo un problema non tipo poco e non di poco conto su questo sì su questo tema poi si inserisce il tema qui si è già fatto cenno su cui c'è sempre una querelle è che quello degli errori giudiziari o meglio parliamo di procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione
Ora qua c'è chi parla di Fisiologia
Di che attiene diciamo questo questo fenomeno questo problema ci atterrebbe secondo alcuni alla fisiologia alla naturale dialettica del progresso
E qua bisogna possessivo una un'interrogazione perché apparterrebbe a una fisiologica naturale del processo perché qualcuno sostiene soprattutto nei territori e lei disse Peretti in cui si trattano processi di criminalità organizzata quindi con dei termini
Di fase elevati accade che quindi i periodi di detenzione sono più lunghi e di conseguenza l'ammontare delle liquidazioni
E diviene più consistente però a mio parere questa è un'affermazione che non può essere totalmente condivisa bisogna comprendere qual è la soglia della fisiologia e della patologia bisogna anche verificare perché si è detto alcuni distretti io appartengo a uno di quei distretti non lo nascondo in cui il numero degli errori giudiziari e l'ammontare delle di quelle azioni è rilevantissimo
Ma occorrerebbe che l'indagine sì anche se stessa al numero dei procedimenti trattati perché in alcuni corti d'appello questi processi rimangono pendenti non vengono definiti
Perché si dà priorità a o diciamo ovviamente a e questo potrebbe anche essere giusto entro certi limiti ai procedimenti con no detenuti
Però questo determina l'impossibilità di confutare realmente sia l'ammontare delle liquidazioni che il numero dei procedimenti perché non figurerebbero ancora Frey definiti
Il discorso che i procedimenti per errori per ingiusta detenzione
Non siano diciamo in Italia così numerosi rispetto ad altri Paesi ora anche questo è un dato un po'diciamo su qui occorrerebbe riflettere
Perché non è agevole io per quel poco che ho appresso
Nel corso della mia esperienza internazionale come consigliere giuridico del ministro degli affari esteri per crimine organizzato terrorismo traffico di stupefacenti
Ho potuto riscontrare che in realtà i parametri di valutazione e sono Diversi non vi è un'identità anche in ragione appunto di di diversi anche sistemi di computo delle indennità cioè non vi è una totale identificazione tra l'era un pool convitti Shannon lei mi scarica giusto Justice iron cashes che sarebbero in realtà le cause male impostate nei sistemi accusatori dagli avvocati l'ex Sonera e ci sono perché ogni Paese appunto a definizioni standard indennizzo procedure diverse
Gli studi economici dimostrano tuttavia che gli elementi De Lullo sullo certezza del diritto indipendenza giudiziaria assenza di arbitrarietà sono dei derrate deciderà per positivi per il cosiddetto fattore è diari forense diretti investimenti è perché è è evidente che un sistema giudiziario caratterizzato da processi interminabili come errori giudiziari genera un clima di insicurezza
Anche per gli effetti potenzialmente devastanti che crea dal punto di vista reputazionale ed economico e quindi scoraggia l'impresa l'investitore
Per quanto attiene e poi sempre diciamo nel fare questo rapido excursus sulle problematiche sono Omnis so molto molto dispiaciuto
Sono od ho concluso sottolineo soltanto la necessità anche di soffermarsi sull'effettività della garanzia di garantire con certezza il diritto ad all'oblio
E qui approvò un tema però diciamo un po'ampio e quindi non mi soffermo
Concludo ringrazio auspico ovviamente che questo dibattito possa continuare a svolgersi nel rispetto della dialettica democratica e di dico per ultimo nonno cadiamo però nella suggestione populista di come dire aderire a delle posizioni di aggressione mediatica nei confronti dei magistrati
Che mettono un provvedimento di scarcerazione o di assoluzione magari applicando con correttezza il principio di proporzionalità e di adeguatezza richiesto alle misure cautelari e ringrazio ancora e buon proseguimento
La
Grazie alla platea apprezzato moltissimo il suo intervento specie per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari e e l'ultimo invito a un dibattito equilibrato
Grazie
Il dottor Valerio De Gioia della corte il giudice della Corte d'appello di Roma oggi non potrà essere qui per ragioni personali però vi voglio ricordare che cosa c'ha detto al nostro congresso di Catania io non vedo elementi molto di mortificazione della funzione del magistrato vedo invece un vantaggio per una credibilità che il giudice ma anche il pubblico ministero deve continuare ad a vere
Ma soprattutto
C'ha detto io non leggo la riforma come magistrato perché facile giudicarla come magistrato la guardo come tra parentesi spero mai futuro imputato
Ha affermato separare le carriere mantenendo le stesse garanzie di autonomia per il Pubblico ministero non assoggetta al potere esecutivo nello indebolisce
Ma chiarisce i ruoli a rafforzare equilibrio tra accusa e difesa rendendo più credibile gli impacci anzianità della giurisdizione senza violare alcun principio costituzionale
Accogliamo sul PACS sul palco la dottoressa Annalisa imparato sostituto procuratore
Santa Maria Capua Vetere
Buongiorno a tutti saluto le camere penali qui riunite e sono onorata di questa possibilità
Oggi indubbiamente ci sono ci troviamo di un momento storico lasciatemelo dire
Storico per sia il sistema giustizia che tutto il sistema Paese
Oramai è chiaro che la società e cambiata il diritto si evolve e anche gli ordinamenti e le istituzioni si devono adeguare e questo lasciatemelo dire vale anche per noi magistrati
La magistratura è chiamata a fare i conti con se stessa e da magistrato il Pubblico ministero tengo a dirvi che nulla è complicato se lo si attraversa ecco oggi lo attraverseremo insieme questo discorso
Questa riforma non è una riforma punitiva non è una riforma che va contro la magistratura e lo dico da magistrato è una riforma per i cittadini
Quindi noi dovremmo scendere dal piedistallo e rimettere al centro i cittadini e fatemelo dire restituire dignità all'Avvocatura che molto spesso non è messa in condizioni di esercitare il diritto di difesa
E lo dico a voi per ricordarlo a mente nella funzione che mi precede e necessaria una specializzazione reale dei magistrati perché troppi errori sono stati fatti negli anni troppi arresti
Di persone Soggetti innocenti troppe società sequestrati dissequestrate ma al contempo fallite troppe persone che hanno distrutto la dignità la vita la famiglia i figli
Davanti alla seppur piccolissima possibilità di apportare un sistema migliorativo ecco non possiamo più avere la presunzione di accettare una levata di scudi da coloro i quali sono stati e sono il marcio della magistratura le correnti
Via
Come può agire senza vincolo di mandato per esercitare la giustizia in un dato territorio colui o colei il quale frutto di un gradimento che incarnò l'espressione politica pura
Non possiamo più accettare che i capi degli uffici requirenti e giudicanti siano il frutto di una mediazione politica delle correnti che gli stessi non siano scelti sulla base del merito ma che siano stati scelti semplicemente per avere la tessera giusta di partito
E il percorso di autocritica che ora sono qui a fare davanti a voi e insieme a voi attraversa anche le esperienze di colleghi
Quanti di voi hanno ascoltato in un programma televisivo ultimamente una collega Pubblico ministero
Che ha spiegato espressamente di essere stati indirizzata dal proprio capo dell'ufficio verso quell'attività investigativa
Nei confronti di una determinata area politica tralasciando completamente l'area politica avversa nonostante vi fosse un quadro indiziario e probatorio forte
Ecco sentissi dire questo da pubblico ministero che cerca di esercitare la propria funzione in maniera libera e sicuramente devastante
Ebbene io mi chiedo e chiedo a voi in virtù dell'attuale funzionamento delle nomine e legittimo che un soggetto qualunque lavorò svolga nella propria vita possa avere il dubbio di sentirsi giudicato da una persona non parziale
Diedi sentita di non imparziale di sentirsi giudicato da un soggetto che è espressione di un'ideologia politica sul territorio ecco quel dubbio del cittadino oggi è legittimo e la credibilità la dobbiamo restituire proprio alla magistratura
Per il cittadino e lo dico a voi che spesso siete chiamati ad esercitare un ruolo difficilissimo che anche quello di mediazione tra il magistrato e il cittadino spesso
Per evitare anche il minimo dubbio di perdere tutto non si vuole accettare ovviamente il sorteggio è chiaro che l'essere umano quando detiene un potere difficilmente è disposto a rinunciare a rinunciarvi
Per questo è naturale che oggi chi decide del proprio destino e di quello degli altri soprattutto dei concorrenti diretti non voglia accedere e agiti le costituzioni gridi al golpe come stanno facendo i miei colleghi
Tutti i sostenitori del no ripetono due punti il primo i costi che il doppio CSM l'Alta Corte faranno gli evita militare i nostri costi
Attenzione voglio dire una cosa
A questo punto preferisco che si triplica fino i costi
Del bilancio dello Stato se possiamo correre quanto meno il rischio di avere più processi giusti
E soprattutto meno innocenti ingiustamente detenuti perché
Il costo della mala giustizia è un posto che non grava solo su di lui grava anche soprattutto su di noi sulle nostre coscienze perché attenzione anche i magistrati mi hanno una e questo messaggio che voglio trasmettere a voi
Non siamo degli alieni anche noi abbiamo una coscienza
Secondo passaggio forse quello che sta più a cuore a tutti il magistrato finirà
Sotto la scure della politica questa frase spot e terrorizzante soprattutto perché ho cercato all'interno del testo della del dal del testo costituzionale l'ho cercato ma non l'ho mai trovata e quali voglio dire una cosa
E questo ci tengo lavori sembra che sia un rischio così intollerabile
Quello di partecipare con incarichi lautamente ricompensati a ruoli politici tecnici all'interno dei Mystery e all'interno del governo quindi è chiaro che non vogliamo finire ucciso otto ovviamente non è scritto da nessuna parte quindi questo non accadrà
Però attenzione corriamo anche il rischio di finirci all'interno e io in questo credo forme fortemente e tengo a passare a voi questo messaggio
Altro tema che tengo a voi
Con voi ad affrontare
Un annetto e mezzo fa ho scritto un articolo giornalistico perché mi diletto anche a esprimere il mio pensiero da cittadino libero quale credo di essere rispetto ad alcune chat di esponenti di correnti della magistratura
All'interno delle quali si discuteva sulla questione che il Presidente del Consiglio non stesse agendo per finalità politiche ma perché lo stesse agendo per finalità personali ma stesse agendo per finalità meramente politica cosa per cui ovviamente è stata eletta
Quindi espresso il pensiero secondo cui all'interno di una sciatta di corrente minimamente si può prendere una posizione del genere
E chiaro che quell'articolo è stata la mia condanna perché sono stata isolata e sono stata ovviamente messa all'indice
Ne sono se conseguiti effetti pregiudizievoli incarichi che non mi incarichi tecnici che non mi sono stati autorizzati dal CSM quindi vogliamo ancora dire che non esiste un potere che va oltre la grammatica istituzionale io non credo
Potete capire benissimo di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di un organo
Costituzionalmente previsto che vuole impedire attraverso un ostruzionismo politico e non tecnico ad un altro organo costituzionalmente previsto il Parlamento di fare il suo dovere cioè di legiferare
E attenzione stiamo parlando di una riforma che ha attraversato l'alveo parlamentare
E che è diretta alla fine ultimo che è la volontà del cittadino perché stiamo parlando di un referendum
Quindi a questo punto mi accingo alle mie conclusioni e vi dico che auspico che i futuri capi degli uffici direttivi semidirettivi i futuri capi dei tribunali
Siano selezionati unicamente per le loro caratteristiche professionali e non per quanto tempo abbiano dedicato alle riunioni di partito all'interno delle associazioni territoriali
Che dovesse andare io all'Alta Corte preferirei di gran lunga il giudicare un collega Pubblico ministero piuttosto che un collega Giudice e sono una persona che assicuro dalle normalissime capacità intellettiva
Altro punto se dovessi essere io indagata in un procedimento penale e per motivi meglio non meglio noti il mio legale fosse messo in condizioni di non esercitare degnamente il suo diritto di difesa
Possa io essere libera di essere giudicata anche sul profilo disciplinare da un organo terzo ed imparziale la cui futura sopravvivenza
Non dipenderà dal voto di colui o colei la quale sarà Poggetto della mia censura e ultimo mi auguro che con il sorteggio termina alle campagne elettorali all'interno delle aule di tribunali
Dove spesso in un'aula si discute
Di processi delicati e dall'altra cioè la propaganda elettorale
Mi auguro che i magistrati ordinari in tirocinio possano smettere di essere affiancati solamente a magistrati che hanno ruoli nelle associazioni e che possano formare il loro libero convincimento almeno nella fase iniziale della loro carriera
I padri costituenti avevano realizzato un prodotto che era perfetto per l'epoca perfetto per la caratura morale di quegli uomini e quelle donne oggi la società è cambiata gli uomini sono cambiati tanti errori sono stati commessi per cui ora di rinnovare di innovare il sistema e non lasciare nessuna sacca di minore controllabilità
Perché ciò che sfugge al controllo col tempo diventa meno credibile
Quindi votate facciamo votare sì al prossimo referendum per la giustizia per avere una giustizia più giusta e rimettere così finalmente la band alla nostra Dea benda che le correnti hanno artatamente poco
Grazie
Ringraziamo
La platea manifesta apprezzamento la stima
Il coraggio e la forza di questo intervento
Accogliamo adesso il dottor Antonio Saracco giudice di Corte di Cassazione che in un articolo sul riformista ha scritto
Io leggo un articolo centoundici della Costituzione che mi dice che è un processo giusto sei celebrato davanti a un giudice terzo equidistante da accusa e difesa
A me pare che questa equidistanza non vi sia se il giudice il pubblico ministero sono colleghi legati nella comune appartenenza al medesimo organismo una valutazione senza pregiudizi porta a dire che il principio di terzietà ne esce rafforzato
Grazie
Concerto a tutti
Devo ringraziare non delle camere penali che mi ha dato il privilegio di partecipare di intervenire a questo convegno qui opera ho assistito in questi due giorni devo dire di altissimo livello
Ed è veramente un piacere essere è stato qui con voi sentire e ne sono uscito arricchito vi dico subito che non aggiungerò
Un ulteriore relazione alla contenuti della riforma perché sono stati i contenuti ostativi veramente sviscerati ed e Viscera ti dai dagli illustri relatori che mi hanno preceduto nella nelle sessioni di lavoro
Oggi voglio piuttosto darvi una testimonianza sulla mia esperienza sul mio percorso che mi ha condotto qui perché ho ritenuto che oggi fosse importante essere qui
E devo dire ancora una volta dopo briga scortato per due giorni sono ancora più convinto della che la scelta fosse quella giusta
Il tutto nasce in realtà da né evidenza che definire scientifica
Che o meno per noi operatori del diritto dovrebbe essere scientifica è quella che ha appena letto per RAI introduzione cioè il principio della separazione delle carriere in realtà è il naturale sviluppo del terrore completamento di un principio che già fermato la nostra Costituzione
Così è che un processo ingiusto
Se si celebra davanti a un giudice terzo gli editori sale Ceccanti e ci ha aggiunto che in realtà è il nome e il completamento l'attuazione dopo ottant'anni della settima disposizione transitoria e finale
Ora in questa prospettiva Milano la situazione delle carriere a una volta una valenza oggettiva
Innegabile che si impone su ogni pregiudizio che va al di sopra e al di fuori di ogni pregiudizio pregiudizialità ogni ideologia proprio in questa trasversalità che il tema di questo convegno di oggi
Infatti la separazione delle carriere necessaria
Per a dare armonia a quel modello del giusto processo che ha scelto la nostra Costituzione
Serve a rimuovere un'anomalia che abbiamo il nostro ordinamento giuridico nostro ordinamento giuridico che prevede un processo
Accusatorio ma che lo stesso tempo tiene a distanza variabile le due parti della rispetto al giudice
è utile anche alla ballad allineare d'Italia alle democrazia
Più moderne un'Europa sempre professor Ceccanti ieri ci ha parlato della Costituzione portoghese che prevede due CSM
Ma il punto centrale che poi emerso in tutte queste discussione e che in realtà questa principe lo sapeva separazione delle carriere
E indispensabile per consolidare lo Stato di diritto e per dare per rendere meno vulnerabili le garanzie di libertà del cittadino
Non bisogna infatti dimenticare come ha ricordato poc'anzi la mia collega che il destinatario della riforma del destinatario fine della riforma non è il giudice non è il Pubblico ministero
Non è l'amministratore della giustizia Hillary destinatario finale la riforma e il popolo italiano nel cui nome noi amministriamo giustizia nel per dire no intendo tutti i
Ora
Di fronte a questa ovvietà
Che ci pone ci fa capire che cubi parametro di riferimento per capire se una riforma sia giusta o sia sbagliata e quella di guardavano storto estivo prospettiva appunto del beneficio che nevicava il popolo sovrano
Mi hanno colpito e mi hanno scosso le affermazioni che tutti noi abbiamo letto visto sentito
Affermazioni che prescindono dal dato normativo
Affermazioni che ignorano il dato normativo
Affermazioni che talora sono dette per superficialità
Forse per pregiudizio
Temo per intero spesso per calcolo ora affermazioni di questo tipo
Non producono un danno secondario marginale
Perché come ha urlato Spigarelli ha fatto bene a urlarlo
In realtà affermazioni queste genere colpiscono il cuore stesso della democrazia perché inseriscono al cittadino di fare una scelta consapevole e la consapevolezza il cardine spesso della democrazia
Ora e proprio per questa considerazione
Che io ho
Ho abbandonato diciamo la scomoda posizione del
Abbiam poltrona gli osservatori silenzioso come sono sempre stato
Che penso che il dibattito pubblico quando si allontana dal dato normativo
Quando sostituisce l'allarme all'analisi quando evoca conseguenze che non hanno nessun aggancio al dato normativo
Allora non è soltanto non viene alterato soltanto il confronto delle idee ma ciò che viene colpito veramente al cuore
E il concetto stesso di democratico Croazia perché si impedisce al cittadino di fare una scelta libera e consapevole punto perché la consapevolezza e la base della democrazia
E non è proprio questa considerazione che per ci mi sembra ovvia ed elementare
Mi ha spinto a intervenire nel dibattito pubblico
Ad abbandonare appunto il posto la comoda poltrona dell'osservatore silenzioso
A prendere posizione e ad espormi perché ovviamente noi giudici in San Vito almeno io non sono abituato ad espormi
Perché
Questo l'ho fatto non per orientare non per convincere qualcuno ne perché per sostituirmi a qualcuno perché questo non è il mio mestiere
L'ho fatto perché ho sentito un preciso dovere morale
Di contribuire per quanto è nelle mie possibilità a ristabilire un corretto rapporto fra verità che Scelta democratica
Perché quando
Perché
Nel
Scusate il marchio nel fare
Guardate
Quella della è molto l'ha detto bene il viceministro per la verità
E l'ha detto in maniera accorata e commovente per questo c'era mia partecipazioni profonda il presidente Petrelli vuote questo non è il tempo per stare in silenzio
Questo è il tempo in cui ognuno di noi si deve assumere il compito e la responsabilità
Di proteggere s'era detto qualcuno il cittadino da facili allarmismi da rappresentazioni distorte
Da ingannevoli conseguenze che non hanno riscontro al dato normativo perché questo è necessario per consentire al popolo sovrano di fare una scelta veramente consapevole e perciò solo libera e democratica e questa la ragione per cui oggi sono qui grazie
Grazie dottor Sala conti aver abbandonato la sua comoda poltrona di osservatore silenzioso per informare il cittadino e ricordare che tra l'accusa e la difesa rispetto al giudice c'è una distanza variabile
Ha affermato i miei colleghi del no sanno leggere e dunque lei cono come me come voi come chiunque altro l'articolo centoquattro della Costituzione riformato
Non hanno timore di perdere l'indipendenza che è garantita costituzionalmente hanno paura di perdere lo scudo della irresponsabilità
è il dottor Gennaro padrone Sostituto procuratore a Pescara
Saluto tutti sono veramente onorato di essere qui davanti a voi devo dire che chiamiamo per Kimi ha presentato mi ha tolto una parte dell'intervento e quello che avrei voluto dire si impara a leggere alla scuola elementare quindi come me come tutti voi anche i colleghi del nove hanno letto della magistratura costituisce anche dopo la riforma un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere essendo un pubblico ministero in adesione a questo ruolo di parte posso dire che non voglio essere neutrale sono apertamente schierato per il sì alla riforma che è un banale atto di frutta giuridica
E poi essendo un pubblico ministero vorrei spostare il Focus il mio discorso sulle conseguenze che la riforma avrà per la mia categoria
Io voto sì
Per mantenere proprio il valore che i sostenitori del no pongono a base
E la campagna referendaria e cioè il valore della cultura quello il valore che loro definiscono cultura della giurisdizione
Che cosa sostengono
Inno che
La separazione farà perdere al Pubblico Ministero la cultura della giurisdizione cioè loro immaginano che avendo giudici e pubblici ministeri un unico percorso professionale il Pubblico ministero acquisterà un po'la mentalità del giudice
E questo sarà una garanzia per l'imputato perché il pubblico ministero di terra di processare imputati innocenti
Ora in questa concezione paternalistica del Pubblico ministero mi viene da dire non c'è più bisogno del giudice come nel più classico rito inquisitorio fa tutto il pubblico ministero è l'imputato e Conte quei voglio dirvi nella realtà che cosa accade invero ma a parte la considerazione che il pericolo che sia il giudice ad acquisire un po'la mentalità del Pubblico ministero
E più concreto del beneficio posto invocare supponiamo anche che il Pubblico ministero abbia la mentalità del giudice se il giudice comincia a pensare come di assicuro accade nella mia categoria
Che il Pubblico ministero nella valutazione della prova a un po'la sua mentalità il giudice sarà psicologicamente portato a pensare
Che il le argomentazioni del Pubblico ministero abbiano più valore di quelle del difensore e questo è pericolosissimo della giurisdizione penale perché nella visione del giudice e lo dico da pubblico ministero
Le argomentazioni è il convincimento del pubblico ministero e quelli del difensore devono essere posti sempre sino alla fine sullo stesso piano
Ma
Io mi chiedo ma è vero poiché in questo sistema
Questo sistema stimoli la cultura della giurisdizione del Pubblico ministero guardate un pubblico ministero che ha sciolto la sua riserva mentale e quindi ha ottenuto il rinvio a giudizio dell'imputato magari lo ha fatto arrestare magari gli ha fatto sequestrare
Dei beni
Entra in aula con tutto nel cuore meno che con la volontà di chiedere scusa all'imputato di ammettere di aver preso una cantonata è un
Una parte del processo che ha un proprio convincimento e vi dico di più un interesse psicologico a portare la sua tesi sino in fondo perché nessuno inala vuole perdere la faccia di fronte a una soluzione clamorose
E allora noi che cosa dovremmo chiedere al Pubblico ministero e poi verrò anche alla riforma
Quella che io definiscono un più la cultura della giurisdizione ma la cultura della lealtà processuale cioè che le sue iniziative siano meditate
Che siano aderenti al materiale probatorio realmente raccolte non superficiali non fondate su teoremi
Ora in questo sistema in cui il Pubblico ministero qualunque cosa faccia salvo casi clamorosi non risponde mai delle conseguenze delle sue azioni come volete che sia professionale
è un sistema che non stimola la lealtà processuale del Pubblico ministero perché il pubblico ministero che ha assunto un'iniziativa avventata quando vai in Aurora tuttora fare meno che cambiare idea proprio perché non rischio assolutamente nulla
Allora
Perché la mia categoria si oppone così fortemente alla riforma e in particolare parlo di quelli che appartengono al ruolo del pubblico ministero ma forse non soltanto
Perché confondono la indipendenza con le immunità dagli errori professionali inescusabile
Questa è la verità e io invece dico
Scusatemi che
L'indipendenza che è un valore
Deve proteggere la decisione del magistrato nel momento in cui la assume in quel momento il magistrato deve essere scevro da condizionamenti Esterni
Ma proprio per questo una volta che ha assunto la decisione che quindi questa decisione assolutamente sua delle conseguenze che questa decisione provoca del mondo essendo egli deve rispondere perché soltanto un magistrato che è chiamato a rispondere sarà indotto ad essere professionale e la protezione e io mi rendo conto che la irresponsabilità protegge tutti
Protegge eccellenti e mediocri potrei protegge persone che approfondiscono e superficiali ma la il magistrato una volta che ha scelto deve essere protetto solo dalla sua professionalità dalla profonda la medita la dall'aver agito in modo meditato della vere una chiara previsione delle conseguenze delle sue azioni delle sue scelte processuali
E aggiungo che soltanto un magistrato responsabile e anche un magistrato professionale
E solo un magistrato professionale può reclamare l'indipendenza perché la indipendenza non deve servire a rendere a me la vita comoda come me la rende adesso la dipendenza una gara da nessuna garanzia per la comunità e deve essere necessariamente associata la professionalità e allora alla separazione delle carriere a questo vantaggio che ponendo finalmente un focus sulla specificità della professione del Pubblico ministero sarà un primo passo per porre il tema della
Controllo sui risultati dell'azione del Pubblico ministero del capo dell'ufficio
E dei suoi sostituti procuratori e il vero timore della mia categoria
E che una vittoria referendaria del si con largo consenso popolare possa finalmente porre la base perché si affronti il tema della responsabilità dei magistrati perché non è possibile che noi non rispondiamo
Mai qualunque cosa faccia
Concludo dicendo qualcosa di cui probabilmente potrò pentire mi però dovesse vincere il no spero di poter contare sui migliori penalisti italiani perché qualcosa dovrà succedere
E che io
Voto sì perché sono convinto che nessun mafioso nessun corrotto voglio un pubblico ministero realmente professionale grazie
Grazie mi spiace per aver rispolverato
Uno dei contenuti ma articolato tanti altri molto più interessante
Il dottor Giuseppe Cioffi giudice del tribunale di Napoli nord ha scritto in un articolo sull'identità
Si tratta di una revisione costituzionale che aggiorna l'impianto originario lo adegua i sistemi delle democrazie più evolute e risponde all'esigenza dei cittadini di una chiara distinzione tra funzione giudicante e requirente superando una visione della magistratura e del processo penale ancora legata a un modello inquisitorio risalente al mille novecentotrenta e a una congettura concezione della magistratura come autorità
Buongiorno soprattutto grazie
Per questa occasione
Soprattutto ancora grazie al fatto che avete intestato la questa la colazione
Che questa anno giudiziario
Un poco anche a me
Perché c'è scritto un percorso lungo quarant'anni sono ancora qualche mese che vengo a compiere i quarant'anni di servizio dentro l'istituzione giudiziaria
Piacere ricordarlo così come accodandomi dalle parole del collega parole che prima si è congedato con la preoccupazione di avere un un ottimo legale mi impegno a dire che se nel caso malauguratamente la riforma non vada in porto io non vado in pensione ancora
Che cosa mi sono impegnato a fare ultimamente oltre alla io se Trotter perché praticamente vengo chiamato in virtù di un'esperienza di diciamo non protesto di opposizione ma di chiarezza all'interno istituzioni associativa
E quindi reclamato un po'dappertutto e anche adesso non faccio pubblicità a me stesso da quelli del no
E perché
Mi sono sentito il compito forse anche improprio di dare comunicazione
Netta vivace chiara pulita emendata da menzogne ai cittadini perché le cose tecniche sappiamo dire tutte è una delle ragioni per cui io sono qua
Non è quella di essere di fare il magistrato londinese non è quella di aver fatto l'esperienza associativa
Da cui ne sono uscito letteralmente non malgrado endo tutto quello che avveniva ben trent'anni fa ma perché tutta la vicenda della questione separazione carriere e quant'altro studiata
L'ho pubblicato un articolo sulla rivista L'Indice Penale
Autorevolissima e prestigiosissima rivista dei processo al penalisti italiani
Dove praticamente affronto il tema dell'articolo centosette comma quattro
Dimenticato desueto e concludendo perché l'ho visto a leggere o a rivedere le sessanta pagine dello studio che bisognava questo cinque anni fa scrivilo dare corso a quella che era il divorzio delle funzioni
è che non è più la separazione perché quello è lo slogan chiusi sei
No no per poter arrivare a dire
Una ulteriore cosa impropria che insomma affidata a chi ha il compito proprio di essere nella verità sono a alquanto o molto
Che cosa è accaduto che ci sono affastellate in questo lieto
Una serie di
Informazioni improprie
Slogan
Tantissime cose che non vengono chiarite o vengono lasciate nell'oscurità
E se mi consentite io che ero un telefonino che non collegato ai giornalisti
Vi devo
Che viale un attimo non solo un attimo di quello che scrivevo trent'anni fa in un articolo che si intitola
Il cittadino che torna al centro sistema giustizia
Apro il telefonino
Non sono particolarmente Rizzo fa queste cose in pubblico e neppure in televisione
Per dirvi leggervi solamente questo
Che nel lontano due mila e uno
Che ai miei guarda caso ma non faccio notazione politica che solamente storia
C'era una maggioranza che esprimeva un Governo di questa tipologia di quelle di cui oggi insomma ha varato la riforma guarda caso
E allora
Così come avevo già implorato tempo fa soprattutto al tempo di Mani pulite che la magistratura conservasse o perlomeno
Accedesse a un self restraint giudiziario io mi sono accodato a questo messaggio più avevo lanciato quando era un correntista
Prossimo andare al Consiglio superiore della magistratura secondo ore regole dell'avvicendamento le ho vissute 'ste cose dedico e dicevo allora le levate di scudi della magistratura
Le sollevazioni verso provvedimenti governativo iniziative politiche della maggioranza gli allarmi verso presunti attentati alla democrazia sono verosimilmente ancora fuori dalle logiche di rispetto degli interessi dei cittadini in quanto ispirate
Avversioni formalistica di alloggi
Vanno sostanzialmente della direzione opposta a quella ospitata di un dialogo costruttivo sui temi urgenti dei veri problemi la giustizia però altri anni altri periodi altre tematiche tematiche in cui si discuteva dell'andamento
Ma l'andamento del sistema giudiziario
Quindi Siviglia ospitava questo dialogo
E poi senza sarete conto dei danni che poi si prova il sistema di rapporti sociali il mondo produttivo del Paese concorrente a quella condizione di stagnazione eccetera eccetera alla magistratura concludevo in questo scritto ami anni fa
Va chiesto di un assurgere a ruoli impropri e non rispettosi della divisione dei poteri e degli equilibri ostili situazionale ma farsi carico responsabilmente le reali problematiche o esperienze possiede concorrere con gli altri poteri dello Stato alla soluzione di problemi alla giustizia quelli offrì con la società
Il mondo economico e da troppi anni
Attendono di essere risolti
Allora
Oggi siamo in quello che è
Arco dando una frase il ormai
In tempi di menzogna universale
Lavori la verità rivoluzione
Probabilmente oggi tutti quelli della della
Proposizione sono chiamati a fare la rivoluzione della verità o ribaltamento delle menzogne senza impegnarsi in qualcosa che sia oltremodo che fatica ad Orio come diceva il ragazzo e l'altro perché basta un attimo riflettere e mi piace ripetere una frase che ho sentito un convegno interessantissimo convegno a Catanzaro dalla viceministro Cisco
Non si attacca la Costituzione
Ci si attacca alla costituzione
E questo è l'essenza di tutto ma anche credo che sia la ragione di tanta ostilità
Perché se qualcuno mi viene a dire che vuole opporsi a questa
Soluzione di revisione costituzionale in virtù del fatto che non gli piace questa maggioranza non gli piace questa forma formazione politica che la fa è tutto legittimo
Ma
Non è legittimo sequestro proviene
Dai magistrati
Non è proprio di fare
Di una magistratura ben anche se associata commenti o in gli interventi a gamba tesa nell'ambito della politica
Allora ripeto l'impegno e anche lo sforzo mio che è anche un appello quello di certamente un servizio di informazione che superi l'argomentare giuridico tecnico
E si propone un'offerta seria documentata cittadini non influenzato da intendo di convincere con diffusioni slogan manifestazioni retropensiero o sospetto di Scoppito brutta parola ma viene detta la ripeto
L'appello a provarci a impegnarci su questo
Scivolò sul momento e terribile
Situazione quasi quasi mi verrebbe di dire
Diciamo tutti un grande noto alla menzogna un grande no alla barbarie in cui si è calata la discussione
E allora
Proponiamo alla
Alla gente la nostra professionalità documentata diamo un contributo di informazione
E diciamo che le cose stanno esattamente in modo diverso e in modo molto più semplice io non Nintendo ripetere proporre tematiche straripa ed utile riciclate mi soffermo a rimarcare una banale cosa
Che non so come sia sfuggita anche voglio dire molto spesso non l'ho sentita o perché io lo so più approfondito come si fa a non accorgersene
E qua il dato tecnico ma vivo ben trasformare non dico in uno slogan di una diciamo affermazione propositiva che per la prima volta dal mille novecentoquarantotto
Cioè dall'entrata in vigore della bella carta costituzionale che abbiamo si costituzionalizza la componente requirente della magistratura
E io mi verrebbe da dire
Non sono un presentatore signori signori entra il PM in Costituzione
Ed era proprio il caso intervenire certo con un po'colpevole ritardo perché voi parlate di quarant'anni io dico grazie per la diciamo ricordarmi della mia carriera
Ma io dico che chi la cosa poteva essere fatta sin dall'istituzione del primo CSM del cinquantanove laddove l mutazioni politiche sociali e del contesto anche partitico sì sì sì si potevano dare nuovo assetto
Perché
Ci sono spese migliaia e migliaia di pagine nell'ambito dei lavori preliminari assemblea costituente per come definire la magistratura se si dà una lettura sistematica di tutte le norme che riguardano questa istituzione nella Corpo delle del delle norme
Dentro la carta costituzionale non può sfuggire a chi mastica diritto e chi ha un osservatore delle cose giuridiche che ci sono
Il c'è il trionfo del compromesso diciamolo così e che oggi invece potrebbe essere la giornata che
No oggi quella in cui cittadina dall'approvazione la riforma della chiarezza
Che era ora di mettere in costituzione la torcia o fuori abbiamo con quasi conclusosi poco allora vado un attimo alla alla ventesimo delle pagine volevo dirlo al mondo e questo
Allora noi abbiamo anche l'occasione di vedere un passaggio dalla magistratura autorità
Alla magistratura orizzontale democratica liberale
Proprio quell'area progressista faceva parte area progressista che sta mostrando un volto di conservazione
Ha rinnegato la visione costituenti mentre quella liberale non ha saputo farsi strada dando attuazione all'impostazione in tal senso soprattutto superando ordinamenti giudiziari
Chiaramente desueti grandi Togliatti che voleva pure giudice del tipo ed ecco una serie di contingenze
Storiche politiche
Per superare quella cosa odiosa
E qua mi assumo la responsabilità di dire odiosa di una magistratura etica
Quella stessa che in applicazione peggiore nel sistema di potere inopinatamente adottato in odio a difesa corporativa di interessi di categoria oggi alza barricate la revisione costituzionale e ignora sapendo di chiudere gli occhi che la più grande novità concreta e il pm di costituzione per la prima volta come ha detto come organi Cosworth odiato Governo con le connotazioni tipiche
Della magistratura costituzionale ovvero sia l'autonomia e l'indipendenza in una dimensione costituzionale separata
E ci sono commenti distratti ci sono gli strali le critiche presagendo apocalittici scenari Chicco ambiva di dare un attimo un contributo diciamo di cultura elevata
Per me
Che interpretando il futuro già condannato in base a ideologiche previsioni
Che precedono i fatti li rendono superflui definendo era giunta provvisoria per cui se tutto va bene la previsione si conferma se invece la previsione smentita la realtà e temporanea illusione che non tocca le tesi precostituite in base a quelle che sono le gli studi le le leve grandi tesi la filosofa tedesca americana Hannah Arendt
Criticando il totalitarismo perché noi come ha brillantemente esposto
Annalisa la collega imparato abbiamo vissuto e viviamo probabilmente e una lunga stagione di totalitarismo correntizio
In cui sono mortificate le professionalità in cui oggi in virtù di questa regolare di certi mantra vengono mortifichi mortificate che annullate
Le verità
Questo nessuna discussione anzi
Blocco di ogni discussione sul testo delle norme non va per le Radeon pale va bene a perdere tempo con dettagli di poco conto assolutamente no mente per giuristi e cultori del diritto dovrebbe essere essenziale e imprescindibile
Non solo il confronto ma l'orrore al vero
E il testo della riforma dice una cosa che questo giudice o la parte da gigante
Diciamo retrocede da secondo diventa terzo e finalmente si concretizza quella necessaria precondizione della imparzialità
Allora torniamo al nostro impegno torniamo al mio appello torniamo a quello che vorrei dirle quello che mi impegno a fare che c'è rivolgermi ai cittadini
Dicendo sostenendo con chiarezza che la riforma e linee a trazione completamento di giungiamo di ricadono
Articolo centoundici anche quello come tante norme della Costituzione un po'lasciato da parte
Che prova a bonificare le paludi in cui la magistratura e finita impantanata dando un colpo non so se definitivo quanto ben assestato meno alla degenerazione sistema associativo gestito le correnti
Che ha reso la situazione giudiziaria una sana perdonate
E lo affermo con rispetto massimo e l'avesse rituale che si impose dei tantissimi colleghi più cultura dedizione scrupolo operosità profonde con impegno offrendo uno spettacolo piacevole oggi di fare opposizione politica in toga ma non per la toga
Grazie dottor Ciaffi capiamo davvero concludere
Voglio concludere
Oggi grazie facendo un appello a tutti a impegnarci onorare la verità
E ai dare un contributo ai cittadini affinché vadano a votare coscienti consapevoli informati
E anche ben ben instradate al di là di ogni altra questione
Vorrei dire solo chiudo questi quattro righe Ford va prima ed avevo la magistratura liberata nuova stagione di magistratura illuminata forse illuminista come il pensiero di Filangieri progredita e liberale ma non etica
Per riottenere ciò va detto sempre alla gente a cui bisogna rivolgersi che questa è la vera autentica direzioni la legge revisione che sono chiamati ad approvare
Grazie
Grazie per il suo accorato appello alla verità
Vi prego di rimanere seduti perché adesso entra sul palco il l'onorevole Enrico Costa all'onorevole Raffaella Paita col nostro presidente Francesco Petrelli
Quanti microfoni
Non so quanti microfoni abbiamo ma insomma ce le divideremo
Equamente ne abbiamo uno
Faccio una
Bene i nostri ospiti mi pare che non debbano essere presentati Enrico Costa che legato ad un'antica amicizia con l'Unione delle camere penali e Raffaella Pajetta senatore della Repubblica
Allora
Io vorrei affrontare con voi
Una questione
Politica politica nel senso di quelle che sono le responsabilità di fronte alle quali si trova il Parlamento questa è un una riforma che tocca una questione fondamentale una democrazia che l'assetto ordinamentale della magistratura separazione delle carriere il disciplinare sorteggio insomma non stiamo qui a ricordarne i contenuti
Importanti però ecco credo che valga la pena di riflettere
Su di un dato più largo nel senso che questa riforma costituisce comunque
Un po'un passaggio fondamentale nell'organismo nel della storia politica del Paese
Che non è tanto una questione di conflitto tra poteri dello Stato quanto un riappropriarsi da parte della politica di una iniziativa capace di riformare la giustizia del Paese
Cosa che insomma in tutta la storia in parte è già stato ricordato
Non sempre si è riusciti a fare voi
Nelle vostre diverso che posizioni
Siete testimoni
Di questa presa di posizione della politica ma siete anche spettatori
Di posizioni differenziate nelle quali a a fronte di questa possibilità di riappropriarsi in maniera definitiva
Di quelle che sono le prerogative del legislativo
Ad alcuni giochini strategici ad alcune perplessità son d'accordo sul riforma ma non voglio allora rafforzare
L'altra parte
Sono d'accordo sulla riforma
Ma non mi piace il metodo insomma tutta una serie di questioni rispetto alle quali sembra quasi che si sia persa di vista l'importanza direi
Epocale di questo passaggio
Di riappropriazione da parte del Parlamento della sua funzione regolatrice chi vuole intervenire per
La senatrice bene assistente sì
Intanto grazie presidente grazie a tutti voi per me è la prima occasione alle Camere penali quindi sono davvero molto grata di questa possibilità
Io rispondo presidente con grande franchezza alla domanda
Dipende un po'da come si concepisce la politica
Io la concepisco come un atto di responsabilità anche di carattere individuale
E credo che sia sempre bene assumersele fino in fondo le responsabilità
Vengo da una storia di sinistra
Io pensate sono stata addirittura iscritta o comunque diciamo ho partecipato alla FIGC per cui ho una storia lunghissima e ho sempre militato nei partiti della sinistra quindi PDS DS PD
E poi ora sono un esponente di Italia viva
Nella storia della sinistra c'è stato un percorso profondissimo
Di elaborazione sul tema della riforma della giustizia
E ce ne è stato uno in particolare molto netto e chiaro sul tema delle separazione della separazione delle carriere
E io riformisti di sinistra categoria nella quale diciamo mi colloco ancora adesso so che avete avuto ospite Professor Ceccanti ma come dire quella storia
Morando
Persino D'Alema diciamo nelle sue mozioni all'epoca inseriva questo concetto
è una storia diciamo di di grande coerenza la mia quindi ho combattuto in Parlamento per migliorare la riforma
Penso che questa riforma non farà la panacea di tutti i mali e poi dirò perché
Penso che questo governo coesistano posizioni di assoluto rispetto come quella del collega Costa non perché qui non perché abbiamo anche militato in una forza comune
Ma perché gli riconosco davvero coerenza su questi temi però penso che in quel governo ci sia anche Marzano giustizialismo di cui diciamo magari dopo parlerò
E quindi non credo che questa diciamo riforma sia l'unica cosa necessaria al Paese
Ho provato a migliorarla nel tema per esempio del sorteggio dei giudici laici ho criticato che non si affrontasse fino in fondo il tema dell'obbligatorietà dell'azione penale penso che la giustizia abbia bisogno di tante altre questioni
Sono per esempio allibita del fatto che si dica nei dibattiti televisivi da parte del centrodestra che bisogna finirla con le porte girevoli dei magistrati e poi si riempiono i ministeri ancora una volta di porte girevoli di magistrati
E tuttavia c'è un tempo per la discussione
E per il tentativo di migliorare quel testo è un tempo per le responsabilità e se la domanda che mi viene posta è
Sei d'accordo o non sei d'accordo sulla separazione delle carriere domanda che oggi come dire probabilmente subirà una qualche variazione ma insomma non è questo il tema e io che cosa volete che vi dica io dico sì ci sono
Perché come dire non potrei fare altrimenti e questo però non fa venir meno tutto il resto
Questo è un Paese che deve fare i conti con una cultura garantista dal novantadue novantatré
E ci sono le responsabilità di tanta parte della politica nel fatto di non avere ancora diciamo così trovato un punto di equilibrio persino un'analisi condivisa dei fatti
E guardate che le responsabilità non stanno tutte da una parte o tutte dall'altra ce ne sono come dire storicamente di molto articolate
Per cui è chiaro che costruire un percorso di riforma
Che fare fosse anche capace di coinvolgere le opposizioni che dare per esempio dei messaggi sbagliati come quelli che stanno venendo anche in questi giorni sulla questione del garantismo
Perché emanare cinquanta decreti con aumento di quattrocento anni di pena non è un elemento di garantismo da parte di questo governo
Quindi di fronte a queste contraddizioni ci sono due possibilità mettersi dall'altra parte e dire siccome io sono contraria a questo governo
E combatto questo governo non mi va bene nulla
Neppure una cosa per la quale ho combattuto io nella vita
Oppure fare come ho deciso io e cioè non vi regalerò mai il garantismo in questo Paese perché il garantismo ha anche avuto uno spazio nella sinistra riformista e io la voglio rappresentare rimango contro governo Meloni rimango convinta per esempio diciamo che quando il presidente La Russa
Ha lanciato la proposta di fare un'azione condivisa sul fine piena e a smantellare quella sua proposta
è stato proprio
Il sottosegretario Mantovano o altri esponenti del suo governo dietro si celi in questa diciamo visione qualcosa di molto diverso rispetto a quello che per esempio rappresenta il collega Costa e non c'è come dire evidentemente un approccio garantista ma ma proprio per questa ragione non voglio lasciare questa battaglia nelle mani di chi
Dal mio punto di vista non è sufficientemente garantista per poter cambiare davvero il meglio la riforma di questo Paese vi sembrerà un ragionamento politicamente
Un po'diciamo troppo elaborato rispetto alla comunicazione diretta
Sei contro il governo se a favore del Governo ma io sono un inguaribile romantica atteso che la politica se non la si fa così cioè se non la si fa con il merito e anche con un po'di coerenza sinceramente personalmente non mi appassiona ecco tutto qui
Perché si tratta di posizioni
Non definirei idealistica e romantica e che ci sono molto vicine
Penso che si tratti semplicemente di perseguire un una politica dei valori ed è e rimanere fedeli ai ai valori che essi intendono come propri
Beh ricco grazie
Mi fa molto piacere essere qua e io riprendo le considerazioni che ha fatto nella parità io penso che i temi della giustizia debbano prescindere da una logica di schieramento
E debba prescindere dalla logica di schieramento a maggior ragione la valutazione sulla posizione da assumere in ordine a questo referendum
Io ricordo
Era il due mila e diciassette
C'era in ballo la riforma Orlando la ricorderete
Io ero ministro come Orlando
E in quella riforma c'era una riforma della prescrizione quindi l'allungamento dei tempi della prescrizione
Vendi molto contestato perché da ministro in carica votai contro quel provvedimento in Parlamento
Date andai a sedermi dei banchi del gruppo e votai contro quel provvedimento perché ritengo sui temi della giustizia sia fondamentale avere una linea
Condivisa scusatemi sono secondo perché ora chiamata voglia di sudare anche delle indicazioni
Sostanza
Avevo chiesto ad Errico se era in grado di darci notizie
Aggiornato e almeno le dico
Che non se ne fa più niente
L'esito
Vediamo
Galliani
Adesso sentiamo

Laddove creando giorno Berlusconi sulle ma perché non mandiamo mille in meno al giorno a Renzi e spirito pacifista utile si sta entrando
Dopo
Penso che il Consiglio dei ministri abbia deciso abbia assunto la decisione verrà comunicata verrà comunicato a breve a breve io penso che diciamo si vada verso una conferma dei termini e dei tempi
Già è qualcosa sapere che si vota
Detto questo scusatemi io vorrei
Io vorrei andare a toccare l'argomento di cui mi aveva parlato prima
Aveva parlato prima Francesco scusatemi se fate il dibattito qua sotto sulla strategia giusta o sbagliata recidere me
Allora io penso che il il tema della lesa maestà da parte della politica quando assume scelte in tema di ordinamento giudiziario in tema di diritto penale in tema di processo penale sia un tema che non è di oggi
Ogni volta che noi prendiamo una posizione che sia minimamente garantista
Sui qualunque tema noi troviamo a iter legislativo aperto interviste bombardamenti di magistrati che incitano i cittadini a guardare il Parlamento come un covo di collusi di complici dei criminali di favore già tori
Il primo in assoluto e il procuratore di Napoli che non ci fa mai mancare
La sua posizione la vita di del garantiste Parlamento non è semplice perché ti fanno passare sempre come quello che non sei rigoroso sui vari temi ogni volta che tubo e CPC la necessità di una garanzia o di un tema garantista noi vogliamo dove ci troviamo ad essere contestati in questo modo
Quindi la magistratura ha sempre inteso il parlamento un po'come un giubbotto s'delle sue esigenze delle sue istanze non ultimo e lo dico perché è un provvedimento di questo governo
Quando lo ricorderete in piena estate venti bene venne approvato un decreto legge in tema di intercettazioni
Per sanare delle intercettazioni che non erano state giudicate legittime dalla Cassazione perché erano andate oltre il deposto normativo ecco io ritengo quindi che questo sia una
Atteggiamento della magistratura che va avanti da tempo a maggior ragione oggi
Voi leggetevi l'articolo che ha scritto ieri Antonio Patrono sul fatto quotidiano
Antonio Patrono dice ma come il correntismo e un tema sicuramente significativo che sicuramente frustra delle ambizioni che sicuramente fa arrabbiare qualche magistrato
Ma è un tema tutto interno alla magistratura perché non crea nessun pregiudizio per la collettività
Cioè dice in sostanza se l'accorrente premia uno anziché un altro non c'è un pregiudizio per la collettività quindi Tuppo litica
Se fai una riforma che va in questo senso voi arrivare ad un risultato diverso che non è quello di
Levare cancellare lo strapotere delle correnti Huey arrivare ad un risultato diverso ecco quindi questa è il modo di pensare
Di una buona parte della magistratura mi devo dirmi conforta oggi aver ascoltato degli interventi pregevoli di i magistrati che hanno un pensiero diverso un pensiero aperto e possiede lasciatemelo dire un pensiero coraggioso di questi tempi io
Voglio
Quando si parla di responsabilità allora io di Consiglio Superiore della Magistratura perché è di questo che volevo accennarvi io penso che noi dobbiamo andare anche vedere i dati noi abbiamo le valutazioni di professionalità al CSM che sono al novantanove per cento positive
Perché sono positive perché sono tutti bravi o bravissimi oppure perché il CSM non fa la valutazione su un elemento importante l'esito nei successivi stati gradi dell'atto del magistrato
Perché non lo fa perché non ha quegli atti contenuti in un fascicolo e quando costa fatto l'emendamento per introdurre quel fascicolo l'Anm ha scioperato
Sapete come è finita tra decreto legislativo
E circolare del CSM quel famoso fascicolo che doveva contenere tutti gli atti
Che quel fascicolo contiene cinque atti l'anno per magistrato
E che per anomalia significativa che incide sulle valutazioni di professionalità il magistrato deve sbagliare due terzi degli atti che pone in essere in un anno capirete perché si va al novantanove per cento
Ecco io questo posso dire imputo ai laici del Consiglio superiore della magistratura
Perché il ruolo dei laici del CSM non deve essere quello di raccogliere le istanze che vengono da Tizio e Caio e di appiattirsi su una corrente o ritenere una corrente più vicina di un'altra perché una si etichetta come corrente di centro destra
E l'altra si corre ci etichetta come corrente progressista
I laici dovrebbero svolgere un ruolo diverso di vigilanza
Di esame di denuncia all'esterno non di votare quando gli conviene come una corrente quando non gli conviene con l'altra corrette questo e io penso che sia un aspetto significativo del ruolo dei laici
Il disciplinare del CSM eccessi adesso stanno cercando di far uscire dei dati per dire che secondo me se cancellano anche la soluzione arrivano al cento per cento di condanne perché hanno cancellato le ordinanze di non doversi procedere
E ha poi hanno cancellato il il e le sentenze di non luogo a procedere e dicono che diciamo il quarantasette per cento di condanne ma io vi invito invito tutti voi l'ho girata tra prima a Rinaldo Romanelli
Di andare via leggere una sentenza del CSM di questo CSM la numero quarantuno del due mila e ventitré
Quella sentenza e il manifesto
Del correntismo e il Manifesto della protezione di situazioni che veramente sono imperdonabili si parla di una presidente di Tribunale di un grosso tribunale
Che ha scritto chat continue con Luca Palamara continue con Luca Palamara l'unico che ha pagato in tutta questa storia e i nostri i vostri quelli degli altri non premiate quello non fate questo non fate quell'altro la cassazione questa è stata assolta dal CSM la Cassazione ha detto no non va bene rivedete
Hanno rivisto hanno ritenuto che ci fosse tipicità dell'illecito e l'hanno ritenuto di scarsa rilevanza assolta per scarsa rilevanza del fatto
Le il l'esimente della scarsa rilevanza del fatto e uno scandalo dopo un anno quella magistrata è stata promossa a fare il presidente di una corte d'appello questo quei bravissimo
Questo è il punto e e devo dire leggete questa sentenza stampate la e fatte di un manifesto
Perché l'indice della protezione e se andate è data anche a vedere chi ha votato poi per per la promozione l'hanno votata persone che dicono essere di centrodestra non mi interessa perché guardate le correnti non sono né di destra né di sinistra le correnti magistratura fanno gli affari loro esattamente per i loro protetti e per i loro tesserati
Allora abbiamo abbiamo pochi minuti perché dobbiamo chiudere i nostri lavori di questa inaugurazione da quello che abbiamo compreso da quello che c'è stato
C'è stato detto pare che il ventidue ventitré restino date oramai confermate quindi manca o un mese e mezzo voi appartenete a forze politiche e vorrei sapere da voi brevemente come spenderete questo mese e mezzo noi faremo il nostro cosa intendono fare i vostri partiti
Beh
Assolutamente poi Francesco tu lo sai perché ci siamo parlati molto spesso Forza Italia farà
La sua parte
Come ha fatto in passato devo dire la forza politica che non si è mai nascosta di fronte al tema della separazione delle carriere
Fin da quando abbiamo sostenuto il la raccolta di di firme dell'Unione camere penali perché questa è una premessa che soprattutto in questa sede va fatta se oggi siamo arrivati
Ad un testo approvato dal Parlamento e perché c'è qualcuno che ha seminato il passato e ha seminato tra i cittadini e ha seminato
Evidenziando evidenziando l'importanza di questa riforma per due legislature abbiamo provato ad accendere il motore la scorsa legislatura siamo arrivati anche in aula
Sulla proposta vostra in questa legislatura io l'ho presentata la prima proposta di legge presentata in Parlamento e firmata Enrico Costa ma e il testo
Del dell'unione
Quindi sicuramente noi faremo la nostra parte e favori Remo anche la nascita di comitati che si chiama dei comitati cittadini per il sì
Che non sono comitati direttamente di partito ma coinvolgono persone che non vogliono magari fa parte del dell'attività del partito ma vogliono dare una mano su questo specifico tema l'amico Cioffi sicuramente fa parte fa parte loro il presidente Francesca Scopelliti c'è Bartolomeo Romano c'è Guido Camera ci sono tanti colleghi che si attivano su questo
La nostra parte la faremo io cerco di farla e di darla soprattutto con degli elementi specifici concreti i dati le sentenze del CSM i numeri gli elementi che possono anche essere percepiti
In modo diretto dal cittadino perché questa non è solo una riforma di parole è una riforma che incide sulla vita quotidiana del cittadino
Molto spesso ce ne dimentichiamo e facciamo analisi un po'troppo tecniche il cittadino su questa riforma
Vedrà i suoi effetti io in caso ovviamente di vittorie dissi in modo immediato e diretto
Grazie al nemico
La senatrice Faita
Quello che farò io continuare a partecipare occasioni di confronto mettendoci sicuramente era faccia
I credo diciamo che questo sia come dicevo prima tema che riguarda ovviamente i i singoli anche dentro le forze politiche
Prima di rischio come dire dire un'altra cosa anche dando una risposta diciamo all'amico che che ha sollecitato con una domanda però volevo esprimere una preoccupazione diciamo nel senso che questo tema dell'utilità
Della separazione delle carriere per il cittadino
è un tema trascurato
Nella narrazione pubblica
Lo è perché i rapporti diciamo di forza comunicativi sono sbilanciati
Magari anche diciamo mediaticamente non c'è dubbio
Però è un elemento su cui invito diciamo a ragionare anche voi non solo chiedere a noi cosa farete voi
Anche voi secondo me dovete parlare un po'di più ora parlavo con un'amica che anche qui in sala e che fa l'avvocato
Nella nella città da cui vengo io e giustamente diceva
Il tema della separazione ha una rilevanza profonda per l'imputato
Chi ha paura e che vuole vedere un giudice terzo analizzare la propria situazione io ci sono passata
E quindi come dire per esempio raccontando la mia esperienza personale no
Credo di poter essere di aiuto
Perché nel mio caso diciamo così Rocco usata di in una vi redatto un'allerta meteo logica da assessore regionale
Era un compito attribuita al dirigente ci mancherebbe non sono mettere omologa non quindi non non mi sarei mai assunta una simile responsabilità tutto ciò era chiaro
Credo che se ci fosse stata la separazione delle carriere
Avrei avuto più fiducia
Nel giudizio terzo Sung come dire un atto procedimentale su di posizione di garanzia ecco come direste voi e
E nel mio caso ho chiesto il rito abbreviato
Per cui diciamo mi sono out inflitta diciamo un processo proprio perché non ero certa che quella terzietà essendo un politico essendo una persona esposto essendo che io all'epoca ero candidata presidente di una Regione pensate che come l'acqua strana storia
Io non lo sono diventata Presidente Regione che è diventato tolti presidente di Regione
Vedete la storia diciamo come
Come diciamo strana a volte
Per cui anche raccontando diciamo le proprie vicende personali se uno ne ha fortunatamente altri non ce l'hanno quindi possono anche diciamo non non fare questa parte
Però ecco mi raccomando questo lo dobbiamo dobbiamo dircelo assieme
Che la discussione non sia diciamo una discussione che verte solo sulla politica
Perché qui di mezzo ci sono li vite delle persone
è non è la politica la vita dei colletti bianchi la vita dei politici che sono sempre cose un po'invisa alle masse ecco come si diceva a sinistra nel senso che
Non non è che c'è tutta sta simpatia nei confronti della politica
L'altra cosa che secondo me bisogna fare
Guardare con onestà reciproca
Anche ai limiti
Che questo Governo ha per esempio come giustamente qualcuno della maggioranza può diciamo fare delle critiche costa raccontava diciamo anche di precedenti riforme della giustizia
Perché l'onestà diciamo così in questa discussione fa emergere in merito
Altrimenti è una discussione ideologizzata da una parte gli uni dall'altra e quindi il vostro lavoro è particolarmente prezioso quindi
Penso diciamo così di tenere la barra dritta rigore nell'analisi ma anche diciamo così un uno sguardo sulla costruzione di una riforma che ha a che fare con il futuro e che a un primo tassello
Per cui andare a contestare i tasselli che sono in contraddizione i cinquanta reati per quattrocento anni le stupidaggini ti porrei va l'orso marsicano tutte queste cose il fatto che non abbiano il coraggio di dire che bisogna andare comunque
A un tema di rivisitazione della carcerazione preventiva della responsabilità dei giudici ma anche di come si stare entro quelle carceri perché in quale carcere si muore ok
è queste occorre dire è un tema diciamo che secondo me affronta far venir fuori me vedendo diciamo alla domanda Pirelli Meiman delle pure non c'è problema non credo diciamo che questo sia il tema io sono il capogruppo al Senato d'Italia viva
Non so se me lo merito o no però lo sono
Come dire sono la stata lasciata incompleta autonomia nel poter decidere di salire sul vostro palco di prendere una posizione pubblica
E di fare un lavoro che non naturalmente non farò sottotraccia faro esplicitamente per quello che posso fare io anche andando in tv
Mi prendo diciamo la fontina non so se l'avete visto ci sono dei simpatici giornalisti scrittori
Hanno politici che quando diciamo Parenzo fa vedere le futile di quelli di sinistra che avrebbero detto di sì rispondono non vedo nessuno di sinistra
Come dire siccome io ha una storia
Ho cinquantuno anni è una storia di circa trentacinque ok in politica Sempre rigorosamente nel centro sinistra
Francamente diciamo metterci la faccia e prendersi queste accusa è già qualcosa direi diciamo così di molto
Di molto impegnativo specie famiglie
E anche perché alla storia una seria come la mia insomma una storia
Anche di una persona che ha pagato un prezzo molto alto insomma perché io non è che sono stata accusata di cose e così via isolata accusata di omicidio colposo
Quindi avere un figlio piccolo è un'accusa così vi garantisco diciamo siccome ci lavorate che non è proprio sappia una cosa ecco banale per cui questo è il tema e il
Il fatto di avere lasciato dentro sopra tipo una libertà importanti dentro
Credo un valore
E penso che la coerenza diciamo del del nostro essere in questi anni dei voti parlamentari nel sostenere anche l'azione delle camere penali eccetera eccetera arriverà a quadratura
Ma come dire
E già tantissimo che in un partito non si dica questa è la posizione del partito ma si dica a Bobo Giachetti a a Ivan Scalfarotto Allen la parità che hanno già assunto una decisione
Come dire portate avanti la vostra decisione con il massimo della coerenza e il resto diciamo lo vedremo cammin facendo non è non spetta a me i diciamo mettere in bocca
Del mio capo posizioni che come dire deciderà Luís quando e come assumere quello che posso dire sul mio
Leader di partito e che si può criticare perché spesso sento di cittadini no che lo criticano su qualcosa nonostante io pensi di Luís diciamo che oggettivamente tra le figure
Più alte in politica che questo Paese ha avuto si può criticare magari in qualcosa ma in mio leader politico non difetta in coraggio ecco quindi sappiate che questo mi sembra diciamo così un un un tema su quindi dirà esplicitamente quali saranno le sue posizioni io io vi vi ho detto quali sono le mie e l'ho detto diciamo dentro un partito che garantisce una tale libertà da poter anche in assenza di una decisione perché per ora non ci siamo astenuti sui voti parlamentari e abbiamo rinviato al referendum di farlo anche a figure che hanno dei ruoli apicali
è un valore vi garantisco non non accade dappertutto
Non c'è dubbio noi ringraziamo la senatrice Raffaella Paita ringraziamo il senatore Enrico Costa Dietz lasciamo uscire dal palco io devo rimanere qui
Grazie grazie ancora perché mi tocca inaugurare l'anno giudiziario dei penalisti italiani
Il tempo
è davvero tiranno
Ci restano davvero pochi minuti
Perché o godere questo hanno questa inaugurazione dell'anno giudiziario davvero
Straordinaria devo ringraziare innanzitutto la Camera penale di Roma e il suo presidente Giuseppe Belcastro
Che ci sia
Supportato e sopportato nella febbrile predisposizione di questa manifestazione
Devo ringraziare ovviamente il comitato per il per il sì delle camere penali e tutte le associazioni che non nomino una per una che ha quel comitato hanno
Aderito ma devo
I neonati inevitabilmente
E con particolare affetto
Ringraziare tutti quelli autorevoli esponenti del mondo della politica e del mondo della magistratura che hanno qui esposto le loro idee
Dando plastica rappresentazione di ciò che noi intendiamo per trasversalità qualcuno prima ha detto che sono stati coraggiosi quei magistrati ecco questa è una cosa che va rimarcata perché fa impressione che in un Paese democratico che esprime in un referendum il potenziale democratico più alto
E che più si addice
Ha la parola
Del popolo al quale viene demandata la decisione su di una modifica che riguarda la giustizia del Paese che coloro che si esprimono debbano farlo manifestando coraggio
Abbiamo voluto ma insomma questo è un tema che è stato già da molti affrontato abbiamo voluto dare titolo al nostra inaugurazione del due mila
E ventisei intestando lo proprio al valore della trasversalità perché è un valore per noi identitario
Perché noi ci siamo sempre stretti intorno
Ai valori della difesa delle garanzie delle libertà dei cittadini la tutela della dignità della persona la difesa e la promozione dei valori del giusto processo non abbiamo
Mai avuto alleati nessun governo in nessuna maggioranza abbiamo portato avanti le nostre battaglie accaduto caso mai al contrario
Che singoli partiti e singole forze di governo singole maggioranze
In qualche modo abbiano la sostenuto le nostre battaglie e con loro abbiamo fatto un cambino insieme ecco io ringrazio in particolare quegli autorevoli esponenti del mondo della politica e da della magistratura perché venendo qui a porgere le loro testimonianze
Hanno in qualche modo delegittimato chi al contrario voleva vedere
Nelle loro figure dei transfughi degli eretici dei renitenti coloro che in qualche modo si erano opposti ad una
Ad un diktat che veniva invece o dall'interno dei partiti politici dove all'interno della ANM
Vedete un referendum confermativo
Non dovrebbe essere in nessun modo la riproduzione
Di quella opposizione di schieramenti che si sono confrontati nel Parlamento nell'approvazione di una legge di riforma costituzionale
Sarebbe uno sproposito una insensatezza chiedere ai cittadini a seconda della loro appartenenza chiedere agli elettori a seconda del partito al quale si sentono di aderire direi manifestare all'interno delle urne quella stessa opposizione quella stessa
Farebbe una ripetizione insensata una perdita di tempo una spendita di danaro proprio perché è sulla merito di quella singola riforma che si dovrebbe aprire il voto all'elettore
Ma noi abbiamo visto esattamente il contrario
Abbiamo visto avanzare una radicalizzazione è quella radicalizzazione poi tradursi inumana polarizzazione
E poi quella polarizzazione quella radicati radicalizzazione mutarsi in una vera e propria guerra di religione con reciproche scomuniche
Dichiarazioni dire sia
Però vedete per noi
è più facile
Denunciare questa radicalizzazione è questa polarizzazione questo scontro questo tifo da stadio questo muro contro muro più difficile lamentarsi se ne
Per chi sin dall'inizio di questa riforma
Aveva affermato che quello della unitarietà delle carriere era un dato ontologico era sostanzialmente un dogma
Un'affermazione che sembra essere uscito da un concilio di chierici medievali ed no dalla riunione di un moderno al sindacato di magistrati
Eh ma questa condanna di eresia investe anche lui avvocati
Con l'accusa indegna
Di non essere avvocati democratici
Ho addirittura di essere vittime di di di una qualche impropria proprietà transitiva
Per cui se noi votiamo come vota qualcuno della destra dovremmo dirci fascisti in quanto votiamo insieme agli estremisti vedete
La nostra storia nascosta la storia di avvocati non è immune da esperienze di questo genere
Perché siamo stati accusati di collateralismo con il mondo dei mafiosi quando abbiamo difeso le norme liberticide e anti garantiste che riguardavano la mafia
Lo siamo stati quando siamo stati investiti
Di dell'accusa di essere il favoreggiamento ori dei terroristi insomma è una storia che ben conosciamo abbiamo
Le spalle larghe per resistere a questo genere di accuse infamanti qui le la questione è diversa
Perché questo genere di assurde accuse cioè di subire
L'ondata di essere qualificati come i fascisti e come antidemocratici c'è accomunati agli elettori
Non ci si rende conto che si offendono non solo gli avvocati ma si offendono tutti gli elettori che votano sì a questa riforma
Noi eravamo tranquilli per conto nostro perché sapevamo comunque di votare insieme a tre giudici della corte costituzionale
Ho detto e lo ripeto
Che comunque si chiami in questa riforma c'è dentro il cuore il sudore e la carne dell'Unione delle camere penali
Cioè dentro la carne e il sudore il cuore di tutte le camere penale di tutti voi che siete qui davanti a me riuniti per questa straordinaria occasione di questa inaugurazione
Che potrebbe essere davvero come noi tutti ci auguriamo l'ultima inaugurazione di un anno giudiziario che ci vede inseriti all'interno di un ordinamento della giustizia o passo lento antiquato che abbiamo ereditato da un regime di insopportabili valori autoritarie tanti democratici
Perché vedete gli argomenti gli argomenti del no
Non solo offrendo dalla magistratura
Perché si dice che un pubblico ministero separato diventerebbe questo o quell'altro e quindi questi pubblici ministeri non avrebbero una coscienza una professionalità un'identità sarebbero in balia di chi sa quale forza magnetica che dovrebbe stravolgerne l'attività
Quotidiani
Ma offendono anche la democrazia
Perché sono argomenti che fingono di immaginare che queste norme che questa riforma questa riforma possa trasformarsi in una devastazioni e apocalittica di quelli che sono i valori della nostra Democrazia ora io non è che voglio per ripetere lo slogan quella simpatica battuta credo di Flaiano la situazione è seria ma non è grave
Non è grave ma non è seria
Però
La nostra democrazia
Non sarà forse una democrazia matura
Avrà mille difetti
Ma io credo che la nostra democrazia sia una democrazia solida e che il sentire democratico della nostra nazione sia radicato e diffuso nel nostro popolo
Pensare il contrario significa offendere i cittadini italiani ad offendere la nostra democrazia ora abbiamo avuto
Abbiamo avuto notizia
E vi avvio alle conclusioni
Che
Che si voterà già questa
Già questa è una grande notizia perché ci avevano abituato all'incertezza
Voteremo
Il venti due il ventitré di marzo
Io vi so tutti impegnati in maniera straordinaria
Ammette in quella attività delle centoventinove piazze che è un'iniziativa straordinaria non stiamo qui a ripetermi e tra di noi ovviamente il il valore
E non voglio neanche qui tediarvi raccontando vi quella che è l'attività della nostra aggiunta in ordine
A quelli che sono i nostri programmi riguardo l'attività di comunicazione che presto metteremo mettere in moto metteremo in campo
Qualcuno a fronte di mie
Di mille avrebbe sollecitazioni perché le camere penali venissero progressivamente investite
Su di un arco responsabilità enorme che è quella di di di di sviluppare una penetrante campagna referendaria nei territori con l'organizzazione di tutte quelle attività delle quali ma mi viene continuamente relazionato qualcuno in Giunta
Mi ha detto ma
Forse non stiamo chiedendo troppo alle Camere penali
E io di fronte a a questa all'armata espressione
Mi sono soffermato su sui due termini che la compongono
Il chiedere
E il troppo
Perché noi non stiamo chiedendo nulla a nessuno siamo noi le camere penali e questo per il nostro lavoro e questo è quello che ci toccherà fare e e in tutto questo non ci può essere un troppo
Perché se non lo facciamo oggi questo sacrificio per questo mese e mezzo che manca che senso ha Amici miei
Dire che è troppo e dire che chiediamo qualcosa perché lo chiediamo a ciascuno di noi
Non abbiamo
Non abbiamo granché compagni dei dis di strada
Lo sappiamo siamo soli e siamo sempre stati soli nella nostra battaglia nelle nostre battaglie la
L'informazione né
L'informazione non ci aiuta
A sottolineare in di in nessun modo che la questione ma della magistratura meglio Bettino
Del dell'Anm del sindacato dei magistrati perché noi sappiamo lo abbiamo visto in queste splendida efficaci straordinari
Comunicazioni che ci sono state date
Informazioni che ci sono state date l'interpretazione dei fatti c'hanno svelato cose che immaginavamo ma insomma sentirle messe e uno in fila una dietro l'altra c'è da un lato
Aperto un un universo spaventoso e dall'altro aperto il cuore grazie davvero amici magistrati
Perché lo sapevamo
Questa riforma va a toccare non il potere della magistratura
Va a toccare ciò che quel potere inquilina condizionerà limita
Questa è l'essenza della riforma liberare la magistratura
Altro che difesa dell'indipendenza esterna che nessuno tocca è l'indipendenza in Terna il fulcro della riforma
Avere un giudice indipendente autonomo forte
E allora sbagliano i nostri amici compagni di viaggio quando dicono no ma questa riformando non cambierà nella sostanza la gestione della giurisdizione
Ma ma allora quando noi mettiamo mano ai dati quando sappiamo dalle statistiche
Che almeno perché son molti più e lo sappiamo ma almeno sulla carta sulla base di dati statistici delle i ingiusta detenzione che ogni anno mille cittadini vengono ingiustamente privati della loro libertà personale che statisticamente significa che un cittadino in Italia ogni otto ore viene privato ingiustamente della libertà terzo da
Ma come si può pensare
Che l'indipendenza e l'autonomia la libertà e la professionalità di un giudice non escano migliorate dalla riforma
E che quel numero sarà destinato a ridursi con tutte le conseguenze che dobbiamo immaginare anche economiche rispetto quei ventisette milioni di euro che solo nell'ultimo anno contabilizzato credo sino al due mila e ventiquattro sono state pagate per le ingiuste detenzione irresponsabili politicamente irresponsabili civilmente irresponsabili disciplinarmente
Sfugge
All'informazione
Che la posta in gioco è una posta in gioco di potere
Di potere che la magistratura che l'Anm non vuole mollare
Perché vuole continuare a presidiare un organo di garanzia costituzionale
Che i nostri padri costituenti altro che difesa della Costituzione avevano pensato in tutt'altro modo ho cercato nella Costituzione la parola correnti ma non l'ho trovata
L'informazione
L'informazione sfuggono questi dati dell'irresponsabilità ma vedete sfugge un dato che è un limite credo culturale di questo Paese all'informazione sfugge
Essendo cane da guardia del potere
Che la giurisdizione
è un potere
è il più terribile il più incontrollabile dei potenti vaglielo a spiegare perché se ne dimenticano sempre i poteri sono sempre altri e invece la verità spetta
Alla magistratura alla magistratura spetta a migliorare la vita del paese moralizzare la e difendere la democrazia basta ecco il momento di dire che questa è una truffa delle etichette
Insomma con il sacrificio con la passione col sudore che prima ho ricordato che merita questa nostra battaglie sono sicuro che il sì vincerà che prevarrà perché noi siamo dalla parte della ragione dalla parte della ragione così come sempre siamo stati come si amore come continueremo a ad essere in futuro dalla parte della ragione dalla parte dei cittadini sempre viva l'Unione delle camere penali
Lunga vita all'Unione delle camere penali
Inauguriamo l'ultimo hanno dell'unitarietà delle carriere
E che questo anno ci veda veramente
Aprire una nuova giustizia per tutti i cittadini grazie grazie davvero a tutti

