Visto dall’America, conversazione con Anna Guaita

RUBRICA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 22:44 Durata: 29 min 53 sec
A cura di Guido Mesiti
Anna Guaita, corrispondente de "Il Messaggero" dagli Stati Uniti ed editorialista de "La Voce di New York", analizza la politica della Casa Bianca .

Per scrivere ad Anna Guaita: vistodallamerica@protonmail.com.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cittadinanza, Democrazia, Diritti Civili, Economia, Esteri, Politica, Razzismo, Societa', Trump, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 29 minuti.

