L’Italia nel mondo instabile. Presentazione del Rapporto dello IAI sulla politica estera italiana 2025

Saluti di benvenuto e introduzione: Michele Valensise (Presidente, Istituto Affari Internazionali IAI), Nicolò Russo-Perez (Direttore, Fondazione CSF).
Intervengono: Giangiacomo Calovini (Commissione Affari esteri e comunitari, Camera dei Deputati, Fratelli d’Italia), Stefania Craxi (Presidente della Commissione Affari esteri e difesa, Senato, Forza Italia), Ettore Antonio Licheri (Vicepresidente della Commissione Affari esteri e difesa, Senato, M5S), Federico Onori (Commissione Affari esteri e comunitari, Camera dei Deputati, Azione), Lia Quartapelle (Vicepresidente della Commissione … Affari esteri e comunitari, Camera dei Deputati, Partito Democratico), Ivan Scalfarotto (Commissione Giustizia, Senato, Italia Viva - Il Centro - Renew Europe).
Modera Giovanna Reanda (direttrice Radio Radicale).
