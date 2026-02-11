11 FEB 2026
governo

Beyond Climate - Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici

CONVEGNO | - Roma - 11:01 Durata: 4 ore 36 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Sono presenti: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’ambiente e della Sicurezza Energetica), Guido Crosetto (Ministro della Difesa), Tommaso Foti (Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR), Francesco Lollobrigida (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), Sebastiano Musumeci (Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare), Vannia Gava (Vice Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica), Alessio Butti (Sottosegretario con delega all’innovazione Tecnologica e alla Transizione Digitale), Lara Ponti (Vice Presidente Confindustria Nazionale), Pietro Labriola (Vice Presidente Confindustria con delega al Digitale), Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme (Videomessaggio), Jessica Roswall (Commissaria europea per l'ambiente, la resilienza idrica e un'economia circolare e competitiva), Fabio Ciciliano (Capo dipartimento Protezione Civile), Laura D’Aprile (Capo Dipartimento sviluppo sostenibile, DiSS).

Sì quanti pronti è e carichi e mi presento sono Claudio Cerasa sono al direttore del Foglio avrò il piacere e l'onore di accompagnarli in questa prima parte della della mattinata
Molti di voi potrebbero chiedere sì ma immagino di no cosa avete già perché perché siamo qua
Siamo qui perché oggi il ministero dell'ambiente della sicurezza energetica presenta e i risultati di un progetto ambizioso finanziato cone piena Freire il cui acronimo è SIM sistema avanzato integrato il monitoraggio e previsione eccola serve questo sistema serve a prevenire rischi serve a monitorare i rischi serve a trovare delle soluzioni e serve a creare o a infrastruttura strategica che può aiutare e sta aiutando aiuterà l'Italia a fare una serie di cose fondamentali che potremmo sintetizzare sempre con l'acronimo Simo vero fare sistema
Innovando e modernizzando il Paese creando un'infrastruttura importante che possa permettere di occuparsi più di fatti meno di chiacchiere i più di prevenzione
E meno di problemi difficili da risolvere io comincerei subito dando la parola all'Ara Ponti dice Presidente di Confindustria nazionale che comincerà aiutarci a capire
Verso quale direzione andremo buongiorno Bongiorno
Buongiorno a tutti e a tutte vi intanto do a tutti il benvenuto nella in questo luogo di Confindustria
E ringrazio ovviamente il ministro Pichetto Fratin la viceministra o bagna gamma di aver scelto questo posto per presentare il sistema ma anche per la collaborazione che
Con i anche con i loro uffici sviluppiamo ogni giorno per costruire un futuro per un'industria competitiva e sostenibile che si occupi sia di protezione dell'ambiente che di competitività
Industriale il tema della sicurezza dell'ambiente è un tema Strategico oggi lo vediamo a ridosso di una serie di e venti
Importanti sul territorio e lo è perché la sicurezza ambientale e un prerequisito anche per l'esistenza e la continuazione del nostro sistema socio economico
Il progetto che viene presentata oggi essendo un Progetto nazionale di monitoraggio mette al centro
Le tecnologie trasforma attive per costruire appunto una sicurezza ambientale
Che lavora essenzialmente su due elementi che sono molto importanti e sono in molti importanti per il benessere di tutti e per lo Stato ma anche per le impresa
I due elementi cruciali di questo di questo progetto
Al di là ovvia mente dei risultati che avrà però in termini di metodo mi sembrano che sia mi sembra che siano essenzialmente due che e questi vorrei sottolineare il primo è il tema della prevenzione fare prevenzione vuol dire avere strumenti saper leggere i dati e competenze che sappiano leggere dati per poi costruire azioni e interventi efficaci ed efficienti
Vuole anche di la prevenzione e anche lungimirante
A differenza della ricostruzione che rincorre l'emergente per qua la prevenzione è un investimento se dovessimo parlare nel linguaggio dell'impresa e la prevenzione è un investimento la ricostruzione ha un costo
E sempre il costo della ricostruzione della cura è più alto di quello della prevenzione
E questo è un tema fondamentale non solo per il tema della prevenzione degli eventi catastrofici Monte ma che dovremmo tener presente
In questo momento in cui l'impatto del riscaldamento globali quindi del cambiamento climatico e molto rilevante dovremo costruire strategie che tengano conto di questo elemento che la prevenzione costa meno
Della cura
L'altro elemento è che utilizziamo tecnologie trasformati event
Quindi usiamo le tecnologie digitali in maniera intelligente utilizzando quindi l'innovazione portate da queste tecnologie per poter prevenire quanto succede mettendo al centro un tema che centrale anche per la vita delle imprese
Ovvero che possiamo costruire che la tecnologia è un grandissimo alleato per costruire un futuro più Rizzi niente e sostenibili
E per l'impresa è questa e si può è sicuramente una sfida ma è anche un'opportunità competitiva perché le aziende italiane la manifattura italiana già oggi è una delle economie leader dal punto di vista dell'uso efficiente delle delle risorse
Del riciclo e del riuso delle materie prime né dell'economia circolare così come della riduzione del
Delle emissioni
Queste sono possibilità opportunità che abbiamo a partire da condizioni di
Sicurezza e di costruzione di un ambiente
Stabile sicuro
Commedia era più avanti ma gli rubo il
Gli rubo la definizione il capitale né naturale è un elemento che va a costruire il capitale delle delle società
Approfitto anche per dire ciò di cui abbiamo bisogno anche di nuovo questo sistema messo al sistema risorse
Innovazione quindi capacità di utilizzare le tecnologie e una velocità attuative di decisione che deve essere incrementata quello che come in prese mettiamo a disposizione del del ministero e del Governo la nostra capacità di utilizza di essere innovativi di avere risorse e competenze abbiamo però bisogno a livello italiano ed europee
Una maggiore velocità decisionale una maggiore semplificazione una magnum re una maggiore capacità di vedere come l'innovazione sia un elemento di crescita e non solo un elemento che può portare criticità
E abbiamo bisogno di infrastrutture soprattutto se parliamo di tecnologie trasformati bene
Con con questo ringrazio ancora tutti i presenti vi auguro buon lavoro e CIA un muro di continuare su questa strada di collaborazione per costruire un futuro più sicuro e sostenibile per il nostro Paese
Grazie
Direi cinque parole chiave tecnologia sicurezza innovazione ambiente e prevenzione e con queste cinque parole chiamerei sul palco Pietro Labriola vicepresidente di Confindustria con delega al digitale per fare un passo in avanti
La giornata al giorno
Rinnovo il benvenuto di Lara per tutti quanti voi e per questo importante evento
Penso che non sia necessario andare troppo in dettaglio non lo spiegare perché il digitale ha un ruolo così importante come citava la però muore ulteriormente semplificare il concetto non c'è transizione ambientale sensibilità alle perché non è un dogma
Primo punto il digitale e fondamentale per la capacità di misurare un evento non misurato non è migliorabile
Diversamente discutiamo di percezione la misurazione e chiave
La vita ci insegna che si si discute di percezione vince chi grida di più pochi è il più alto in grado dobbiamo affrontare delle situazioni gravi e drammatica partendo dalla misurazione il secondo punto e la capacità di tre vedere talmente nella vita quotidiana utilizzando i sistemi di nutrimento artificiale
Nel vostro quotidiano usate molto di più l'intelligenza artificiale di quanto non la utilizziamo per gestire eventi e situazioni
Oggi con delle soluzioni di Smart City è possibile prevedere un dissesto idrogeologico con un'ora di anticipo come diceva Lara dobbiamo passare dall'emergenza alla prevenzione
Il terzo punto e la capacità di decidere meglio non debbo spiegare in questo consesso che viviamo in un contesto di risorse limitate
Non abbiamo soldi per fare tutto quindi occorre decidere dove l'allocazione di ogni singolo euro porta un ritorno al bene pubblico maggiore
E questo lo si può fare solamente avendo misurato e avendo tutti i dati a disposizione
In questo mondo di transizione digitale però noi come Confindustria non possiamo solo chiedere
Di fare qualcosa come politica pubblica dobbiamo prenderci anche in un responsabilità e meno sin prese attraverso il digitale sono in grado di misurare molto meglio emissioni rifare i processi consumare meno
E questo nostro commitment che ci prendiamo volendo fare la sintesi tutto quanto questo è abbastanza chiaro che tutto quello di cui parleremo oggi non esiste se non c'è il digitale
Ma c'è un tema il digitale non è a costo zero il digitale richiede infrastrutture richiede licenze cinque giri costruzioni diritti cinque giri costruzioni di data center costruzioni di giga Factory per elaborare i dati e questo ha un costo
Ma probabilmente non è questo il convegno in cui parlarne ora parliamo di tutti quanti questi aspetti ma sarà probabilmente opportuno prossimamente organizzano un convegno per dire cosa va fatto per avere un un reale digitale grazie a tutti
Grazie
Dunque transizione senza demagogia transizione con il digitale transizione a senza percezioni e transizione senza logica emergenziale sono delle cornici che ci permettono di capire cosa vuol dire passare dalle parole ai fatti e dalle idee ai progetti concreti chiamerei quindi Gilberto Pichetto Fratin ministro dell'ambiente della sicurezza energetica ha permesso intervento
Innanzitutto davvero grazie grazie un grazie particolare
Ai colleghi ministri sottosegretari presenti
E naturalmente con grazie a tutti coloro che hanno collaborato nel in questo e norme importante Progetto e naturalmente che consegniamo al al nostro Paese barche consegnano questo punto a tutt'al al mondo perché abbiamo la possibilità deve essere statico e d'arte al tatto di questa iniziativa un grazie a Confindustria per per averci sospettati dover costa poco molte naturalmente cerchiamo di approfittarne
Lo dico aveva l'
Allora ponte Labriola e e e naturalmente Aire ai partner e ha tutt'agli operatori che hanno creato questa questa infrastruttura quindi Leonardo
Dei gusti
E tutto il sistema aziende una trentina di aziende che hanno collaborato creare tutto questo porci ringrazio nuovamente tutti gli esterni ma permettetemi di un grazie invece io ahimè interni quindi son qui presenti nella mia capogabinetto lo dottoressa Louise
Il capo dipartimento lavora da prevede che è quella che al seguito uno in in prima persona anziché ormai a sposato l'iniziativa perché da da qualche mese mi parlava solo più di quello quelli da domani cominceranno nuovo corso
E e naturalmente a Fabrizio Penna che essendo un'operazione che aveva portato profonde piena Rainer capodipartimento Del Piero
Già detto nel nel saluto precedente il vicepresidente di Confindustria
Quello che è fondamentale oggi Giordani utilizzare tutti i nostri strumenti strumenti più moderni per avere certezza certezza di cosa sta succedendo verrà la fotografia l'immediatezza di ciò che sta succedendo e quindi che che significa sicurezza sotto l'aspetto ambientale e questa è una piattaforma attiva amico Nello Musumeci per mi diceva 'sta roba funziona giace e attiva attiva e e quindi
Acquisì ancor ancor più significato non è la presentazione di un qualcosa che faremo ma è un qualcosa che c'è
E e quindi naturalmente significa permette avere
Ai tanti protagonisti pubblici di di essere
Di poter giocare di poter vivere la sfida del Fai ma c'è un genere
In modo
Insieme integrato avendo una conoscenza completa e quindi avendo conoscenza completi completa rispetto a quello che lo stato delle infrastrutture quello che lo Stato diciamo dall'aspetto idrogeologico diciamo ora può esserci subsidenza ed alcune parti movimenti franosi e d'altra parte un Paese che due terzi collinare montano quindi è un continuo cambiamento
Che i nostri territori stanno vivendo nello stabilimento nata da un come lo sta vivendo il mare che diventerà il più caldo di me la media dei tra gradi circa
E questo significa tutta una serie di Ca'cambiamenti che devono vedere tutti i livelli dello Stato ma come i tutto il sistema dei pregato
Che naturalmente vive quotidianamente tutto ciò
Ad essere aggiornate e ad aggiornare e naturalmente a poter intervenire quindi significa lavorare in condizioni di piena sicurezza significa naturalmente
Rendersi conto che non riusciamo ad avere sviluppo se noi non abbiamo Lecce quelle che sono le certezze
Grazie tutto qua ecco qua umano poi si aggiunge quello che il suo dei vari ruoli possiamo avere prima vicepresidente la parola la prima l'ha parlato il digitale
E qui Alessio Butti poi mentire conobbe lo fa frequente battuta la volta che ben ancorché me lo incontro
Di digitale
Te la la possibilità di utilizzare più poterne strumenti ma anche la possibilità di di avere la compartecipazione del la forza armata forze polizia deve avere le informazioni pensate con lo significa avere il moderno coraggio puntuale nella terra dei fuochi
Secondo per secondo non più giorno per giorno e quindi essere in grado di aver conoscenza e segnalazione questo il dato fondamentale che di aver una piattaforma di questo genere significa poteva è stato detto assumere decisioni efficaci
Non decisioni a tempo non decisione anzi assunte molto tempo dopo che avranno affetto ancor ancor dopo guarda i colleghi
Naturalmente Francesco Lollobrigida Nello Musumeci dove ogni tanto ci proviamo discutere delle programmazione che ci porta che ci porta però a dover a farla valutazione queste alla segnalazione che abbiamo ricevuto dalle regioni o piuttosto che buongiorno buongiorno naturalmente esserlo finanziato con il pm Reyer la presenza di Tommaso Foti particolarmente gradita perché probabilmente una parte deve essere ancora liquidata quindi ecco qual è il motivo di di tardi tanto apprezzamento per la sua presenza specie ora frequentemente ci troviamo davvero delle procedure che si portano ad assumere delle decisioni che avranno effetto dopo anni
Ma che sono frutto del monitoraggio degli anni prima
Ecco Puerto deve essere uno strumento diventa uno strumento che ci crea le condizioni della della abbiano le code tra Torre Angela tempestive potessero tempeste vuol dire essere efficaci e quindi fare bene parenti fare in fretta
Ecco coccole e significato e questa quindi se vogliamo una start-up una best practice a livello europeo ma ma è anche comode attori un qualcosa di unico che può che può essere davvero esportato consegnato a tutti coloro che vorranno meglio parliamo pure di venduto qualche potrebbe essere conosciuta la soluzione più più seria e più rapida perché Antoine su tutto parliamo di prove geologiche Coop possiamo parlare di della conoscenza di quello che il cambiamento di un Paese importante parliamo di agricoltura di precisione
Per l'untore precisione è una delle sfide di questo Paese
Naturalmente il la presidente Francesco Lollobrigida qui che mi mi fa particolarmente piacere perché significa l'attenzione che noi dobbiamo vivere alla alla gestione dell'irrigazione alla generazione del del agevolazione delle mappe sullo stato fitosanitario cosa che
Non abbiamo ancora completo a livello nazionale al monitoraggio del litorale con con l'erosione delle coste
Perché è uno dei temi ho detto prima terra dei fuochi quindi agli illeciti ambientali ma al monitoraggio del tutto al fronte boschivo l'Italia a aumentato del trenta per cento il punto descrivo
Negli ultimi quarant'anni e questa è una risorsa di ricchezza ma è una risorsa da manutenere e ed è dall'altra parte dello show a tutelare l'esperto di incendi
Abbiamo a che fare con la produzione di uno strumento di uno strumento che è attivo ed è per questo che mi ha mi ha l'occasione di dire un grazie umbratile naturalmente a tutti loro che c'ha lavorato ai ai ministeri che naturalmente
Sono partecipi non solo fisicamente ma con l'altro che la loro preparazione che e che peraltro
Sì saremo il fruitore E perché dovrei credo dobbiamo usare bene lo strumento grazie
Grazie
Abbiamo aggiunto altri tasselli al nostro mosaico e abbiamo fatto qualche passo in avanti per capire che cosa vuol dire
Prevenire facendo sistema innovando modernizzando e soprattutto provando a prevenire i problemi e all'interno di questa cornice
Ovviamente è fondamentale il ruolo dell'Europa sia come guida sia come capacità di monitoraggio oltre come capacità di finanziamento
E dare la parola anche se un video registrato alla Raffaele Fitto vicepresidente esecutivo dalla Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione lo sviluppo regionale acquisita e le riforme ecco il bivio
Buongiorno a tutti un sentito ringraziamento al ministro Pichetto Fratin e per l'invito a partecipare a questo importante momento di confronto
Saluto anche numerosi amici presenti tutte le autorità
L'evento di oggi la presentazione del progetto si è un'iniziativa particolarmente rilevante perché interviene su uno dei temi che oggi toccano direttamente la sicurezza dei cittadini europea
Però per i laici la gestione dei rischi ambientali e climatici notizie degli ultimi giorni quanto accaduto in Calabria Sardegna Sicilia così come in Portogallo ce lo ricordano ancora una volta non si tratta più di episodi isolati conviviamo con eventi atmosferici sempre più estremi frequenti e costosi dal punto di vista sociale ed economico
Per questo abbiamo lavorare contemporaneamente in due direzioni la prevenzione e la capacità di risposta all'emergenza
In questi anni il recovery nelle Sirens prestiti che ha contribuito anche la realizzazione del progetto oggetto dell'evento di oggi è stato uno strumento straordinario per avanzare proprio in questo campo
A livello europeo ha mobilitato oltre settecento miliardi di euro almeno il trentasette per cento delle risorse e destinato alla transizione climatica
Gli investimenti sostenuti dalle delle beffe stanno contribuendo concretamente ad aumentare la capacità europea di prevenire alluvioni incendi altri rischi naturali rafforzando al tempo stesso infrastrutture e sistemi di monitoraggio in tutta Europa
Accanto alle perverse anche la politica di coesione da un contributo essenziale con la revisione di medio periodo negli ultimi mesi abbiamo consentito a Stati membri regione di riprogrammare le risorse dell'attuale programmazioni per investire nella gestione delle risorse idriche inserito tra le priorità strategiche dell'Unione
All'interno degli stessi Stati membri convivono infatti territori colpiti dalla scarsità d'acqua ed altri esposti dall'Unione una sfida comune che richiede strumenti integrati
Qui c'è la massima attenzione su questi temi e la piena disponibilità a utilizzare in modo coordinato tutte le risorse europee disponibili
La sfida ora non è soltanto finanziarie singoli interventi
Ma creare sinergie tra i diversi fondi progetti tecnologie e livelli istituzionali per costruire risposte realmente efficaci
Il progetto si muova esattamente in questa direzione integra dati conoscenze e capacità operative trasformando la tecnologia in prevenzione concreta
Vi auguro ancora buon lavoro e spero presto
Grazie
E qui arriviamo a un altro a un altro tema importante che vuol dire che riguarda l'allattamento e come si fa oggi a portare avanti
Una politica di adattamento che possa permettere di affrontare le emergenze senza una logica emergenziale Jessica lo sguardo che commissario per l'Ambiente la residenza idrica economia circolare competitiva a un messaggio per noi
Avevo appena prigioniero potesse importante scarso Ivan esauriva il ritiro
Il grottesco e in fiore che vedo europea perché sa emette tecnologico & geo politiche il c'è dal suo effervescente Pretenders cancro detta ordinò Longo occasionale Leo S. Alessio
Cioè un Cessna Xenon show Innovation Saija sentiti Tertius femminile al passo accise tex-mex Protect critico infrastructure Hensel come al sette stanze
Ma io sto senso li sottrae metà del fashion forchette ignora Ico assistenza al Community ex ora Fund e spesso fosse ter il test tronco bresciana fin troppi che stavo chiesti Research Center se industrie riscrivendo costruisce Pic il sex che oggi organizza triste imposta competitività anche se niente
Veste mai amante legge ed eleganza Orso mense qui chianche ex morte e avete Aspesi The Sessions Guerzoni sono porcherie Landi io stessa ho sempre Francia oltre la metà ad accrescere
Sono io il pietra Specter share e non l'ex è in contatto e perché no leggesse il cross Number stesse quindi chi dice
Prisco don stopper Borders en alla sfiducia sessioni Taider
E iniziative pezzi o no o un Walter ma Emmenthal per check up nevoso se poi e non esce Geox associ tic tac ornamento show e in terzo stende Belletti and Competitiveness che sulle cronache nato
Siamo complesse lei se l'è stato detto e lei lo stava chiesta oltre oltre sei volte a mio figlio info e toccanti nel complesso a Kirch il
Come suggerito l'Alto Commissario Fitto e dalla commissariare o su alla il progetto SIM costringe e ci costringe a fare i conti con i fatti con le decisioni concrete con le soluzioni non più dunque con i capri espiatori
E chiamerei per provare a fare a fare un passo in avanti per cercare di capire cosa vuol dire oggi innovare sull'ambiente facendo sistema e prevenendo senza demagogia il ministro Tommaso Foti prego né si può accomodare il ministro per gli affari
Nell'open le politiche di coesione del PNR benvenuto venissero
Amministra Francesco Lollobrigida ministro di cultura della sua ed alimentare e delle foreste benvenuto venissero
Nello Musumeci ministro per la Protezione civile per le politiche del mare
Alessio Butti sottosegretario con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale
Grazie
E tritate leggeremo anche un messaggio che ci ha inviato Guido Crosetto che ministro della della difesa
Potrei subito con con Tommaso Foti per provare a capire
E mettere a fuoco quello che è il grande elefante nella stanza ovvero come si può provare a rendere più efficiente d'Italia le Regioni tutti gli enti che sono predisposti in qualche modo alla risoluzione di problematiche legate all'ambiente
Come le si possono rendere queste istituzioni più efficienti rispetto al passato cosa ho imparato l'Italia in questi anni in adesione del PNR R. ma anche nella gestione delle problematiche legate all'ambiente
Buongiorno a tutti innanzitutto il progetto che presentiamo oggi va sicuramente in linea con quanto lei diceva cioè dell'innovazione della possibilità della interoperabilità tra le piattaforme che diventa determinante poiché per riuscire a leggere
Esattamente la situazione sia sotto il profilo idrogeologico che gli effetti dello stesso però è chiaro che noi abbiamo anche una lunga filiera di competenze frammentate
Che sono uno degli elementi che fatalmente poi incidono sulla realtà
Effettuale e sulla spesa faccio solo qualche riferimento nel Pnr sono destinati duecentonovanta milioni per centonovanta interventi presso privati esclusivamente all'evoluzione in Emilia Romagna
Faccio presente che inizialmente altri dovevano essere dati altra doveva essere la spesa
Ma abbiamo dovuto ridurre il target perché la progettazione non era in linea con quelle che erano le scadenze del PM
Abbiamo un miliardo e duecento milioni che sono stanziate e che sono riservati alla Protezione civile per emergenza di cui ottocento milioni sono stati trasferiti prima spetta alle Regioni e quattrocento alla seconda
Poi abbiamo una serie di finanziamenti della coesione
E anche sulla coesione voglio dire non abbiamo due mila due mila e trecento milioni stanziati nella coesione ne faceva prima riferimento il vice presidente esecutivo della Commissione europea Fitto e ad oggi abbiamo progetti per mille settecentocinquanta milioni di euro
Quando parlo di progetti voglio dire solo progetti selezionati perché se poi andiamo a vedere la seconda parte e cioè quella più riferita all'attuazione degli stessi abbiamo i programmi dei dieci ragioni però venticinque
Venti per una spesa di duecentosessantuno milioni
Questo quanto abbiamo sulla coesione
Solo i fondi di sviluppo e coesione se possibile abbiamo ancora più risorse perché sono tre miliardi e trecento milioni quelli stanziati
Cinquecentosettanta milioni di opere selezionate e sessantaquattro milioni distesa
Ora sono dati che dimostrano mediamente ma livello in questo caso dei progetti selezionati pari al diciotto per cento è una spesa pari al quattro per cento è evidente che a questo punto dobbiamo porci due domande primo c'è una capacità amministrativa
Adeguata a quelle che sono le situazioni di prevenzione non solo di emergenza
Perché uno dei limiti di tutte queste azioni e che si agisse sull'emergenza ma non si agisse sulle cause che hanno determinato l'emergenza se noi continuiamo intervenire
Sulla stessa trama ma con un intervento settoriale non frequento complessivo state tranquilli che cambieranno
I percorsi ma quella frana continuerà a vedere una sua pericolosità e una sua attività ecco un altro elemento che io penso debba essere importante è che non si può pensare
Che si facciano Progetti che dovevano decine di anni
Dalla progettazione all'esecuzione faccio presente che noi abbiamo dovuto cancellare dal PM mille duecento milioni di operai
Perché erano state progettate dal due mila tredici al due mila diciotto e queste per non aveva nemmeno rispondevano ai requisiti fondamentali per il pm nere del DNA SH dopodiché nel decreto legge settantacinque abbiamo ugualmente plebe intatto con un milione con un miliardo di euro il finanziamento di opere sempre riguardanti l'assetto idrogeologico del Paese
E quei fondi giù il miliardo e due che erano stati stralciati dal pm R. sono stati trasferiti a fondo i nazionali emerge sotto questo profilo il risultato quanto meno è discreto perché nonostante siano attività per due mila tredici e due mila diciotto siamo arrivati ad avere una spesa certificata di novecento milioni di euro quindi settantacinque per cento perché ha fatto tutti questi dati perché la dimostrazione
Che giustamente dobbiamo andare alle rigidità le cause dei fenomeni ma al tempo stesso e poi dobbiamo avere una capacità amministrativa fatta di progettazione di capacità di gara
Cantieri che non durano secoli perché anche questo è un discorso che non può essere
Piove inviato Benson sotto questo profilo che il pm aveva abbia dato una forte accelerazione al sistema di programmazione e poi di esecuzione dei lavori perché con la mannaia di perdere i fondi improvvisamente abbiamo visto passare gli investimenti degli enti locali ad esempio da una media di sette miliardi di euro del due mila e diciassette ad oltre ventiquattro miliardi di euro del due mila e venticinque che cosa significa
Significa che se hai dei limiti di tempo e perdi le risorse a quel punto
Sia la progettazione che l'esecuzione dei lavori assommano un ritmo diverso rispetto a quello del passato
Grazie
Passerei la palla al ministro Lollobrigida perché qui stiamo cercando di capire un po'come stanno cambiando gli equilibri quando si parla di transizione e uno degli equilibri più interessante mettere a fuoco e come evitare che nel futuro continui a essere messo in circolo questo questa falsità questo elemento strano ovvero che gli agricoltori vengono spesso di sono spesso racconta di come dei nemici della transizione ambientale come se ci fosse quasi un'incompatibilità tra i due concetti
Come si rompe questo equilibrio e mi chiedo
L'evoluzione che stanno avendo anche le aperture dei mercati possono aiutare a cambiare equilibrio e a creare una nuova dimensione oppure no
Grazie a tre generazioni permetta di salutare tutti i colleghi in particolare il collega Pichetto all'interno di un governo che collabora insieme
Si superano le visioni ideologiche di parte si trova ad affrontare tutto in un quadro strategico
Prima di entrare nel merito nella risposta alla sua domanda saluto le forze dell'ordine presente ovviamente particolare
Il mondo confindustriale perché è anche un segnale importante svolgerà un'iniziativa di questa natura era all'interno di un luogo che rappresenta
Una industria sana all'interno di un contesto sanno che quello italiano nella quale il sostenibilità nel quale la sostenibilità non viene vista dal punto di vista della disintegrazione di una sistema produttivo maxi connaturata all'interno di un sistema produttivo come la possibilità di analizzare
Quello che il periodo in cui si vive
Ed affrontare
La previsione sulle previsioni di quello che potrà accadere immaginando come immagino
Ho desunto dalle parole del professor Rinaldo che saluto premio Nobel dell'acqua con modelli applicativi che ti permettano di pre vedere le tante ipotesi e poi avere delle risposte pronte frutto di una strategia compiuta in questo senso bisogna tener conto della storia della storia dell'umanità quando si parla dell'era dei cambiamenti climatici è un'enunciazione che posso considerare fuori dal tempo perché di RFI i cambiamenti climatici ne abbiamo vissute dall'epoca e la scomparsa dei dinosauri tante
E oggi ne abbiamo una davanti e dobbiamo capire come affrontarla alcune scelte nella passato sono state delle scelte
Tranchant come affrontiamo l'epoca dei cambiamenti climatici con un esasperato proibizionismo che mette in discussione tutti gli elementi
Legati alla produzione alla produttività rendendoli nemici dell'ambiente fino ad arrivare a fare medicazione ideologiche come la decrescita felice come il Greenville esasperato che in un'Europa
Come quella di questa era mette in condizione o messo in condizione di immaginarsi comuni sola fuori dal resto del pianeta in cui sacrificare la produzione significa migliorare
Significava migliorare l'ambiente si è avuto un effetto inverso sì avuto una decrescita del nostro sistema produttivo senza migliorare l'ambiente perché ovviamente ci siamo resi conto che l'Europa si innestava in un contesto planetario
Molto più complesso
In cui la diminuzione della produzione in una realtà
Che aveva standard produttivi eccezionali come quella europea corrispondesse un aumento della produzione di nazioni che dell'ambiente si interessavano molto meno avendo un effetto
Paradossale che oggi andiamo ad affrontare con tutte le scelte
Che sono ovviamente anticipati dalle azioni del nostro governo ma che piano piano vengono ad influenzare le politiche europee riportandole alla ragione per cui l'Europa è nata il direttore Cerasa protagonista di tante analisi che vedono nell'Europa una punto di riferimento anche noi lo vediamo come un punto di riferimento avendo però ben coscienza del punto di partenza che era la prosperità
Dei popoli europei che non può prescindere dalla capacità del suo sistema
Di produzione con creazione di ricchezza
E il lavoro che sia capace di affrontare le nuove sfide immaginando come utilizzare al meglio gli elementi della ricerca dell'innovazione delle tecnologie e ovviamente in questo tempo come ricorda Labriola anche delle digitale
Come possibilità eccome per realtà e quindi questo progetto diventa essenziale per riuscire a fare un'analisi corretta di quelle che sono
Elettricità le criticità che emergono analizzarle dando strumenti a coloro che operano all'interno del territorio per rispondere a quelle che vengono considerate emergenze che molto spesso non ci sono emergenze ma semplicemente
Frutto di mancanza di scelte compatibili con una sostenibilità guardate in senso olistico che metta produzione
E tutela dell'ambiente sullo stesso binario immaginate le risorse idriche professor Rinaldo immagino
Che da questo punto di vista l'abbia avuto modo anche su questo di confrontarci è oggi utile negare l'utilizzo dell'acqua o è utile immaginare come Lapo possa essere sfruttata appieno accumulandola riuscendo ad avere una strategia che ritrovi in una capacità di analisi dei nostri bacini idrici
Una luogo di approvvigionamento evitando gli sprechi in Rete
Come si può rendere l'agricoltura più sostenibile immaginando di vietare o immaginando di ricercare qualcosa che possa sostituire ricette che servono oggi alla tutela e alla protezione della nostra produzione noi come Italia siamo all'avanguardia nelle tecnologie
Evolutiva assistite cioè attraverso l'ibridazione da non confondersi con gli organismi geneticamente
Modificati si possa avere piante meno i dirigenti idroesigenti più produttive con un minor utilizzo degli agrofarmaci ma vietare gli agrofarmaci come vietare oggi le medicine
Tu
Non assumi medicine sei la possibilità di avere cure alternative vietare le medicine sporta spesso a morire non avrebbe senso vale anche per il nostro sistema produttivo il nostro governo ha investito su scelte di questa natura che peraltro rompono schematico tonico che ha messo troppo spesso l'agricoltura in contrasto con l'ambiente
Gli agricoltori in contrasto con l'industria in realtà tutto viaggia su un unico di Mario e noi abbiamo riscoperto la capacità lo dico anche
Con gli investimenti che abbiamo effettuato molto più sostanziosi sul settore agricolo di un modello che parta dal settore primario e arriva alla distribuzione passando per la trasformazione e per un virtuoso l'apporto con un impresa che dà valore al lavoro agricolo da questo punto di vista gli investimenti e ringrazio qui
Il collega Foti perché su questo si è speso in maniera decisa anche nella rivisitazione del PM RR Kemper via ci ha permesso di passare da tre virgola sei miliardi di euro a quindici miliardi
Di euro di investimenti sull'agricoltura e le filiere collegate alle a agricoltura
Chiudo facendo un esempio virtuoso di rapporto con l'industria anche sul piano internazionale
Una macchina agricola
Settore industriale incentivare il RAI la produzione di macchine agricole e settori industriale ma se tu incentivi macchine agricole che siano più sostenibili come quelle della produzione italiana saluto federe una comma che protagonista in questo tipo di collaborazione riesce a ottenere il doppio risultato di garantire l'ambiente la sostenibilità ambientale e garantire la sostenibilità produttiva riuscendo quindi a tener fede a quell'impegno di sviluppo che ci deve essere che tenga conto della salute del pianeta
Lei due cose però devono sempre viaggiare con questo unico obiettivo questo unico target di riferimento altrimenti
I risultati che emergono sono una desertificazione dell'ambiente produttivo senza ottenere risultati positivi nemmeno per l'ambiente e questo progetto cita capacità di analisi complessiva e quindici permette di avere un quadro più chiaro su come e dove intervenire rispondendo ovviamente a tutti gli epifenomeno i che emergono di volta in volta che dobbiamo avere la capacità di prevedere al meglio ma nemmeno il miglior computer quantistico riesce a prevedere il futuro si possono prevedere tanti scenari il più possibile ed avere delle strategie per poterli affrontare il più capaci possibili di ridurre i danni emergenti
Grazie ministro
Chiederei a partirei Condello Musumeci da alla coda del ragionamento emesse Lollobrigida che suggeriva come il progetto si ma può aiutare a migliorare rafforzare la capacità di analisi naturalmente e la capacità di capacità di esse più pragmatici nella prevenzione e a questo proposito chiederei tutto questo progetto e questa necessita di essere più pragmatici rispetto alla teme la prevenzione
Che cosa c'ha fatto imparare rispetto agli errori del passato quali possono essere errori che non per anno più ripetuti grazie a questo nuovo equilibrio anche dal punto di vista diciamo del modo in cui le regioni hanno governato alcuni fenomeni e nel modo in cui magari la prevenzione può essere utilizzati in maniera più efficace
Grazie direttore Buongiorno tutti complimenti al collega Pichetto Fratin per questo progetto sismiche davvero pone l'Italia all'avanguardia in un contesto internazionale
Laddove si affida al digitale un sistema di prevenzione del quale Dio sa di quanto abbiamo bisogno io ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi ma anche l'ottimismo del vicepresidente
Di Confindustria nel senso che noi oggi lavoriamo ad un sistema che diventa lo strumento in mano alle pubbliche amministrazioni noi siamo lente emittente
Chi è il fruitore il fruitore l'amministrazione locale il fruitore il cittadino bene lasciatemi dire che la battaglia non si vince
Se partiamo da due estati di tensione diversi se da parte delle pubbliche amministrazioni a medio ad alto vertice c'è la consapevolezza che il cambiamento climatico
Debba porre e ciascuno di noi di fronte alle proprie responsabilità
E poi nella società nella piazza nei club e nelle famiglie nelle scuole non c'è la percezione del rischio la battaglia è persa
Possiamo avere le più sofisticate reti di prevenzione
Ma se nel dividere le modeste somme destinate alla programmazione destiniamo tanto alle aree urbane perché Rita ad ogni altro settore della pubblica
Amministrazione che diventa prioritario per tutti ma trascuriamo la messa in sicurezza del territorio
Il messaggio non passa cosa voglio dire voglio dire due cose essenziale direttore intanto che questa manifestazione assieme ad altre rimuove un luogo comune tanto caro alle opposizioni in Italia non è vero che il Governo Melloni non riconosca il cambiamento climatico
E una Bugia vera e propria e colossale della quale siamo davvero stanchi
Noi riconosciamo talmente il cambiamento climatico di avere posto fra le priorità
Il Barolo del piano nazionale per il cambiamento climatico che un decreto del collega Pichetto Fratin
Ha reso finalmente utilizzabile dopo una gestazione di otto anni prima cosa naturalmente
Facciamo una differenza quale ruolo ha avuto luogo nel cambiamento climatico ed è questo che fa fa di noi una posizione è uno strumento diverso rispetto ad altri è tutta colpa dell'uomo
O è un fenomeno ciclico che si ripresenta nelle sue vaste proporzioni ogni cento ogni duecento ogni trecento anni il discorso non mi appassiona e non mi addentro su questo terreno
Lo lasciamo ad altri ma certamente noi riconosciamo che col cambiamento climatico dobbiamo fare i conti e dobbiamo fare talmente incontri che abbiamo fatto col Governo Meloni della prevenzione l'obiettivo essenziale al quale guardare ecco e siamo all'altro tema la prevenzione deve coinvolgere tutti
Non è possibile apprendere che nei Campi Flegrei cioè cinquecento mila persone sedute su un vulcano attivo fra i più pericolosi al mondo non si sia mai fatta in quarant'anni e una esercitazione
Partendo da questo dato dobbiamo tenere conto che le case non si costruiscono più vicino alle sponde del fiume
Dobbiamo partire dal concetto che i libri lettere fiume vanno ripuliti e non possiamo fare i conti con le norme di finto ambientalismo che di fatto determinò senza volerlo
Le catastrofi cui siamo stati testimoni in questi ultimi anni
Dobbiamo capire è spiegare all'Unione Europea che il rischio in Italia e in Europa non sono soltanto l'incendio estivo è l'alluvione ma sono anche il sisma i terremoti
E che oltre un quarto del territorio europeo è a rischio terremoto ma l'Europa non sembra essersene ancora sufficientemente alcol accorta dobbiamo spiegare ai dirigenti scolastici che la prevenzione si insegna nelle scuole a cominciare dal classi primarie sono stato in Giappone per confrontarmi sul rischio sismico i bambini e li ha cinque anni
Sanno come debbono comportarsi in silenzio ordinatamente
Di fronte ad una prima scossa di terremoto qui se chiede un bambino cosa fare quando sentì la scossa de vige corro subito fuori da casa verso l'ascensore per arrivare in piazza
L'unica cosa che non bisogna fare andare in un ascensore questo per dirvi che siamo ancora indietro nella percezione del rischio allora ben venga che se il progetto si che consente a cominciare dalla Protezione civile a cominciare dai Dipartimenti legati alla sicurezza del territorio persino al Dipartimento mare visto che adesso abbiamo una legge sulla dimensione subacquea che può nella sua misconosciuta realtà conosciamo solo il ventisette per cento potrebbe riservarci mi auguro piacevoli sorprese
Ben venga quindi questo progetto si ma guai a pensare soltanto all'emittente e non più al ricevente ricevente ancora oggi in Italia col suo fatalismo appare assai distratto
Il rischio non lo percepisce e quando lo percepisce dice
è compito degli altri
Grazie esso
Chiederete Alessio Butti di provare ad affrontare un tema che è l'altro grande elefante nella stanza perché quando si parla di innovazione in Italia nel dibattito pubblico naturalmente
Spesso la si descrive con motore di i rischi e non di opportunità mentre parlo ovviamente di intelligenza artificiale tecnologie e ogni forma di innovazione mentre stiamo affrontando questa mattina un punto fondamentale e cioè che l'innovazione anche in questo campo può essere un motore di prevenzione come si fa a farlo capire e quali possono essere gli asset su cui può far leva all'Italia
Sì grazie direttore un saluto alle autorità presenti e in special modo le autorità militari un ringraziamento e un saluto al ministro Frattini non ai ministri presenti con me sul palco
Abbiamo capito una cosa che è fondamentale che il digitale ormai sovrintende tutti i settori strategici e del paese
Dalla sanità e trasporti all'agricoltura alla Protezione civile ormai la digitalizzazione veramente fondamentale magari in questo breve lasso di tempo cercheremo di capire anche perché
Ha definito il digitale anche costoso il dottor Labriola e ha ragione l'effettiva investire innovazione costa però immaginiamoci che cosa potrebbe costare se non in prestissimo nell'operazione
E quindi l'obiettivo è arrivare nel medio termine non nel breve ma neanche nel lungo termine a far comprendere esattamente che è una adeguato e oculato investimento sul digitale
Comporta inevitabilmente scientificamente provato un risparmio in tutti i settori strategici ovviamente anche e soprattutto per quanto riguarda l'ambiente
Il progetto che viene presentato oggi che
Una non è esattamente una piattaforma a me è un'infrastruttura tecnologica che integra dei sistemi per cui è evidente che il passaggio successivo
La Peuterey da sarà ovviamente una piattaforma
Però questo strumento è di fondamentale importanza innanzitutto perché indi e a Pavia un percorso per noi importante secondariamente perché consente a tutti quanti di ragionare sulla specificità
E sulla utilità delle singole piattaforme
Noi non siamo all'anno zero per quanto riguarda le piattaforme e attenzione i problemi complessi possono essere risolti solo ed esclusivamente dall'utilizzo di piattaforma non siamo all'anno zero innanzitutto perché sarà contento ovviamente il ministro Foti per quanto riguarda
Le competenze della mio dipartimento noi ci entreremo tutti gli obiettivi del PM RR così come avevamo previsto
Ma le piattaforme sono fondamentali per il futuro perché aggregano dati ed è sempre alla tecnologia che ci consente di popolare nel modo migliore queste piattaforme perché sono i sensori
Ben notti al ministro Musumeci che ci consentono di inviare informazioni a delle centrali operative
Perché sono i satelliti sempre più indispensabili non solo per quanto riguarda la connettività ma anche in questo caso satellite di fondamentale importanza che fotografa e rileva le i cambiamenti che il l'ambiente circostante
Manifesta tutti questi dati devono essere elaborati ed inseriti appunto in una piattaforma che poi può utilizzare la leva potentissima dell'intelligenza artificiale e io mi auguro che possa presto abbinarla anche al quantum perché significherebbe
Abbinare l'intelligenza appunto artificiale al muscolo del calcolo computazionale dell'UCIS Simo quindi del quantum
Che è in grado di risolvere problemi di straordinaria importanza
Però questa piattaforma deve essere popolata come dicevo di dati non solo istituzionali ma anche di dati che provengono dal territorio
Di best practices di contributi in termini di idee su queste piattaforme devono essere coinvolti tutti a partire dagli enti locali che devono essere responsabilizzati ovviamente soprattutto per le questioni che riguardano l'ambiente
Devono essere coinvolte le aziende le imprese lei prima mi chiedeva se il made in Italy a livelli innovativo in grado di sostenere questa sfida sì
E certamente in grado perché il governo Meloni ha sviluppato una politica industriale e una serie di aiuti
A queste imprese euro ha ha dato soprattutto un percorso senza irregolarità che ha generato
Della fiducia e quindi siamo ovviamente in grado di coinvolgerà anche aziende italiane in questo percorso ma tutte queste piattaforme devono essere popolate
Vi faccio un esempio sulle piattaforme
Che molti di voi conoscono la piattaforma digitale nazionale dati che questo Governo ha ereditato con un centinaio di adesioni siamo oggi ben oltre le tredici mila dei tredici mila enti aderenti
E quello ENI
Il e quella è la palestra dell'interoperabilità e i dati si scambiano con una velocità incredibile con un concetto base che è quello del Won soldi
I dati di inserisco una e una sola volta
Poiché è l'amministrazione che fa girare ovviamente i dati all'interno del sistema stesso e sapete nell'arco di due anni e mezzo quante su quante sono state le sessioni di scambio dati all'interno della PdL di un miliardo
Un miliardo di scandisce sessioni di scambio dati vuol dire che questo è un Paese maturo per fare il salto di qualità e partire ieri e passare quindi da un'importantissima infrastruttura tecnologica che integra sistemi ad arrivare ad una piattaforma interamente dedicata alla problema ambientale perché poi la vera vittoria e quando un evento non accade
Uno è quando un evento può essere mitigato nelle sue criticità nell'immediatezza
Perché le piattaforme ci fanno risparmiare tempo perché le piattaforme
Limitano quelli che sono oggi passaggi burocratici tra le singole amministrazioni perché è una piattaforma è un cruscotto immediato che ci consente di avere visibilità e di intervenire chirurgicamente sul problema
Perché i dati che abbiamo immagazzinati in precedenza c'hanno consumi consistito di valutare attentamente lo stato dell'ambiente
Grazie grazie a tutti voi prima di congedare gli vorrei leggere a tutti voi al ministero il messaggio di Guido Crosetto Ministro della Difesa leggerò con voce il più possibile impostata
Onorevole ministro caro Diliberto desidero ringraziarti dell'invito a questo convegno dedicato a un tema che non è soltanto di rado attualità ma ormai strutturale per la sicurezza nazionale i cambiamenti climatici stanno incidendo in modo sempre più profondo sulla sicurezza delle persone dei territori delle infrastrutture critiche
Non siamo più di fronte eventi eccezionali ma fenomeni che metto alla prova con crescente frequenza la residenza del Paese questo ci impone di andare oltre la gestione dell'emergenza di rafforzare in modo sistemico le nostre capacità di prevenzione previsione adattamento
In questo contesto le tecnologie trasformati in assumono un ruolo decisivo l'intendenza artificiale l'integrazione e l'analisi avanzava dei dati i sistemi di osservazione satellitare e le reti di sensori voluti
Rappresentano strumenti indispensabili per comprendere ciò che sta cambiando anticipare i rischi e intervenire tempestivamente
Riducendo l'esposizione ai pericoli che rafforzando la sicurezza dei cittadini
Fenomeni complessi richiedono risposte integrate e coordinate multilivello
Quando eventi legati al dissesto idrogeologico colpiscono comunità e territori la difesa interviene con rapidità e concretezza donne e uomini delle forze armate operano per garantire sicurezza ripristinare la viabilità
Proteggere infrastrutture assicurare assistenza alle popolazioni colpite
è un impegno costante spesso silenzioso che testimonia illegali profondo tra le forze armate il Paese e la capacità di operare in sinergia con le altre istituzioni con i vigili del fuoco correzioni civile
In questa cornice si collega il sistema avanzato integrato di monitoraggio e previsione che valorizza competenza tecnologica e capacità operative
Maturate anche nel settore della difesa elemento al servizio della tutela del territorio la storia dimostra come la ricerca militare abbia generato ricadute decisive anche in ambito civile basti pensare a internet o la navigazione satellitare
Oggi gli investimenti in robotica e intelligenza artificiale Technology quantistiche hanno lo stesso potenzierà strategico rafforza la sicurezza ma al tempo stesso di menta innovazione duale e competitività industriale nazionale
Attraverso sono due pagine agro quale attraverso il controllo integrato di sensori avanzati e l'impiego coordinato di satelliti teloni e infrastrutture di telecomunicazioni sicure il sì mi consente di monitorare ampie porzioni di territorio integrare flussi informativi e trasformare i dati incapacità decisionale non è soltanto il tema centrale del convegno è una risposta strutturale alla complessità del nostro tempo
Anche sul piano geopolitico i cambiamenti climatici stanno ridefinendo scenari interessi strategici il caso della Groenlandia e dell'attivo emblematico lo scioglimento dei ghiacci apre nuove rotte marittime
Rende accessibili risorse energetiche e minerarie strategia incidendo sugli equilibri del commercio globale accrescendo la competizione tra le principali potenze
Pur non potendo essere presente oggi per impegni precedenti assunti oggi sappiamo cosa succede sull'Ucraina sul Ucraina sono certo che il confronto tra istituzioni mondo accademico e settore industriale offrirà contributi di grande valore per rafforzare ulteriormente la nostra capacità di prevenzione e gestione dei rischi ambientali
Le nove costellazione satellitare i sistemi avanzati di osservazione della Terra le tecnologie quantistiche aprono scenari inediti e il nostro dovere governarli corresponsabilità
Simone strategica e lungimiranza Caro Giuda Torino-Lione invecchiamento era con tutti voi buon lavoro il ministro Guido Crosetto grazie
Grazie a tutti voi chiamerei adesso sul sul palco Andrea Rinaldo dell'Università di Padova Stoccolma vota Price del suo intervento che ci permetterà di concludere di avvicinarci alla conclusione della prima parte la mattina
Prego prego
Un giorno rende
Utilizzo
Su quanto prego prego prego prego prego
Certo all'uscita del ministro per non
Buongiorno di la il compito che mi è stato affidato è quello di e di proroga di alcune prospettive
E alcune innovazioni possibili che hanno a che fare con questo con questo bellissimo Progetto
E per cominciare diciamo a a definirlo un esempio che a suo modo rivelatore riguarda l'acrilico sfera
Cioè come vedete in questo caso diritto una squadra di geologi che verifica lo stato di un di acciaio al confine fra l'Italia e la Svizzera
è una e un esempio probante del cambiamento ma è anche fuorviante per le ragioni che vorrei segnalare in effetti in passato ovviamente tra trasgressioni e regressioni
Climatiche e il la chiostrina sempre e ha risposto immediatamente a tutto questo tempi e il il tema che ci si ponesse in quale mare in quale misura questo possano essere possa essere appunto fuorviato che lo stadio significativo il tema su cui vorrei farvi riflettere e la rapidità dei cambiamenti perché questo la cifra di quello che sta accadendo in questo momento il problema non è discutere come si diceva prima autorevolmente su quali siano le cause vere questo è irrilevante da un certo punto di vista il problema è che questo questa immagine e di riportarci Porta Venezia la città in cui sono nato e cresciuto
E significativa in qualche modo perché vedete il fotografo con è stata scattata durante la pandemia durante l'ottava che vedete che se guardate bene vi accorgete che la foto è e capovolta c'è l'immagine riflessa
E sopra in piena luce e l'immagine vera è quella che ha messo su che cosa significa significa
Che da una sensazione completo del mondo sospeso di allora
Ed è questo il punto che commi fa riflettere sulla rapidità dei cambiamenti perché le le pandemie sono sempre state naturalmente così come ci sono stati cambiamenti climatici il Annibale che attraversava le Alpi Coni con i con i con gli elefanti o o il passo il Chievo blocca era libero per per centinaia di anni che vola ma è che le epidemie che hanno flagellato l'Europa in particolare arrivavano in particolare dalle rotte orientali
E avevano è la caratteristica di durare c'è per diventare pandemie
Allora ci stadi
Trenta quaranta cinquant'anni per poter perché perché questi potessero succedere
E nella nel caso del del
Dell'epidemia
Accordi diciannove è passata una settimana basta un volo da buon anno a Toronto e più per tre quattro giorni di incubazione perché parlavano diventasse completamente a pandemico da questo punto la riflessione è la rapidità che ci deve fare che ci deve fare riflettere
Ecco laudi segregata la scienza del sempre saggio a mio giudizio sbagliare dalla parte della scienza viene rappresentato
Indiane tavolate di e e noioso ma credo che possa avere un significato perché quello che lei vediamo in questo caso è un famoso è un famoso
Piccolo che è diventato e grosso modo iconico che accoglie uno studio che è stato fatto su un pongono un gran numero di indicatori
Socio economico socio economici e piogge o chimici come dimostrano che ha una caratteristica particolarmente particolarmente importante cioè se noi e e misuriamo fenomeni diciamo i primi del Settecento grosso modo è quando i lumi
Ci hanno consentito di cominciare esplorare
La natura del mondo intorno a noi
Ma se misuriamo in questo caso vedete non dimenticata di unità di misura dimenticati i numeri C tre quello che voi che ritenesse l'essenza di questi diagrammi c'è e nel tempo vedete nella nelle in basso ci sono del mille seicentocinquanta grosso modo due mila
E e e indicatori dicono cosa sta succedendo a quello che voi osservate e che di Catholic completamente diversi come possono essere la popolazione il
Il Cdp è il prodotto interno lordo i testamenti diretti di Paesi stranieri la popolazione urbana
Il l'uso di energia l'uso d'acqua e tutte queste caratteristiche sono completamente slegate fra di loro in via di principio eppure tutte dal mite all'inizio del Settecento fino agli anni Cinquanta del Novecento sono piatte non cambiano
Per niente costo corrispondono specie di qui Tolo cene che per secoli sia ci ha consentito di progredire ITT migliorare e di e di sviluppare le nostre quelle nostrane
La nostra società
Quello che succede che intorno agli italiani cinquanta del Novecento impazziscono tutti questi questi indicatori
Crescono senza limiti quello che Trezeguet ma è un punto di non ritorno una questione e che in questo gene personale che per indicatori te e di oggi o chimici tubazioni della biosfera di molti tipi possono essere concentrazione di anidride carbonica non discutiamo come diceva il ministro pezzi di quali siano le origini perché
La
Perché su questo non si aprirebbe una partita molto lunghe ed è sempre saggio sbagliare dalla parte della scienza prove sempre prudente sbagliare da parte della scienza ma in ogni caso la constatazione è sempre la stessa
Cosa c'entra la la l'accelerazione del consumo di foreste con la popolazione tutto resto del mondo o in
Nelle nella nello sfruttamento delle risorse marine
Ed è questo il punto questa accelerazione ha un significato che è fondamentale è la rapidità del ciclo
Che quello che sgomenta in tutta questa operazione e questo prova mai successo perché in un passaggio osservato di quattro oberati dalle
Dalle temperature l'atmosfera pre-industriale
E aveva impiegato grosso modo cent'anni due Centanni tra cent'anni se volete ma perché potesse cambiare ci sono certamente state nella storia di questo pianeta anche ben prima di homo sapiens temperature più alte
Ma per cambiare il queste temperature poco avevano un milione e mezzo di anni o quasi due milioni di anni è la rapidità il punto che ci obbliga a riflettere sulle cose da farsi
Eccolo che vedete in questo caso è abbastanza significativa pacificazione geopolitiche di oggi e a un idraulico
Non è concesso di andare oltre alle scarpe su quali siano le ragioni di questa importanza ma questo è un altro e se lo sono i modelli non sono delle previsioni su misure che sono state fatte per più di vent'anni in Groenlandia
Ricordo che vede che e nel giro di questo periodo sono la riduzione della della massa il dichiararci
E in giga tonnellate complessive mediamente dell'ordine delle vedete e settecentoventuno giga tonnellate all'anno di media di Perth questo questo e e inequivocabile questo misura ripeto questo non possono essere controverso in nessun modo
E perché questo importante evento ha implicazioni di molti tipi non ultima quella terra un innalzamento a fronte di una di una di una completa fusione di ghiaccio nero e l'Ardia si stima che l'innalzamento del livello medio del mare sia di sette metri
Io mio metro per proiettato oggi dalle previsioni della del l'Intercontinental panel Falkland Cenci
E quindi da tutto questo quali sono le conseguenze allora pratiche quando ricordiamo i problemi ai problemi
Quelli di cui posso parlare con qualche competenza collegati all'acqua ripiena di siccità e la giusta distribuzione dell'acqua con cui vorrei chiudere poi
Questa questa argomentazione questo dimostra una una un esempio passante importante perché Marzo due mila ventitré qui dovete la rottura che mi dice
Tra Budrio San Martino in argilla argille il ponte caduto in quel caso primo fermo immagine RAI che vedete che alcune significa idee caratteristiche importanti non soltanto per questa
Piena è accaduto dopo una terribile sede siccità che aveva colpito le OPA centrale e la la Pianura Padana
Per
Subito a ridosso della quale è venuto un evento di questo tipo e e la l'immagine mostra un'altra cosa importante alla lotta vedete il fiume abbandonato completamente l'alveo da cui in cui veniva in cui veniva ospitato e questo significa quindi che esiste un un contributo di Anton porcellino e cioè di costruito che se consolidato nei secoli che pone un problema che che certamente molto importante
Però la questione che lo rende a suo modo significativo e che quell'evento che a norma di legge dovrebbe essere protetto un evento che mediamente degli o cadere ogni duecento anni si è ripetuto tre volte in tre anni
Quindi il dubbio viene che ci sia qualcosa di diverso in atto può essere un difetto ingegneria può darsi può essere qualcosa che sta succedendo realmente in parte questo il caso del fiume Lamone
Che ha avuto tre volte nello stesso periodo
Nel in Romagna e a quel punto e questo porta ad una considerazione che è diventato importante nei circoli diciamo degli etologi
Che sono che si può tradurre così è morta la stazionarietà come vedete coordina stazionarietà poteri abbiamo generalmente Centanni centocinquant'anni buone misure per i servizi doverci dello Stato sono sempre stati
Preziosi e la competenza
Idraulica italiana è straordinaria da tutti i punti di vista ma la domanda estera stazionarietà e Motta vuol dire che aver misurato per Centanni
Non vuol dire avere contezza di quello che sta per accadere perché Pin questi cent'anni nulla cambiava ma l'accelerazione che hanno oggi questi fenomeni
E tale per cui i titoli ma va posto e questo situato manda un volevo molto importante di i grandi Esperti
Di questa materia diceva stazionarietà è morta
Cioè non possiamo come diceva il poeta Biagio Marin
E il passato non esiste
Quello che accadrà in futuro non è descritto da quello che e da quello con cui anche noi nelle scuole di ingegneria e sentiamo agli studenti terre valutare questa cosa ma unite vuota ma mi sento dire dove va la gestione
Delle acque ed è questo problema che diventa importante per noi
E allora sei se mi consentite una digressione sportiva una nessuna una
Una definizione che sarà molto divertente che sta molto belle passato è attribuita ad un giocatore di baseball americano che dice il futuro non è più quello di una volta
E questo significa proprio questo è sembra una boutade ma non lo è pare che termina in qualche modo anche ad un filosofo per francese che si chiama Paul vitali e le attribuzioni quello sono mai le stesse
Però questo che vedete sono esempi di valutazioni che vengono fatte di piogge estreme ecco gli estremi sono i problemi estremi per le piene e gli estremi per le siccità
Quindi se li guardiamo una una struttura mirate si chiama l'abilità statistiche cioè di sistemi che non postulano che la storia passata ci spiega quella futura
Ma che Tata sostanzialmente quello che accadrà con una competenza che è diverso questo sta diventando un tema di dominio comune quindi le piogge estreme in questo caso si vede che evidentemente
Da valutazioni empiriche anche l'occasione per esempio dalla pioggia giornali a Padova che misurata dei tempi della battuto legni prima cattedra all'età al mondo che padovana
Che è cominciata nel mille seicentodieci da allora continuo tutti i giorni
E queste consentono di fare che cosa vedete questo ci queste metà statistiche sono gli strumenti che sono a disposizione che in questo caso credo potranno essere anche utili a abbiamo climate perché ci sono delle degli specialisti in Italia lo ripeto
La competenza italiana sui temi ecologisti tra amici e straordinaria confrontata con tutte quelle del mondo questo posso dire poco lavorato
Allora che tutto il mondo
Ma se noi siamo in grado di calcolare con strumenti appropriati in Tibet intensificazione delle piogge estreme in questo caso oraria come vedete e del colore che in questo caso dice quando siede vicino a corso vuol dire che sostanzialmente
Per una pioggia che può essere caratteristiche per Baccini incerto tipo Procaccini piccoli in questo caso
E del cento per cento più grande
E oggi rispetto a quella che era desumibile dal carattere del passato mentre in altri casi e questo non accade che succede il contrario ed è appunto questo il punto che porta rapidamente al problema delle
Delle piene che porta i temi che sono cari alla al ministro Lollobrigida di qui vorrei commentare e cioè e e la questi questi eventi queste
Per modificazioni hanno un effetto clamoroso della distribuzione di acqua editi e di neve che sono fondamentali in particolare
Per l'agricoltura per la produzione primaria come diceva cerca un logo rigide la cosa peggiore che potremmo fare e smantellare produzione primaria per non creare per non sistemare i problemi dell'ambiente peggio di così non si potrebbe fare questo un punto che dobbiamo evitare
Comunque grandissima cura
Eccolo che vedete in questo caso è caduto nel due mila ventitré la grande siccità che che si è portata diciamo del del due mila ventitré fino al due mila ventiquattro di questo il fiume Po ci sono diversi tipi di siccità
E che hanno diverso modo influenzare la produzione primaria e quant'altro clima
Quello che è importante ed è il tema è fondamentale che credo di aver saltato
Non mi sembra che abbia saltato
Un'immagine importante s'annuncia
Tra una tregua dalla Sicilia
Non so cos'è successo c'è una che va dalla Sicilia che mostrava proprio il dato della delle vento del del due mila ventiquattro dove la siccità estiva è stata è stata gravissima sulle case in cui tutta la Sicilia c'è una mappa fatta poco alla Regione Sicilia dice avevo visto che per qualche ragione sparita
Il e in cui si votava che generalmente la il deficit meteorologico su quanto meno era era quanta meno piogge era arrivata nel nell'arco nell'arco dell'anno che grosso modo il cinquanta sessanta stata per cento praticamente per tutta la situazione grave gravissima
E parla della giusta distribuzione dell'acqua me molto colpito con la rete sono ai sindaci che aprivano e chiudevano Benetti sul non è così che si deve fare questo e come diceva
Francesco Lollobrigida è inutile immaginare che si può
Sa aspettare a cura affidarsi alla natura perché le cose possono dare meglio non funzionerà così non è la natura che dobbiamo pertanto a quello che è accaduto ci pone dei problemi che sono molto importanti però proprio a proposito la Sicilia così invece che io di colori di questa colosso del deficit mettere logico nella grande siccità che ha colpito che ha colpito tutta l'Europa centrale e l'Italia tra il l'inizio del due mila e dei chi due e e il e e abbaiavano e aprile del due mila ventitré
E i cori verso corso sono che più corsi sono più deficit rispetto alla media delle precipitazioni osservati in passato e perché la mostra perché quei caratteri erratici di cui di vi ho parlato cercate reati pioggia e neve
Non sono tre stabiliti nella pietà non capitano sempre gli stessi perché perché quello che è stata una tragedia per la Pianura Padana ha portato il perito per la Sicilia per la Sardegna ad un periodo di grande prosperità
Perché è stato un grande eccesso rispetto a quello a questo cosa vuol dire può dire che possiamo affidarci la buona sorte no la risposta è che bisogna comunque prepararsi idee in un contesto in cui va be'perdonate alla allo scienziato al vecchio professore idea che immaginare che possa esserci una una un questo contesto geopolitico sia possibile immaginare un sistema in cui ci metteremo d'accordo sulla riduzione del dell'emissione di gas serra a me sembra molto difficile
Io credo che sia molto sensato occuparci di adattamento facciata mento vuol dire immaginare quali possono essere i provvedimenti ripeto che abbiano per lo meno il privilegio di non distruggere la produzione primaria senza risolvere i problemi dell'ambiente
E mi è vicino rapidamente alla fine perché questo secondo me è un punto molto importante questa rete sono passata stupita e Simon Levine che data danni si spera che possono prendere per nove per l'economia
Parta la spunta e un un economista di Cambridge dei saremo Levine è più bravo più gravosi eccolo teorico al mondo delle lì a Princeton e e si sono posti quando di cosa voglia dire
Mettere un prezzo un cartellino del prezzo sopra i servizi degli ecosistemi ecco ne parlava prima la la la rappresentante balbettanti Confindustria ed entrano abbastanza importante ed è il tema e come indica il tema è quello di di di immaginare cioè ci siamo qualcosa di in qualche maniera di vergognoso nel dire che dobbiamo mettere un punto cartellino del prezzo sopra i servizi dell'ecosistema
La realtà è che se non lo facciamo non hanno nessun valore
Quasi che la cosa non ha prezzo non ha valore economico l'idea di di questo sistema e l'idea in cui drammatici conto che indicatori economici che ometta no il valore del capitale naturale lo diceva stamattina dal prestanti conclude Confindustria e il diciamo
Il la
Proprio sul filo attualmente mi chiedo scusa questo ma indicatori economici che ho mettano lati valore capitale naturale non vanno il senso della ricchezza o dalla povertà delle nazioni
Ed è e ed è fondamentale proprio questo cioè cosa vuol dire può dire che nessuna economia può prosperare a lungo terminando il Capitan naturale solo dire distruggendo soldi se distruggendo suoli
E riducendo dicendo il titolo di università e di ogni tipo di questioni che gli vanno dietro
Ed è questa l'ultima e immagine che volevo mostrare aveva proprio questa c'è una rapporto appunto che stiamo già scultori tolte sull'economia della biodiversità torna proprio su questo tema
Quindi l'idea è che quello che impressione che che abbiamo certamente che oggi ci sono strumenti e competenze in questo Paese che ci consentono di affrontare queste sfide e credo che in particolare
Una un un complemento al lavoro di questo via un Kluivert questo lo dirà perché son tutti argomenti che sono non sono parte del resto tutto il giorno prima ascoltare il i progressi che sono stati fatti ma certamente intelligenza artificiale che è fondamentale ma non può dieci ciò che ancora non è quello un conto della scienza e io credo che si è sempre saggio anche sbagliare ma dalla parte della scienza Green grazie
Grazie orgoglio Rinaldo prima di lasciarvi già afferma Corrado che Abramo grave passano da parte di questa
La mattinata lancerei un Videobrera in cui si spiega esattamente che cosa il simmetrico slovacco finora
Nell'ambito dell'investimento uno punto uno inserito nella missione due componente quattro misura uno del Piano nazionale di riprese resilienza per rispondere ad una sfida strategica ossia comprendere prevedere e governare dica i nomi gli ambientalisti che impattano il territorio italiano nasce il Sistema integrato di monitoraggio promosso dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con la collaborazione di oltre quaranta amministrazioni ed enti centrali e locali il SIM realizzò è un'infrastruttura interoperabili e condivisa per creare un ecosistema digitale di dati servizi e applicazioni dedicato al monitoraggio e alla previsione dei rischi ambientali con il decreto ministeriale numero trecentonovanta tu del ventinove settembre due mila ventuno è stato approvato il piano operativo di lavoro già definito lo schema strategico e di governance del programma
Attraverso l'istituzione di una task-force operativa ed i tavoli tecnici interistituzionali e ha stabilito le sei direttive strategiche del programma
Volti a fornire strumenti operativi a supporto della gestione e dell'analisi dei rischi ambientali l'intervento ha prodotto risultati significativi con il conseguimento del target i n r r che ha certificato la copertura del cento per cento delle regioni meridionali nel monitoraggio dell'instabilità idrogeologica e degli illeciti ambientali il sistema integrato di monitoraggio e previsione è oggi una realtà consolidata fondata sul polo strategico nazionale che ne rappresenta l'infrastruttura militante amministrazioni ed enti attivi nel settore ambientale collaborano in maniera integrata e duratura Promos endo azioni comuni a tutela del territorio italiano un ecosistema digitale che rafforza la rete istituzionale si apre al mondo privato e offre una piattaforma centralizzata dedicata alle Amati che ambientali a servizio di istituzioni territori e cittadini un passo concreto verso un'Italia più lesiva niente consapevole e preparata ad affrontare le sfide future
Eccoci
Ben trovati passiamo adesso al entriamo nel merito tecnico del progetto SIM l'abbiamo sentito sistema integrato di monitoraggio e previsione una piattaforma del ministro dell'ambiente della sicurezza energetica
Creata in collaborazione con Leonardo e con di chi XC Technology Italy per prevenire e gestire i rischi climatici e ambientali
Una piattaforma al servizio dei dei cittadini che io chiamerei subito sul palco il viceministro all'Ambiente la sicurezza energetica bagna Gava tra l'altro il SIM percento di molte delle sue delegai
E lasciato allora alla parola Bagnacavallo poi comincia la tavola rotonda
Grazie buongiorno a tutti
è un piacere essere qua oggi ebbe il ministero devo dire a creato veramente un evento importante per sottolineare il grande lavoro del ministero dell'ambiente della sicurezza energetica che ha fatto
Che ha fatto in questi anni e per questo non voglio dilungarmi Lina in tanti ringraziamenti ma è doveroso ringraziamento alla struttura di missione
Pnr R. vedo qui il capo dipartimento al dottor penna
E devo ringraziare veramente fortemente il l'ingegner D'Aprile
Per aver voluto per aver seguito puntualmente e per essere chi con la sua con il suo dipartimento che poi metterà a terra questo strumento che è uno strumento fondamentale ho abbiamo appena sentito un un autorevole contributo del professore
Rinaldo che dice giustamente
Non non dobbiamo chiederci perché come siamo arrivati qua ma noi dobbiamo affrontare un tema di adattamento e un tema fondamentale
E per farlo anche i decisori a livello politico devono avere una base solida che è quella della scienza dell'innovazione
E quindi è chiaro che la sicurezza al giorno d'oggi è la dimensione
Come posso dire essenziale per mettere in sicurezza territorio permettere insicurezza soprattutto
I cittadini sulla lo vediamo gli gli eventi climatici purtroppo sempre più
Frequenti
Vediamo quello che è successo qualche settimana fa nelle coste in Sicilia in Calabria in Sardegna
Ma qualche mese fa l'anno scorso nel nord del nostro Paese e questo incide sulla vita delle persone
Sulla sicurezza delle infrastrutture critiche e di conseguenza sulla tenuta economica del Paese perché diciamoci la verità questo
Paese si tiene si tiene corsi su questo e quindi il Progetto sin ma nonna fa altro che rafforzare la capacità dello Stato e di a vere una pianificazione come dire che valida da prendere in considerazione proprio gliele l'elemento fondamentale e quello di prendere in considerazione di fare uno studio del territorio di mettere in sicurezza il territorio con le sua complessità sotto il punto di vista del dissesto idrogeologico il nostro che è un Paese bellissimo ma è anche un Paese che è a rischio oltre il novanta per cento tutti i nostri comuni del disastro idrogeologico e quindi dobbiamo assolutamente lavorare di prevenzione con una pianificazione strategica con una e pianificazione che venga proprio che ci arrivi che arrivi dai gatti
Che la scienza che la scienza ci dà certo poi il legislatore mette insieme una serie di semplificazioni per applicare anche tutte queste semplificazioni e per far sì che le progettazioni
Arriva arrivino a destra a diventare dei progetti a arrivino a diventare degli interventi fattibili
Però è chiaro che questo deve essere un lavoro di squadra un lavoro tra amministrazioni centrali tra Regioni tra Comuni tra territori
E il professore prima ha citato una frase molto bella che il futuro non è quello di una volta ecco io quando ogni tanto sento perché ovviamente ci sono le autorità di bacino che calano nei territori
Le proprie programmazione sui rischi sui nei dei piani di gestione rischio alluvioni
Senta o dai territori che Dio ma lì non è mai successo niente allora non abbiamo capito niente cioè noi non dobbiamo più ragionare così
Non è più possibile del ragionare così ma dobbiamo ragionare su quello che ci arrivano da dalla scienza dai sistemi di di monitoraggio anche perché vedete sì ma non è una singola tecnologia è un progetto integrato è un progetto integrato
Che il suo utilizzo deve arrivare assolutamente ai fini pubblici quindi significa trasformare dei dati in in prevenzione questa
Credo una fase fondamentale perché noi dobbiamo pianificare non il futuro di domani non il futuro di tra dieci anni ma ne dobbiamo pianificare e mettere in sicurezza quello che è un Paese quello che vogliamo
Che sia questo Paese tra cinquant'anni con questo per questo dobbiamo avere una visione chiara
Dobbiamo essere a e a vere soprattutto una struttura tecnica ma soprattutto darci come dire essere guidati dalla scienza dall'innovazione
Affinché noi possiamo utilizzare questi strumenti appunto a un'ampia edificazione ma soprattutto a mettere a terra e a mettere in sicurezza un paese che purtroppo come dicevo prima eh a rischio sotto tanti punti di vista
Questo lo possiamo fare lo possiamo fare insieme e lo possiamo fare insieme solamente se tutti insieme
Abbiamo come posso dire in mente il e Carpi abbiamo come infine quella che è la
La strategia di portare questo paese di metterlo in sicurezza sotto tutti i punti di vista ma dobbiamo lavorare insieme non solo tra ministeri ma dobbiamo lavorare insieme tra enti di ricerca tra territori
E guardare appunto a un vero sviluppo sostenibile per il futuro economico ambientale e di sicurezza di questo paese grazie
Viceministro deve andare via si accomoda ma so che l'agenda parlamentare dare alla va bene allora a questo punto io e dicevo in premessa entriamo nel merito tecnico e chiamerei sul palco Laura ad aprile
Il capo dipartimento disse sviluppo sostenibile del ministero dell'ambiente sicurezza energetica Andrea Campora per Leonardo Nicola mangia amministratore delegato Dix technology Italia e ancora per il ministero dell'Ambiente Giorgio Centurelli capro segreteria tecnica del maglie Silvano pecora
Coordinatore dei tavoli tecnici niente istituzionali del sito
Senta
Per il Ministero grazie
Allora comincerei subito da da Laura D'Aprile e il riferimento del ministero dell'ambiente e sicurezza energetica per mettere a terra questa piattaforma il deus ex machina sono mesi che ci lavoriamo che ci confrontiamo
Mi pare di capire che il già obiettivo e la portata di questo strumento e chiaro incidono molto
Anche su molte competenze del dicastero basti pensare con economia circolare acqua contrasto al dissesto idrogeologico ecco
Mi piacerebbe capire ci piacerebbe capire quali sono le potenzialità e commessi interfacciano con la il tuo Dipartimento grazie va prego si ci sono delle slide immagino
Grazie buongiorno tutti intanto saluto autorità pressanti i numerosissimi colleghi che hanno collaborato a questo progetto
è un Progetto oggi per la prima volta dopo cinque anni di lavoro ora rappresentiamo sino al mare che abbiamo portato avanti con un lavoro intenso di squadra con grande coraggio verso l'opportunità offerta al futuro citando insomma Victor Hugo che vedete qui nella prima slide
A
Il film che cosa è un'infrastruttura digitale avanzata qui sgomberiamo il campo da un dubbio che era stato sollevato dal sottosegretario Brutti ha già una piattaforma è già on line già utilizzabile
Una piattaforma un'infrastruttura digitale avanzata finanziata dal Piano nazionale di riprese residenza che è in grado di supportare la sicurezza ambientale del Paese
La sicurezza ambientale questo è un tema che è stato più volte richiamato negli interventi che mi hanno preceduto a partire dall'Inter bantu del ministro Crosetto eh unna
Asset strutturale della sicurezza nazionale la sicurezza ambientale viene declinata all'interno del sì ma in queste sei verticali che vedete le verticali non sono altro
Che le minacce ambientali principali nel nostro paese
Come altri si trova quotidianamente ad affrontare l'instabilità idrogeologica con gli eventi meteorologici estremi alluvioni e frane
Il tema della siccità della scarsità idrica affrontato come agricoltura di precisione ma professor Rinaldo è quello che lei a rappresentato nella sua presentazione scarsità idrica uso efficiente dell'acqua io uso efficiente del suolo sono collegati stampa quel sistema suoni
Inquinamento marino e costiero
Il tema degli illeciti ambientali con particolare riferimento agli illeciti connessi alla smaltimento dei rifiuti
Le emergenze ambientali gli incendi boschive di interfaccia al tema degli incendi ovviamente gran parte di queste tematiche coinvolgono
A quotidianamente le competenze della Protezione civile che tra tutte le amministrazioni che hanno sottoscritto con noi accordi vedremo poi qualche numero è quella che ha la maggior il maggior beneficio probabilmente dall'utilizzo della piattaforma Symbian
Come obiettivi specifici sicuramente abbiamo il miglioramento e l'implementazione e la sicurezza della basi dati questo è un elemento cruciale lo abbiamo
Capito dalle presentazioni dagli interventi che mi hanno preceduto senza una base dati solida strutturate scientificamente provata
Non ride non possiamo fare
Ne modellazione mine tentativi di previsione nei limiti del possibile visto che non siamo più in un dominio sistematico
Ma dobbiamo quindi assicurare che questi dati siano acquisiti attraverso una delle tre moderna
E all'integrazione delle reti esistenti si hanno acquisiti e gestiti in sicurezza e siano conservati in una ambiante che consenta poi di avere una residenza di queste infrastrutture questo su questo vorrei ringraziare in particolare il PSN il palo strategico perché con la sua infrastruttura Cloud ospita in un cloud superando tutti i dati della pubblica amministrazione
Un obiettivo fondamentale del sì ma quello di superare la frammentazione dei sistemi territoriali esistenti siamo partiti dalle si istante non ci siamo inventati completamente
Un nuovo modello o perché non serve a nessuno dobbiamo mettere si tratta di risorse pubbliche dobbiamo spenderle bene
Partendo da quello che c'è migliorando quello che c'è
Il rendendo questi sistemi interoperabili e integrati ovviamente nella mia presentazione cerco anche di fare
Un lancio alle presentazioni dei colleghi ex seguiranno rispetto a tutti i danni perché come potete immaginare il sistema è particolarmente Complesso quindi servirebbe un convegno che non finge uno di questi obiettivi specifici
A dobbiamo garantire una maggiore accuratezza dei modelli i modelli che cosa pulsante uno consentono di stabilire quella velocità quell'accelerazione delle tempistiche di elaborazione dei dati
E di risposta alle minacce che abbiamo visto
Attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale di applicazioni che son stati sviluppate ad hoc per il SIM e di una base dati particolarmente estesa
Un altro Alzette di questo sistema largo avere nazi di sistema una d'opera nazista ma partecipata che vede la cooperazione interistituzionale qui richiamo
Un passaggio molto bello del video della commissaria Ross vale
Che ha detto
è importante quello che il governo italiano ha creato con l'infrastruttura ma è in molto importante
O meglio ha creato lo ha creato con una cooperazione tra amministrazioni pubbliche centrali amministrazioni territoriali mondo della scienza istituzioni scientifiche
E parte per industriali non a caso oggi siamo in questa sede che ci ospita e ringrazio la presidente
La dice Terzi Huntelaar punti per averci consentito di svolgere qui l'evento
Il governo anzi si stanno Acqui INVIM molto partecipato e questo lo vedrete alla presentazione di Silvano che ha coordinato in questi anni i tavoli
è un sistema scalabile e flessibile e quindi applicabile in vari contesti non solo in contesti nazionali attraverso espansioni modulari di quelli che sono gli asset attuali
Ma anche in contesti di internazionali questo sarebbe il nostro auspicio
Qui embedded è rappresentato qualche numero dicevamo cinque anni di lavoro dal due mila ventuno cinquecento milioni di euro di investimento oltre quaranta amministrazioni beneficiarie due raggruppamenti con trenta aziende cinquantotto componenti applicativi e dodici piattaforme oltre tre mila basi dati tra banche dati regionali di settore banche dati scientifica
E un target già raggiunto cento per cento di copertura delle regioni del Sud Italia per le due minacce verticali
Disastri idrogeologici meglio i siti ambientali con la con tracce sensibilità on line della piattaforma del SIM targate raggiunto al trenta giugno del due mila venticinque
Sì ma utilizzato tecnologie emergenti e trasforma Tibet per finalità di sicurezza ambientale
Sono tecnologie dati satellitari simulazioni immersi Vaio atti intelligenza artificiale sistemi di supporto alle decisioni sensori avanzati
Che sono stati
In molti casi sviluppati in ambito in contesti ostili ambito discesa per poi essere mutuati nel campo civile quindici a un interscambio tra quello che viene sviluppato nell'ambito difesa e quello che
Può essere sviluppato
In ambito civile quindi avete qualche rappresentazione non li ha scelti a caso
Ci sono
Le immagini di idee osso che ha sviluppato il modello liberare del digital Twin della territorio nazionale ci sono le immagini dello Smart monitoring si stanno
A del monitoraggio
Dell'alberatura e degli incendi boschivi son sviluppato per commenta modulo specifico per il Kufa
Sono tanti sistemi insieme però con un muori Menga all'intelligenza artificiale deve essere utilizzata da Soggetti Esperti soprattutto quando parliamo del campo ambientale per quale motivo
Perché l'intelligenza artificiale è un po'un giocatori di scacchi che comunque vince sempre anche se non sa perché vuole giocare a scacchi
Però a volte soprattutto nel campo ambientale in cui noi abbiamo delle fonti grigie
Delle basi dati cosiddette grigia cioè documenti di vario genere non consolidati a e abbiamo fonti eterogenee
Tende a colmare i buchi inventando per poter dare una risposta questo è un tema noto
E ormai accertato in letteratura a partire dal due mila ventitré con il quale dobbiamo fare i conti non tutti possono buttare i dati dentro un modello di internet Pelusi utilizzare l'intelligenza artificiale ricavandone
Una informazione che ha un reale supporto alle decisioni quindi è giusto che questo sistema sia stato sviluppato a livello di governo a livello centrale e che ci sia un controllo sia sulla sovranità del dato che sulla sovranità per l'utilizzo del sistema
A internazionale interna Cerizza azioni di stima come dicevamo è un modello in scala mobile e quindi applicato in contasse nazionale attualmente ma può essere applicato in vari contesti
Auspicabilmente anche internazionali noi abbiamo promosso sim all'interno di un workshop dedicato durante la nostra presidenza G7 nel crack ambiante
Ad aprile due mila ventiquattro il latte proposta tematiche è stata poi ripresa dalla presidenza canadese
Ed è tuttora un tema di Ivo anche nella presidenza francese del G7
Con particolare riferimento alla verticale sull'acqua
Nel due mila venticinque e il due mila venticinque ci ha contattato Water diplomata e ha voluto fare un articolo sulla sistema con la applicazione al comparto idrico tutto questo e l'interasse che questo sistema suscita all'estero ci fa pensare che questo a sette tecnologico nazionale
Debba essere promosso sia a livello europeo ma anche a livello internazionale
Grazie
Ad aprile del capo dipartimento del disse Ministero Ambiente
Allora la par una delle parole più citate nel tuo intervento e dati ecco dati il grande protagonista del programma Zimmer per cui io hai lasciato così servito il la Perret prossimo intervento Linder direttore Andrea Acampora
Per Lionardo Managing director divisione cyber security solutions e il partner tecnologico insieme a di x ci Italia e quindi chiamerei al podio
Il direttore Campora e per capire e per capire ancora
Meglio come funziona questa integrazione dei dati che mi sembra un po'la grande sfida di questo di questo progetto e quindi come anche Leonardo come partner tecnologico come si indirizzato per mettere a terra la piattaforma
Grazie buongiorno a tutti e ringrazio il ministero per l'invito che spero di non annoiare troppo parlando di integrazione dati no se devo partire con uno slogan per definire questo bellissimo Progetto campo facile però secondo me rende l'idea la risorsa da otto per la sicurezza delle risorse ambientali e questo è il centro e anche un po'futurista nostro di Leonardo di questo bellissima esperienza ma saranno almeno vent'anni che parliamo
Di interoperabilità dei dati la pubblica amministrazione mi ricordo dal Forum PA e non sempre i risultati sono state all'altezza dell'aspettativa almeno per molti anni non lo sono stati
E anche se vogliamo ripercorre la genesi del Progetto sì ma io chiaramente non ha fatto parte di quella progettazione ma il capodipartimento la ricca la ricordata no
è non è che la situazione di partenza fosse diversa dalla situazione della piangeranno situazione molto frammentata
Una una un numero altissimo di enti centrali locali che facevano monitoraggio
E anche lì l'idea apparentemente semplice di questa concezione che l'ingegner D'Aprile ha rappresentato ma realtà che trovo molto coraggiosa neanche molto ambizioso e quella di dire no stavolta noi non ci sostituiamo completano
Da quello che esiste Nora invitiamo la ruota ci affianchiamo isolato le parole proprio nella definizione cooperiamo collaboriamo integriamo mettiamo a disposizione di tutti questi quaranta enti tutte le risorse poiché informativa e non solo
E quindi questa diciamo è stato l'elemento fondamentale di sviluppo di questo progetto una sorta di Abra che integra e rende interoperabili una serie di altri hard e l'altro elemento importante è un elemento di avere diciamo un concetto di dato distribuito io non tolgo il dato non tolgo nessuna delle peculiarità alle varie organizzazioni lascio il dato tovaglie
L'ho gestito disco lo in qualche modo metto a fattor comune quasi temporale e questo mi permette di avere una situazione piuttosto aggiornata del territorio mi permette di fare dei modelli pronti previsionali che abbia effettivamente l'impatto e che quindi sia in grado di applicare modalità editoriali
Siamo in grado di analizzare anomalie di stabilire e lanciare degli allarmi che di fare tutta una serie di elementi anche il supporto decisionale anche per le politiche ambientali
Ora capo dipartimento i manderà a quel paese perché ho impiegato circa due minuti a passare dalla concezione al risultato di questo progetto allora
Dalla concezione risultato ci sta diciamo un enorme lavoro un'enorme complessità a livello progettuale in cui hanno concorso parecchi parecchie tai chi prese l'organizzazione orchestrati chiaramente dal ministro e dal dipartimento
Allora l'obiettivo di questo tipo
Chiaramente a aveva bisogno oggi un'architettura tecnologica estremità accessibile aperta
In grado come dire di raccogliere tutte queste informazioni da questi quaranta enti citava prima senatore Butti le fonti esterne interni anche i sensori Sapelli Fibronit
Sensori sul territorio col nuovo Progetto delle dieci
Reti di monitoraggio se ricordo bene sono cinque mila i punti di raccolta e trasformarli in monitoraggio globale trasformarli in prevenzione in pianificazione in
Oggetto coerente perché supporta le decisioni in tutto questo il ruolo di Leonardo è stato tra l'altro quello di occuparsi un po'di tutta quella che è
La catena del dato dalla cosiddetta in gesti o no acquisizione del dato la normalizzazione del dato
La gestione e infine la protezione e la messa la messa in sicurezza del del dato quindi il cuore tecnologico
E proprio la piattaforma dati uso la parola piattaforma perché diciamo all'ambizione di avere una flessibilità non scalabilità che anche in un'ottica sovrana diversa
Perché al compito anche un po'di automatizzare il più possibile tutte queste operazioni integrando ore e dando a tutto questo una coerenza
Anche lì la tipologia non è un sistema magico la tecnologia per perché funzioni deve essere resa possibile
Dalla scienza io dico dal dal lavoro degli specialisti no allora il primo problema che si ha a che fare quando si fa questa bella dichiarazione federazione
I dati eterogenei e il fatto che io posso pure tecnologicamente trascrivere gli atti peccato che i sistemi rischiano di non capirsi realmente
Allora quella che si chiama il lavoro a livello semantico che è un po'tecnico ma dà l'idea di un lavoro importante fatto non solo dai fornitori industriali ma anche dalla pubblica amministrazione delle varie organizzazioni
Di fare e curare la interoperabilità semantica
C'è un po'noioso ma vuol dire stabilire delle tassonomia che funzionino basate sui prati vuol dire superare quelle che sono le incoerenze le incompletezze e far sì che quando io trasferisco da un sistema all'altro tutti questi dati effettivamente si capisca che cosa si parla
Qua il problema più e oltre che di BT detta è di quello che oggi si definisce Walid detta quindi la gestione di dati che ha vengono la protocolli estremamente diverse dati vettoriali raster di Dio
Dati georeferenziati e quant'altro e quindi è più un'accezione sulla messa in relazione di protocolli e estremamente eseguite riversi eterogenei
Il tema della data governasse un altro tema importante che in una parola vuol dire stabilire le regole
Ne cito una sola stabilire regole di chi può accedere a che cosa è fondamentale in un sistema di questo tipo
E in ultimo la creazione di un catalogo dati ondata catalogo perché maggiore è la complessità di un sistema di questo tipo e maggiore la necessità di avere
Una una una antologia se vogliamo è la possibilità di ricerche semantiche chiamiamolo un indice intelligente di tutti questi dati in modo da poter accedere a queste
Qualche anno fa anche con tutte queste belle come dire implementazioni fra lo Stato e semente complicato mettere a terra avere come dire dei sistemi efficaci di di ricerca
Parliamo di abbiamo detto trecento data Source parliamo di quaranta amministrazioni
Mezzo via i documenti e in questo l'intento artificiale almeno un po'ci soccorre quindi abbiamo sviluppato un catalogo di modelli conversazionali quindi modelli con cui si parla il linguaggio naturale
Che permettono di trasformare tutti questi dati in azione decisione o supporto alle decisioni
Quindi sono presenta un catalogo gestito della cosiddetta data Discovery che consente chiedendo a questo sistema un po'come concia di Pitigliano da recuperare in data sette
Olmo Daddi
E per esempio a un sistema di Discovery documentale perché per trovare su un mezzo milione i documenti abbiamo assolutamente lecita di avere strumenti di questo tipo
Altri usi anche l'intelligenza artificiale citava prima il capo dipartimento il bellissimo Progetto col Kufa Disma Forest monitoring e non di quanto per una polizza sullo spoglio indie
Di quanto verrà detto dal dal Cuffaro nel nel pomeriggio quando parliamo di Riad non parlare di sicurezza tra l'altro e quindi fatto di avere e come facciamo noi una verifica dei da passare perché non abbiano dei dati day by asso un avvelenamento
E una verifica rispetto ai modelli che siano esenti da possibilità di allucinazioni e guardare e di funzionamento ad esempio concreto guardate con gli eventi climatici estremi quello che si riscontra e che molte volte ci utilizzo intelligente artificiali per gestire la sicurezza del clima
Con questo evento è stata addestrata in condizioni che non sono quelle che si verificano allora il fatto di poter verificare costantemente questo elemento evita che ci siano questo tipo di
Funziona malfunzionamenti
Chiaramente su una scelta di questo tipo su una scelta che dovesse relativamente Crowther inizio lasciata alle postate Chico nazionale è stata una scelta importante
Nel nel polo di cui fa parte
Tina di cui ha parlato ma mi è stato negato prima facciamo parte nel come Leonardo SOGEI Cassa Depositi e Prestiti oggi abbiamo raggiunto le seicentoventotto adesioni delle pubbliche amministrazioni di cui duecentoventitré hanno già migrato almeno un servizio Bond si parla di sovranità ecco la scelta del masse per quanto riguarda l'infrastruttura cloud sovrana è una scelta estremamente pragmatica io tra l'altro con loro a Monaco la la Conferenza sulla sicurezza anche per confrontarmi sul tema della sovranità digitale
è una scelta che vede una parte
Dell'infrastruttura basata sul cloud pubblico io ai perché gli americani mi si sicurezza da noi e questo dà la scalabilità flessibilità e tutta una serie di vantaggi
E una parte invece del cloud basata sui propri lato tra l'altro certificato o o Citra quindi livello che permette di trattare dato strategico per avere potenza di calcolo segregata
E gestire quello che è più critico
Tutto questo di nuovo orchestrato da un sistema che premette di gestire in modo ibrido il il tutto
E la mia tra conclusi la è la parte della sicurezza ovviamente no
Leggevo prima di dire qua l'istituto Sciumè Robert Schuman
Cristo tedesco ha fatto uno studio per la Commissione europea e mette al primo posto nei rischi del ventisei dell'unione europea un attacco distruttivo ibrido alle infrastrutture critica
Contenta persino una un conflitto tra la NATO e la Russia che chiaramente ha un impatto più ampio ma con una probabilità molto più bassa quello è il primo quella di cui stiamo parlando non è solo una infrastruttura
Che guarda la sicurezza ambientale classico li fa su due che ha un impatto sulla sicurezza del territorio sul benessere dei cittadini sulla sicurezza a tutti gli effetti
E anche qui il il fatto di avere utilizzare quello che è un centro di Sadr City liriche il Centro Leonardo di Chieti che mette in campo diciamo le tecnologie più avanzate di Cyber Security cito cito solo alcune la possibilità di usare lei ai agenti Ca'
Per scoprirne i segnali deboli di quelle che possono essere delle minacce il fatto di usare l'Intelligence per anticiparli capendo sul settore specifico quelli che possono essere questo tipo di minacce
è sono i riti fondamentali
L'altro elemento che sarà un brevissimo passaggio per il Paese per le infrastrutture del Paese non per il naso è un approccio al Giro Trust che ha un approccio tra un po'uno dei mantra di Leonardo su cui il Paese dalle utilities alle infrastrutture critiche avrebbe un gran bisogno come risposta a questa situazione
Quindi qui concludo il come dire sin per noi abbiamo l'orgoglio di aver partecipato e di continuare a partecipare a questo progetto
Progetto coraggioso
Ci piacerebbe l'ha detto persino il ministro prenderlo e con insieme al naso insieme a chi altri ha partecipato portarlo anche anche all'estro sia come esempio dell'italianità sia come legittima aspirazione divisa della Leonardo tratti ancora
Grazie direttore Canfora ricordiamo fatte nervi Leonardo e passiamo la parola Nicola mangia amministratore delegato di XC
E che chiamerei sul palco e abbiamo capito sicuramente che il team è un modello infrastrutturale Complesso e avanzato ma sicuramente complesso per cui ogni intervento aggiunge un pezzo in più per entrare in questa complessità prego perdono il giorno tutti
Sì parto dalla complessità ma in chi mi ha preceduto penso che abbia rappresentato abbastanza bene no da complessità di questa iniziativa è la grande sfida che questo rappresenta per il Paese in primis da e per tutti noi
E biacca John quanto detto appena nella chiusura Andrea Acampora è veramente non rigoglio per noi fa parte del sindaco
Noi come azienda internazionale rappresentiamo qui in Italia presenta da oltre trent'anni rappresento in particolare tutte le persone che fanno parte di Xi decreto-legge che danno l'anima per questo progetto ma rappresento anche tantissime imprese che sono anche peraltro visto qui presenti italiane
E il leit motiv nostro è orgogliosi di far parte di questo progetto orgogliosi di affrontare questa complessità e di dare anche quelle che possono essere le risposte non si può fare a meno della di igienizzazione e questo è evidente per un'iniziativa di questo tipo
Peccato che non c'è il senatore Butti ma anche qui Andrea Canfora aveva già anticipato le linee che hanno ispirato noi di Xie Leonardo e quelle invece di non solo andare a costruire un'infrastruttura di base no
Ma di delineare un quadro di una piattaforma una piattaforma veramente innovativa
E lo dico anche a gran voce con un pizzico di orgoglio perché noi poi abbiamo la fortuna o facendo parte di una multinazionale a confrontarci con le altri con gli altri campi con gli altri Paesi
L'iniziativa del Simeoni che è quasi unica a livello Corporate a livello mondiale sicuramente a livello europeo ma questo lava ad aprile già la rappresentato evidentemente anche nelle interruzione che ha fatto
E devo dire che portarlo all'interno di un quadro così innovativo non poteva che prescindere da un discorso altrettanto in un concetto che è quello di piattaforma
Badate bene che non è soltanto una semplice attuazione tecnologica mani e passa e questo in precedenza è stato rappresentato da un'attrazione sicuramente a livello governativo a livello di organizzazione di questi quanto l'amministrazione il come diciamo impostazione pubblica e noi ovviamente come però arte privata ma ancor più il mondo accademico che noi abbiamo coinvolto in questa iniziativa
Sicuramente e la risposta che si rendeva assolutamente necessaria per affrontare un tema come quella della della costruzione del SIM
E in questo evidentemente poi la natura della della piattaforma doveva essere a presentare da in una maniera diciamo aperta che doveva delineare un quadro di intervento di evoluzione che poteva dare poi quello che e il seguito che in precedenza era stato rappresentato e qui gli elementi che vanno a caratterizzare questo intervento non possono che essere l'elemento relativo alla integrazione prima a andrà campo la via illustrato quanto l'attenzione verso il tema del dato il tema della sicurezza sia importante io aggiungo quanto lo schema con cui doveva che doveva ispirare il SIM sicuramente non poteva che essere uno schema che prevedeva nell'integrazione il saper mantenere saper coniugare i sistemi attuali
Avete sentito quante amministrazioni ne fanno parte no amministrazioni nazionali regionali territoriali
Nei vari comparti evidentemente non potevamo certo pensare che inventa mamo tutto dall'inizio dovevamo assolutamente valorizzare quello che esiste
Eva e rispetto a questo andare anche declinare quegli interventi innovativi che sono stati richiamati come tutti tutta la componente agli atti tutta la la parte ovviamente
Di intelligenza che si andava a ad attuare allora qui era fondamentale andare inserire nell'integrazione un tema che rappresentasse che sapesse di coniugare la realizzazione
Di questa che era la la la la grande banca dati che il SIM ma aveva bisogno
E l'attuazione attraverso questa il il il percorso di integrazione non poteva che prevedere un altro passaggio importante no che quello delle introvabili ITA dei sistemi avete sicuramente ormai percepito che stiamo parlando di intervento importante che prevede la messa in opera di sistemi a carattere territoriale esaurita rilevanti
Allora oggi l'intervento tecnologico e l'innovazione che di conseguenza si necessitava
Era sicuramente
Un tema che non poteva prescindere da una forte attenzione
Verso l'intollerabilità di sistemi allora entrambe queste conto Bonenti da un lato l'integrazione dei dati dall'altro la parte interna abilità ci doveva con ci ha permesso di portare di costituire quella che la piattaforma del SIM
Che esistente nella come ha detto il ministro Pichetto Fratin e qualcosa che esiste ed è stato anche riconosciuto a a livello di Commissione europea
E che abilita che cosa abile a mio avviso concretamente e l'ho già lo si sta attuando
I modelli di intelligenza artificiale intelligenza artificiale senza una grande banca dati senza la grande banca dati certificati non può assolutamente portare dei risultati concreti
E in questo momento il sisma con la natura con la complessità e con soprattutto il volume dei bravi che in questo momento sta rappresentando
Sicuramente posto tutte le basi affinché questi modelli intelligenza artificiale che stiamo applicando nelle due direzioni
Quella che diciamo e l'analisi dei fenomeni che si vanno a delineare ma soprattutto e qui richiamo a un tema che ed è nodale che è stato rappresentato in maniera forte da da gran parte degli interventi il tema delle prevenzioni
In memoria oggi all'interno di Sin ma abbiamo un quadro tecnologico che è stato attuato che consente realisticamente di applicare modelli predittivi verso ovviamente il tema ambientale
Ma badate bene ancora una volta nonostante sia un appassionato di tecnologia guai a pensare la che la tecnologia sia la risoluzione di di tutto no assolutamente la componente umana nonostante noi parliamo intelligenza artificiale
Rimane ancora la componente più importante
E anche nell'attuazione
Del dei motori del delle componenti intelligenza artificiale ne trova sicuramente un elemento fondante direi imprescindibile allora oggi nella costituzione del sì in mano
Ci sono tutti gli elementi a mio avviso per guardare in maniera concreta verso un tema diciamo di esportazione di questo modello
All'interno di un orizzonte europeo all'interno di un orizzonte internazionale
Già nelle nelle interlocuzioni all'interno dell'azienda che rappresento che come vi ho detto è un'azienda multinazionale questa cosa è abbastanza evidente
La necessità di poter diciamo non dico replicare ma sicuramente di utilizzare il sì ma nella sua natura
Me l'impostazione
Sia di piattaforma e sia soprattutto di risposta a temi così rilevanti come i temi ambientali metro ma sicuramente attuazione in una dimensione europea in una dimensione internazionale
E questo a mio avviso a dimostra nelle non tutte le componenti quindi sia esse a a mio avviso partecipativo da e organizzativo sia esso Technology o quanto sia rilevante
Poi il lavoro che costantemente la voglia che costantemente le persone devono mettere e in questo ancora una volta un pizzico di orgoglio italiano
Queste le è una delle n dimostrazioni a mio avviso che anche qui in Italia si possono fare progetti così rilevanti e il mondo l'Europa in primis e anche il mondo sicuramente ci guarda con molta attenzione
Grazie si è ritrovata mangia amministratore delegato dell'azienda sui allora ritorniamo al madre capofila del della piattaforma e io compiacere passo chiamo sul podio Giorgio Centurelli
Attualmente capo segreteria tecnica del ministro del ministro Gilberto Pichetto
Ma fino a poco tempo fa ha avuto un ruolo di primissimo piano
Nella gestione delle misure PNR R. della loro rendicontazione tra l'altro di corde AMMO che il PNR dota questa infrastruttura la piattaforma di ben cinquecento milioni di euro quindi un investimento veramente corposo quindi io chiederei a a Giorgio Centurelli
Mi son segnata bene quello che volevo chiederti perché sono veramente curiosa di capire e che il valore aggiunto che può avere il team nel supportare il processo dei controlli dell'unione europea sui finanziamenti pubblici
E quindi integrando le procedure di controllo previste per i finanziamenti comunitari
Anche la parola grazie grazie grazie
Per l'invito io devo devo aprire realtà con
Con due paroline e spiegherò per quale motivo le utilizzo la seconda in realtà è un un aggancio rispetto al mio intervento
La prima a parola dopo i ringraziamenti il termine che più ha utilizzato credo in assoluto negli ultimi cinque anni cioè PM o guerre
Tra l'altro l'utilizzo nonostante abbia una una erre moscia quindi per me è veramente molto complicato spiegare ogni volta che si tratta di due opere non una sola quindi tra tra le altre cose e anche per me è stata una un elemento di prova
Quando ha iniziato l'avventura nelle nel piano mi trovavo in un altro ministero stavo nella Ragioneria generale dello Stato e ci siamo trovati quasi a dalla mattina alla sera un documento che dovevamo negoziare con la Commissione europea
E cercare di chiuderlo e di trasmetterlo alla Commissione europea entro una specifica data il trenta aprile del due mila e ventuno
Abbiamo iniziato a lavorare in una maniera allucinante con ritmi che
Sono diciamo
Imparagonabili neanche per un'azienda privata di di multinazionale
Certo
E
Sul giornale o tutti quanti di quelle che erano le varie dibattiti era sempre Guiraudie per lui ricorreva costantemente questa parola detto non ce la farete non ce la farete mai
Il trenta aprile del due mila e ventuno alle undici e quarantacinque di sera io presente abbiamo fatto un click abbiamo trasmesso il piano nazionale residenza
E recupero alla Commissione europea quindi le parole classica che vengono sono tre paroline famose che dice
Ci siamo riusciti ok va bene
Abbiamo inviato il piano
Non ce la farete mai a vedere il piano approvato nella prima tornata perché mancano solo due mesi c'è tanto da lavorare
Il tredici luglio del due mila e ventuno il piano è stato approvato da dal consiglio dell'unione e quindi altre un'altra volta le famose paroline ci siamo riusciti
Quando poi abbiamo diciamo incominciato a mettere
In in campo tutti quanti gli interventi Investimenti
Questa questa elemento continua e costante del non ce la farete è stato sempre superato dalle famose tre paroline ci siamo riusciti
Nel di vi dico questo perché nel due mila e ventuno di due quando ad aprile sono venuto alla ministero dell'ambiente all'epoca si chiamava Ministero della transizione ecologica
Il secondo intervento che mi hanno fatto vedere è stato il SIM
E la prima frase che è stata collegata al secondo intervento raccontandomi appunto quest'investimento pazzesco centinaia di soggetti infrastrutture informatiche di ogni genere natura una piattaforma
Che normalmente per poterla mettere a terra suo le cinghie e ci si impiega quasi dieci anni una situazione diciamo quasi
Terrificante ovviamente non da Laura perché Laura era come me estremamente ottimista
Abbiamo né da Silvano abbiamo abbiamo diciamo ci diamo un esito non ce l'ha perché non ce la facciamo vedeva vediamo
Un lavoro anche quello assurda massacrante con centinaia di queste riunioni con migliaia di interlocutori con tantissime riunioni bilaterali per far comprendere qual erano le varie situazioni
E poi alla fine il trenta giugno del due mila e ventisei abbiamo rendicontato questa questo target piene o perde alla commissione europea e la Commissione europea ha certificato non stiamo parlando come diceva Laura e il ministro questa mattina di uno strumento che dovrà essere realizzato lo strumento è attivo
E la sua realizzazione una volta tanto è veramente a tutti gli effetti certificata dalla Commissione europea perché se la commissione perno avesse certificato
Il piano funzionamento di questo strumento nelle due verticali illeciti ambientali e
E dissesto idrogeologico non ci avrebbe pagato come ha fatto la rata del al nel mese di dicembre quindi già questo
è un segno del del del grande orgoglio italiano quando tu vai a dire autunno italiano non ce la fai alla fine le tre paroline finali delle devi aspettare c'è la ce la si ce l'abbiamo fatta
L'altro elemento di di grande dichiarando che interesse e questo è un qualche cosa che entra proprio nelle dinamiche più vicine alla anche la mia storia
è quell'altra parolina che collega con il mio brevissimo intervento che è il termine di contaminazione perché un'altra cosa che spesso che che ci ha dato il pm o verde che spesso è stata anche sottovalutata e il fatto della contaminazione c'ha strumenti di solito vengono fatti per un determinato scopo un determinato obiettivo
Poi i ci si accorge che magari potrebbe anche essere utile peraltro ma sembra un'altra documento un altro settore un altro mondo perché eppure questo strumento che nato specificamente realtà con delle caratteristiche predittiva e di aiuto di il di supporto al decisore realtà ha delle caratteristiche specifiche le anche insite proprio nella nella materia del riscontro degli illeciti
Degli illeciti ambientali ma caratteristiche insite che possono
Mettersi a disposizione anche con altri ambiti
Che è il più in generale l'ambito dei controlli comunitari perché una cosa adesso entro magari un qualche cosa che è assolutamente lontano da tutto quanto ciò che è stato discusso fino adesso
Una delle cose più rilevanti e più diffuse e trasversali rispetto a tutte quante le politiche comunitarie nazionali che tutte quante queste centinaia migliaia miliardi spesso di risorse devono essere sottoposte a controllo e potrebbero cambiare le modalità di realizzazione modalità di rendicontazione potrebbero cambiare e cambieranno certamente nel tempo le organizzazione le persone ma una parola non cambierà mai
è quella che riguarda il controllo perché le regole ovviamente la diciamo i principi di legalità e di rispetto
Delle delle delle normativa Rogno navale e nazionale sono dirimenti rispetto a qualsiasi iniziativa pubblica
Il ai controlli comunitari hanno un quadro comunque normativa ancora più Complesso c'è Comuna quantità impressionante sia di regole che di livelli di controllo sia di rischi di responsabilità
E oltre oltre a questo c'è anche un quadro attuativo che è veramente impressionante dal punto di vista della frammentarietà di questo quadro poi considerare che nell'ultima nell'da solo nel due mila e ventitré sono state bandite
Oltre centosessantasette mila procedure di appalto centosessantasette mila procedure di appalto
Quando noi dobbiamo controllare la regolarità e della spesa non guardiamo la fattura noi guardiamo le procedure che stanno dietro quella fattura c'è un soggetto pubblico sottoposto ad una
Col al Codice dei contratti noi dobbiamo andare a verificare che le regole che sono state poste in essere dietro le procedure poste in essere sono in linea con la normativa di riferimento quindi con il che nel caso specifico il codice dei contratti centosessantasette mila procedure procedure che peraltro si sono semplificate
Quindi hanno anche aumentato se vogliamo con il livello di di diciamo di di semplificazione le l'intromissione l'introduzione di eventi anche delittuosi quindi c'è un maggior rischio sì la semplificazione non spesso viene di pari passo con quello che è
Il principio di rispetto del principio di legalità o quanto meno della della della regolarità
Il l'alta dall'altra parte noi non abbiamo ministeri composti da oltre mille persone o due mila persone sono che fanno questa attività di controllo dalla mattina alla sera
Abbiamo un supporto impressionante tutte quante le strutture Esterne dei corpi di polizia abbiamo una un'organizzazione ben strutturata ma nelle unità di missione normalmente le strutture di controllo sono dieci venti persone al massimo per una quantità di interventi investimenti e riforme che sono diciamo veramente impressionante considerate solamente il ministero dell'ambiente a trentuno miliardi di euro
Due mila cinquecento per oggetti cinquanta tra investimenti e riforme consigliate dieci persone non coprono neanche il numero degli investimenti che sono stati approvati
L'altro ovviamente c'è una questione di minacce sempre più a sempre più particolari e sofisticate e quindi con anche a rischio che quel determinato quella determinata costruzione quel determinato
Da quella determinata infrastruttura stabilimento o impianto e di vi dico per quale motivo dico impianto
Nel momento in cui deve essere padre già doveva essere fatto viene certificato in tutti i modi e poi Atteo qua non viene realizzato allora questo dovrebbe essere oggetto di un contorno in loco per poterlo diciamo di scontrare
Tutto quanto questo può perché no integrarsi perfettamente con altre funzionalità di sistemi che sono esistenti SIM fa questo in parte cioè Sima
Nella sua diciamo dimensione finale avrà tutti i sensori dati di rilevamento che copriranno tutto in maniera capillare ha già adesso un morto
Monitoraggio in tempo reale quindi un avanzamento fisico una verifica d'avanzamento fisico
Costante di quello che accade sul nostro territorio e può a è anche elementi di valutazione del rischio che possono tranquillamente anche combinarsi
Comunque gli sistemi che noi stessi stiamo diciamo utilizzando nell'ambito dell'attività di controllo e come ministero dell'ambiente tanto stiamo sperimentando anche nuove progettualità specifiche proprio per per l'antifrode per il supporto all'analisi predittiva in antifrode e qui è che possono vivere tranquillamente insieme insieme a questo strumento e allora perché non utilizzare queste funzionalità perché non sperimentare perché non contaminare
E così abbiamo fatto abbiamo preso uno degli investimenti che è stato sono a cui sono insieme assieme più affezionato in assoluto
E l'investimento campa più famoso col dire dei Semini molti se lo ricorderanno un paio di anni fa sono stati oggetto di particolare schierano da parte dell'opinione pubblica che diceva che del noire indicavamo rendiconta l'amo simili alla commissione europea degli Tura avremmo perso il piano proprio per la rendicontazione dei Semini e invece questi Semini sono stati sono diciamo piante che si sono poi lui sono state messe a dimora
Nei nei diversi vivai e che sono state impiantate a terra
E allora per esempio perché non utilizzare funzionalità che possono consentirci in di dare una lista in loco di quello che realmente si sta realizzando sia realizzato
Questo è un è un esempio oltretutto ci sono altre foto più dinamiche anche più interessanti che che provengono da da sia dal dal dal sistema Cinéma
Erano diciamo difficili dalla da decifrare e un pochino un pochino troppo colorate questo era semplicemente pare di capire
Di come ad esempio semplicemente con una funzionalità basilare si può andare a verificare su un territorio specifico in questo caso è un territorio di impianto del Comune
Di Sarroch dove ci sono tutte quante questi puntini bianchi che vedete sono le installazioni cioè esibiamolo scelte ormai sono diventato un esperto
La in ambito diciamo biologico e questi Shelter non sono altro che le le installazioni delle singole piantine a terra
E questo di dà l'idea del dell'attività realmente effettuata sul territorio di un investimento che ho del tutto ha come obiettivo quello di di mettere a terra questo numero di alberi arbusti
Il il il più è uno dei tanti in realtà un semplicissima e mediatrice e a uno anche una questione di immediatezza percettiva
Una una funzionalità del genere ce ne stanno veramente tante
L'idea è quella di metterà sinergia fattor comune tutte quante queste queste dinamiche perché possano poi alla fine si inventeranno in un processo che che quello diciamo più ampio del processo di integrato un processo integrato dei vari sistemi a disposizione per migliorare tutte le dinamiche gli aspetti quindi non solo quelle che riguardano strettamente la parte di supporto al decisore
A assolutamente di fondamentale importanza nel nostro territorio in particolar modo ma anche quelle di supporto alle attività alle attività di di controllo per far sì che come io dico molto spesso quando si va a fare una verifica puntuale su un determinato lasso oggetto si va perché si sa che quel soggetto può valere delle difficoltà e non è semplicemente su un con dati Ieo
Per andare a rintracciare o confermare una presunta irregolarità e non è semplicemente con dati che sono spesso di carattere squisitamente generico che vanno poi alla fine a creare solamente una maggiore onere amministrativo nei confronti anche e di chi subisce il controllo non solo di chi lo fa
E quindi io concludo e dico continuiamo con il nostro percorso di italiani manteniamo il nostro orgoglio e andiamo avanti alla ricerca di nuovi i nuovi stratosferici obiettivi da raggiungere
Giorgio grazie Giorgio Centurelli per farsi storia della del dell'orgoglio italiano raccontata da Giorgio l'avevo già sentita ma poi ogni volta che lui la la ripete
Trasmette veramente la sensazione della forza che c'è stata per fare quell'ultimo miglio che serviva per dire quelle tre parole famose allora siamo anche noi all'ultimo pezzetto delle di questa tavola rotonda ma un pezzo importante del padrone
Quindi io chiamerei sul palco Silvio Silvano pecora che è il coordinatore
Ministero dell'ambiente
Il padre c'è la governance lascerebbe c'era conta raccontaci Silvano come è costruita la Governance del progetto SIM e quindi quali sono i suoi punti veri di forza
Grazie all'introduzione buongiorno a tutti allora per il cofano di questo sistema integrato invito raggio vediamo metto come è stato realizzato progettato e quindi come tutte le amministrazioni che sono coinvolte in questo sistema integrato hanno definito anche una governance integrata questa l'origine del SIM
Ci sono i due estremi che sono la tecnologia è la società la parte tecnologie quella che abbiamo sentito anche negli interventi precedenti sin dall'inizio di questo di questa mattinata
Quindi tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale piuttosto che l'ha visto in stazione per te del calcolo o ancora la codificazione dei processi
Mentre l'altra parte ci sono gli aspetti sociali c'era necessità di supportare il decisore siamo in tempo reale tempo differito e accorato promuovere e supportare innovazione siesta scientifica sia essa tecnologica
Il sì ma integra questi due
Due estremi questi due aspetti e lo fa rispondendo al supportando di Dominique domino del tempo il dominio dello spazio il dominio dello spazio aperto per comprendere che cosa succede nel mio Paese l'Italia cosucce nella mia regione cosa succede nelle città
Cosa succede nel fiume che scorre vicino nel mio ufficio
Mentre nel tempo tutto per comprendere cos'è successo nel passato da sé tutta la serie storica raccogliamo o cosa sta succedendo adesso quindi al Tempo reale
O cosa succede nei prossimi giorni quindi con le previsioni dicono casting poco sotto c'è nelle prossime ai prossimi mesi con previsioni stagionali comprendere sempre confrontare la prossima stagione irrigua
O ancora comprendere cosa succede in tempi molto più lunghi analizzare
E comprendere quali possono essere gli impatti dei cambiamenti climatici e gli impatti dei cambiamenti dell'uso del suolo
Declinare questi concetti operativamente significa lottare un modello organizzativo particolarmente complesso
Articolato cioè consentire quindi a tutte le amministrazioni a tutti gli enti
Di poter condividere le proprie risorse in termini di calcolo in termini anche detto di archivi in termini di di dati e quindi tutti quanti insieme Graziani formazioni ter va in mi sentivo più volte sono interoperabili tra di loro riescono a rispondere a quelle che sono le pressioni esterne di tipo sociale di tipo economico e Pippo di tipo scientifico
E tutta questa informazione evolve e coinvolge grazie acciocché Conte premente Gela Hervey interno interno
Del sistema stesso e quindi il sistema che nel tempo si mantiene riesce anche a rispondere a quelle che saranno le pressioni le pensioni future
Da un punto di vista molto tecnologico
Significa che
Ma intanto faccia un passo in avanti non rispetto a quel tempo permise sentito più volte certe distorti viene questo modello digitale della terra
Il SIM lo realizza in maniera dinamica perché grazie a quello che è e si chiama ecosistema digitale c'è un orchestratore di quelle risorse che tutte le amministrazioni stanno condividendo mi appare che chiunque o un decisore o un'applicazione definisce Swami per questi l'agricoltura il dissesto idrogeologico e così via
Allorché è stato identifica quelle risorse di calcolo di dati che sono utili per poter rispondere al decisore perché poche nicchie pianistica oppure sta rispondendo ad una ad un'emergenza
Tutto questo è un percorso particolarmente complicato
Però comunque siamo riusciti a portare a terra arrendere operativo
Perché quando per abbia sentito l'interoperabilità
Di dati di informazioni di servizio di strumenti ma portato anche l'interoperabilità delle amministrazioni che in questo modo ha definito anche un modello di governance integrato in una tale da definire quali sono i troppi ruoli qua e là proprio per la proprietà le proprie competenze definire insieme anche quali sono le priorità in termini di manutenzione delle criticità detto di tutte le applicazioni che sono state sviluppate ma anche quelle che devono essere devono evolvere e devono rispondere al meglio a quelle che sono le necessità emergenti
In tutto questo racconto se volete potete dico riconosce per le strategie che sono le strategie che sono definite anche a livello europeo che più riportato sulla sinistra la strategia sull'unione dei dati piuttosto che la parte si degni dei mondi virtuali ancora le tentazioni
Intelligenza artificiale Kissin me rappresenta un'azione concreta funzionante on line perché spaghetto abbiamo raggiunto proprio dice on line
Che dimostra quindi oltre l'interoperabilità che abbiamo anche raccontato come certi strumenti devono essere correttamente utilizzata anche la parte intelligenza artificiale lasciando l'operatore quindi la parte umana resta centri che hanno ed è supportata dato da strumenti avanzati tecnologici
Ma ancora di più
Supporta rafforza le competenze di tutte le amministrazioni che è gli enti che partecipano hanno partecipato e continua partecipando l'utilizzo di questo sistema integrati di di monitoraggio
E sono proprio queste amministrazioni
Non solo ora ma anche tutti i anche gli aspetti industriali e aziendali che hanno partecipato all'ideazione di questo sistema
Che dimostrano il vero valore di questo di questo sisma da una parte
è il dato che si raccoglie in tempo reale cioè raccolgo quel dato perché magari so affrontando l'emergenza quindi al pensiamo a esempio il livello istantanee atto di un di un corso d'acqua
Che in quel momento sta andando in piena e quindi supporto tutte le le operazioni esempi di protezione civile ma quel dato contemperamento e va a comporre una serie storica
Che diventa sempre più lunga e consente quindi dico di comprendere i processi fisici i fenomeni fisici e consente quindi a pianificatore di individuare quelle che sono le misure strutturali non strutturali per una corretta pianificazione del nostro territorio
Ma c'è un valore che ancora più importanti di tutto questo che lo Stato evidenziando tutte le amministrazioni e tutte le le aziende che hanno partecipato all'esecuzione del del sisma
Che ha un valore immenso è incommensurabile
Noi siamo i custodi della conoscenza delle generazioni future
Dentro quei dati c'è qualcosa che noi non conosciamo non riusciamo ancora a interpretare
La scienza e la tecnica evolverà arriverà qualcuno che comprenderà queste nomi e ci consentirà di rispondere in maniera più veloce a quelle a quell'emergenza
E il SIM e significa tutte le amministrazioni che stanno hanno realizzato quel sistema e continua utilizzabile continuato alle volte vogliono che questo tempo di risposta si è più breve possibile è questo è un altissimo gesto di
Responsabilità da parte di tutte le amministrazioni è un gesto netto di grandissima generosità nei confronti del territorio di tutto il nostro Paese e tra mondo virtuale
E mondo reale vorrei concludere questo mio intervento con un azione di
Di realtà aumentata che poi sono tecnica che sono utilizzate anche l'intero sistema integrato il monitoraggio e vorrei virtualmente sta spostare tutti voi amministrazioni ed enti
Di questo Progetto così innovativo di questa best practice a livello europeo così come è stata definita è stato fondamentale a mio avviso perché ha restituito il valore dell'impegno dell'eccellenza della lungimiranza che questo gruppo di lavoro
Capitanato dalmate ma con i patti nel strategici di Leonardo Di ci a è riuscito a mettere a terra un gioiellino di cui il nostro Paese può andare fiero io ringrazio tutti ringrazio il viceministro bagna Gava che ha aperto i lavori
Direttore lavora ad aprile Silvano pecora Giorgio Centurelli andrà Campora Nicola mangiare vi lascio poi alla terza e ultima parte con la collega Tonya cartolaio noti aprirà i lavori
E complimenti al Mas che ha organizzato questo evento per farci conoscere un sistema che molti italiani non conoscono quindi qui ci sono molti addetti ai lavori forse dovremmo raccontarlo anche un po'di più per far capire che cosa
Abbiamo fatto e avete fatto con con i soldi del Piano nazionale di riprese resilienza io dico spesso una frase che mi ricordo della presidente della Commissione europea Ursula von der l'alieno quando partì il progetto
Del Piano nazionale di riprese resilienza che quei soldi non erano un regalo
E che quei soldi sarebbero stati una sorta di potete anche sulle generazioni future sia in termini di possibilità dispensa ma sia anche in termini di peso perché poi questo che non è che ce li hanno regalati quindi una parte dei dovremmo restituire e quindi usarli bene significa essere intelligenti è progettare pensare al futuro in maniera responsabile non usarli bene
è il contrario e invece quello che avete fatto è sicuramente un progetto che merita la nostra attenzione nella mattinata che non mi ripeto perché siete meno e diversi probabilmente rispetto alla prima parte della giornata
Ma quei soldi son serviti e ci avete raccontato che cos'è il Progetto che cosa è servito questo questo sistema
In questa seconda parte della della giornata invece seconda prima e seconda tavola rotonda noi parleremo
Naturalmente del sì ma ma parleremo dei dati
E in particolare di come quando noi parliamo di eventi che stanno diventando più frequenti più estremi
Questi eventi possono essere gestiti meglio di prima e possono essere gestiti meglio di prima proprio grazie a questa infrastruttura e piattaforma come giustamente ha detto la dottoressa ad aprire questa mattina
Che offre un servizio è una tecnologia ma la tecnologia alla fine non è altro che un servizio che viene che viene offerto una strumentazione
Grazie alla quale però le amministrazioni devono parlarsi perché se sono soltanto i dati in capo qualcuno e non sono utilizzati in maniera diffusa lo sapete meglio di me tutto questo non funziona faccio una velocissima digressione
A proposito di sicurezza ambientale non è una notizia se vi dico che appunto gli eventi estremi la Protezione civile lo sa bene son diventati più frequenti e sempre più estremi ma lo sentivamo anche questa mattina dal professor Rinaldo
Che è scomparsa quella come si chiamava la stazionarietà del fenomeno e quindi noi in pratica no giusto ripetuto bene però a far ecco quello che succede che noi non riusciamo a sapere grazie al passato che cosa succederà in futuro e quindi dal futuro diciamo dal passato possiamo prendere delle lezioni ma in termini previsionali invece bisogna lavorare sui dati e questi dati sono diciamo nel il bottino che in mano a chi però li deve li deve gestire
Lei ai fondamentale lo sarà lo è già all'intelligenza artificiale ma anche di intelligenza artificiale ha bisogno dell'umano
Ce lo dicevamo questa mattina allora io partirei e di invito intanto qui faccio la lista delle persone che sono qui come e poi Fabbri diamo un video
Sono felice di a vere la dottoressa Ciardi che vicedirettrice va bene diretti se vuole direttore generale direttrice ci piace vicedirettrice generale dell'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale un applauso eccola
Voi dove
è di là
Non c'è il dottor Ciciliano il capo della Protezione civile perché mentre stava arrivando è stato chiamato a Palazzo Chigi mai molto ben rappresentato fatemelo dire perché ho la conosco molto bene e quindi sono felice di avere qui la dottoressa Pagliara che è direttore dell'hub di lettrice d'ufficio prevenzione
E previsione della Dipartimento nazionale della Protezione civile ecco la
Francesco Del Pizzo o direttore strategie di sviluppo Rete di spazzamento di Terna eccolo buon pomeriggio
Mario Nobile direttore generale agit
Gabriele promana credo digitale e dai ti strategia in prosa astieni grazie molte
Doveva esserci ma anche Luino incontrato qui e poi si è allontanato il comandante pare un Willy ma è ben rappresentato dal colonnello patito unità forestali e ambientali e agroalimentari dei carabinieri
Ci siamo tutti
Giusto
E poi no c'è ancora a cui l'ex dove eccolo eccolo qui è Vincenzo opulenza capo ufficio studi strategici e innovazione tecnologica del ministero della difesa
Pronti a partire abbiamo Meteor lo vediamo insieme che ci serve un po'per fare una sorta di ricapitolo di quello che è il assieme poi si parte
Il ministero dell'ambiente della sicurezza energetica insieme a oltre quaranta amministrazioni ed enti centrali e locali ha realizzato il sistema integrato di monitoraggio in previsione un programma pensato per offrire un ecosistema di dati servizi e applicazioni
Capace di coprire l'intero territorio nazionale
E supportare la prevenzione dei rischi la gestione delle emergenze per l'elaborazione di piani di adattamento e mitigazione un digitali Integration up che supporta la conoscenza continua dell'ambiente e del territorio attraverso un unico punto di accesso dissi ma basato sull'infrastruttura del polo strategico nazionale sfrutta alta affidabilità resilienza e indipendenza tecnologica per garantire sicurezza disponibilità leggo Opernhaus di tanti un ecosistema di sistemi in cui tutti gli attori collaborano e cooperano per per mettere a fattor comune informazione e conoscenza con lo stesso fine
Oltre cinquanta applicazioni a supporto di analisi e monitoraggio e previsione del rischio negli ambiti tematici oggetto del programma più di dieci piattaforme digitali per la catalogazione e l'elaborazione dei dati la definizione di algoritmi e modelli previsionali la visualizzazione integrata dei dati ambientali tecnologia all'avanguardia come intelligenza artificiale machine learning eticità altrui per amplificare l'efficacia delle procedure operative il programma potenze inoltre le reti di monitoraggio tramite nuovi sensori e dispositivi che aumentano la capacità e la qualità informativa
Progettato per essere integrato flessibile è in grado di accogliere evoluzioni e sperimentazioni dissi ma si pone l'obiettivo di supportare le amministrazioni e gli enti coinvolti nella loro azione di monitoraggio e prevenzione una risposta concreta per aumentare la consapevolezza e la capacità operativa sul territorio
Allora c'è servito insomma soltanto per ripeterci me perché non ci fosse stato capire che cos'è ma voi lo sapete sicuramente meglio addirittura di come l'abbia rappresentato il video
Il nostro obiettivo avremo con circa un'ora di e lo faremo attraverso un paio di giri di domande quindi una prima domanda ma non vi esaurite tutto il tempo perché altrimenti non torno e una seconda domanda io vorrei questo mio invito è un mio desiderata poi
Fatemi capire se di piazze o meno vorrei che fosse una chiacchierata
Rendiamola il più comprensibile possibile è vero che qui sono tutti quanti addetti ai lavori però facciamo capire che quanto importante il dato la situazione che ho detto no a proposito dei fenomeni così drammatici che abbiamo che voi gestite
Diventato una si è concentrato in termini anche di intensità son diventati molto intensi molto frequenti
E allora la domanda è come i dati come le infrastrutture come la gestione dei dati soprattutto ci possono aiutare
Neil fare in modo che che si possa fare prevenzione che si possa gestire rischio ambientale questa è la domanda centrale che diciamo deve governare la nostra chiacchierata io partire dalla dottoressa Ciardi
Uno pensa e che e che c'entra la cyber sicurezza e allora lei mi spieghi che centra e la sicurezza ambientale con la cyber sicurezza innanzitutto certo centra moltissimo lei ha parlato di dati
Io intanto vorrei dire subito una cosa oggi le nostre vite sono i dati i dati sono il distillato completo delle nostre esistenze e dell'ambiente in cui viviamo quindi hanno una valenza fondamentale
La quantità del dato perché assume valore la quantità dei dati perché assume valore il singolo dato ha un valore statistico preciso
Ma quello che oggi caratterizza le nostre società
è la relazione tra i dati cioè il dato singolo è una cosa la i dati nel loro complesso non sono solo una summa ma sono la relazione tra quei dati
Grazie a quella relazione noi abbiamo un valore enorme in più dato dalla quantità di dati
La relazione
Tra questi dati ci permette di leggere l'ambiente in cui viviamo la relazione stabilisce in qualche modo tempo e spazio in cui quel dato si muove e soprattutto soprattutto lo inserisce in una catena divergenti che danno significato quindi la relazione e ciò che dà significato ai dati
Tutto questo però e arriviamo alla cyber sicurezza
Tutto questo che cosa determina queste norme quantità di dati la loro connessione continua e partizioni sa perché ci permette di leggere il contesto in cui viviamo
è una connessione che ha bisogno di una interoperabilità una connessione continua tra dati piattaforme sistemi questa connessione continua significa dipendenza reciproca tra piattaforme e dati sistemi che significa ancora che la vulnerabilità
Di uno di questi sistemi di uno di queste piattaforme è una vulnerabilità che si riverbera su tutto il sistema perché tutto il sistema egli per connesso pensate tanto per fare un esempio che uno dei più grandi fornitori
Di infrastrutture per internet
Qualche mese fa è stato colpito da una un problema su un software e questo problema catena si è riverberato sull'erogazione di servizi internet per cui tanti servizi importanti e tanti tante piattaforme importanti andiamo da x addirittura tratteggi Pitti hanno subito un da un per diverse pure il che significa un come un disastro nella Rete quando tutti questi siti non sono più per abili e questo è chiaramente un e il figlio evidente di questa interconnessione quindi l'interconnessione ci dice che cosa che la sicurezza
Rende
Questo insieme di dati
Con come dire loro deve blindarlo e quindi la sicurezza non è più soltanto una caratteristica di quel dato ma diventa una responsabilità istituzionale
Ed è qui che come agenzia per la cyber sicurezza nazionale
Noi entriamo nel discorso cioè la cyber sicurezza non è più un elemento mai l'elemento fondante di questo scenario in cui l'interoperabilità tra dati
Costituisce il significato per le nostre società costituisce significato per prevedere un futuro per rendere prevedibili e probabili determinati e eventi che accadono se pensiamo al clima ovviamente un singolo dato una singola
Come dire un una singola previsione non costituisce nulla di che che beh nulla di più che quel semplice dato quella semplice pro previsione insieme hanno un significato diverso
Ci consentono di inserire nel tempo e nello spazio delle tendenze che ci permetteranno poi di gestire mediano presente di leggerlo
E di gestirlo e ripeto qui la sicurezza diventa un valore fondante se questi dati
Sono compromessi se è compromessa
Una una singola piattaforma che collegate con altre migliaia di piattaforme noi abbiamo il crollo di un sistema quindi quello che è un vantaggio
La relazione che ha un vantaggio e anche una grande vulnerabilità se non assistita da una sicurezza
Continua e uno sforzo continuo in questo senso chiarissimo dottoressa quindi la parola se dovessi fare un Claudio di parole sicurezza sarebbe sicuramente la la prima dottoressa
La sicurezza accompagnata alla qualità perché a noi non serve raccogliere dati e basta cioè non è che lui il dato in sé è un valore deve essere un dato di qualità
E perché perché sulla base della raccolta di quei dati poi il decisore politico comunque un decisore prende una decisione
Quanto importante capire da dove arriva quel dato chi lo ha raccolto come lo ha raccolto e soprattutto mi faccia dire anche introduco un'altra parola con quale finalità
Prego allora
Corrette il dato in sé per sé smentite mi pure se dico di no corrette allora intanto fintanto tutti portando i saluti del del prefetto Ciciliano
Allora il dato in sé e per sé ha un valore quando un'altra maniera di da di dire le stesse cose che ha detto la direttrice Ciardi quando vi porta ad una conoscenza quindi è evidente è una conoscenza a un'informazione strutturata
Quindi sicuramente il gatto la garanzia del dato e si connette con tutto il tema della sapersi cui deve Security
E la qualità del dato sono fondamentali altrimenti l'informazione che ne derivò la conoscenza non solo e inutile ma può essere addirittura pericolosa quindi è chiaro che a me
In termini di a noi in termini di sistema e protezione civile quello che interessa e
A conoscenza che deriva dall'acquisizione di quei dati
In questo senso vorrei che evidenziare due aspetti uno è si dice appunto ci servirà per la gestione dell'emergenza certo questa in Fauré
Questa piattaforma questo Abba digitale che è stato costruito insieme al base servirà sicuramente per la gestione urgenza manda per affinché serva per la gestione emergenziale necessario costruire tutti i presupposti affinché questo spera dato ossia gestibile in emergenza cerco di essere più drammatica allora a noi abbiamo ovviamente approfittato un attimo lo dico approfittato della disponibilità economica e diciamo di gestione del progetto che ci ha dato il Madre
Anche per a costruire devo un'infrastruttura che produce dei dati quindi abbiamo approfittato per Abu Ternate radar metodologici che avevamo già sul territorio e quindi rivendere
A giornali con le nuove tecnologie e ne abbiamo approfittato per esempio per potenziare le detti sismica e quel nelle reti accelerometrica che consentono di vedere nel momento in cui c'è un terremoto qual è l'accelerazione
I del del Tirreno e qual è la risposta delle di difficili a questa accelerazione è una dette che diciamo integra quella che la conoscenza post sismica che abbiamo con con viene Gv
Ovviamente per la quindi un'autonoma qualche decina di milioni di queste di questo di questo Progetto l'abbiamo abbiamo colto questa opportunità per creare il dato in sé per sé però poi questo dato in sé pretesti innesca nell'ambito di un di procedure che a sia a livello di emergenza che a livello quotidiano A B abbiamo come sistema di protezione civile per dire dato radar la noi lo usiamo quotidianamente riferì in termini di monitoraggio per il sistema di allerta meteo nazionale abbiamo visto come talvolta funziona come dovrebbe funzionare ma non di in termini anche di previsione
E di preparazione del territorio vediamo l'ultimo quello appunto il ciclone dei nel quale effettivamente abbiamo avuto prova di come se scesi riesce a comunicare il tema dell'i codici colore delle allerta il tema della dell'evoluzione degli eventi anche utilizzando questo
Tipo di infrastruttura può in territorio risponde preparandosi opportunamente interessa le posso fare una domanda per inciso
Ricordo male io ho questa è stata la prima volta in cui abbiamo avuto un evento estremo grande ha impattato tra l'altro sulle scene con quella frana pazzesca ma non abbiamo avuto vittime
Quanto c'entra anche la gestione del dato il possesso del dato la gestione del dato perché l'informazione arrivata prima che la gente fosse coinvolta nota quella frana
Allora la fornisce ricevuto qualche giorno dopo una decina di giorni dopo una settimana dopo la chiusura degli eventi
Perpetui la OP effettivi ovviamente di ritardo delle venti franose rispetto al fenomeno in questo caso rispetto alla frana non ha avuto effetti nel senso che è sicuramente il territorio era stato come via preparato a un a un evento meteorologico particolarmente avverso quindi il e ha preparato a a gestire una situazione che poteva portare a anche insomma da acquazzoni preventive e quant'altro che abbiamo rimarrà Tagliavento proprio della frana no perché abbia in quel momento non non c'era un monitoraggio che
Che seguiva gli eventi esatto e quindi ora invece avremo anche quello perché appunto la il possesso dei dati ci consentirà anche di monitorare quindi di prendere decisioni che sono preventive
Rispetto a quello che potrebbe succedere grazie molte
Poi dopo ritorno perché sono BNL allora dire che però questa capacità a gestire l'informazione derivanti dai dati
In emergenza va costruita in anni di lavoro comune e di conoscere il nome del guidatore emette cioè non in energia natura già grazie molte grazie molte la vera dottoressa che che che gestisce la la la Lee previsioni e la prevenzione della dipartimento nazionali pressioni Cile che noi siamo abituati a vedere più nelle emergenze perché quando ci siete voi qualcosa è già successo invece
Lei aiuta esatto la lavorate nel silenzio che lavoro più importante dottor Del Pizzo parliamo di sistema elettrico la rete elettrica le posso chiedere quali sono i rischi che sono legati al clima perché uno pensa
Ma che che c'entra no il clima la luce continuerò ad averla invece il fatto che si e Sas Perrino per intensità per frequenza questi fenomeni impatta profondamente solo il servizio della rete elettrica
Allora
Le se poco maturazione civile sovietico sempre lavoriamo nel senso dire che meglio che non si accorgono Dinoi vuol dire tutto funziona un giorno che qualcosa non va se ne accorgono sempre la differenza allora
Io credo che ci siano due rischi principali c'è uno è un rischio di carattere sistemico e c'era una rischio sulle infrastrutture di per sé voi come lavoro sviluppiamo e gestiamo ha dedicato attenzione ma soprattutto gestiamo il sistema elettrico nazionale che non che è diverso rispetto alla gestione dei singoli impianti e vuol dire gestire
L'insieme della generazione dalla trasmissione di tutti i militari che sono collegati con un principio che
Sicurezza dando una prima fattispecie i rischi PIL sistemici da punti di vista climatico assist cinque stiamo vivendo dei fenomeni io sono abbastanza diversi rispetto al passato faccio qualche esempio per capirci noi tradizionalmente avevamo un affidabilità degli impianti termoelettrici era legata alla temperatura anche di funzionamento degli impianti stessi dalla temperatura delle acque in particolare quelle che vengono usate per scambiare
Calore per raffreddare per affrettare lo siano in mare che nei fiumi
Quello che che sta nascendo si sono una serie di rischi legati ai cambiamenti ma solo tutta anche venti molto concentrati
In cui temperature dei mari temperature dei fiumi vincoli di carattere ambientale a cui sono tenuti gli impianti a funzionare fanno cambiare molto significativo la disponibilità degli impianti al funzionamento se qualcuno ricorda
Negli ultimi anni ci sono stati anche dei provvedimenti fatti dall'amministratore dal mais
Della prevenzione nella presunzione di nel caso in cui le temperature fossero diventate troppo alte rispetto a quelle storiche si poteva agire forze potenzialmente in deroga rispetto ai vincoli ambientali
Questo è una cosa che nuovo Cuccia mo'serbare con una frequenza e l'intensità anche una permanenza del tempo molto differente rispetto al passato espresso raccordo quelli fra il professore passato tende a essere meno rappresentativo
Del futuro che è un punto di discontinuità la tutti stiamo tempistico non non ma non banale a questa sì è più a fianco a tantissimi altri elementi
Legati al fatto che il cambio del mix di generazione ci porta a ad aprire un'intermittenza delle fonti
Nessuno pensa Sampieri Ski previsionali legati alla nata il ruolo dello sci dal fatto che ci siano Daily Emilio ombreggiamento che cambiano la capacità del sud del solare di generare la capacità dei dati che poi li chiamava la collega prima
Erano sono molto legati al fatto che questo rischio possa essere previsto possa essere predetto costasse stipato Esposito ossa organizzare affinché possa essere è mitigato quindi da una parte ci sono i rischi di carattere sistemico D'Alatri sono quelli un po'più tradizionali su un'infrastruttura
Che è esposta all'ambiente nella maggior parte dei nostri impianti sono interrate sono tra vicini linee elettriche aeree ieri stazione vette che sono esposti agli eventi climatici e
La frequenza e l'intensità di questi fenomeni tende a essere molto più significative rispetto al passato questo vuol dire che abbiamo rischi legati al vento al dissesto idrogeologico al alle mareggiate prima militavo in maniera meno significativa negli ultimi quattro anni ricordo tre episodi particolarmente importanti legate le mareggiate che porta una serie di fenomeni anche sul funzionamento delle terre elettrica dell'inquinamento Savino
Che
Diventano particolarmente importanti e soprattutto il tema dei manicotti di ghiaccio che non so se banco con qualcuno ha mai avuto occasione di guardate dal piano Stalin Elettrica
Diventa contornata da un oggetto di ghiaccio che diventa dimensione sempre più importanti fino a superare il carico meccanico teorico della linea utile che abbatteva Dini ha aperto il compresa
Grazie
Parlando di infrastruttura digitare no intanto e vado dare una direttore nobile ci faccia capire che cosa intendiamo dire quando parliamo di infrastruttura digitale poi ne abbiamo introdotto già due concetti importanti
Da una parte la qualità dell'informazione del dato dall'altra parte la relazione no che esiste tra i dati perché il dato in sé da solo non ha valore o comunque ne ha meno dentato preso in relazione agli altri
Queste due cose insieme che fanno il dato e che fanno l'infrastruttura digitale in che modo impattano o forse l'ambiente impatta sull'infrastruttura digitale qual è la relazione che esiste tra sicurezza dell'ambiente e infrastruttura digitale
Grazie un buon pomeriggio a tutti ma prima di rispondere anche se ha fatto una domanda molto molto complessa ma proverò in qualche minuto a dare un tentativo di risposta voglio ringraziare il mais e per l'invito ed evidenziare ancora una volta come oggi sia un giorno di festa per chi come noi
Gestisce l'agenda digitale italiana
La collega Laura ad aprile c'ha coinvolto per tempo come agenzia per l'Italia digitale
Perché l'autorità del dato in termini di qualità e di regole e acido
Ma il dato e ne avete già parlato e arrivo a rispondere alla sua alla sua domanda il dato a parecchie sfaccettature e in tempo reale estatico nella linea del tempo
E spaziale non spaziale a tantissime caratteristiche quindi è molto complicato fare un manuale su come il dato
Deve essere
Curato
Ed è io spesso e devo dire che questa metafora colpisce i diversi punti del mondo in cui la dico perché tutti amano l'olio d'oliva
Dagli Stati Uniti alla Cina io stesso dico che il dato e come l'olio d'oliva che il bellissimo simbolo del nostro G7 a presidenza italiana del due mila e venticinque noi italiani sappiamo benissimo che l'olio d'oliva non nasce per caso
Cioè il contadino che
Cura l'albero raccoglie le olive scarta quelle che non vanta un'amica lontana perché noi siamo partiti da lontano arriviamo aprire che oggi il SIM
Del ministero dell'Ambiente a due caratteristiche che mi rendono orgoglioso come gestore dell'Agenda digitale italiana
Non erano raccogliere noi col sistema avete sentito il video Marley digital Twingo non è un gemello di un qualcosa piano ecco sistema dove il monitoraggio ambientale significa idrogeologia
Mare
Tutto ciò che riguarda l'ambiente
Il fra con delle regole di qualità del dato che sono gestite dal CNIPA da da altri organismi che cerca modi dare la caratteristica delle olive
E soprattutto cerca di fare un salto rispetto a quello attorno alla parola ecosistema il valore non è di avere non so la rete di monitoraggio il valore avere l'elettrico la ferrovia la strada
L'ambiente perché tutte queste reti non lo dico io lo diceva Jeremy Rifkin vent'anni fa sono interconnesse
La convergenza tra energia trasporti comunicazioni la conosciamo già allora la prima risposta alla sua domanda è pratico la seconda è oggi un giorno di festa perché non stiamo parlando di un progetto stiamo parlando di un sistema di monitoraggio chiari tra le regole attuali dalla qualità del dato e della rottura dissi rossastra sottosistemi
Questo è un primo punto che ci portiamo a casa
Quanto al resto poi si avvicina alla sicurezza questo entriamo purtroppo per il tecnico e dobbiamo toccare quindi sfrutterò il secondo giro probabilmente ma le faccio un anticipo
Oggi sulla usiamo modelli
Che fanno
Deluso predittivo del dato
Un museo basato su un modellazione che l'essere umano affatto
Chi vi parla che in gita in incidentalmente un ingegnere idraulico abusato metodi Montecarlo modelli di varia natura per vedere come l'acqua di un fiume scorre
Oggi quello che abbiamo davanti e l'ecosistema SIM ci consente di essere pronti a sfruttare questo tipo di tecnologie
Abbiamo un nuovo paradigma nell'intelligenza artificiale agenti che ha finché non richiede
Che tu disegno in
Modello e cerchi di rappresentare un fenomeno ambientale o sociali
Ma che tu mette a disposizione i dati
Per provare a trovare verde correlazione allora questo secondo punto ma su questo mi riservo il secondo giro
Alla sera vi siano tolte ancora non ritorno è basato però pronto a chi ha bisogno dell'ecosistema degli alberi
Di Ulivo
Delle olive di qualità altrimenti ci fai pochissimo e ritorniamo praticamente all'inizio perché la qualità la sicurezza la la relazione tra i dati ottimo ANIA dato un sacco di spunti anche speriamo di avere il tempo per il secondo giro
Dottor Provana ENI
Voi tra l'altro state gestendo siamo nel pieno tutti quanti di questa trasformazione digitale di questa transizione
Inutile dire che una leva molto forte lo sappiamo tutti quanti una cosa che vorrei sapere da lei è come voi in ENI utilizzate le tecnologie digitali per ridurre l'impatto ambientale
Ancor più che quando parliamo di servizio può intendiamo quello sa tutto quello che si fa si fa perché cosa evidentemente per avere no uno un riscontro riscontro in questo caso specifico eh riduzione dell'impatto e del danno ambientale
Però legame Khomeini stiamo lavorando in un contesto di grandissima trasformazione come lei accennava perché stiamo affrontando quello che viene chiamato il tre lemma dell'Energia ovvero la triplice sfida di avere energia accessibile e in modo equo sia dal punto di vista geopolitico dal punto di vista economico a vere
Energia che si è sempre più sostenibile quindi la transizione energetica e ahimè diventata tornato alla ribalta in questi ultimi anni il tema della sicurezza energetica degli Stati all'interno di questo il digitale
Certamente un potente alleato sia di questa trasformazione sia della sostenibilità lasciatemi dire il digitale la sostenibilità le possiamo vedere come le due eliche del DNA della società futura che ne stiamo costruendo
Cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo in questo presente
Abbiamo piattaforme digitali che ci aiutano nel monitoraggio delle pipeline quindi le grandi tubazioni in termini di assetti Integrity che trasportano i nostri prodotti energetici ma che possono trasportare processo applicate anche all'acqua
Abbia creato addirittura una società che sta mettendo queste tecnologie
Nell'ecosistema di mercato
Abbiamo utilizzato il digital Twin modelli digitali dei nostri impianti industriali con cui attuiamo
La manutenzione predittiva l'efficientamento energetico e quindi un impatto positivo su tutto ciò che noi rilasciamo diciamo così nell'ambiente in cui operiamo quindi non solo efficienza economica ed energetica ma anche riduzione dell'impatto ambientale
Abbiamo costruito sistemi di nove C mera cimento usando e il machine learning però costruire quella che questa mattina veniva detta come l'eredità dell'informativa che lasceremo alle prossime generazioni
Tutto questo lo stiamo facendo tenete presente in questo momento io
Circa trentatré mila colleghi che stanno operando stanno lavorando sessantaquattro Paesi negli ambienti più disparati
Dai dagli insorti eredi reazionario di trading agli impianti industriali ai campi produttivi nel deserto nelle piattaforme in mezzo all'oceano
Ecco usare queste piattaforme significa poter aiutare le nostre persone sia nei contatti con le loro famiglie ma anche nel lavoro avere accesso a dati costruire conoscenza e soprattutto rendere anche l'impatto chiaramente ambientale
Attimi dire la capacità di trasformare il modo di lavorare delle nostre persone sino ad arrivare a costruire nuovi modelli efficienze Ali e nuovi modelli di business
Non ultimo il digitale che sta diventando sempre più energico ro si deve guardare allo specchio
Nel nostro Green data center che abbiamo costruito ormai quasi cinque lustri fa e che non lo chiamiamo green a caso
Abbiamo un indice di efficienza energetica che ancora dopo quasi quindici anni ai vertici dell'efficienza energetica di datacenter dei colossi del digitale che stanno costruendo oggi
Di corredare dal più politico uno sguardo sul futuro molto ignoravamo poi sul punto brava mi piace arriva invece dai carabinieri forestali e ambientali e agroalimentari le posso chiedere grazie a questo progetto di quali nuovi strumenti vi siete dotati per fare meglio il lavoro che facevate anche in passato così entriamo sempre più nel pratico capiamo questi soldi perché cosa sono stati spesi
Se l'avete sentito pronunciare prima si Asma al Forest monitoring
Un sistema di monitoraggio intelligente che permette di invertire il flusso informativo ai nostri reparti oggi noi acquisiamo l'informazione attraverso i reparti sul territorio che ci danno le indicazioni su quello che sta succedendo
Stiamo lavorando per invertire il flusso e fare sì che sia i satelliti che sia Remo Sensi che consenta di indirizzare quindi dare un mirino ai nostri reparti per poter andare a colpire il crimine ambientale in particolare in maniera mirata diretta
Un sistema che utilizza tecnologia noi ci siamo affiancati ai le migliori menti alle migliori istituzioni sia nazionali Cnr crea per il nostro comparto ma anche internazionali e noi abbiamo accordi di collaborazione con le metti a posto
E con loro abbiamo sviluppato alcuni ed Eva Esperti Colari che servono per sviluppare appunto capacità informativa e quindi poi d'indagine su diversi scenari
Il
Prima abbiamo sentito il capo della segreteria tecnica il dottore Centurelli che parlava di scelte si era appunto affascinata questa tecnologia per proteggere gli alberi che vengono utilizzati per soddisfare quella che è l'esigenza del Pnr R. in termini di riforestazione urbana
Per esperimenti come quelli che stiamo mettendo a punto per me tratta di effettuare i controlli su quello che sta accadendo perché se è vero che dobbiamo rifare l'ambiente in particolar modo le città perché gli alberi fanno ombra
E quindi danno la possibilità di ridurre temperature in crescita e quindi eliminare ridurre mitigare le isole di calore le isole di calore di ambito
Delle città creano problemi di salute la mortalità per isole di calore che si sviluppano eccessi termici è estremamente elevata né in un discorso Tiguan è alto noi forniamo un servizio accettazione diretto in maniera tale da poter permettere di il monitoraggio
Del deturpano ed comprendere così come come questo sepolte il smorzare smaltitore apre un caso di studio specifico proprio su questa misura del PM RR perché i fondi europei a me piace chiamarlo né c'era e c'è un found prima lei ha rappresentato quanto è importante pensare a lei lo alle prossime generazioni nella declinazione Next Generation si comprende che effettivamente noi dobbiamo pensare verso coloro io ho un bambino di tre anni e quando ragione quando ragionato con il capo dipartimento Laura dal Pirellone si parò pecora che ha seguito Progetto sempre pensato a questa attività
Bene ne abbiamo la possibilità gli altri devono essere mantenuti PNR dice che devono e la manutenzione ed essere effettuata per i successivi cinque anni
Purtroppo in Italia vediamo che spesso vengono fatte ma non vengono male intenzionate bene abbiamo messa a punto sistemi che permetteranno la di verificare se ne vanno le manutenzioni impartivano do le indicazioni in un sistema di clave Cenci è evidente che la e la catena
E il punto debole se le irrigazioni vengono fatte e se le implicazioni sono dei corsi e se quindi quei costi vengono poi sostenuti da Manni nella maniera corretta c'è una parola che sotto sta la nostra chiacchierata che la parola sostenibilità
Io che sono un'appassionata di etimologie sostenibilità e sostenere no mantenere nel tempo
Quando noi facciamo qualcosa pensiamo ad oggi ma ancor di più le il cuore della parola sostenibilità e non pregiudicare le generazioni future
Quindi noi godiamo di un diritto godiamo di un servizio quello che è ma dobbiamo fare in modo che anche gli altri possano goderne in futuro senza che noi ce l'abbiamo impedito
Purezza arrivo da lei perché inutile dire perché lo vediamo la difesa c'è quando ci sono grandi emergenze ci si mette a fianco delle istituzioni
Tutte le istituzioni proprio per la gestione di queste emergenze
Quindi supporto alla prevenzione e gestione le posso chiedere di farci capire come per esempio gli eventi climatici possono impattare sulla capacità di difesa
Cioè voi ci siete sempre ma non è così scontato perché potrebbe succedere che un evento climatico posta giudica possa pregiudicare proprio la vostra capacità di intervenire
Bene allora ringrazio per l'invito sino ad una domanda veramente sfidante allora il il fattore clima sempre entrato nella progettazione dei sistemi di differenza
Le faccio un esempio di unità navali italiane che sono dislocate in tutto il mondo hanno sempre effettuato una mappatura granulare
Dei dati climatici in tutte le aree in cui hanno operato e quindi hanno contribuito da sempre alla all'acquisizione dei dati per la costruzione delle serie storiche per la ricerca delle anomalie cioè di fatto
Come se fosse un sistema predittivo intrinseco già nel sistema stesso nella progettazione e tutte le unità navali così come tutti i sistemi che vengono costruiti sono dei sistemi pensate già in modo duale che dopo scaricano come detto
Dal ministro nel messaggio come se sottolineato dall'ingegner D'Aprile
Queste tecnologie dopo possono essere trasferite immediatamente per esigenze
Che non sono militari la complessità della quello che noi stiamo affrontando alla fine non è altro che l'applicazione
Vittorio la teoria dei sistemi e sistemi complessi restiamo analizziamo cercando di rendere di rendere matematicamente spiegabile
La complessità è chiaro che ci sono delle variabili che però vanno messe in questo sistema quella difesa cosa deve potrebbe essere vista una sorta di sfera che deve proteggere deve avere questa funzione di protezione in modo tale che tutti gli altri elementi di questo sistema possano lavorare davanti a un'emergenza come quella climatica il mandato costituzionale a difesa di supportare
La Protezione civile ma prima ancora deve garantire che ci sia la sicurezza per poter operare quindi in chiave predittiva pensando al sistema in questo modo le faccio un esempio noi abbiamo cambiato la progettazione dei nostri velivoli la progettazione delle nostre unità navali che sono aumentate di tonnellaggio con strutture in grado di operare anche con condizioni del mare
Impensabili cioè questo lo dico anche per esperienza personale
Vedere onde di altezza di dieci dodici metri nel Mediterraneo non era una condizione in cui noi operavamo ma con la raccolta dati che avevamo fatto con la collaborazione con i centri di ricerca con l'analisi granulare del dato avevamo individuato quella che sulla corsia nella coda della corsia una avevamo capito che c'erano dei cambiamenti che abbiamo iniziato quindici anni fa
La progettazione del nuovo nuove unità navali quindi una fregata che prima era centoventi metri adesso ne centoquarantatré con un tonnellaggio di sette mila tonnellate
Quindi come vedete i sistemi di propulsione sono cambiati completamente è lo stesso problema di Terna
La la temperatura del mare le unità navali il sistema di propulsione delle unità navali utilizzano l'acqua del mare per il raffreddamento dei motori
Al attingere l'acque di venticinque gradi trentacinque significa ripensare tutto e la sfida qui voglio lanciare veramente oggi abbiamo lanciato i messaggi importanti sul sistema nazionale
L'Italia c'è e in grado con la sua industria di essere parte veramente integra beh ma soprattutto di saper vendere
Un qualcosa che gli altri non hanno la capacità di generare tecnologia prima delle altre quindi pensare l'industria cenno a Lecce
Messo insieme in grado di progettare cose che gli altri non avevano pensato di fare
Ma temo che ed ecco è un esempio è proprio questo la tecnologia portata avanti nel combinato disposto di tutti gli attori così vinciamo come il Sindaco
Sì ma è un partenariato un insieme un aggregato di competenze per dopo scaricare a livello internazionale quello che siamo
Chiarissimo grazie molte di faccio i complimenti perché siete stati tutti quanti ognuno a proprio modo molto chiaro che era un po'l'obiettivo che ci eravamo dati ad inizio P da una brutta notizia che abbiamo un minuto e mezzo neppure un minuto e mezzo per finire l'ultimo giro se poi ci vogliamo concedere la pausa caffè prima dell'altro pane quindi vi invito a una rapidità di un minuto ricomincio dalla dottoressa Ciardi perché il convitato di pietra dottoressa neppure a dirlo è sempre l'intelligenza artificiale allora la mia domanda è
Il ruolo dell'intelligenza artificiale nei sistemi di monitoraggio e prevenzione
Allora già qual è il valore aggiunto che può portare innanzitutto io prima ho parlato di relazione no trattati e di miliardi di miliardi di miliardi di dati una cifra per noi inimmaginabile pensate che l'anno scorso il tempo di raddoppio di tutti i dati prodotti dall'umanità fino ad oggi
E stato di sette mesi ci avviciniamo rapidamente a ventiquattro ore cioè in Breve tra ventiquattro in ventiquattro ore si raddoppieranno tutti i dati prodotti dall'umanità fino ad oggi
Questo che cosa significa l'intelligenza artificiale e figlia di tutto questo cioè è come dire è il frutto dell'impossibilità
Per l'essere umano di processare quella mole enorme di dati quindi l'intelligenza artificiale in questo è un'estensione della capacità umana potentissima ed efficientissima mi permetto di dire due cose il tempo è molto breve però
L'intelligenza artificiale ha delle capacità e quindi una possibilità di processare dati registrare anomalie registrate andamenti che possono ed e e come dire ed è ovvio che sfuggano all'occhio umano mare resta artificiale
Non umana è una macchina e come tale va gestita la tentazione di dare le chiavi di casa è forte perché è molto performante ma in realtà io crei
Do e dirò una cosa che può sembrare provocatoria ma non lo è l'intelligenza artificiale va gestita da chi conosce molto bene la materia che le si dà impasto
Cioè se vogliamo che faccio una previsione sull'andamento climatico sul cambiamento ambientale eccetera occorre che la facciano gli e Sperti si sia in grado di capire
Che cosa e in quale direzione sta davanti andando su quali dati si sta abbassando per fare delle correlazioni che siano o meno attendibili dottoressa mi permette di dire una cosa faccio una cosa proprio sacrilega e come i bimbi no io non lo uso perché non son capace di cucinare neanche quel bimbi ma esce lo gratuite no infatti la fama infatti la situazione molto grave essi quello che ci metti dentro c'è l'intelligenza artificiale in grado di elaborare dati e informazioni che qualche d'un altro ammesso quindi non è che partorisce
Nuovi prodotti no e settecento una rielaborazione è una rielaborazione dei dati Marie ma devi elaborazione però di una mole così grande di reato che che la mia Humala non potrei mai risultati che non potremmo avere ma questo ci pone dei problemi di sicurezza per chiaro vero che cita un prodotto come giustamente lei dice i bimbi ci mettiamo dentro la farina l'acqua eccetera
Però noi non non sapremo almeno alle conoscenze odierne
Come e con quali quantità ha usato determinate cose cioè rimane una scatola nera noi non sapremo non sappiamo quali elementi esattamente anche utilizza due cose proprio solo al volo
La sicurezza diffusi dati perché anche l'intelligenza artificiale
Può può avere i dati avvelenati si può interferire sul processo e giacche parliamo di ambiente la sostenibilità ambientale della tesi già senza artificiale chiarissima grazie molte dottoressa invece prima aveva parlato di un sacco di progetti no che voi state portando avanti grazie a a queste risorse grazie a sì ma a proposito di sostenibilità poi alla fine oggi ci sono i soldi per fare queste cose qua
E però se noi vogliamo continuare a di tipizzare tutti questi sistemi dovremmo avere i soldi a lungo è un tema mica da poco per la pubblica amministrazione in un minuto mi risponde come benvenuto allora microfono no
Allora il grande sforzo che è stato fatto a livello di governance da parte del Maze quello di identificare da subito e soggetti beneficiati
Degli oggetti che venivano costruite questo come l'adozione dei bambini sostanzialmente nel momento in cui io rappresento le le le un'esigenza un fabbisogno mi faccio carico di di crescerlo finché e di farlo de di adottarlo accrescerlo questa fondamentale nella nostra diciamo economia da amministrazioni pubbliche nel quale nella quale più facile avere fondi per di investimento
Che fonde di spesa corrente
Quindi andate a come dire identificate da subito chi poi se ne ne deve aver cura intermedi manutenzione ma anche in termini di gestionale del personale perché poi come diceva
La dottoressa cioè ci vuole qualcuno una scatola comunque deve essere di Pierre piena e non soltanto ora che siamo contenti dell'oggetto nuovo ma anche negli anni quindi sicuramente la sostenibilità economica sostenibilità infermi in termini di gestione probabilmente come sempre accade non tutto si terrà come questo avviene come avviene in generale per tutti i progettisti di Steller hanno le cose che effettivamente serviranno cammino si manterranno maggiore
Possibilità di cresce ad essere utili alla comunità grazie dottoressa arrivo da del pizzo per capire che capacità per Mahdi prevedere e anticipare i rischi e come lo fate
Allora domani pare difficile che rumeno ottava mi permetta la
Fondamentalmente stiamo parlando di forme che sono assimilabili a quelle assicurative
Beh dobbiamo stimare un rischio spendere dei soldi che danno un ritorno nella mitigazione dei rischi
Sì sbagliamo alla identificazione dei rischi spediamo dissolve Coppini uccide venti che non ci sono
Ed è di che entra il tema dell'intelligenza attraverso la quale possiamo essere in grado di valutare i rischi futuri con un principio del passato non rappresenta più futuro
Ed è qui che abbiamo siamo partiti attraverso la sviluppo di la metodologia che chiama metodologie della resilienza kebab bar voluta i rischi climatici lo futuro i proietta sulle infrastrutture elettriche per identificare quali sono le effettive infrastrutture che sono a maggior rischio rispetto a questi fenomeni e da lì partiamo con la vista di investimenti che sono o di cambi tecnologico da alcuni casi abbiamo fatto interramenti di Dini e abbiamo fatto una linea di carattere interrato perché quando voi il rischio è l'evento estremo divento il ghiaccio l'unica strada soluzione è quella di cambiare il tipo di tecnologia in altri casi lo facciamo attraverso meccanismi di sensoristica
Capacità di monitoraggio dell'uscita di ripristino degli impianti quindi la la tecnologia digitale credo che abbia un valore straordinario in questi casi è perché autore piccolo dopo tutti visto economico parliamo di qualche milione di euro che io avevo rientra sviluppo di modelli predittivi finalizzati alle alla copertura dei rischi ma orienta centinaia di milioni di investimenti
Quindi quando parliamo del valore del digitale rispetto all'ambiente rispetto a valutazione dei rischi dobbiamo guardare il valore dell'investimento digitale inizi
Ma l'efficacia degli investimenti che poi va orientare e questo è un popolo ma metodo che noi abbiamo utilizzato e che stiamo portando avanti con la collaborazione dell'università in particolare e anche del Marriott al nostro Pato appresa abbiamo progetti sul PNR proprio orientati al tema la resilienza delle infrastrutture critiche grazie direttore
Non so se voleva finire il discorso di prima o invece sarebbe interessante anche riallacciarsi al tema dell'intelligenza artificiale quindi le potenzialità dell'intelligenza artificiale nella prevenzione disastri che dipendono naturalmente dalla disponibilità dei dati dalla qualità di quei dati dalla sicurezza di quei dati dalla capacità di quei dati di parlarsi
Va be'twitta così rispetto il travaglio
Intelligenza artificiale si Nunzia Ciardi ha toccato un punto fondamentale
E la ricerca ultima sta andando verso la ex AN pone Iaia non più scatola nera ma cerco di capire l'attivazione dei lei gli atti delle reti neurali come avvenuta su questo vi invito ci sono diversi pay perché abbiamo pubblicato sul sito agito dove cerchiamo di affrontare la scatola nera ma è fondamentale come diceva Nunzia Ciardi avvenire una spiega avvilita
Due il tema della sostenibilità be allora
Le immissioni climalteranti nell'ordine di agricoltura industria e Trasporti solo di ordine di grandezza superiori a quelle dei data center oggi nel mondo c'è
Una quantità tra i sessanta e gli ottanta gigawatt di potenza Haiti installata
Dal punto di vista degli obiettivi se tutti usassimo un navigatore software come facciamo normalmente l'impronta ecologica sarebbe molto più bassa quello che voglio dire attenzione a dei discorsi ideologici perché nel momento in cui parliamo di data center
E di consumo di energia dei data center dobbiamo anche mettere sull'altro piatto della bilancia quanto risparmiamo nell'industria nell'agricoltura nei trasporti
Terzo appunto e chiudo nelle linee guida che stiamo preparando come ad il Polo intorno a me intelligenza artificiale nelle varie famiglie sì o no
E quale il grado di autonomia non stiamo già attuando la classifica dell'assai society of otto mobile engineers della guida autonoma livello zero Panda volante
Cambio le prime cinque folli Autonomous completamente autonomo oggi il livello cinque non esiste la domanda che ci dobbiamo fare che raccolgo tutto quello che è stato detto dai colleghi prima eh
Quali sono
I criteri di che malamente accetteremmo
Per abilitare un livello cinque che ancora non esiste
Bella domanda impegnativa dottore Errico da lei Provana per introdurre l'altro tema che il tema della governance è una sfida forse la sfida più grande no anche significa tecnologia sì ma poi bisogna adottarla mantenere nasce ieri ma seguire il processo decisionale
Parto dal Tiso che l'ho fatto prima il futuro per noi come lo stiamo costruendo Petre percorsi principali il super calcolo dal quale da più di dieci anni insomma abbiamo avuto soddisfazione l'ultima nostra macchina con i suoi seicento sei milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo
Ci offre ci ha posizionati ancora oggi sesti nel mondo nella gerarchia dei super calcolatori questo però sarebbe nulla senza le competenze dei nostri geologi di chi si occupa di energie rinnovabili di chi sta modellando i complessi
Modelli matematici per l'energia del futuro che potrebbe che potrà essere la fusione a confinamento magnetico
Stiamo agendo poi sull'intelligenza artificiale con realizzazioni di architettura agenti che generative
E come diceva la dottoressa Ciardi chiaramente con una necessità di maggiori competenze ancora per governare i risultati che queste tecnologie ci possono dare e abbiamo creato per un società attiva nella ricerca nello sviluppo del quantum computing che potrà essere il super calcolatore di domani questa mattina il professor Rinaldo ci diceva velocità
Quindi
Nuove chiavi interpretative del futuro allora la governance diventa la sfida centrale come adottare le tecnologie prenderle sostenibili protette residenti e soprattutto renderle Vannutelli vide nel tempo pensate questa economia algoritmi che non potrà andare da sola pensate al fatto che come dicono quelli bravi l'uomo deve stare al centro ma centro veramente dalla governance della guida delle scelte
La responsabilità non è delegabile sia che stiamo creando un report un documento con intelligenza artificiale o che stiamo conducendo un impianto industriale la responsabilità del governo non può essere demandata e mi piace anche ricordare parlando appunto anche di impatto ambientale sostenibilità
Che come come in generale anch'io pensando da manager da cittadino da padre di famiglia re costo Clean costo mondo non l'abbiamo ereditato per diritto dei nostri padri mamma forse l'abbiamo preso in prestito dei nostri figli
Quindi quello che stiamo cercando di fare di costruire anche una tecnologia che sia pensato dalle persone ma che non sia solo nel contesto delle dinamiche commerciali ma che sia una tecnologia veramente fatta per le persone grazie grazie anche per l'appello finale che assolutamente molto ma non è
E che dovremmo insomma ricordare palpito ci siamo dimenticati qualche pezzo fino ad ora parlando di integrazione sicurezza ambientale tecnologia presidio del territorio no però intanto vi ringrazio per la promozione a generale perché questo
Sul campo ci vuole su no no da me fa per andarsene che chiede rende nota prendano e invece no io colgo l'occasione per raccontarvi due cose principalmente uno si che ne abbiamo messo a terra sia il piano era per quanto riguarda il Masi ma anche per quanto riguarda il made in Italy perché siamo Pilot chiuse per la costellazione Copernico Us e quindi per tutto il sistema satellitare che sta andando in orbita
Secondo mi corre l'obbligo di informarvi che da venerdì prossimo faremo un convegno che è salita Rent rispetto a questo che si chiama
Relief and futures C-Typ dove parleremo proprio del importanza degli altri nelle città per quanto riguarda la mitigazione delle isole di calore insieme ai marittimi insieme al Masi insieme alcune di Roma
Purtroppo siamo già sold out e quindi non posso invitati ma fino al ventidue di febbraio
Sarà presente quindi per i titoli invece andarlo a vedere Assad la fontana Palazzo delle Esposizioni a via Nazionale
La mostra Relief che abbiamo esposto alla Biennale di Venezia realizzata dalle metti età Carlo Ratti Michele al momento marketing trama non ha risposto alla domanda
Beh ma va bene uguale che è sempre nell'ambito quello c'è uno spazio per sfruttare al massimo pappa pappa pappa peggio questo sarebbe già un bel pubblico e quindi grazie volte colonnello purezza che ci siamo dimenticati perché abbiamo parlato della vostra funzione abbiamo capito molto bene
Attraverso quello che lei ci ha raccontato come addirittura abbiate dovuto cambiare
La strumentazione le dotazioni militari e tutto questo e mantenimento nel tempo a proposito di sostenibilità
Ecco
Domanda difficilissima allora sono sessanta secondi carisma ce ne metto anche meno mi dispiace nemmeno Paolo difesa uguale pensare l'impensabile altrimenti la difesa non avrebbe senso quindi
Pensare più alle distopia e che le Utopie abbiamo toccato il tema delle ai allora io lancio solo un messaggio che mette meriterebbe un approfondimento molto profondo nel momento in cui si dichiara lei ha idee per fare quindi un paese dichiara lei a welfare entriamo in una dimensione in cui la sfida enorme tra chi si vuole dare delle regole e giustamente per a non abbandonare i propri riferimenti valoriali e chi invece i cui riferimenti chiusa in modo diverso
Il ciclo tecnologico in questo momento che ne stiamo affrontando in un circolo temporale di venticinque giorni
Vi lascio con questo
Venticinque giorni di morte esami una tecnologia e nascita di una nuova sfida tecnologica come tutto questo è una sanzione è invece che almeno nel passato era molto più lungo avevamo Ciclidi
Alcune tecnologie che si sviluppavano anche nell'arco di dieci anni
Cioè noi abbiamo stiamo passando da una visione vogliamo usare un termine che si usa la perché va di moda la della singolarità la singolarità una funzione matematica che potendo infinito a zero
L'applicazione di nuove tecnologie che si muovono da quella che è la realtà dalla visione aristotelica in cui io riesco d'avere un approccio matematico una missione platonica il cognitivo
L'ibrido il cognitivo anticipano il conflitto e la sfida è di una dimensione epocale i nostri figli rischiano di essere sconfitti prima di partire se le hai non è nostra non è
Non siamo padroni del del Kernel cognitivo della struttura cognitiva ontologica terroristica di ciò che ne stava usando vi lascio con queste grazie molte proposte della velocità lui cambiano le cose io ricordo spesso
Che vuota
è stata inventata nel tre mila avanti Cristo la bicicletta arrivata nel mille ottocento quindi dal tre mila avanti Cristo dei sumeri al mille ottocento per avere la bicicletta quindi due ruote insieme oggi invece cambiamenti avvengono con una rapidità impressionante in cinque anni
Ere geologiche che cambiano quindi questo naturalmente impatta tantissimo sul nostro lavoro è stato un piacere coordinare gli ascoltarvi spero anche per il pubblico grazie di cuore
Ci vediamo alla prossima
Per un paio di cose che abbiamo detto all'inizio no a piano di via Appia a proposito di piano nazionale di ripresa resilienza citavo poco fa una delle frasi che aveva accompagnato diciamo la presentazione del piano nazionale di riprese residenza da parte della perdonatemi presidente della Commissione europea Ursula von der Lionel quando era partito aveva detto
E non è una semplice iniezione di liquidità ma è un impegno finanziario volto a garantire che le generazioni future
Eredi Tino Unitalia perché si parlava di Italia in quel caso e un'Europa più forte ma naturalmente una parte consistente di questi soldi sono soldi che poi devono essere sono stati presi in prestito e quindi devono essere restituiti allora l'obiettivo che noi abbiamo in questa oretta di chiacchierata faremo un paio di giri l'unica cosa che vi chiedo per una questione proprio di organizzazione
Cercate di stare nei tempi perché vorrei provare a finire due giri come abbiamo fatto prima quindi il primo giro lo facciamo un po'più generoso nei tempi e poi facciamo un flesso finale per lasciare anche dei messaggi nel corso della nostra chiacchierata
Digitalizzazione parola quasi abusata no in termini di di uso quotidiano
Ma alla fine lo dobbiamo calare nella realtà e allora ci siamo chiesti per esempio nella tavola precedente
Tutti i soldi del Piano nazionale di riprese resilienza che fine hanno fatto se noi alla fine parliamo di progetti ma la fine questi progetti come impattano sulla vita quotidiana delle persone quindi quando parliamo per esempio di digitalizzazione una delle leve di modernizzazione dell'azione pubblica ma è naturalmente un contributo che viene dato in termini di servizi alla cittadinanza impatta sui nostri territori sulla gestione della sicurezza in particolare della sicurezza ambientale io partirei da lei direttore Lazzaro per parlare di fratello perché io mia naturalmente più presentata come direttore generale di Infratel ma io non so se tutti quanti sanno di che cosa si tratta vogliamo partire dallo spiegarci chi siete cosa fate tanto buon pomeriggio prima di tutto ringrazio il mouse
Ingegner D'Aprile tutta la sua organizzazione per l'invito Infratel una società mutato è controllata al cento per cento la società pubblica controllata al cento per cento da da Invitalia
Che opera da venticinque anni nell'aria nel settore dei telefonini azione per creare infrastrutture ignare a fallimento di mercato do io dove non c'è l'interesse dell'investitore privato a investire quindi noi interveniamo con poco fondi pubblici a a realizzare infrastrutture quindi rispetto a quello del sì di cui si parlava prima dati segreti Security facciamo un lavoro molto infrastrutturale
Tanto è un'azienda che ha pure le peculiarità pur essendo un'azienda ricca di competenze ingegnerie
L'ingegnere è una società giovane che ha trentanove anni di media il personale una una grossa componente femminile hanno in atti
Venticinque anni fa
Quindi dai degli ultimi venticinque anni ha iniziato questa attività sostanzialmente è nata a seguito della privatizzazione di Telecom Italia che sostanzialmente era l'operatore che garantiva anche lo sviluppo della Rete
L'appunto c'è il fallimento di mercato dove i ricavi che hanno gli operatori non compensano i costi a quel punto serviva un soggetto pubblico per realizzare le reti dove non c'era nessun interesse privato a a a realizzarlo
In questo quindi ne siamo sostanzialmente il soggetto attuatore dei piani di di sviluppo della banda ultra larga per conto del Ministero delle imprese del made in Italy per conto della presidenza del Consiglio
Con il dipartimento per la trasformazione digitale
In parte dalle recentemente diciamo lo sforzo importante lo stiamo facendo sul PNR R.
Dove abbiamo sei progetti principali uno tratto già terminato sul collegamento di ventuno isole minori che abbiamo terminato a fine ventiquattro abbiamo un progetto per collegare in fibra ottica quindi ad alta velocità
Novemila scuole otto mila settecento strutture sanitarie in più abbiamo due progetti in ambito cinque GT uno per la realizzazione di circa mille nuovi siti sempre in aree a fallimento di mercato dove non c'era interesse legato a sviluppare più altri circa nove mila siti per collegare in fibra nota fibra ottica siti esistenti e quindi renderle disponibili allo sviluppo del del cinque giri ultimo che anche quello un po'più impegnativo su cui tra l'altro c'è stata anche una revisione dell'obiettivo europeo è il piano Italia logica
Che porta la fibra ottica a tre milioni e quattrocento mila civici ora questo l'obiettivo è stato ridotto a due mila gli ioni settecento mila perché diciamo era un po'troppo ambizioso per il tempio giusto stamattina purtroppo non ho potuto partecipare
Pensavo che la Commissione europea vedere tutta la documentazione che dobbiamo presentare proprio per provare di aver realizzato al trenta giugno e aver raggiunto i targhetta diciamo che sono improrogabili come data
Cosa facciamo qui drammatici perché siamo noi è la prima volta ormai da quasi un anno che lavoriamo con i base
Devo dire finora è stato avente un'esperienza di successo sia come tempi di ingaggio perché negli atti primo ingaggio abbiamo dove la nostra capogruppo era fine marzo inizio aprile
E abbiamo firmato la convenzione il venticinque luglio punto con Laura D'Aprile
Da lì abbiamo iniziato a lavorare io ricordo che già ai primi di agosto polizia da ricevere l'escalation amerebbero gruppo il tre agosto cavallo siamo in ritardo di una parola Michele ma da una settimana fa
Poi Laura che mi chiamano il capo dipartimento della protezione civile stavo iniziando con la con il supporto sulla verifica progettazione direzione operativa direzione lavori
Coordinamento sicurezza anche i collaudi
Iniziando dalla Rete dei radar meteorologici fatto sa la prima appunto escalation dalla mia capogruppo Paolo voi dovreste iniziare il sedici agosto diciotto agosto il ventisei cosa non farebbe mai in tempo
Perché diceva siete troppi comignoli tra l'auto e Serra
E voi e il Marseglia Tatò capito diciamo presso il mais otto abbiamo trovato la mente dei colleghi con competenze
Altissime forse anche una pignoleria superiore alla nostra però tutta questa pignoleria inizia alla fine ci ha portato un cast fare né tempi né abbiamo aperto il primo cantiere in Abruzzo mi pare Monte Del Monte era il diciotto agosto
Il secondo cantiere ventitré agosto in Friuli azzuffa Lanna
Quindi sostanzialmente siamo riusciti peraltro in un ambito che non è nelle nostre corde perché noi siamo abbiamo sempre vissuto la nostra esperienza nel mondo delle telecomunicazioni ma questa esperienza ci fa anche capire che le competenze maturate in ambito te le cui azioni sono state applicate senza nessun problema in questo ambito del progetto si me
E quindi dopo i radar poi abbiamo iniziato tutti gli altri
Gestori ma insomma avremo anche nei prossimi mesi parecchio da fare insieme lei ha citato una parolina che mi piace tanto competenze su cui Vienna ritorniamo eventualmente nella nel secondo giro
Dottoressa l'erario
Piano nazionale di riprese resilienza che è una sorta di abilitatore no
Chiaramente stiamo parlando di un cambio di Barak paradigma e come se fosse un acceleratore un abilitatore no al piano nazionale
Le posso chiedere come abilitatore qual è l'impatto che c'è sui cittadini perché ne va alla fine parliamo di tecnologie parliamo di innovazione parliamo di osservazione della Terra sembra una cosa distante da noi
Poi però invece riguarda le nostre vite l'impatto sulle nostre vite quotidiano in che modo
Intanto grazie grazie dell'invito grazie al master all'ingegner D'Aprile la domanda è una domanda a cui a mi piace rispondere perché è un po'una domanda che viene espresso fatta quando si parla di dati di osservazione della Terra
Ed è quindi una domanda che hai Vigeo rosso che
Vorrei ricordare un connubio perfetto sposalizio di privato e pubblico perché faccio parte del del gruppo delle spazio Leonardo quindi Nardo Spence e dell'Agenzia Spaziale Italiana
Quindi abbiamo o no esperienza con l'utilizzo di fondi pubblici e dare valore a questi fondi pubblici e credo che questa sia uno dei progetti il sì ma in cui lo facciamo in cui poi si possa spiegare come i dati non sono così lontani
Data quella che la vita quotidiana no e in realtà andrebbe specificato anche di che dati parliamo perché ad oggi si parla tanto dei dati satellitari ma diciamo un po'più complicato di così no non è esattamente il dato che va nel bimbi e poi tira fuori l'informazione seppur e facile da da capire da spiegare
Se parliamo del sì ma in particolare se il creazione di quello che è il modello digitale il gemello digitale del sull'italiano quindi è quello che ci porterà a capire in più dettaglio grazie a dei dati aereo gravi metrici e anche dei rilievi leader quello che sono le morfologia della del solo italiano e quindi questo è un impatto concreto sulla vita dei cittadini ora allaccia Allen già sarà spiegare in che modo e quindi farlo capire al diciamo alla alla massa chiamiamola così
Ma se pensiamo alle emergenze lei prima ha citato Niscemi per esempio
Il PNR ha permesso il cambio di paradigma giusto tra quello che è il post evento e la pediatriche versione inglese per la previsione no quindi quello che vogliamo fare con il gemello digitale passare a prevenire anche se è una parola un po'devo dire pericolosa nel senso che noi possiamo dare delle informazioni che vengono dallo spazio che ci danno delle informazioni precise nel caso di infrastrutture critiche suo lo eccetera su come negli anni grazie ad archivi che hanno più o meno una ventina d'anni almeno su come il suolo e quindi anche determinate infrastrutture critiche siano cambiate negli anni questi dati questi studi vanno però poi messe in mano degli e Sperti chiaro
è sempre una questione di gestione peritato non è soltanto il dato insieme la combinazione dei dati ha in mano a chi sono per poterle gestire mi riallaccio un attimo quello che è stato detto sulla competenza
No non l'abbiamo ancora detto no ad accogliere la sul dato però per rispondere alla al dato
Il dato mi spiace devo ridire il bimbi non è il dato il dato siamo passati forme son passati vent'anni da quello che e la gestione del dato siamo a quella che la trasposizione ad un'informazione utile fruibile e quindi spiegabile il più non si parla solo più del dato
Chiaro
Grazie dottoressa invece bandiamo dal comandante della guardia costiera leone vice comandante perché siamo in un Paese a proposito di monitoraggio che ha più di otto mila chilometri di coste giusto
A livello non si sa con esattezza Pontremolese qualcuno dice sette nove quasi un anno dal terremoto e quattro andato geometria variabile però siamo sicuramente è uno dei Paesi con il litorale più esteso del Mediterraneo l'Italia lo è
Qual è il vostro ruolo cioè il coinvolgimento della Guardia costiera nell'attività di monitoraggio e naturalmente qui anche comandante centralizzato
Sì assolutamente grazie grazie a Confindustria grazie al massimo dell'invito porto il saluto degli undici mila cuori quasi undici mila cuori dalla guardia costiera è quello il principale che verrà mi annoia dal comandante generale beh il il ruolo della Guardia costiera in questo caso è preferibile utilizzare il termine più moderno di Guardi costiera piuttosto che quello sacro di capitanerie di porto è quello di offrire al cittadino uno non strumento al servizio di qualcosa che identitario per questo Paese non ce lo dimentichiamo ma i famosi otto mila chilometri di costa fanno dell'Italia il Paese più costiero del mondo
Non perché ci siano Paesi che non abbiano sviluppo costiero più ampio ma
Mi piace sempre sottolineare questo che è quello che c'è sulla costa italiana non c'era nessuno quindi noi dobbiamo essere leader nella capacità di fare qualcosa che con il sì ma probabilmente cominceremo a poter immaginare anche per l'Europa
Vado a sintetizzare
E la gestione integrata della costa è un tema europeo nato circa quindici anni sedici anni fa di fatto inattuato neanche nei paesi diciamo europei più più evoluti d'Italia lo è senz'altro noi possiamo adesso cominciare a far sì che la vostra Guardia costiera possa esercitare una funzione che in effetti ancora non è ben declinava che la funzione costiere
La nostra realtà antica per DNA e trasversale agli usi civili e del mare pur essendo in divisa e orgogliosamente nella divisa della della Marina militare italiana ma noi siamo Duarte
Due alcun nel senso che speriamo mai di essere militare i militari perché il paese in guerra
In quel caso la Guardia costiera diventa militare militare se il presente se invece non lo è continua ad essere uno strumento anche al servizio dalla difesa ma sostanzialmente al servizio del del mare della costa italiana e quindi della sua fragilità noi trasversalmente siamo nel masse orgogliosamente nel ma se siamo nel mette per tradizione testuale siamo nel Massafra quindi agricoltura
Ora e sovranità alimentare marcerà tali dunque praticamente beh siamo un po'come il prezzemolo così rimaniamo in tema culinario insomma ma senza bimbi però siamo per la cucina tradizionale e quindi questo ci consente di metterci al servizio non solo del livello centrale ma anche del livello territoriale perché siamo capillari non come gli amici diciamo dell'arma dei carabinieri che sono molto più capillari ma sulla costa lo siamo come loro abbiamo le nostre stazioni i nostri uffici province e Pollock diamo da sempre non solo con le porti ma anche con i comuni costieri
Voi immaginate che l'Italia a settecento quasi cinquanta visioni della costa diverse perché sono tanti sono i comuni costieri
I nostri colloquiano i nostri colleghi anch'io quando sono stato sul territorio con lo pagavo quotidianamente con i miei Sindaci delle Rigoni queste che non hanno una capacità di vedere la Costa nel loro insieme
Noi siamo destinatari di queste misure verticali questa visione verticale bellissima ma quando si parla di corsa bisogna averla orizzontale quest'trasversale questa vicenda perché perché la costa non puoi d'altronde Carla diciamo per settori date riguardare perché quello che succede a nord o a sud o di un punto di Costa di fatto si riverbera vinse fare un torto da una parte e dall'alto in qualche modo la costa se ne accorge poi arriva erri e ce ne fa accorgerà ancora di più
Quindi il SIM se lo mettiamo veramente al sistema non può essere attraverso lo strumento Guardia costiera che esercita insieme alle regioni finalmente spiega una funzione costiera di governo uno strumento che USA il digitale
Ma prima si parlava perdonatemi perché sto scadendo molto nella banalità si parlava di intelligenza artificiale
Vediamo se gli aspetti poi mi dicono che sto dicendo una sciocchezza l'intelligenza artificiale secondo me a questo ma in questo momento e informata
Intelligenza analogica cioè la nostra e conoscenza eccola qua di là si era la conoscenza speriamo di metterla a frutto anche attraverso la digitalizzazione mi fermo qui e sa no anzi ha dato degli spunti molto interessanti grazie molte grazie comandante
Professore stamattina diceva ci sarà bisogno della scienza perché l'intelligenza artificiale non può portarsi nel futuro chi è che può fare una previsione rispetto al futuro la scienza e quindi è quello che il compito degli scienziati
Dottor penna arrivo da lei perché questo piano nazionali dipese resilienza all'inizio ne abbiamo parlato malissimo eravamo in ritardo e le rate non arrivavano i soldi poi non venivano spesi non c'erano le competenze nelle amministrazioni
E poi bisognava fermare le prima a formare le competenze per poi farle fruttare
Alla fine per fortuna invece siamo stati un Paese che in termini di come si dice che a me non piace molto come espressione di messa a terra dei Progetti ce l'ha fatta
E lo si sta vedendo lo stiamo raccontando il sì me soltanto uno che cosa significa in termini di io dico il Pnr arrestato uno sorta di sprinta un acceleratore della digitalizzazione
Qual è la direzione che ha intrapreso il Paese e naturalmente anche tutto quanto il vecchio continente e se questa è una direzione dalla quale non si torna indietro c'è questo piano nazionale mi prese residenza tutte queste risorse
Che naturalmente in parte dovremo restituire che cosa garantiscono al Paese le generazioni future
Allora
I materiali dopo insomma io
Innanzitutto vi chiedo scusa perché ho avuto un improvviso calo di voce probabilmente perché era stamattina mi sono sperticato in complimenti dai colleghi del dipartimento lo sviluppo sostenibile e alla moda per aver realizzato questa infrastruttura divulgativa che in due giorni citerà tante cose da portare poi nel nostro campo la sicuramente del genere è stato un acceleratore dei battiti cardiaci Mieli e dei miei colleghi ma adesso non c'è ombra di dubbio al pianterreno è stato durante cose ma soprattutto non dobbiamo più parlare del genere ma dei Pnr
Nel senso che c'è un piano Herrera e del due mila e ventuno che alla risposta immediata che l'Europa e l'Italia dato agli effetti catastrofici
Della parte e chiare un pianterreno R. costruito pensando a al mondo che purtroppo poi gli eventi ci hanno costretto a ripensarci
Era un pioniere basato su alcuni pilastri due dei quali fondamentali ne stiamo parlando oggi quello della digitalizzazione è quello della transizione ecologica su questo pilastro gli eventi geopolitici mondiali
L'aggressione russa all'Ucraina ci ha fatto svegliare una mattina come continenti e ci ha fatto scoprire di essere dipendenti da un'unica forma di energia peraltro fossili peraltro portata da un unico monopolista peraltro la parte cattiva questo bellico dette la necessità di modificare il rendere attraverso il capitolo aggiuntivo del re Power nel quale abbiamo affrontato tutti insieme ai partner europei
A questo punto il tema della sicurezza
Energetica e non è un caso
Che il Marseglia sia storicamente la prima amministrazione centrale che ha la parola sicurezza nel suo nel suo titolo diciamo così ma da sola configurazione
Ecco perché il re del due mila e ventitré non ricordava stamattina
Il ministro Pichetto Fratin e che ha creduto tantissimo in nel nostro Pnr in questo progetto in particolare lo ricordava anche il ministro fogge pioniere del ventitré è stato sostanzialmente ritagliato un solo giorno per quelle che erano le esigenze del Paese dell'Europa con l'aggiunta dicevo appunto
Degli investimenti in infrastrutture anche queste digitalizzato il verbale
Ma soprattutto andando c'era oggettivamente
Ora tagliare ma eventualmente a spostare risorse così come fa è stato fatto ricordavo stamattina dal ministro frodi riguardo al dissesto idrogeologico tanto perché è stata importante la giornata di oggi e poi da domani di approfondimento Tecchio perché come il ministro dell'ambiente sicurezza energetica noi gestiamo il premier e che probabilmente non è il primo a intervenire d'eccezione ma sicuramente essendo il piano era un piano di performances e non di spesi è quello che alle performances più complicate
Voi non sapete io lo racconto in ogni contesto i colleghi lo sanno non ci occupiamo praticamente di tutto
Energie rinnovabili ha rivolto al Gubbio metano fotovoltaico idrogeno ci occupiamo di oltre due mila progetti di economia circolare alcuni dei quali a forte impatto innovativo come i progetti
Fare abbiamo varato con la destra la più grande ricerca in termini di biodiversità Marina che sia mai stata effettuate in Europa stiamo costruendo addirittura una nave
Con la complessità la diversificazione stanno intervenendo sulle isole minori le comunità energetiche la diversificazione del nostro PNR è stato sicuramente una sfida ulteriore però quando ci chiedono e concludo atti il punto sta al premier
Sta al punto dove doveva stare perché essendo un piano di performances e noi ci siamo impegnati a fare delle cose se le fai la Commissione europea prima di fare le pulci comici per vedere che le hai fatte bene come dicevano loro dopodiché distacca l'assegno dovevamo avere incassato lottava della lo abbiamo fatto nei termini giusti stiamo
Con la Commissione europea verificando l'hanno operata e quindi diciamo sia un successo di tutto il Paese come così come lo stesso SIM nel suo particolari è un successo di tutte le amministrazioni che sinergicamente ci hanno lavorato
Ottimo grazie dottore questa una fotografia diciamo che il risultato poi di immensi che sono stati sicuramente non facile di anni non facili tante come giustamente lei ha ricordato c'è stata necessità a un certo punto nel due mila ventitré di fare una revisione è una sorta di tagliando e quindi il piano nazionale di riprese residenza come sarà pensato all'inizio non andava più bene per il nostro Paese rispetto all'esigenza che c'erano
Dottoressa Barbiano arrivo da lei per capire un po'il ruolo che in Italia ha giocato il supporto naturalmente alle
Agli investimenti del piano nazionale di ripresi residenza che tipo di lavoro avete fatto ma anche ci spieghi se vuole le difficoltà che avete incontrato per arrivare poi oggi invece che come giustamente si diceva prima è un momento più celebrativo di un risultato e di un percorso
Sì grazie grazie anzitutto alla base per per l'invito allora in Italia è diciamo l'agenzia per lo sviluppo del paese conosciuta molto per quanto riguarda tutto l'incentivo all'impresa e mai in questa intervento diciamo io sono la responsabile del destrezza centrali come terza perché in Italia è una centrale di committenza a livello nazionale
Che si occupa prevalentemente appunto degli ATER dalla generalizzazione di opere d'investimenti strategici
Per quanto riguarda l'intervento del di vita dall'interno del PNR noi abbiamo da bandito appalti pubblici diciamo circa tre mila appalti pubblici per un investimento complessivo di oltre undici miliardi e mezzo abbiamo diciamo agito per conto di oltre ottocento soggetti attuatori
Tra questi naturalmente anche per conto della della delle masse lei ci siamo occupati di negare nel settore dell'edilizia sanitaria
Residenziale e di diciamo rigenerazione urbana e diversi ambiti ma per quanto riguarda diciamo gli appalti relativa alla digitalizzazione il primo supporto come abbiamo prestato alle amministrazioni titolari dell'iter ritenere e stava per una gara di digitalizzazione non riguardava appunto rimase riguardava il ministro della cultura
E si è trattato appunto della gara la Digital Library quindi virgola con l'attimo anche agli scorsi o dei rimpatri poiché questa
Diciamo digitalizzazione hanno pelle i cittadini comuni si è trattata di una gara molto complessa coi diciamo con una caratteri composita che abbiamo ritrovato nelle diverse diciamo
Interventi che abbiamo tolto a nell'ambito del PNR R obesità dettata sostanzialmente dalla necessitati
Fare delle procedure d'appalto che recepissero anche la governance dei singoli interventi non soltanto per la fase progettuale del diritto di veto manteneva fase esecutiva dell'intervento si tratta di interventi che diciamo richiedono una esecuzione molto complessa anche la Sea in mano come progetto sembra un vede coinvolti quaranta amministrazioni vederci Ciari abbiamo o o
Quattro appaltatori e quattro diciamo riprese l'altro parte che si avvalgono di cinquantasei subappaltatori quindi diciamo questo capitato per
Diciamo tutti gli interventi piene rare che abbiamo svolto per conto delle diverse mi stazioni centrali
Diciamo e capita bene sulla quale
Il diciamo il il grado di complessità che abbiamo dovuto affrontare per quanto riguarda le gare di digitalizzazione e come vi dicevo la prima gara è stata la digitalizzazione
Del patrimonio culturale e quindi abbiamo digitalizzato e ho fatto una gara che aveva come scopo di la digitalizzazione
Delle a degli oggetti museali del degli archivi di Stato
Il costo diciamo a beneficio non soltanto degli esperti di settore che potevano quindi fruire
Diciamo villa di questa attività digitali diciamo di digitalizzazione degli gliele diamo dei beni culturali ma anche della del cittadino che può quindi accedervi
Velocemente abbiamo fatto una delle procedure d'appalto per conto del mito ora per quanto riguarda Lab
Digitale del turismo e poi diciamo per quanto riguarda il base ci siamo occupati di affiancare e supportare il il master sia per quanto riguarda lanciamo il l'intervento per l'attuazione del piano
Di monitoraggio digitale dei parchi quindi anche qui da procedure finalizzate a diciamo il un monitoraggio tramite strumenti tecnologici avanzati tipo punto sistemi chitarra voti appunto peggiorare la sicurezza sulla biodiversità appunto il la l'habitat naturale e quindi chiedo gare molto particolare insomma
Anche ambiti dottoressa molto diversi molto diverso e molto eterogenei ma questa è la la peculiarità di Invitalia come centrale di committenza in Italia diciamo agisce anche in virtù del fatto che è l'unico soggetto in house a tutte le amministrazioni centrali e quindi sì diciamo occupare di anziani dove risiede tante di tante
Grazie tante cose e poi siamo compatti del progetto sì ma facendo punto le le gare d'appalto io supportiamo anche il ministero nella esecuzione come centrale di committenza
Ci occupiamo appunto del supporto tecnico del supporto giuridico e del supporto amministrativo perché l'esecuzione richiede diciamo uno notevole sforzo pensate soltanto che con tutti questi subappaltatori appaltatori bisogna monitorare costantemente il mantenimento dei requisiti di queste di queste prese oppure diciamo Orsi a le amministrazioni hanno bisogno di attivare perso non voglio entrare troppo nel dettaglio l'accordo quadro comunque
Per il monitoraggio si devono valere di strumenti tecnologici mai non voglio rubare altro tempo ma abbiamo
E qui vengo alla parte di innovazione tecnologica sviluppato una piattaforma e
Che non è semplicemente una piattaforma di
Approvvigionamento digitale cioè che diciamo si occupa della rete dello svolgimento delle gare d'appalto ma affianca le amministrazioni che stava podi in Italia per diciamo supportare l'amministrazione dalla programmazione fino al Collauto al monitoraggio quindi
Questa somma in breve tempo Horton suppongo dalla centosessantatré stando all'inizio e la fine del Progetto grazie molte a proposito di ambiti di settore presidente Prandini
Il settore agricolo allora intanto se io penso alla venne al mondo agricolo penserei ma questo è un pregiudizio nona probabilmente una narrazione un po'abusata che è un settore tradizionale e invece c'è un dato che imporci
Ventisei in questo perché c'è un otto su dieci imprese pronte a investire proprio in campo innovativo allora la domanda che le faccio presidente l'importanza che l'innovazione ha per il settore agricolo qual è che modo
Io aziende scelgono di investire sull'innovazione e soprattutto con quale obiettivo
Ma intanto mi permetta di ringraziare il ministero per l'opportunità che mi dà e per lavoro che ha svolto in questi anni in particolar modo la dottoressa ad aprire con la quale abbiamo lavorato in questi anni nel cercare di semplificare e trasformare quelli che venivano visti come problemi in opportunità
Penso al grande lavoro che abbiamo fatto per quanto riguarda il recupero delle acque reflue per il suo lavoro che stiamo facendo leva all'Europeo sul tema del digestato che però non è un tema di vitale importanza
Il tutto questo parliamo di digitalizzazione delle imprese agricole sono particolarmente attenta su tutto ciò che noi potremmo fare nei prossimi anni per cercare di fare e abbordare quello che il dato conoscenza informazione
Se penso al lavoro che fino ad oggi è stato realizzato abbiamo investito circa due virgola tre miliardi abbiamo digitalizzato un milione di ettari mi abbia digitalizzare ancora circa undici milioni
E questa è la grande opportunità che noi vediamo pari prossimi anni
Per poterlo fare ovviamente serviranno risorse a disposizione oltre il piano Air quindi stiamo lavorando anche con il MEF
E quindi con il ministro Giorgetti per fare in modo che la quattro punto zero possedesse adottata di risorse economiche a Parker questa spinta all'innovazione possa continuare nei prossimi anni
L'obiettivo è quello di investire fino a sei miliardi d'acqua al due mila e trenta
L'obiettivo conclusivo è quello di riuscire ad arrivare a una forma di monitoraggio di tutti quelli che sono i nostri territori di utilizzare la digitalizzazione con le piattaforme satellitari far diminuire l'utilizzo di agrofarmaci in agricoltura
Di avere un monitoraggio esattamente di dove dobbiamo intervenire utilizzare meno acqua perché si interverrà in modo specifico creare le condizioni perché tutto quello che viene fatto in campo venga utilizzato all'interno della filiera
Gli utenti poi una forma di etichettatura nei confronti dei cittadini dei consumatori
Questo diventa un volano economico per il nostro Paese perché questa forma di digitalizzazione ci permetterà immediatamente di tradurre in tutte le lingue del mondo quelle che sono le informazioni puntuali che potremmo offrire mi piace sottolineare che oggi l'agricoltura italiana è l'agricoltura più sostenibile a livello globale questo è un dato che non viene mai sottolineato con la giusta importanza grazie alla digitalizzazione lo potremmo fare
Ultimo elemento per non rubare altro tempo
Qual è l'innovazione più importante
La presenza dell'uomo soprattutto per quanto riguarda le are interna le aree collinari e le aree montane
L'uomo il presidio del territorio l'uomo e la sentinella di carattere ambientale che ci mette nella condizione anche di porre Terrestre particolarmente puntuali Perucci attenti rispetto ai temi legati al dissesto idrogeologico manca tutto il tema degli incendi
Quando c'è l'uomo nel queste cose riusciamo governarle quando c'è l'abbandono purtroppo vediamo fenomeni che poi ricadono anche in termini di costi sulla collettività notte che sui disastri che purtroppo abbiamo salvato
Negli ultimi anni
Penso che il poter continuare a lavorare insieme altra guardare quelli che sono gli obiettivi futuri
E magari nel secondo giro parliamo di formazione che la mettiamo anche qua come la presenza dell'uomo al primo posto perché la formazione è stata determinante per le nuove figure di carattere professionale che saranno necessarie proprio per gli strumenti che riusciremo ad adottare in agricoltura che fino a qualche mese fa erano impensabili tipo i droni
Formazione e competenze dottoressa Siclari a proposito
Grazie presidente Prandini a proposito di territorio e di rischi allora
Per gestire i rischi io dico male mi corregga se sto sbagliando il territorio bisogna conoscerlo e lo si conosce innanzitutto attraverso i dati che vengono raccolti c'è qualcuno che ne commissionata raccolte questi dati però poi devono essere dati sicuri dati verificabili ci deve essere come dire anche una catena di comando no che deve essere ben nate in chiara con un obiettivo questi questi dati preciso ma poi l'ultima cosa che aggiungo e che ci deve essere un coordinamento tra le istituzioni che fondamentale che cosa potrebbe cambiare grazie a questo progetto e grazie a questa iniezione di risorse che mai aveva stavamo visto come come questa volta prima d'ora
Allora sì intanto grazie grazie al ministero dell'ambiente l'ingegnere d'aprile per questa giornata dedicata ansima ma direi che una giornata dedicata proprio all'innovazione tecnologica digitalizzazione ha detto bene lei per la conoscenza e per il monitoraggio di rischi non contesto come il nostro Paese ed è di cambiamenti climatici e allora la mitigazione la gestione dei rischi come si affronta e la sfida più importante che il nostro Paese deve affrontare e si affronti innanzitutto con adempie con un atteggiamento corale ma non solo tra le istituzioni e la comunità scientifica quella insieme insomma noi siamo assolutamente bravi ma dobbiamo iniziare a coinvolgerà anche il mondo dell'impresa è il mondo della società civile
E si può operare solo se operiamo attraverso dei paradigmi chiari che io metto sempre in ordine perché si parte dalla conoscenza si passa
Alla pianificazione territoriale si fa al monitoraggio all'innovazione tecnologica e poi presidente Prandi né mi ha preceduto formazione informazione importantissimo Istrana accoglie i dati e le informazioni ambientali
Tanto che noi in questo momento abbiamo alla piattaforma nazionale di tutte dissesto idrogeologico sul territorio nazionale
E allora nell'ambito del Sino Angelo Giusto ebbero Geo idrogeologiche tra l'altro ogni cittadino può scaricare sulla propria posso proprio cellulare
Quindi io posso vedere se la mia casa si trova in un'area di pericolosità ma un'azienda può vedere
Se un'area a rischio alluvione a rischio frane ha risalito la produzione dei Tory dottoresse Lutero territorio di voi sapevate quello che stava succedendo a Niscemi per noi non sappiamo quello che sta succedendo perché noi abbiamo il monitoraggio del territorio e dicevo che nove nell'apritelo Geo ecco per insomma venire incontro alle parole dell'ammiraglio se prima non sapevamo quanto al mondo non solo è lunga la cosa ma soprattutto quali sono le condizioni della costa noi abbiamo finito la cartografia integrale
Della costa italiana abbiamo creato un atlante digitale con informazioni dettagliate su Bati metri a topografia
Ed estensione condizione delle specie
Perché è fondamentale e tutto questo perché dobbiamo mettere e al sicuro la nostra costato fanno sapere anche per lo sviluppo energetico di questo nostro Paese dove realizzare le costa anche le opere per il
Il il trasferimento dell'Energia
Sul piano delle trame noi nell'ambito del singolo abbiamo proposto i monitoraggi insito delle frane perché Ispra Hi Fi che questo inventario dei fenomeni franosi
Abbiamo censito oltre seicentoquarantotto mila frane parliamo dei due terzi delle tranne che avvengono in tutto il contesto europeo ce l'abbiamo in Italia
E abbiamo proposte non da soli ma insieme alle Regioni alle Province alleata e monitoraggio delle frane più pericolose perché le frane possono tornare laddove ci sono state ne abbiamo individuate centottantatré
Con finalità di controllo e di gestione del rischio
Ma poiché poi oggi l'amministrazione secondo me il tema non è più la digitalizzazione il problema è della interoperabilità ISPA alle proprie piattaforme ma non sono di Ispra
Quindi abbiamo garantito al SIM ma l'interoperabilità Venus di tutte le nostre piattaforme dai Ruggiero
Alla piattaforma anche di condivisione dei dati dovettero logici
All'anagrafe di monitoraggio delle reti di
Dovrà rispondere a dirci le amministrazioni locali no devono ma essi reati devono essere a disposizione di tute che se voi lo sapete poi l'amministrazione locale su un territorio che è così
Fragile ma non fa nulla come è successo a Vissani che poi hanno fatto il rimpallo di responsabilità
L'Amministrazione sapeva ma avevano comunicato a tutti ma nessuno aveva fatto proviamo visto praticamente un territorio franare
Non serve a nulla che uno poi raccolti dati i dati devono emigrati ma dobbiamo mettere il SIM va in questa direzione esattamente in questa direzione di mettere a disposizione i dati
Perché poi lo sappiamo le amministrazioni regionali insomma il a volte ahimè hanno pochi tecnici quindi insomma a volte sono anche
In difficoltà e questo lo dobbiamo fare su tutte le verticali sulle quali Aaron lavoriamo anche sul tema dell'instabilità idrogeologica perché insomma il presidente Prandini lo diceva prima
C'è un tema di gestione della risorsa idrica e allora se noi alle Regioni diamo anche questi strumenti per poterla gestire in modo sapiente forse insomma facciamo un bene a tutto il Paese
Infatti quando pensiamo questo sì ma pensiamo incaponiti sia in capo ai ministeri e invece no questo proprio quando gli ho detto all'inizio dei servizi ai cittadini perché poi arriva in maniera capillare nel piccolo comune nell'ufficio di colui il quale deve raccogliere quel dato leggerlo e anche capire che cosa significa per poter prendere la decisione giusta dottor Sorrenti la dottoressa sicari diceva l'interoperabilità
Interoperabilità da una parte e la valorizzazione dei dati pubblici che oggi consentono devono anzi dico consentire alle amministrazioni di dialogare tra di loro perché altrimenti se c'è il dato e non c'è la comunicazione e la trasformazione diciamo
Di un dato l'informazione che deve arrivare da un'altra parte non c'è una soluzione non c'è una decisione
Assolutamente pienamente d'accordo e questo è il ruolo che ha avuto il dipartimento della trasformarsi in funzione digitale in questi anni abbiamo cercato di realizzare piattaforme renderle soprattutto interoperabili come diceva stamattina sottosegretario su Butti
L'obiettivo è stato proprio di mettere a fattor comune dati per renderli disponibili interoperabili tra di loro
Infatti proprio per questo motivo abbiamo cercato sempre di più di portare le amministrazioni sia le pubbliche amministrazioni centrali che quelle locale verso un modello che quello diciamo di un cloud federato il polo strategico nazionale quindi incentivando le amministrazioni a migrare verso diciamo un modello di Claudio che potesse garantire la sovranità del dato ma soprattutto di garantire una standardizzazione anche dal punto di vista della sicurezza delle informazioni
Che cosa c'ha permesso questo
Non solo un cambio di paradigma come sentivo prima dire ma un cambio culturale che iniziato ed è in questo momento proprio in fase di transizione perché perché siamo riusciti a creare un modello che purtroppo per mancanza di comunicazione non siamo riusciti a diciamo a diffondere quello che veramente sta accadendo in Europa vale a dire l'Europa preso come modello l'Italia su quattro pilastri fondamentali
La digitalizzazione della Pubblica amministrazione
Il cloud la legiferazione sull'intelligenza artificiale e la cyber sicurezza questo c'ha messo nelle condizioni di fare che cosa di renderci conto oggi un una situazione geopolitica che sicuramente ha bisogno di attenzioni
Che l'Europa
Sta guardando l'Italia accetta mettendo alla prova rispetta le progettualità che abbiamo messo in campo
Proprio per questo motivo il Dipartimento la trasformazione digitale insieme a tutte le amministrazioni e ringrazio il ministero dell'ambiente per quello che hanno fatto poi in che modo ci stanno supportando e viceversa
Di arrivare a questo splendido risultato che per il nostro Paese è un risultato veramente di cuore grande qualità
Grazie dottore grazie molte allora visto che parliamo sempre male dell'Italia invece abbiamo delle buone ragioni invece per a raccogliere dei risultati e lo stiamo facendo anche in questa giornata
E poi di parlarne anche nel futuro per rappresentare un laboratorio mi faccia dire un modello ritorno sul tema delle competenze perché in questa questa è stata una preziosissima occasione
Laddove non c'erano le competenze di crearle ora però c'è un tema di mantenimento di quelle competenze come si fa
Ma al vada ma questo è un tema fondamentale forse qui quello che anche preoccupati più per varie ragioni prima di tutto
Su questo lo sciopero giorno Romina dimenticata di dire la cosa più importante che siamo solo dieci minuti voi siete no otto e il che significa meno di un minuto e mezzo dal sublime tutto sostenibilità economica agli Us Open
Già avendo oltre ad attività come soggetto attuatore o come erogatori di servizi professionali nel caso del Maserà costruito negli anni dell'IREP delle reti di proprietà pubblica venti mila chilometri di infrastrutture pubbliche vengono operate direttamente da Infratel e vendute agli operatori più cento mila chilometri in fratture date in concessione di cui infra del riceve i canoni di concessione già questo garantisce all'azienda
Una sostenibilità di lungo termine economica delle risorse
A questo si collega invece risorse tali oggi siamo circa quattrocento persone con una crescita importante legata al pm RR abbiamo un tema invece normativo da superare su risorse che non sono state assunte per il pm RR che dobbiamo sicuramente capire come prolungare anche perché il PNR R i cui risultati raggiungeremo il trenta giugno qui dovremmo dare le famose evidenza alla commissione europea entro il trentuno agosto
Verranno a verificare entro fine anno entro fine novembre cosa abbiamo fatto vanno ai quali dovremo fare tutta un'attività di verifica per poter pagare i beneficiari
Assicurandoci che fino all'ultimo subappaltatore venga pagato cioè che i nostri soldi veramente arrivino fino in fondo pagate al valore troppo spesso è successo in passato che poi si fermavano infondono arrivano la e quindi questo richiederà
Del tempo mesi anzi corsa anche l'ordine di grandezza di anni su cui dobbiamo investire l'ultima cosa mi riallaccio
Anche un po'all'intelligenza artificiale
Queste reti poi vanno anche ampliate e l'intelligenza artificiale sarà uno dei motori principali per la richiesta anche di capacità di connessione perché andrà come si diceva prima alla velocità di macchina non più alla velocità dell'uomo quindi il due per dei dati per ogni ventiquattro ore più o meno si rifletta anche sulle necessità di capacità di comunicazione di infrastrutture
Grazie grazie molte
Dottoressa prima abbiamo parlato no della servizio nobilitato che si trasforma in informazione utile
Dato grezzo che diventa praticamente servizio per il cittadino come questo viaggio avviene ma mi posso permettere anche come lo si può comunicare un po'meglio per fare in modo che i cittadini abbiano contezza che alla fine quando si parla di dati si parla anche di servizio e quindi di della propria vita della gestione del territorio per monitorare
Della della comunità nella quale siamo
Ma e infatti non non è per correggere quello che è stato detto prima però il dato non arriva all'amministrazione dove c'è un tecnico che lo legge
Questo importante da dire perché il dato e dobbiamo parlare perché ora purtroppo devo rivestire le versi dell'ingegnere però è un dato radar è un dato ottico è un dato RS senza scendere nel dettaglio tecnico
All'occhio diciamo della della persona comune e una mappa senza senso
Nulla si sa leggere e chi è che deve dare addio cantata B quella parte l'interfaccia dell'industria interfaccia degli e Sperti quindi il dato arriva come il report di informazioni utili
E quindi sono delle informazioni che tra l'altro non sono informazioni che vengono lette con un un dato dieci mila dati e quindi neanche da sola con l'intelligenza artificiale ma c'è quella competenza ventennale trentennale di Esperti umani al momento
Che devono dare quel valore aggiunto quindi l'intelligenza artificiale la terapia vertenza che si trova anche in un'amministrazione locale non è detto che sia soltanto centralizzata
C'è l'Alitalia amministrazione locale non può avere un esperto di osservazione della terra di mappature ha bisogno di un report che di faccia poi con il suo expertise leggere Guerra e porta ma dubito che le amministrazioni locali e di tutti i Comuni italiani abbiano un esperto di osservazione della Terra che Borsa leggere quei dati
E è un po'diciamo è una semplificazione di di quello che avviene nell'industria quello che in realtà e la trasformazione del dato grezzo in servizio e proprio in una in un report in un board in cui vengono date delle informazioni che il tecnico possa leggere ma ripeto ne abbiamo parlato di infrastrutture di monitoraggio di infrastrutture critiche di frane ma il post evento quello che si è detto prima oggi siamo al post evento quello che dovrà studiare e la parte di prevenzione sempre però con diversi attori nella catena che leggono queste informazioni quindi dire che il dato grezzo arriva ad una qualsiasi tecnico di un paesino è una semplificazione pericolosa ha capito crociana mi corregga se sono stata io a diciamo a semplificare in quel modo ma il dato che viene
Il dato che viene partorito diciamo che viene elaborato non è accessibile da chiunque ha bisogno che essere che che sia trasformato in qualcosa di leggibile sia poi trasferito
Ad una comunità di un territorio che sia in grado di gestirla per quello è il valore aggiunto di Ciavardini chi lo fa perché a oggi se le oasi un qualsiasi sito si parlava prima di Copernico uso delle sentinelle lotte nei primi
Si può scaricare tutti i dati che vuole da capirci qualcosa è chiara
Fare il salto è come se io accedesse ad un fine in una lingua sconosciuta e non so che cosa dice quel documento e potrei avere magari una comunicazione importante
Chiarissimo è stata chiarissima è preziosa grazie molte la dottoressa Lerario comandante ricorda lei di nuovo perché abbiamo parlato di sicurezza tutela ambientale pianificazione rimettiamo ancora al centro abitato no ed è quello che voi state ma il quello che dicevamo anche un po'poco fa è necessità di raccoglierle innanzitutto integrarli mettere a sistema le informazioni e tutto questo però deve avvenire
In un'unica banca dati e quindi con l'idea del sinistro ampie ma è proprio questo molto interessante ripeto
Vedere come si svilupperà il SIB per quanto riguarda nostro servizio al cittadino e alle amministrazioni perché vedere molto spesso io da amministratore perché anche se in divisa e noi siamo un corpo amministrativo ho partecipato molto spesso alle famose conferenze di servizio così vado fuori tema ma la sostanza è questa allora molto spesso le conferenze vizi questi ricorsi risolvono nulla perché
Perché ognuno c'ha la visione sua di quel tema
Non l'ha condivisa prima
Allora se noi abbiamo una uno uno strumento che poi viene decretato viene semplificato mi elaborato viene condiviso prima si arriva a un a a a dover decidere perché poi il problema è la responsabilità della decisione
E quella responsabilità viene presa più serenamente se c'è la consapevolezza di quello che si deve decidere e la condivisione per cui è anche una una una responsabilità diffusa questo è il tema di governo cioè del governo del territorio quindi ecco noi diciamo un piccolissimo strumento che può servire nel nostro ambito quindi quello costiero perché siamo in questa funzione trasversale al servizio non solo delle amministrazioni regionali e locali passiamo al servizio quindi dei ministeri ma siamo insieme alle altre forze che quindi soprattutto mi viene direi i nostri colleghi carabinieri forestali
Con i quali rappresentiamo un unicum perché loro partono dalla montagna e arrivano vicino alla costa navi partiamo dal mare andiamo verso l'entroterra ecco
Avere questo sistema e avere un sistema digitalizzato di cui ovviamente noi possiamo essere interpreti seri perché se poi non si è un interprete di quello che e il dato che raccoglie e non lo fornisce nome la giusta non ottieni
Quello ma quello che noi sappiamo dire rischi di inficiare una decisione assolutamente sì e nel governo del territorio costiero e vediamo quanto questo sia essenziale sia necessario il cambiamento climatico è un dato reale è un dato effettivo
Non saranno i sette metri professor speriamo di no
No ma anche mezzo metro di di di di innalzamento del livello del mare sarà impattante sulla costa nei porti
In maniera complessa e noi ecco siamo gli otto mila più o meno chilometri grava ricordiamoci che siamo un Paese
Costiero dalle mie bellissime montagne guai chi me le tocca ma siamo un Paese immerso nell'acqua basta guardare se se c'è se ci venisse in mente di dimenticartelo basta guardare una cartina geografica o pensare alle miliardi di località marine sia morale sia il più bello del mondo perché ciò la penisola potrebbero dalle due nomi deve solo acquerello del mondo il piccolo continente più bello del mondo grazie comandante nelle quali sono volati muova appello anche all'inno alla bellezza del nostro Paese
Dottor penna in un minuto so che è un'impresa difficile in che modo il Pnr R. ha rafforzato la capacità amministrativa del nostro Paese
Battaglia dove lavora benissimo in che modo innanzitutto ci lascia grandissima eredità che è quella di aver imparato a lavorare in squadra con tutte le amministrazioni Corona
Calendario un cronoprogramma fisso step intermedi secondo gli obiettivi da raggiungere tutti i colleghi
Che vengono dall'amministrazione pubblica sanno che questo è sicuramente rivoluzionario e poi concludo tornando Angelo sulla sacralità del dato perché forse non è facile fare una classifica delle amministrazioni
Che fanno maggiormente uso del dato che producono dato e che vedono nel dato appunto un riferimento uso questo termine sacro probabilmente il ministero dell'ambiente è stato dopo l'Istat è una delle amministrazioni che storicamente ha valorizzato il dato dell'upgrade tecnologico e digitalizzato che oggi così mettiamo favorisce ancora di più io preme raccontava con il comandante un episodio che lei forse ricorderà perché ci accompagnò per documentarlo giornalisticamente quando grazie a una ricerca approfondita dei dati riuscimmo a chiarire quello che era il mistero della famosa nave dei veleni che dovrà essere affondata in Calabria e che in realtà in quel caso non c'era che grazie a guardia costiera ricostruimmo trattarsi di un relitto della prima guerra mondiale eccetto questo aneddoto perché è una fotografia dell'importanza del dato ed elaborazione e della comprensione del dado quindi oggi la tecnologia grazie ai fondi
Detiene la rete siamo riusciti tutti insieme ad ottenere può essere sicuramente migliorate come si dice velocizzata
Nella analisi d'elaborazione
è stato perfetto sia nella risposta che ne temo gli o il sito di grazie grazie dottore dottoressa arrivo da lei per ci trasferisca ma le chiedo lo so uno sforzo in un minuto le lezioni che come Invitalia avete
Ha preso imparato dal Progetto del Piano nazionale di riprese resilienza sì anch'io confermo quanto detto recentemente usano abbiamo imparato a lavorare
Anzi con l'amministrazione per target e per milestone è quindi diciamo si lavora per obiettivi
Nell'ottica di diciamo creato una governance prima ancora di fare la gara parto date dall'inizio
Il dato è stato davvero minuto mio minuto il dato è sacro è vero però se la situazione non si traduce in un intervento rimane lettera morta quindi Deva
Tradotto va sottoposto all'amministrazione l'amministrazione dovrà essere in grado di svolge appunto delle azioni prestazioni comportano novantanove nuove volte per cento l'attuazione di appalti pubblici e quindi diciamo in obiettivi mai stona crono programmi
E non non non a caso una delle per riforme richiesta tenere re è stata anche quella della qualificazione delle stazioni appaltanti
E dell'utilizzo del centrale di committenza quindi diciamo anche le amministrazioni hanno imparato soprattutto quelle locali a fare affidamento sulle città di committenza come supporto di competenza di tecnologie di diciamo da metodologie di lavoro e quindi siamo sicuramente il PNR R ha diffuso una cultura in questo senso
è stato un abilitatore ed è stata effettivamente anche una occasione di cambi di paradigma per il nostro Paese non solo assolutamente presidente Prandini cosa che si può declinare anche in ambito agricolo
Ma né da alcuni dati velocemente
Grazie alla digitalizzazione noi siamo riusciti a come dicevo prima ridurre il consumo di acqua nel nostro Paese nelle fasi Ray cure dal trenta per cento
è questo un dato assodato com'è stato possibile farlo investendo in che modo si solistica utilizzo dei dati satelliti
Non a caso come Coldiretti ne usciamo da subito voluti entrare nella più grande piattaforma presente nel nostro Paese per quanto riguarda la gestione del dato che è stata realizzata in Emilia-Romagna e che è uno dei processori di dati più veloci a livello mondiale il terzo più veloci a livello mondiale
Per noi questo diventa fondamentale collegato a la centrale meteorologica più importante che farà realizzata perché ci dà la possibilità di intervenire per tempo anche legato al tema dal cambiamento climatico parlavamo prima di ricerca la ricerca fondamentale
Che deve esser fatta con l'università ma deve essere ulteriormente valorizzato per tutta la ricerca che noi potremmo fare nello spazio parka lo spazio perché lo spazio un acceleratore e quindi quello che lì noi andiamo a testare riusciamo poi a tradurlo in termini di opportunità sulle nostre imprese e creando un meccanismo per il quale l'agricoltura non può non solo non andrà in difficoltà
Ma riuscirà anche a produrre di più rispetto a quello che fa attualmente ovviamente le risorse e l'utilizzo delle risorse diventa di fondamentale importanza le do
Un ultimo dato per noi importante sugli otto miliardi e mezzo stanziati nel piano RR
Noi abbiamo generato un valore a prezzi stemma paese all'interno filiere di ventitré miliardi quindi non è stato una spessa ma è stato un inoltre Briatore perché in termini di investimenti
Se come dicevo prima continueremo ad investire sotto questo punto di vista io penso che l'Italia possa essere assolutamente un esempio
Rispetto alle sfide che avremo davanti guidando anche il tema dei che imponenti climatici proprio grazie all'innovazione alla ricerca alla formazione che diventano basilari anche per quanto riguarda le nuove figure professionali come dicevo prima in agricoltura abbiamo bisogno
Di più di cinque mila nuove figure professionali che diventeranno dei formatori legati anche alle nuove generazioni e poi gli strumenti che avremo a disposizione dei prossimi anni
Grazie presidente dottoressa sicari abbiamo ripescato di nuovo il tema della formazione che è un po'lei accennava anche prima e posso anche chiedere che occasione è stata Piris tra questa iniezione di risorse cioè che molto assunto Istana
Dopo questa iniezione dopo questa sfida perché è stata anche per voi una sfida
E che tipo di potenzialità oggi a rispetto al passato in un minuto allora io penso che queste risorse ci hanno permesso come Paese che per un posizionamento che sarebbe in speranza l'atto disperato prima e per quanto riguarda i rischi tra noi siamo riusciti a ad realizzare quella conoscenza del paese che ci permette non solo di essere leader le contesto internazionale ma di essere di aiuto alla nostra economia perché poi tutte il dato la conoscenza serve per la tutela del nostro ambiente ma da volano per l'economia ecco prima il dottor penna citava il panico questo grande progetto sul mare che abbiamo realizzato
Il Mère che ci permette proprio perché parliamo di cambiamenti climatici di costruire le previsioni e gli scenari dei cambiamenti climatici non più a un orizzonte
Di venti trent'anni noi abbiamo bisogno di previsione che vanno a cinque dieci anni
Istat acquista il lato lungo tutta la costa italiana delle boy dotati di sensori
Della corrente misuratori delle onde ma dei parametri meteo perché se prima questi modelli di previsione venivano realizzati su scalo su dei modelli su della scala globale oggi parliamo di dati in tempo reale che arriverà amministra e che quindi mettiamo a disposizione per costruire questi nuovi scenari allora la sfida più importante che abbiamo forse messi tutti insieme Simba lo dimostra
E che dobbiamo lavorare insieme istituzioni pubbliche privato per creare una società residente dove disco genero non esiste noi dobbiamo convivere con il rischio ma dobbiamo essere in grado di proteggere in modo efficace persone beni e territorio grazie dottoressa
Dottor Sorrentino innovazione transizione digitale che fino a qualche mese fa dicevamo cambieranno parlavamo al futuro no invece tutto questo di cui abbiamo parlato in passato è già diventata una realtà e impatta profondamente anche nella pubblica amministrazione d'accordo
Ma è assolutamente tra l'altro ci tengo a dire dopo aver ascoltato tutti è un privilegio poter chiudere raccontare quello che per noi è stato il processo proprio formativo rispetto ai processi di app skilling respinti il Dipartimento la trasformazione digitale ha dovuto mettere in campo
Risorse al fine di poter squillare risorse che hanno diciamo determinati tipi di qualità e oggi a distanza di
Quaranta metri circa posso dire che siamo riusciti ad avere una tabella di marcia veramente di grande qualità cercando comunque di garantire un livello così
Male molto alto soprattutto vista la necessità che in questo momento il mercato ha di risorse skill atte ma soprattutto che abbiano competenze di un determinato tipo
Oggi la necessità vera è quella di poter dialogare insieme al mondo universitario e avere diciamo
Dei riferimenti che ci mettano nelle condizioni di avere un numero di risorse importanti proprio per comandare a colmare quello che picchetto mancante al fine di collocare ostili
Nelle postazioni che in questo momento il mercato necessità e che necessita che necessiterà proprio come diceva il presidente Prandini prima in questo momento le figure professionali stanno mutando fisiologicamente quindi c'è sempre di più bisogno
Di un polmone di risorse che ci metta nelle condizioni di risorse non economiche ma risorse umane Italia umano che ci metta nelle condizioni di andare oltre quello che il proprio limite e soprattutto mi permetto di fare una precisazione
Tante volte ho sentito parlare l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo perché di conseguenza l'automatismo
Io faccio il tecnico da trent'anni mi occupo diciamo di mondo innovazione informatica e quant'altro oggi non abbiamo un'innovazione che corre
Per Tremonti per tre fattori fondamentali quello che prima non avevamo potenza di calcolo capacità di elaborazione dei dati e la Rete
Noi oggi quello che riusciamo a fare luce non farlo grazie a questo ma mi permetto di concludere
Con un messaggio che vi lascio
Oggi non ci sarà non ci potrà essere
Intelligenza artificiale senza umanesimo perché i dati che vengono immessi all'interno della macchina sono dati prodotti da algoritmi o comunque da scenari che vengono comunque prodotti dall'uomo grazie a voi
Grazie davvero dottore ma credo che su questo non ci vedo convinte che siamo assolutamente tutti quanti persuasi di quanto sia fondamentale e soprattutto sia all'origine di tutto la presenza umana e quindi la gestione di qualsiasi intelligenza artificiale possa nascere possa aiutarci a fare quello che dovremo fare
Grazie stato un piacere ascoltare di coordinarli io mi aggiungono i ringraziamenti e l'avete fatto tutti va fatto lo fare anche a me perché ho avuto modo di conoscerla e di apprezzarne la sostanza la dottoressa D'Aprile stato un piacere poter raccogliere i risultati del lavoro
Complimenti del lavoro che avete fatto in questi anni
Grazie a voi che siete rimasti fino alla fine dei nostri relatori da parte mia è tutto grazie a una buona serata
è stato un piacere grazie grazie molte
Grazie comandante

