Beyond Climate - Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici

Sono presenti: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’ambiente e della Sicurezza Energetica), Guido Crosetto (Ministro della Difesa), Tommaso Foti (Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR), Francesco Lollobrigida (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), Sebastiano Musumeci (Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare), Vannia Gava (Vice Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica), Alessio Butti (Sottosegretario con delega all’innovazione Tecnologica e alla Transizione Digitale), Lara Ponti (Vice …

Presidente Confindustria Nazionale), Pietro Labriola (Vice Presidente Confindustria con delega al Digitale), Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme (Videomessaggio), Jessica Roswall (Commissaria europea per l'ambiente, la resilienza idrica e un'economia circolare e competitiva), Fabio Ciciliano (Capo dipartimento Protezione Civile), Laura D’Aprile (Capo Dipartimento sviluppo sostenibile, DiSS).

