Beyond Climate - Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici

Claudio Cerasa
direttore de Il Foglio11:01 Durata: 1 min 25 sec
Lara Ponti
vice Presidente per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG di Confindustria11:02 Durata: 6 min 38 sec
Pietro Labriola
vice Presidente di Confindustria con delega al Digitale11:09 Durata: 3 min 27 sec
Gilberto Pichetto Fratin
ministro dell'Ambiente e dela Sicurezza Energetica11:12 Durata: 9 min 20 sec
Raffaele Fitto
vice presidente esecutivo per la Coesione e le Riforme della Commissione Europea11:22 Durata: 3 min 10 sec
Jessika Roswall
commissaria europea per l'Ambiente, la Resilienza Idrica e l'Economia Circolare Competitiva11:25 Durata: 2 min 22 sec
Tommaso Foti
ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR11:27 Durata: 7 min 16 sec
Francesco Lollobrigida
ministro della Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste11:34 Durata: 8 min 44 sec
Sebastiano Musumeci
ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare11:43 Durata: 7 min 21 sec
Alessio Butti
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione11:50 Durata: 6 min 57 sec
Claudio Cerasa
direttore de Il Foglio11:57 Durata: 4 min 10 sec
Andrea Rinaldo
ordinario di Costruzioni Idrauliche all'Università di Padova12:02 Durata: 18 min 31 sec
Video12:20 Durata: 2 min 36 sec
Fiorella Corrado
capo Ufficio Stampa e Comunicazione MASE12:23 Durata: 56 sec
Vannia Gava
vice ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica12:24 Durata: 6 min 23 sec
Fiorella Corrado
capo Ufficio Stampa e Comunicazione MASE12:30 Durata: 1 min 36 sec
Laura D'Aprile
capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica12:32 Durata: 11 min 47 sec
Andrea Campora
managing Director Divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo12:43 Durata: 12 min 31 sec
Nicola Mangia
amministratore Delegato di DXC Technology Italia12:56 Durata: 10 min 1 sec
Giorgio Centurelli
capo della Segreteria Tecnica del MASE13:06 Durata: 16 min 36 sec
Silvano Pecora
coordinatore dei tavoli tecnici interistituzionali SIM del MASE13:22 Durata: 8 min 50 sec
Fiorella Corrado
capo Ufficio Stampa e Comunicazione MASE13:31 Durata: 1 min 43 sec
Sospensione13:33 Durata: 1 ora 10 min
Tonia Cartolano
giornalista di Sky TG2414:44 Durata: 4 min 51 sec
Video14:49 Durata: 1 min 56 sec
Tonia Cartolano
giornalista di Sky TG2414:50 Durata: 1 min 20 sec
Nunzia Ciardi
vice direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale14:52 Durata: 5 min 11 sec
Paola Pagliara
coordinatrice dell'Ufficio Previsione e prevenzione del Rischio del DPC14:57 Durata: 6 min 24 sec
Francesco Del Pizzo
direttore delle Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna SpA15:03 Durata: 4 min 56 sec
Mario Nobile
direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale - AGID15:08 Durata: 5 min 54 sec
Gabriele Provana
responsabile Dit Governance & Strategy di Eni15:14 Durata: 3 min 42 sec
Fabrizio Parrulli
comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinier15:18 Durata: 3 min 35 sec
Vincenzo Pullez
capo Ufficio Studi Strategici e Innovazione Tecnologica del Ministero della Difesa15:22 Durata: 5 min 4 sec
Tonia Cartolano
giornalista di Sky TG2415:27 Durata: 32 sec
Nunzia Ciardi
vice direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale15:27 Durata: 3 min 29 sec
Paola Pagliara
coordinatrice dell'Ufficio Previsione e prevenzione del Rischio del DPC15:31 Durata: 2 min 11 sec
Francesco Del Pizzo
direttore delle Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna SpA15:33 Durata: 2 min 25 sec
Mario Nobile
direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale - AGID15:35 Durata: 2 min 41 sec
Gabriele Provana
responsabile Dit Governance & Strategy di Eni15:38 Durata: 2 min 38 sec
Giancarlo Papitto
capo Ufficio Progetti/Studi presso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari15:41 Durata: 1 min 35 sec
Vincenzo Pullez
capo Ufficio Studi Strategici e Innovazione Tecnologica del Ministero della Difesa15:42 Durata: 3 min 1 sec
Sospensione15:45 Durata: 16 min 34 sec
Tonia Cartolano
giornalista di Sky TG2416:02 Durata: 3 min 27 sec
Paolo Lazzaro
direttore Generale INFRATEL16:05 Durata: 5 min 5 sec
Milena Lerario
amministartore delegato di E-Geos16:10 Durata: 3 min 38 sec
Vincenzo Leone
vice Comandante Generale Capitanerie di Porto Guardia Costiera16:14 Durata: 5 min
Fabrizio Penna
capo Dipartimento per il PNRR del Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica16:19 Durata: 5 min 55 sec
Alessandra Babighian
rResponsabile Servizi Centrale di Committenza di Invitalia16:25 Durata: 6 min 37 sec
Ettore Prandini
presidente di Coldiretti16:31 Durata: 4 min 14 sec
Maria Siclari
direttore generale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale16:36 Durata: 5 min 21 sec
Serafino Sorrenti
capo Segreteria Tecnica del Sottosegretario con delega allinnovazione Tecnologica16:41 Durata: 2 min 40 sec
Paolo Lazzaro
direttore Generale INFRATEL16:44 Durata: 2 min 35 sec
Milena Lerario
amministartore delegato di E-Geos16:46 Durata: 2 min 38 sec
Vincenzo Leone
vice Comandante Generale Capitanerie di Porto Guardia Costiera16:49 Durata: 3 min 39 sec
Fabrizio Penna
capo Dipartimento per il PNRR del Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica16:52 Durata: 2 min 16 sec
Alessandra Babighian
rResponsabile Servizi Centrale di Committenza di Invitalia16:55 Durata: 1 min 36 sec
Ettore Prandini
presidente di Coldiretti16:56 Durata: 2 min 18 sec
Maria Siclari
direttore generale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale16:59 Durata: 2 min 3 sec
Serafino Sorrenti
capo Segreteria Tecnica del Sottosegretario con delega allinnovazione Tecnologica17:01 Durata: 3 min 28 sec