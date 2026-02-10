10 FEB 2026
istituzioni

Cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo

MANIFESTAZIONE UFFICIALE | - Roma - 10:00 Durata: 1 ora 5 min
A cura di Carmine Corvino
Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

In apertura gli indirizzi di saluto del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana e del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, quindi gli interventi e le testimonianze di: Toni Concina, Presidente onorario dell’Associazione Dalmati, Gianni Oliva, storico, Abdon Pamich, campione olimpico italiano.

Nel corso dell'evento sarà proiettato un estratto del documentario “Il Marciatore”, tratto dal libro autobiografico di Pamich e sarà inoltre letto un passaggio del libro “Francesco Bonifacio.

Vita e martirio di un uomo di Dio”, di Mario Ravalico, da parte di Silvia Siravo, attrice del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, diretto da Paolo Valerio.

A seguire il contributo del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani.

La cerimonia si aprirà con l'inno italiano e si concluderà con l’inno europeo - eseguiti, insieme alla sinfonia di Vivaldi "Al Santo Sepolcro", dal Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste - e sarà trasmessa in diretta su Rai1, a cura di Rai Parlamento, sulla webtv e sul canale satellitare della Camera.

In programma inoltre la premiazione delle scuole vincitrici del Concorso nazionale “Il Giorno del Ricordo”, indetto dal Ministero dell’Istruzione, da parte del Presidente della Camera, del Presidente del Senato e del Ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.

A condurre la cerimonia sarà la giornalista Maria Antonietta Spadorcia.

Prende la parola il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana
Bongiorno saluto e ringrazio il Presidente della Repubblica
Il presidente del Senato Presidente del Consiglio
Il vicepresidente del Consiglio e ministro per gli affari esteri il ministro dell'istruzione il merito
Saluto tutti i colleghi parlamentari le autorità e gli ospiti
La Camera dei deputati
Si unisce oggi hai commosso ricordo dei tanti connazionali vittime dell'eccidio delle foibe
E dell'esodo forzato dei Giuliani diritti umani dei dannati degli istriani
Nel secondo dopoguerra
La complessa vicenda del confine orientale costituisce una delle pagine più dolorose della nostra storia
Non possiamo dimenticare i tanti innocenti
Perseguitati dal regime comunista jugoslavo e dalla feroce repressione scatenata dalle milizie di time già nelle ore seguenti l'armistizio dell'otto settembre
A migliaia furono torturati uccisi o infoibati spesso ancora vivi
In un crescendo di crudeltà e di atrocità che lascio per anni una lunga CIA di sangue
Una sorte non meno funesta tocco alle tante famiglie costrette ad abbandonare le proprie terre
Alcune anche prima dell'invasione delle truppe jugoslave
Private di ogni bene e della propria identità divennero esuli nella loro stessa patria ritrovandosi senza certezze per il futuro
Emblematico fu il caso della città di Pola dove tanti cittadini
Sceso di partire quando apparve chiaro che i negoziati di pace non avrebbero assegnato quel territorio all'Italia
Questo non vasto affermare gli episodi di violenza
Lo dimostrò una strage sulla spiaggia dire per Garolla Pola che causò la morte di oltre cento italiani e di cui ricorre quest'anno l'ottantesimo anniversario
La popolazione italiana pagò il prezzo più caro di una contesa territoriale esasperata dai risvolti della sconfitta bellica
Ma nessuna disputa ideologica o politica potrà mai costituire un alibi per trucidare senza pietà donne e uomini inermi bambini e anziani indifesi
è questa una convenzione che deve trovarci tutti concordi per fare fronte comune contro qualsiasi tentativo di giustificazioni o di negazione di quei crimini
Solo così sarà possibile come morale quanti Persiano la vita e restituire almeno in parte un senso di giustizia ai superstiti e loro familiari
A distanza di tanti anni a te da quei tragici eventi un profondo sentimento di vicinanza continua legarsi alle tante comunità che subirono quel massacro
Per troppo tempo offuscato da un ingiusto silenzio cui il parlamento italiano ha cercato di porre rimedio istituendo il giorno del ricordo
Quella drammatica vicenda ancora un costante monito contro l'odio tra i popoli e le nefaste conseguenze dei conflitti armati
Confrontarsi con le imprese che del passato ci aiuta ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide presenti e futura
Siamo tutti chiamati alla responsabilità di costruire una società dove non ci sia posto per alcuna discriminazione e intolleranza da consegnare in eredità alle giovani generazione mi auguro dunque che questa giornata contribuisca a rinnovare a rafforzare la memoria collettiva di un dramma che ci riguarda da vicino e che non può più essere taciuto vi ringrazio
Prende la parola il presidente del Senato della Repubblica Ignazio la Russa
Rivolgo un deferente saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ringrazio
Per la sua significativa presenza a questa cerimonia che si ripete ogni anno ma che dovrebbe ogni giorno lasciare una traccia nella nostro animo saluto il Presidente della Camera Lorenzo Fontana il presidente del Consiglio Giorgia Meloni numerosi rappresentanti del governo e i parlamentari e gli ex Presidenti
Della della Camera che sono oggi presente le associazioni presente in un saluto
Speciale
E quello sicuramente più affettuoso Weill rappresentanti delle diverse associazioni presenti
Poco più di venti anni fa esattamente il trenta marzo del due mila e quattro il Parlamento italiano approvava quasi all'unanimità
Solo dodici forse furono i voti contrari la legge che istituiva il giorno del ricordo una legge
Fortemente voluta dalla mia parte politica perché non ricordarlo dalla da me stesso che ero capogruppo di Alleanza nazionale da un deputato
Figlio di quelle terre Roberto Menia per onorare celebrare la memoria delle vittime delle foibe
Dell'esodo Giuliano Dalmata e delle vicende del confine orientale
Della seconda del secondo dopoguerra certo tutte le guerre
Danno ricordi drammatici tragici in questo caso il ricordo anche di quello che avvenne a guerra finita quindi ancora più grave ancora più
Intollerabile da quel giorno ogni dieci febbraio in tutta Italia
Sono previsti per legge numerose iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza di quei tragici eventi a diffondere nelle scuole anche per il tramite di altre istituzioni ed enti con dibattiti studi convegni
Quel trenta marzo due mila e quattro
E divenuta una data spartiacque c'è stato un prima c'è stato un dopo c'è stato un prima durante e molti troppi decenni durante il quale la sofferenza di migliaia di nostri connazionali è stata volutamente e sistematicamente occultata negata da una parte politica e dalle istituzioni che da quella parte politica erano
Rappresentata rappresentate
Nei libri di storia distribuiti nelle scuole gli studenti studiavano la storia di Roma la storia del settecento e dell'ottocento e poi della prima e della seconda guerra mondiale ma non c'erano le pagine sulla tragedia delle foibe non è che
Fossero state strappate non c'erano proprio
Annullate inesistenti sia chiaro la mia non vuole essere un'accusa qualcuno anzi è un riconoscimento a quelle forze politiche che Muti ha per decenni in quell'occasione hanno però saputo fare un passo coraggioso per far conoscere la verità da allora
Sono stati fatti molti altri passi avanti certo esistono tuttora
Sacche di negazionismo o nella migliore delle ipotesi Sucker riduzioni Stinche chiamiamole così ma di questo non voglio parlare si qualificano da sole nel due mila e venti invece e di questo è bene ricordarsi il signor Presidente
Lei Presidente
Assieme al capo di Stato sloveno porto andaste alla foiba di Basovizza
Per rendere omaggio alle vittime un momento storico di grande emozione forse mi permetto di dire potremmo aspettarci che anche un altro momento simile magari insieme ai serbi e ai croati che pure loro furono vittime di situazioni drammatiche potrebbero potrebbe essere un atto da da approvare arrendere possibile io stesso nel mio piccolo mi sono recato a Basovizza e ho sentito il dovere di fronte
A quel luogo dove migliaia di italiani anche da viti furono gettati e morirono mi sono sentito in dovere di inginocchiare a me
Caro Presidente oggi nella solennità
Di quest'Aula davanti alla sua persona
Siamo qui non solo per ricordare per tramandare ma anche per rinnovare la nostra richiesta di perdono
Per il colpevole silenzio che a volto scoperto queste voci per troppi anni oggi ricordiamo le vittime ricordiamo il loro dolore ricordiamo la vergogna perpetrata ai loro danni e ricordiamo e ci vergogniamo
Per i sassi lanciati nella stazione di Bologna contro quel treno che le riportava in Italia nel febbraio del mille novecentoquarantasette ricordiamo
E ci vergogniamo per quell'atteso che era destinato ai bambini e che invece in quella occasione venne volutamente rovesciato sulle rotaie ricordiamo
E ci vergogniamo per gli insulti gridati agli esuli e per l'oblio
Nel quale molti di loro lasciamo ricordare e tramandare un atto di verità di amore e di giustizia che per fortuna
Non è stato più dimenticato annullato
Un atto che dobbiamo compiere come dicevo all'inizio tutti i giorni non solo per onorare la memoria ma anche affinché simili tragedie non possano mai più avvenire grazie signor presidente
Ricordare
Ricordare oggi più che mai significa mantenere la memoria della guerra ricordare significa sentire ancora quelle cicatrici
Che se che raccontano il dolore l'esilio i morti
Ricordare significa rimettere apposto le pagine della storia perché non accada mai più Benvenuti nell'aula della Camera dei deputati
Per questo giorno la corte la Cuddy commemorazione del Giorno del ricordo lo avete sentito istituito ventidue anni fa
Il trenta marzo del due mila e quattro un saluto
Ringraziamento al Presidente della Repubblica Mattarella
Che lo ha ricordato il presidente del Senato ci ha lasciato proprio di questo giorno un'immagine che noi consegniamo alla storia quella davanti la foiba di Basovizza perché ricordare i presidenti di questo la ringraziamo significa anche guardare avanti
Un ringraziamento al presidente della Camera Fontana che ci ospita oggi il giorno del ricordo un saluto al Presidente del Senato la Russa Presidente del Consiglio Meloni a tutte le istituzioni ai ministri ai parlamentari presenti alle scuole perché sono loro che mantengono
La memoria tutti quelli che ci seguono da casa
E oggi allora iniziamo con
Un linguaggio che quell'universale quello della musica e ricordo parte proprio da loro dalla dall'orchestra d'archi della Conservatorio Tartini di Trieste con la al Santo Sepolcro sinfonia di Antonio Vivaldi
Grazie grazie per questa esecuzione un giorno disse non chiediamo vendetta ma chiediamo cittadinanza per la nostra storia le nostre vicende non devono essere più una nota a piè di pagina ma parte integrante della coscienza nazionale
Italiana la parola Toni Concina presidente onorario dell'Associazione dalmati italiani nel mondo
Signor Presidente della Repubblica
Signor presidente del Senato signor Presidente della Camera che oggi ci ospita signor presidente del Consiglio
Signori ministri e sottosegretari autorizzare di Joseph civili e militare
Cari amici delle associazioni degli esuli
Signore e signori Grande per me il privilegio di portare il saluto degli esuli istriani
Firmani e Dalmazia
Non solo come presidente onorario dei dalmati
Ma soprattutto come uno degli ultimi nati in Dalmazia Azzarà
Durante la sovranità italiana
Rappresenta dunque una generazione in estinzione
Ma in allegria
Con figli e nipoti qui presenti ai quali cerchiamo utilizzo smettere le nostre passioni
E mi permetto di salutare qui con commozione la nostra decana zone del metti Corman
Tarantina scomparsa pochi giorni fa a quasi cento nove anni ricordiamo oggi il dieci febbraio mille novecentoquarantasette giorno del trattato di pace di Parigi
Senza però mai dimenticare il dieci novembre del mille novecentosettantacinque giorno del Trattato di Osimo
Con cui si chiudeva la questione relativa al confine orientale
Ricordiamo una patria matrigna fino al già citato trenta marzo due mila quattro
Quando fu istituito dal Parlamento a grande maggioranza il giorno del ricordo
Recuperava così dignità una pagina di storia patria compensare almeno moralmente il fatto che il peso dei risarcimenti per le riparazioni di guerra dovute alla Jugoslavia
Fosse stato finanziato soprattutto con la confisca dei beni delle popolazioni e soda
Oggi sono maturi i tempi per realizzare da prevista Fondazione per gestire i fondi accantonati da decenni secondo i dettami del Trattato di Osimo
Oggi ricordiamo le foibe istriane
Gli annegamenti in Dalmazia ai cinquantaquattro bombardamenti di Zara dal maledetto due novembre mille novecentoquarantatré al trentuno ottobre mille novecentoquarantaquattro Zara
L'aggressività dell'Adriatico
Come la definì lo scrittore dalmata Enzo Bettiza
Zara la martire
Sempre inattese perché al suo gonfalone venga puntata la Medaglia d'Oro concessa tanti anni fa e mai consegnata
E ricordiamo gli ottant'anni dalla strage di via rigorosa cari amici polesani
Il più sanguinoso attentato della storia dell'Italia repubblicana anche questo dimenticato per decenni tutti i terribili selvaggi crudeli delitti che peseranno per sempre nell'anime degli assassini delitti per i quali non può esserci giustificazione neppure cercando una ipotetica attenuante nelle politiche repressive del fascismo contro le minoranze
Ma il delitto più spregevole e più grande è quello di avere costretto trecentocinquanta mila persone
Ad abbandonare le loro case
Dove per secoli italianità adriatica aveva vissuto laboriosi la mente di un sostanziale equilibrio con le altre componenti del territorio
Prima dell'esacerbare ossia degli opposti nazionalismi
Fuggiti in massa per rimanere italiani
E per sfuggire alla polizia ideologica e nazionalistica ordinata da Tito ai suoi collaboratori Gila Stoccarda
Sul tuo
Che continuerà fino agli anni cinquanta
Per una dissennata politica jugoslava delle opzioni che colpirà i pochi connazionali rimasti nelle forme di persecuzione più diverse
Ma ora sta finendo da stagione
Dei ricordi e delle nostalgie
Nonostante la mia ingravescente età e mi permetto una citazione di papa Montini e di papa Ratzinger
In questi anni sono andato in Dalmazia il più spesso possibile per dialogare
Con le autorità locali
Per risvegliare sentimenti sopiti e ricucire armonia e amicizia
Con l'obiettivo di lavorare la rinascita della comunità italiana Zara
Con un coraggioso
Gruppo di giovani di origine italiana residenti a Zara
Il successo è stato raggiunto soltanto qualche settimana fa
Con il grande impegno non soltanto ovviamente mio ma soprattutto dell'ambasciatore in Croazia Paolo Triestino
Del console generale a Fiume della federazione
Delle associazioni degli esuli istriani fiumani e dalmati della Unione italiana
Dell'Università Popolare di Trieste ma soprattutto con l'ho già detto del gruppo di giovani Zavattini instancabili nell'affrontare e superare ostacoli e difficoltà non solo burocratica
E oggi li vedo qui tra noi vi abbraccio con calore Carosello lei cara Adriana
è rinata dunque la comunità italiana di Zara
Intorno intitolata a Girolamo Luxardo
Nuova stella in un firmamento di comunità piccole grandi che marcano sul territorio da Capodistria Cattaro passando per fiume Spalato le regioni di insediamento storico della comunità italiana autoctona
Si è appena conclusa l'incredibile esperienza delle due Gorizia
Quella italiana e quella slovena sorta dopo il mille ottocentoquarantotto novecentoquarantotto che per un anno si sono idealmente riunite nella comune designazione capitale europea della cultura una piazza ha sostituito un nefasto un muro
Quest'anno il lutto si ricorda il ventennale di raccordo Dini Granit
A tutela della nostra minoranza e la cui applicazione deve essere evocata e rafforzata
E come non citare Metis la mostra degli esuli dalmati istriani fiumani ospitata al Vittoriano vicino e visitata da circa mille persone al giorno
Un grande lavoro da fare di persona anche in Dalmazia come da tempo stanno facendo fiume i nostri amici fiumani caro protetti
Moltiplicare le occasioni di incontro con convegni mostre concerti
Sostenere il marinato dalmatico per la difesa e la conservazione delle tombe italiane fare i nostri raduni annuali azzarda
E portare avanti la mirabile attività della nostra scuola dalmata di Venezia nata nel mille quattrocentocinquantuno che invito tutti a visitare anche per ammirare i famosi teleri di Vittore Carpaccio
Era forse alla Dante Alighieri non solo in Dalmazia ma dovunque nel mondo esistano minoranze italiane per trasmettere alle nuove generazioni un sentimento di appartenenza identitaria come egregiamente fanno per i loro Paesi il duetto Institute
La decisione della fase fra l'assenso e Cervantes
E combattere con forza turchini negazionismo i
Rappresentati
Tentativi da associazioni che sostengono le finanziano spregevoli operazioni di odio
Perpetuando stantie contrapposizioni alimentando astio e livore
Mi permetto di ricordare una sua frase presidente ribadisco la condanna per inammissibili tentativi di negazionismo che di giustificazionismo
Quando racconto la nostra vicenda i ragazzi delle scuole
E qui debbo rivolgere
Pubblico ringraziamento ai dirigenti del ministero dell'Istruzione del merito
Per la straordinaria attività di sostegno
Mi fermo e dico dopo un attimo di silenzio
Agli s'inaugura
E l'attenzione si risveglia di colpo racconto come Eisenhower entrando vincitore della Seconda guerra mondiale in Germania
Abbia ordinato ai suoi collaboratori di filmare e fotografare tutte le nefandezze che il regime nazista aveva fatto i prigionieri ebrei e non solo
Per una documentazione futura prova per qualsiasi infame negazionista
E allora andiamo avanti
Noi non siamo mai stati settari mai terroristi mai abbiamo
Spaccato vetrine dell'ormai scomparsa io posso devi andare al mais
Siamo stati cacciati e abbiamo pianto silenziosamente dello squallore dei centri raccolta profughi
Siamo stati cacciati e ci siamo risollevarci
Siamo stati cacciati e ci siamo inseriti subito delle comunità in giro per il mondo
Spesso con qualche grande successo
Uno fra tutti lo stilista Ottavio Missoni
E ora Marco Balich di origini dalmate creatore di eventi stellari come la stupenda cerimonia di apertura le Olimpiadi invernali Milano Cortina ed esce solo di qualche giorno fa la nomina ad assessore al bilancio risorse il personale della Regione Liguria della nostra dottoressa Claudia Mori show che con orgoglio ha ricordato le porgo origini dalmate
Allora andiamo avanti
Le vene foibe sono l'oblio
E quindi la speranza è che il vento del tempo non disperda i tesori di storia e di cultura del nostro passaggio romano Veneto italiano che dovranno rimanere patrimonio inesauribile di quelle terre
Il messaggio che ho sempre cercato di trasmettere e condividere con i miei interlocutori locali ogni volta che vado in Dalmazia
Con spirito di amicizia e pace di integrazione per combattere odi e pregiudizi per combattere l'ignoranza e l'intolleranza
Messaggio difficile ma l'unico da portare avanti
Certo le tragedie e lutti non vanno dimenticati vanno anche metabolizzati e superati
Per questo sono qui a parlarvi di Fiume
Pola
Esatto
Felice gratificato ogni volta che incontro lo sguardo assorto magari commosso
Come disse una volta Giuseppe De Rita
Il insomma busta ancora e il nostro Rizzo ma punterà per sempre nel vento del tempo grazie
E difficile riprendere la parola
Dopo che ha parlato il presidente Concina vedere foibe sono l'oblio per superare l'oblio allora servono anche studiosi servono gli storici la parola lo storico Gianni Oliva
Signor Presidente la Repubblica Presidente del Senato Presidente della Camera Presidente del Consiglio autorità
Civili e militari religiose diplomatiche tutti amici dell'Istria
Del di Fiume e della Dalmazia
Solo che a mente onorato per essere qui oggi
Sia per il prestigio delle presenze del luogo sia perché io non provengo dalla storia dalla frontiera adriatica essendo torinese per nascita e per famiglia
Anzi devo confessare che quando ho iniziato la carriera vini docente negli anni settanta
Non ho mai parlato ai miei studenti di foibe e di esodo
E non perché fossi omissivo semplicemente non sapevo nulla
La frontiera adriatica il suo dramma
Per ognuna delle pagine indicibili della storia nazionale
Taciuta dai manuali scolastici taciuta dei media taciuta dalle istituzioni
Un silenzio internazionale
Non mettere in difficoltà la Jugoslavia di Tito che dopo lo strappo costali era diventato un interlocutore per l'Occidente
Sì assommava al silenzi biologico
Di chi lo voleva sollevare dubbi sull'operato dell'esercito partigiano comunista jugoslavo
E al silenzio ancora più profondo
Di una narrazione storica nazionale che non voleva ricordare la sconfitta del mille novecentoquaranta quarantacinque ed espungerla dal racconto tutto ciò che ad essa ringhiava
In realtà tutto ciò che accade sulla frontiera adriatica alla fine del conflitto
è il prezzo pagato alla guerra scatenata dal fascismo il dieci giugno quaranta accanto alla Germania nazista
Sanno che la guerra è stata fatta da tutto il Paese
Mentre il presso la sconfitta lo hanno pagato gli italiani che vivevano nell'Istria della Venezia Giulia a Fiume in Dalmazia
Ho
Coscoperto
Una eloquente analogia
Tra la vita di norma costretto diventata figura iconica di quella tragedia
E la vita di mia madre
Norma Crosetto era nata il diciassette maggio mille novecentoventi a visitata in Istria
Mia madre il trenta maggio mille novecentoventi a Giaveno nelle Prealpi torinesi due settimane dopo
Erano entrambe figlie di una piccola borghesia abbastanza illuminata da far studiare anche le figlie femmine cosa comune non così usuale un secolo fa
Norma frequenta un collegio di suore a Gorizia e si diploma mia madre un collegio di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia vicino a Imperia e si diploma
Poi norma fitta con un'amica una stanza a Padova e si iscrive all'università
Mia madre fa altrettanto a Torino e si scrive a Magistero
Poi nel mille novecentoquarantatré mia madre si laurea
Per tutta la vita fa la professoressa di francese si sposa ha un figlio dei nipoti e muore nel suo letto a novantacinque anni
Non ha forse che invece non si laurea
Perché alla vigilia della discussione della tesi
Durante la prima ondata repressiva del settembre quarantatré viene era stellata nel suo paese da un gruppo di partigiani Titini
Stuprata perché le donne pagano la guerra sempre in due modi come sconfitte e come donne
Torturata uccisa The buttate in fogli da che differenza c'è tra quelle due ragazze una sola
Mia madre vive nel Nord Ovest
Norma nel Nord Est
Perché la storia è cieca
E colpisce al di là delle colpe e delle responsabilità
Norma fossetto
E le altre vittime si sono trovate nel posto sbagliato nel momento sbagliato solo che quel posto cara a casa loro
Di questi ultimi vent'anni
Dopo l'istituzione della giornata del ricordo molti passi in avanti sono stati fatti
Io aggiungerei sono iniziati qualche anno prima ancora con un dibattito fatto nel mille novecentonovantotto all'Università di Trieste
Dall'allora presidente di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini e dall'allora presidente della Camera Luciano Violante è stato il dibattito che ha sdoganato il tema dal punto di vista politico
Non
Nonostante vi siano ancora rigurgiti negazionisti ori disco riduzioni 'sti
Oggi il tema è sdoganato
Molte pagine sono state chiarite
Altre verranno studiate divulgate
Quest'anno nell'ottantesimo anniversario si aggiungerà un altro tassello parlando della strage di Verga Rolla
Oltre cento italiani morti di cui solo sessantaquattro identificati sulla spiaggia di Pola il diciotto agosto mille novecentoquarantasei per l'esplosione di materiale bellico a cui qualcuno mise l'innesco
è stata la più cruenta strage dell'Italia repubblicana
Da pochi conosciuta raramente ricordato
Il recupero della memoria
Deve essere fatto nello spirito con cui hanno lavorato le istituzioni
E con cui si sono svolte le manifestazioni di Gorizia e Nova Gorica capitale congiunta della cultura due mila venticinque
Ricordare non per coltivare la ancori ma per comprendere forse non si arriverà ad una memoria condivisa
Perché ogni comunità la propria memoria
Qua ci possono essere le memorie riconosciute
Lo sforzo per accettare che nel passato ci sono state insieme le vergogne subite delle vergogne inflitte
Esattamente come ha insegnato il nostro presidente Sergio Mattarella il presidente sloveno voluto Pahor nell'estate due mila venti come già ricordava il presidente La Russa
Deponendo insieme corone d'alloro presso la foiba di Basovizza e poco distante presso il monumento a quattro antifascisti sloveni fucilati nel mille novecentotrenta dal regime
Questo significa come disse allora il nostro presidente trasformare il passato in patrimonio comune nel ricordo rispetto
Sviluppando collaborazione e condivisione per il futuro perché questo è il significato della memoria e della storia grazie
Il dolore degli esseri c'è una storia che racconta passo passo passo dopo passo il coraggio e la forza e la storia di chi di un è sulle che è diventato un campione
Che si è messo in marcia prima e marcia dopo
E allora vediamo un frammento della fiction che stasera andrà proprio su questa rete il marciatore tratto dal libro autobiografico di una vera e propria leggenda dello sport italiano Upton Paniccia
Afgane insomma ne avevano poco più di un anno di differenza come se fossero gemelli sì con tutte insieme io allora che succede soffriva guardate i tedeschi scappati e benefici vigente la gioia della liberazione era durata solo una poi arrivarono rinforzi in questi dati Fiume e l'Istria rimasero occupati in attesa delle decisioni che gli alleati dobbiamo lasciare il fiume propria prima io coi appena possibile farò venire anche voi io parto scusami doveva a Milano aiutano papà mica lo passi il confine senso i documenti se e quanti chilometri ci sono per arrivare al confine no almeno trenta Piero il treno su un sacco di fermati ci mette più di tre ore allora non ce la facciamo a piedi richiamo alla stazione al confine saliranno di nascosto mantiene così non c'è un'idea unica racconta
Se non ci pensi sessantacinque sessantasei sessantasette
E certi si è fatto male
Esercizio
Atto di Giovanni centosettantatré milioni qui è una sistemazione temporanea finché non ha un lavoro stabile io non l'ho mai visto così forse dovevamo rimanere a casa Caro papà siamo stati molto felici di vederti acquisteremo un problema perché che già tanti pensieri dopo solo due giorni a Milano i ragazzi si rimisero in cammino alla fine raggiunsero Novara
Speravano di trovare una città capace di accogliere chi non aveva più una patria lasciali stare sono profughi è così che attenerci Vanni capirono che avevano dovuto lasciare fiume a causa del loro essere italiani ma in Italia venivano considerati meno italiani degli altri Prato sette Prato passo così non hanno giovani sognano ancora un futuro splendente Antonin vicino riusciva a segnare nessun futuro Hubble
Viene
Portava
Abbiamo ancora veramente se ho trovato un nuovo lavoro è una casa nuova andremo a Genova è passato qualche anno devono marciare che è stato cacciato proprio perché era una cosa la so per certo non si può fermare Hutton è diventato uno dei più grandi campioni del mondo dopo essere stato prosciolto aveva trovato la libertà nella marcia il passo corto il TAR la sfida un nuovo inizio alla fine il viaggio mi sono ritrovata attimi actio per raccontare l'abbia storica per quella di tutti i profitti come me siamo stati costretti a lasciarlo ma che alla fine hanno trovato la strada
Ecco allora montani
Vi ringrazio nel merito di questa di questo film
Del regista del produttore del regista Alessandro Casale
Allora
Ormai è stato detto sto quella Sciarra da ridire
Perciò io sarò brevissimo ci saluta il Presidente da Repubblica
Il presidente della Camera e del Senato e tutte le autorità presente e anche gli studenti che son qui con noi
Oggi dieci febbraio
è una data che riapre il match quella ferita che portò nell'anima
Dal giorno in cui sono stato sono stato costretto a fuggire col mio fratello
Dal regime oppressivo
I sabato dal maresciallo Tito lasciando tutto quindi quello che più caro aveva
Questo giorno ha un significato importante per rinnovare il ricordo sia per far conoscere a quelli che ancora ignorano le vicende che hanno fare stilizzato
La storia del nostro confine orientali nel secondo dopoguerra
Penso a nome di tutti gli esuli che ringraziare l'autorità qui convenute per la loro presenza tutti coloro che con loro impegno hanno reso possibile l'istituzione di questa giornata
Che ci permette di perpetrare in modo solenne questa data grazie
Se c'è una storia che anche un patrimonio di fede don Francesco Bonifacio don Francesco Bonifacio era un giovane sacerdote l'undici settembre del mille novecentoquarantasei stava tornando a casa
Fu fermato fu picchiato
Fu ucciso in punto di morte disse perdono e fu buttato probabilmente in una forniva perché il suo corpo non fu più ritrovato
Fu beatificato nel due mila otto allora sentiamo un brano tratto dal libro Francesco Bonifacio vite Martirio di uomo di Dio
Di Mario navali con la lettura dell'attrice Silvia Siravo attrice del Teatro Stabile disc Friuli-Venezia Giulia diretta da Paolo Valerio
Don Francesco una volta fatto salire sulla macchina che lo avrebbe dovuto portare ad Abbazia o a Fiume pregava sottovoce con il suo breviario che teneva in mano
Ma questo atteggiamento indispettito non poco l'ufficiale alla guida della macchina che gli intimò di stare zitto con le sue ascendenze e don Francesco con prontezza rispose che Dio ti perdoni
Ma questo non poteva essere accettato da chi aveva in mente un progetto di morte che si scatenò sul sacerdote con degli schiaffi rinfacciandogli il male che nella sua vita aveva fatto e che gli sarebbe costato una lunga prigionia
Qui don Francesco chiese perdono a Dio per il male commesso
Questo innervosì ancora di più l'ufficiale che rivolgendosi ai suoi miliziani ironizzava sul perdono che sull'avvio che non esiste invece di riconoscere il male fatto a noi
Quel noi stava a significare il male fatto tutto il sistema di potere di sopraffazione allora in atto in Istria
Ed ecco che don Francesco per la terza volta chiese perdono addio per tutti
è il brevissimo colloquio fatto di perdono che precede il momento per le percosse e del martirio
Ma don Francesco
Ormai esanime
In ginocchio per terra
Dopo essere stato trascinato con violenza fuori dall'automobile continua a pregare
è proprio l'ultimo momento
Il più doloroso che fa innervosire sempre di più l'ufficiale
Se non smetti di dire stupidaggini ti do a questa pietra sulla fronte
E dopo Francesco prontamente risponde togliendosi le mani dalla fronte
Ecco la mia fonte
Dopo qualche minuto di ulteriori tormenti e torture
Don Francesco termina la sua vita terrena
Ma comincia quella del cielo
Promessa da Gesù
Ai suoi servi fedeli
L'impegno per ricordare anche quello di avvicinare i popoli la parola alla vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani
Signor
Signor Presidente della Repubblica signor presidente del Senato presenterà Camera signora Presidente del Consiglio autorità tutti
Cari fratelli italiani istriani Giuliano dalmati
Caro Panici grazie per aver reso onore all'Italia
Caro Tony grazie per aver amato lato terra d'accoglienza da città ad Orvieto che ha governato come Amato la tua Zara
Quando nel due mila e quattro l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi volle l'istituzione di una giornata dedicata a ricordo delle vittime delle foibe della tragedia sofferta degli esuli istriani si trattò di un atto di profondo valore civile
E morale
Bene piantare il seme del perdono e della riconciliazione a distanza di ventidue anni quel seme ha messo radici ed è divenuto una pianta salde rigogliosa capace di resistere al tempo e di nutrire la coscienza della nostra Italia oggi noi ricordiamo
Oggi non ci voltiamo dall'altra parte quando parliamo di quella immane tragedia vissuta da tantissimi italiani gettati nelle foibe o caccia delle proprie case solo perché italiani
Ogni autentico per il corso di conciliazione può nascere solo dal ricordo dal ricordo infatti deriva la consapevolezza del dolore e da questa può maturare il perdono
Per questa ragione lavoriamo senza sosta per mettere insieme tutte le informazioni a disposizione registri fotografie oggetti di uso comune perfino le povere spoglie consegnate dagli aguzzini di Tito all'oscurità dell'abisso
In un mondo sempre più complesse attraversato da conflitti che hanno spesso nei bambini e nei più fragili prime vittime
Il nostro pensiero vai tanti innocenti che in quegli anni terribili sparirono nelle foibe per una sola ragione perché italiani fu un atto brutale di pulizia etnica che ancora oggi colpisce per la sua vera ferocia e che tuttavia resta in larga parte poco conosciuto
Proprio la settimana scorsa prestavano approvata all'unanimità l'istituzione di una giornata per ricordare con i piccoli Martini di Gorla tutti i bambini vittime delle atrocità delle guerre
Il voto
Il voto unanime della camera di cui mi hanno rifar parte ha un grande significato esistono principi e valori fondanti che vanno al di là della polemica politica
E in questo spirito che ricordiamo quest'anno le più giovani vittime delle Foibe
Penso ad esempio la storia di Rio piani che a quattordici anni venne gettato in una Foibe insieme alla madre
Ma penso anche ad Alice Abba che aveva solo tredici anni quando lei pure insieme la madre ne condivise il destino
Mi fa piacere ricordare come alla riabilitò di un territorio a me molto caro sia stato dedicato un parco pubblico a questa giovane vita spezzata
E poi Graziella Saturnino di cinque anni trucidato insieme fratellini Martino Nerina Ballan Tina di quattro due e dieci anni
Quanti ancora sul mirino le grazie e le le alici che sfuggono alle nostre ricerche quanti giacciono ancora nel fondo delle foibe
Forse se ne perduta la traccia nelle carte ma la loro storia non si è mai smarrita nella nostra memoria
Ricordiamo tutti bambini e ragazzi che hanno subito questo martirio come norma costretto poco più che un adolescente quando venne rapita seviziata in maniera orribile e poi gettato una Ford vicina Pisino
Siamo grati al presidente Ciampi per avere voluto insigni re norma costretto della Medaglia d'Oro al Valor civile
Signor presidente questa ferita segnato l'essenza stessa del nostro Paese
Oggi rendiamo onore anche qui bambine quei giovani attraverso una politica estera che pone ovunque nel mondo la tutela dell'infanzia al centro del proprio impegno siamo in prima linea in Medioriente attraverso un programma di operazioni sanitari dalla striscia di Gaza che ci mette al primo posto tra i Paesi non arabi abbiamo portato in Italia oltre duecento bambini di Gaza insieme le loro famiglie per curarli nei nostri migliori ospedali gli ultimi diciannove sono arrivati proprio ieri sera all'aeroporto di Ciampino
Penso per bambini ucraini quelli portati ingiustamente russe di cui chiediamo con forza il ritorno a casa
E qui risotti continui brutali bombardamenti russi al freddo per i danni alle infrastrutture elettriche che assistiamo portando generato unirebbe generatori beni umanitari di emergenza
Il nostro pensiero ma anche bambini del Sudan dov'è in corso la più grave crisi umanitaria del mondo sulla quale il Santo Padre papà leone quattordicesimo opportunamente attirato l'attenzione di governi e mezzi di comunicazione
A oltre due mila e cinquecento di loro rifugiati Port Sudan l'Italia inviato prima di Natale un primo carico di aiuti umanitari il raccordo con i padri comboniani
Non possiamo infine dimenticare l'altissimo prezzo di sangue pagato dei giovani iraniani scesi in strada in queste settimane per chiedere libertà e dignità
Signor presidente il nostro ricordo non vuole essere fonte di vendette recriminazioni revanscismo
Forti la consapevolezza che nasce dal riconoscimento degli errori del passato
Ci rivolgiamo ai Paesi sorti della dissoluzione dell'ex Jugoslavia che è stato uno degli ultimi drammatici sviluppi dell'ideologia comunista
Sconfitta delle sue stesse contraddizioni comma paesi fratelli e quali tendiamo la mano in segno di amicizia Rispetto e sincera volontà di cooperazione quella stessa mano signor presidente come ha ricordato il presidente La Russa che lei strinse a quella del presidente sloveno Pahor ormai sei anni fa
Di fronte alla foiba di Basovizza nel simbolo più potente dell'abbraccio tra due popoli fratelli finalmente ritrovati
Oggi Slovenia e Croazia sono Paesi amici ed alleati condividiamo i valori di libertà democrazia stato di diritto che ci uniscono in Europa
In questo spirito l'Italia continua a sostenere con convinzione il percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali
La loro piena adesione all'Unione europea non è soltanto una scelta strategica è una scelta morale significa trasformare le ferite della storia in un Progetto di pace duratura
L'assegnazione lo scorso anno a Gorizia e Nova Gorica insieme
Del titolo di capitale europea della cultura ne costituisce il simbolo più eloquente due città un tempo separato da un confine invalicabile sono oggi unite da una visione comune e da un destino condiviso
Unite anche da un segno tangibile e potente un obelisco contemporanea eretto nel piazzale della Casa Rossa a Gorizia a testimonianza di questo nuovo cammino
Signor Presidente della Repubblica il giorno del ricordo parla al nostro presente
Viviamo in un mondo attraversato nuovi conflitti da tensioni crescenti da guerre che rimettono in discussione le nostre certezze Milano le nostre speranze si interrogano sui nostri valori per questo la memoria delle foibe è un monito attuale
Mai più pulizie etniche ma è più persecuzioni fondate sull'identità Mai più violenza è giustificato dell'ideologia dal nazionalismo esasperato dalla brama di conquista
L'Italia continuerà a lavorare in Europa e nel mondo per la pace ed il dialogo e l'essenza della nostra politica estera è la nostra identità come collettività nazionale come sancito dalla nostra Costituzione
Solo così il sacrificio delle vittime delle foibe e di quanti hanno sofferto la tragedia dell'esodo non sarà stato vanno grazie
La memoria la memoria e soprattutto tramandata scuola e allora diamo inizio alla premiazione del concorso nazionale il giorno del ricordo voluto dalla ministero
Dell'istruzione del merito io chiamerei qui al centro il presidente della Camera Fontana il presidente del Senato la Russa il ministro dell'istruzione del marito Valditara
E iniziamo dai più piccoli adesso mi avvicino a voi e i più piccoli perché il primo premio c'era una volta il confine va alla scuola primaria venticinque aprile di Bassano del Grappa
Ringraziamo innanzitutto la dirigente scolastica Annarita Marchetti ma anche tutte le insegnanti per il lavoro che fanno ogni giorno e chiamiamo i vincitori della classe terza sezione I Sezione di tessono Matilde Moro e Massimo Orlando ecco lì
Ecco premia il presidente della Camera la motivazione e gli alunni hanno approfondito i momenti cruciali della storia del confine orientale attraverso i ricordi e la testimonianza di un esile esule istriana che ha ispirato pensieri e filastrocche che gli alunni hanno recitato in un video dal forte impatto emotivo
Grazie Matilde
E Massimo
Adesso ritorna di accompagno vi accompagno è grande ve lo porto io ve lo porto io va bene adesso lo consegnamo consegniamo la maestra ecco lo consegniamo alla maestre salutiamo anche gli altri
Alunni che non sono potuti venire vado di fretta loro non hanno bisogno invece di essere accompagnati gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Leonardo da Vinci
Di Roma le classi prime della sezione di e terzi della sezione a Hebiri grazie la dirigente scolastica Maria Brancati ritirano il premio Aurora Maria Crescenzia Ettore Maria festa
Ci sia il tempo
Viveva vi accompagno regna il presidente del Senato La Russa ecco e voi siete gran
Di
Compassione competenza gli alunni hanno realizzato più elaborati che affrontano tutti gli argomenti della traccia una rivista digitale due video in cui raccolgono testimonianze proprie riflessioni ripercorrendo
La vita quotidiana prima della guerra la partenza della nave toscana il dolore dell'abbandono l'arrivo nei campi profughi mentre nel forum
Approfondiscono eventi storici cruciali come i trattati
E le loro conseguenze grazie
Ecco ritorniamo
Si vede che sono più grandi
E
Grazie grazie Fini anche Ambra economisti
Grazie
E adesso invece quelli che proprio non hanno bisogno di essere accompagnati ma sono importantissimi perché sono la coscienza veramente il futuro la scuola secondaria
Di secondo grado il primo premio onde di memoria per Garolla mille novecentoquarantasei due mila venti sei al Polo liceale Campanella fiorentino di Lamezia Terme le classi quinte dell'indirizzo musicale e coreutico sezione a
Un ringraziamento al cioè giustamente dice mi devi dire che sono
Ludovica innocenza Curcio e Francesco Vaccaro
Ringrazio anche la dirigente Susanna Mussari premia il ministro dell'Istruzione del merito Valditara
Gli studenti ricostruiscono un'emozionante cortometraggio la strage di Verga Rolla mettendo magistralmente in campo le competenze del proprio indirizzo di studio la musica la danza e la recitazione didatticamente esemplare storicamente preciso
E appassionante dal punto di vista emotivo grazie
Grazie ragazzi grazie
Grazie a tutte le scuole che hanno partecipato grazie ai loro insegnanti alle vostri dirigenti grazie davvero
E siamo arrivati
Alla conclusione un altro applauso ci sta i ragazzi sì
Siamo arrivati alla conclusione
Di questa commemorazione
Io ringrazio il Presidente della Repubblica tutte le le autorità e i ministri parlamentari chi ci ha seguito da casa
Ringrazio soprattutto i bambini e i ragazzi ringrazio loro che sono l'orchestra d'archi della Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste perché la musica il linguaggio universale ma loro sanno quanto la musica sia sacrificio grazie
Ragazzi e allora lei no europeo l'inno alla gioia di Beethoven
La cerimonia è terminata i gentili ospiti sono pregati di rimanere seduti per consentire l'uscita delle autorità

