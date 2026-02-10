10 FEB 2026
dibattiti

“Tecnologia e riforma della giustizia. L’Italia che innova per i cittadini”

CONVEGNO | - Roma - 15:00 Durata: 2 ore 2 min
A cura di Luciana Bruno
Player
Promosso dalla Fondazione AIDR – Osservatorio Giustizia Digitale.

Intervengono: Guido Liris (Senatore), Mauro Nicastri (Presidente Fondazione AIDR).

Intervengono: Kristalia Rachele Papaevangeliu (Avvocato e Responsabile Osservatorio Giustizia Digitale – Fondazione AIDR), Claudia Eccher (Avvocato e membro Consiglio Superiore della Magistratura), Caterina Chiaravalloti (Presidente Corte d’Appello di Reggio Calabria), Nico D’Ascola (Professore di diritto penale presso il dipartimento di giurisprudenza dell'Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e avvocato penalista, già Presidente della 2 Commissione Giustizia del Senato della Repubblica), Fabrizio Criscuolo (Professore Ordinario di Diritto Privato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “Sapienza”), Eugenio Prosperetti (Avvocato Information Technology, Privacy, Media e Docente Giurisprudenza LUISS Algorithm and Data Management Law), Francesco Petrelli (Presidente Unione Camere Penali Italiane).

Modera: Ida Molaro (Giornalista Mediaset).

Conclude Andrea Delmastro (Sottosegretario di Stato Ministero della Giustizia).

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti