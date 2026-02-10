“Tecnologia e riforma della giustizia. L’Italia che innova per i cittadini”

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Promosso dalla Fondazione AIDR – Osservatorio Giustizia Digitale.
Intervengono: Guido Liris (Senatore), Mauro Nicastri (Presidente Fondazione AIDR).
Intervengono: Kristalia Rachele Papaevangeliu (Avvocato e Responsabile Osservatorio Giustizia Digitale – Fondazione AIDR), Claudia Eccher (Avvocato e membro Consiglio Superiore della Magistratura), Caterina Chiaravalloti (Presidente Corte d’Appello di Reggio Calabria), Nico D’Ascola (Professore di diritto penale presso il dipartimento di giurisprudenza dell'Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e avvocato penalista, già … Presidente della 2 Commissione Giustizia del Senato della Repubblica), Fabrizio Criscuolo (Professore Ordinario di Diritto Privato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “Sapienza”), Eugenio Prosperetti (Avvocato Information Technology, Privacy, Media e Docente Giurisprudenza LUISS Algorithm and Data Management Law), Francesco Petrelli (Presidente Unione Camere Penali Italiane).
Modera: Ida Molaro (Giornalista Mediaset).
Conclude Andrea Delmastro (Sottosegretario di Stato Ministero della Giustizia).
