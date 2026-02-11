Asiatica - Elezioni in Giappone e Thailandia. Boom dei conservatori. Super maggioranza di Sanae Takaichi a Tokyo e ampio margine per Anutin Charnvirakul a Bangkok. Quali prospettive?

11 FEB 2026
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.

Ospite Gabriele Ninivaggi, giornalista del Japan Times, esperto di politica giapponese.

Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Ben ritrovati ad asiatica cui su radio radicale chi vi parla Valeria Manieri una puntata che serata dedicata interamente a due momenti importanti in Giappone e italiane che riguardano appunto delle edizioni in entrambi questi Paesi come risultati diciamo che hanno qualche diciamo elemento in comune che troveremo ad analizzare tranne le elezioni sono ritenute l'otto febbraio scorso
Partiremo ovviamente diciamo da un paese che seguiamo spesso e volentieri che Giappone poi all'rimane appunto in Thailandia dove abbiamo il nostro Francesco Radicioni che già collegato conduttore corrispondente dall'Asia particolare a Bangkok
Per Radio Radicale buona sera Francesco
Ciò Valeria buona sera ti buonasera che ci ascolta
E su un ulteriore fusero fuso orario asiatico questa puntata è stata complessa per combinare riduttiva abbiamo Gabry benigni vagiti giornalista appunto a Tokyo appena del Japan Times grazie per essere con noi
Ciò avrebbe già Francesco
Grazie ancora per l'invito abbiamo detto che inizieremo non dalle elezioni generali di dell'otto febbraio scorso in Thailandia ma Daniela tornata elettorale che ha diciamo degli elementi davvero un storici quella in Giappone sempre l'otto febbraio scorso le elezioni generali in Giappone anticipate per il rinnovo della Camera dei rappresentanti che hanno visto
Una vittoria schiacciante della coalizione di governo guidato appunto da la ormai celebre Celebre con ogni longitudine e latitudine prima amministrazione Anita calici che appunto ottenuto da per una una maggioranza una super maggioranza il Partito liberaldemocratico in coalizione col partito nipponici no kai già Japan
In ovation parte ha conquistato una super maggioranza di due terzi dei seggi circa trecentocinquantadue su quattrocentosessantacinque superando di gran lunga la soglia della maggioranza assoluta questo ovviamente comporta tutta una serie di altre considerazioni da questo ovviamente la possibilità per Zaneta calici di avere in mano io mani libere su o una serie di diciamo riforme rilevanti una costituzionale l'agenda economica insomma prossimi passi
C'è anche molto altro da dire però insomma mi fermo qui perché gli elementi di cui discutere stasera sono tante dovremmo appunto spostarci tra Banco che e topi ma partiamo proprio da Tokio Francesco
Di Valeria come le come ricorda lui diciamo questi due lezioni hanno che ci sono svolto lo stesso giorno cioè domenica dove domenica scorsa hanno essenzialmente due elementi comuni
Hanno confermato in entrambi i Paesi la vittoria dei conservatori in elezioni anticipate che erano una scommessa fatta proprio dai primi ministri di questi di questi due due due Paesi come ricordavi partendo da Tokio partendo dal dal Giappone
Perfettamente che i c'è stato un vero e proprio trionfo nelle urne
E non solo il Partito liberaldemocratico ha riottenuto la maggioranza all'interno della Camera bassa del Parlamento di Tokyo questa era la sfida che essa netta Crisci
Ha provato a giocare ma per la prima volta dopo dalla fine della seconda guerra mondiale
Una una forza politica giapponese appunto con cui stava super maggioranza
In in in Parlamento
Un trionfo elettorale dicevamo che è arrivato dopo che negli ultimi mesi il Partito liberaldemocratico il governo aveva subito due pesanti sconfitte nelle urne tanto appunto da diventare ed essere costretto di fatto a guidare un al governo di minoranza
Vi entrambe in entrambe le camere del del del del del del del Parlamento ordina l'appoggio esterno appunto di dello di Floccari
Che quindi ha significato anche un rimescolamento Rispetto alle ma adesso ce le faremo spiegare bene da Gabriele da Tokio Rispetto alle
A quelle che erano la tradizionale Alleanza del partito del Partito liberal liberaldemocratico insomma del re io partirei forse prima di arrivare alle policy
Partirei proprio dalla politica
Dalla politica vera e propria che cosa significa questo perché sanità calici e andata è andata così forte
Assolutamente bisognava assolutamente partire dalle Politics prima di parlare poi delle somma dei delle misure che poi il governo data ICI andrà ad adottare nei prossimi mesi in Parlamento ispirati cambiamenti di Racine avete menzionati alcuni voli più eclatante probabilmente è stata la fuoriuscita del come tocca al partito al governo con il partito dall'incredulità radici da ventisei anni
Appena fai certo assunto la presidenza del partito liberaldemocratico a ottobre del due mila venticinque quindi l'anno scorso il come deciso di uscire dalla coalizione perché ci si è ritrovata quindi da sola con un impartito radioattivo in minoranza che cosa sia su questa al partito avete entrambi menzionato nipponici locali che è un partito di destra disse anche un pochino liberali che molto forte nella seconda città del Giappone causata ha deciso di Unisat cognizione del partito Riva autocratico per stasera segnalare un pochino le riforme spostare ancora più a condizione a destra
è una posizione appunto del prevalgono sulle misure Mengozzi non ho capito male correggimi se sbaglio è uscito dalla coalizione questa una forza che ed è una forza politica centrista
Di ispirazione buddista che come ricorda che appunto è stata ha ha governato per ventisei anni in insegni quali fusione con
Con il G. Minto col Partito liberal democratico che però avveniva in saletta Case un elemento eccessivamente di destra
E che però ha funzionato nelle urne di tutta evidenza
Esatto perché poi cos'è successo non appena il vano bagagli tra crisi era alta consultando molto è solita fare questa cosa è consultato pochissimo i suoi alleati entra nel partito ha deciso di risolvere una vasta inaspettatamente prima dell'apertura del Parlamento che sarà tenuta a a fine gennaio
Il comico ha deciso di unirsi ad un altro partito nel partito di finale prima di centrosinistra perché quello diciamo storico l'opposizione
è il partito costituzionale democratico c'è stato questo altro sviluppo molto eclatante questi due partiti che in realtà contro Napoli se appunto si ritrovano su se ne traggano abbastanza
Simili si sono unite affronta questo partito del partito dell'alleanza centrista la riforma centrista che però ha sommate l'uso incredibilmente alle urne il partito è stato fondato c'è stata la all'appena ripartito è stata cinque giorni prima
Nella risoluzione data una massa quindi ha avuto pochissimo tempo per far arrivare il nome ai ai lettori per col modo spiegare chi fossero spiegare questo salute e forma politica
Agli elettori non fate questo comunque il risultato è stato molto al di sotto degli aspetti per il Partito liberaldemocratico ha dominato completamente elezione arcaici spesso questa importante da dire se non è ha dominato l'elezione lei ha fatto l'elezione una sorta di plebiscito
Ci sono i tre mesi di governo sono tre mesi di governo ha potuto fare Murdoch forme anche non ha fatto un gran che promesso se stessa messo proprio la sua figura al centro l'elezione e ha vinto la scommessa
Come c'è riuscita
Perché se è un Paese stranezze sono stato un plebiscito sul di lei
S. Noè sin qui ad asiatica
Termometro tipo troppo continuiamo a occuparci di Giappone e di politica giapponese
Così tanto negli ultimi mesi vuol dire che essa netta che inscì è una personaggio in molto interessante e mi pare che queste queste elezioni lo confermano
Perché
Di allora De Santis interessante avevo già parlato con voi ragazzi l'anno scorso ma è una figura che un pochino diversa dal io dico politico o politica molti politici uomini Partito liberaldemocratico perché appunto figlia di un l'impiegato di una piccola azienda e di una poliziotta quindi una famiglia di stazionare attivamente media si è fatta pensato la sola poi animatrici sentano politicamente università e quindi a questo quella stanza particolare perché entrata prima di un altro partito
Per voi si è allineata all'infinito quello il parte dalla democratico e poi da lì in realtà all'inizio non aveva se si va a vedere se alla delle interviste lettere rilasciavano in sasso cari erano sembra fosse distrazione
Particolarmente conservatrice molti dicono che si sia poi creato un pochino ancora di più conservatrice della DB
E in particolare a quello che poi si è dato il suo mentore che è stato il l'ex ministro Shinzo Abe
Anche altro è partito dal regime una grandissima reputazione era terza volta che correva per la presidenza di turno e durerà perse questa volta qual era ha detto che era l'ultima cosa che ha fatto l'ultima volta non a cui ha fatto fatica perché ad una re le firme necessarie per la candidatura
Poi una volta che l'ha vinta
Prima donna appunto parlando sensazionali proficua molto particolare perché gioca un pochino fare la classi dopo che lo status quo ma allo stesso tempo fa un pochino la vittima fa un pochino collanine Bull insalata dei media marzo sempre quella che dice no le cose non vanno bene abbiamo cambiano o cambiarli ma cambiare ed è questa appunto questa cinque salutari l'istanza di cambiamento che lei sembra aver potuto portare la presa giapponese che ha ispirato moltissimi tratto moltissimi giovani
Come anche questo e moltissime donne a votare per lei per cui dall'inizio fino al trentuno ottobre lei ha preso il potere diventa primo ministro i tassi di popolarità rimasti altissimi
E non sapevo Telefunken eleganza durante le lezioni sul palco nel partito democratico avuto anche i problemi a definire la sua posizione impronte guarda la passa sui consumi
La nostra Iva sostanziale distributivo di gaffe record uscita qui vicino ad un pochino azzardate moltissimi trasandata sullo yen Anna
è stato praticavano metallico magari parleremo tra poco pronunciate questo non l'elettorato la vista come qualcosa di nuovo boccata d'aria fresca sono riservate alle urne per per votare per votare per i candidati del del partito
Visivo ecco diciamo questa vittoria schiacciante in Giappone quali scenari diciamo in qualche modo Inediti apre in questo contesto quali eventuali anche se il esatto celebrazioni del diciamo della rivalità con Pechino
E quali geometrie variabile in un mondo in cui abbiamo visto che il Giappone cerca di posizionarsi riposizionarsi rafforzare Caro internazionale ho visto recentemente anche la visita della Premier Giorgia Meloni e ho capito che c'è diciamo un buon feeling tra tra le due
Ecco quali elementi sottolinea resti su questo fronte
Ogni fronte internazionale allora internazionale
Sì assolutamente Santo viene sorpresa domestica ma se parliamo scorgiamo solamente sulla vediamo se arriviamo ci arriviamo
Cioè potremmo dire che è una Meloni sana e tante cinque sono in zona ma Meloni giapponese cosa ci spingiamo a dir troppo preciso cioè quando
Poiché Miyazaki cioè ed ero io mi spingerei perché sono molto cortesi molto molto rivalse proprio guardata deciso dall'Internazionale sostanzialmente avuto mandato netto dagli elettori quindi io penso che proseguirà sulla linea che a intrapreso nei primi tre mesi di governo quindi rafforzare la posizione del Giappone undici articoli all'Inter Montella della risonanza pacifico e questo significa sia aumento alle spese militari
Anticipare l'aumento delle spese militari e cambiare saggiamente sono un passo molto importante per il Giappone però cambiare linguaggio dimezzato nei nei documenti
Sulla sicurezza
Del voi sono già iniziato cioè a vedere
Esatto esatto per cui a Durante il sistema di Parlamento da tennis anima le strategie a in qualche modo fatto capire che i partecipi del della non localizzazione su un pochino il fondamento nel Giappone pacifista potrebbero essere messi in discussione in particolare uno dei tre che è quello di non fare
Non accogliere armi nucleari
Antonio che pittore del Giappone
Oltre a questa tesi ha detto che cambierà realmente le regole sull'esportazione del delle armi Esopo e non può esportare armi se se non della cinque categorie sono specifiche sono categoriche vadano peraltro l'assistenza e e la operazione di Milano
Frasi che non sono direttamente
Mi pare
E a atti e e patetici tesa a Washington il diciannove marzo
Proprio così la quest'opera di persuasione sopra appunto di avvicinamento al presente tram perché la in qualche modo appoggiata prima delle elezioni una cosa mai vista qui in Giappone e a settembre cioè manderà un pochino insomma la stessa linea curva dalla Cina quindi fra le nuvole non chiederà i famosi la la la l'i famosi
La riforma delle pensioni e sono all'esame su tale quando appunto del del sette novembre quindi fatto che in Giappone potrebbe intervenire i nel caso in cui la Cina decidesse di fare un un'invasione
Navale di di Taiwan e materni rapporti solidi con l'Europa e con attenda una contrariati nella nell'arco di per la Corea del Sud oppure le Filippine più o meno a quello l'idea
Sì c'è questo elemento del del rapporto ne abbiamo già parlato in un'altra puntata quindi asiatica del rapporto molto
Scrittore un po'sorprendente con il presidente sudcoreano
Legge Mion
Presidente di sinistra Marco i due alleati dell'America in Asia che storicamente hanno sempre avuto problemi e invece legge Mione e sapete che i figli si sono in qualche modo incontrati o le condizioni geopolitica internazionale li hanno fatti incontrare
Cioè lo ricordava Gabriele un attimo fa questo rapporto con Donald Trump per il Giappone
L'idea stesa di indo Pacifico è un'idea del primo dell'ex primo ministro giapponese mentore di Seneca Crisci Shinzo Abe e e dovrà convincere appunto Donal Trump da rispettare gli impegni dell'America qui qui in Asia e questo incontro annunciato alla vigilia delle elezioni
A marzo è particolarmente importante per chi arriva prima della visita di Donald Trump in Cina prevista per aprire
E poi appunto ce lo ricordava Gabriele c'è questo cioè questo rapporto queste tensioni diplomatiche questo scontro diplomatico tra Pechino e Tokyo che ormai va avanti
Danesi e a cui secondo me i giapponesi hanno dato una risposta chiarissima di fronte alla
Alle misure di coercizione economica mise in campo messe in campo da Pechino votando così in massa sanità Crisci
Pechino modo blocca il turismo impone delle restrizioni sulle esportazioni di di metalli strategici e i giapponesi hanno detto mi pare di capire non vogliamo chinare la testa
Il fatto si io sarò con loro
Sì sono d'accordo con te perché non Avicenna parlato moltissimo di diplomazia agli affari esteri durante la campagna elettorale in realtà ha parlato la sua volontà di fare del Giappone un attori seduti presente sempre coinvolto sua se internazionale ha parlato affronta di aumentando le spese militari e diciamo in qualche modo per montare un pochino il settore della Giappone pacifista pattuglie comuni avevano parlato molto di Trump gli altri dalla Cina in particolare pensa che appunto a Satana rimasta scottata abbastanza in fretta anche una parte della Cina come dicevamo prima però io sono d'accordo con te penso che l'elettorato abbia no
In quel modo si è dato non ha senso
Alla politica Santa devo valutare i CD c'è un pochino di provocazione io parlano che con cittadini quindi in Giappone anche parlando appunto con e sta diciamo che la disoccupazione per quanto riguarda la presenza è sempre più massiccia diciamo della Cina nella nella regione io penso che questo sia presente poco a livello
Dice sanzione
Altra occupazione giapponese io penso che e e farli crescere al Paese che appunta lì Mastro lealtà punto di Magiste molto sicura molto decisa che non ha paura di dire le cose come stanno
Ho sentito dire che dice le cose che la presidenza romano un sorprendono ma di dire
Questa figura appunto questa leader questo sì modello di leadership io penso che abbondino risposta alle richieste
Dell'ENAC Giappone stabilendone i lettori francese di darle il loro assenso si
Le Borse hanno festeggiato lunedì le Borse giapponesi hanno festeggiato
Anche perché uno dei temi di cui più si è parlato durante questa campagna elettorale giapponese e
Soprattutto l'economia mi pare di capire
Cioè l'assunto qui siccome come al solito si vota come ovunque nel mondo ovunque nel mondo si vota sulla politica interna
Noi giornalisti raccontiamo la politica internazionale Raphael Dinelli animale laguna l'agente vota sulla politica interna esaustiva
è anche in gioco anche e mi verrebbe da dire soprattutto in Giappone
Gabriele
Assolutamente soprattutto in Giappone sono d'accordo con te non è un Paese la cui popolazione si cura molto e si
Un venticinquenne generali si si interessa molto ai fra gli astri qui si guarda cosa portafoglio
Bilancio a fine mese nei protocolli sull'economia uno perché comincia a quel punto è il uno dei dei Saturnalia argomento incentrare la campagna elettorale anche perché comincia a quel punto tra calici a all'inizio perplesso mandato lo scorso anno ha fatto capire che avrebbe intraprese da una politica molto espansiva
Dal punto di vista fiscale e questo ha portato al una certa proporzione tra mercati finanziari per cui i tassi d'interesse sono alzati
Pareggio sostengo però l'aspettativa nei confronti di una spesa revoca hanno netta e per far settori chiave quale punto semiconduttori intelligenza artificiale le vie tecnologie ha portato a si diciamo non ferrosi you furia mi viene da dire
E sui mercati azionari questo però non ha portato via l'ente a un beneficiato un un Elita del Saturn porzione apoplessia giapponese però non è la maggior parte che sta ancora alta affrontando una serie di dosso difficile
Proprio all'inflazione Protagora carovita che tuttora presente nonostante appunto il governo abbiano decide adesso taglia metodica preghiamo su questo però saranno molto di un eventuale taglio della data sui consumi
Per ci vorrà ancora tempo per questo quindi senza Prato molto magistrati particolare sulla mancanza vocazionalità hanno suonato
Tanti Pacman così invece non è immediatamente ok quindi questo questa questa promessa di congelare questa tassa dell'otto per cento sui consumi per rilancia diciamo così con l'obiettivo di frenare l'inflazione
E di dare un po'di respiro soprattutto all'erosione dei rei
Gliela della classe media
Che è stato il tema mi pare della campagna elettorale almeno da quello da quello che che ho letto da da da qui da lontano
Non sarà bocciato immediatamente
No esatto ha cambiato idea come dicevo prima attrice a penso che c'è stato anche quello di un pochino di
Sostanzialmente
In nome di cui l'opposizione in tutti i partiti d'opposizione stava dicendo ok
Andiamo la la tassa si consulta chiamata senza un augurio del sono istituto diventare altre non è totale ma cinque per cento al Granitola il mio presentate nella linea Lorenzo Cascio diverse sfumature
All'interno del insomma tutta la vita se puntare diverse forze politiche però presentati sulle ragioni per cui l'ha ritirato fuori sicuramente e per far sì che anche il Papa libero democratico stanziamenti la cosa e chiedeva se poi un punto visto il punto in cui il partito proprio brutto soffrire all'edizione diciamo a poi attenuato i toni dicendo che ne parlerà adesso penso che ieri contro conferenza stampa ha detto che aprirà una sorta di si impose in cui dico da dell'argomento con ed opposizione e anche come necessario ad altri economisti proprio significa ci vuole tanto tempo gesto dichiarò
Prego prego scusami Gabriele solo per ricordarci un po'ed intende così arriviamo pure abbanco cada Francesco diciamo chiudiamo il cerchio
Però va bene
No figurati per cui la Secure concludo qui dateci ieri sera a dalle conferenze stampa detto che questo simposio raggiungerà una sorta di compromesso un un programmati più o meno è finito prima dell'estate
Queste acque significa che ci vorrà ancora molto tempo però è un paese di solito si prende poco tempo per prevalsa decisioni così importanti super perché politicamente un intero molto scottante molto difficile poi rialzare un Suma le le tasso ma al tasso non l'ha passato un politicamente molto molto rischiosa commossa anche a Betlemme quella cosa lì ti suonarono gli economisti di violenza che spiccano non si può congelare per due anni poi rimetterla
Se S si fa questo meriterebbe diciamo una bensì con una una punta da parte ma non è detto che appunto non ci si torni molto brave sul Giappone perché come vedete paese estremamente vitale la politica soprattutto in questi ultimi Mesic cinici ciste ci sta insomma
Dando molti spunti quindi sicuramente ci dobbiamo siamo però come abbiamo detto all'inizio sulla scia delle tornate elettorali dobbiamo arrivare da Francesco Radicioni hinterland banco appunto
Elezioni generali che si sono svolte anche svolte anche di la scorsa domenica otto febbraio a elezioni anticipate appunto indette dal primo ministro dopo lo scioglimento del parlamento che avvenuto il dodici dicembre due mila e venticinque abbiamo un vincitore insomma
Piuttosto netto e il partito conservatore il partito di opposizione People spartì si è diciamo classificato secondo con centosedici centodiciotto Rozzi giri ha ammesso la sconfitta esista
Preparando appunto scendere l'opposizione il terzo posto il partito per il Tai Chi ha ottenuto circa settantaquattro settantasei
Seggi nello stesso giorno si è votato per un referendum sulla sostituzione della costituzione del due mila e dicesse diciassette un di di epoca appunto militare la proposta è passata per circa e con circa i due terzi dei voti favorevoli affluenza in in calo sessantacinque per cento dieci punti in meno rispetto alle elezioni del due mila e sentire questa diciamo la fotografia molto rapida c'è tantissimo da dire non abbiamo molto tempo però Francesco dritti chiedere di andare insomma al nocciolo
Se Valeria diciamo anche latte Landi anziché svegliata più conservatrice lunedì
Appunto con questa vittoria a sorpresa che non era prevista dai dei sondaggi a differenza di quella in Giappone appunto in cui il primo partito nel prossimo Parlamento di Bangkok sarà appunto il appunto a tali cioè la forza politica del primo ministro uscente a noti inciampi la culla l'uomo su cui negli ultimi sia sempre più evidentemente puntato l'establishment conservatore della
Della The Lande ha e cioè di quelle istituzioni non elette che continuano a muovere i fili di questo paese dalle forze armate al Palazzo Reale ai grandi monopoli industriali de della
De della tirannide a per la prima volta dopo decenni diciamo che l'opinione
Se in uscita dalle urne combacia con con appunto l'atteggiamento delle delle stabilmente del potere di Bangkok
E questo secondo diversi osservatori potrebbe portare stabilità tanto che lunedì come a Tokio anche qui a Bangkok le Borse hanno hanno festeggiato
In estrema sintesi perché perché hanno vinto i conservatori al esatto con il conflitto con la Cambogia questi immensi di retorica militarista e nazionalista che hanno attraversato il Paese
Rendevano complicato la proposta dell'opposizione liberale e riformatrice del del tipo parte del Partito popolare di togliere potere politico alle forze armate
Hanno appesa alto la capacità del fronte conservatore di controllare le le aree le aree fuori Bangkok tra le aree più periferiche del del Paese nel voto tutto calcola Valeria che nel voto
Di lista il l'opposizione liberaldemocratica che ancora il primo partito dove ha vinto il Punjab Taiji Annie collegi dove dominano delle dinamiche locali
Dove appunto i conservatori sono sono stati si sono rivelati più più compiuta e più capaci senza senza alcun dubbio il terzo punto se n'è abbastanza importante è la situazione economica qualche giorno fa il financial Times ha definito latte Landi ha come il malato dell'Asia ne abbiamo parlato tante volte dei microfoni di di radio radicale delle proponi di asiatica
La grande cresce meno rispetto agli altri vicini del Sud-Est asiatico è altissimo il tasso di indebitamento delle delle famiglie assai scarsa capacità di innovazione in questo in questo Paese
E e il punto it I ha presentato una tre figure di e tecnocrati che hanno accompagnato Amuchina su tutti i manifesti e su cui hanno puntato tantissimo
E credo che sia un po'questi limiti l'idea che devo dire io sono rimasto sorpreso dei risultati nella serata di domenica non non Mediaset mi aspettavo che avrebbero aumentato il numero di voti non così tanto era e la fregatura di vivere abbanco ok appunto quindi stai un po'nella bolla e non te li esce cogliere perfettamente quello che si muove in tutto in tutto il Paese dove appunto come ti dicevo banco che e ancora tutta completamente arancione l'opposizione liberale e democratica e riformatrice ha vinto in tutti i trentatré seggi qui nella con legge qui nella nella capitale
Insomma vedremo che che scenario si apre per per latte Langa per molti osservatori potrebbe aprirsi uno scenario di maggiore stabilità
Ecco noi dobbiamo andare a chiudere non so se Gabriele Nini magia un ultimo commento anche qualche parallelismo tra queste due elezioni diciamo appunto la svolta conservatrice in entrambi i paesi
Diciamo evidente determinante
E non ci sentiamo Sequeri attivare Claudio altrimenti ecco cinque mi sentite ora si acquisito località Francesco sul banco che banco che rimasta progressista
Tuta arancione Ponchielli Massa arrivasse diventata tutta russa diventata zona rossa come il colore del Partito liberaldemocratico didascalici
Che ha stravinto in tutte e trenta sono trenta quindi le le le coste insomma i distretti elettorali è stato è stato veramente cantante anch'io mi stavo che
Tesi vincesse così come era chiaro
Prendono questi numeri quindi
Vedremo pregevole perché non conosce abbastanza inedito anche qui e non sarà semplice parla gestire questo partito che sappiamo e sempre movimento ci sono sempre delle faide interne lei non è particolarmente brava sì sì a queste cose quindi insomma
Ne vedremo delle belle peso nei prossimi mesi
Ci fermiamo qui coesione in conclusione poche ore Specchia il Giappone Bangkok no tetti alla Thailandia presagire la conclusione di questa necessità migratoria non ci sono né in Giappone ci sono le ZTL che abbia allora non è come in Italia
Allora grazie radicali sono invece è in una ZTL dai ladroni non permanente senso nel senso del destino ricciolino e minoritari allora
Praticanti grazie davvero a Francesco tradizionali collegato da banco che grazie a Gabriele minima di giornalista del Japan Times collegato da Tokio grazie per quella che sta per la puntata è che credo che spero che insomma
Sia stata gradita dei nostri radioascoltatori in cui abbiamo punto
Fatto un passo diciamo fusi orari diversi trattò che a Bangkok per raccontarvi le lezioni di diverso
Sì proprio niente però consola dei risultati schiaccianti in entrambi i casi e abbiamo anche insomma raccontato
Approfonditamente Giappone
E Thailandia almeno guardando ai partiti conservatori che sono in questo momento a capo di questi due paesi con una premier come semmai tacca ICI che insomma si sta facendo conoscere molto rapidamente anche
Sullo scacchiere internazionale grazie ancora buon ascolto con i nostri programmi

