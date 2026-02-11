Ospite Gabriele Ninivaggi, giornalista del Japan Times, esperto di politica giapponese.
Puntata di "Asiatica - Elezioni in Giappone e Thailandia. Boom dei conservatori. Super maggioranza di Sanae Takaichi a Tokyo e ampio margine per Anutin Charnvirakul a Bangkok. Quali prospettive?" di mercoledì 11 febbraio 2026 , condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri con gli interventi di Gabriele Ninivaggi (giornalista del Japan Times, esperto di politica giapponese ).
Sono stati … discussi i seguenti argomenti: Asia, Charnvirakul, Democrazia, Destra, Elezioni, Esteri, Estremo Oriente, Giappone, Politica, Takaichi, Thailandia.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 31 minuti.
Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci