Puntini sull'AI - La Strategia Italiana per l'IA. Visione e Obiettivi

Qual è la strategia dell'Italia sull'intelligenza artificiale, e cosa cambia davvero dopo l'approvazione della nuova legge? Ne discutiamo con il Prof.
Gianluigi Greco, Rettore dell'Università della Calabria e coordinatore del gruppo di esperti della Strategia italiana per l'IA 2024 - 2026.
Partiamo dal quadro: una legge che non parla solo di regole, ma introduce anche un metodo di lavoro continuativo.
Aggiornamenti periodici della strategia e monitoraggio in Parlamento.
In altre parole: come si passa dalla carta alla pratica.
Poi entriamo nel concreto: cosa significa fare IA oggi in un ateneo … come UniCal, quali progetti sono in corso e come si collegano a industria, servizi pubblici e ricerca.
Infine affrontiamo il punto più delicato: quando l'IA aiuta davvero nelle decisioni e quando rischiamo di delegare troppo, tra modelli generativi e sistemi predittivi.
E cosa serve per fidarsi: responsabilità, controlli e competenze.
Hai domande o suggerimenti per i prossimi episodi? Scrivici a puntinisullai@gmail.com.
