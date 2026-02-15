15 FEB 2026
Puntini sull'AI - La Strategia Italiana per l'IA. Visione e Obiettivi

RUBRICA | - RADIO - 18:00 Durata: 29 min 2 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
Qual è la strategia dell'Italia sull'intelligenza artificiale, e cosa cambia davvero dopo l'approvazione della nuova legge? Ne discutiamo con il Prof.

Gianluigi Greco, Rettore dell'Università della Calabria e coordinatore del gruppo di esperti della Strategia italiana per l'IA 2024 - 2026.

Partiamo dal quadro: una legge che non parla solo di regole, ma introduce anche un metodo di lavoro continuativo.

Aggiornamenti periodici della strategia e monitoraggio in Parlamento.

In altre parole: come si passa dalla carta alla pratica.

Poi entriamo nel concreto: cosa significa fare IA oggi in un ateneo come UniCal, quali progetti sono in corso e come si collegano a industria, servizi pubblici e ricerca.

Infine affrontiamo il punto più delicato: quando l'IA aiuta davvero nelle decisioni e quando rischiamo di delegare troppo, tra modelli generativi e sistemi predittivi.

E cosa serve per fidarsi: responsabilità, controlli e competenze.

Hai domande o suggerimenti per i prossimi episodi? Scrivici a puntinisullai@gmail.com.

  Marco Cerrone

    assistente ricercatore presso Federica Web Learning UNINA

    Gianluigi Greco

    rettore UniCal, Coordinatore del Gruppo di esperti della Strategia italiana per l'IA 2024 - 2026

