10 MAR 2026
Presentazione della nuova edizione del libro "Leggere la mafia del territorio. Il metodo di Pio la Torre. 50 anni dalla Relazione antimafia di minoranza", organizzata dalla Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia

CONVEGNO | - Palermo - 15:47 Durata: 2 ore 28 sec
A cura di ASSO e Valentina Pietrosanti
Organizzatori: 
Assemblea Regionale Siciliana
Convegno "Presentazione della nuova edizione del libro "Leggere la mafia del territorio. Il metodo di Pio la Torre. 50 anni dalla Relazione antimafia di minoranza", organizzata dalla Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia", registrato a Palermo martedì 10 marzo 2026 alle 15:47.

L'evento è stato organizzato da Assemblea Regionale Siciliana.

Sono intervenuti: Marina Turco (giornalista, responsabile news Tele Giornale di Sicilia - TGS), Antonello Cracolici (presidente Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafia e della corruzione in Sicilia), Giovanni Melillo (procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo), Paolo Amenta (presidente ANCI Sicilia), Anthony Barbagallo (segretario della Commissione Antimafia Nazionale), Emanuele Lauria (giornalista del quotidiano "La Repubblica"), Emilio Miceli (presidente del Centro di Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre OInlus di Palermo), Vincenzo Terranova (presidente di sezione Corte d'Assise di Palermo), Luciano Violante (presidente emerito della Camera dei Deputati), Antonello Cracolici (presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafia e della corruzione in Sicilia).

Tra gli argomenti discussi: Cultura, Giustizia, La Torre, Libro, Mafia, Parlamento, Sicilia.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Buon pomeriggio benvenuti nella Sala gialla abbiamo all'incirca sono un'ora e mezza sala Mattarella di correggono
è un'ora e mezza quasi due per ascoltare i contributi
Di queste prestigiose figure che si riuniscono attorno alla figura di Pio Latorre una strana congiuntura astrale o forse poco astrale procuratore ci porta qui questo pomeriggio in cui dal mio punto di vista si conferma che l'archetipo raccontato da Pio la Torre
Assieme agli altri firmatari di quella relazione di minoranza che rimane un contributo enorme enorme alla verità storica e in parte giudiziaria della nostra vicenda siciliana
Io ne fece un capitolo della mia tesi di laurea quindi c'è una strana coincidenza portarmi qui
Ma ne parliamo con chi ne ha curato una una riedizione organizzata ovvero la commissione parlamentare antimafia del parlamento siciliano
Comincerei subito con chi la presiede con Antonello Cracolici che ci ha riuniti a questo tavolo per parlarvi del contributo di Pio Latorre
Alla lotta alla mafia un contributo grazie al quale abbiamo ottenuto successi insperati
E del quale dobbiamo essere sempre debitori
Intanto grazie
Per le presenze delle autorità
Del procuratore Melillo
De di Luciano Violante presidente ma che ho voluto che fosse presente alla nostra iniziativa innanzitutto perché
Ormai uno dei pochi testimoni di un passaggio della storia che ha segnato la storia la lotta alla mafia nella
Nel contributo che lui da parlamentare ha dato nella definizione del testo che poi fu approvato nel mille novecentottantadue
Della legge Rognoni-La Torre
Ed è
E voglio partire da
Da quel contributo è anche dalla dal come si è arrivati a quello il testo
Proprio perché penso che
La relazione di minoranza segna uno spartiacque nel nostro Paese tracciò che era la
La letteratura e la lettura del fenomeno mafioso fino a quell'epoca e quello che è divenuto negli anni successivi alla stessa relazione di minoranza e poi dopo i fatti dall'ottantadue dell'assassinio prima di Pio la Torre poi da tutti generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
In cui ricordo in appena dodici giorni
Fu approvato dal Parlamento il testo che ho continua a essere la pietra miliare nella lotta alla mafia
Perché abbiamo deciso di ricordare cinquant'anni fa
Quell'evento e di farlo oggi come Commissione regionale antimafia
Intanto perché spesso si parla della relazione di minoranza anche per fatti generazionale come è naturale che sia molti non sanno di che cosa parliamo non hanno mai letta
E soprattutto non hanno letto io antico che quei allegati
Che hanno contribuito a formare quel
Come dire quella organicità di lettura di sistema
Che a quel che viene venne dato nella depositare quel testo
E tra l'altro una cosa che ho scoperto mentre preparavamo questo questo appuntamento
Giusto nei nelle stesse settimane negli stessi giorni in cui veniva depositata la la relazione febbraio quattro febbraio del mille novecentosettantasei
Qualche settimana prima usciva per la prima volta in Italia un quotidiano che ecco ha fatto la storia della editoria nel nostro Paese Repubblica
Che giusto del quattordici gennaio del mille novecentosettantasei nella sua prima edizione
Portò tra le le notizie in un'Italia per certi versi profondamente diversa quel in cui oggi viviamo
Porto il contributo il pensiero e alcune elaborazioni che poi furono presente nel testo che Pio la Torre
Propose qualche giorno dopo in Commissione antimafia quindi ci fu un'intervista
Il quattordici gennaio del mille novecentosettantasei e il quindici gennaio cioè il giorno dopo
Fu fatto un dossier su
Forse in un giornale nazionale per la prima volta tranne che per i giornali di partito come L'Unità o Hill ora a Palermo ma insomma sul piano diciamo di un giornale che entrava nella scena editoriale
Fu un atto anche molto coraggioso il fatto che quel giornale riporto nomi cognomi
Di quell'intreccio tra politica e mafia
E molti di quei nomi e cognomi diventarono
Vicende giudiziarie
Molti anni dopo
Soprattutto all'indomani
Delle confessioni di Buscetta
Cui si aprì una nuova fase della lotta alla mafia
Mi ha impressionato leggere in un rapporto parlamentare e quindi anche nel giornale la Repubblica il nome dei cugini Salvo quando in Sicilia a quell'epoca erano dei di intoccabile
Ecco e quindi abbiamo potuto pubblicare assieme a quelle pagine
Non solo la relazione per un fatto di onore alla memoria
Ma perché io credo che questa relazione
Sia un metodo
Un metodo di analisi un metodo di lettura un metodo arricchito dalla conoscenza del territorio
Quella relazione del frutto di un sistema paese
Che vedeva nella elaborazione che poi produsse quell'atto in Commissione antimafia la partecipazione di quelle sentinelle che operavano nei territori soprattutto nella provincia di Palermo Trapani Agrigento Caltanissetta
Dove raccontavano la mafia non come fatto sociologico
Ma individuando sistemi relazionali individuando i capi elettori i referenti politici dicendo dando Bondi a ogni lettura di quel sistema un nome e un cognome
Quel metodo apri appunto la condizione per cui la mafia da fenomeno come dire la cosiddetta riscosse cosiddetta delinquenza organizzata
Spesso si utilizza ancora questa dizione
La mafia entro nel pensiero del sistema Paese anche in quelle forze che fino a quel tempo avevano in qualche modo relegato il fenomeno mafioso come un fenomeno
Un po'di delinquenziale punto e basta ma in qualche modo apri la una consapevolezza più estesa e più diffusa che la mafia e
Uso il presente non il passato un potere criminale e come potere
Vive innanzitutto del sistema relazionale
Non esiste nessun organizzazione criminale che come scopo
A quello di costruire un sistema di relazione
Dove il tema persino dell'arricchimento illecito
è un tema paradossalmente secondario
Rispetto alla ragione alla ragione in sé
Dell'essere organizzazione criminale
Associata in quella che poi qualche anno dopo abbiamo denominato Cosa Nostra
Proprio potere criminale in grado di incidere nella politica di condizionarla
Nell'economia in quella che una volta venne definita e qualche tempo fa anche il procuratore di Palermo lo utilizzo questa dizione quella borghesia mafiosa
Che spesso si è nascosta
Nei cavilli in un sistema di lettura sociologica che finiva per assolverla e non per darle per dargli la responsabilità che merita nell'aver favorito
Cosa nostra in tutti questi anni
Dicevo quindi la relazione un metodo di analisi che coinvolge il territorio che coinvolge la società e io credo che quel metodo di analisi
Debba essere ancora oggi
Uno strumento fondamentale
Non tanto per conoscere la mafia ma per riconoscerlo
Perché io credo che uno degli aspetti che la nostra generazione che ha vissuto
Come dire un momento anche
Straordinario con la reazione di una società che negli anni Novanta ebbe il coraggio in qualche modo di colpire sul piano reputazionale le organizzazioni mafiose di isolarla su quel terreno
Beh noi stiamo assistendo alla fase come dire in cui la mafia non è più un'emergenza
Non è più considerato una minaccia non spara più
E quindi se non spara non fa più paura
E se non fa più paura in qualche modo sì amo nuovamente disponibili e uso l'espressione nuovamente a conviverci
Ed è questo il male antico della Sicilia che rischia di essere il male moderno ovvero di una disponibilità
Alla convivenza se non alla connivenza con il sistema criminale nella sua complessità di azione e nella sua molteplicità
Dei delle finalità in cui esse impegnata
Oggi possiamo dire che non esiste settore della economia moderna la torre ci parlava del della mafia rurale della mafia urbana
Delle di quello che è stato la storia del Sacco di Palermo di cosa c'era dietro come dire il Sacco di Palermo quali interessi si annidavano
Ma oggi purtroppo e quel poco che conosciamo lo conosciamo grazie al lavoro indefesso della magistratura che non sarò
Come dire che non smetterò mai di dire a nome della Commissione antimafia siciliana la gratitudine per il lavoro che espande con le forze dell'ordine che con essi sono
Impegnati
Dicevo
La capacità di lettura oggi del fenomeno CEE particolarmente e particolarmente ristretta rispetto a da ad alcuni gangli dell'amministrazione pubblica su cui si giocano interessi enormi la sanità prima di tutto
Caso di cronaca di oggi ci consegna un ulteriore spaccato di cosa si muove nell'interesse tra sanità e criminalità
Ma in settori cosiddetti innovativi dell'economia
L'Energia che cosa è stato il suo che cos'è il settore energetico in Sicilia gli investimenti nel settore energetico oppure nel turismo
Settore come trainante della nostra economia e che vede importanti Investimenti direttamente da appartenenti a famiglie di Cosa Nostra
O ancora il vecchio sistema dei lavori pubblici sistema degli appalti che continua a essere un sistema di grande attenzione delle organizzazioni criminali non solo
Per le finalità legate all'utilizzo al riciclaggio alla all'Iraq alla disponibilità di arraffare risorse pubbliche
Ma anche perché attorno al sistema dei lavori pubblici si gioca un pezzo del consenso
Su cui Cosa Nostra continua a puntare per avere un consenso sociale
Non è un caso
Che stiamo assistendo
Anche ad una attrattività
Del dei lo stile di vita dei mafiosi attraverso anche forme caricaturali che una certa cinematografia una ricerca come una certa
Come dire rappresentazione anche del mondo dell'arte della cultura e della musica
Sa finendo per creare una condizione di attrazione soprattutto in quelle fasce più deboli ma attenzione
La mafia non è attrattiva sono per le fasce più deboli
E attrattive torna essere attrattiva per quella fascia di professionisti
Di imprenditori
Di persone che in qualche modo pensano che si possa tornare a fare affari con la mafia
Perché è finita l'emergenza
Io credo che sia questa una uno dei rischi che stiamo correndo e lo stiamo correndo anche perché il dibattito che spesso si fa sul tema della lotta alla mafia
E consentitemi di dire in questo senso anche alla stessa commissione nazionale antimafia rischia di favorire quel modo di discutere la mafia come un fenomeno al passato
Di una mafia che fu
Ci fa perdere di vista della mafia che è
Tra l'altro con un elemento
Come dire s'specifico abbia colpito leggere in alcuni rapporti che sono stati fatti in questi ultimi mesi dalla Procura di Palermo
Il fatto che moltissimi
Dei protagonisti per i quali vengono emanati provvedimenti cautelari azioni giudiziarie
Che hanno due caratteristiche che mi hanno come dire particolarmente colpito la prima
Più della metà dei dei soggetti indicati per ultimo nel rapporto dei centottantuno
Hanno meno di quarant'anni
C'è una generazione che non c'era o era piccola durante le stragi che non c'era gli anni negli anni in cui la torre scrisse quella relazione
E che però operano
Il nome e per conto di un modello organizzativo del del criminalità che quella che c'era allora
Molti dei cognomi in alcuni casi persino dei nomi
Sono gli stessi di cinquant'anni fa
Cambiano le date di nascita
Perché ci sono i nipoti
O ci sono i figli
Ma in una logica di continuità
Del modello della famiglia mafiosa
Che continua a essere malgrado siano passati cinquant'anni
Un livello di riproduzione quasi dinastica
All'interno delle famiglie mafiose ne fa come dire in quelle relazioni di sangue che in qualche modo attribuiscono il potere di ereditario alle al alle organizzazioni dentro le organizzazioni criminali
Perché ho allora
Noi stiamo utilizzando il metodo la Torre
Ovvero di una relazione
Per alzare un grido di allarme
Su quello che questo tempo
Possiamo facendo consapevoli
Che dobbiamo come dire percorre una strada in salita non che lo Stato sia quello di cinquanta anni fa fortunatamente
Lo Stato non è quello di cinquanta anni fa
Tanto cinquant'anni fa non era detto che lo Stato combatteva la mafia
Oggi possiamo dire con
Con una certa risolutezza che l'impegno delle istituzioni nei confronti della mafia è un impegno diffuso
Fatto di grandi competenze e di grandi intelligenza
E che consente di ritenere viva la speranza di poter
Intanto contrastare questo fenomeno se non definitivamente combatte sconfiggerlo
Ma la ragione per la quale noi oggi poniamo il tema che quel metodo
Ci deve servire a comprendere riconoscere la mafia nelle sue articolazioni
E legata anche alla consapevolezza che dobbiamo trasmettere
A chi sta nel nella società
Eterno in questi tre anni della vita di questa nuova Commissione antimafia di questa legislatura che ha avuto tante traversie compreso il fatto che alcuni dei suoi membri sono stati coinvolti
In indagini giudiziarie come si sa il Presidente alla Commissione antimafia non si sceglie i componenti della Commissione componente li scelgono i partiti e quindi come tale
Ci si ritrova con quello che passa il convento come si suol dire
Ma ciò che oggi mi preme sottolineare che sin dall'inizio abbiamo capito con intuito che bisognava fare un lavoro certamente di indagine e di conoscenza di approfondimento dei vari gangli l'amministrazione di stare
Dietro la cronaca anche tenendo alto il livello di vigilanza sui fenomeni di corruzione in alcuni settori chiave dell'amministrazione
Ma uno dei settori sui quali abbiamo pensato che bisognava quei investire nel settore degli enti locali
Sul trecentonovantadue comuni in questi tre anni abbiamo incontrato oltre settecentottanta volte i sindaci della Sicilia cioè due volte durante i tre anni
Alcuni di loro nel frattempo cambiavano ma perché abbiamo voluto incontrare i sindaci
Perché abbiamo pensato sin dall'inizio che se noi non di di anima Pammolli sentinelle nel territorio
Il rischio che escano dalla mafia fosse un fenomeno al massimo da giudicare dopo i fatti giudiziari che venivano proposti dalla corona
Ma senza esercitare quell'azione di vigilanza e di attenzione su quella che poi è la chiave di volta su come si modifica il sistema delle relazioni nei nostri territori
Su come si intrecciano io so sempre un'espressione che nostra dialettale
Di cui quando qualcuno incontriamo qualcuno che non conosciamo che non sappiamo chi è non ci chiediamo chi sia
Ci chiediamo a chi appartiene
Perché l'appartenenza ci dà una lettura di contesto che va oltre la persona ma ci dice il quello che ci sta attorno e allora
Fare in modo che nei comuni tra i sindaci tra gli amministratori tra i consiglieri comunali ci fosse innanzitutto tanto più che non ci sono più i partiti diciamocelo con grande onestà
Non c'è più un sistema democratico organizzato nei territori come c'era cinquant'anni fa ai tempi di Pio la Torre
E allora immaginare che il l'abitato del comune non può essere soltanto la vita di chi si organizza per dare garantire servizi nel miglior modo possibile alle alle comunità
Ma vede quella capacità di lettura di capire cosa si muove nei territori quel metodo è fondamentale per far sentire il fiato sul collo l'organizzazione criminale abbiamo risolto il problema no
Non è un caso
Che ancora la Sicilia e la prima Regione italiana per numero di Comuni sciolti per mafia
E questo avviene nel due mila e venticinque nel due mila e ventiquattro nel due mila e ventitré
Cioè in un tempo molto recente
Quindi la mafia non è un fenomeno del passato è un fenomeno del presente e allora chi si gira dall'altra parte
Appunto chiamare presidente dell'ANCI Sicilia a partecipare a questi nostri lavori chi si gira della dall'altra parte
O deve sapere
Che se non è connivente rischia di essere un convivente
E ormai ci sono prove intima come le unioni di fatto
E allora da questo punto di vista quest'occasione a cinquant'anni del lavoro che proporrà proposto Pio la Torre
è un'occasione che ci deve
Portare ad aiutare a rilanciare l'impegno civile perché non la vinciamo soltanto sul piano giudiziario e repressivo
I mafiosi non si preoccupi preoccupano del carcere
Secondo me si preoccupano
Anche meno dell'attività di sequestro dei loro patrimoni perché nel frattempo hanno affinato gli strumenti per nascondere i beni alle autorità
Ma così si preoccupa la reputazione
Nel momento in cui sentono di essere isolati nel proprio contesto sociale in cui operano quello lo vivono come un problema
E non su quello dobbiamo lavorare di più e meglio
E per farlo abbiamo bisogno di averne di avere consapevolezza
Perché con anche così onore Remo
Figure come quelle di Pio la Torre di Cesare Terranova
Ho chiesto al giudice Terranova anche nella qualità di nipote del di Cesare Terranova di essere con noi oggi per ricordare due uomini viversi uno magistrato l'alto un politico puro
Che in qualche modo hanno cambiato la storia d'Italia
Adesso spetta alla nostra generazione
Sull'onda dei successi che abbiamo ottenuto di rilanciare quell'impegno e fare in modo
Che questa terra non debba vergognarsi
Di fare impresa non debba vergognarsi di fare politica di fare il professionista
Non debba vergognarsi nel senso che deve esserci una consapevolezza che fare queste cose in Sicilia occorre avere un supplemento di responsabilità
Anche da parte di chi fa politica che mai come in questo momento lo dico con grande rammarico
Temo che la politica possa essere travolta
Da un modello di corruzione che sempre più somiglia a quel modello di corruzione o di quel modello che usava la mafia negli anni settanta negli anni ottanta con la lupara e oggi la lupara sono diventati i soldi
La lupara diventata la corruzione
E c'è troppa disponibilità
Alla chassis corrompere
Non si non ci si corre non ci si fa corrompere solo per paura
Ma anche per convenienza e dobbiamo allora avere il coraggio
Di saperne buttare fuori
Dalla consenso civile coloro che tradiscono due volte uno perché commettono reati
Secondo perché tradiscono tutti gli altri
Colpendo nessun onorabilità rispetto ai tante alla tante persone oneste
Che continuano a fare il loro lavoro e che rischiano di diventare boschi errare rispetto ai disonesti che sono disponibili a mettersi al servizio delle organizzazioni criminali e mafiose in Sicilia
Grazie presidente
Uno degli organismi discesi proprio data quella legislazione pionieristica
Il grande livello legislativo e probabilmente la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo la presiede oggi la procura Giovanni Merlino che qui con noi e ha detto ho tante cose da dire egli lasciamo la parola prego presidente
Però intanto scusatemi se parlo darla tavolo ma o devo armeggiare con gli appunti con la relazione di Pio la Torre Cesare Terranova e nel farlo dalla fanno dal quindi poi sarebbe complicato
Sarebbe complicato innanzitutto grazie al commissione antimafia regionale il suo presidente per l'invito a partecipare a questa occasione di ricordo che però preme soprattutto l'occasione di Rick per riconoscere il debito di il debito che la magistratura il paese hanno nei confronti di figure politiche morali come quelle di Pio la Torre che hanno
Penso di aver detto niente di stupefacente
Il ringraziamento dovuto anche per il ma anche per l'occasione che mi è stata data di leggere per la prima volta la relazione di minoranza
La relazione di minoranza
A che viene giustamente attribuita all'intelligenza e alla penna nel dire di Pio la Torre e di Cesare Terranova perché stiamo parlando nella prima rappresentazione organica in documento politico
Delle dinamiche del potere mafioso in Sicilia in una prospettiva di analisi di grande respiro che abbraccia che copriva l'intera storia post unitaria ma poi alla fine giungeva
A a
Denunciare
La compenetrazione profonda che allora esisteva travetti mafiosi e potere politico amministrativo
Una compenetrazione che nel mille novecentosettantasei era ancora lontana dalle aule di giustizia e che sarebbe stata illuminata soltanto a partire dal lavoro del del pool di giudici istruttori caratterizzerebbe originato il maxi
è una ricostruzione che ha qualche cicatrice perché sono visibili i segni della lotta politica
Però anche oltre un rigore stilistico che oggi è raro a tutti se e di un'attenzione morale e di un anno da lucidità di visione che resiste all'usura del tempo resiste anche l'accumularsi delle conoscenze sulla mafia che sono il frutto di una lunga stagione repressiva che ha fatto degli uffici giudiziari siciliani che una volta erano spettatori muti e sordi delle connessioni tra mafia e potere politico invece efficace autorevoli
Presidi di legalità repubblicana ora naturalmente non essendo siciliano tanto più non essendo siciliano non ho alcuna intenzione anche semplicemente di fare cenno nel mille storie di mafia che si affacciano nelle quarantatré pagine della relazione
Questo mi sembra negli azione appunto dovuta a Pio la Torre Cesare Terranova e da questo punto di vista lasciatemi dire perché mi sembra giusto dirlo a Palermo dietro in questo contesto nelle prossime settimane sarà dedicato un piano della sede della dire direzione nazionale antimafia antiterrorismo quello dove si affacciano gli
Uffici di quasi tutti i magistrati a cessare a cessare Terranova ne abbiamo già parlato
No no Vincenzo
E con la foto del con la fondazione e con la Fondazione
Perché credo che mio ufficio abbia anche dove di come dire di contribuire alla conservazione della memoria
Però Puntorno palle oggi nessuna di quelle mille pagine
Di quelle mille storie però
Mi appare Mia più utile sottolineare ciò che di profondamente attuale e di ancora originale autenticamente vitali vie in quelle quarantatré pagine
Innanzitutto vi è il valore il valore morale e politico della rivendicazione di della responsabilità di togliere del dovere di dove sto di togliere ogni possibilità all'idea che la mafia
Sia un fenomeno criminale in via di estinzione comunque destinato a confondersi con altre forme di criminalità organizzata questa aveva invero il vero spartiacque rispetto alla relazione di maggioranza che parlava di con confusione ormai di Cosa Nostra con
In campo isterismo
Violento
è una lezione che vale anche oggi anche oggi perché Cosa Nostra nonostante una lunga
Anche storicamente in prospettiva comparativa straordinariamente efficace è stata azione di prevenzione e di repressione
E lontana da potersi considerare come un fenomeno criminale sotto controllo
E lontana da poter essere considerato un filo meno criminali indebolito sino a minacciasse nell'esistenza un fenomeno persino anacronistico ecco Cosa Nostra è viva e vegeta ha soltanto cambiato forme ma
Il in definitiva
Anche adesso soltanto in apparenza
Cosa Nostra gli uomini di Cosa Nostra sono costantemente impegnati nel tentativo persino di ricostruire le antiche forme strutturali della commissione provinciale e questo nonostante la crisi della vecchia governance corleonese
Che pure ancora pretende di contendere l'anno e ora egemonia alle famiglie palermitane
Sono ancora vitali le proiezioni Cosa Nostra su scala nazionale
Internazionale anzi le indagini mostrano come ritornino al centro i processi di riorganizzazione delle famiglie mafiose che so come dire che che che che ripeto non gli antichi legami con la Cosa Nostra nordamericana
E questo sia sul versante con dovesse sia sul versante dei discendenti dei cosiddetti scappati
Ma ancora vitali sono Circuiti siciliani che consentono ai mafiosi
Scarcerati che il ritorno in libertà di riprendere agevolmente i loro voli di vertice nelle varie famiglie
E sono gli stessi circuiti che consentono ai capi ancora latitanti di Cosa Nostra di restare anch'a lungo tali
Soprattutto
Sono ancora grande le ricchezze prettamente mafiose frutti di decenni di sfruttamento del territorio di traffici di traffici illeciti anche se queste ricchezze in parte sono inutilizzabili perché sono state prudentemente collocate
In all'estero nei momenti di crisi Formigoni il video dell'organizzazione e sono dunque come dire sono dunque
Al centro di di venire in vivendi processi di finanziarizzazione che non rendono facile come dire la l'immediata disponibilità
Ma continuano a far capolino figure di vertice quelle ricchezze e le figure di vertice di allora esordì scendenti di Cosa Nostra sul cantiere di Cosa Nostra e questo è un terreno cruciale che la Procura di Palermo predica che la Procura di Palermo impegnata ad attraversare
Come dire superando le mille difficoltà di una collaborazione giudiziaria quindi
Non una
Nel molti versi ancora
Complessa e difficile la con considerare
Proficua nei suoi risultati è un tema cruciale per la stessa efficacia dell'eccellente lavoro che il
Il procuratore di Palermo i suoi colleghi stanno da anni facendo e che è un ed è una prospettiva nella quale noi ci ritroviamo sosteniamo vernissage sosteniamo anzi poniamo al centro del nostro impegno solidale con i colleghi siciliani
Per questa via ritroviamo nella relazione però di Latorre Terranova un'altra importante traccia grandi un antro importante traccia che
Che quella che riconduce sostanzialmente la mafia lungi dall'essere espressione di o di debito in tessuto sociale povero raccoglie la mafia e da dire la la mafia è una questione di classi dirigenti
E da questo punto di vista da questo punto di vista forse a ben vedere la relazione della Comit nel con relazione di minoranza della commissione antimafia
Nella
Aveva forse le sue pagine più feconde un po'dopo come dire un po'coperte da come dire dalla
Dal rumore della battaglia politica
Perché la vera partita
Più tra competitori dire in termini di compenetrazione tra
Avete mafiose e potere politico
Che pure a compensazione profonda
Eva per era una partita che giocava sul versante della compenetrazione finora confini dell'immedesimazione tra reti mafiose e riti imprenditoriali
In una larga misura le contro LDL la compenetrazione con la politica era il riflesso nella necessità di protezione degli interessi complessivamente coinvolte in quella saldatura travetti di altre sei reti
E reti reti rete mafiosa
Da questo punto di vista da questo punto di vista
La tensione è straordinariamente profonda perché oggi i gruppi mafiosi costo continuano ad essere
Importanti stabili talvolta assoluta volta dominanti
Componenti di sistemi dei sistemi fraudolenti che ha attraversano la vita dominò caratterizzano interi comparti economici dal commercio di idrocarburi
Ed è incredibile ritrova nelle tracce già nella relazione in una relazione del mille novecentosettantasei
Deve dire qualche anno fa un importo un'indagine
C'è qui il colonnello Napolitano lui la ricorda bene dimostrava come l'intero munito di un intero processo di importazione di idrocarburi dal Medioriente in guerra degli comunque destabilizzato passava attraverso il controllo di camorra e 'ndrangheta
Parliamo di milioni di tonnellate di il libro in vitro per la Buy tanto che la fantasy Rava di finanza coniò il termine Petra la mafia ma cantore Pietro Maffi accesi sarebbero le le mafie agroalimentari dalle mafie della gestione lavoro interinale del ciclo dei rifiuti
Del sistema delle opere nel sistema delle opere pubbliche
E se proviamo a come dire oggi a Corvia anche semplicemente a tentare un'approssimativa sovrapposizione dell'onda mappa dei Circuiti imprenditoriali che sono permeati di presenze interessi mafiosi
Interessi prettamente mafiosi
Sì lirica qualcosa con quella tracciata nell'aver come nella relazione no nato Latorre
Terranova ed allora troviamo davvero come dire una straordinaria una straordinaria
A vicinanza come dire perché l'affresco che oggi può farsi alla luce delle indagini che
Via di questi anni non è dissimile dal cupo fresco degli interessi di Cosa Nostra nell'economia siciliana negli anni sessanta settanta contenuto nella relazione
Nella relazione l'attore Terranova
Che vedeva passati in rassegna i settori della gestione delle cave di pietra e della manutenzione stradale della praticamente tutti i servizi della comune della provincia di Palermo dall'illuminazione pubblica la toponomastica alla speculazione edilizia la gestione e l'Ente porto
Il risanamento dei quartieri popolari insiste il risanamento il sistema idrico fognante Leo nelle opere marittime
Eccetera eccetera
è esattamente lo stesso sistema di pesante condizionamento criminale dei Circuiti d'impresa che ruota
Che ruota mutatis mutandis considerando lo sviluppo nei sistemi economici imprenditoriali sull'economia non soltanto della Sicilia non soltanto e non soltanto del Meridione oggi
E allora il valore fondamentale di questa relazione di minoranza cinquant'anni dopo è quello di aiutarci a rispetto e via con spago via a a
A percepire il carattere illusorio del convincimento che le mafie possano contrastasse o debbano contrastasse
Semplicemente concentrando le indagini sulle attività criminali immediatamente riconoscibili come mafioso quelle violente
Per esempio ecco
Soprattutto il convincimento ormai come dire a profonde segni anche nella legislazione
Che soltanto le attività criminali prettamente mafiose meritino l'applicazione di della come dire delle regole processuali più efficaci
Nel contrasto della criminalità organizzata
Affidandosi invece a strumenti ordinari è ordinariamente inefficaci il contrasto di quelle che sono le due principali leve del potere mafioso in Sicilia
In Calabria in campagna in Italia in Europa sono
Due leve che hanno nomi molto semplici la frode fiscale la corruzione
Che sono fenomeni che tendiamo a considerare non meritevoli di attenzione anzi tendiamo a considerare quasi con fastidio
E viene chi Osama come dire a parlare di queste questioni
Quella relazione quindi era una denuncia certo forte del sistema mafioso però
E va anche altro è in questo invece imminente Undine con voglio dire con l'attualità retrovie sfumano nel mio sfumano perché
Quella relazione
Delle forze di opposizione di allora
Conteneva
Accanto la denuncia dopo la denuncia anche un grande appello democratico
A impegnarsi nella impegnare venire nel contrasto della mafia
Le tutte le leggi del Paese a mobilitare il mondo del lavoro e mondo dell'impresa Previn sostanzialmente a far leva sull'unico efficace strumento
Quindi contrasto Min fenomeni criminali di questo tipo che sono no per dire che la partecipazione democratica
Vedete presso lo sprone dire non lo dirà nessuno ma insomma Pio la Torre come altre
Grandi siciliani che hanno conosciuto la storia del quindi della sopraffazione mafiosa così nel nel dal dopoguerra non credo che avesse una strada una grande idea della magistratura
E non poteva avere una grande idea della magistratura
Non poteva avere una grande idea della magistratura perché conosceva perché questa è una terra nella quale fra il quarantasei e il cinquanta erano stati ammazzati trentasei capi lega senza che un solo magistrato aprisse un'inchiesta vedi anzi l'unica inchiesta fu aperta nei confronti di un capitano dei carabinieri che è poi diventato famoso nella come dire sotto il nome di capitano Daniele avventori mi si chiamava idee ben ben dodici ben dodici nella uno insomma la conoscete da soli nel Giorno della civetta ma trentasei capinere ammazzati senza risposta giudiziaria
Ho vogliamo ricordare il ruolo che la la magistratura svolgeva nelle Commissioni di arbitrato che venivano istituite per dirimere le controversie intorno l'applicazione della riforma della riforma agraria forma gare
Era un ruolo di subalternità cognitiva psicologica prima ancora che come dire culturale o di orientamento di orientamento politico
Quindi Pio la Torre conosceva anche quella magistratura in conosceva conosceva per la magistratura
E sapeva che
Era necessario il risveglio della magistratura
Ma questa è una condizione necessaria ma non sufficiente perché poi necessario sostenere contro
Sostenere l'impegno di di tutte le istituzioni con uno degli strumenti propri della partecipazione democratica
E questo richiedeva richiedeva un clima intorno alle questioni del contrasto nella mafia che al di là della nella battaglia politica come dire interrogava le coscienze di tutti
E di questo clima in verità
Ci sarebbe bisogno ancor oggi dove
Ci sembra anzi particolare bisogno oggi ci sarebbe bisogno oggi per
Ma per ribaltare alcune come dire alcuni con vuol dire alcuni convincimenti che vanno diffondendo sì
Io per esempio
Maurizio De Lucia lo so femminili e quindi ecco mi rifiuto di fare classifiche di pericolosità delle mafie
Perché le classifiche si possono leggere anche al contrario e diventano classifiche di tollerare
Milita
Soprattutto solo classifica ciocche perché perdono di vista i processi di integrazione del strutture criminali che sono imposte dalla necessità di controllo di mercati che sono sempre più ampio
Cosa Nostra allora era autosufficiente oggi
Non è più autosufficiente ma questo non è un fattore di debolezza questo fattori di straordinari arricchimento della capacità di influenza di condizionamento criminale che di Cosa Nostra come delle altre organizzazioni mafiose
Perché stiamo parlando di strutture criminali che sono votate o al controllo in modo integrato delle rotte di stupefacenti al di gigantesche delle gigantesche reti logistiche
Che sostengono i traffici legali che gestiscono concordemente raffinati strumenti era strategia di occultamento di investimento speculativo dei profitti dei traffici
Ecco
Tutto ciò proietta delle nostre organizzazioni mafiose e Cosa Nostra non fa quindi hanno fra Antalya
Eccezione anzi
A ha rivitalizzato tutti gli antichi legami per collocarsi in posizione
In posizione di privilegiata con questi scenari
In una dimensione che è completamente al di fuori del dibattito politico del dibattito istituzionale anche della rappresentazione della rappresentazione mediatica del dei fenomeni criminali
Banalmente perturbazioni finanziarie guerre sui dazi sono rappresento le condizioni reali per moltiplicare le opportunità delle reti criminali che dispongono
Delle infrastrutture né come dire ampi un po'ambito abitualmente utilizzate per
Realizzare frodi fiscali per dire trasferire capita nel circuito un circuito underground banking o per come dire o per ricoveri strumenti agli strumenti offerti dalle tecnologie cripta
E la progressiva integrazione su scala globale dei mercati delle reti criminali
A una ai feti sulle come dire sui processi di destabilizzazione politica e sociali di intere aree del pianeta che noi facciamo finta di non osservare
Possiamo facciamo finta di credere che siano lontani da noi
Facciamo finta di non ricordare che i conflitti e l'economia di guerra sono rappresentò le condizioni ideali per l'affermazione dei ruoli tipici delle organizzazioni criminali e anche per l'acutizzazione della minaccia terroristica
Facciamo finta di no non ricordare che le reti mafiose sono hanno un'antica tradizione un'antica vocazione e oggi siccome si esprime più no come dire più più raffinata mentre nel col concetto di Proxy dei confini dei dischi per i giochi dei conflitti dei conflitti ibridi
Leonetti mafiose oggi sono un moltiplicatore delle minacce ai processi democratici alla stabilità finanziaria la sicurezza delle nazioni
E le relazioni fra gli attori tipici delle minacce libri nelle grandi reti criminali sono premier sono articolate sono complesse ma soprattutto sono straordinariamente concrete straordinariamente straordinariamente pericoloso perché in cambio del lavoro sporco che le reti criminali fanno nei mercati del riciclaggio delle armi del contrabbando delle triangolazioni necessarie per aggirare embarghi e sanzioni
S poco negli attacchi cyber ci sono devono appunto gli assassini mirati i servizi forniti è Proxy di di Stati di Stati ostili
In cambio di in cambio esattamente come una volta in Sicilia di garanzia di impunità per ogni per ogni sorta di traffico illecito
Senza dimenticare che i teatri di guerra in Europa come in Medio Oriente sono bacini sperimentazioni tecnologiche che contemporaneamente fanno il loro ingresso anche nei mercati criminale
I terroni de che riempiono
Come dire gli assetti che cronache Byrnes dire del deve dei campi di battaglia
Sono inique dire sono i i droni alle persone più aggiornate dei droni che possano utilizzati dai narcos messicani per trasferire stupefacenti negli Stati Uniti che traversa sono utilizzati in Italia per
Trasferire nelle carceri telefonini eh
Telefoni anni ovviamente stiamo parlando di sono menti primitivi rispetto a quelli impiegati netta nera nei teatri nei teatri di guerra però qualche tempo fa un giornalista come dire giornalista penso esperto di teatri bellici ricordava come nel gli aveva visitato un centro di reclutamento nel teatro era in conflitto ucraino
Poi dire ritrovando dei messicani dei giovani messicani ai quali è stato chiesto un banalmente ma voi
Che costa fatte qui noi siamo qui per imparare coi quello che è poi quello che impariamo qui lo useremo lo saremmo quando torneremo a casa
E sarebbe sufficiente considerare quello che è avvenuto come dire con a seguito di un conflitto relativamente Piccolo rispetto alla un conflitto che
Come dire come quello tranne in Ucraina che durato più della nella seconda guerra mondiale
Il fisco conflitto negli ex Jugoslavia cosa quel conflitto ha determinato in termini di espansione del ruolo di reti criminali locali che oggi sono gigante scritta e Ernesto
Nei mercati del stupefacenti del riciclaggio su scala globale
Ecco oggi quelle reti balcaniche come come dire si incrociano con quelle latinoamericane e si saldano con quelle Dini Cosa Nostra nella 'ndrangheta e della camorra
E tutto ciò come dire definisce una minaccia Anna
Sicurezza
Del paese
E finisce di straordinaria
Portata di straordinaria anche originalità dei tratti fondamentali
Perché
Ci costringerà ci costringe già ma molti fanno finta di non vederlo a misurarci con dimensioni criminali persino sconosciute persino un Paese che vi criminalità organizzata per la capire
Nella sua storia sa qualcosa avendo pagato prezzi amarissime nei calcoli
Di una lunga stagione di tolleranza e di convivenza
Tutto ciò induce a dire
Tutto ciò ci induce a dire che oggi sono in corso gli stessi processi che piombato e Cesare Terranova denunciava un processo per esempio di immondizia Monte mutazione degli stessi fatti
Criteri di selezione
Delle leadership delle organizzazioni non è più la violenza oggi a selezionare i quadri
Apicali i vertici delle organizzazioni mafiose oggi i processi di selezione delle leadership si definiscono attraverso la capacità di governare quelle reti di impresa
Oggi se c'è una definizione
Straordinariamente una definizione
Quattro come dire sufficientemente appagante della criminalità mafiosa
E ferire deve necessariamente farsi capo alla ricco e di rado riconoscimento che le reti mafiose oggi sono autentiche costellazioni di imprese e attorno a queste costellazioni di impresa vuota un'aria di contiguità enormemente più grande e non me mente più pericolosa enormemente
Più moderna di quella che tuttora rimane angosciante ha detto puoi dire nella lettura delle pagine della relazione di minoranza
Mandate
Che le organizzazioni mafiose le organizzazioni criminali non hanno neanche abbandonato lata loro tradizionali pretesa di impunità
Quella pretesa di impunità che il maxiprocesso Facebook in treno
Fino a venderla
Non più non più credibile e non più non più esistere vie non più credibile ma che oggi è mutato forme
Oggi è mutato fondate che oggi si esprime
Nella pretesa di partecipare
Al
Controllo di reti d'impresa
Che oltre agli affari
Muovono gli interessi
E le
Al possibilità di condizionamento anche ricattatorio del potere politico del potere economico delle fibre di potere economico e ruota intorno ai autentici
Mercati clandestini delle informazioni riservate
In questi mercati clandestini le informazioni riservate le reti prettamente criminali si intrecciano con le reti che hanno nomi più venire accattivanti come quelle di Business Intelligence e mio nonno a quindi
Ha aperto realizzare concentrazioni
Di
Abusive ovviamente di informazioni e di capacità di uso condizionante di quelle informazioni che non sono molto diverse per efficacia di quelle che si esprimevano nel condizionamento delle reti politiche regionali o nazionali che avevano i al anche venire che dipendevano
Dalle reti di impresa che erano cogliere
Che si nutrivano degli interessi mafiosi
Cosa
Da questo punto di vista la relazione di minoranza una relazione
è una relazione non soltanto attuali
Ma è anche una relazione percettive essi ripetibile
Perché riprodurre oggi in condizioni diverse quella stessa opera di denuncia e nello stesso tempo di ricerca del dialogo politico istituzionale
Sarebbe necessario disporre di di strumenti vive vita democratica e dei Dip impedire di vigilanza democratica anche del sistema dell'informazione che oggi non ci sono
E che su questa crisi delle della vitalità dei Circuiti democratici credo che si dovrebbe concentrare l'attenzione di tutti perché l'altra faccia della medaglia rispetto alla perdurante pericolosità
Delle mafie e in particolare della mafia siciliana grazie
Grazie presidente
Il presidente Melillo non è venuto a fare passerella
C'è poco da dubitare presidente ascolti il mio commento non è venuto a fare passerella venuto ad aggiornarci anche in maniera abbastanza approfondita tratteggiare scenari dei quali dobbiamo tenere conto per fortuna
Nel nostro Paese persone giuste al posto giusto non è scontato a mio avviso e allora dobbiamo accelerare un po'perché i nostri gentili ospiti devono anche riprendere un aereo e quindi dobbiamo agevolare una facevo la carcerazione presidente dell'ANCI si parlava dei comuni Sicilia Paolo Amenta e allora dobbiamo
O si serve del di quel microfono come preferisce lei come dire con va bene
Dobbiamo avere tempi un po'più rapidi sindaco
Rapidissime intanto grazie al presidente Cracolici grazie a tutta del tutto il tavolo della presidenza
Agli intervenuti grazie per l'invito porto certamente il mio contributo parte dal dal territorio dall'Osservatorio dei comuni quindi parlare della relazione parlare della relazione ha fatto bene il procuratore che mi ha preceduto
Ma io credo che batta sottolineata cosa ha lasciato la relazione di minoranza antimafia ha lasciato un metodo praticamente la relazione
Contrastava la relazione di maggioranza e finalmente si prendeva atto
Che la mafia non era un fenomeno a sé stante entravano criminale
Ma la mafia era un tumore che stava entrando e si stava allargando quindi come con delle metastasi nella società per fare in modo di mettere le mani sul sull'interesse sull'interesse pubblico
è evidente che la relazione ha segnato un un momento importante come ha segnato un momento importante la legge Rognoni-La Torre che ci ha guidato verso la gestione verso la gestione dell'antimafia
E ha segnato un momento importante mi rifaccio a quelle che sono le mie
Considerazioni cioè dire nel novantuno si approva la legge per gli scioglimenti dei consigli comunali dei Comuni perché si prende atto che al di là dell'aspetto normativo dove i Comuni sono vengono definiti front-office dello Stato quindi la porta d'accesso al fondo della Repubblica
Accadono accadono delle cose incredibili
Cioè a dire
I consigli comunali vengono sciolti perché c'è collusione perché c'è perché ci si fa si si utilizzano strategie per entrare dentro i palazzi dentro i palazzi pubblici e alla fine dopo venti
In quegli anni trent'anni ci rendiamo conto oggi in Sicilia che di i Comuni sciolti per mafia in Italia sono più di quattrocento
Il dato così detto così in Italia non può non fa scalpore noi ma non è una notizia ordinare perché stiamo parlando
Di uno al mese cioè stiamo parlando di un comune sciolto ogni mese stiamo parlando di piccoli comuni
L'Italia è fatta da settantacinque per cento dei piccoli di piccoli comuni quindi quella norma quella legge
Dopo trent'anni ha prodotto relativamente perché sciogliere un consiglio comunale significa collassare la democrazia in un territorio bisogna metterci subito le mani
E iniziare a capire come si possa riformare questa questa questa situazione perché Bardi formata la collusione mafia-politica
Cosa dire del in Sicilia guardandolo dal punto di vista dei dei comuni
Piano regionale sui rifiuti l'abbiamo provato l'anno scorso
Trent'anni senza pianificazione sui rifiuti significa aprissi a ragionamenti che tranquillamente mettono insieme politica e ambienti poco particolari
Poi approvato l'anno scorso perché bastava aprire una discarica e staccare il biglietto all'ingresso rispetto al tema e la potenza economica evidente che ha fatto eleggere classi dirigenti in tutta la Sicilia per circa trent'anni questo è il tema
Sugli appalti si è fatta una rincorsa provare a bloccare a bloccare gli appalti
A bloccare gli appalti e adesso siamo arrivati a un Codice degli appalti che scarica ai subappalti tutto il tema del controllo di tutto di tutto il sistema anche lì bisogna capire come come mettere mano all'esterno delle stazioni appaltanti rispetto rispetto al tema
Sulla macchina dei concorsi
Sulle concessioni edilizie
Su tutto quello che è normato
Che questa Regione purtroppo a dei delle dei ritardi enormi
Per cui va fatto un ragionamento su tutti gli ambiti e su tutte le funzioni e le competenze che attengono ai comuni se vogliamo intercettare quindi prevenire il contatto quasi naturale perché poi se facciamo una piccola riflessione sempre meno persone vanno a votare
Quindi significa che stiamo arrivando al quaranta per cento degli elettori che vanno a votare ma la criminalità io non credo che si sia ritirata un minimo allora chi la criminalità può incidere sul novanta per cento degli elettori come può incidere sul quaranta per cento degli elettori quindi qui bisogna fare una riflessione qui bisogna fare una riflessione molto molto importante perché è chiaro che quando si parla
Dissesti finanziari
Dissesti piani disequilibrio c'è un sistema che non sta funzionando e allora il tema lo affrontiamo se tutti ci mettiamo insieme sei Comuni insieme alla Regione insieme allo Stato inizia a ragionare su un mondo di riforma
Un mondo di riforma che inizia a parlare di cosa sta accadendo nei territori questa è la realtà nel mille nel due mila e dodici nasce finalmente la legge Savarino cioè la legge
La legge che dovrebbe regolamentare finalmente mette insieme l'anticorruzione alla trasparenza proviamo a prevenire proviamo a bloccare proviamo a utilizzare quello che la scienza ci ha dato la tecnologia quindi la digitalizzazione
E iniziamo a istituire l'ANAC
Per controllare la corruzione ma l'ANAC fa un piano nazionale anticorruzione
Lo declina sui territori
I Comuni hanno l'obbligo e le aziende sanitarie di approvare dei piani
Dei piani anti anticorruzione con tutti i decreti attuativi che ne convengono la trasparenza l'eccesso civico l'accesso civico generalizzato con tutto quello che poi racconta questa storia cosa ci troviamo
Ci troviamo nella disattenzione nel disinteresse totale che è un segretario a dieci comune a scavalco
E chi è il responsabile dell'anticorruzione e il funzionario
Chiaramente e il funzionario il segretario
Ma oggi non stiamo ragionando su come rilanciare le piante organiche dei comuni su come riformare il sistema normativo e poi calarlo dentro all'interno all'interno dell'ONU segretario comunale
Che deve fare semplicemente controllare diventare responsabile anticorruzione e avere dieci comuni a scavalco perché non ce non ci sono segretari nei singoli Comuni va riformato il sistema va rivista l'operazione che significa questo
Questa stagione è una stagione secondo me di svolta è una stagione di svolta perché la transizione al digitale può darci realmente una grande mano
Mettere dentro le white list mettere dentro le liste
Che possono partecipare alle gare d'appalto utilizzare i mercati elettronici iniziare ad accelerare perché all'interno del del dei Comuni ci siano funzionali formati che ci siano funzionali formate che possono realmente creare quel famoso argine
Dell'arricchimento a a ai settori ai settori criminali settori criminali che chiaramente alla pari di chi cerca di fare le cose per bene provano a studiare sempre meccanismi per travolgere il sistema pubblico quindi io credo
Le norme ci sono c'è un pezzo di lavoro da riformare bisogna previo ok su quello che sta accadendo nei territori
Mettere mano perché si crei una nuova pubblica amministrazione e si evitano ancora tutti questi scandali che giorno dopo giorno assistiamo grazie
Grazie presidente
E allora l'onorevole Anthony Barbagallo segretario della Commissione antimafia nazionale
Non sono intervento casa esperienza toccherà segretario del Partito Democratico e da parlamentare grazie Marina sarò proverò a recuperare i tempi così come dire leggo Jack nel pensiero per cercare di accelerare ma io innanzitutto ringrazio Antonello per questo momento di confronto che lo posso dire no fa rientra nel quadro che abbiamo immaginato di commemorazione
Della relazione antimafia Latorre Terranova è giusto ricordarlo è stato già fatto ma lo rimarco perché il contributo che ha dato Cesare Terranova è stato decisivo
Per quella relazione proprio nella qualità di segretario della Commissione nazionale
Antimafia
Nella pubblicazione che è stata fatta dalla commissione parlamentare regionale ma che non soltanto opportuna ma pertinente anche nel titolo il metodo Latorre perché quella relazione fu innovativa fu innovativa
Perché la torre conosceva il territorio capitava spesso in quegli anni che quando viola torre faceva dei comizi elettorali in piazza citava personalmente con nome e cognome i mafiosi conosceva i sistemi di relazione e in questo quadro Valletta
Dopo cinquant'anni alla relazione antimafia del quattro febbraio settantasei una relazione che mi costa dirlo ancora oggi è particolarmente attuale
E attuale innanzitutto nel sistema di relazioni Latorre denuncia il rapporto tra mafia e politica fra mafia appalti tra mafia e i centri di potere e che
Anche le attività di indagine di stamattina confermo no in tutta la sua drammaticità drammaticità in tutta
Come dire un quadro drammatico che riemerge in modo chiaro e netto
Rispetto
A
Un tempo che certamente nonostante i passi avanti che si sono fatti nell'attività di indagine nella lotta alla criminalità organizzata in un tempo in cui la mafia continua a essere forte
Radicata
Quella relazione di Latorre che oggi attuale anche per un altro motivo a mio giudizio e cioè il sistema il metodo di costruzione del consenso parliamoci chiaro
Che riguarda anche i Comuni e Paola lo dobbiamo dire io so ho fatto il sindaco lo dico anche con un po'di autocritica rispetto a questo a quel sistema oggi la Sicilia e il comune e la regione col più un numero col numero più alto
Di comuni sciolti per mafia la mia provincia la provincia che è nettamente a il che Catania che ha il numero maggiore di comuni sciolti per mafia più del doppio rispetto ad altre Province
Della Sicilia
E che deve spingerci a una riflessione che riguarda per una parte certamente inverni partiti quando selezionano
Le candidature ma che deve riguardare anche modelli di costruzione del consenso
Le leggi elettorali le clausole di sbarramento come mettiamo insieme il gruppo dirigente che deve guidare non soltanto i Comuni ma che deve guidare la Regione le Province o deve rappresentare i partiti
Nelle elezioni politiche e il metodo di costruzione del col del consenso è un altro argomento attuale non soltanto nell'indagine
Di stamattina mai in un come dire in quest'onda lunga che ha riguardato che ha svelato in questa terra un sistema di relazioni quando mai
Spregiudicato volto al calpestare ogni sistema di garanzia istituzionale volta rispetto delle regole
Non ci aiuta neanche il quadro normativo in questi anni alcune scelte
E non voglio fare un intervento partigiano ma oggettivamente alcune scelte del legislatore
Hanno strizzato l'occhio alla criminalità organizzata perché se si alza il limite del contante facciamo un favore alla mafia
Se si garantisce un sistema degli appalti con un affidamento diretto senza bisogno di fare gara pubblica facciamo un favore alla ma se io credo che da questo punto di vista soprattutto in questa terra serba una grande reazione una grande consapevolezza io voglio rendere merito ad Antonello del lavoro che ha fatto in questi anni soprattutto perché ha portato la commissione regionale antimafia
Nelle scuole nel rapporto con i ragazzi e questo Marinella grande sfida
Di questo demmo lo dico perché da genitore pure
Non abbiamo costruito delle non stiamo costruendo per le generazioni più forte rispetto a qualche al passato quadratiche ragazzini oggi spesso hanno difficoltà a riconoscere il sistema malavitoso il sistema di potere il sistema criminale
E non è un caso che la mafia è più forte dove è più debole la scuola e anche la se riduciamo la presenza delle istituzioni in alcuni ambienti se aumento la dispersione scolastica
La la mafia e più forte se rendiamo in questa terra la formazione professionale
Meno qualificante
Meno autorevole
Anche la facciamo un poniamo armata mi permetta di diritti e quindi oggi più che mai e anche la pubblicazione da questo punto di vista la dobbiamo utilizzare bene nei rapporti con le scuole abbiamo il compito di trasferire alle giovani generazioni
Il
Quello che più Latorre Cesare nero a Terranova ci hanno raccontato ci hanno tramandato un sistema di lotta alla mafia per cui la mafia fa schifo c'è anche quest'altro aspetto
Guardate che gira molto nei social io non sono bravissimo giusto però c'è questo mito della mafiosità tra i ragazzini nel quartiere popolare fino e oggi siamo chiamati a smontarlo ancora di più con una presenza lo Stato autorevole
Forte che dia alle giovanissime generazioni certezze e indichi la strada
Questo è il percorso che siamo chiamati a fare come istituzioni India indicare la strada come stiamo facendo oggi come ogni con iniziative di questo tipo e indicare la strada in un anno lungo
Sulla memoria del dei cinquant'anni alla relazione antimafia che poi ci porterà al centenario
Della nascita di Pio la Torre per ricordare l'attualità di quel percorso l'attualità delle battaglie di Pio e l'attualità di chi è che ha pagato il proprio impegno civile sociale col costo più alto della vita
Grazie onorevole Barbagallo
Si sta facendo una una battaglia una battaglia che stanno conducendo anche i giornalisti i giornali di questo Paese anche un grande giornale come Repubblica
Parlo anche del mio io vengo dalla tradizione del Giornale di Sicilia anche chi come Emanuele Lauria oggi i dirige la redazione di la gloriosa relazioni di Repubblica Palermo cominciata con me abbiamo avuto lungo periodo di militanza facciamo un lavoro molto José Luis siamo molto orgogliosi tutto solo scusa se ti interrompo
Io volevo cogliere l'occasione che Emanuele prende la parola per ringraziare
Valorizzare molto
La figura di un giornalista palermitano
Che qui ettaro Eliot ringraziare per quello che sta facendo perché uno dei pochi che non segue la cronaca ma fa la cronaca cioè la anticipa portando a conoscenza
Di tantissimi di noi compresi i soggetti che soggetto che qui di Parma di quello che sta succedendo nei quartieri di Palermo di come la mafiosi ripresenta i volti vecchi e nuovi
Sta facendo un lavoro straordinario Salvo Palazzolo
Graziare per lavoro tra ordinario
Grazie presidente redenta anche io e cedo la parola a Emanuele Lauria
Sì grazie intatto grazie onorevole Cracolici per questa occasione
Ma io mi sono scritto qualcosa ma insomma andrò un po'abbraccio dovuta alla nostra storia quella l'antimafia e segnata da ricorrenza insomma felici mentre meno felici quella di quest'anno è sicuramente una ricorrenza che una valenza simbolica che noi contemporaneamente ce l'abbiamo un pilastro fondamentale un capitolo fondamentale della storia dell'antimafia ma anche l'Anas
Città di una quotidiano come Repubblica insomma ha cambiato un po'anche la storia del racconto del giornalismo italiano e queste due date coincidono perché con una mirabile intuizione Eugenio Scalfari
Decise il quattordici gennaio mila centosettantasei di anticipare la relazione di minoranza fu un'anteprima
Alza ignoranza appunto che in Commissione antimafia aveva come primo firmatario Pio la Torre
Una coincidenza felice questa scelta ci dice
Due cose sostanzialmente solo da un lato ci racconta di questa incredibile capacità di analisi di approfondimento di studio sul territorio da parte di l'attore degli altri commissari che peraltro si bastavano anche su relazioni del del partito del Partito Comunista appunto fatto nelle varie zone della Sicilia
E dall'altra parte come un riflesso vediamo appunto questo articolo che forse qui vediamo la prima pagina appunto del quarto Cile nel settantasei quest'articolo pubblicato da Bruno Corbi che peraltro un giornalista aveva anche un'esperienza da partigiana da Stefano Chiodi quindi la capacità di affrontare sul piano giornalistico e e di ESP
Diciamo e disporre senza reticenze il il fenomeno è mafioso e l'intreccio con la politica e quindi sviscerare la natura di questo fenomeno criminale che aveva e ha tanti addentellati con la società diciamo che fu anche primo esempi di una tradizione più ne parlavate poco poco fa di un di un giornalismo coraggioso che in Sicilia
Ha avuto tanti esponenti avuto tante vittime e ha avuto come ricordava anche Antonello prima e a tuttora come dire delle diciamo degli dei colleghi insomma che hanno sacrificato e sacrificano anche la loro orbita a vita personale per quanto stato Palazzolo ricordiamo anche Lirio Abbate che e che quindi il tecnico noi
Questo diciamo questo articolo quest'inchiesta ma vediamo qui la prima pagina di di quel giorno e poi in due giornate consecutive il quattordici e quindi gennaio punto uscivo uscimmo condoni intervista Latorre poi con un
Minuzioso elenco di personaggi della politica siciliana diciamo ti allora ecco questo articolo questi articoli rappresentano anche un esempio una collaborazione virtuosa fra fra politica e e giornalismo che obiettivamente potrebbe essere un modello da seguire sempre che la politica il giornalismo tentano sempre appunto la schiena la schiena dritta non sempre queste Successo speriamo anche
Continuerà ad accadere in uno scenario complessivo in cui sia la politica che il giornalismo o
Oggi promette in questo momento storico non hanno l'attenzione massima nei confronti del tema della della lotta alla mafia malgrado appunto ci siano
Ci sia un problema che emerge che sotto gli occhi sotto gli occhi di
Di tutti somma anche i fatti di cronaca di oggi c'era un racconto
Quindi se volessimo fare un paradosso parlando della relazione di minoranza di la Torre e dell'inchiesta che fece Repubblica proprio sulla scorta di quella di quella relazione primo parlare di due lavori giornalistici quasi sintetici paralleli
Se leggete il faldone e
Agli atti la relazione che meritoriamente la Commissione antimafia regionale ha pubblicato in questo libro
Troverete pago un minuzioso lavoro che tanto ha di giornalistico perché per la prima volta venivano messi nero su bianco nomi e cognomi e soprattutto rapporti che segnavano la storia opaca di politica della politica di Palermo in quel in quegli anni ovviamente con un partito politico al centro e con una corrente politica insomma che era quella di di Lima e di gioia sulla sua anche nomi prima dei fra dei cugini Salvo insomma e che facevano il bello e cattivo tempo
Ma i legami soprattutto sono quelle che che colpiscono cioè i legami fra quella politica e imprenditori e i boss Ebos debbo stimate tra una rete clientelare che ha sempre contraddistinto la politica siciliana che si spingeva
E si spinge a volte anche oggi a comprendere anche personaggi di spicco di di Cosa Nostra possono sa che aveva appena cominciato a dispiegare la sua la sua la sua violenza
Qual è l'attualità di quella di quella di quella relazione
Il rapporto fra la politica sicuramente i gruppi di pressione di pressione mafiosa purtroppo sono temi ancora ancora all'ordine all'ordine del giorno è anche in qualche modo la l'invadenza della della mafia l'interno della pubblica amministrazione io siccome non è stato ancora fatto lo faccio con veramente con me compiacere corregge solo solo un passaggio della relazione di di Pio la Torre trazione di minoranze Commissione antimafia
Quello diceva ecco perché noi mettiamo al primo posto il problema di una profonda trasformazione dei rapporti fra lo Stato i cittadini se si vuole assestare un colpo decisivo alla potenza e la mafia occorre debellare il sistema di potere clientelare attraverso attraverso sviluppo della democrazia
Attraverso la partecipazione di cittadini al funzionamento dell'istituzione democratica
Questo credo che sia un tema assolutamente ancora di attualità e che si ripropone in questi giorni e che dobbiamo certamente continuare a tenere sotto i riflettori poi ci sono altri due temi secondo me importanti che sia la politica che il giornalismo devono continuare ad affrontare uno è la capacità dei partiti e delle istituzioni di fare selezione interna
Di darsi un'organizzazione che li renda impermeabili a queste infiltrazioni si dice da tantissimo tempo da tanti anni il tema della della mafia che faceva pressione sulla regione siciliana è sempre attraverso la sanità era nasce già negli anni due mila durante e durante i governi Cuffaro con presidente che fu anche perché finì in carcere anche per questi problemi non mi sembra che il tema sia del tutto risolto come non è risolto obiettivamente il tema che la qualità delle nomine all'interno degli enti e della pubblica e della pubblica amministrazione ecco questo per dire che poi la ma discussioni la magistratura le forze della polizia Posillipo time sia possono fare tanto
E ma è chiaro che la repressione non basta se non c'è accanto un'azione forte da parte della politica e e di tutte le soluzioni che concorrono anche alla formazione di una di una coscienza insomma
E in questo in questo senso perché ho l'impressione questo un po'come una ruota del criceto cioè noi torniamo sempre a parlare delle stesse cose ma il problema il problema non si risolve da trombe ed attuando stesso Latorre parlava di questo problema c'è un problema di una repressione che non basta
E e di un'azione che deve partire dalla politica ma anche ma anche dal basso questo credo sia i temi più importanti che sia il giornalismo che la politica oggi
Debbano debbano portare avanti se vogliamo davvero condurre un'azione virtuosa in questo vi ringrazio ringrazio ancora Antonello per
Grazie ma Romele
Grazie e allora di dimetto al corrente del fatto che la comici la relazione di minoranza è consultabile nella sua interezza perché è pubblicata
Nell'ambito del delle pubblicazioni dei lavori del lavoro della Commissione regionale antimafia quindi se non volete se non potete procurati volume potete comunque consultarla on line perché interamente pubblicata
E adesso andiamo a discutere con con chi sta gestendo l'eredità di Pio la Torre Emilio toccate
Volevo salutare però Vito Lo Monaco Vito Lo Monaco fondatore del centro
Sì io cercherò di sentenze ditte di Zare perché
Ho capito che il tempo è molto stretto
Prima cosa
Questa relazione si impone da subito come il documento dall'Antimafia e non sarà caso
La relazione Carraro che non è una pessima relazione
Non diventa come posso dire l'oggetto della discussione nel Paese l'oggetto della discussione nel Paese Cassano fuori tema se era in parte era fuori tema in parte doveva o mettere ovviamente alcune cose
Però questo intanto il pareggio il pregio e di avere dato di avere impresso un'accelerazione al Paese sul piano della comprensione
Che naturalmente come posso dire veniva incontro a quella esigenza in qualche modo di liberarsi dal vecchio processo di Catanzaro dalle assunti dalle insufficienza di prove che avevamo alle spalle si cominciava a ridisegnare
E si costruiva nel con quel documento un modello un'idea che era un'idea che magistrati forze dell'ordine trovarono utile per questo si impose come
Come lo strumento
Prima cosa seconda cosa
La mafia in qualche modo esce dall'anonimato almeno nel dall'anonimato nel suo rapporto con la politica
Per la prima volta che lo si voglia o no
è chiaro
Qual è l'intreccio tra settori della mafia settori dalla politica
E questo viene scritto come posso dire a tutto tondo in una relazione ufficiale
Anche questo è uno di quegli elementi che in qualche modo portano questa relazione a ad avere un valore generale perché questa relazione squarcia il velo
Delle relazioni tra una parte della politica e Cosa Nostra fino a quel momento erano bisbigli erano erano chiacchiere anzi forse anche di più la mafia non esiste via così discutendo da quel momento il Paese prende prende nota di questa questione
A proposito parlavo di Catanzaro che cosa ci saremmo risparmiare soprattutto noi a queste latitudini se quel processo di pace Catanzaro non fosse finito così come è finito
Noi
Avevamo imputati tutti coloro i quali faranno parte dell'OLAF si procede alla mafia stragista
Avevamo come dire si erano già individuati e si erano portati a Processo da parte della magistratura alcuni degli uomini di Cosa Nostra
Se quel processo sarà fosse andato in un'altra direzione sarebbe cambiata la storia la Sicilia almeno la storia la Sicilia e questo evidentemente non è successo
Terza questione
In quella relazione
C'è la radiografia della Sicilia
Quella relazione è scritta da tanti
Dirigenti piccoli e grandi di federazione
Ma soprattutto attraverso le informazioni che centinaia e centinaia di persone
Di uomini e donne
Fornirono per costruire quella relazione stiamo parlando di edili stiamo parlando di lavoratori dell'industria stiamo parlando di segretari di sezione cioè stiamo parlando di gente norma che vive di una vita di stenti e complicata ed era disponibile
A spiegare fu disponibile a spiegare quale l'articolazione della presenza della mafia nel proprio quartiere nel proprio luogo di lavoro e via discuto
è la prima volta che si mette a fuoco la vita dei cantieri navali
Che erano l'industria di Palermo
E attraverso la relazione di minoranza noi cominciamo a vedere ciò che poi negli anni dopo si materializzò con un grande problema una grande metastasi nel cuore produttivo della nostra
Della nostra città
E poi
Pasta e le strade le fogne l'illuminazione pubblica stiamo parlando di appalti da cento miliardi nel novantuno erano già centodieci miliardi centoventi miliardi
Cioè stiamo parlando di una cifra impressionante di risorse dal Comune di Palermo che venivano prorogate di anno in anno dal mille novecentoquaranta in poi
E che chiuderanno come dire faremo chiudere le saracinesche con la municipalizzata sono nel novantuno novantadue adesso non mi ricordo non mi ricordo di preciso c'è come dire il racconto della della relazione di minoranza degli allegati della relazione di minoranza e il racconto della vita quotidiana di quella città e del modo attraverso cui noi l'abbiamo affrontato
La torre Terranova se ha detto forse c'era un felice connubio
Lo uno con l'anima sindacale
E l'altro giudice integerrimo
Credo che si completasse la vicenda e forse anche questo lavoro in un lavoro che e molto forte
Ed è molto preciso perché c'erano le due anime quella di chi aveva fatto in qualche modo la storia di una lotta contadina è l'altro il il giudice che dimostrò
Più di una volta anche mandando all'ergastolo litigio di avere le idee chiare
E di essere preciso
Detto questo provo a chiudere
Siamo in condizione di fare cose di questa natura in questo Paese oggi
Perché poi la domanda è questa
Siamo in grado di potere descrivere la società siciliana
Come finora non è stata descritta siamo nelle condizioni di dare un quadro il più chiaro possibile della dinamica di questo Paese
Dal dopoguerra ad oggi perché
Non vorrei enfatizzare troppo
Però questo è un Paese che dal quarantasette in poi è stato soggetto continuamente a strage dodici
è successo anche in altri Paesi sia successo in Francia del successo di Spagna successo
In Germania con le Bader Meinhof successo con i colpi di Stato in Spagna e Portogallo cioè l'Europa ha conosciuto la fase dello stragismo e del terrorismo
Ma in Italia non è mai cessato
In Italia un punto a questa questione al fatto che comunque questo Paese è stato eternamente in bilico
Noi di lo abbiamo potuto non l'abbiamo saputo mettere
Io vedo che la discussione torna ad essere come posso dire molto rappacificati
Borsellino ucciso per gli appalti Mattarella pure insomma sono tutti incidenti di percorso di fronte al singoli fatti
Anche se Borsellino Falcone lavoravano assieme sarebbero stranamente uccisi per due motivi diversi
Cioè c'è un tentativo di rimuovere cause profonde
Che hanno riguardato la vita di questo Paese e sulle quali probabilmente una riflessione andrebbe fatta ecco se questo è il problema
No i magistrati come ha dimostrato la relazione di minoranza si può anche indicare la strada e magistrati si può anche dire in che direzione
Andare
A patto che lo si voglia fare io credo che questa come dire questa ritrosia a misurarsi con grande tema di questo grande Paese che nei momenti più cruciali della sua vita si è trovato in condizioni e di fronte a forze eversive fortissime è un tema non risolto ora adesso non so se se sarà una correlazione di minoranza o che cosa sarà ma questo nodo se non lotta agli è Remo non saremo nelle condizioni di sapere bene in che direzione andare grazie grazie Emilio Miceli
Ricordiamo che il ventinove aprile ricorderemo Pio la Torre trenta aprile pure fatto bene a correggere
In vecchio invecchio Vincenzo Terranova presidente di sezione della corte d'assise di Palermo che ci porta un contributo anche personale devo immaginare su questa grande operazione che io definisco in parte anche letteraria c'è una legge una un portato letterario che fa sempre piacere rivedere
Sì grazie intanto ringrazio moltissimo la commissione parlamentare l'onorevole Cracolici tutti presenti naturalmente
Perché diciamo questa valorizzare con questa già in questa giornata con queste presenze con queste partecipazioni valorizzare due persone perché associamo chiaramente Cesare Terranova Pio la Torre oggi
Per questo lavoro le norme che hanno fatto
Valorizzare queste due figure significa valorizzare anche possibilità di incontro di collaborazione
Di sviluppo della società cui rispetto ai quali valori rispetto ai quali appunto
Sì si può avere un contributo
Fattivo pur venendo da da realtà da realtà completamente diverse perché appunto Cesare veniva dalla dalla magistratura e tra l'altro era un riformista ma non era un comunista e lo diceva entrò poi nella lista dei dipendenti di sinistra
E Pio la Torre sappiamo quale storia avesse quindi ecco valorizzare il queste due figure questa capacità di lavoro insieme
E di mettere ciascuno al servizio della del paese
Le proprie competenze le proprie conoscenze questo sicuramente un fatto secondo me molto rilevante tanto più oggi in un momento particolarmente difficile diciamo di stress un po'delle istituzioni
Che hanno dei riflessi inevitabili poi anche sul negli uffici giudiziari
Io inevitabilmente come giudice come magistrato che lavora ogni giorno che tiene udienze mi rendo conto che purtroppo diciamo questi stress istituzionali chiamiamoli così hanno delle incidenze anche sull'andamento ordinario delle udienze perché mi riferisco per esempio al fatto che i testimoni e collaboratori di giustizia che in altri tempi in altri contesti
Si presentavano con un certo Rispetto con un certo atteggiamento di ascolto di disponibilità nei confronti del del giudice della della corte del giudice del magistrato in genere adesso hanno un atteggiamento diverso
Alcune volte non sempre naturalmente non voglio generalizzare però sicuramente hanno un atteggiamento diverso nei confronti del del contraddittore
Anche perché poi sappiamo c'è sempre chiaramente lo sfondo della difficoltà della giustizia dei tempi della giustizia che hanno ancora
Delle criticità naturalmente come sappiamo quindi però è così curva poi questa questa diciamo questa questo stress lo chiamo sto chiamando così istituzionale sicuro un po'poi con le obiettive difficoltà
Che ha e la giustizia nel procedere no che sono di vario tipo
Quindi ecco questo per sottolineare l'importanza delle sinergie tra
Tra istituzioni che resta secondo me è un valore insopprimibile questo ne è un esempio fondamentale ed è riconducendo nel discorso della Rete che si faceva prima che hanno fatto molti dei dei relatori che hanno parlato prima in effetti il concetto della Rete è un concetto fondamentale
E la Rete d'altro canto uno strumento di cui si servono notoriamente l
La crisi di cui si serve la criminalità organizzata tutti i tipi di criminalità organizzata sappiamo che esistono anche le criminalità poi transnazionali
Ed altro quindi sappiamo che la Rete è proprio uno strumento di azione un'azione sempre razionale anche questo va sottolineato delle della mafia e delle organizzazioni criminali in genere ma della mafia in particolare un agire quindi razionale
Che esige un approccio che è stato quello di Pio la Torre è stato quello anche vicesegretario Nova esige un approccio di conoscenza di cultura di approfondimento cioè se ne terrà Cesare era un profondo conoscitore della storia
Ha lasciato a me e ad altri familiari una una un grosso blocco di libri di storia perché è un appassionato di storia e direi che decisamente io ma a suo tempo se piccolino io ricordo che questi faldoni color turchese ancora un colore strano erano enormi e e ed erano corredati da una quantità impressionante di coralmente impressionante di allegati
E c'erano sentenze molte sentenze di assoluzione mi ricordo per trecentoquattordici nei confronti di Lima
Poi c'erano tantissime lo ricordi qual era il reato corredato da trecento quattrocento interesse privato in atti d'ufficio
Però con esiti sempre quasi sempre no sempre negativi e poi c'erano moltissime questa è stato ricordato già moltissime sedute i resoconti di molte sedute in sede di partito in sede di sindacato e in sede anche di in sede di partito anche della democrazia cristiana
Perché all'interno della della democrazia cristiana come sappiamo poi da una serie di di tristi editrice accadimenti no all'uccisione di Reina poi l'uccisione di Piersanti Mattarella
All'interno della Demons della democrazia cristiana in questi contesti politici c'era uno una un diciamo un un conticino contrasti molto accesi quindi non c'era una linea e parliamo degli anni io sopra negli anni Sessanta in anni sessanta e anni Settanta c'era una parte sana anche della democrazia che si democrazia cristiana che aveva
Molto che contrastava molto la le altre altre aree
E insomma quindi è un è un patrimonio che direi storico cioè un lavoro oltre che sia assimilabile a quello del giornalista sicuramente massimi ad anche lavoro di uno storico perché veramente un un un compendio di informazioni
Impressionante che parte poi dal dall'anno sì dal grande per il rapido antecedente alla guerra dalla guerra insomma è una veramente un trattato di storia direi
Un dunque una cosa che ci tenevo un po'a sottolineare
Questo sempre appunto per il rapporto personale perché penso che interessi anche questo visto che sono stato chiamato cioè
Che Cesare aveva questa caratteristica che io ricordo bene c'era una persona diciamo piuttosto imponente che incuteva un certo certo timore reverenziale anche e poi aveva però una parte molto molto di grande socievolezza grande amabilità e amava moltissimo la vita
E ecco quello che Luís emerge anche da quello che dice Sciascia lo Sciascia dice che era un uomo che aveva un candore
Quando si si metteva la volontà in caso giudiziario era un candore particolare raro che la che l'ha colpito Sciascia e questo questo candore significare che io l'ho conosciuto bene significa che l'approccio era sempre l'approccio Cesare Terranova e un approccio sempre
Diciamo senza pregiudizi come deve essere giudice c'è un approccio
Libero aperto
Mi e e l'approccio del del giudice che non è solo e non deve essere poi allora era più accusatore adesso non lo è più
E e quindi aveva anche questa componente accusatoria però poi andava a un certo punto ha deciderà di finire quinto era o assolverò manda a giudizio zuppe e Luís molte volte assolse anche e ed è abbastanza quindi non la semplice ricerca nella collina Morelos abbiamo esatto non dobbiamo vedere il giudice il giudice in particolare cioè essere tra noi ne parlo perché appunto conosciute aveva una ventina d'anni quando insomma lui veniva poi a Roma spesso poi c'era la nonna quindi insomma lo vedevo spesso Chairs
E c'era questa quindi questa sua attenzione alla anche alla alla persona l'umanità no del degli imputati e non solo degli imputati e qui vorrei introdurre se posso un altro elemento che è interessante
Quattro minuti che ho però questa interessante secondo me perché
è un tema questo che realtà
Diciamo nell'opera di Cesare Terranova emerge abbastanza chiaramente però forse è stato un po'trascurato
Emerge anche ed emerge sia dal suo lavoro giudiziario sia dal suo lavoro come parlamentare e che cos'è la sua attenzione anche alle vittime dei reati
E al contesto che intorno all'imputato
C'è una affermazione molto bella che ha fatto recentemente Di Bella che il presidente del tribunale di Catania che come sapete ha elaborato un protocollo che che adesso è diventata una proposta di legge
Per l'allontanamento ove possibile dei parenti dei dei dei figli ode delle mogli e delle compagnie no di allontanamento da da soggetti mafiosi
Questo quindi si tratta di un tema riconosce attualità
Cioè essere Terranova e comincio a lavorare intanto sui pentiti perché fu uno dei primi che lavorò con Raiano sappiamo tutto a sinistra e poi fu fu dato per pazzo
Quindi no alla fine poi ritirò quello che aveva dichiarato sotto le pressioni ha definito pronto Benelli sovente un proto pentito esatto ma ci sono ci furono altre dichiarazione Funo soprattutto dichiarazioni di donne
Che si allontanarono appunto dai dai mafiosi non la storia di sera fino ad ammirare non hanno non sono esaltanti Dario minimamente non furono prese sul serio i TIR quindi questa attenzione diciamo alla alle vittime di mafia direi alle vittime di mafia dirette perché ci sono quelle dirette cioè le persone offese i danni dalla dalla mafia che sono uccisi parenti stretti delle persone uccise dalla mafia ma la sua attenzione anche per me diciamo le vittime in chiamiamole indirette no che stanno sul secondo piano ma che sono diciamo molto molto importanti che possono anche dare un contributo un contributo appunto nel senso che possono o pentirsi quindi è dare un contributo di conoscenze anche ai processi
Oppure trovarsi in questi piani di dove appunto ci si cerca circa la magistratura certo le istituzioni intervenire
Per fare in modo che queste persone siano comunque allontanate da questi contesti anche a Palermo quindi senza andare troppo lontano anche a Palermo
La procura per i minorenni sta facendo un grossissimo venisse gli arresti proprio libri sceglie un grossissimo lavoro proprio diciamo in quest'ottica quindi anche in questo Cesare Terranova diciamo che ha dato degli degli spunti importanti l'altro spunto importante se mi resta un minuto
E sulla sulla sulla col sulla si è parlato di Rete è colui la Rete Laila anche proprio realizzata nel nell'ambito del suo lavoro la realizzata perché a diciamo per quello che mi risulta tra i per i magistrati fatto ricorso alla così detta prova scientifica adesso lo il novanta per cento dei processi che facciamo sono basati sulle intercettazioni e prova scientifica almeno quelli che per solito sto trattando io ma è che sono reati particolarmente gravi però insomma in molti altri reati sono sono queste la prova scientifica una a una importanza rilevantissima e Luís sulla prova scientifica lavorò molto quando si trattò del famose ricorderete la vicenda di Marsala no
Delle vinci delle delle delle bambine esatto
Luís fece convocò degli Psicologi fece fare un identikit psicologico di chi poteva essere l'autore del reato
Sì parliamo degli anni settanta e questo fu è una visione multidisciplinare seguo il fatto nuovo molto importante si serviva anche nei suoi nelle sue attività giudiziarie qui
Di profili di civilisti di avvocati civilisti per conoscere bene la ma un po'come fece Falcone no Falcone prima perché poi alla fine diciamoci le cose come stanno ma
Insomma il giudice il giudice deve avere una interscambiabilità deve conoscere gli altri ambiti
Anche del diciamo quanto meno del diritto quindi deve essere in grado di capire perché se fa una truffa la la truffa contratto Asafa una bancarotta non può essere una persona che non sa nulla di civile quindi o ti appoggi a qualcuno che oppure studi e Titti al ti informi qui
I questo è questa anche questa questo questo approccio diciamo scientifico che io dico proprio accorti comprendendo fatica ironizza anche perché anche perché all'epoca appunto diciamo viene un po'da quello che ho detto prima ma non c'erano prete le intercettazioni non esistevano prima che si siano le intercettazioni cementificazione di polizia ma negli anni Sessanta non c'erano i fatti se si leggono le sentenze le ordinanze
E e le guardiamo con l'occhio di oggi i versetti diciamo da un punto di vista della prova la prova è una prova completamente diversa quella che si andava cercando prima e su cui si poteva fare affidamento quindici erano i rapporti della polizia giudiziaria
C'erano qualche delle confidenze raccolte c'era soprattutto una lavoro di tessitura proprio che faceva il giudice che ha fatto Cesare Terranova di tessitura mettendo insieme tutti i pezzi
Però chiaramente da un punto di vista poi di certezza della prova e questa era un po'fragile
Un grande sacrificio un grande lavoro arrivati a Cesare Terranova avrà qualche condanna però ci sono stati come no allora prima di dare la parola alla presidente Luciano Violante vorrei sottolineare due piccoli elementi siamo tutti qui
Il capo di una redazione io a mia volta il procuratore capo di Palermo il prefetto insomma è una giornata come questa Antonello ci dovreste ringraziare perché francamente quello che succede fuori da qui oggi è incredibile
E quindi in più sedute consulti dovresti ringraziare per essere tutti voglio nomi no no no per favore sociopolitico occhi no non va bene procuratore soldi no proprio dopo il libro ecco accontentiamoci del libro e allora
Qualcun altro l'avrà allora un testimone lo possiamo definire così il presidente Luciano Violante che ha solcato le strade di Palermo per per decenni nonostante la politica agli abbia assegnato compiti istituzionali altissimi un rapporto molto stretto è una conoscenza molto profonda del fenomeno mafioso e anche ovviamente una conoscenza profonda della delle personalità di Pio la Torre e di Cesare Terranova Presidente tocca lei chiudere
Guardi l'orologio perché altrimenti volesse l'aria che chiederà questura le a a Palermo le conferenze cominciarono
E invece
Invece le le stiamo finendo no io sul piano strettamente della mafia
Non ho nulla da aggiungere a quello che si è detto quello separato di metodo insomma che dichiara l'oratore di entrambi perché si incrociavano i pensieri e le analisi
Ero di guardare attentamente ai processi sociali in corso
C'è tutto un ragionamento soffocamento delle popolazioni dalla periferia dalla dal contado alla città per cui se ne è stato bisogno di case quindi i soli di mercato ortofrutticolo in e quindi la mafia doveva TC trasferiva anch'essa nella città per controllare questi due assi nel casotto frutticole corta che bisogna guardare i processi in corso
Da quello che ho detto fuori processo sociali spesa pubblica
I processi economici in corso trasformazioni economiche
Una con la sola quale procuratore Melillo insiste molto e credo che di Roma essere più attenti a questo richiamo alla questione dei dati
Quello dei dati è un enorme moderno mercato
E inevitabile
Che i gruppi criminali organizzati con i mafiosi equivoci metal tenta non mettere mai perché vuol dire sapere tutto di tutti
Comprare o vendere informazioni ricattare quindi quelle un e un terreno sul quale occorre prestare un'attenzione particolare come sta facendo Gianni Melillo
C'è da chiedersi per quale motivo poi ne abbiamo nel Mezzogiorno in particolare questa tradizione criminale io credo che dipenda dal fatto che mentre un cenno d'onda certo le sovranità attorno alle città
Quindi a controllo sociale
Il suo destato regno quindi con grandi buchi coperti da baroni e lati fondisti
Il che naturalmente lasciava un grande spazio di manovra
A che intendeva comportarsi in moto e legale c'è un una cosa che Sellerio ha pubblicato anni fa che si chiama così andavano le cose nel secolo sedicesimo e che un rapporto d'un grande di Spagna
Su quello con la visto
Lo in a Palermo ritorni ma è molto interessante perché così sono le stesse
Cioè i giudici a cui il il mafioso condannato taglia taglia il naso per vendicarsi della cosa e il barone lo assolve perché la giustizia e la Marche amministrata dei baroni insomma credo che c'è un
C'è un problema di vuoto né quelli vuoti nei quali poli di organizzazioni criminali ci sono inserite
Ma a me interessa soprattutto oggi
Parlare brevemente di Latorre perché poi abbia operato in relazione a un declino dell'Autore diciamo così in quanto tale
Non so quanti
Di voi conoscano la sua biografia Maldera figlio di di un bracciante molto povero famiglia poverissima
E il padre ha molto preoccupato perché figlio su Cuba di mafia
Attacca via temeva di avere ripercussioni
E quindi a certo punto sapete cosa fece piano tolse uno di casa
Lui è un uomo di rottura
Rompe se ne va
Dopo un po'e ama e assassinato Placido Rizzotto e le mandato a dirigere la Camera sindacale di Accame lavoro di Corleone
Poi partecipa l'occupazione eterea Bisacquino e arrestato
Mentre in carcere muore la madre ma gli si impedisce rendere i funerali
Mentre il carcere di nasce una figlia o figlio un figlio credo un figlio
Però gli impediscono di vederlo tanto che lui racconta che la moglie dovete dare il figlio a una agente penitenziario perché gli facevano così il serial pare insomma vicissitudini e anche la sua
Vita politica non è stata semplice
E se esso lui è stato
Anche degradato
In una nel sessantasette ci fu la disfatta elettorale del PC in Sicilia e lui fu papa Soda sette Euregio dalla sede della federazione
Perché poiché i principi ora che lo si chiami sbagliata ma l'esecuzione può essere sbagliata epoche l'esecutore sbagliato l'esecutore fu punito era questa la questione allora il
Però ecco la questione meridionale è questa una grave ero sempre al centro dei suoi ragionamenti anche quando si occupano di mafia non staccava ma il tema della questione agraria il tema della questione meridionale dalle sue riflessioni sue riflessioni il
L'altro dato che ammessi era particolarmente particolarmente rilevante
E quando nell'ottantadue
Al congresso regionale del Pci dice è stata avanzata la proposta di dare vita a un comitato unitario permanente per la liberazione della Sicilia dal potere mafioso
L'iniziativa è stata già avviata e occorre una visione più larga senza settarismo ogni sorta guardate dire ottantadue sostanzialmente abbiamo una visione complessiva Bolivia i codici per capirci sombrero no
Per lottare insieme contro la mafia era un fatto di infatti la quale non fu apprezzata devo dire nel nel nel nel suo partito che era anche il mio ma
Contenevano diceva lungimirante perché le divisioni della classe politica dirigente consentivano la mafia di infilarsi di lavorare meglio una volta lì sì forse è stata unita questo non sarebbe non sarebbe accaduto
Il
La questione
Quando li pose il problema della legge
La direzione del partito dette
Qui lavorò esecutivo diciamo così ad Aldo Rizzo
Sapete il senatore qui siete
Ha un un un tale avvocato Martorelli che un deputato molto bravo calabrese a me
Né ci lavoravamo dopo la chiusura delle sedute della Camera
è dato in direzione lavorare ricompariva Gomez ora avete finito ecco per
E incalzava continuamente perché aveva questa quest'ansia di arrivare al risultato
E questo re di legulei che come dire lavoravano sulle parole a proprio uso eccetera non lo convinceva tanto insomma come tipo di come ti fuori questione e sosteneva
Dovete portare via i Piccioli
Io sono un po'i chiese stavolta iniziato per cui Piccioli
Dopo ho capito di cosa si parla poco dopo dopo poco naturalmente però quella questo ai fondo riporterebbe i soldi alla mafia era un era un punto chiave del suo ragionamento perché finché ci sono i soldi stavano dentro sono fuori dello stesso
I problemi portati via i soldi ed era un un dato certamente importante
Il
La legge fu presentata fu consegnato un fatto di rottura
Quando la legge venne approvata lo dopo l'assassinio di Pio ma dopo l'azione della Chiesa perché non fu sufficiente alla stazione di la Torre
Per avere quel risultato forse voi ricorderete che a Catania ci fu la serrata
Dei Cavalieri del lavoro va come protesta questa legge ammazza l'economia siciliana e e ci furono questo questo tipo di reazione ecco e Luigi pose come dire
Qualcuno si preoccupò
Di queste di trazione lui si pose come elemento di rottura rispetto ad una tradizione come dire non tolleranza ma insomma va be
Sì certo colpiamo però stiamo attenti economia le cose eccetera
E e e questo caratterizzava un po'la sua personalità come personalità come dicevo prima di rottura di d'impegno di lotta e così via così come quando lo riporta a Comiso nell'ottantadue centocinquanta mila persone
Cosa non facile
Soprattutto perché il suo tema non era non dare le basi missilistiche agli americani grondaia tela la mafia
Perché la mafia stava o avrebbe comprato stava comprando i territori su quale fare la base niente e a questo è
Fare della lotta alla mafia uno fatto di popolo era per lui una un'ansia permanente che finché restano a cosa di giudici poliziotti e pezzi di classe dirigente non si va avanti era questa sapesse quindi ecco noi che allora Roberto dei giovani parlamentare complice occupa una figura come lui ecco non ci era familiare devo dire la verità perché il vero uomo rude nei rapporti non era non era cortese risponde così non
Sincero assolutamente sincero
Rutelli rapporti è soprattutto voleva il risultato
E quando si faceva qualcosa diceva e poi alla fine il risultato
E questo copia molto perché anche era anche la scuola di educazione politica
Che per le più giovani quando è un dirigente politico di livello che ti dice va be'tu fai questa cosa ma il risultato qual è
Ti impegna a ragionare in prospettiva no non soltanto sullo mediato sulla quello del giorno e questa fu la sua caratteristica perciò io credo che vada ricordato
Attraverso il questo lavoro io trovo straordinario modo come è stato pensato questo questo questo libro
E
Perché non c'è solo la relazione c'è tutto quanto altri atti di grande importanza in quella prima Commissione ne parlavo prima con produttore Melillo
La prima Commissione antimafia non fu una cattiva Commissione per i tempi
Contiene chi ha voglia essere queste cose può leggere contiene molti passaggi molte analisi grande importanza su contrabbando di tabacchi traffico d'armi nozione di cose abbastanza importanti allora che adesso meno ecco quindi io credo che ricordare Pio la Torre oggi
Non è fare una commemorazione sette stressati questo si tratta come dire di porre un punto fermo
Su qual è il metodo più giusto su quali lavorare individuare l'unitarietà si formazioni la questione dei dati come nuovo terreno e così via e soprattutto avere una grande determinazione
Perché Pio ebbe molte sconfitte ma non si è mai arreso
E credo che questo sia una cosa di particolare
I fratelli rilievo
Lui era capace di costruire
Dovunque si è messo segreti la federazione regionale il costruire era per lui un atto importante
E lui fu ucciso poco tempo dopo Comiso
E fu ucciso con per usarli salgono il
Il giovane compagno che era con lui io credo che mi sarebbe piaciuto che oggi non ricordassimo soltanto lui ma il possiamo Di Salvo caro molto con lui
Grazie presidente letto anche un po'di commozione nelle sue parole presidente Cracolici toccate chiudere penso è frange dare tutti ringraziare tutti
Ma io intanto ringrazio veramente a tutti voi che siete oggi qui tra l'altro anticipando l'evento perché come ricordava Violante
Danno in Sicilia alle alle sei si comincia non si finisce quindi fare anticipare di un'ora un'ora e mezzo evento non è stata una non è stato semplice io credo che una cosa raccolgo di Violante
Che per un oltre che le parole del dei relatori
Noi siamo testardi noi siamo testardi siamo convinti che la lotta alla mafia è un tema che oggi vive un momento di di non di grande diciamo percezione diffusa all'anca e anche i sassi ma siamo testardi perché c'è bisogno e CeBIT necessita di rilanciare la lotta alla mafia anche su un terreno su cui probabilmente siamo molto in ritardo di quello che sta succedendo nelle nostre città e nelle periferie in particolari
Noi su questo abbiamo stiamo lavorando perché così come abbiamo fatto nel rilanciare l'impegno sulle aziende confiscate così come abbiamo fatto sul terreno
Della legge liberi di scegliere e stiamo provando a fare concretamente della lotta alla mafia anche un impegno sociale
Avvero quello ovvero quello di costruire in alcuni quartieri delle nostre città siciliane un nuovo modo di essere presente da parte delle istituzioni per non lasciare nessuno indietro e per non favorire la mafia con quelli che restano indietro
Grazie a tutti e buon pomeriggio

