Convegno "Presentazione della nuova edizione del libro "Leggere la mafia del territorio. Il metodo di Pio la Torre. 50 anni dalla Relazione antimafia di minoranza", organizzata dalla Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia", registrato a Palermo martedì 10 marzo 2026 alle 15:47.



L'evento è stato organizzato da Assemblea Regionale Siciliana.



Sono intervenuti: Marina Turco (giornalista, responsabile news Tele Giornale di Sicilia - TGS), Antonello Cracolici (presidente Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafia e della corruzione in …

Sicilia), Giovanni Melillo (procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo), Paolo Amenta (presidente ANCI Sicilia), Anthony Barbagallo (segretario della Commissione Antimafia Nazionale), Emanuele Lauria (giornalista del quotidiano "La Repubblica"), Emilio Miceli (presidente del Centro di Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre OInlus di Palermo), Vincenzo Terranova (presidente di sezione Corte d'Assise di Palermo), Luciano Violante (presidente emerito della Camera dei Deputati), Antonello Cracolici (presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafia e della corruzione in Sicilia).



Tra gli argomenti discussi: Cultura, Giustizia, La Torre, Libro, Mafia, Parlamento, Sicilia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

