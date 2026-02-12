Con Elly Schlein.



Sono presenti, tra gli altri, il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo e il deputato Giuseppe Provenzano con i dirigenti provinciali e regionali del Partito e i parlamentari nazionali e regionali; Piergiorgio Morosini; Daniela Ciancimino del comitato civico regionale per il no e Fausto Amato del comitato avvocati per il no.



Convegno "Vota no per difendere la Costituzione", registrato a Palermo giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 17:46.



Sono intervenuti: Teresa Piccione (segretaria provinciale PD Palermo), Marco Greco (giovani Democratici Niscemi), Martina Pisa (giovani …

Democratici Niscemi), Daniela Ciancimino (comitato regionale civico per il No), Fausto Amato (avvocato, comitato regionale civico per il No), Piergiorgio Morosini (presidente del Tribunale di Palermo), Giuseppe Provenzano (deputato e componente segreteria nazionale, Partito Democratico), Anthony Barbagallo (segretario regionale Sicilia, Partito Democratico), Elly Schlein (deputata, segretaria nazionale, Partito Democratico).



Tra gli argomenti discussi: Referendum.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 15 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci