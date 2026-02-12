CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Con Elly Schlein.
Sono presenti, tra gli altri, il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo e il deputato Giuseppe Provenzano con i dirigenti provinciali e regionali del Partito e i parlamentari nazionali e regionali; Piergiorgio Morosini; Daniela Ciancimino del comitato civico regionale per il no e Fausto Amato del comitato avvocati per il no.
Convegno "Vota no per difendere la Costituzione", registrato a Palermo giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 17:46.
Sono intervenuti: Teresa Piccione (segretaria provinciale PD Palermo), Marco Greco (giovani Democratici Niscemi), Martina Pisa (giovani … Democratici Niscemi), Daniela Ciancimino (comitato regionale civico per il No), Fausto Amato (avvocato, comitato regionale civico per il No), Piergiorgio Morosini (presidente del Tribunale di Palermo), Giuseppe Provenzano (deputato e componente segreteria nazionale, Partito Democratico), Anthony Barbagallo (segretario regionale Sicilia, Partito Democratico), Elly Schlein (deputata, segretaria nazionale, Partito Democratico).
Tra gli argomenti discussi: Referendum.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 15 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
