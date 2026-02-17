17 FEB 2026
Premio Cossiga per l'Intelligence 2025. Conferimento alla memoria AMM. Fulvio Martini

CONVEGNO | - Roma - 10:25 Durata: 1 ora 49 min
Apertura dei lavori: Federico Mollicone.

Indirizzi di saluto: Mario Caligiuri, Giuseppe Cossiga.

Interventi: Lorenzo Guerini, Vittorio Rizzi.

Relazione Gianni Letta.

Coordinamento Francesco Rutelli.

Convegno "Premio Cossiga per l'Intelligence 2025. Conferimento alla memoria AMM. Fulvio Martini", registrato a Roma martedì 17 febbraio 2026 alle ore 10:25.

Sono intervenuti: Federico Mollicone (presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia), Giorgio Rutelli (vice direttore dell'Adnkronos), Mario Caligiuri (direttore del Master sull’Intelligence dell’Università della Calabria), Lorenzo Guerini (deputato, presidente del COPASIR, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista), Vittorio Rizzi (direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza), Gianni Letta (presidente dell'Associazione Civita), Adriana Martini (figlia dell'Ammiraglio Fulvio Martini).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Sicurezza.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 49 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

