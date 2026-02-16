Nel corso dell’intervista e’stato presentato l’evento di oggi,lunedì alle ore 18.30 in Regione Lombardia dove verranno ricordate le vittime della strage degli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco del 1972 alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa,del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi.



"Intervista ad Alessio Pellegrino, presidente di "Iniziativa Dror" associazione nata nel marzo del 2025 da un gruppo di giovani che hanno deciso di impegnarsi creando eventi volti a tutelare il valore …

della libertà come base della cultura occidentale e che ha come pilastro proprio il rafforzamento dei rapporti tra Italia e Israele." con Ruben Della Rocca (giornalista), Alessio Pellegrino (presidente dell'associazione culturale Iniziativa DROR).



L'intervista è stata registrata lunedì 16 febbraio 2026 alle 11:30.



La registrazione video ha una durata di 9 minuti.



Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

