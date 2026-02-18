CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Marta Cartabia "Custodi della democrazia. La Costituzione, le corti e i confini del politico" (EGEA, 2026)", registrato a Roma mercoledì 18 febbraio 2026 alle 17:35.
Dibattito organizzato da Centro Studi Americani.
Sono intervenuti: Roberto Sgalla (direttore del Centro Studi Americani), Donatella Stasio (giornalista e scrittrice), Giuliano Amato (presidente emerito della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana), Francesco Clementi (professore ordinario di Diritto pubblico comparato alla Sapienza Università di … Roma), Luca Antonini (vice presidente della Corte Costituzionale), Marta Cartabia (professoressa ordinaria di Diritto costituzionale ed europeo all'Università Bocconi di Milano).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, Corte Costituzionale, Corte Suprema Americana, Costituzione, Cultura, Democrazia, Giustizia, Legge Elettorale, Libro, Politica, Usa.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 32 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
