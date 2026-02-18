18 FEB 2026
dibattiti

Presentazione del libro di Marta Cartabia "Custodi della democrazia. La Costituzione, le corti e i confini del politico" (EGEA, 2026)

DIBATTITO | - Roma - 17:35 Durata: 1 ora 32 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Centro Studi Americani
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Marta Cartabia "Custodi della democrazia. La Costituzione, le corti e i confini del politico" (EGEA, 2026)", registrato a Roma mercoledì 18 febbraio 2026 alle 17:35.

Dibattito organizzato da Centro Studi Americani.

Sono intervenuti: Roberto Sgalla (direttore del Centro Studi Americani), Donatella Stasio (giornalista e scrittrice), Giuliano Amato (presidente emerito della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana), Francesco Clementi (professore ordinario di Diritto pubblico comparato alla Sapienza Università di Roma), Luca Antonini (vice presidente della Corte Costituzionale), Marta Cartabia (professoressa ordinaria di Diritto costituzionale ed europeo all'Università Bocconi di Milano).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, Corte Costituzionale, Corte Suprema Americana, Costituzione, Cultura, Democrazia, Giustizia, Legge Elettorale, Libro, Politica, Usa.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

