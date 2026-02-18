Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Marta Cartabia "Custodi della democrazia. La Costituzione, le corti e i confini del politico" (EGEA, 2026)", registrato a Roma mercoledì 18 febbraio 2026 alle 17:35.



Dibattito organizzato da Centro Studi Americani.



Sono intervenuti: Roberto Sgalla (direttore del Centro Studi Americani), Donatella Stasio (giornalista e scrittrice), Giuliano Amato (presidente emerito della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana), Francesco Clementi (professore ordinario di Diritto pubblico comparato alla Sapienza Università di …

Roma), Luca Antonini (vice presidente della Corte Costituzionale), Marta Cartabia (professoressa ordinaria di Diritto costituzionale ed europeo all'Università Bocconi di Milano).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere, Corte Costituzionale, Corte Suprema Americana, Costituzione, Cultura, Democrazia, Giustizia, Legge Elettorale, Libro, Politica, Usa.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 32 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci