"Referendum: lo scontro sui finanziamenti al Comitato del "No", intervista ad Alessandro Tessari" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Alessandro Tessari (già deputato radicale, professore emerito di filosofia della scienza all'Università di Padova).
L'intervista è stata registrata lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 19:30.
La registrazione video ha una durata di 10 minuti.
