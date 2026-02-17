CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).
In collegamento Tonia Mastrobuoni, giornalista, corrispondente dalla Germania per La Repubblica.
Puntata di "Neureka - Un Merz netto al Consiglio europeo informale e alla Conferenza di Monaco. Quale Germania in Europa e nel rapporto con gli Usa?" di martedì 17 febbraio 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Tonia Mastrobuoni (giornalista, corrispondente de "La Repubblica" da Berlino).
Tra gli argomenti discussi: Auto, Commercio, Consiglio Europeo, Ecologia, Economia, Energia, Esteri, Germania, Governo, Industria, Italia, Letta, … Meloni, Merz, Prezzi, Protezionismo, Trump, Unione Europea, Usa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 18 minuti.
