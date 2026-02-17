17 FEB 2026
Neureka - Un Merz netto al Consiglio europeo informale e alla Conferenza di Monaco. Quale Germania in Europa e nel rapporto con gli Usa?

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 23:00 Durata: 18 min 2 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento Tonia Mastrobuoni, giornalista, corrispondente dalla Germania per La Repubblica.

Puntata di "Neureka - Un Merz netto al Consiglio europeo informale e alla Conferenza di Monaco. Quale Germania in Europa e nel rapporto con gli Usa?" di martedì 17 febbraio 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Tonia Mastrobuoni (giornalista, corrispondente de "La Repubblica" da Berlino).

Tra gli argomenti discussi: Auto, Commercio, Consiglio Europeo, Ecologia, Economia, Energia, Esteri, Germania, Governo, Industria, Italia, Letta, Meloni, Merz, Prezzi, Protezionismo, Trump, Unione Europea, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 18 minuti.

