Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Claudia Colla, Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia con sede a Milano.
Puntata di "Focus Europa - Commissione europea. Vertice del Consiglio europeo, Conferenza di Monaco e trattative su Ucraina a Ginevra. I dossiers aperti e gli impegni della Ce" di martedì 17 febbraio 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Claudia Colla (capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Commissione Ue, Consiglio Europeo, Difesa, Economia, Esteri, … Geopolitica, Guerra, Italia, Kallas, Pace, Russia, Sicurezza, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 11 minuti.
