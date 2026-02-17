17 FEB 2026
Focus Europa - Commissione europea. Vertice del Consiglio europeo, Conferenza di Monaco e trattative su Ucraina a Ginevra. I dossiers aperti e gli impegni della Ce

martedì 17 febbraio 2026 - 23:15 Durata: 11 min 40 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Claudia Colla, Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia con sede a Milano.

Puntata di "Focus Europa - Commissione europea. Vertice del Consiglio europeo, Conferenza di Monaco e trattative su Ucraina a Ginevra. I dossiers aperti e gli impegni della Ce" di martedì 17 febbraio 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Claudia Colla (capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Commissione Ue, Consiglio Europeo, Difesa, Economia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Italia, Kallas, Pace, Russia, Sicurezza, Trump, Ucraina, Unione Europea, Usa.

