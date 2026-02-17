17 FEB 2026
Focus Europa - Parlamento europeo. Quale Europa possibile, mentre Trump coalizza e disunisce i leaders europei? La fotografia dopo il Consiglio europeo informale e la conferenza di Monaco

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 23:30 Durata: 10 min 15 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Carlo Corazza, Capo del Parlamento europeo in Italia.

Puntata di "Focus Europa - Parlamento europeo. Quale Europa possibile, mentre Trump coalizza e disunisce i leaders europei? La fotografia dopo il Consiglio europeo informale e la conferenza di Monaco" di martedì 17 febbraio 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Carlo Corazza (direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Consiglio Europeo, Draghi, Economia, Energia, Esteri, Eurobond, Geopolitica, Germania, Governo, Guerra, Italia, Letta, Meloni, Mercato, Merz, Parlamento Europeo, Partiti, Politica, Russia, Sicurezza, Sviluppo, Trump, Ucraina, Unione Europea, Vance.

