Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Carlo Corazza, Capo del Parlamento europeo in Italia.
Puntata di "Focus Europa - Parlamento europeo. Quale Europa possibile, mentre Trump coalizza e disunisce i leaders europei? La fotografia dopo il Consiglio europeo informale e la conferenza di Monaco" di martedì 17 febbraio 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Carlo Corazza (direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Consiglio Europeo, Draghi, Economia, Energia, Esteri, Eurobond, Geopolitica, Germania, Governo, Guerra, … Italia, Letta, Meloni, Mercato, Merz, Parlamento Europeo, Partiti, Politica, Russia, Sicurezza, Sviluppo, Trump, Ucraina, Unione Europea, Vance.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 10 minuti.
