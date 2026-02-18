CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Costs from Trump's tariffs paid mainly by US firms and consumers, NY Fed says" - BBC News - 12 feb 2026 --- "Supreme Court Trump Tariffs: Pivotal Ruling on Universal Global Tariffs Looms February 20" - Investing, com - 13 feb 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La stragrande parte dei dazi di Trump sono ricaduti sugli americani" di mercoledì 18 febbraio 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Banche, Commercio, Digitale, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Industria, Mercato, Sicurezza, Tecnologia, Usa.
