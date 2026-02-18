CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.
Ospite della puntata Giuliano Battiston, giornalista e ricercatore indipendente, Socio di Lettera 22, collaboratore ISPI.
Puntata di "Asiatica - Bangladesh al voto dopo le proteste" di mercoledì 18 febbraio 2026 condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Giuliano Battiston (giornalista e ricercatore freelance).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Asia, Bangladesh, Corruzione, Democrazia, Economia, Elezioni, Esteri, Hasina, Inflazione, … Manifestazioni, Nazionalismo, Partiti, Politica, Riforme, Storia, Totalitarismo.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 31 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
