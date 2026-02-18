18 FEB 2026
Asiatica - Bangladesh al voto dopo le proteste

RUBRICA | di Valeria Manieri e Francesco Radicioni - RADIO - 23:00 Durata: 31 min 18 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale.

Ospite della puntata Giuliano Battiston, giornalista e ricercatore indipendente, Socio di Lettera 22, collaboratore ISPI.

Puntata di "Asiatica - Bangladesh al voto dopo le proteste" di mercoledì 18 febbraio 2026 condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Giuliano Battiston (giornalista e ricercatore freelance).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Asia, Bangladesh, Corruzione, Democrazia, Economia, Elezioni, Esteri, Hasina, Inflazione, Manifestazioni, Nazionalismo, Partiti, Politica, Riforme, Storia, Totalitarismo.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 31 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

