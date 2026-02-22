Intervengono: Pietro Grasso (Presidente emerito del Senato della Repubblica), Sergio Amato (figlio del magistrato Mario Amato), Giuseppe Santalucia (Coordinatore per la regione Lazio del Comitato per il NO).



Convegno "Nel loro esempio. Mario Amato (giudice ucciso dall'organizzazione terroristica del NAR il 23 giugno 1980", registrato a …

Velletri domenica 22 febbraio 2026 alle 18:31.



Sono intervenuti: Vincenzo Antonio Bufano (sostituto procuratore presso il Tribunale di Velletri), Angelo Baffa (giudice presso il Tribunale di Velletri), Pietro Grasso (presidente emerito del Senato della Repubblica), Sergio Amato (figlio del magistrato Mario Amato, ucciso dai NAR), Mirella Cervadoro (già presidente di Sezione della Corte di Cassazione), Dario Cavallari (consigliere della Corte di Cassazione), Antonio Falchi Delitala (giudice presso il Tribunale di Cassino).



Tra gli argomenti discussi: Referendum.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 2 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

