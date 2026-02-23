23 FEB 2026
Guerra in Ucraina. I quattro anni che hanno cambiato il mondo

CONVEGNO | - Milano - 18:08 Durata: 1 ora 5 min
Partecipano: Vincenzo Camporini (già Capo di Stato Maggiore della Difesa; Consigliere Scientifico, IAI), Aldo Ferrari (Professore, Università Ca' Foscari; Co-Head, Osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale, ISPI), Paolo Magri (Presidente Comitato Scientifico, ISPI), Anna Zafesova (Giornalista, La Stampa), Pier Francesco Zazo (Ambasciatore italiano a Kiev (2021-2024).

Convegno "Guerra in Ucraina. I quattro anni che hanno cambiato il mondo", registrato a Milano lunedì 23 febbraio 2026 alle 18:08.

  • Paolo Magri

    Presidente Comitato Scientifico, ISPI

    Vincenzo Camporini

    già Capo di Stato Maggiore della Difesa; Consigliere Scientifico, IAI

    Conduce
    18:08 Durata: 14 min 25 sec

  • Anna Zafesova

    Giornalista, La Stampa

    18:23 Durata: 11 min 18 sec

  • Pier Francesco Zazo

    Ambasciatore italiano a Kiev (2021-2024

    18:34 Durata: 5 min 46 sec

  • Vincenzo Camporini

    già Capo di Stato Maggiore della Difesa; Consigliere Scientifico, IAI

    Anna Zafesova

    giornalista, analista del quotidiano La Stampa

    Pier Francesco Zazo

    Ambasciatore italiano a Kiev (2021-2024

    18:40 Durata: 6 min 5 sec

  • Aldo Ferrari

    Professore, Università Ca' Foscari; Co-Head, Osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale, ISPI

    18:46 Durata: 9 min 22 sec

  • Vincenzo Camporini

    già Capo di Stato Maggiore della Difesa; Consigliere Scientifico, IAI

    Pier Francesco Zazo

    Ambasciatore italiano a Kiev (2021-2024

    Anna Zafesova

    giornalista, analista del quotidiano La Stampa

    Aldo Ferrari

    Professore, Università Ca' Foscari; Co-Head, Osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale, ISPI

    Interventi dal pubblico
    18:55 Durata: 18 min 19 sec
