19 FEB 2026
Presentazione del libro: "Mani Legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia" di Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di Palermo, e Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano

DIBATTITO | - Catania - 17:46 Durata: 1 ora 34 min
Saluti di Antonino Schilirò, collaboratore del giornale online WordNews.it e Responsabile Comunicazione dell'Associazione Dioghenes APS, associazione antimafie e antiusura.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Mani Legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia" di Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di Palermo, e Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano", registrato a Catania giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 17:46.

Sono intervenuti: Antonino Schilirò (giornalista WordNews.it), Mario Barresi (vicedirettore La Sicilia), Piergiorgio Morosini (magistrato, autore del libro), Antonella Mascali (giornalista Il Fatto Quotidiano, autrice del libro), Bruno Di Marco (già Presidente del Tribunale di Catania), Ottavio Grasso (presidente della Giunta della Sezione Distrettuale ANM Catania).

Penso che ci siamo si sente microfoni
Allora intorno intanto buona sera tutte grazie per essere qui io sono Antonio Schilirò un po'quello che ha organizzato quest'evento che ha messo insieme questi illustri relatori
Innanzitutto voglio dire grazie alla Mondadori sono tuttora presso il pubblico che purtroppo oggi non può essere qui per averci ospitato
Per questa presentazione grazie ai nostri ospiti a Mario per moderare l'incontro agli autori al presidente Bruno Di Marco e al dottor dottore Grasso
Abbiamo da affrontare una tematica importante fra poco più di un mese noi andremo a votare questo referendum costituzionale dove ben sette articoli della Costituzione verranno modificati quindi secondo me è giusto che bisogna capire fino a fondo e se manca Matera un po'più tecnica
Di cosa si tratta cosa significa andare a toccare la Costituzione
Però per questo già casa e ci sono stati diversi incontri altri ce ne saranno questo qua dentro un po'in questo ciclo di incontri sperando di alla fine avere un po'le idee più chiare per vedere cosa fare
Non vi rubo altro tempo passo la parola Mario per iniziare questo incontro Grazia
Buonasera buonasera grazie al Torino grazie a tutti per la presenza è bello vedere una libreria piena perché a me capita devo di abbastanza spesso di essere presente questa indebite vi assicuro che non è una cosa scontata
Invece questa per questa presenza in un giorno settimanale fa fa molto piacere è chiaro che il libro gli autori
I relatori sono un traino molto forte rispetto a un argomento
Che in questi giorni per forza di cose un argomento l'argomento centrale siamo entrati di fatto
La campagna elettorale per referendum sulla giustizia il libro non lascia dubbi già dal titolo mani legate alla separazione delle carriere per addomesticare la giustizia
Quindi è chiaro però
Piccola premessa io ho apprezzato che
Il testo di Antonella Mascali di Piergiorgio Morosini
Non non non chiede una un'adesione ideologica alla al contenuto del libro stesso ma prova prova a a scavare prova a fare
Quello che una giornalista un magistrato
Per per un per deformazione professionale per quasi per per deformazione esistenziale sono costretti a fare fare delle domande e cercare e cercare delle e cercare delle risposte
Il contributo di Bruno Di Marco e Gegè Vogue di Ottavio Grasso che coinvolge lo subito per stimolare il dibattito ci aiuterà a a capire ancora di più e è chiaro che presidente Morosini e la la la la tesi del la tesi del libro è la tesi della del no alla alla referendum
E il diciamo il il il messaggio chi arriva più forte a al lettore e che
E chi dice che questa riforma sia soltanto
Una procedura tecnica
Dice una bugia
Perché è un profondo e cambio mentre un cambiamento una modifica sostanziale
Della non soltanto del ruolo della magistratura di cui lei autorevolissima spot esponente e quindi potrebbe essere un argomento che riguarda i magistrati ma qua c'è in ballo di fatto la nostra Democrazia e aggiungo io la la la nostra qualità di vita perché anche c'è una democrazia forte
Incide nella qualità di vita del cittadino
Vado io qui
Sto in piedi perché vorrei vedere un attimo ecco le persone presenti anche se
Voglio fare
Qualche considerazione molto sintetica intanto
Ringrazio gli organizzatori di questo di questo evento
E mi è stato veramente importante per me Antonella venire qua a Catania per la presentazione di questo libro penso di poterlo dire mantenerlo dirà meglio perché poi lei gioca proprio in casa ma insomma ormai a forza di frequentarci di sentirci continuamente anche per questa cosa non so diventando poca Tanese anch'io
Ringrazio il il nostro moderatore
Per
Per questa partecipazione
Antonio Schilirò
E
Consentitemi ringraziamento particolare per i colleghi che sono a questo tavolo con cui veramente ho il piacere questa sera di di confrontarmi su queste su questi argomenti così delicati
Il presidente Marco lo conosco da tantissimo tempo insomma è un po'un pilastro dei nostri ambienti della magistratura dell'attività associativa mi fa veramente piacere una cosa subito allora
Questo libero da parte mia e di Antonella penso di poterlo dire anche per lei è stato prima di tutto il tentativo di capire che cosa significa questa riforma di approfondire quindi noi
E poi una volta fatto questo primo lavoro preliminare di cercare di spiegare quello che avevamo capito evidenziando quelli che secondo lui sono i pericoli di questa riforma
Perché abbiamo messo in piedi questo questo lavoro che è stato molto interessante anche per proprio la parte del dialogo Conte è un dialogo tra me Antonella da due prospettive professionali diverse perché perché
E noi riteniamo che questa riforma
Che
è stata partorita dal Governo infatti porta in nome Meloni Nordio la legge di riforma costituzionale è stata portata in Parlamento nella alla fine di maggio del due mila e ventiquattro
E con quattro votazioni molto veloci
è uscita dal Parlamento nell'ottobre del due mila e venticinque è stata poco discussa in Parlamento addirittura i componenti della maggioranza politica che ha espresso questa riforma non hanno potuto emendare il testo nemmeno di una virgola neppure loro
Quindi è stata poco discusse in Parlamento
E noi quindi auspichiamo che sia discussa nel Paese adesso perché è una modifica molto importante la cambiare sette articoli la Carta costituzionale
E è già un fatto diciamo di grandissima rilevanza ma in realtà modificare la struttura degli organi preposti a garantire l'indipendenza e l'autonomia di giudici e pubblici ministeri è un'operazione molto forte perché vendiamo toccare degli organi che devono garantire la separazione tra i poteri dello Stato
Qual è il punto nevralgico su cui tutti dovremmo ragionare a prescindere da quella che sarà la nostra decisione sul voto perché ovviamente tutte le decisioni sono legittime
Ci mancherebbe altro
Noi dobbiamo pensare al fatto che cambia pilastro del nostro impianto costituzionale la Costituzione è la carta d'identità di un popolo
E i costituenti del quarantotto l'avevano capita bene avevano trovato un accordo un compromesso alto tra tutte le più diverse forze politiche quelle forze politiche che nel quarantasette quotidianamente si contrastavano
Nell'attività partitica anche in maniera molto forte addirittura a volte in maniera che rasentava i toni da guerra civile però poi nell'altra parte della giornata lavoravano per trovare un compromesso alto
Perché la Costituzione e la carta d'identità di un popolo non può essere espressione sullo solo di una parte del popolo deve essere espressione di tutto il popolo allora almeno utilizziamo questo momento che ci separa
Dalla data del referendum ventidue ventitré marzo per affrontare il discorso costituzionale nel nostro Paese ovviamente in termini semplificati che possano essere compresi da tutti così come fecero i costituenti del quarantotto l'assemblea costituente lavorò per un anno sui testi
Delle norme
Ma quando finito elaborazione da parte dell'assemblea costituente prima di votare
La Costituzione venne costituito un comitato di esperti della lingua italiana per rendere più semplice possibile quel testo perché tutti i cittadini lo potessero comprendere perché la Costituzione e la carta di tutti
E allora io penso che diciamo questi sono dice
Sono state le condizioni
Con le quali abbiamo cominciato questo questo lavoro di approfondimento
Senza dimenticare una lezione fondamentale da parte dei costituenti
Noi come vi dicevo quando loro scrivevano la costituzione nel quarantasette eravamo in un periodo in Italia dove c'era ancora il pericolo da guerra civile
Non dimentichiamoci che il primo maggio del quarantasette c'è stata Portella della Ginestra e qualche mese prima c'erano state le elezioni in Sicilia dove ha vinto il Fronte popolare e non si sapeva come sarebbero andate a finire le elezioni generali del quarantotto
C'era un grandissimo timore da parte di tutte le forze politiche
Di a vere puri dopo quel verdetto elettorale
Una magistratura strumentalizzata per colpire gli avversari politici una magistratura pronta alle vendette giudiziarie e allora
Tutta la parte della Costituzione che guardava alla magistratura e alla giustizia è stata pensata e costruita per proteggere la situazione di coloro i quali avrebbero perso le elezioni
Per evitare le vendette
Ora si ora assente ora si sente
Per evitare
Dicevo
L'esofago con
Diamo ora ora si ora si sente sì allora quindi tutte le norme della Costituzione che riguardano
Sostanzialmente poi l'organo che deve difendere l'all'indipendenza della magistratura c'è il consiglio sempre da magistratura era stato pensato in quel modo
Con due terzi di magistrati eletti da altri magistrati è un terzo di componenti
Laici avvocati professori universitari votati dal Parlamento ma con una maggioranza qualificata affinché quella pattuglia
Di avvocati e professori fosse espressione di tutte le sensibilità politiche del politico ideologiche del nostro Paese ecco quell'organo era stato pensato per proteggere quelli che avrebbero perso le elezioni
Allora io credo che quello spirito costituzionale che ha animato quell'operazione debba essere anche la nostra stella polare in questo confronto di questo periodo cercando di evitare le invettive
Cercando di
Condurre dei dibattiti dove la parte centrale lo sta nell'offesa personale dell'interlocutore ma sta nel portare le ragioni del sì o dello dove il fondo con Antonella scrivendo un lusso volumetto abbiamo cercato di fare questo naturalmente portandolo sul punto di vista portando le nostre esperienze il nostro punto di vista le nostre convinzioni ma l'abbiamo detto diciamo l'abbiamo detto preventivamente ecco
Io per adesso mi fermo qui
Grazie
Grazie grazie presidente Voloshin Antonella qual è la posta la posta in gioco anche la posta politica in gioco in questa partita
Nel referendum sulla riforma della della giustizia c'è a un certo punto qualcuno evocava il il paragone con Lolli in che a un certo punto fece il Renzi sulla sua riforma costituzionale questa mi sembra un contesto diverso anche perché la la Premier Meroni almeno inizialmente a simulato dissimulato un certo distacco adesso che probabilmente ha letto cominciato a leggere qualche sondaggio non proprio favorevole ci risulta che c'è c'è un certo nervosismo e probabilmente quasi si capisce anche di alcune dichiarazioni
Di aver visto i ministri tra cui negli ultimi giorni quelli quella di Nordio che ha associato l'aggettivo para farà mafioso al al CSM con una reazione devo dire sempre di altissimo livello del presidente Mattarella ieri partecipato al plenum costano non che non succede
Molto molto spesso no mai sul parlato avrà anche un plenum ordinava parlato
Un minuto e quaranta quel minuto e quaranta è stata una lezione di di diritto di diritto costituzionale quindi qual è la la la posta in gioco è chiaro che una vittoria del sì
Cambierebbe
Tante cose non soltanto a livello di architettura della della giustizia ma anche a livello di politica
Certo le due cose sono connesse intanto buona sera grazie a tutti per essere venuti grazie agli organizzatori i due magistrati qui al tavolo insieme a Piergiorgio e a me no tre dico ospiti perché Piergiorgio ecco autore
Il presidente Morosini imputata
La posta in gioco è altissima perché questa non è una riforma come le altre infatti io ritengo che il referendum del ventidue ventitré marzo sia il più importante
Dalla Darko dal dopoguerra in poi d'dopo la Repubblica dalla fondazione della Repubblica perché cambia la natura della Costituzione e quindi so bene tre lo spirito della nostra Costituzione che si rifà ai padri ovviamente costituenti del quarantotto il quali
Hanno pensato alla nostra Costituzione
Proteggendo le
Minoranze proteggendo i per i perdenti delle elezioni
Provando a fare una sintesi tra le varie sensibilità culturali
Che rappresentavano tutti i padri costituenti dai comunisti ai democristiani e quelli di Azione tutti quelli che si erano messi a un tavolo litigavano furiosamente
Però poi hanno fatto una grande costituzione questa riforma
Questa riforma
è una riforma con un obiettivo politico dichiarato
Dai firmatari perché questa riforma è firmata Melloni Nordio Presidente del Consiglio ministro della giustizia e all'obiettivo di legare le mani da qui il titolo mani legate alla magistratura che è una cosa che deve interessare tutti i cittadini perché i magistrati come funzione
Hanno quella di rappresentare uno scudo di legalità
Rispetto agli abusi di potere quindi all'abuso dei colletti bianchi all'abuso dei politici all'abuso di chiunque rispetto a un cittadino debole
E quindi legare le mani alla magistratura vuol dire svuotare il senso della legge uguale per tutti
Vuol dire
A vere una magistratura debole con un futuro Pubblico ministero inevitabilmente sotto l'esecutivo di fatto tu mi potrei dire Emma nel disegno di legge non c'è
Non c'è ma non c'è neanche nelle costituzioni dei Paesi autocrati no non c'è scritto i magistrati dipendono non sono indipendenti non sono liberi
Voglio dire che quel segreto quasi sintomatico esterno una riforma con col trucco contanti trucchi che noi raccontiamo
Raccontiamo è vero che diciamo il nostro punto di vista che è per il no a questa riforma però noi mettiamo qui dei fatti non è che qualcuno ci può contestare che in questa riforma non c'è abbiccì
Eccetera
Nel momento in cui dovesse passare questa riforma è ovvio che politicamente
La maggioranza e il Governo diventano più forti e che cosa possono fare possono fare con legge ordinaria e quello che è qui non è specificato proprio perché viene rimandato alle leggi ordinaria
E quindi cosa significa significa che è il Pubblico ministero quasi certamente non avrà più il coordinamento il controllo della polizia giudiziaria
Anche perché questo è sempre stato l'obiettivo dichiarato del ministro della Giustizia Nordio di questo governo l'ha ripetuto in queste settimane l'ha detto anche il leader di Forza Italia
Nonché ministro Tajani
E questa è una cosa gravissima perché la polizia giudiziaria
Nei suoi vertici dipende dai ministri perché la polizia dipende il vertice della polizia dipende dal ministro dell'Interno
Ai carabinieri i vertici dipendono dal Ministro della Difesa e i vertici
Della guardia di finanza dal ministro dell'economia quindi non avere più questo controllo vuol dire essere un pm sotto il governo
E vorrei dire anche al ministro Nordio che deve un po'mettersi d'accordo con se stesso perché lui cita sempre
Giuliano Vassalli come suo punto di riferimento ma Giuliano Vassalli è colui che ha fatto in modo che la polizia giudiziaria fosse sotto il controllo del Pubblico ministero
Quindi si devono hanno un po'le idee confuse poi perché io dico che c'è una intento dichiarato
Rispetto al fine di questa riforma è perché ci sono dei rei confessi
Esso o noi vari ministri
Dal ministro Nordio che ha detto è una riforma l'ha detto a un certo punto al confessata detto no è vero non è una riforma che accorcia i processi allora perché la facciamo
Riforma della separazione delle carriere non so se cioè sembra una battuta la separazione delle carriere c'è già
Ci sono ventinove magistrati che hanno cambiato funzione cioè per ventinove magistrati non spendiamo centocinquanta milioni e duecento milioni di euro all'anno
Ma va bene è un'offesa all'intelligenza di ciascuno di noi se si pensa che sia questo il fine poi il ministro Nordio e perché io non gli devo credere e il ministro della giustizia dice
è una riforma per il primato della politica e chiama in causa e lisci Klein
La leader del partito democratico quindi della principale partito d'opposizione dice ma dovrebbe essere contenta pure lei di questa riforma perché se un giorno
Saranno al governo loro converrà anche a loro ma capite Carpitella enorme confessione rispetta l'obiettivo politico
Di questa riforma altro che riforma per la giustizia per rendere terzo il giudice ancora più perché adesso non è terzo il giudice perché è così i giudici non si prendono il caffè con i pm
E quando se lo prendono con gli avvocati cosa facciamo
C'è sono degli slogan una su come dire che strumentalizzano
E fanno un'operazione di divisi di distrazione di massa rispetto a questi obiettivi
Dopodiché si sente meglio da domani
L'altra confessione principale quella della presidenza del Consiglio perché nel momento in cui lei dice
Che questa riforma
Porrà fine all'intollerabile invadenza della magistratura ordinaria e poi la riforma della Corte dei Conti pure all'intollerabile invadenza della Corte dei Conti
Confessa l'obiettivo politico e manifesta la sua natura politica che è quella dell'allergia al controllo di legittimità all'allergia alla separazione dei poteri e quindi all'allergia ai principi costituzionali
Perché un giorno sì è un giorno oppure non fa altro che attaccare i magistrati dicendo che intralciano il lavoro del governo come se i giudici come ruolo istituzionale avessero quello di essere sempre d'accordo con il governo di dover essere collaborativi con il governo che è una cosa che veramente fa venire l'orticaria
A chi a cuore la Costituzione il principio del della separazione dei poteri Checca è un principio cardine rispetto a chi crede nei valori democratici e delle repubbliche parlamentari siccome finora c'abbiamo questa Costituzione
Io dico difendiamo la è e cerchiamo di capire che questa è una riforma contro la Costituzione e contro i diritti dei cittadini non N per migliorare la giustizia
Né per rendere più terzo il giudice né per eliminare la deriva della corretto Grazia che esiste che esiste
Rispetto alla sistema nomine che non è un sistema para mafioso perché tanti magistrati morti ammazzati
Per mano dei terroristi o dei mafiosi erano anche scritti a correnti che hanno avuto sempre una funzione culturale la deriva è un'altra cosa se no ci mettiamo anche a sorteggiare i parlamentari perché tanto e se il Parlamento è stato pieno di inquisiti e di condannati eppure i sindaci e pure i presidenti delle Regioni e così via
Quindi la cura sa ammesso fosse questo l'obiettivo è profondamente sbagliata insomma come ti giri giri sta riforma non va bene non so se sono stata chiara
è estremamente estremamente chiara allora uso pure questo perché forse è meglio al al presidente di Marco da che costituzionalmente dice sempre quello che vuole quindi in Gambia Arlon una domanda rischia di essere
Fuorviante però
Attingendo alla alla sua esperienza
Di uomo prima ancora che di magistrato di di livello
Questa vicinanza questa
Frequentazione professionale fra il giudice il Pubblico ministero del ministero nella sua esperienza di vita
Prima ancora che professionale ha mai o si è accorto che c'era un potenziale condizionamento rispetto alle cose che si andavano a fare o peggio ancora che si andavano a decidere
Allora io
Ringrazio per essere qui ringrazio tutti coloro se sono presenti per ascoltarci
Ringrazio per Giorgio per le parole che ha voluto vendicarmi confermo che ci conosciamo e ci stimiamo reciprocamente da tempo immemorabili di rally
Ringrazio entrambi gli autori di questo libro che confesso non ho potuto conoscere perché sono stato diciamo investito della mia presenza soltanto tre giorni fa
Alla domanda a risponde immediatamente dicendo che mai nella mia vita né di un uomo ma soprattutto non la mia vita di magistrato io ho svolto tutte le funzioni nella magistratura sia quelle giudicanti sia quelle requirenti quindi sono fra i magistrati che più di altri che hanno svolto una sola funzione come ad esempio il nostro ministro della giustizia sono in grado di testimoniare cosa sia effettivamente la giurisdizione e cosa sia diciamo il il problema della funzione e bella interpretazione del fine della giurisdizione si propone
Però ecco poiché Piergiorgio giustamente ha fatto riferimento ai nostri padri costituenti
Io vorrei iniziare
Il mio intervento al mio colloquio mio dialogo muori
Partendo da un non famosissimo discorso di Calamandrei alla Costituente Calamandrei forse molti non lo fanno faceva parte della assemblea dei settantacinque e Calamandrei
Con riferimento alla giurisdizione alla magistratura e veramente il padre quasi esclusivo dell'assetto costituzionale che la giurisdizione ha avuto nella nostra Carta del quarantotto molto il piatto non lo fanno
Tutto ciò che c'è scritto non la nostra Costituzione per quanto riguarda la giurisdizione e la magistratura e dovuto Calamandrei e Calamandrei pensate in questo modello che ha ideato e che ha in qualche misura costretto i settantacinque poi l'Assemblea costituente ad approvare ha avuto avversari che voi forse non immaginerebbe e ha avuto un alleato fondamentale che gli ha consentito di approvare poi a quello che il testo definitivo e l'alleato fondamentale è stato Vegas per viceversa gli avversari sono stati forse non lo sapete ma sono stati Togliatti Nenni e tanti altri liberaldemocratici perché non non vedevano di buon occhio e tendevano in maniera
Direi antistorica
La organizzazione del sistema giurisdizionale perché io preferisco sempre parlare di sistema giurisdizionale perché quello che ci assicura la giustizia
Avevano l'idea che comunque il primato della politica dovesse prevalere nella struttura di uno Stato
Il primato della politica doveva imporsi nonché a un la Corte costituzionale veniva avvertita dalla Corte costituzionale e l'assetto del rapporto fra corte costituzionale giudici ordinari e dopo da Calamandrei
Ecco perché riallacciandomi all'intervento dal presidente Morosini
Vorrei leggervi lo ha fatto ieri in un occasione in cui c'è stato un altro evento qua a Catania e ho avuto l'onore di dover partecipare
E perché vi dico questo perché la nostra Costituzione
A
Ha avuto una svolta nella nostro paese ha raccontato un'altra storia del vostro
E Calamandrei in questo famoso discorso del sette marzo del mille novecentoquarantasette
Introducendo il problema anche dell'organizzazione della giurisdizione si chiede
Mi domando
Come i nostri posteri tra cento anni giudicheranno questa nostra Assemblea costituente
Credo che i nostri posteri sentiranno più di noi tra un secolo che da questa nostra costituente Ennahda veramente una nuova storia
E si immaginerà hanno come sempre avviene che con l'andar dei secoli la storia si trasfigura in leggenda
Che in questa nostra Assemblea mentre si discuteva della nuova costituzione repubblicana seduti su questi scranni
Non siamo stati noi uomini effimeri di cui non vi saranno cancellati e dimenticati ma sia stato tutto un popolo di morti di quei morti che noi conosciamo un futuro ad uno
Caduti
Nelle nostre file
Nelle prigioni sui patibolo i sui monti nelle pianure delle steppe russe e nella sabbia africane dei mari e nei deserti essi sono morti senza retorica
Senza grandi frase con semplicità come se si trattasse di lavoro quotidiano da compiere
Il grande lavoro che occorreva per restituire
Dall'Italia libertà e dignità
Di questo lavoro ci sono riservati la parte più dura è più difficile quella di morire di testimoniare con la morte la fede nella giustizia a noi è rimasto un compito cento volte più agevole
Quello di tradurre in leggi chiari stabili e oneste il loro sogno
Di un mese terrà di una società più giusta e più umano di una solidarietà di tutti gli uomini alleati a debellare il dolore assai poco in verità chiedono a noi i nostri morti
Non dobbiamo tradirli questo era il discorso di Calamandrei che fu applaudito all'unisono dall'Assemblea costituente
Bene
Calamandrei
E l'artefice
Dell'architettura che ci ha consegnato la nostra Costituzione molti non sanno che Calamandrei addirittura era sostenitore della tesi per cui il Consiglio superiore della magistratura organo di rilevanza costituzionale come ha ben sottolineato il presidente della Repubblica eccome Augusto Barbera oggi
Rinnega avendolo sostenuto nel due mila e sei
Bene
Calamandrei
Riteneva che il Consiglio Superiore della Magistratura dovessero essere composto esclusivamente da magistrati
E lo ha sostenuto
Sindaco in Assemblea Costituente e volete sapere perché alla fine è comparsa nel terzo della rappresentanza non non togata
Perché è successa una cosa strana che ho raccontato ieri voglio raccontarvi oggi perché questo ci dice
Anche l'insidia maggiore se avrò tempo lo dirò che in questa riforma è contenuta
Nel marzo del quarantasette l'allora procuratore generale un certo Pinotti io dico concerto Pinotti perché non merita altra qualificazione e altro attributo
Contestava in maniera violenta la tesi e la posizione di Calamandrei in ordine alla composizione alla natura e
Soprattutto alla funzione che veniva attribuita al Consiglio superiore quello del governo autonomo della magistratura
E qui lotti nella inaugurazione dell'anno giudiziario sapete bene che nell'immediatezza della caduta del fascismo alla magistratura purtroppo anche questo bisogna dirlo per rendere consapevoli i cittadini
Era prona hanno potere dell'epoca e questo procuratore generale che avversava violentemente e in genere accesa la tesi di Valcanale di Calamandrei
Nella inaugurazione dell'anno giudiziario offendendo quindi anche lo Stato perché in quel momento si stava parlando e costruendo la nuova carta costituzionale
Nel suo discorso inaugurale
Espressamente e ufficialmente disse che in realtà il compito di gestire governare alla magistratura aspettavo alla Cassazione cioè alla magistratura elevata
Ritorna questo tema badate bene nel sia proteggono e parlerò nell'Alta Corte di giustizia ma non non voglio contro l'Empoli gli altri
Bene
Calamandrei
Riferì questo episodio all'assemblea dei costituendi all'assemblea dei settantacinque e realtà
Attribuì la responsabilità dell'accettazione di una quota del Consiglio superiore alla laica all'assemblea costituente che in a e l'altro assemblea dei settantacinque che in qualche misura venne condizionata dal discorso inaugurale
Del procuratore generale all'epoca perché il proprio da ragionare all'epoca era una delle prestazioni più elevate della magistratura
è dunque nella Progetto definitivo e nella diciamo definitività dell'assetto del CSM venne accolta questa tesi per evitare che il Consiglio fosse costituito esclusivamente da magistrati
La tesi cioè comunque di riservarle una quota ad una componente laica non togata
Io mi avvio a concludere il il mio intervento su un altro aspetto
E
Sempre rifacendomi a Calamandrei perché bisogna ricordare che per quanto riguarda ribadisco vorrei che fosse chiaro a tutti che il vero padre costituente dell'assetto della giurisdizione e del ruolo dalla magistratura e e Calamandrei perché i suoi cosiddetti pilastri sono stati sostanzialmente accolti e i suoi pilastri erano corte costituzionale nel rapporto con i giudici di merito assetto per la corte
Indipendenza del pubblico ministero obbligatorietà dell'azione penale che lo strumento fondamentale
Per garantire l'eguaglianza dei cittadini e per garantire il principio di Valle d legalità badate bene che obbligatorietà dell'azione penale ogniqualvolta rigida Francia Spagna
In Germania Inghilterra Stati Uniti la l'obbligatorietà dell'azione penale non esiste il Pubblico ministero
è alle dipendenze gerarchicamente dell'esecutivo
Solo in Germania c'è una piccola differenza giacché in Germania e in realtà l'obbligatorietà dell'azione penale e prevista solo per i reati più gravi per reati meno gravi c'è il principio di facoltativa bene
Cosa succede sempre nel cinquanta
Nel cinquanta
Mi avvio alla conclusione nel cinquanta lo dico verrà allacciarmi a quello che è successo con la sentenza di Palermo di cui di parlerà il presidente Piergiorgio Morosini
Allora nel cinquanta il Papa dell'epoca
Ammonisce i giudici italiani
Di non applicare le norme dell'ordinamento che apparivano contrari ai principi morali della religione cattolica
Lo Stato italiano non reagì
Ma venne fuori un articolo
Di ancora una volta Calamandrei un articolo del mondo del mille novecentocinquanta il quale Calamandrei non solo censurava gli organi statale per non aver reagito a questo discorso del Papa
Ma aggiungeva è questo si ricollega
A quello che è il problema fondamentale dell'interpretazione della legge che spetta esclusivamente unicamente per l'assetto della nostra Costituzione sbagliato ho corretto che sia alla magistratura e annesso un altro
Diceva Calamandrei
Proprio reagendo a questo diciamo ammonimento che veniva dal Papa
Ve lo leggo perché non voglio attribuirmi meriti che erano
Ricollegandomi al principio di indipendenza della magistratura diceva
Sono soggetti giudice soltanto alla legge
A nessuno
Neanche ai supremi organi dello Stato neanche a quelli che hanno il potere di abrogare le leggi odi rimuoverle sarebbe lecito
Dare suggerimenti ai magistrati sul modo di interpretare le leggi in vigore
Ogni suggerimento sarebbe giustamente considerato un attentato alla indipendenza della magistratura articolo pubblicato su il ponte giugno mille novecentocinquanta
Grazie
Grazie grazie presidente di Marco a o Ottavio Grasso oggi dal presidente della della sezione dell'Ana Associazione nazionale magistrati di Catania
Volevo con volevo coinvolgerlo con una considerazione abbiamo citato più volte la Costituzione costruito acquisiamo profondamente legati
Molto spesso anche in altre circostanze non alla prescindere da questo contesto abbiamo detto è la più bella del mondo
Ma il fatto che sia più perché la consideriamo la più bella del mondo non la rende intoccabile
Probabilmente questa non è la la la riforma giusta ma ci sarebbe bisogno di di una riforma della giustizia con chiacchierando con con un vostro collega
Che era un poco un po'un po'critico su entrambi gli gli integralismi richiamava così vicina se se sulla schiena ci fosse
E l'opzione IMI
Io potrei mi perché c'è bisogno di questa è la Risolo la riforma sbagliata ma c'è bisogno di una riforma è un è un punto di partenza è corretto e soprattutto dal punto di vista proprio del rapporto col cittadino è sbagliato dire che probabilmente questo referendum arriva nel nel momento storico in cui il chiamiamolo rating tra molte virgolette del magistrato la il prestigio del magistrato o forse nel nel nel momento più basso della sua storia e non soltanto per le martellanti puntate delle reti delle reti Mediaset suber lasco ma probabilmente per qualche responsabilità dei magistrati stessi
Sì rinnovo il mio ringraziamento anche per questo importante domanda che ci permette di
Di di stare vicino alla gente cercare di e di far capire
Su che cosa sta intervenendo la riforma
E e che come incidere sui problemi della della nostra società
Quando ha da questi dagli incontri in questo periodo esordisco sempre con un paio di domande chiedo a alla gente presente dico quali sono secondo voi i problemi della giustizia
La lentezza e la giustizia
La mancanza di certezza della pena
Ci aggiungo io l'edilizia giudiziaria chi entra in un tribunale vede qualcosa come scene come ha qualche si infiltra secchi d'acqua pronti a raccogliere l'acqua crolli di tetti parlo del del mio tribunale necessita di spostarsi di radicarsi di chiudersi di finire l'udienza in fretta perché dobbiamo dare spazio ad altri
Ecco su questi temi la riforma quanto incide
Zero
La sollecitazione che mi fa a Mauro bar Mario Barresi è è molto rilevante la Costituzione
L'ho già detto lo ha già detto Piergiorgio nella misura in cui c'ha evidenziato che la Costituzione
Lo sentivo lo lo diciamo qualcuno recentemente ha fatto questa bellissima metafora nella la Costituzione è la cassaforte
Di tutti
Le chiavi della cassaforte
Sono di tutti
Nel momento in cui modifichiamo ed è il metodo che ha utilizzato questa maggioranza le regole del gioco a maggioranza
Alteriamo questo equilibrio
E vi dico anche l'altra ragione per la quale la politica la la Costituzione non è intoccabile però i nostri padri costituenti l'hanno voluta
Espressamente affidare ai due terzi del Parlamento
Perché hanno ritenuto che le regole del gioco si scrivano assieme
Le regole fondamentali delle di quanto durerà una partita di calcio di quanto durerà
Una legislatura di quanto tempo starà in carica il presidente La Repubblica e deve decidere la Costituzione attraverso un passaggio che è diciamo cadenzato da un confronto dialettico tra tutte le forze politiche
E perché vi dico qual è stato perché nella riforma secondo me i gli autori l'avranno lo hanno evidenziato certamente è questa mancanza di contenuto
Si modifica un pilastro fondamentale che è quello dell'assetto dei rapporti tra i potenti ma utilizzando questa metafora che prendo dall'edilizia
Anziché riempire questo pilastro con dei bei sassi belli pieni dei dei forati dei delle belle pietre forti solide
Invece questo pilastro sapete come fatto in cartongesso è dentro il vuoto
Cosa voglio dire all'indomani della della della riforma passasse con il voto dei sì dei cittadini all'interno di quelle regole le potremmo riempire di tanti contenuti tanti tanti e variabili
Un esempio
Il ministro Tajani un mese fa ha dichiarato forse è arrivato anche il momento di togliere il potere della gestione delle forze dell'ordine al Pubblico ministero e affidarlo alle ai vari ministeri lo accennava
Antonella ma capite bene che svuotare il pubblico ministero della Direzione dei poteri e della direzione delle forze dell'ordine significa svuotare dal di dentro questi questi poteri
Chiudo con un'ultima considerazione sul sul processo
C'è un ci sono dei bellissimi articoli di illustri giuristi che non cito perché ribadisco
La scelta sul serbo Tari in un modo o in un altro non deve essere basata
Sulla sulle appartenenze politiche
Ci tengo a ribadire che la magistratura non ha non è orientata politicamente la magistratura non interessa stare con la destra o stare con la sinistra la magistratura interessa garantire il più possibile
Che la libertà e le le i diritti dei cittadini siano affidati Sempre a un giudice ad un magistrato che siano sempre sereni nella valutazione
Sereni nella possibilità di decidere sei
Il sa per nere che
La politica apposta condizionare quello che che ci sta andando a a a decidere
Cosa dicono questi due autori aspettato un attimo
Ecco forse a sprazzi
Prova dovrebbe risentirsi
Cosa dicono questi questi autori parlo specificatamente delle regole del processo penale
Ma un domani venisse approvata la riforma e cambiasse la la nostra Costituzione il processo non cambierebbe il processo rimarrebbe tale e quale
Il processo di stampo accusato di stampo accusatorio che abbiamo introdotto nell'ottantotto non è non verrebbe modificato e sapete qual è la la prova provata di questo che
L'Italia ha cambiato il Codice di procedura penale dal sistema dell'ottantotto che adottava il Codice adottato in epoca fascista nell'ottantotto a Costituzione invariata quindi le regole del processo che tanto stanno a cuore a tanti amici avvocati che vedo qui presenti
Non verrebbero cambiate con la modifica della Costituzione che stiamo andando a votare
Una serie infinita di professori di penale procedura penale hanno hanno affermato che è la la regola la le regole del vediamo
Amare
Se qualcuno ha problemi grazie all'epoca
Ogni tanto
Prova sì adesso è tornato
Una serie di professori di penale procedura penale c'hanno ci hanno detto guardate che le regole del processo si possono cambiare a Costituzione invariata quindi non è affatto vero quello che si sta sostenendo dai fautori del sì che è per passare a un Codice di stampo accusatorio
Non è necessario cioè sembrerebbe la il completamento della della riforma del giusto processo l'articolo centoundici che è stato cambiato
Nel novantanove e quindi sembrerebbe aprire la strada alla riforma anche a livello costituzionale ecco questo non è necessario il si può cambiare il processo interveniamo sulle regole processuali la Costituzione è un'altra cosa
Decidiamo la insieme
Grazie
Grazie atterriamo anche sul sul sul pianeta cronaca divengono vi leggo la dichiarazione nel ce ne sono due quella quella di oggi è più fresca
Il è un commento del presidente Morosini a alla allora alla bufera che c'è stata soprattutto orientato da dal Governo del da esponenti del centrodestra rispetto alla sentenza del Tribunale di Palermo sul risarcimento assi watcher
L'esercizio del diritto di critica si esprime evidenziando la contraddittorietà di passaggi della motivazione dei provvedimenti o segnalando la violazione di norme specifiche richiamate dal giudice non mi pare che sulla sentenza oggetto delle invettive
Sia avvenuto questo non credo che etichettare il giudice come non imparziale solo sulla base di un dispositivo non gradito o magari neppure conosciuto sia esercizio del diritto di critica questo
è quello che ha detto presente Morosini a anche per rispondere all'ondata di di polemiche io prendo questo come espediente letterario per
Per proporre un altro tipo di di di ragionamento quanto può far breccia sull'opinione pubblica l'impostazione che alcuni esponenti del del fronte del sì anche la prevede il vice stanno dando rispetto a ad alcune decisioni imparziali e dei giudici è come se si volesse costruire una norma una narrazione
Dei giudici rompi balle che sono contrari al Ponte che sono contrariato al alle riforme insomma mentre c'è infine al centro in Albania brava grazie tanto nel mentre c'è un giudice si esprime su un caso singolo e non non è scritto da nessuna parte
Che esse una parte politica vince le elezioni i giudici devono sostenere il programma quello di quel di quella parte politica però il rischio di di entrare nella in diciamo l'opinione pubblica con questa con questa tesi secondo me Reale lei che ne pensa
No intanto volevo dire una cosa telegrafica sulla vicenda appunto di ieri
Perché il giudice di Palermo che messo quel provvedimento che è stato tanto contestato
In realtà non si è occupato ad esempio della vicenda del famoso speronamento della motovedetta della Guardia di Finanza era una materia che era già stata risolta da un altra un autorità giudiziaria anche la tribuna di Palermo Trapani Agrigento
Primo secondo la decisione non riguarda assolutamente le politiche sui flussi migratori o sulla sicurezza del governo non c'entra proprio niente sapete che cos'era accaduto
Allora
La si vuole dopo quello che era accaduto in quell'estate del due mila diciannove era stata sequestrata prima c'era stato un sequestro penale della nave era stata quindi trattenuta in sequestro dall'autorità giudiziaria
Dopodiché l'autorità giudiziaria di Agrigento aveva archiviato l'indagine penale ma era rimasto in piedi il sequestro amministrativo della nave perché non c'era stato il rispetto di certe autorizzazioni per entrare in porto
Su quel sequestro amministrativo disposto dall'autorità pubblica
Ad un certo punto la sei Watch chiede al di al prefetto la revoca di quel sequestro amministrativo sulla base di una legge la legge sei otto nove del mille novecentottantuno
In questi casi se il prefetto non risponde entro trenta giorni si ritiene che il sequestro amministrativo sia revocato
Il prefetto non ha risposto entro trenta giorni dopodiché i proprietari della Sea vuoti si sono presentati per chiedere la restituzione della nave
Gli dicevano sempre non gli hanno detto no per cinque mesi dell'anno ridata dopo cinque mi con cinque mesi di ritardo
Ma nel ridargli a dopo cinque mesi di ritardo gli hanno detto beh il costo per l'acqua le forniture la benzina e la manutenzione del porto e a carico tu edera uno tanti settantanove mila euro
Allora la si vuoto
Fa una causa civile per avere indietro quei soldi per quella parte di trattenimento della nave senza titolo né giudiziario né amministrativo per tenerla nonostante le richieste di restituzione
La giudice decide sulla base di una vicenda squisitamente patrimoniali Istica di dire devi risarcire perché senza giustificazione non hai restituito la nave
Ma c'è di più
La Sea Watch in quel caso aveva chiesto anche altre due cose il danno all'immagine per quel trattenimento della nave e il danno per non aver potuto operare nel Mediterraneo al salvataggio di persone che si trovavano in situazioni difficili perché la nave era stata trattenuta sapete cosa ha deciso con la giudice ha rigettato quelle istanze perché non c'era la prova
Quindi parlare di giudici politicizzati proiezioni questo tipo è veramente un qualcosa fuori bersaglio
Non c'è i temi che sono stati affrontati nelle critiche feroci cioè che i magistrati si metterebbero contro le politiche migratorie del Governo in questo caso sono proprio temi che non riguardavano quel giudizio sono diciamo commenti assolutamente fuori bersaglio allora io dico
Il diritto di critica
è sacrosanto su ogni provvedimento giudiziario anche perché per i magistrati non possiamo fare quello che ci pare a parte le impugnazioni noi abbiamo una responsabilità sociali verso tutti i cittadini e la nostra responsabilità sociale
Vive delle spiegazioni quindi della motivazione dei nostri provvedimenti
Allora criticare un provvedimento è sacrosanto ma criticare un provvedimento significa cogliere una contraddizione nelle varie spiegazioni indicare una norma che sia applicata e che se non si doveva applicare parlare di applicazioni di leggi assoluta venti abnormi voi avete sentito questi commenti ieri
Nessuno non conoscevano neanche non non la motivazione dei proventi il dispositivo non sapevano di che cosa si era concordato quel giudice o forse non gli interessava ma vedete
Voi peraltro proprio in questo distretto si è verificato qualche anno fa un caso di attacco violentissimo ad una valorosa collega di questo tribunale Jolanda apostolico ve lo ricordate il nome
Allora io landa apostolico
Non si era messo contro non si era messo contro le politiche migratorie del governo allora io voglio dirvi anche un'altra cosa
Io sono molto rispettoso delle politiche migratorie
Del governo di di tutti i governi i governi del delle democrazie occidentali da anni sono in grossa difficoltà nell'affrontare il tema dell'immigrazione che è un problema naturalmente
Di sicurezza di di di difesa dei confini ma peraltro e anche e anche un tema che riguarda il lavoro per quelli che migrano l'integrazione tra diverse tradizioni
Cioè il tema dell'identità collettiva del nostro Paese ci sono tante questioni in ballo e quindi vanno le le decisioni che vengono adottate dal Parlamento al governo vanno sempre prese con assoluto rispetto e attenzione
E spettano agli organi politici al governo e al Parlamento è fuori discussione
Ma noi siamo una democrazia costituzionale vuol dire che le scelte anche su quelle materie come in tutte le altre materie da parte del governo del Parlamento devono avvenire in una cornice che è delineata dalla dalla Costituzione e dalle norme euro unitarie infatti il tanto vituperato provvedimento di disapplicazione del decreto quattro
Da parte di Jolanda posto olimpico fu in un primo tempo impugnato dal ministero dell'Interno che poi rinunciò al ricorso in Cassazione
Ma quella ma quella collegata e nell'applicata mediaticamente è fu chiesto il trasferimento d'ufficio
De de cioè in un'altra città di Jolanda posto ricco e qui veniamo proprio alla riforma chi è che decide sulla richiesta di trasferimento d'ufficio di un ministro
Nei confronti di un magistrato lo decide il Consiglio superiore della magistratura e quel Consiglio superiore della magistratura fatto con le regole che adesso vogliono smantellare
Dimostrò di tenere e disse no non ci sono gli argomenti e i motivi per spostare Jolanda apostolico violando apostolico che è stata attaccata anche con riferimento ai suoi familiari
Ai suoi familiari vedete la la cosa veramente amara di quella vicenda cose superava statura ha tenuto ha tenuto e questo è un fatto molto importante ma sapete perché è importante anche che abbia tenuto il Consiglio superiore cioè che non abbia trasferito Jolanda posto ricco per far sì che non fossero intimiditi anche tutti gli altri colleghi di Catania uno Mbit Catania che dovevano pronunciarsi su quelle cose
Queste il valore del Consiglio superiore della magistratura
Poi Olanda posto ricco con tutte le amarezze che ha subito in quel caso ad un certo punto ha deciso di interrompere con l'attività giudiziaria prima del tempo fisiologico naturale pensate cosa significano certi attacchi ma e questo veramente è un profilo su cui vi invito veramente a fare grande attenzione è pericoloso lo smantellamento del Consiglio superata la magistratura come si fa in questa riforma perché in realtà la formula
Ve la sintetizzo si prevedono dei Consigli superiori della magistratura è un'Alta Corte di giustizia attrazione politica cioè i componenti nominati nomi da tutte le forze politiche ma dalla sola maggioranza politica i componenti laici cioè il professore che quest'aria gli avvocati
La fanno faranno la parte del leone in questi consessi perché gli altri cioè i togati cioè i magistrati saranno sorteggiati uno vale l'altro
Cosa significa questo intanto la delegittimazione del ruolo
Ma anche la delegittimazione del ruolo che noi quotidianamente come giudici e pubblici ministeri svolgiamo ogni giorno perché ci diranno non siete capaci neanche
Di non Minardi i vostri rappresentanti negli organi di difesa della vostra autonomia dalla vostra indipendenza non valete niente
Questo diciamo e il non detto che però e trainante rispetto a tutta questa cosa ed è veramente incredibile perché noi qua
Siamo in Sicilia non lo potremmo dire anche in altre regioni noi lo sappiamo che in questa come in altre regioni ci sono dei comuni che da oltre vent'anni vengono sciolti per infiltrazioni mafiose ma nessuno di noi qua dentro si sogna di dire che il prossimo sindaco dovrà essere nominato per sorteggio
Ma ma insomma è uno solo organi quelli di cui parliamo presieduti dal Presidente della Repubblica sono organi di rilevanza costituzionale e vanno rispettati anche nel modo di scegliere i suoi componenti perché vedete
La legittimazione del Consiglio superava di statura una cosa importante voglio farvi un esempio del passato che a mio avviso rende l'idea
Allora torniamo faccia un passo indietro torniamo al mille novecentosettanta in Italia finalmente in un Parlamento illuminato con il lavoro
Convergente da parte di forze può
Etica anche molto diverse tra loro
Finalmente viene varato lo Statuto dei lavoratori
è un grande passo avanti per la democrazia del nostro Paese è una grande conquista della nostra democrazia ma attenzione quella è solo una legge deve essere applicata in concreto tutti i giorni dai pretori del lavoro e allora quella legge preoccupava soprattutto su tre punti molti grandi imprenditori i tre punti su cui preoccupava erano il licenziamento per giusta causa
Il reintegro immediato in caso di licenziamento per una causa ingiusta e la presenza delle rappresentanze sindacali sui luoghi di lavoro
Gli imprenditori del Nord soprattutto quelli del triangolo industriale Milano Genova Torino
Pensavano che quella che quella grande novità democratica sarebbe stata annacquata nell'interpretazione dei pretori del lavoro e perché pensavano questo pensavano questo perché in fondo ancora nel mille novecentosettanta
I nostri uffici giudiziari e Coldiretti da vertici che erano molto omogenei
Agli ambienti politico istituzionali e imprenditoriali che andavano per la maggiore
Ma Milano cosa succede che ci sono tre pretori Canosa Federico il Monte era i loro nomi che giunge subito del mille novecentosettantuno incominciava ad applicare lo Statuto dei lavoratori proprio su quei tre punti fondamentali sensibili
La risposta però del sistema non si fa attendere dopo i primi provvedimenti dopo qualche settimana il presidente della corte d'appello di Milano con un tratto di penna
Risposta d'ufficio violando il principio di inamovibilità quei pretori del lavoro dalla sezione lavoro alle sezioni penali li vuole mettere in condizione di non nuocere certi interessi
Quei tre pretori di fronte a questa scelta assolutamente immotivata con un tratto di penna e questo spostamento violando il principio di inamovibilità a chi si possono rivolgere al Consiglio superiore della magistratura
Il presidente della corte d'appello quando vede l'esposto dei tre pretori al Consiglio superano di statura che cercano di rivendicare la loro posizione
Accetta malissimo questa situazione la la la interpreta come un atto di insubordinazione
E a sua volta fa un esposto al Consiglio sopra della magistratura in cui sostenendo che questi giudici politicizzati un qualcosa che poi diventerà familiare dopo
Devono essere trasferiti da una città all'altra proprio come hanno chiesto poi cinquanta anni dopo per Jolanda apostolico
Ma a questo punto però anche il ministro di Grazia e Giustizia ci mette il carico da undici attiva al procedimento disciplinare nei confronti dei tre pretori del lavoro che avevano applicato naturalmente lo Statuto dei lavoratori
Chiedendo la sanzione disciplinare perché questi tre pretori sarebbero politicizzati
La partita si gioca tutta davanti al Consiglio superata la magistratura che quell'organo che decide non solo sui trasferimenti ma anche sulle sanzioni disciplinari ricordiamo solo questo teniamocelo mente perché la riforma di oggi riguarda queste cose qui
Il Consiglio superiore della magistratura guardate siamo l'emiro centosettantadue quando arrivavo queste decisioni
E ancora diciamo un Consiglio superiore abbastanza conservatore nella sua struttura nei suoi modi di pensare eppure quel Consiglio superata magistratura con la struttura che adesso vogliono demolire
Decide di rigettare l'istanza il presente la corte d'appello il trasferimento d'ufficio i tre pretori
E decide poi di rigettare l'istanza di sanzione disciplinare formulata dal ministro di Grazia e Giustizia e decide soprattutto di reintegrare immediatamente nel loro posto il trenta lettori non si trattava solo della vittoria di quei tre pretori anzi quello forse il dato diciamo in tutto questo contesto meno rilevante il dato veramente rilevante è che lo Statuto dei lavoratori che rischiava di essere bloccato sulla base di eventuali provvedimenti diversi del Consiglio sopra della magistratura da quel momento favorirà la condivisione in tutti i pretori del lavoro d'Italia dello Statuto dei lavoratori è questo è stato un passaggio fondamentale per la nostra democrazia
Allora io dico
Stiamo attenti perché se il Consiglio superiore la magistratura non è più quello che ha deciso sul caso apostolico e sul caso dei tre pretori del lavoro per la salute dei lavoratori ma è un Consiglio superiore
Che ha un'attrazione politica perché la componente laica viene letta
Sostanze denominata sostanzialmente dalla maggioranza politica
E l'altra
Cioè la componente togata e svalutata perché frutto di un sorteggio
Noi non avremo più un consiglio supera dalla struttura in grado di tenere di difendere l'indipendenza e autonomia che non è altro che lo strumento per il riconoscimento effettivo dei diritti di tutti i cittadini questo è il senso della riforma
Grazie abbiamo rapidamente
A chiudere anche perché ci sono delle esigenze
Televisive del del Presidente così Antonella nel libro c'è anche un ci sono alcuni riferimenti a una stagione particolare della nostra storia molto più recente che quella di di Mani pulite quella quella lezione probabilmente non è servita alla lunga cioè ce la ricordiamo ma oggi e quasi come se fosse stata cancellata noi che per per me serio quasi ogni giorno ci troviamo di fronte a casi in cui la corruzione entra dentro i palazzi della politica del potere abbiamo notato come negli ultimi anni oltre a un un imbavaglia me un imbavaglia amento progressivo dei giornalisti
C'è stato un altrettanto progressivo percorso di quasi dei panni anzi senza il quasi depenalizzazione di molti
Venti volte fattispecie di reato attribuibili subì sovente ai colletti bianchi
Non è che ne abbia uno un un progetto uno dei processi più importanti degli ultimi anni che era università bandito assunse su un sistema molto preciso di ingresso nella nel mondo accademico cui sessanta settanta per cento gli imputati hanno hanno colto al balzo la
Il il tramonto del del dell'abuso della buona faccia franca ammollo questo che è il fatto costruito nella qui è un reato grazie a Quetta maggioranza la il Governo la la la riforma
Ricavi ente rientrerà o o rientrerebbe in in questo disegno cioè che con dopo la riforma
Non è azzardato aspettasse immaginare che ci saranno ancora meno inchieste sulla corruzione di politici
E di rappresentanti delle istituzioni anche perché probabilmente il Pubblico ministero non se la sentirà di andare contro il Governo che di fatto lo controllasse se la riforma venisse portata alle estreme conseguenze
Concordo perché come raccontiamo col presidente Maruska Morosini Mani legate questa riforma è anche da una parte l'epilogo
Di quanto è già stato fatto con legge ordinaria da questa maggioranza parlamentare che spesso anche soffocato il dibattito parlamentare
E soprattutto o questa maggioranza parlamentare affatto Sempre quasi sempre il copia e incolla di quanto stabilito in Consiglio dei ministri e già questo la dice lunga da una parte delle il l'epilogo di un disegno per indebolire la magistratura ma anche per salvaguardare
I colletti bianchi è una visione di giustizia a due velocità
Forte con i deboli
Anche contro il dissenso pacifico perché naturalmente sin qui non credo che qua perché siamo tutti terra dissenso pacifico è poi debole
Con i forti quindi cancello Jacobson subito il presidente voleva in interagire su questo aspetto
Quindi cancellazione dell'abuso d'ufficio quindi vuol dire appunto che i concorsi truccati
Non hanno più giustizia i professori universitari che hanno abusato l'hanno fatta franca come città Tutu ma tanti in Italia ma anche il medico
Che fa saltare la lista d'attesa
Perché c'era l'amico o l'amica il cugino il parente la fa franca cioè non vengono perseguiti reati odiosi come quello dell'abuso d'ufficio
E poi i
Lo svuotamento degli strumenti in mano i pubblici ministeri per perseguire reati come la corruzione
Lente le intercettazioni Kondo solo quarantacinque giorni di tempo ora io vedo anche qua degli avvocati dei magistrati
Noi facciamo i giornalisti di giudiziaria quarantacinque giorni di tempo è un periodo ridicolo
Ridicolo perché ora che tu capisci quali sono le utenze che non voglio adesso dire qual è il mestiere che non è il mio però veramente quarantacinque giorni tutti gli addetti ai lavori i periti dei tribunali dicono che un tempo irrisorio
E così via poi abbiamo questa riforma che io continuo a ribadire che una riforma col trucco perché si chiede ai cittadini di votare al buio
Vi raccontano solo una parte di quello che succederà ma già la parte che viene raccontata se è spiegata e da qui secondo me
I sondaggi danno il noi netta risalita perché nel momento in cui si spiega il cittadino non è stupido
Che cosa dice che la politica la fa da padrone
Anche rispetto alla magistratura perché nel momento in cui l'Alta Corte disciplinare che questo nuovo organismo che prende il posto dell'unico Consiglio Superiore della Magistratura ed è a maggioranza politica
Perché i consiglieri laici sono di nomina politica è il sorteggio dei consiglieri laici è vinto
Mentre quello dei magistrati è vero idea caso mi dicono gli raccontano è però sono sorteggiati anche i membri laici dei due Consigli superano oggi statura è una frottola
Perché è il sorteggio avviene in un secondo momento tra professori e avvocati scelti dalla maggioranza
Non dai due terzi del Parlamento e poi non ci dicono neanche questo famoso Elenco
Di quanti membri è composto appena uno in più rispetto ai posti che ci sono o più di uno capite che le differenze non sono da poco
E poi il collegio disciplinare che dovrà aggiudicare sia PM che i giudici perché poi mi devono spiegare perché ci devono essere due CSM separati uno per i pm uno per i giudici che non si devono prendere il famoso caffè insieme
E poi l'Alta Corte disciplinare che deve giudicare dei magistrati
Si mischiano al quindici capi b il PM ai giudici in quel caso se lo possono prendere ma secondo me hanno un problema mettersi d'accordo no fra di loro
Con con loro stessi e quindi il collegio che deve giudicare i magistrati sotto procedimento disciplinare
Sarà molto probabilmente a maggioranza politica come composizione neanche questo è specificato nel disegno di legge costituzionale e non credo che sia un caso
E non credo che sia un caso sarà tutto come dicevo all'inizio di questo incontro
Tutto fatto con legge ordinaria quando voi noi avremmo già votato una riforma come spesso dice bene il presidente Morosini che un salto nel buio è questo il problema perché la cosa che vogliono è semplicemente si fa per dire snaturare la Costituzione porre fine al sistema dei pesi e dei contrappesi che è fondamentale in una democrazia parlamentare
Allora noi salutiamo il procedere
Gli diamo trenta secondi per un saluto al presidente voglio io ringrazio ancora per l'attenzione e per l'accoglienza così calorosa di questa
Di questa città per questo incontro abbiamo fatto bene a venire a Catania se non sono molto contento un saluto a tutti in un abbraccio a tutti
Grazie dica e ringrazio
Ringrazio ancora i colleghi presenti il moderatore l'organizzatore perché davvero al è un essa è una bell'iniziativa grazie grazie ancora noi facciamo un rapidissimo ping pong finale
Fra di Marco è Grasso presidente di Marco chiudo con una considerazione ma le chiedo un pronostico
No come finisce
Io è un auspicio che finisca con la vittoria del no non posso fare pronostici ma l'auspicio è che inno prevalga io scusate nel canto saluto
Piergiorgio perché
Ecco
Volevo riagganciarmi all'episodio che raccontava Piergiorgio Morosini del mille novecentosettanta del Consiglio superiore della ma
In realtà per ricordare che quel coraggio di quel Consiglio del mille novecentosettanta non è dovuto a quel Consiglio diciamo dal punto di vista forma
Ma ecco qua il problema è dovuto alla Corte costituzionale
Perché va ricordato che nel mille novecentosessantatré quindi sette anni prima la Corte costituzionale con una sentenza storica numero la numero centosessantotto
Dichiarò illegittimo l'articolo undici della legge istitutiva del mille novecentocinquantotto del Consiglio superiore della magistratura
Che attribuiva al ministro Poteri reali di interlocuzione di interferenza sui poteri del Consiglio superiore
Che impediva al Consiglio superiore di operare con libertà ecco l'indipendenza folla forte che consentì al Consiglio superiore del mille novecentottanta di assumere quella decisione
Voglio dire che il merito del coraggio di quel consiglio che io ricordo bene perché io ero in magistratura dal settantacinque e quindi quell'episodio sostanzialmente l'ho vissuto bene il nel merito va riconosciuto a questa sentenza che universalmente viene definita storica perché rimuove il condizionamento dell'esecutivo sui poteri del Consiglio superiore
E se non ci fosse stata quella sentenza l'intervento del ministro della Giustizia nel mille novecentosettanta avrebbe vincolato ed impedito che quei tre colleghi che io ho conosciuto ho l'onore di aver riconosciuto venissero avrebbe impedito che quei collegi tornassero al loro posto iniziale un'ultima cosa voglio aggiungere
E poi non vi tedio più
Vorrei parlare di tantissime cose di questa riforma io all'inizio ho fatto un'introduzione della campagna è lunga quindi ci saranno anche amici di carattere generale ma voglio
Portarvi due immagini è una considerazione sull'Alta Corte te viene sottaciuta perché nessuno l'ascolta nella sua
Violenza distruttiva
Treno immagine che voglio sottoporre è quello voi immaginate che attualmente secondo il nostro sistema costituzionale abbiamo un albero
Due rami Rambert l'altro è quello della giurisdizione c'è verranno giudicante e il ramo requirente
Ma questo albero a un'unica linfa che irrora illumina e arricchisce sia il giudicante sia il requirente perché
Entrambe mila euro ad un risultato che è quello di giustizia con la garanzia dell'uguaglianza dei diritti e delle libertà dei cittadini
Il progetto di riforma Mirra azzurra abdicare questi due alberi
L'albero della giurisdizione che apparentemente avrebbe come giardiniere la Costituzione
L'albero dei pubblici ministeri che non avrebbe più la Costituzione come giardiniere ma come giardiniere avrebbe l'esecutivo perché questo lo mondo perché quando si dice che in realtà la separazione c'è già
In realtà loro sanno bene che la separazione c'è già non gli interessa il fatto che la separazione il problema è creare un sistema che abbia uno sbocco successivo
Cioè quello di non lasciare l'organo inquirente senza controllo da parte di nessuno e quindi a quel punto come avviene in Francia
Come avviene in Spagna con l'ambiente negli Stati Uniti l'Inghilterra è un'altra realtà come avviene in parte in Germania il tutti questi paesi dove c'è la separazione il PM il Pubblico ministero
E gerarchicamente sottoposto all'esecutivo il ministro dalla giustizia non solo ma in Francia non si dice questa è un'altra piccola
Curiosità che c'è ancora il giudice istruttore è vero che c'è una separazione ma c'è ancora il giudice istruttore sopra il Pubblico ministero cioè c'è ancora la giurisdizione
Quindi il vero problema per loro perché non si sa bene che la separazione di fatto c'è nessuno e ma non è questo l'obiettivo l'obiettivo è creare come vi dicevo due alberi
Sono che apparentemente ancora irrogato F. stilizzato dalla Costituzione e l'altro e viceversa che dovrà avere come giardiniere perché questo sarà lo sbocco il l'esecutivo
Quanto alla alta corte di giustizia che è la vera insidia di tutto il sistema
La quarta Corte di giustizia aldilà dei sorteggi che esattamente ciò che è stato detto che ancora tutto da stabilire perché non sappiamo quale maggioranza come saranno costituiti collegi cioè il fare collegio
Del che deve giudicare il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare e vi parlo uno che di procedimento disciplinare
Se ne occupa da una vita bene
Non sappiamo se il collegio sarà costituito da due magistrati e un live oppure vado a elargire un magistrato ancora questo non lo sappiamo
Ma
Ma la verità quale la verità che è previsto che i componenti togati Barbano estere rivestendo la qualifica di consiglieri di cassa
Cioè si riporta nell'alta e forte un meccanismo di controllo e di vigilanza e si comincia ad estinguere una magistratura elevata i consiglieri di Cassazione
è una magistratura di rango inferiore che sono tutti gli altri magistrati giudici sostituti
Questo riporta Ina Jack ecco ne ho parlato all'inizio quel principio di sottoporre la magistratura cosiddetta villa l'inferiore che poi la magistratura il merito a quello che decide tutti i giorni le i problemi dei cittadini
Di sottoporre questa magistrato che cosa
A
L'alta magistratura si ripropone un assetto della giurisdizione piramidale verticistico queste l'insidia che c'è dell'Alta Corte a prescindere dal fatto che l'Alta Corte di giustizia
è un organo illegittimo sotto il profilo costituzionale per tre ragioni
Nel nostro ordinamento costituzionale bene che la cittadinanza cominci a percepire questi aspetti
Della carta che governa la vita da quando siamo concepiti fino a quando moriamo speriamo il più tardi possibile bene
La corte costituzionale nonno i professori nei magistrati la Corte costituzionale e io ricordo che la Corte costituzionale nasce
Negli Stati Uniti ahimè qualche merito agli Stati Uniti bisogna riconoscerlo
Come limite al potere legislativo cioè la corte e la cast la carta scritta la Costituzione scritta è uno strumento che viene indicato come limite assoluto al potere
Assoluto del legislatore
Il legislatore ha un limite per la carta costituzionale scritta quella che abbiamo bene per quanto riguarda la la l'Alta Corte di giustizia
Non solo
Viola l'articolo centodue il secondo comma non vi parlo perché unicamente nel nostro sistema
Costituzionale
Sono vietati giudizi speciali quali chiedere ma perché sono gli ha dato i giudici speciali
Voi sapete qual erano i giudici speciali gli speciali erano quelli che il potere politico il potere esecutivo improvvisamente istituiva per punire a determinate categorie di persone
Non era la magistratura ordinaria inventa un giudice la mattina ecco giudice poiché avrebbe dovuto giudicare una questione che interessava che venisse giudicata negativamente al potere politico ecco perché il nostro costituente vieta il giudice speciale articolo centodue secondo comma
E il divieto di istituire giudice speciale e un principio supremo dall'ordinamento costituzionale cosa vuol dire
Noi abbiamo nella nostra Costituzione un solo principio immodificabile intangibile e l'intoccabile ed è quello esplicito dalla forma repubblicana ma la Corte costituzionale e non è la sua storia
Che viene riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo a esaminato elaborato e affermando
Altri principi intangibili intoccabili e immodificabili
Che non sono scritti come la forma repubblicana ma che si ricavano dall'assetto del nostro ordinamento costituzionale e questi principi compreso il principio di eguaglianza
Il principio della tutela giurisdizionale il principio della tutela giurisdizionale è un principio supremo dell'ordinamento costituzionale che non può essere ne è toccato nel modificarlo né
Diciamo alternato cosa vuol dire che la tutela giurisdizionale però chiedo a cosa serve la giurisdizione dico vorrei che voi mi rispondesse a cosa serve la giurisdizione
è un ex diciamo una categoria un'istituzione astratta o è qualcosa fondamentale della vita e nella storia di un Paese la giurisdizione cosa
Ad assicurare che cosa la giustizia ad assicurare la tutela delle diritti degli interessi legittimi e delle libertà questa è la funzione propria per definizione della giurisdizione e
Questa funzione come viene realizzata dallo stato attraverso l'ordine giudiziario
Quindi
Il problema di alterare
L'indipendenza dell'ordine giudiziario in definitiva riguarda voi riguarda noi non riguarda i magistrati riguarda i cittadini nei loro diritti nelle loro tutele nelle questioni che ogni giorno debbono o vogliono affrontare
Bene
La alta corte di giustizia è un giudice speciale di chiedere ma perché è un giudice speciale
è e questo bisogna farlo capire le persone perché il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati è l'unico procedimento disciplinare che ha carattere giurisdizionale cioè esattamente un processo come sono tutti i progetti sia penali che civili che i cittadini affronta ogni giorno tutti gli altri procedimenti disciplinari che riguardano i pubblici poteri sono procedimenti amministrativi non sono giurisdizionale
è per tutti gli altri procedimenti è previsto il ricorso per Cassazione improvvisamente l'Alta Corte di giustizia viene o disciplinare viene organizzata vietando il ricorso per Cassazione proprio ai magistrati che sono sottoposti a un vero processo quindi il primo carattere illegittimità costituzionale palese è quello che la corte l'Alta Corte disciplinare si atteggia e si configura come giudice speciale via dall'articolo centodue
L'altro profilo di incostituzionalità palese è il fatto che non è ammesso il ricorso per Cassazione per quanto riguarda i procedimenti disciplinari che l'Alta Corte dovrà gestire
è il la impugnativa della decisione dell'Alta Corte ancora una volta non sappiamo come saranno composti collegi
Deve essere rivolta all'oste stavolta in porta ovviamente in diversa composizione ci mancherebbe altro che fosse la prima volta alla stessa allo stesso collegio che ha deciso il medico di primo grado
è questo viola il principio della tutela giurisdizionale infine viola il principio di eguaglianza perché io del Principe e per tutti gli altri procedimenti disciplinari diversi da quello che riguarda i magistrati ordinari perché anche i magistrati amministrativi sono sottoposte a un procedimento disciplinare di carattere amministrativo è previsto il ricorso per Cassazione
Ovviamente vi è una diseguaglianza fra
Tutti i procedimenti disciplinari diversi da quelli che riguardano i magistrati perché per gli altri a Messa Dell'Orto dal Cassazione cioè è ammessa la tutela giurisdizionale del supremo organo giurisdizionale che abbiamo nel nostro ordinamento e proprio per magistrati e viceversa
Questo negato può violerebbe ma qui entriamo nel tecnicismo pure pur pura e semplice anche l'articolo sei
Della legge sui diritti e le libertà europea comunque
Per cui
L'insidia maggiore e esattamente in in questo organo disciplinare che ancora una volta deve prevedere la nuova elaborazione di uno Statuto disciplinare perché nel momento in cui per i Consigli superiori solo due
Si dovrà esserlo stato disciplinare per i pubblici ministeri uno statuto disciplinare per i giudici ma tutto questo ancora è occluso non sappiamo ecco la legge ordinaria loro potranno anche trasformare l'affetto della magistratura requirente
Perché si potrà anche disciplinare un'organizzazione piramidale verticistica attribuendo poteri esclusivi per esempio al procuratore generale della Cassazione che avrà naturalmente collegamenti con il
Potersi io chiuso sarà un salto nel buio abbiamo autore ma soprattutto non è stato
I cittadini allora
Chiusura Flash con Ottavio Grasso il il sorteggio probabilmente
Una cura
Strong esagerata sbagliata a
Ha una malattia che comunque c'è che il correntismo
Sì questa è una domanda che avrei fatto io dopo i bellissimi interventi di Bruno e di Piergiorgio
Quello che ci dobbiamo chiedere e questo io qui voglio essere molto sincere molto onesto
Non stiamo la magistratura non sta difendendo a spada tratta e non vuole essere corporativa lei sappiamo gli errori che sono successi e sappiamo benissimo che c'è rinfacciato il caso Palamara
Però voglio dirvi tre cose la prima sapete che fine ha fatto Palamara
Palla ma è stato destituito dal Consiglio suprema magistratura Luís come i cinque colleghi che sono stati responsabili di conventicole fuori dal Palazzo dei Marescialli che il palazzo dove si riunisce il concio
Super la magistratura sono stati puniti dal Consiglio super la magistratura quindi questo ci dimostra che la magistratura gli anticorpi
Anche dall'associazione ma sono due piani paralleli
Primo punto secondo punto cosa c'ha dimostrato il caso Palamara il caso Palamara già dimostrato che è
La politica a sempre l'interesse ad avvicinarsi al mondo della giustizia perché se controlli i controllori controlli tutto
Terzo punto che voglio dire
Sì pensiamo veramente
Che riusciamo arte politicizzare il Consiglio superiore la magistratura politicizzato Dolo
Badate bene
Sostituiamo e spostiamo il baricentro delle decisioni del Consiglio superiore la magistratura mettendo più politica e meno magistrati
Siamo sicuri che questa politica la politica in genere politica intesi in senso nobile come occuparsi delle faccende dei cittadini di tutti
Sia meno pericolosa della dei del male che che si vuole andare a risolvere cioè la soluzione è veramente migliore del male io ritengo di no e ritengo che spostare
Lancet del Consiglio superiore la magistratura verso il potere politico rischia di trasformare il Consiglio supremo la magistratura nella Commissione di vigilanza RAI
E lo vediamo come funziona commise vigilanza RAI ci sono le pressioni perché a quello a quell'altra trasmissione diciamo notizia di metà gennaio che l'Usigrai a l'Usigrai che l'unione dei giornalisti il sindacato dei giornalisti riuniti a fortemente
Criticato il fatto che i vertici di diciamo così della dei dei vertici diciamo del del sistema giornalistico hanno precluso una piena libertà di manifestazione di stampa
Proprio sul tema del referendum
Vi lascio su questa sollecitazione riflettente
Il male il rimedio è peggiore del male il male che si risolve e vi dico subito come
Nel negli ultimi prima della dell'avvento di questa riforma la riforma Cartabia ha cercato che è intervenuta dopo lo scandalo Palamara e cercate di intervenire chirurgicamente con legge ordinaria a dimostrazione del fatto che
Quando si vuole intervenire sul merito dei problemi lo si può fare con legge ordinaria sapete come
Riducendo i conti collegi elettorali
Così consentendo a formazioni di magistrati che hanno idee politiche non convergenti verso le correnti tradizionali possano di aggregarsi tra loro e possano facilitare una maggiore pluralità della partecipazione al consiglio
A irrigidito il sistema di partecipazione nella sezione del disciplinare perché la sezione del disciplinare lo diceva Bruno può essere quelli di mal dello che fa saltare tutto per cui utilizzare il disciplinare a correnti alternate per punire quello quell'altro magistrato la la la carta abbia irrigidito questo sistema evitando che ci possa essere un'osmosi tra i componenti della delle commissioni che si occupano delle valutazioni professionalità o degli incarichi direttivi con i componenti della commissione disciplinare così evitando che ci possano essere
I giochi non poco trasparenti
Mi fermo qui
C'è già di spunti di riflessione stasera ne siano venuti tantissimi io ringrazio il presidente Bruno Di Marco il presenta la sezione dedicata alle Ottavio Grasso il presidente Morosini impegnato in in un collegamento delle televisiva anzi vi invito a guardarlo e dalla Gruber tre che fra un po'quindi se fatta se fate in tempo lo trovate sul televisore di di case faccio salutare Antonella
Alla fine non solo per dire grazie perché penso che abbiamo detto tutto abbiamo espresso le motivazioni per questo no
Festa dell'accusa
Jonella prende dato

