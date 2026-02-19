Saluti di Antonino Schilirò, collaboratore del giornale online WordNews.it e Responsabile Comunicazione dell'Associazione Dioghenes APS, associazione antimafie e antiusura.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Mani Legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia" di Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di Palermo, e Antonella Mascali, giornalista del Fatto Quotidiano", registrato a Catania giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 17:46.



Sono intervenuti: Antonino Schilirò (giornalista WordNews.it), Mario Barresi (vicedirettore La …

Sicilia), Piergiorgio Morosini (magistrato, autore del libro), Antonella Mascali (giornalista Il Fatto Quotidiano, autrice del libro), Bruno Di Marco (già Presidente del Tribunale di Catania), Ottavio Grasso (presidente della Giunta della Sezione Distrettuale ANM Catania).



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 34 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci