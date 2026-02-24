24 FEB 2026
intervista

Podcast. Un esercito europeo: quale difesa comune per l’Unione Europea? Di Lorenzo Federico Pace

INTERVISTA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 13:20 Durata: 18 min 29 sec
Benvenuti alla 48ª puntata dei podcast di Radio Radicale dedicati all’attualità internazionale, realizzati in collaborazione con le Riviste di diritto pubblico comparato ed europeo.

In questo episodio, realizzato con il professor Lorenzo Federico Pace, docente di Diritto dell’Unione europea all’Università degli Studi del Molise, parliamo di difesa europea e della prospettiva di un esercito comune dell’Unione, analizzando l’urgenza - emersa con forza nel 2025 - di costruire una difesa europea più autonoma.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina e le crescenti incertezze sul ruolo degli Stati Uniti nella NATO, il tema è tornato centrale nel dibattito politico.

Un passaggio simbolico di questa nuova fase è stato il discorso "There’s a new sheriff in town", pronunciato dal vicepresidente statunitense J.D.

Vance alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco del febbraio 2025.

In quell’intervento, Vance ha rivolto critiche dirette all’Unione europea e ad alcuni governi europei, concentrandosi in particolare sui temi dei valori democratici, della libertà di espressione e della gestione politica interna.

Pur non essendo un discorso centrato specificamente sulla NATO o su un disimpegno militare americano, l’intervento ha avuto un forte impatto politico, riaccendendo il dibattito europeo sulla necessità di una maggiore autonomia strategica e di una più solida capacità di difesa comune.

Venne nonché la quarantottesima puntata de proteste di radio radicale dedicati all'attualità internazionale realizzati in collaborazione con le riviste Diritto pubblico comparato ed europeo
In questa puntata il professor Lorenzo Federico Pace docente diritto dell'Unione europea all'Università degli Studi del Molise ci parla di difesa europea della prospettiva di un esercito comune dell'unione
Nel suo podcast si analizza l'urgenza che è emersa con forza lo scorso anno di costruire una difesa europea che autonoma dopo l'invasione russa dell'Ucraina crescenti
Incertezze sul ruolo degli Stati Uniti nella NATO il tema è tornato centrale sempre più centrale nel dibattito politico un passaggio simbolico di questa nuova fase sarà il discorso
Pronunciato dal vicepresidente statunitense Jedi danza alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco della febbraio dello scorso anno in quell'intervento
Il vicepresidente ha rivolto critiche dirette all'Unione Europea da alcuni governi europei concentrandosi in particolare sui temi dei valori democratici della libertà di espressione della gestione politica interna pur non essendo un discorso centrato specificamente sulla NATO però nel podcast ascolteremo anche un passaggio su questo sempre da Monaco due mila venticinque
Oppure su un disimpegno militare americano quell'intervento avuto un forte impatto politico riaccendendo il dibattito europeo sulla necessità di una maggiore autonomia strategica e di una più solida capacità di difesa comune
Nonostante la guerra l'invasione dell'Ucraina sia iniziata nel febbraio del due mila ventidue solo nel due mila venticinque sorto all'urgenza di discutere il futuro della difesa comune dell'Unione Europea
Come è noto questa è stata la conseguenza delle parole del vicepresidente degli Stati Uniti pronunciate nel febbraio dello scorso anno durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco
Il famoso discorso segni usciere senta un'
Così come dalle numerose differenti posizioni sostenute dal presidente degli Stati Uniti con riferimento all'impegno degli Stati Uniti ad intervenire in futuro a tutela dei membri della NATO
Tale situazione
Ha fatto venir meno la certezza circa il tipo di intervento degli Stati Uniti garantirebbero nel caso di una situazione di che determinasse l'applicazione del noto articolo cinque del Trattato NATO fatto questo sul quale tutti gli stati dell'Unione Europea chiaramente anni fondato per la propria tranquillità sull'esistenza di una forma efficace attuale di difesa comune dell'Unione
Nella discussione sul futuro della difesa comune uno dei punti nodali spesso richiamati e quella di stabilire quale sia l'obiettivo della difesa comune
La domanda è principale come è noto e se tale obiettivo sia quello della creazione di un esercito europeo distinto da quelli degli stati membri
Si vuole quindi fornire una prima valutazione sulla possibilità che questo possa essere l'obiettivo tenendo presente l'evoluzione del processo di integrazione europea e il quadro normativo attuale dei trattati
E quindi al fine di rispondere alla domanda centrale il futuro della difesa comune dell'Unione europea e l'istituzione di un esercito europeo comune distinto da quello degli stati membri
è necessario ricordare i motivi della nascita del processo di integrazione europea
Come infatti è noto il processo di integrazione non nasce per creare una difesa militare sul continente europeo ma per organizzare pacificamente i rapporti interni degli Stati del continente europeo
Tale necessità era conseguenza della contraddizione tra stato e mercato nata alla fine del diciannovesimo secolo
E la conseguente crisi dello Stato nazionale come forma di organizzazione pacifista dei popoli del continente europeo
La soluzione a tali crisi quindi la crisi dello Stato nazionale sul continente europeo è stata quindi l'istituzione di un'organizzazione sovranazionale prima alla cieca poi lasciare trasformatosi poi in Unione europea con il Trattato di Lisbona del due mila sette
Tale organizzazione si caratterizza per l'autonomia del suo ordinamento giuridico
Istituito dal Trattato rispetto a quello degli Stati membri
Nonché l'aspetto fondamentale dell'autonomia del diritto dell'Unione rispetto al diritto pubblico internazionale e di quello interno
In questo senso il diritto dell'Unione Europea e diritto dell'Unione
Sì implicita
Nonostante ciò i trattati affrontano come è noto in alcuni aspetti il tema militare si pensi ad esempio all'articolo trecentoquarantasei del Trattato sul funzionamento dell'unione europea per quanto riguarda
I beni cosiddetti dual use
Come è noto dopo l'istituzione della ceca quindi della Comunità economica del carbone e dell'acciaio figlio del mila centocinquantadue
Pestato il tentativo successivo istituire un'organizzazione sovranazionali con obiettivi di tutela militare
Quella che
Fu il tentativo della comunità europea di difesa
Tale organizzazione infatti aveva quale obiettivo la creazione di un esercito europeo a tutela dei suoi Stati membri ed era nell'idea come noto di uno dei suoi più forza forti sostenitori ovvero Alcide De Gasperi un passaggio fondamentale per la creazione di un'unione politica non è un caso che l'articolo otto del trattato restituiva l'accetto
Com'è noto firmato da tutti gli stati ma non ratificato dalla Francia questo prevedesse che nel caso di una modifica dei Trattati
L'organizzazione dovesse trasformarsi o in una federazione o in una confederazione
L'istituzione della comunità europea di difesa non si è verificata non solo per il rifiuto della Francia da riti fare di ratificare il trattato come ho appena detto che ha già firmato dai sei Stati
Che erano i sei Stati fondatori bella cieca
Ma anche per l'esistenza della NATO con l'organizzazione internazionale affinità militare che già costituiva una forma di Fellini Sesa comune del continente europeo sebbene sotto l'egida degli Stati unite d'America
Anche successivamente quando gli Stati membri hanno deciso di inserire all'interno del processo di integrazione europea la politica estera e di sicurezza comune e di difesa comune queste sono state sviluppate
Non è la forma di una governance intergovernativo e non sovranazionale
Uno dei motivi che può giustificare tale scelta può essere individuato nella preoccupazione per il mantenimento della qualità statuale degli enti partecipanti al processo di integrazione europea ossia gli stati membri infatti già una competenza carente Rizzante lo Stato cioè la politica monetaria è stata attribuita all'Unione Europea per mezzo di trattati limitando quindi la sovranità degli Stati stessi
Per noti motivi storici politici
L'attribuzione di quello dell'unione della competenza in materia militare secondo una governance sovranazionale
Potrebbe mettere in dubbio a ben vedere la giustificazione stessa dell'esistenza
Ed è la continua insistenza di una natura statuale degli enti fondatori del processo di integrazione apposto ad esempio di trasformarsi in una vera e propria federazione cosa che unione europea non è
Prima di fornire una risposta fondata sulla dinamica del processo di integrazione in merito alla futura istituzione di un esercito comune europeo distinto dagli eserciti nazionali
E forse necessario ricostruire lo sviluppo della difesa europea in questi grandi particolarmente convulsi
Come è noto l'articolo quarantadue comma due del Trattato dell'Unione Europea prevede in futuro l'istituzione di una difesa comune a fronte di un voto all'unanimità del Consiglio europeo
Maggioranza che crea fondati problemi anche in considerazione della neutralità militare di alcuni Stati appartenenti all'Unione Europea
E quindi nel caso dell'Austria Belgio Irlanda di Malta diversamente l'articolo quarantadue comma sette del Trattato dell'Unione Europea Istrice già ora un formale a corto di difesa collettiva fra gli stati membri dell'Unione europea
In caso di aggressione
Un modello sul che assomiglia anzi è forse più in integrato rispetto a quella dell'articolo cinque del Trattato NATO
Quest'ultima norma sembra quindi fornire già cioè l'articolo quarantadue comma sette del trattato dell'unione fornire già una risposta a quello che sarà salvo future differenti evoluzione il futuro del difensore dell'unione europea
Cioè una difesa dell'unione fondata sugli eserciti degli stati membri sotto questo aspetto la difesa militare comune tra gli stati membri dell'Unione sembra essere già organizzata secondo il principio dei cosiddetti quadranti di interesse
Quadranti divisi tra Nord sud Ovest ed Est nel territorio dell'Unione Europea
Per me è un caso che nel quadrante est si trovino due Stati la Polonia e la Finlandia
Che hanno rispettivamente già aumentato al quattro virgola cinque per cento del proprio PIL le spese a fini militari o nel caso della Finlandia che dispone a livello dell'Unione Europea per motivi storici risalente al periodo in cui la Finlandia costituiva un Granducato dell'impero russo
Uno degli eserciti più densamente disponibile rispetto alla popolazione grazie al sistema di leda la riserva formata da cittadini già addestrati
Finlandia
E che ha abbandonato sempre per motivi collegati sui rapporti con la Russia la sua storica neutralità militare nel due mila tredici entrando a far parte della NATO
La tecnologia sotto questo aspetto sembra a sua volta orientato allo sviluppo di questa soluzione di difesa collettiva dell'unione mediante l'esercito degli Stati membri si pensi ad esempio al progetto cosiddetto Michelangelo dopo un sviluppato dalla società Leonardo un progetto di difesa strategica europea molti dominio e ballo sardo intelligenza artificiale
Fondato sul coordinamento dei sistemi militari nazionali
Sotto quest'altro aspetto quindi l'idea della costituzione di un esercito europeo distinto da quello degli stati membri
Quale naturale sviluppo del processo di integrazione europea sembra quindi essere il retaggio di impostazione che vedeva come obiettivo finale del processo di integrazione la creazione di un nuovo Stato cosiddetto super Stato
Ad oggi però gli stati membri a Noto rifiutato questa possibilità mantenendo il processo di integrazione europea entro i binari dell'integrazione tra gli Stati formalmente sovrane
Ciò non ha escluso che l'Unione europea per il tramite degli Stati abbia trovato nuove forme di sviluppo del processo di integrazione al fine di risolvere importanti crisi verificatisi negli anni Venti sempre l'obiettivo del processo di integrazione europea
La pace del benessere dei cittadini europei nel quale non cooperazione comune tra gli stati membri come previsto dall'articolo tre paragrafo uno del Trattato sull'Unione europea
Si pensi ad esempio la soluzione della crisi dell'euro zona del due mila dodici tramite l'istituzione del mesto o non organizzazione internazionale hanno talora finanziaria o si pensa la risposta alla crisi pandemica del Colle diciannove alla creazione per la prima volta di un debito con
Un europeo tramite il progetto Next Generation ero molto
Sotto questo profilo anche il settore da difesa a fronte dell'attuale apparente incrinatura dei rapporti tra un europeista di me e Stati Uniti d'America
Ha sviluppato nuove forme di intervento si impenna si pensi a Progetto Sesto nel contesto dell'iniziativa redimersi venti trenta che prevede centocinquanta miliardi di euro di finanziamenti per investimenti militari nazionali
Quale debito pubblico dell'Unione sebbene con criteri di vincolo nella speranza simile a quelle next generation prego
A ciò si aggiungono circa seicentocinquanta miliardi di investimenti nel sistema militare
A livello nazionale tramite l'attivazione della clausola di salvaguardia e quindi dello scorporo di tali costi dei limiti del Patto di stabilità e crescita però va detto creando o meglio approfondendo la disparità tra stati dotati come
Con elevata capacità fiscale da parte gli stati quali disponendone l'alto debito risultano limitati la dimensione della propria spesa pubblica direi che la nostra volontà di cooperazione con gli Stati Uniti rimane
Una volontà di cooperazione salda
Direi che Italia Germania che sono in trame nazioni che in Europa intrattengono con gli Stati Uniti storicamente al suo mare l'azioni privilegiate che sono date dagli scambi commerciali che sono date dagli investimenti reciproci
Che sono date dal fatto che in entrambi i Paesi
Vi sono delle basi americane possono aiutare
In questo rapporto penso che Italia e Germania lo possono fare particolarmente se lavorano insieme anche Grasso grazie a un approccio diciamo così pragmatico e non istintivo alle relazioni con gli Stati Uniti d'America
Dopodiché dopodiché però sicuramente io e il cancelliere Mercer condividiamo un altro elemento fondamentale
E cioè che il dibattito principale in Europa non debba essere su che cosa ci aspettiamo che facciano gli altri
Nei nostri confronti il nostro principale dibattito deve essere su che cosa noi possiamo fare per noi stessi
Un'ultima annotazione riguarda la preoccupazione di chi giustamente sostiene che lo sviluppo di una difesa dell'unione europea fondata a sua difesa militare dei singoli stati membri possa determinare futura crisi al processo di integrazione una simile preoccupazione non è infondata si perse per esempio come la militarizzazione dalla Prussia all'inizio del diciottesimo secolo portoni in buona sostanza alla crisi del Sacro Romano Impero e al suo scroscio violento nel mille ottocentosei
Se tale scrupolo non è peregrino le caratteristiche dell'attuale processo di integrazione europea potrebbe con tuttavia far sì che la storia non debba ripetersi
Ciò in primo luogo per la presenza del mercato interno il quale sebbene a sua volta con la sua crisi di competitività ed accesso dell'eccesso del ricorso ad aiuti di Stato per risolvere le crisi degli ultimi anni costituisce la soluzione indefettibile la contraddizione tra stato e mercato data sul continente europeo alla fine del diciannovesimo secolo
E che ha di fatto ma determinato l'inizio dei tg due mondiali
In questo senso la presenza di un forte integrato mercato interno a livello continentale potrebbe costituire un elemento dire cui libri o rispetto allo sviluppo prevalentemente statuale
E la difesa militare in Europa per come sempre svilupparsi

