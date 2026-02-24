Podcast. Un esercito europeo: quale difesa comune per l’Unione Europea? Di Lorenzo Federico Pace

In questo episodio, realizzato con il professor Lorenzo Federico Pace, docente di Diritto dell’Unione europea all’Università degli Studi del Molise, parliamo di difesa europea e della prospettiva di un esercito comune dell’Unione, analizzando l’urgenza - emersa con forza nel 2025 - di costruire una difesa europea più autonoma.
Dopo l’invasione russa dell’Ucraina e le crescenti incertezze sul ruolo … degli Stati Uniti nella NATO, il tema è tornato centrale nel dibattito politico.
Un passaggio simbolico di questa nuova fase è stato il discorso "There’s a new sheriff in town", pronunciato dal vicepresidente statunitense J.D.
Vance alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco del febbraio 2025.
In quell’intervento, Vance ha rivolto critiche dirette all’Unione europea e ad alcuni governi europei, concentrandosi in particolare sui temi dei valori democratici, della libertà di espressione e della gestione politica interna.
Pur non essendo un discorso centrato specificamente sulla NATO o su un disimpegno militare americano, l’intervento ha avuto un forte impatto politico, riaccendendo il dibattito europeo sulla necessità di una maggiore autonomia strategica e di una più solida capacità di difesa comune.
