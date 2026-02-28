Modera: Luciano Ciocchetti (Vicepresidente Commissione Affari Sociali FDI).



Relatori: Nicolò Zanon (Presidente Comitato SiRiforma), Antonino Galletti (Consigliere Nazionale Forense, Presidente emerito Ordine degli Avvocati di Roma), Mario Scialla (Coordinatore emerito OCF), Giuseppe Cavallaro, Giuseppe Mucciolo (Ordine degli avvocati di Roma).



Saluti istituzionali: Massimiliano Maselli (Assessore all'inclusione sociale e Servizi della persona Regione Lazio).



Convegno "22-23 marzo 2026 al referendum sulla giustizia vota Sì", registrato a Roma sabato 28 febbraio 2026 alle 09:55.



L'evento è …

stato organizzato da Fratelli d'Italia.



Sono intervenuti: Luciano Ciocchetti (vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, Fratelli d'Italia), Nicolò Zanon (ordinario di Diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano), Antonio Galletti (consigliere Nazionale Forense, presidente emerito Ordine degli Avvocati di Roma), Mario Scialla (coordinatore emerito dell'Organismo Congressuale Forense), Luca Ciaglia (avvocato), Giuseppe Cavallaro (ordine degli avvocati di Roma), Giuseppe Mucciolo (ordine degli avvocati di Roma), Giuseppe Ciliberti (avvocato), Massimiliano Maselli (assessore all’Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Giustizia, Referendum.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 36 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

