Convegno "Cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2026 della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Piemonte della Corte dei Conti", registrato a Torino martedì 10 marzo 2026 alle 10:33.



L'evento è stato organizzato da Corte dei conti.



Sono intervenuti: Marco Pieroni (presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Piemonte della Corte dei Conti), Fernanda Fraioli (procuratore regionale del Piemonte della Corte dei Conti), Arnaldo Narducci (tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino), Antonio Attanasio (presidente della Sezione di Controllo per il …

Piemonte della Corte dei Conti), Filippo Vari (rappresentante del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti), Claudio Chiarenza (rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati della Corte dei Conti).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Avvocatura, Bilancio, Burocrazia, Controlli, Corte Dei Conti, Costituzione, Diritto, Finanza Pubblica, Giustizia, Governo, Istituzioni, Magistratura, Meloni, Parlamento, Pensioni, Piemonte, Politica, Prevenzione, Riforme, Servizi Pubblici, Spesa Pubblica, Stato, Tempo, Unione Europea.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 21 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci