10 MAR 2026
giustizia

Cerimonia d’inaugurazione dell’Anno giudiziario per il 2026 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte

CONVEGNO | - Torino - 10:33 Durata: 1 ora 21 min
A cura di SI
Organizzatori: 
Corte dei conti
Player
Con il Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, Presidente Marco Pieroni.

Intervengono: il Procuratore regionale Presidente Fernanda Fraioli e il Presidente della Sezione regionale di controllo, Presidente Antonio Attanasio.

Partecipano il rappresentante del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, il Presidente aggiunto della Sezione regionale di controllo, Presidente Acheropita Rosaria Mondera e il rappresentante dell’Associazione Nazionale Magistrati della Corte dei conti.

Convegno "Cerimonia d’inaugurazione dell’Anno giudiziario per il 2026 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte", registrato a Torino martedì 10 marzo 2026 alle 10:33.

L'evento è stato organizzato da Corte dei conti.

Sono intervenuti: Marco Pieroni (presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte), Fernanda Fraioli (Presidente della Sezione regionale di controllo del Piemonte), Arnaldo Narducci (tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Torino), Antonio Attanasio (presidente della Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti per il Piemonte), Filippo Vari (rappresentante del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti), Claudio Chiarenza (’Associazione Nazionale Magistrati della Corte dei conti).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 21 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte
Ma ingresso rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino
Ingresso alla sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte
Fa ingresso il presidente della sezione giurisdizionale
Ha inizio la legge la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario due mila ventisei dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte
Quale presidente della sezione giurisdizionale e a nome dei magistrati assegnati alla sezione consiglieri Luigi Gilli Giuseppe Maria Mezzapesa Alessandro Messina siano balli Ivano cortesi saluto e ringrazio tutti i presenti il presidente della Regione Alberto Cirio il professore Filippo Vari
In rappresentanza del Consiglio la presidenza e la Corte dei conti il prefetto Donato Giovanni
Cafagna
Il rappresentante il questore di Torino alla rappresentante del Comune di Torino assessore Gabriella Nardelli
I rappresentanti delle Autonomie territoriali l'avvocato distrettuale dello Stato Mauro principali rappresentanti di istituzioni civili militari
Gli avvocati del foro privato per il contributo fornito l'equilibrata evoluzione della giurisprudenza della Sezione il rappresentante del Consiglio l'ordine forense di Torino
Le forze dell'ordine per la Colombo e la collaborazione prestata di professione universitario oggi presenti i rappresentanti del mondo universitario di quello culturale
Tutti i colleghi della corte segnatamente la procuratrice contabile Fernanda Fraioli
Il presidente della sezione del controllo Ottone Attanasio
Il presidente aggiunto alle sezioni di controllo che rovina Mondera i magistrati assegnati alla procura regionale alle sezioni di controllo per la Regione Piemonte
I colleghi delle altre magistrature tutti gli altri partecipanti che cogliendo l'invito ad assistere all'odierna cerimonia hanno voluto attestare con la loro presenza l'attenzione per le funzioni svolte al nostro istituto
Saluto i rappresentanti dell'associazione dei magistrati della Corte dei Conti presidente di sezione Claudio Chiarenza un saluto la presidente Maria Teresa Polito che ha guidato la sezione di controllo della Corte dei conti per il Piemonte
E i professori mica ricordo che Sergio Foa
Con il quale abbiamo organizzato un seminario di studi sodomiti editoriali finanze pubbliche si terrà in quest'aula di ti sei marzo prossimo un ringraziamento speciale tutti collaboratori amministrativi della sezione della Corte per errore essenziale ausilio desidero altresì ricordare la nostra funzionare dottoressa Paolo Balbo che è mancato nel corso dei mesi di gennaio
L'odierna cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario il momento più significativo per la nostra istituzione per dare conto ai cittadini delle modalità dei risultati e funzioni svolte
Nell'anno trascorso per vedere prevenire individuare
E contrastare comportamenti illeciti produttivi di danno erariale
E riferiscono il bene collettivo
L'inaugurazione dunque doveroso momento pubblico del redde rationem cerca gli esiti dell'attività giurisdizionale svolta alla corte dei conti dell'anno venticinque perché la giustizia amministrata in nome del popolo e adesso deve responsabilmente darsi conto
Primario obiettivo dal giudizio niente è stato la Corte dei conti
E offre ai cittadini la garanzia del rispetto della Galli della legalità ed in uso corretto del denaro pubblico
Presupposti essenziali per costruire i valori di libertà eguaglianza nonché quei diritti inviolabili della persona emana scolpiti alla Carta costituzionale ed espressamente evocati nel trattato dell'Unione Europea
Il breve spazio assegnato alla relazione sull'inaugurazione anno giudiziario per esporre le le novità normative intervenute nell'anno non ne consente una esaustiva di Sanja
D'altro canto la complessità dei sistemi giuridici multilivello di quello vigente costituisce manifestazione
Risulta quanto al diritto contabili in generale e alle regine della responsabilità amministrativa in particolare connotato da un elevato tasso di instabilità derivante a destra
Dalla riforma lago vedrà solo per Gabriele ventiquattro ad Intra dei continui interventi del legislatore quantomeno a far data dal decreto legge numero settantasei del due mila venti
Che ha introdotto il così detto scuderia reale in vista della dichiarata finalità di far fronte alle esigenze che la cosiddetta burocrazie difensiva in ultima analisi di realizzare al meglio il principio costituzionale di buon andamento
Del delineato contesto assume particolare che rilevanza alla legge uno del ventisei le novità normative introdotte dalla legge si riflettono in modo significativo sulle funzioni della corte dei conti che anche nel quadro delle norme costituzionali e di diritto di un'europea contenute nei trattati nelle fonti di diritto privato costituiscono presidio
Fondamentali di garanzia di tutela di risorse pubbliche
Nel cointestato il coordinatore esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionali
A conferma delle osservazioni già formulate dalla Corte dei conti in sede consultiva sui diversi testi di disegni di legge Levi approvate il primo esame applicativo per la nuova disciplina in tema di responsabilità evidenzia poi e poi figli di non sicura razionalità dell'intervento
Legislativo
Su di un piano ordinamentale sia pure brevemente non può preliminarmente non osservarsi nel senso complessivo delle legge uno del ventisei si pone in forte discontinuità con
Beh un attimo sulla
Si pone forte discontinuità con la stagione delle riforme degli anni Novanta che hanno riguardato uno allora pubblica amministrazione attraverso la distinzioni politiche amministrazione il passaggio lo del modulo organizzatorio del rapporto gerarchico rapporto e direzione
E cioè dall'ordine alla direttiva la marcata responsabilizzazione direzionale biglie amministrazione gli amministratori degli sono finanziarie loro assegnate per il conseguimento degli obiettivi fissati deve dittici politici
La riforma del bilancio strettamente legata sotto il piano
Organizzativo a cui dà amministrativa in virtù della quale le unità alimentare di bilancio sono articolate in recinti di responsabilità così dando evidenza al profilo della dichiarazione merce alla fase
Gestionale nell'esercizio per i delle risorse bilancio di bilancio Signa
La rimodulazione attraverso la contrattazione collettiva del sistema retributivo della dirigenza pubblica segnatamente sotto il profilo delle componenti variabili dello stipendio uguali intimità di posizioni di risultato
Poi la hai vinto discontinuità con la riforma della Corte dei Conti che College venti del novantaquattro ha introdotto una decisa riduzione della funzione del controllo preventivo su atti impeditivo verifica cioè gli stessi per assegnare all'Istituto quella di un esteso controllo sulla gestione così contenendo il più possibile il condizionamento tutorio Della Corte pre polemizzare una moderna burocrazia
Realizzare il migliore efficiente efficace ed economica gestione delle pubbliche risorse
Quanto poi in particolare all'impatto che le nuove disposizioni della legge uno si vedeva che le stesse appaiono più volte a marcatamente enfatizzare sul piano strettamente soggettivo riproduzioni di sementi in caso di mala gestio
Degli amministratori danneggiati
Piuttosto che garantire il primo interamente l'oggettivo della buona gestione in mancanza di un sicuro automatismo tra abbassamento del carattere deterrente della natura risarcitoria
Proprio responsabile a tagliare e realizzazione dell'auspicato obiettivo di garantire una maggiore efficienza e celerità dell'azione amministrativa
Di qui il mal certo Limen della responsabilità quale ragione di stimolo e non di di disincentivo qui la sentenza della Corte Costituzionale centotrentadue ventiquattro intendeva fare riferimento illustri che il legislatore possibile ancoraggi di ragionevolezza nella nuova disciplina del responsabilità comunque indifendibili mente incentrato sull'articolo ventotto che la Costituzione senonché non limpida formulazioni di molte disposizioni introdotte dalla C uno
Ed insoddisfacente tecnica di intarsio normativo impiegato rischia di portare paradossalmente in una direzione opposta a quella voluta da spiegata dallo stesso legislatore
Innanzitutto nel breve periodo occorrerà attendere il consolidarsi della giurisprudenza alla corte dei conti sui Nova introdotti non di una delle disposizioni di quella di quella legge uno il ventisei
Senza diciamo perché sa di ostilità faccio riferimento ad esempio alla mancanza di una disciplina transitoria
Esplicativa circa le le problematiche del passaggio da un regime oppure al sistema della assicurazione che approvata con la legge uno approvato ai primi di di gennaio con Alice ventisei del due mila ventisei o vigili approvazione di conversione di El del decreto milleproroghe è stata spostata dalla sua applicazione al primo gennaio il ventisette
Si tratta di questioni molto complesse che potranno anche comportare fermo restando il tentativo di interpretazioni costituzionalmente orientate Unipro sibili dubbi di legittimità costituzionale nuova disciplina o di coerenza lo stesso col diritto penale conseguenza incerti interpretare
Non risolverà
Quanto meno fino decantazione declini interpretative anche nomofilattiche della giurisprudenza contabile la fatica dell'amministrare la cui legislatura intende ora principalmente porre rimedio anzi
Le fette di sistema sull'ordinamento complessivamente considerato non potrà che risultare mal fermo ed incerta definizione con riflessi sua imprevedibilità applicativa del nuove misure in ultima analisi sull'effettività del conseguimento di amministrazioni più efficace
Per efficiente e più economica
Se la finalità infatti è quella di garantire una maggiore efficienza all'amministrazione grazie al venir meno della paura della firma appare però ipotizzabile per ragioni dette considerati i tempi di stabilizzazioni nel giro di la giurisprudenza una compromissione non irrilevante proprio di briciole buon andamento
Per l'aggravarsi le incertezze applicative le nuove misure nonché un possibile detrimento agli altri dice rilevanti interessi costituzionali quali ad esempio quelli custoditi dal dagli articoli tre ventotto
Della costituzione senza peraltro escludere possibili caduta sul piano la copertura finanziaria a causa della fissazione da soli obbligata in un Dino la CIG risarcibilità del danno
Ricadente così sulla fiscalità generale ma salse Prairie
E le compensazioni d'altro canto adozione spessa di risarcimento del danno si fonda sul binomio
Diminutio patrimoni
E
Il San diciamo e la
Riparazioni integrale del del danno mentre nella nostra situazione ci troviamo di fronte ad una parziale diciamo copertura
Più odiare a questo proposito l'articolo comma uno chieste la legge due del ventidue novantaquattro introdotto la legge uno il ventisei
E è la non è rilevante dismisura per Parisi sproporzione delle riduzioni di tale di danno risarcibile la soglia massima del trenta per cento
Venuto il nodo che l'idea di riequilibrio nutre di medium fissata refrigeratore a carico del danneggiante il settanta per cento a carico dei cittadini della Repubblica
Danneggiati senza che dimensione al giudice della causa di una valutazione riduttiva del danno caso per caso
Orbene proprio relazione una disposizione che introduce l'obbligo per il giudice di riduzione del danno erariale nutro soglia fissa di Massimo del trenta per cento l'impedimento all'intenzione dei GIS
A conseguire una piena d'azione di sistema di sicura origine dentro ogni ora ma migliore modalità di efficienza amministrativa non può dirsi condizionato in via principale da difficoltà interrotte a dire chiaro
Settanta contro trenta ma signor rete proprio da non ragionevole automatismo tradizione certa del regime della responsabilità con il conseguimento incerto oltre che non dimostrato
Del sicure vorrà operate da in della del buon andamento i faccio riferimento alla categoria dei disciplina del così detto silenzio assenso principio costiero che in base al quale il subito dal fatto ecco scusa
Conseguente al decorso del termine stabilito dalla legge per il controllo preventivo opere che lascia il Palio di in ordine alla soluzione prospettata richiedente entrambi in entrambi i casi
La valenza di automatica esenzione quali diretta conseguenza per eventuali silenzio dalla corte
Nel controllo preventivo dell'atto nel rilascio il parere di piani strumentale non alla garanzia della legalità finanziario l'attuazione di programmi di spesa della piazza o comunque riconducibili alla materia la contabilità pubblica ne ha principalmente quale nello sterile quanto meno ai fini del conseguimento del pubblico interesse alla corretta gestione di pubbliche risorse
Quale i titoloni e sono responsabili a mia detto Sabina amministrativa l'acquisto automatismo abbastanza peculiare l'unica finalità quella dell'esonero dalla dalla responsabilità
Come evidenziato da presidente della corte Guido Carlino con rivolgiamo il nostro saluto l'esigenza di correttivi sto parlando adesso la delega legislativa non solo formalità riformata introdotta potrebbe emergere anche in sedi di attuazione dedica legislativa contenuta all'articolo tre della legge uno il ventisette
Attinente soprattutto profilo che in seguito la Corte dei conti tanto più che principi e criteri di delega come osservato origine riunite in sede consultiva necessiti di mettere pressione di attuazione del pieno rispetto non solo l'articolo settantasei
Ma anch'
E di principi costituzionali su cui si fonda l'organizzazione di soci fra le funzioni magistratuali dell'istituto in questo contesto la prevista fusione di sezioni a livello se a centrali sia territoriale sul piano organizzativo non dovrà incidere sull'autonomia funzionali interno alla corte nel compromettere
All'indipendenza dei giovani componenti le funzioni esercitate forse ho concepito il rapporto
Di reciproca compra complementarità ma al Comune fine dire attuazione del principio di buon andamento vanno tenute distinte in quanto diversi sono gli interessi negli elementi tutelate
Quelli di controllo focalizzati su atti su gestioni pubbliche la loro dimensione oggettiva quelli giurisdizionali su condotte su comportamenti soggettivi di chi svolge l'attività di amministrazione
Deve dunque scontrarsi con prove commissioni di tali funzioni che posso pregiudicare gravemente l'imparzialità del giudice equilibrare il principio del giusto processo e quello di giudice naturale per precostituito per legge
Ma se ripresentati radicamento costituzionale diversi regionale
Nella distribuzione voti ripubblica la struttura della finanza pubblica la Corte dei Conti svolge la funzione di presidio unitario della legalità e del responsabile amministrativa su tutto il territorio nazionale
Ed è solo la dimensione regionale che assicura l'uniformità e il controllo azionario distribuzione delle competenze la piena attuazione dell'autonomia regionale nei limiti previsti dalla Costituzione
L'attività della Sezione riguardano plurimi perché profili sia processuali che sostanzialmente il giudizio di responsabilità amministrativa giudizio di conto di quello che i sionisti quegli scritti i tempi assegnati depongo riferire
In modo sintetico le principali linee di pesante alla sezione inviandoli consultazione alla repertorio allegato alla presente relazione
Segnaliamo ad esempio la il danno alla concorrenza e sono un po'ripresi sussistente il re ipsa per il solo fatto cioè che sia stabile è stato illegittimamente pretermesso il confronto tra più offerte dovendosi provate da parte dell'attore che la deviazione rimarranno in una corretta azionista di rabbia comportare un effettivo danno patrimoniale all'ente pubblico
Piuttosto adesso indica forma sintetica il danno patrimoniale subito l'amministrazione pubblica per aver conseguire risparmi di spesa che sarebbe stato possibile ottenere mediante il confronto io
In gara tra più offerte configurando un danno la differenza tra offerto Greco unicamente realizzabile attraverso i rispetto le regole concorrenziali
E quella in concreto le di idealizzata nella specie consistente in un meno risparmi non conseguito dal dall'amministrazione derivante la mancanza di confronto competitivo tra impresa
Un'altra pronuncia che medica segnalazione quella sul sulle così detto danno del servizio vi sono state individuati diverse niente ipotesi il danno da disservizio in senso stretto qua con il servizio non è conforme alle sue qualità essenziale di servizio le riduzioni di efficienza di danno per i servizi per l'ultimo dei costi sostenuti per il recupero e il ripristino della legalità del servizio o della funzione per esempio legato allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all'accertamento d'illecito regia
Il danno da disservizio
Da mancata risalire servizio tale per cui sia rottura del rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzioni della stessa
Quindi questa parte è molto a tecnica sono direi vidi passare all'esame dei delle tabelle allegate quindi evitati i numeri statistici risulta che la sezione ha definito duecentocinquanta per i giudizi materie di contabilità pubblica di un visto settantaquattro metri di responsabilità amministrativa centootto temi di Conte durissimi contro per quanto riguarda il servizio Nissim sedici strumento Idrissi definitiva del ventitré per cento circa
E Idrisi definitivo rito monocratico sono stati cinquantaquattro portando così a trecentotredici inglesi totali definiti nell'anno
Elevato il numero dei conti depositati presso la segreteria della sezione dieci mila centosettantatré in aumento del quattordici per cento rispetto all'anno precedente l'attività della Sezione interessato
Mille ottanta dei conti rifiniti con pronunce di discarica nove mila centotredici conti rifiniti con pronunce di estinzione oltre numero centottanta nei giudizi di conto per un totale di dieci mila trecentosettantotto di conti lavorato il venticinque al mutamento rispetto al ventiquattro il dodici per cento
Il Ritalin raggiunti dalla sezione Piemonte si possono essere analizzati tutti i profitti l'efficacia e l'efficienza che attraverso gli indicatori
Di smaltimento e e di ricambio l'indice di smaltimento appare il cinquantasette per cento nell'ambito responsabilità al quarantasei per cento nell'ambito le pensioni sia novantacinque per cento
E per i giudizi di conto al cento per cento giudizi per resa del conto istanza di Walter dieci sette per cento prevista
Sui conti giudiziali dall'esame degli indici di smaltimento dedicandosi evidenze gratinare sezione nel corso del venticinque risulta sostanzialmente in linea con l'anno precedente con un momento d'anni l'attività dei conti giudiziali che portano solo a gestire il flusso le sopravvenienze normali ma anche le diminuzioni coraggiosa incerti giacenza iniziale
La durata media del processo nell'ambito della responsabilità pare otto mesi di G. strangola leggera diminuzione rispetto al ventiquattro durata media per definizione dei processi pensionistici passa da dieci a nove mesi
I figli lievi condanne l'importo di guida delle sentenze di condanna sono complessivamente pari a trentaquattro milioni quattro quattrocentosettantasette mila seicentoquaranta cinquantatré virgola quarantanove euro oltre rivoluzione Dario questa di vicenza intense
Di cui è uno trecentoventi mila novecentoventitré virgola settanta di guida Jessica di rito abbreviato ed euro ventuno mila centri guidati con il monitor
Passiamo all'ultimo paragrafo
Larga andò l'angolo diviso adegui il giurista anche gli ultimi e gravissime eventi geopolitici non possiamo che constatare che il mondo sia uscito dai cardini e lo diceva grande filosofo
Il modello democratico faticosa conquista della civiltà occidentale appare minacciato da Stati inclusi quelli che ritenevano i più vicini sempre più segnati da involuzioni autoritarie che contro controstoria con e anche contro loro storie si propongono come modelli alternativi
La sfida per i secchi per i sistemi democratici pare oggi derivare anche dal tentativo di ignorare cancellato il confine tra libertà e arbitrio
A questo riguardo litigio è un grave interrogativo non ha forse bisogno d'Europa dirimente correttivi è partito la sua grande tradizione e delle grandi tradizioni etiche l'umanità
E qual è la misura fondativa il criterio di ragionevolezza intrinseca dello stato di diritto che vale a mantenere un rigoroso limiterei tra libertà e arbitrio sì non delimitato la persona umana che previa d'ogni agire politico a qualsiasi giurisdizione statale
E proprio tale misura la dignità della persona appunto che fonda la legge no Moss e anche la sua interpretazione né a caso dice Platone giocando sull'assonanza Nous no no snus
Il nome legge si avvicina a quello dell'intelletto di qui l'attualità del discorso in uno il Presidente Mattarella a Marsiglia il cinque febbraio venticinque già richiamammo lo scorso anno Luciano i popoli contenuta nel preambolo la carta
Di San Francisco istitutiva delle Nazioni Unite eroga una profonda interiorizzazione di diritti fondamentali dell'uomo della dignità e del valore persona umana rivogliamo sa dei diritti degli uomini delle donne e delle nazioni grandi e piccole a difesa dei quali popoli Cinisi ridicola
Allora guardate salvaguardia di tali principi fondamentali costi dicevo profonda ratio della giustizia non frammentata bile in errati che manipolabili rationes
Dobbiamo arriva di tali principi indelebilmente postina nostra Costituzione entrata all'Unione Europea concorre la ministra lo giustizia anche con il contributo del prestigioso coro di Torino
Nonché l'esercizio da parte dell'università dello fondamenta all'ufficio della paia Ucits levi Lukather istruire intese a realizzare l'idea di giustizia mezzo essenziale per la formazione l'uomo giusto e per la tenuta dei nostri democrazia
Predilezione
La corte i conti di Torino ricorso il venticinque ma con un programma essi sull'anno in corso promosso colto iniziative culturali intesa concorre a realizzare l'obiettivo
Niente affatto ovvio frutto di un continuo rinnova l'impegno di un'attendibilità la coscienza morale alla partecipazione consapevole alla vita collettiva dice clinica La Repubblica nel corso della sua lunga storia attraversata da profonde stagioni riforma la Corte dei conti ha sempre saputo mantenere saldo il proprio ruolo garantendo ai cittadini dispetto
Della legalità ad uso corretto del denaro pubblico presupposto essenziale per costruire valori di libertà di uguaglianza nacque quindi l'abito che i costituenti hanno sancito nella nostra carta costituzionale
La Corte dei Conti radicata nel territorio in specie quel Torino ho visto è stata istituita prosegue responsabilmente nell'esercizio delle funzioni di giudizio né di controlli se private dalla Carta costituzionale per far fronte alle sfide presenti e future
Sempre al servizio dei cittadini e l'interesse delle istituzioni chiamate a un costante vicendevole rispetto grazie
Do ora la parola alla procura di regionale presso la Sezione giurisdizionale dei geometri pronto dottoressa Fernanda Fraioli prego
Ma grazie presidente
E grazie a tutti gli intervenuti che chiaramente non Reja l'elenco aggiungo soltanto quelli che già l'anno scorso ho chiamato i nostri compagni di viaggio perché per la procura alle forze dell'ordine sono ha sono assolutamente irrinunciabili quindi Guardia di finanza ma dei carabinieri e Genio dell'Esercito italiano
Quindi grazie a tutti l'anno solare appena trascorso mi ha visto operare affiancata da sei colleghi della procura da quindici unità di personale e in misura sempre più ridotta rispetto alle necessità
Perché i due funzionari che abbiamo perso nel nel tempo
A ai due funzionari se ne sono aggiunti altri due che abbiamo perso fortunatamente solo per motivi di pensionamento insomma non non per peraltro e ce ne sono altri aggiunti altri due e non sono stati sostituiti
La relazione cercherà di fare sicuramente luce sull'attività svolta ma siccome per la versione più compiuta soprattutto di numeri particolari e quant'altro naturalmente si rimanda quella più estesa che è già presente
Sulla sul sito e quest'anno dovremo necessariamente parlare di quella che la la riforma che è stata attuata non più di un anzi neanche un un mese fa
E che francamente soprattutto per l'ufficio che rappresento è stata abbastanza devastante basti una per tutto per tutte
La surrettizia all'introduzione della separazione delle carriere che ahimè ce ne siamo accorgendo solo ed esclusivamente per i colleghi della magistratura ordinaria perché c'è un referendum ma da noi è stato è stato introdotto nella nella norma per il momento abbastanza altalenante ma non so come come finirà
Comincio dai numeri né dirò soltanto due perché mi sembrano estremamente importanti i numeri sono i i cinque mila e diciotto vertenze che sono trecentosessantotto in più rispetto all'anno scorso quindi significa che all'opera di sensibilizzazione che abbiamo iniziato l'anno scorso
Diciamo qualche frutto l'ha portato i recuperi sono stati due milioni settecentoventi mila e rotti euro
Quindi centoquarantotto mila euro in più rispetto allo scorso anno a cui devono essere aggiunti e questo ci tengo a ad evidenziarlo sia come come cifra che come motivazione
Sono ventitré milioni seicentodue mila euro eccetera
Che sono molto importanti e rispetto agli altri perché sono stati recuperati da questo ufficio
Prima di arrivare al alla celebrazione del contenzioso o meglio in udienza i colleghi che hanno hanno celebrato l'udienza hanno preso atto della cessata la materia del contendere perché sono riusciti
A recuperarli strada facendo e francamente ventitré milioni più a disposizione della collettività perché quando lo Stato rientra in possesso di questo che è un danno notevole lo utilizzava per fornire servizi alla collettività
E la mia una mia relazione sarà fondata sarà focalizzata proprio su questa collettività e quella di cui cestista ematica mente ci si dimentica
Perché perché l'inaugurazione dell'anno giudiziario notoriamente l'occasione no per dibattere tra istituzioni e comunità amministrata
Di diciamo tutte le fattispecie di cui l'ufficio si ha Q sia occupato nell'anno solare appena passo trascorso alla condivisione vuole essere anche con la stampa perché la stampa
è quella che ci fa da cassa di risonanza sci fa da megafono perché gli addetti ai lavori quindi anche le amministrazioni per non parlare ovviamente dell'avvocatura e quant'altro
Leggo nota per cui la mente le nostre pronunce nel nostro intense le nostre delibere e quindi sanno quello che pensiamo quello che diciamo come interpretiamo la legge e l'applichiamo ai casi specifici
Il l'edicolante o il salumiere non sa lo sa dalla stampa per cui invito alla stampa e quella seguirci un pochino e a dare conto effettivamente di quello che noi facciamo
Richiamo le parole dette una manciata di giorni fa dal Presidente della Repubblica proprio qui a Torino in occasione della centenario della morte di Piero Gobetti
E ha detto che appunto la stampa una funzione essenziale cioè quello di monitorare il potere e di informare i cittadini per scelte consapevoli
Ecco una scelta consapevole di un cittadino anche quello di vedere una cattedrale del deserto e di non farne chiacchiera da bar ma piuttosto con l'amico per l'agognato sì
Del comune o della regione che non va bene
Una semplicemente segnalarla noi per vedere se effettivamente quella cattedrale nel deserto nasconde dei comportamenti causa attivi di danno all'erario o comunque ha delle motivazioni invece legittima
Perché noi siamo qui per la collettività
Anche se i nostri e diretti interlocutori sono ovviamente le amministrazioni per per ovvi motivi
E questo lo dico perché io ho rilevato duecentoventidue segnalazioni però pervenute dai privati che sono in aumento rispetto allo scorso a
No perché ce ne sono un centotrentasei in più però sono comuni per resto convinta che la scarsità di queste denunce perché non siamo qui solo per le pubbliche amministrazione è sicuramente è figlia di un ampio poca conoscenza e familiarità con il nostro istituto
Sono numeri importanti perché il Piemonte vanta una popolazione di due milioni di quattro milioni duecentocinquantacinque mila e rotti abilitanti che al netto dei minorenni che sono il quattordici virgola sette per cento resta sempre di tre milioni seicentoventuno mila abitanti e devo dire che questo significa semplicemente che la corte e poco un mal conosciuta perché altrimenti quello centoventidue denuncianti sarebbero molti di più
Non si denuncia un'amministrazione pubblica per arrabbiarsi denuncia per verificare se ha speso correttamente le proprie risorse
Naturalmente la limitazione del nostro Codice l'articolo cinquantuno prevede che la la denuncia sia la denuncia di danno abbia specificità e concretezza e questo sembra quasi rivolgersi agli addetti ai lavori no perché chi non ha dimestichezza con il nostro lavoro col diritto e quant'altro
Difficilmente potrà fare vorrei fare una segnalazione specifica e concreta però se non ci proviamo non iniziamo a provarci non ci arriveremo mai e quindi il questo perché perché ripeto la popolazione deve capire la collettività deve capire che siamo qui per loro e come ha detto l'anno scorso
Il pubblico ministero contabile è la voce di chi non ha voce e deve capire che ogni euro recuperato dal dal non corretta gestione da sprechi da mancate entrate eccetera è un euro il meno che viene a assorbono in viene utilizzarono inutilizzato per fornire servizi per fornire lei ha per accorciare le liste d'appesa
E e quant'altro quindi
Questo è molto importante molto importante in relazione anche alle percentuali di cui ha fatto già cenno al presidente e io mi riso fermerò ancora perché la nuova legge ci ha
Mutilato fortemente perché ci consente di recuperare solamente
Quando riusciremo ad avere una sentenza di condanna al massimo il trenta per cento di un danno quindi fatto pari a cento un danno il settanta per cento resterà a carico della collettività cioè di quella collettività anche oltre al danno anche la beffa perché non ha causato il danno
Ma continuerà a sopportare il il peso
Con con buona pace delle opere che non sono state realizzate questa procura madre sta cercando di fare il il più possibile
Per sensibilizzare la popolazione per cercare di operare al meglio abbiamo ripreso anche gli incontri con le scuole perché è dai ragazzi che bisogna cominciare
O meglio continuare perché i ragazzi sanno perfettamente cosa sono le regole lo imparano da bambini perché giocare a nascondino senza il rispetto delle regole significa che due secondi dopo il gioco è finito e quindi bisogna portarli
Al rispetto delle regole e e a a continuare in questa regola con i colleghi della Procura della generale della Repubblica ed è qui la la la procuratrice
Con lei e con tutti i procuratori del territorio abbiamo anche stilato un protocollo d'intesa proprio per cercare di lavorare al meglio e anche il più in fretta perché i colleghi hanno un preciso obbligo di legge che il famoso articolo centoventinove delle disposizioni di attuazione
Che gli fa proprio obbligo di comunicare annoio le fattispecie
Che diciamo nato possono nascondere un anno erariale ma molte volte è tardi bisogna intervenire un po'prima anche perché il legislatore c'ha limitato anche in questo facendo de lasciando l'altro termine prescrizionale sempre
A cinque anni però lo fa decorrere da un momento differente e quindi molte di queste fattispecie potrebbero incorrere appunto nella prescrizione e quindi non essere più aggredibili il diciamo la nostra la la legge di cui ha fatto già a cui ha già fatto riferimento Linda il presidente si compone di due parti di cui non è entrata in immediatamente in vigore dopo il periodo di vacatio legis e quella riguarda per l'appunto
Diciamo così la sostanza il merito e quindi
Ci stiamo già cimentando con questa limitazione percentuale con il una diversa definizione di colpa grave con il
Con una serie di di di istituti l'altra parte
Che è maggiormente pesante per la procura per il momento diciamo che è sospesa è sospesa perché la seconda parte della legge è legata a dei decreti attuativi che dovrebbero vedere la luce nell'arco di questo anno al momento non ci sono però è fortemente come dire limitante per la procura perché è prevista una gerarchizzazione della procura quindi una dipendenza dei procuratori regionali e a seguire tutta la Procura
Da dalla procura generale che si trova a Roma e devo dire che questo Lou rilevo non per una malinteso senso di lesa maestà
Ma semplicemente perché lo ha detto il nostro procuratore generale una manciata di giorni fa una settimana mi sembra all'inaugurazione dell'anno giudiziario centrale ha detto che l'organizzazione gerarchica delle procure contabili si pone in contrasto con i principi costituzionali di autonomia e indipendenza
Per va ben oltre il rafforzamento dei poteri di coordinamento del procuratore generale già previsti dall'articolo dodici del nostro Codice di giustizia contabile quindi la gerarchizzazione delle procure altro e questo soprattutto sottende un'altra insidia di non poco momento cioè nella come dire la la rivisitazione degli attuali uffici che sono tre un po'al cui vertice ci sono tre presidenti perché abbiamo procura
Sezione e ufficio di controllo è in programma invece c'è una mi verrebbe da dire un annientamento della procura perché se non c'è più un procuratore al vertice l'ufficio viene assolutamente rimodificato perché se viene messo sotto
Sotto Lalla della procura generale di Roma e questo quindi Lucisano più questi tre uffici e ci saranno ci sarà la Corte gli uffici territoriali
E il territoriale e non si riesce a capire che cosa significa una cosa sicuramente la la sappiamo con certezza minore sicurezza per la collettività la collettività abbisogna di prestiti come il nostro
Sul territorio ha bisogno di sapere che c'è qualcuno che tutela i propri i propri interessi
Il una ma un istituto che è stato diciamo verrà rivisitato non vorrei dire introdotto ma forse sì
è quello delle cosiddette Adr cioè delle conciliazioni che è un argomento molto importante ecco forse solo di questo sono aggravata dal legislatore nel senso perché ha fatto chiarezza sulla possibilità di addivenire ad una conciliazione perché la nostra giurisprudenza
Lo ha lo ha sempre evidenziato ma le amministrazioni sono rimaste sempre molto timorose
Perché ovviamente temevano un intervento della procura contabile che richiedesse loro del perché e del per come in virtù di una conciliazione chiaramente avevano rinunciato ad una parte del dell'ammontare è evidente in una conciliazione ed entrambe le parti devono rinunciare a qualcosa e l'amministrazione deve ovviamente rinunciare
Ad una mina la quota parte del dell'ammontare ecco questo
Sogno difetto sono grata al legislatore perché come i giudici non siamo riusciti a tranquillizzare le amministrazioni nonostante la produzione giurisprudenziale quindi l'avevamo messo per iscritto
Che non era un danno una conciliazione fatta ovviamente con determinati criteri
Adesso invece il legislatore la disciplinato prevedendo che appunto non possiamo più il intravedere colpa grave in queste conciliazioni ma le possiamo perseguire solo ed esclusivamente per dolo
Dolo che ovviamente ha una sua configurazione
Dicevo ancora ci sono molti istituti di cui un mi dovrai di occupare ma siccome non ho tempo non voglio continuare a a tediare nessuno
Anche perché Liam Cunha li ha citati il il presidente
Volevo soltanto dire che diciamo un ulteriore taglio che il legislatore ha fatto alla alla procura e con questo mi mi taccio rimandando ovviamente alla relazione
Che sul sito perché è molto più ampia e è stata diciamo l'introduzione del vinciamo l'ampliamento della funzione di controllo
E la possibilità di diciamo di ottenne il re una come dire un un lasciapassare perché una provvedi mento che ha ricevuto la registrazione dall'ufficio di controllo o peggio ancora non lo ha ricevuto per mancanza di tempo quindi introducendo
Un istituto che è tipicamente amministrativo e non non si attaglia ad un ufficio giurisdizionale
Che è quello del silenzio assenso però è previsto quindi con il decorso del tempo ecco questo non consente più ad un procuratore contabile di poter aggredire quella anzi quelle fattispecie perché saranno veramente inutili voli e con questo presidente
Promesso anche perché mi sta affinando la voce
Mi taccio e chiedo
Che venne inaugurata l'anno giudiziario per questo milanesi del più questo anno grazie grazie chiusa
Do ora la parola la rappresentante del consiglio dell'ordine forense per il Piemonte avvocato Arnaldo Narducci prego
Signor presidente signor procuratore generale signori giudici autorità religiose civili e militari colleghe e colleghi istituzioni e cittadini
Rivolgo a voi tutti il saluto del consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino e di tutta l'avvocatura del distretto del Piemonte della Valle d'Aosta
L'inaugurazione dell'anno giudiziario rappresenta un momento fondamentale
Un momento fondamentale per riflettere sullo stato della giustizia contabile nel distretto e sul ruolo che la magistratura contabile riveste nel garantire la corretta gestione
La corretta gestione e delle risorse pubbliche e il buon andamento della pubblica amministrazione
L'attività della corte dei conti nel due mila venticinque ha confermato la crescente compro sì complessità del quadro
Normativo ed economico con particolare attenzione alla gestione del Piano nazionale di riprese residenza e ai vincoli di bilancio derivanti dalla riforma della governance economica europea
L'elevato numero di controlli e le numerose pronunce in materia di responsabilità erariale dimostrano la centralità della magistratura contabile nel garantire trasparenza ed efficienza nella spesa pubblica
A ciò si aggiunge un intervento normativo di portata storica l'entrata in vigore della legge sette gennaio due mila ventisei numero uno recante modifiche alle leggi alla legge quattordici gennaio
Del mille novecentonovantaquattro numero venti e altre di spazio disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della corte dei conti e di responsabilità amministrativa per il danno erariale
Si tratta di una riforma che incide profondamente sulla disciplina della responsabilità contabile sulle di sulla definizione di colpa grave sulle funzioni di controllo e consultive dalla corte e che merita una tante un'attenta riflessione anche da parte dell'avvocatura
Dai dati emersi nella relazione sull'attività svolta dalla Corte si evidenzia un incremento dei giudizi in materia di responsabilità amministrativa e contabile con particolare riferimento ai casi di danno erariale
Derive derivanti da inefficienze nella gestione dei fondi pubblici
In ambito locale le sezioni regionali hanno segnalato criticità nella gestione dei bilanci degli enti territoriali e nelle procedure di spesa relative ai progetti finanziati con le risorse europee la Corte inoltre ha svolto un ruolo determinante nel monitoraggio delle spese sanitarie
Nella vigilanza sugli appalti pubblici e nel controllo delle società partecipate settori Cucciari per il corretto utilizzo delle risorse pubbliche
Essenziale è che questo presidio giurisdizione
Tale di controllo sia mantenuto e rafforzato a tutela di una corretta gestione della spesa pubblica senza tuttavia tradursi in una paralisi decisionale per le amministrazioni pubbliche
Prendo lo spunto dalla relazione del presidente Carlino alla recente inaugurazione
Sull'attività nazionale della Corte dei Conti possiamo citare diverso importanti interventi della giurisprudenza regionale piemontese di particolare rilievo rilievo in materia di responsabilità sanitaria
E la sentenza numero due del due mila venticinque che ha affrontato in modo organico il tema della colpa grave del medico nell'ambito della responsabilità d'équipe informati a cronica
La sezione ha chiarito che ciascun sanitario titolare di un autonomo obbligo di garanzia verso il paziente non può invocare a propria discolpa l'affidamento sull'operato dei colleghi essendo venuto a verificare
Venuto a verificare e controllare l'attività altrui e a rimediare ad errori evidenti e riconoscibili
La pronuncia altresì ribadito che il nesso causale nel giudizio contabile
E ha retto dalla regola probatoria della preponderanza dell'evidenza e che le carenze organizzative della struttura unitamente al principio di proporzionalità giustificano l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito
E pertanto vanno inteso in questo tema in questi termini si tratta di una sentenza che conferma la piena maturità della giurisdizione contabile nel delicato settore della responsabilità medica indiretta
Merita poi menzione la sentenza numero quindici del due mila venticinque che ha affermato
Un principio di notevole portata sistematica l'azione erariale per danno all'immagine resta proponibile anche dopo l'intervenuta abrogazione della reato presupposto
La sezione ha statuito che nel caso dell'abuso d'ufficio soppresso dalla legge numero centoquattordici del due mila ventiquattro l'autonomia della giurista Tzipi giurisdizione contabile impone che restino ferme le conseguenze risarcitorie in sede erariale ogni qual volta siano accertati
Fatti idonei a cagionare un concreto e dimostrabile discredito della pubblica alla pubblica amministrazione a prescindere dalla perdurante rilevanza penale della condotta ne consegue coerentemente l'inammissibilità del ricorso per revocazione della sentenza contabile di condanna fondato sulla sopra venuta abrogazione del reato
Con la sentenza numero duecentocinque del due mila e venticinque la sezione piemontese ha precisato che i rapporti tra giudizio di responsabilità amministrativa
Eccoci dura concorsuale respingendo l'eccezione del ne bis in idem
E affermando che l'insinuazione dell'amministrazione al passivo fallimentare non preclude l'esercizio dell'azione era reale in quanto l'accertamento della responsabilità per lo sviamento delle finalità pubbliche
E del tutto autonomo
La pronuncia inoltre ha ribadito che non vale avrà escludere la responsabilità l'ignoranza della normativa applicabile né il ricorso a consulenti esterni gravando sul beneficiario di finanziamenti pubblici l'obbligo giuridico di conformarsi alle prescrizioni del bando
In tema di danno all'immagine alla sentenza numero duecentonovantatré del due mila venticinque ha sancito che il pregiudizio al prestigio della pubblica amministrazione
E risarcibile anche in assenza di risolvere di risonanza mediatica essendo sufficiente che la con data condotta illecita
Abbia offuscato l'immagine dell'ente tanto nell'intervento quanto nel all'interno quanto all'e sterno inducendo una percezione negativa circa il rispetto delle regole di corretto svolgimento della prestazione lavorativa
La fattispecie relativa ad Hassan assenteismo fraudolento conferma l'orientamento secondo cui il danno all'immagine a nature autonoma e non è condizionato dalla diffusione mediatica della norma
Infine la sentenza numero duecentonovantacinque del due mila venticinque costituisce un importante precedente in materia di distrazione di contributi pubblici
La sezione ha affermato la responsabilità piena e solidale dell'Associazione beneficiaria dei fondi
Anche in assenza di un vantaggio diretto in capo ad essa rilevando che le condotte produttive
Del danno erariale erano state poste in essere in suo nome e per suo conto
La pronuncia inoltre valorizzato il principio di circolarità probatoria ammettendo l'utilizzo nel giudizio contabile del materiale istruttorio acquisito in sede penale
E ha individuato nel dolo l'elemento soggettivo dell'illecito
Desumibile dalla sistematicità delle condotte dalla gestione promiscuo delle risorse dal ricorso a fatturazioni artificiose e dall'arricchimento
Illecito dei responsabili pronunce innovative che testimoniano l'assoluta vivacità
E visionarietà interpretativa della nostra Corte regionale
Signor Presidente mi accorgo che il tempo a mia disposizione stacca terminando passo quindi alle conclusioni rinviando alla mia relazione scritta che depositata anche il sussulto
Signor presidente signor procuratore generale ancora una volta ribadiamo con forza che l'avvocatura e e resta presidio di legalità
E tutela dei diritti che vuole continuare ad essere un interlocutore attivo nel dibattito sulla giustizia e sulla gestione della cosa pubblica
Il ruolo degli avvocati nel garantire il corretto funzionamento della giustizia e nell'assistere amministrazioni impresa e cittadini nelle scelte più complesse e insostituibile
La riforma della responsabilità amministrativa introdotta dalla legge numero uno del due mila ventisei rappresenta un'occasione per riflettere sul delicato equilibrio tra la tutela dell'erario e la necessità di non paralizzare l'azione amministrativa
Con questo auspicio signor Presidente le chiedo di dichiarare aperto l'anno giudiziario del due mila sai avvocato
Ora la parola alla presente la sezione regionale di controllo della il Piemonte presidente Antonio Attanasio frena
Grazie presidente desidero rivolgere il mio intervento rivolgendo appunto un cordiale saluto al presidente Pieroni con l'augurio di un produttivo esercizio del nuovo anno giudiziario
Mi astengo per motivi di tempo dal esprimere il mio saluto nei confronti di tutti gli altri presenti mi riferisco appunto alla alla
Accurato elencazione che mi ha fatto il presidente Pieroni il mio intervento in qualità di presidente dalla sezione regionale di controllo come ogni anno più volte illustrare le risultanze delle attività espletate nel corso del precedente esercizio rappresentare chiaramente in modo sintetico
Il programma dei controlli pianificati per il prossimo però non posso astenermi quest'anno almeno da alcune considerazioni sul nuovo assetto delle funzioni della corte dei conti come delineato
Dalla riforma introdotta dalla legge uno del due mila ventisei ovviamente condivido pienamente le con le osservazioni espresse al riguardo
Dal presidente Pieroni ma vorrei sottolineare almeno due profili che diventa molto rilevanti criticità che assumono una particolare rilevanza il per l'aria del controllo il primo deriva dalla circostanza
Che
La previsione secondo cui nell'ambito della responsabilità amministrativa a carico di amministratori dipendenti gli esiti dell'attività del controllo preventivo di legittimità e dell'espressione di pareri sono stati configurati quali causa di esclusione della colpa grave
Ora questo affetto diciamo il rinnovato delle funzioni del della corte poi rispondendo a una logica di sistema esprime tuttavia una concezione riduttiva del rapporto tra controllo e giurisdizione in realtà il vero fondamento politico sostanziale della funzione di controllo non è certo quello di mitigare coincidere gli effetti derivanti dall'esercizio dell'attività giurisdizionale bensì quello di promuovere il buon andamento dalla pubblica amministrazione il raggiungimento da parte delle amministrazioni
Gli obiettivi prefissati dal legislatore
Il secondo profilo critico che quello che deriva invece dalla dalla insiste che potrà derivare in sede di attuazione
Di una specificate delega e secondo cui ogni sede territoriale si articolerà in un'unica sezione abilitato a svolgere contemporaneamente unitariamente funzioni consultive di controllo referente referenti giurisdizionali
Secondo una ripartizione in collegi di con provvedimenti del presidente in realtà la carta costituzionale ha tenuto nel parlare della Corte dei conti e del quale organo di rilevanza costituzionale ha collocato la disciplina di queste funzioni in due diversi titoli l'articolo cento tra gli organi ausiliari del governo l'articolo centotré
Nell'ordinamento giurisdizionale questa distinzione trae origine da innegabili
Diversità ontologiche i procedimenti di controllo infatti non sono destinati ad accertare responsabilità amministrativa da parte di un giudice terzo bensì mirano a intercettare critici che hanno e anomalie in fenomeni amministrativi gestionali al fine di orientare
L'amministrazione verso un migliori affetti di interessi pubblici anche gli strumenti giuridici sono differenti rispetto alla giurisdizione in quanto non strumentali alla definizione di una controversia con pronuncia irrevocabili
Pertanto una riunificazione dell'istruzione delle funzioni anche solo organizzativa
Rischia di confondere i ruoli e aspettative di disperdere il patrimonio di conoscenza e competenza specifica che i magistrati addetti a ciascuna funzione hanno conseguito nel corso della loro carriera
Nella storia recente molte criticità sono proprio derivate dall'applicazione l'aria del del controllo di istituti tipici della giurisdizione
In tal senso il settore che ne ha risentito maggiormente
E quello del procedimento di parifica del rendiconto regionale laddove l'incertezza è derivata anche da un assetto normativo lacunoso e incerto l'auspicio quindi è che in sede di attuazione della riforma
Si continui a garantire una netta distinzione funzionale tra le due aree che sia in grado di valorizzare letto con lieta di ciascuna attività pur nella cornice dell'unità istituzionale
Passo all'ambito invece più specifico della trattato dalla sezione vale a dire la metodologia della programmazione dei controlli l'esercizio delle funzioni della sezione regionale di controllo per il Piemonte
E ispirato ad una accurata programmazione destinata ad assicurare in modo efficace l'attuazione della complessa e articolata missione istituzionale tale approccio consente di ordinare le attività graduare le priorità e garantire coerenza e continuità all'azione di controllo
Per quanto attiene al metodo le sezioni riunite nella programmazione delle attività per tutte l'anno due mila ventisei
Hanno evidenziato che il concreto ed efficace esercizio della funzione di controllo da parte delle sezioni regionali presuppone un confronto costante con le amministrazioni tutte le fasi del procedimento
Entrato nel dirlo argomentazione molto importante che però presso questa Sezione regionale trova già costante e piena applicazione e che costituire anche per l'anno due mila ventisei un principio cardine dell'articolo della attività per offrire una rapina compiuta rappresentazione del lavoro svolto da questa sezione rinvio alla relazione distribuito reperibile in versione integrale sul sito internet dalla Corte dei Conti
Considerata la loro maggior rilevanza mi soffermerò quindi solamente sulle due aree
Dei controlli finanziari dei controlli
Sulla gestione
Nel corso del due mila venticinque una parte rilevante dell'attività della sezione è stata destinata ai controlli sui documenti di programmazione sul rendiconto della Regione Piemonte
Dalla complessa attività istruttoria emerse che il bilancio regionale continua a presentare un deficiente e che una quota di recupero dell'anno due mila ventiquattro è stata solo parziale
Con la conseguenza che nella Bilancio due mila venticinque necessario prevedere un'ulteriore quota Dario da recuperati circa trenta milioni oltre duecentotrentasei già programmati dal piano di rientro
Questo recupero parziale emerso a seguito degli emendamenti al disegno di legge di bilancio presentati dalla Giunta regionale dopo il contraddittorio svolto in sede di prepari circa recependo una serie di rilievi formulati dalla sezione in merito alla composizione della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibile esigibilità
Proprio nell'ottica di un confronto costante vari rimarcato come la Regione nonostante i tempi ristretti abbiamo adottato un'immediata condotta auto correttiva
Che ha consentito di parificare il rendiconto regionale
Mi astengo dalla descrizione degli ulteriori profili emersi dall'analisi dei dati contabili per evitare di reiterare troppo sinteticamente valutazioni già espresse in sede di parifica però nel corso del due del dell'anno sono stati conclusi anche i controlli
Sui bilanci e sulle dell'esercizio due mila ventidue di tutti gli enti del Servizio sanitario regionale ed è particolarmente complessa la situazione che risultato dell'azienda
Città sani città della salute e della scienza di Torino alla quale sono state rilevate diverse e gravi criticità contabili con riferimento ai controlli finanziari degli enti locali nel due mila venticinque sono state portate a termine o le istruttorie di poco meno di mille rendiconti oltre i due terzi relativi agli esercizi due mila ventidue due mila ventinove
Assicurando ove possibile il criterio dell'attualizzazione della procedura di controllo in modo da essere più elfica
Arci rispetto alla al al all'attività stessa le principali criticità
Emersa e riguardano la corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità
Le procedure di riaccertamento ordinario dei residui la gestione di cassa le basse percentuali di discussione soprattutto in conto residui i tardivi pagamenti dei debiti commerciali
Nonostante ciò l'attività di controllo restituisce nel complesso un quadro piuttosto rassicurante
Particolare attenzione è stata riservata anche la città di Torino il cui il rendiconto due mila ventiquattro si chiuso con oltre mezzo miliardo di disavanzo economico quindi indebitamento superiore ai due miliardi
Proprio misure adottate in conseguenza del cosiddetto Patto per Torino continuano a generare effetti finanziari positivi
Il controllo della gestione finanziaria degli enti locali mantiene un ruolo primario nell'ambito delle funzioni programmate anche per l'anno in corso
Tale priorità deve essere però contemperato con l'esigenza di conferire
Effettività maggiore effettività dei controlli di natura gestionale e quindi la necessità di ottimizzare l'impiego
Delle risorse umane strumentali disponibili in quest'ottica nella programmazione due mila ventisei la sezione adottato un'impostazione metodologica
Porta a coniugare la copertura che sprizza del sistema delle autonomia locali con un uso mirato del risorse istruttoria valorizzando criteri oggettivi e verificabili l'azione si svilupperà in due fasi integrate
Un monitoraggio generalizzato su tutti gli enti e un approfondimento selettivo rivolto a quelli che per i quali emergono profili di criticità secondo criteri parentali determinati e trasparenti
Vengo ai controlli sulla gestione del col nel corso del due mila venticinque la sezione ampliato l'aria dei controlli sulla gestione allo scopo di dare concretezza al valore costituzionale del buon andamento
Nella pubblica amministrazione nel corso dell'anno è stato approvato un referto sulla gestione delle opere olimpiche di Torino del due mila sei
Dall'indagine sono emerse criticità sulle quali la Regione Piemonte la città metropolitana di Torino lo stesso Comune di Torino adotteranno
Da quello che è emerso i toni misure correttive
Uno specifico a ricca profondimento ha riguardato l'attività di Finpiemonte che la società in house della regione mettendo in evidenza la necessità di migliorare la gestione della liquidità trasferita dall'Ente regionale
E di porre attenzione alla redditività della società
è stato inoltre approvato un referto sulla gestione degli enti del servizio sanitario regionale con approfondimenti dedicati all'assistenza territoriale
Alla gestione delle attività libero professionali e al recupero delle prestazioni sanitarie non erogate durante la pandemia
Per quanto riguarda i controlli sul pieno RR sono stati svolti approfondimenti sullo stato di avanzamento dei progetti gestiti dagli otto comuni capoluogo ed è stata avviata un'indagine sui progetti di cui è titolare la Regione
La programmazione al due mila ventisei conferma l'impegno dalla sezione implementare questa tipologia di controllo anche negli ambiti individuati dalle sezioni riuniti
Sono quindi stati previste verifiche di gestione del settore sanitario con particolare attenzione all'accreditamento delle strutture sanitarie private
Gli altri settori nel settore turistico in collaborazione con l'omologo istituzione della corte dei conti francese
Ulteriori interventi riguarderanno la gestione degli specifici ambiti di spesa l'efficienza della gestione delle entrate richiede ulteriori approfondimenti sul grado di a di realizzazione del PD RR
Passo ringraziamenti cercano di essere sintetico ringrazio il presidente la presidente aggiunto i magistrati della sezione regionale di controllo per la professionalità la dedizione e la costante disponibilità al confronto e hanno caratterizzato il lavoro comune durante tutto il due mila venticinque
La qualità dell'attività svolta riflette l'impegno condiviso e la solidità del modello collegiale
Un particolare ringraziamento va al personale amministrativo lo colpo competenza e affidabilità allora presentata anche quest'anno supporto imprescindibile per lo svolgimento delle istruttorie la gestione ordinaria
Dell'attività della sezione ringrazio infine la responsabile dell'ufficio che il comico libri e capacità organizzativa ha saputo giocare al tiro un'efficace gestione del personale di flussi di segreteria e il dirigente del sta del Sauro la cui costante attenzione si alle esigenze operative e la pronta individuazione di soluzioni hanno contribuito al buon funzionamento dell'intera struttura grazie presidente
Prima di dare la parola al professor Vari in rappresentanza chiusi presidenza loro rimarcare in questo passo il passaggio della svolto dal presidente Attanasio circa l'esito del giudizio di parificazione
Il rendiconto generale della prigione nello scorso mese non ricordo ma il ventidue luglio in cui la giudichiamo si è manifestato di in pienezza anche sul rapporto di ausiliarietà chi deve intercorrere tra la corte
E il il con l'ente controllato accertano cui importantissimo intervento la Procura riguardo Eva religione è intervenuta
Diciamo in modo correttivo Adele proprio azione lirico consentendo la parifica dello stesso rendiconto generale di religione in modo tempestivo sia pure con un grande sforzo da parte degli delle istituzioni quindi questo sia un passaggio volevo evidenziare professor preservate grazie
Professor Vari che io ho lavorato con il Papa giudice costituzionale Massimo Vari per cui
Ecco intorno sue risorse litorali grazie
Mi sono molto lieto e onorato di portare a tutti i presenti il saluto del consiglio di presidenza dalla Corte dei Conti che rappresento quest'oggi
Sono anche felice di essere qui in occasione della ultima inaugurazione dell'anno giudiziario del presidente Pieroni è appunto lo diceva adesso Marco ci unisce un legame che risale a mio padre che più di un quarto di secolo fa ha avuto il merito di chiamarlo come assistente di studio la Corte costituzionale
Un particolare pensieri ringraziamento al presidente Attanasio presidente la sezione regionale di controllo
Alla presidente aggiunto presidente Mondera alla procuratrice generale presidente Fraioli agli altri magistrati della Corte rappresentanti l'avvocatura alle autorità civile presidente Cirio al signor prefetto
La assessore rappresentanza del sindaco autorità le altre autorità civili militari qui convenuti a colleghi dall'accademia e a tutto il personale amministrativo
Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti nonostante qualche migliorabile definizione legislativa e l'organo di autogoverno della magistratura contabile
Il suo compito è di garantire una gestione costi male e dunque giusta efficiente imparziale dei magistrati dell'istituto
Ciò al fine di consentire a ciascun magistrato nell'ambito delle diverse funzioni giurisdizionali requirenti di controllo all'UE affidate
Gli svolgerà al meglio il proprio ruolo al servizio della Repubblica e dunque del popolo italiano
Il mio è un saluto brevissimo e mi limito ad accennare all'attività svolta dal consiglio di presidenza nell'anno passato nel due mila venticinque il Consiglio adottato più di trecento delibere tre decreti e settantadue circolari
Sono state gestite cinquantuno procedura concorsuale per l'assegnazione dei posti di funzione di cui ventidue per le funzioni di controllo sulla gestione degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria uno per la promozione di trentotto magistrati alla qualifica di Primo Referendario
Sono stati messi a ruolo cinque consiglieri nell'aliquota dei posti riservati al governo
Tre referendari sono stati assegnato alla sezione giurisdizionale la procura della sede di Bolzano all'esito lo speciale concorso previsto dalle norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige per garantire specifica esigenza della sede altoatesina
Il Consiglio operato costanti verifiche sulla disciplina delle docenze e degli incarichi esterni
Con riferimento alle nomine dei presidenti né collegio consultivi tecnici di cui all'articolo centoquindici del Codice dei contratti pubblici
Il Consiglio ha adottato una deliberazione del dicembre due mila venticinque con cui si è provveduto ad aggiornare il modello per la relativa richiesta di autorizzazione in considerazione le nove novità introdotte dal legislatore
Nel corso dell'anno passato il plenum ha deliberato tra le altre anche sulle seguenti questioni la modifica dei criteri per l'accesso alle funzioni di delegato titolare sostituto ex articolo dodici della legge dieci in cui nove del mille novecentocinquantotto
L'adozione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali di supporto alle attribuzioni della Corte dei Conti
Integrazione della disciplina delle ferie dei magistrati con riferimento anche magistrati che svolgono funzioni direttive iniziativa condivisa con l'associazione magistrati della Corte dei conti integrazione dei requisiti per la partecipazione alle procedure interpello per i posti di funzione infine il rafforzamento della disciplina relativa alle incompatibilità anche su base territoriale di assegnazione a posti di funzione con la conseguenza che già oggi nessun magistrato
Può esercitare non solo ovviamente nella stessa sede ma nemmeno in sedi territoriali diverse funzioni giudicanti e funzioni requirenti
Abbiamo teso attenere separate le funzioni
Qualche parola infine sulla riforma della Corte dei Conti introdotta dalla legge uno nel due mila ventisei
In spirito di leale cooperazione tra poteri dello Stato
Il consiglio di presidenza è pronto a dare il proprio contributo nel momento in cui sarà chiamato ad adottare le misure determinanti concrete per attuare la riforma
Si tratta di un processo lungo e complesso
La bussola è rappresentata
Quanto alla forma di governo ma la centralità del parlamento
Rispetto al quale come diceva Rosario Livatino
Il giudice altro non è che uno speciale dipendente dello Stato al quale ha affidato lo specialissimo compito di applicare la legge
E se questo vale per il giudice a maggior ragione vale per un organo come il consiglio di presidenza
La stella polare come sempre sarà rappresentata dalla centralità della persona
Pietra d'angolo dell'edificio costituzionale come ricordava in Assemblea Costituente Giorgio la Pira
Rispetto alla persona ebbe a Randy ricordarlo anche in questa sede i pubblici poteri tutti hanno una funzione ancillare
Al centro del sistema costituzionale e dunque dell'esperienza giuridica vi è infatti l'uomo
Con i suoi diritti naturali codificati nel testo costituzionale
Non un'astratta idea di bene comune o strumenti contabili o formule suggestive
Si tratta della stella polare che ha guidato tutto il servizio in magistratura del presidente Pieroni
E dunque questo rimarrà al suo esempio insieme al suo tratto personale che dà un volto umano al delicatissime difficilissimo mestiere di magistrato
Grazie
Grazie al professor Filippo Vari
D'oro ora la parola alla rappresentante di accesso in magistratura della corte dei conti dottor Claudio Chiarenza prego
Grazie
Signor presidente della sezione giurisdizionale signor procuratore regionale signor Presidente la sezione di controllo rappresentante del consiglio di presidenza della Corte dei Conti
Cari colleghi autorità presenti avvocati del libero foro organi di stampa son particolarmente lieto di porgervi il saluto dell'associazione dei magistrati della Corte dei Conti
Come abbiamo avuto modo di ascoltare dalla relazione del presidente della sezione giurisdizionale del procuratore regionale e dalle parole della sezione di controllo la corte svolge un ruolo centrale nella vita amministrativa degli enti territoriali e di riflesso per i servizi che questi ultimi devono rendere a favore della cittadinanza
Nell'esprimere sincero apprezzamento per l'azione svolta del due mila e venticinque come abbiamo potuto ascoltare anche insomma sia sotto il profilo quantitativo
E qualitativo dei risultati raggiunti vorrei cogliere l'occasione odierna per sottolineare come la corte dei conti stia attraversando una fase storica caratterizzata da significativi cambiamenti ordinamentali
Destinati a modificare profondamente assetti e funzioni
Come si è già detto in più in più occasioni nella giornata odierna la recente entrata in vigore della legge numero uno del due mila e ventisei ha reso il quindici a operative delle disposizioni in grado di incidere nega l'associazione riceve negativamente sulla disciplina del responsabilità amministrativa e sul risarcimento del danno per colpa grave nonché sul controllo preventivo e sulla funzione consultiva
Non meno incisivo per i potenziali effetti sull'organizzazione e sulle funzioni della corte dei conti il percorso di attuazione della delega attribuita al governo della medesima legge
Che di recente quindi ha preso avvio la Corte ci vorrebbe ancorché si vedrebbe ancor più colpita nella sua natura magistratuale qualora si dovesse pervenire all'attuazione integrale di tutti i criteri di delega o per le modalità della loro completa
Attuazione in questa nuova fase quindi l'associazione magistrati intende continuare a svolgere un ruolo anche propositivo con le istituzioni al fine di presidi preservare implementare
Le funzioni che la Costituzione affida la Corte dei conti giudice da corretta gestione delle risorse pubbliche e garantirà anche degli equilibri finanziari dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche
L'attuale contesto di saluto consente solo una preda elencazione dei criteri di delega che rischiano di essere maggiormente lesivi dell'indipendenza e terzietà del magistrato
Ed è il corretto equilibrio tra la funzione giurisdizionale di controllo e consultiva intestato alla Corte dei Conti
L'associazione in particolare ritiene che debba essere mantenuta in sede centrale la distinzione fra Sensi e ogni che svolgono funzioni giurisdizionali e sezioni che svolgono attività di controllo consultive referenti
E fra queste ultime mantenuti alla separazione avente fonte nell'articolo cento della Costituzione e negli articoli uno e tre della legge venti del novantaquattro fra controllo preventivo di legittimità le altre forme di controllo referto
Analogamente che debba essere per essere preservata l'attuale articolazione regionale della corte dei conti
Contraddistinti uffici controllo giurisdizione procura coordinati da colleghi con qualifica di presidente del perduti tra gli uffici del si mantenga la qualifica di presidente al fine di assicurare prossimità i cittadini
Efficienza operativa nonché la necessaria specializzazione professionale
A tutela in particolare dei soggetti e degli enti destinatari delle decisioni giurisdizionali e di controllo
Sempre l'associazione ritiene fondamentale che la funzione nomofilattica non sia trasformata in un'impropria forma di gerarchizzazione fra sezioni centrali e sezioni regionali
Sia giurisdizionali che di controllo essendo essenziale mantenere il carattere diffuso dell'esercizio delle funzioni magistratuali e la regola che i magistrati si distinguono solo per la sua funzione svolta e sono soggetti solo alla legge
Ritiene altresì che le pronunce nomofilattica non possono vincolare l'attività delle procure salvo tenerne doveroso conto nell'esercizio delle proprie funzioni
I rapporti tra la procura generale le procure regionali
Siano mantenuti nell'ambito del coordinamento senza trasbordare in ingerenze della procura generale sull'attività istruttoria assegnata a ciascun Pubblico ministero regionale o a forme di pressione o congestione delle istruttorie
Nell'ottica della valorizzazione dell'esercizio di tutte le funzioni fonte di arricchimento professionale l'eventuale introduzione di criteri di rotazione debba essere accompagnata da adeguate garanzie
Funzionali al rispetto del principio di inamovibilità del giudice e che le specifiche incompatibilità fra funzioni requirenti e giudicanti e continua a essere individuate dall'organo di autogoverno nel rispetto del principio di proporzionalità esprimendo quindi una netta contrarietà al divieto di passaggio fra funzioni requirenti e giudicanti a ogni forma di separazione delle carriere
Che i magistrati sono assegnati agli uffici giudiziari a domanda sulla base degli effettivi carichi di lavoro con il mantenimento del necessario equilibrio fra le funzioni requirenti giurisdizionali di controllo consultive intestate alla Corte
Che sia data attuazione al principio del giudice naturale precostituito per legge con la predisposizione di criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari ai singoli magistrati questo un passaggio fondamentale anche per l'indipendenza del magistrato
Di definiti dall'organo di autogoverno e non dal presidente della singola sezione prendendo a modello le forme di garanzia vigenti per la magistratura ordinaria
Che non si è attuato il criterio di delega che prevede l'individuazione di atti degli enti locali da sottoporre a controllo preventivo di legittimità
Che data la loro numerosità determinerebbe in concreto l'impossibilitati svolgerà di quanti controlli di legalità finanziaria sui bilanci poi di tutte le amministrazioni l'associazione invece guarda con favore criteri di delega che prevedono la regolamentazione dell'azione disciplinare perché ne abbiamo proprio bisogno della riforma disciplinare
L'ampliamento della giurisdizione mediante giudizi istanza di parte
I meccanismi dell'attività il contenzioso la regolamentazione delle procedure di controllo a garanzia delle amministrazioni controllate dei terzi il contraddittorio permanente anche in sede di controllo di a cui faceva anche riferimento
Il presidente della sezione regionale di controllo salvaguardando quindi i principi del controllo di contraddittorio di pubblicità e di trasparenza di pubblico di tutte le funzioni
Infine e qui passando diciamo a un ambito più nazionale l'associazione continua a sostenere le ragioni del no al referendum da subito espresso dalla dal suo presidente già dall'evento di presentazione del comitato referendario del nuovo per le deleterie conseguenze che l'approvazione della riforma costituzionale comporterebbe l'autonomia l'indipendenza della magistratura che a presidio della libertà dei cittadini è funzionale all'uguaglianza sostanziale degli stessi davanti alla legge
Concludo rinnovando saluto che l'associazione magistrati della Corte dei Conti rivolge ai colleghi agli avvocati del libero foro i rappresentanti dalla politica dell'amministrazione del territorio con l'augurio che nell'anno giudiziario che sta per aprirsi
Possono continuare ad essere espletate adeguatamente le funzioni che la Costituzione assegna la corte
A tutela della corretta gestione delle risorse pubbliche degli equilibri di bilancio
Nell'interesse dei cittadini alla tempestiva
E piena funzione di dei livelli essenziali delle prestazioni riconosciuto dalla legge è un saluto personale al presidente
Ronie
Sappiamo che l'ultima anche noi ci conosciamo da una trentina d'anni circa insomma per cui somma fa sempre un po'di affetto ecco vedere un bravissimo collega molto stimato suo ma è molto ben voluto che passa a una nuova fase della propria vita con tutti gli auguri personali acquisite mi posso rivolgere grazie
Nel nome del popolo italiano dichiaro aperto l'anno giudiziario due mila ventisei della corte dei conti sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte
La cerimonia è terminata grazie per la partecipazione

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate