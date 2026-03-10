Con il Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, Presidente Marco Pieroni.



Intervengono: il Procuratore regionale Presidente Fernanda Fraioli e il Presidente della Sezione regionale di controllo, Presidente Antonio Attanasio.



Partecipano il rappresentante del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, il Presidente aggiunto della Sezione regionale di controllo, Presidente Acheropita Rosaria Mondera e il rappresentante dell’Associazione Nazionale Magistrati della Corte dei conti.



Convegno "Cerimonia d’inaugurazione dell’Anno giudiziario per il 2026 della Sezione …

Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte", registrato a Torino martedì 10 marzo 2026 alle 10:33.



L'evento è stato organizzato da Corte dei conti.



Sono intervenuti: Marco Pieroni (presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte), Fernanda Fraioli (Presidente della Sezione regionale di controllo del Piemonte), Arnaldo Narducci (tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Torino), Antonio Attanasio (presidente della Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti per il Piemonte), Filippo Vari (rappresentante del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti), Claudio Chiarenza (’Associazione Nazionale Magistrati della Corte dei conti).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione.



